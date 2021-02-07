  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Турция
Денизлиспор
1:1
Второй тайм: 81'

Стадион:
Антальяспор
0'
1:0
14' Гол
Родальега Уго
45' Желтая карточка
Акташ Кубилай
67' Желтая карточка
Муравски Радослав
1:1
73' Гол
Байракдар Гокдениз
81'
19
Гёнен
Дженк
2
Лопеш
Тьягу
91
Фабиано
Лейсманн
22
Юмлу
Мустафа
23
Айтач
Сакыб
5
Акташ
Кубилай
28
Сагаль
Анхело
8
Муравски
Радослав
42
Дискеруд
Миккел
17
Ясин
Ахмед
7
Родальега
Уго
25
Боффин
Рууд
28
Имери
Омар
2
Гюлюм
Эрсан
13
Кудряшов
Фёдор
6
Альбайрак
Эрен
88
Озмерт
Хакан
16
Фреди
Гомеш
9
Сэм
Сидней
77
Балчи
Бюньямин
41
Байракдар
Гокдениз
11
Оргилль
Девер
Денизлиспор
4-1-4-1
Антальяспор
4-2-3-1

Ход матча

14'
Родальега Уго
1:0
45'
Акташ Кубилай
 
46'
 
Синик Догукан
Имери Омар
57'
Бакалорц Марвин
Дискеруд Миккел
 
61'
 
Амилтон Минервино
Сэм Сидней
66'
Мешанович Мурис
Ясин Ахмед
 
67'
Муравски Радослав
 
73'
1:1
Байракдар Гокдениз

Статистика матча

  • 3 Удары по воротам 4
  • 2 Удары в створ 2
  • 1 Угловые 2
  • 1 Офсайды 2
  • 19 Нарушения правил 8
  • 2 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 2 Замены 2
  • 35 Владение мячом, % 65

Бомбардиры внутри турнира

Денизлиспор
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Родальега Уго 9 (1) 0.39
2. Нияз Реджеп 3 0.13
3. Мешанович Мурис 3 0.13
4. Сако Хади 1 0.04
5. Оздемир Озер 1 0.04
6. Муравски Радослав 1 (1) 0.04
7. Суботич Невен 1 0.04
8. Дискеруд Миккел 1 0.04
9. Йылмаз Огуз 1 0.04
10. Veton Tusha 1 0.04
11. Сагаль Анхело 0 0
12. Лопеш Тьягу 0 0
Антальяспор
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Байракдар Гокдениз 4 0.17
2. Подольски Лукас 3 0.13
3. Сэм Сидней 3 0.13
4. Сари Вейсел 3 0.13
5. Амилтон Минервино 2 0.09
6. Озмерт Хакан 2 (1) 0.09
7. Фреди Гомеш 1 0.04
8. Альбайрак Эрен 1 0.04
9. Яхович Адис 1 0.04
10. Балчи Бюньямин 1 0.04
11. Синик Догукан 1 0.04
12. Шахин Нури 0 0
13. Оргилль Девер 0 0
14. Mert Yilmaz 0 0

Карточки

Денизлиспор
# Игрок      
1. Муравски Радослав 6 1
2. Родальега Уго 6 0
3. Сако Хади 4 1
4. Бакалорц Марвин 5 0
5. Бергдич Закария 4 0
6. Фабиано Лейсманн 4 0
7. Мешанович Мурис 3 0
8. Юмлу Мустафа 3 0
9. Лопеш Тьягу 3 0
10. Сагаль Анхело 3 0
11. Айтач Сакыб 2 0
12. Нияз Реджеп 2 0
13. Йылмаз Огуз 2 0
14. Дискеруд Миккел 1 0
15. Пантилимон Костел 1 0
16. Гёнен Дженк 1 0
17. Акташ Кубилай 1 0
18. Оздемир Озер 1 0
19. Озкал Мухаммет 1 0
Антальяспор
# Игрок      
1. Амилтон Минервино 5 1
2. Сари Вейсел 5 1
3. Налдо Гомес 5 1
4. Фреди Гомеш 6 0
5. Озмерт Хакан 4 1
6. Оргилль Девер 4 0
7. Гюлюм Эрсан 2 1
8. Шахин Нури 3 0
9. Альбайрак Эрен 3 0
10. Байракдар Гокдениз 3 0
11. Сэм Сидней 1 1
12. Акьоль Уфук 1 1
13. Кудряшов Фёдор 2 0
14. Боффин Рууд 2 0
15. Яхович Адис 0 1
16. Подольски Лукас 1 0
17. Синик Догукан 1 0
18. Мукайру Пол 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Денизлиспор 9.52% (2) 9.52% (2) 19.05% (4) 9.52% (2) 9.52% (2) 42.86% (9)
 Антальяспор 9.09% (2) 9.09% (2) 27.27% (6) 13.64% (3) 18.18% (4) 22.73% (5)

Предыдущие игры

Денизлиспор Последние 20 матчей: +4 =4 -12
Трабзонспор 1:0 Денизлиспор Денизлиспор 2:1 Гёзтепе Денизлиспор 1:2 Фатих Карагюмрюк Галатасарай 6:1 Денизлиспор
Денизлиспор 0:2 Хатайспор Ризеспор 1:1 Денизлиспор Денизлиспор 0:1 Кайсериспор Сивасспор 2:2 Денизлиспор Денизлиспор 1:2 Анкарагюджю Эрзурумспор 1:2 Денизлиспор Денизлиспор 1:0 Аланьяспор Касымпаша 3:2 Денизлиспор Денизлиспор 0:2 Фенербахче Истанбул Башакшехир 3:3 Денизлиспор Денизлиспор 1:2 Тургутлуспор Денизлиспор 0:1 Газишехир Газиантеп Малатьяспор 2:0 Денизлиспор Денизлиспор 2:3 Бешикташ Генчлербирлиги 1:2 Денизлиспор Антальяспор 1:1 Денизлиспор
Антальяспор Последние 20 матчей: +8 =7 -5
Антальяспор 1:1 Бешикташ Генчлербирлиги 0:1 Антальяспор Коньяспор 0:0 Антальяспор Антальяспор 1:1 Трабзонспор
Бурсаспор 0:3 Антальяспор Гёзтепе 0:1 Антальяспор Антальяспор 3:1 Фатих Карагюмрюк Галатасарай 0:0 Антальяспор Антальяспор 0:6 Хатайспор Ризеспор 2:1 Антальяспор Антальяспор 2:0 Кайсериспор Антальяспор 1:0 Болуспор Сивасспор 0:0 Антальяспор Антальяспор 1:0 Анкарагюджю Эрзурумспор 2:2 Антальяспор Антальяспор 2:0 Пендикспор Антальяспор 0:2 Аланьяспор Касымпаша 2:2 Антальяспор Антальяспор 1:2 Фенербахче Истанбул Башакшехир 5:1 Антальяспор

Последние игры между собой

Денизлиспор: победы: 2, ничьи: 3, поражения: 7
Антальяспор: победы: 7, ничьи: 3, поражения: 2
Антальяспор 1:1 Денизлиспор Товарищеские матчи Антальяспор 1:0 Денизлиспор Суперлига Денизлиспор 0:3 Антальяспор Суперлига Антальяспор 0:2 Денизлиспор Суперлига
Антальяспор 3:0 Денизлиспор Товарищеские матчи Денизлиспор 0:2 Антальяспор Первая лига Турции Антальяспор 2:1 Денизлиспор Турецкая первая лига Денизлиспор 2:2 Антальяспор Кубок Антальяспор 2:1 Денизлиспор Суперлига Денизлиспор 1:1 Антальяспор Суперлига Антальяспор 2:1 Денизлиспор Суперлига Денизлиспор 3:2 Антальяспор Суперлига
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Галатасарай Заявка 23 15 3 5 47 - 18 48
2. Фенербахче Заявка 23 15 3 5 45 - 25 48
3. Бешикташ Заявка 22 14 3 5 49 - 26 45
4. Аланьяспор Заявка 23 12 5 6 41 - 23 41
5. Трабзонспор Заявка 22 11 6 5 28 - 24 39
6. Хатайспор Заявка 23 11 5 7 39 - 29 38
7. Фатих Карагюмрюк Заявка 23 10 7 6 36 - 29 37
8. Газишехир Газиантеп Заявка 22 9 8 5 35 - 28 35
9. Антальяспор 1:1 Заявка 23 7 10 6 23 - 28 31
10. Малатьяспор Заявка 22 7 8 7 29 - 28 29
11. Сивасспор 3:1 Заявка 23 6 10 7 25 - 30 28
12. Гёзтепе Заявка 22 6 8 8 32 - 28 26
13. Касымпаша Заявка 23 7 5 11 25 - 36 26
14. Ризеспор Заявка 23 6 8 9 29 - 39 26
15. Коньяспор Заявка 21 6 6 9 27 - 27 24
16. Кайсериспор Заявка 23 6 6 11 17 - 28 24
17. Истанбул Башакшехир Заявка 23 6 6 11 27 - 41 24
18. Эрзурумспор Заявка 23 5 7 11 21 - 36 22
19. Генчлербирлиги Заявка 22 5 5 12 20 - 41 20
20. Анкарагюджю 1:3 Заявка 22 5 3 14 26 - 38 18
21. Денизлиспор 1:1 Заявка 23 4 6 13 22 - 41 18
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Аланьяспор Заявка 12 9 2 1 29 - 10 29
2. Бешикташ Заявка 11 8 1 2 26 - 7 25
3. Галатасарай Заявка 11 7 3 1 27 - 6 24
4. Фатих Карагюмрюк Заявка 11 7 2 2 22 - 12 23
5. Газишехир Газиантеп Заявка 11 6 4 1 21 - 12 22
6. Фенербахче Заявка 12 7 1 4 21 - 15 22
7. Трабзонспор Заявка 11 6 1 4 16 - 15 19
8. Малатьяспор Заявка 11 5 4 2 16 - 10 19
9. Ризеспор Заявка 11 5 4 2 19 - 16 19
10. Хатайспор Заявка 11 5 3 3 18 - 12 18
11. Антальяспор 1:1 Заявка 11 5 3 3 13 - 14 18
12. Касымпаша Заявка 12 5 2 5 14 - 18 17
13. Гёзтепе Заявка 11 4 4 3 21 - 13 16
14. Коньяспор Заявка 11 4 4 3 17 - 13 16
15. Истанбул Башакшехир Заявка 12 3 5 4 17 - 19 14
16. Анкарагюджю 1:3 Заявка 11 4 1 6 15 - 16 13
17. Кайсериспор Заявка 11 3 3 5 8 - 12 12
18. Генчлербирлиги Заявка 11 3 3 5 14 - 19 12
19. Сивасспор 3:1 Заявка 11 2 5 4 9 - 12 11
20. Денизлиспор 1:1 Заявка 12 2 3 7 8 - 15 9
21. Эрзурумспор Заявка 12 1 6 5 10 - 16 9
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Фенербахче Заявка 11 8 2 1 24 - 10 26
2. Галатасарай Заявка 12 8 0 4 20 - 12 24
3. Бешикташ Заявка 11 6 2 3 23 - 19 20
4. Трабзонспор Заявка 11 5 5 1 12 - 9 20
5. Хатайспор Заявка 12 6 2 4 21 - 17 20
6. Сивасспор 3:1 Заявка 12 4 5 3 16 - 18 17
7. Фатих Карагюмрюк Заявка 12 3 5 4 14 - 17 14
8. Эрзурумспор Заявка 11 4 1 6 11 - 20 13
9. Газишехир Газиантеп Заявка 11 3 4 4 14 - 16 13
10. Антальяспор 1:1 Заявка 12 2 7 3 10 - 14 13
11. Аланьяспор Заявка 11 3 3 5 12 - 13 12
12. Кайсериспор Заявка 12 3 3 6 9 - 16 12
13. Истанбул Башакшехир Заявка 11 3 1 7 10 - 22 10
14. Гёзтепе Заявка 11 2 4 5 11 - 15 10
15. Малатьяспор Заявка 11 2 4 5 13 - 18 10
16. Касымпаша Заявка 11 2 3 6 11 - 18 9
17. Денизлиспор 1:1 Заявка 11 2 3 6 14 - 26 9
18. Коньяспор Заявка 10 2 2 6 10 - 14 8
19. Генчлербирлиги Заявка 11 2 2 7 6 - 22 8
20. Ризеспор Заявка 12 1 4 7 10 - 23 7
21. Анкарагюджю 1:3 Заявка 11 1 2 8 11 - 22 5
  • — Лига чемпионов (Квалификация)
  • — Лига конференций УЕФА (Квалификация)
  • — Вылет в Первую лигу
Прогнозы на футбол - новый раздел!
Прогнозы
  • Первый тайм
  • 48'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Желтая карточка
    47'
    Акташ Кубилай получил желтую карточку от судьи
  • Описание гола
    14'
    Г О О О О Л - Родальега Уго бьет в цель!
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Denizli Ataturk Stadi. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы 141
Денизлиспор 15.6% (22)
X 29.8% (42)
Антальяспор 54.6% (77)
Все прогнозы
Лучшие коэффициенты
Денизлиспор
Ничья
Антальяспор
2.38
4.30
3.10
Все Коэффициенты

Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
Бонус: 15 000 ₽ 1.45 3.50 11.00
Бонус: 5 000 ₽ 2.38 3.26 3.10
Бонус: 5 000 ₽ 1.38 3.90 13.00
  1.33 4.18 14.75

Самый высокий коэффициент на матч «Денизлиспор» – «Антальяспор» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Денизлиспор» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Антальяспор» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Денизлиспор» – «Антальяспор», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров

Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.25 3.25 3.5 3.5 4 4 4.5 4.5 5 5 5.5 5.5 6 6
7.60 1.05 6.40 1.09 2.82 1.41 2.15 1.70 1.68 2.31 1.31 3.45 1.22 4.10 1.06 7.50 1.04 7.90
8.40 1.05 6.20 1.10 2.52 1.52 1.65 2.22 1.81 2.00 1.31 3.35 1.08 7.77 1.05 9.50 1.03 12.00 1.03 12.00 1.02 13.50 1.02 14.00 0.00 20.00
2.48 1.56 2.02 1.84 1.54 2.53 1.35 3.27 1.53 2.57 1.35 3.26 1.31 3.50 1.44 2.87 1.23 4.33
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.5 2.5
2.62 1.49 1.72 2.12 1.34 3.26 1.09 7.50 1.06 8.90
1.71 2.14 1.80 2.00 1.03 12.00 1.02 13.00
2.63 1.50 2.15 1.72 1.67 2.24 1.43 2.86 1.20 4.53 1.44 2.83 1.16 5.29
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
3.32 1.33 2.22 1.66 1.53 2.50 1.19 4.75 1.13 6.00
2.17 1.65 1.50 2.48 1.17 4.60

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
2.20 1.66
Букмекер Да Нет
5.55 1.14
Букмекер Да Нет
3.80 1.23
Где смотреть матч Денизлиспор 1:1 Антальяспор онлайн

Бесплатный просмотр матча доступен в этих букмекерских конторах:

➔ Необходимо зарегистрироваться и выбрать нужный матч:

Видеотрансляция

Фонбет (список матчей)

Париматч

БетСити + Фрибет 10 000 руб

Winline



Прогнозы на матч Денизлиспор 1:1 Антальяспор

Исход игры
Денизлиспор
15.6% (22)
Ничья
29.8% (42)
Антальяспор
54.6% (77)
Тотал 2.5
Больше
36.43% (51)
Меньше
63.57% (89)
Обе команды забьют
Да
64.29% (90)
Нет
35.71% (50)
Популярный счёт
1:2 Антальяспор
28.4% (40)
1:1 Ничья
27.7% (39)
0:1 Антальяспор
17.7% (25)
1:0 Денизлиспор
9.2% (13)
0:2 Антальяспор
7.1% (10)
2:1 Денизлиспор
5% (7)
1:3 Антальяспор
1.4% (2)
Конкурс прогнозов

Ваш прогноз

Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!


Рейтинг букмекеров
1 Бонус: 15 000 ₽ Отзывы (3) Обзор Играть
2 Бонус: 10 000 ₽ Отзывы (3) Обзор Играть
3 Бонус: 5 000 ₽ Отзывы (3) Обзор Играть
4 Бонус: 5 000 ₽ Отзывы (12) Обзор Играть
5 Бонус: 15 000 ₽ Отзывы (1) Обзор Играть
6 Бонус: 10 000 ₽ Отзывы (3) Обзор Играть
7 Бонус: 1 000 ₽ Отзывы (3) Обзор Играть
8 Бонус: 500 ₽ Отзывы (1) Обзор Играть
9 Бонус: 19 500 ₽ Отзывы (2) Обзор Играть
10 Бонус: 1 000 ₽ Отзывы (3) Обзор Играть
Полный рейтинг букмекеров Прогнозы на спорт
Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
Футбольный конкурс прогнозов
Принять участие в конкурсе
  Конкурсы прогнозов:
Футбольный Хоккейный Евро-футбольный



 