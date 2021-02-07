Денизлиспор
1:1
Второй тайм: 81'
Стадион: Денизли Ататюрк
Антальяспор
1:0
14' ГолРодальега Уго
45' Желтая карточкаАкташ Кубилай
67' Желтая карточкаМуравски Радослав
1:1
73' ГолБайракдар Гокдениз
19
Гёнен
Дженк
22
Юмлу
Мустафа
23
Айтач
Сакыб
17
Ясин
Ахмед
25
Боффин
Рууд
28
Имери
Омар
88
Озмерт
Хакан
16
Фреди
Гомеш
- Основной состав
-
19 Гёнен ДженкВратарь
- Защитник
- Защитник
-
22 Юмлу МустафаЗащитник
-
23 Айтач СакыбЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
17 Ясин АхмедПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
26 Джан ГеркемЗащитник
- Защитник
-
76 Оздемир ОзерЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
61 Кол Али ЯвузНападающий
-
Главный тренер: Yalcin Kosukavak
- Основной состав
-
25 Боффин РуудВратарь
-
28 Имери ОмарЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
88 Озмерт ХаканПолузащитник
-
16 Фреди ГомешПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
96 Fehmi Koc
-
Главный тренер: Янал Эрсун
Ход матча
14'
1:0
45'
73'
Статистика матча
-
3 Удары по воротам 4
-
2 Удары в створ 2
-
1 Угловые 2
-
1 Офсайды 2
-
19 Нарушения правил 8
-
2 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
2 Замены 2
-
35 Владение мячом, % 65
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Родальега Уго
|9 (1)
|0.39
|2.
|Нияз Реджеп
|3
|0.13
|3.
|Мешанович Мурис
|3
|0.13
|4.
|Сако Хади
|1
|0.04
|5.
|Оздемир Озер
|1
|0.04
|6.
|Муравски Радослав
|1 (1)
|0.04
|7.
|Суботич Невен
|1
|0.04
|8.
|Дискеруд Миккел
|1
|0.04
|9.
|Йылмаз Огуз
|1
|0.04
|10.
|Veton Tusha
|1
|0.04
|11.
|Сагаль Анхело
|0
|0
|12.
|Лопеш Тьягу
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Байракдар Гокдениз
|4
|0.17
|2.
|Подольски Лукас
|3
|0.13
|3.
|Сэм Сидней
|3
|0.13
|4.
|Сари Вейсел
|3
|0.13
|5.
|Амилтон Минервино
|2
|0.09
|6.
|Озмерт Хакан
|2 (1)
|0.09
|7.
|Фреди Гомеш
|1
|0.04
|8.
|Альбайрак Эрен
|1
|0.04
|9.
|Яхович Адис
|1
|0.04
|10.
|Балчи Бюньямин
|1
|0.04
|11.
|Синик Догукан
|1
|0.04
|12.
|Шахин Нури
|0
|0
|13.
|Оргилль Девер
|0
|0
|14.
|Mert Yilmaz
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Муравски Радослав
|6
|1
|2.
|Родальега Уго
|6
|0
|3.
|Сако Хади
|4
|1
|4.
|Бакалорц Марвин
|5
|0
|5.
|Бергдич Закария
|4
|0
|6.
|Фабиано Лейсманн
|4
|0
|7.
|Мешанович Мурис
|3
|0
|8.
|Юмлу Мустафа
|3
|0
|9.
|Лопеш Тьягу
|3
|0
|10.
|Сагаль Анхело
|3
|0
|11.
|Айтач Сакыб
|2
|0
|12.
|Нияз Реджеп
|2
|0
|13.
|Йылмаз Огуз
|2
|0
|14.
|Дискеруд Миккел
|1
|0
|15.
|Пантилимон Костел
|1
|0
|16.
|Гёнен Дженк
|1
|0
|17.
|Акташ Кубилай
|1
|0
|18.
|Оздемир Озер
|1
|0
|19.
|Озкал Мухаммет
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Амилтон Минервино
|5
|1
|2.
|Сари Вейсел
|5
|1
|3.
|Налдо Гомес
|5
|1
|4.
|Фреди Гомеш
|6
|0
|5.
|Озмерт Хакан
|4
|1
|6.
|Оргилль Девер
|4
|0
|7.
|Гюлюм Эрсан
|2
|1
|8.
|Шахин Нури
|3
|0
|9.
|Альбайрак Эрен
|3
|0
|10.
|Байракдар Гокдениз
|3
|0
|11.
|Сэм Сидней
|1
|1
|12.
|Акьоль Уфук
|1
|1
|13.
|Кудряшов Фёдор
|2
|0
|14.
|Боффин Рууд
|2
|0
|15.
|Яхович Адис
|0
|1
|16.
|Подольски Лукас
|1
|0
|17.
|Синик Догукан
|1
|0
|18.
|Мукайру Пол
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Денизлиспор
|9.52% (2)
|9.52% (2)
|19.05% (4)
|9.52% (2)
|9.52% (2)
|42.86% (9)
|Антальяспор
|9.09% (2)
|9.09% (2)
|27.27% (6)
|13.64% (3)
|18.18% (4)
|22.73% (5)
Предыдущие игры
Денизлиспор Последние 20 матчей: +4 =4 -12Трабзонспор 1:0 Денизлиспор Денизлиспор 2:1 Гёзтепе Денизлиспор 1:2 Фатих Карагюмрюк Галатасарай 6:1 Денизлиспор
Денизлиспор 0:2 Хатайспор Ризеспор 1:1 Денизлиспор Денизлиспор 0:1 Кайсериспор Сивасспор 2:2 Денизлиспор Денизлиспор 1:2 Анкарагюджю Эрзурумспор 1:2 Денизлиспор Денизлиспор 1:0 Аланьяспор Касымпаша 3:2 Денизлиспор Денизлиспор 0:2 Фенербахче Истанбул Башакшехир 3:3 Денизлиспор Денизлиспор 1:2 Тургутлуспор Денизлиспор 0:1 Газишехир Газиантеп Малатьяспор 2:0 Денизлиспор Денизлиспор 2:3 Бешикташ Генчлербирлиги 1:2 Денизлиспор Антальяспор 1:1 Денизлиспор
Антальяспор Последние 20 матчей: +8 =7 -5Антальяспор 1:1 Бешикташ Генчлербирлиги 0:1 Антальяспор Коньяспор 0:0 Антальяспор Антальяспор 1:1 Трабзонспор
Бурсаспор 0:3 Антальяспор Гёзтепе 0:1 Антальяспор Антальяспор 3:1 Фатих Карагюмрюк Галатасарай 0:0 Антальяспор Антальяспор 0:6 Хатайспор Ризеспор 2:1 Антальяспор Антальяспор 2:0 Кайсериспор Антальяспор 1:0 Болуспор Сивасспор 0:0 Антальяспор Антальяспор 1:0 Анкарагюджю Эрзурумспор 2:2 Антальяспор Антальяспор 2:0 Пендикспор Антальяспор 0:2 Аланьяспор Касымпаша 2:2 Антальяспор Антальяспор 1:2 Фенербахче Истанбул Башакшехир 5:1 Антальяспор
Последние игры между собой
Денизлиспор: победы: 2, ничьи: 3, поражения: 7
Антальяспор: победы: 7, ничьи: 3, поражения: 2
Антальяспор 3:0 Денизлиспор Товарищеские матчи Денизлиспор 0:2 Антальяспор Первая лига Турции Антальяспор 2:1 Денизлиспор Турецкая первая лига Денизлиспор 2:2 Антальяспор Кубок Антальяспор 2:1 Денизлиспор Суперлига Денизлиспор 1:1 Антальяспор Суперлига Антальяспор 2:1 Денизлиспор Суперлига Денизлиспор 3:2 Антальяспор Суперлига
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Галатасарай
|Заявка
|23
|15
|3
|5
|47 - 18
|48
|2.
|Фенербахче
|Заявка
|23
|15
|3
|5
|45 - 25
|48
|3.
|Бешикташ
|Заявка
|22
|14
|3
|5
|49 - 26
|45
|4.
|Аланьяспор
|Заявка
|23
|12
|5
|6
|41 - 23
|41
|5.
|Трабзонспор
|Заявка
|22
|11
|6
|5
|28 - 24
|39
|6.
|Хатайспор
|Заявка
|23
|11
|5
|7
|39 - 29
|38
|7.
|Фатих Карагюмрюк
|Заявка
|23
|10
|7
|6
|36 - 29
|37
|8.
|Газишехир Газиантеп
|Заявка
|22
|9
|8
|5
|35 - 28
|35
|9.
|Антальяспор
|1:1 Заявка
|23
|7
|10
|6
|23 - 28
|31
|10.
|Малатьяспор
|Заявка
|22
|7
|8
|7
|29 - 28
|29
|11.
|Сивасспор
|3:1 Заявка
|23
|6
|10
|7
|25 - 30
|28
|12.
|Гёзтепе
|Заявка
|22
|6
|8
|8
|32 - 28
|26
|13.
|Касымпаша
|Заявка
|23
|7
|5
|11
|25 - 36
|26
|14.
|Ризеспор
|Заявка
|23
|6
|8
|9
|29 - 39
|26
|15.
|Коньяспор
|Заявка
|21
|6
|6
|9
|27 - 27
|24
|16.
|Кайсериспор
|Заявка
|23
|6
|6
|11
|17 - 28
|24
|17.
|Истанбул Башакшехир
|Заявка
|23
|6
|6
|11
|27 - 41
|24
|18.
|Эрзурумспор
|Заявка
|23
|5
|7
|11
|21 - 36
|22
|19.
|Генчлербирлиги
|Заявка
|22
|5
|5
|12
|20 - 41
|20
|20.
|Анкарагюджю
|1:3 Заявка
|22
|5
|3
|14
|26 - 38
|18
|21.
|Денизлиспор
|1:1 Заявка
|23
|4
|6
|13
|22 - 41
|18
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Аланьяспор
|Заявка
|12
|9
|2
|1
|29 - 10
|29
|2.
|Бешикташ
|Заявка
|11
|8
|1
|2
|26 - 7
|25
|3.
|Галатасарай
|Заявка
|11
|7
|3
|1
|27 - 6
|24
|4.
|Фатих Карагюмрюк
|Заявка
|11
|7
|2
|2
|22 - 12
|23
|5.
|Газишехир Газиантеп
|Заявка
|11
|6
|4
|1
|21 - 12
|22
|6.
|Фенербахче
|Заявка
|12
|7
|1
|4
|21 - 15
|22
|7.
|Трабзонспор
|Заявка
|11
|6
|1
|4
|16 - 15
|19
|8.
|Малатьяспор
|Заявка
|11
|5
|4
|2
|16 - 10
|19
|9.
|Ризеспор
|Заявка
|11
|5
|4
|2
|19 - 16
|19
|10.
|Хатайспор
|Заявка
|11
|5
|3
|3
|18 - 12
|18
|11.
|Антальяспор
|1:1 Заявка
|11
|5
|3
|3
|13 - 14
|18
|12.
|Касымпаша
|Заявка
|12
|5
|2
|5
|14 - 18
|17
|13.
|Гёзтепе
|Заявка
|11
|4
|4
|3
|21 - 13
|16
|14.
|Коньяспор
|Заявка
|11
|4
|4
|3
|17 - 13
|16
|15.
|Истанбул Башакшехир
|Заявка
|12
|3
|5
|4
|17 - 19
|14
|16.
|Анкарагюджю
|1:3 Заявка
|11
|4
|1
|6
|15 - 16
|13
|17.
|Кайсериспор
|Заявка
|11
|3
|3
|5
|8 - 12
|12
|18.
|Генчлербирлиги
|Заявка
|11
|3
|3
|5
|14 - 19
|12
|19.
|Сивасспор
|3:1 Заявка
|11
|2
|5
|4
|9 - 12
|11
|20.
|Денизлиспор
|1:1 Заявка
|12
|2
|3
|7
|8 - 15
|9
|21.
|Эрзурумспор
|Заявка
|12
|1
|6
|5
|10 - 16
|9
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Фенербахче
|Заявка
|11
|8
|2
|1
|24 - 10
|26
|2.
|Галатасарай
|Заявка
|12
|8
|0
|4
|20 - 12
|24
|3.
|Бешикташ
|Заявка
|11
|6
|2
|3
|23 - 19
|20
|4.
|Трабзонспор
|Заявка
|11
|5
|5
|1
|12 - 9
|20
|5.
|Хатайспор
|Заявка
|12
|6
|2
|4
|21 - 17
|20
|6.
|Сивасспор
|3:1 Заявка
|12
|4
|5
|3
|16 - 18
|17
|7.
|Фатих Карагюмрюк
|Заявка
|12
|3
|5
|4
|14 - 17
|14
|8.
|Эрзурумспор
|Заявка
|11
|4
|1
|6
|11 - 20
|13
|9.
|Газишехир Газиантеп
|Заявка
|11
|3
|4
|4
|14 - 16
|13
|10.
|Антальяспор
|1:1 Заявка
|12
|2
|7
|3
|10 - 14
|13
|11.
|Аланьяспор
|Заявка
|11
|3
|3
|5
|12 - 13
|12
|12.
|Кайсериспор
|Заявка
|12
|3
|3
|6
|9 - 16
|12
|13.
|Истанбул Башакшехир
|Заявка
|11
|3
|1
|7
|10 - 22
|10
|14.
|Гёзтепе
|Заявка
|11
|2
|4
|5
|11 - 15
|10
|15.
|Малатьяспор
|Заявка
|11
|2
|4
|5
|13 - 18
|10
|16.
|Касымпаша
|Заявка
|11
|2
|3
|6
|11 - 18
|9
|17.
|Денизлиспор
|1:1 Заявка
|11
|2
|3
|6
|14 - 26
|9
|18.
|Коньяспор
|Заявка
|10
|2
|2
|6
|10 - 14
|8
|19.
|Генчлербирлиги
|Заявка
|11
|2
|2
|7
|6 - 22
|8
|20.
|Ризеспор
|Заявка
|12
|1
|4
|7
|10 - 23
|7
|21.
|Анкарагюджю
|1:3 Заявка
|11
|1
|2
|8
|11 - 22
|5
- — Лига чемпионов (Квалификация)
- — Лига конференций УЕФА (Квалификация)
- — Вылет в Первую лигу
Победитель
Самый высокий коэффициент на матч «Денизлиспор» – «Антальяспор» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Денизлиспор» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Антальяспор» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Денизлиспор» – «Антальяспор», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров
Тотал
Прогнозы на матч Денизлиспор 1:1 Антальяспор
Исход игры
Денизлиспор
15.6% (22)
Ничья
29.8% (42)
Антальяспор
54.6% (77)
Тотал 2.5
Больше
36.43% (51)
Меньше
63.57% (89)
Обе команды забьют
Да
64.29% (90)
Нет
35.71% (50)
Популярный счёт
1:2 Антальяспор
28.4% (40)
1:1 Ничья
27.7% (39)
0:1 Антальяспор
17.7% (25)
1:0 Денизлиспор
9.2% (13)
0:2 Антальяспор
7.1% (10)
2:1 Денизлиспор
5% (7)
1:3 Антальяспор
1.4% (2)
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