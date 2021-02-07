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Денизлиспор
1:1
Конец матча

Стадион:
Антальяспор
0'
1:0
14' Гол
Родальега Уго
45' Желтая карточка
Акташ Кубилай
68' Желтая карточка
Муравски Радослав
1:1
73' Гол
Байракдар Гокдениз
86' Желтая карточка
Байракдар Гокдениз
90' Желтая карточка
Боффин Рууд
90'+6
19
Гёнен
Дженк
2
Лопеш
Тьягу
91
Фабиано
Лейсманн
22
Юмлу
Мустафа
23
Айтач
Сакыб
5
Акташ
Кубилай
28
Сагаль
Анхело
8
Муравски
Радослав
42
Дискеруд
Миккел
17
Ясин
Ахмед
7
Родальега
Уго
25
Боффин
Рууд
28
Имери
Омар
2
Гюлюм
Эрсан
13
Кудряшов
Фёдор
6
Альбайрак
Эрен
88
Озмерт
Хакан
16
Фреди
Гомеш
9
Сэм
Сидней
77
Балчи
Бюньямин
41
Байракдар
Гокдениз
11
Оргилль
Девер
Денизлиспор
4-1-4-1
Антальяспор
4-2-3-1

Ход матча

14'
Родальега Уго
1:0
45'
Акташ Кубилай
 
46'
 
Синик Догукан
Имери Омар
57'
Бакалорц Марвин
Дискеруд Миккел
 
60'
 
Амилтон Минервино
Сэм Сидней
66'
Мешанович Мурис
Ясин Ахмед
 
68'
Муравски Радослав
 
70'
 
Подольски Лукас
Оргилль Девер
73'
1:1
Байракдар Гокдениз
(Гюлюм Эрсан)
82'
Кол Али Явуз
Акташ Кубилай
 
86'
 
Байракдар Гокдениз
88'
 
Гюрлер Сердар
Фреди Гомеш
90'
 
Боффин Рууд

Статистика матча

  • 6 Удары по воротам 6
  • 3 Удары в створ 2
  • 2 Угловые 3
  • 1 Офсайды 3
  • 20 Нарушения правил 9
  • 2 Жёлтые карточки 2
  • 0 Красные карточки 0
  • 3 Замены 4
  • 39 Владение мячом, % 61

Бомбардиры внутри турнира

Денизлиспор
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Родальега Уго 9 (1) 0.39
2. Нияз Реджеп 3 0.13
3. Мешанович Мурис 3 0.13
4. Сако Хади 1 0.04
5. Оздемир Озер 1 0.04
6. Муравски Радослав 1 (1) 0.04
7. Суботич Невен 1 0.04
8. Дискеруд Миккел 1 0.04
9. Йылмаз Огуз 1 0.04
10. Veton Tusha 1 0.04
11. Сагаль Анхело 0 0
12. Лопеш Тьягу 0 0
Антальяспор
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Байракдар Гокдениз 5 0.22
2. Подольски Лукас 3 0.13
3. Сэм Сидней 3 0.13
4. Сари Вейсел 3 0.13
5. Амилтон Минервино 2 0.09
6. Озмерт Хакан 2 (1) 0.09
7. Фреди Гомеш 1 0.04
8. Альбайрак Эрен 1 0.04
9. Яхович Адис 1 0.04
10. Балчи Бюньямин 1 0.04
11. Синик Догукан 1 0.04
12. Шахин Нури 0 0
13. Гюлюм Эрсан 0 0
14. Оргилль Девер 0 0
15. Mert Yilmaz 0 0

Карточки

Денизлиспор
# Игрок      
1. Муравски Радослав 7 1
2. Родальега Уго 6 0
3. Сако Хади 4 1
4. Бакалорц Марвин 5 0
5. Бергдич Закария 4 0
6. Фабиано Лейсманн 4 0
7. Мешанович Мурис 3 0
8. Юмлу Мустафа 3 0
9. Лопеш Тьягу 3 0
10. Сагаль Анхело 3 0
11. Айтач Сакыб 2 0
12. Нияз Реджеп 2 0
13. Йылмаз Огуз 2 0
14. Дискеруд Миккел 1 0
15. Пантилимон Костел 1 0
16. Гёнен Дженк 1 0
17. Акташ Кубилай 1 0
18. Оздемир Озер 1 0
19. Озкал Мухаммет 1 0
Антальяспор
# Игрок      
1. Амилтон Минервино 5 1
2. Сари Вейсел 5 1
3. Налдо Гомес 5 1
4. Фреди Гомеш 6 0
5. Озмерт Хакан 4 1
6. Оргилль Девер 4 0
7. Байракдар Гокдениз 4 0
8. Гюлюм Эрсан 2 1
9. Шахин Нури 3 0
10. Альбайрак Эрен 3 0
11. Боффин Рууд 3 0
12. Сэм Сидней 1 1
13. Акьоль Уфук 1 1
14. Кудряшов Фёдор 2 0
15. Яхович Адис 0 1
16. Подольски Лукас 1 0
17. Синик Догукан 1 0
18. Мукайру Пол 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Денизлиспор 13.64% (3) 9.09% (2) 18.18% (4) 9.09% (2) 9.09% (2) 40.91% (9)
 Антальяспор 8.7% (2) 8.7% (2) 26.09% (6) 13.04% (3) 21.74% (5) 21.74% (5)

Предыдущие игры

Денизлиспор Последние 20 матчей: +4 =4 -12
Трабзонспор 1:0 Денизлиспор Денизлиспор 2:1 Гёзтепе Денизлиспор 1:2 Фатих Карагюмрюк Галатасарай 6:1 Денизлиспор
Денизлиспор 0:2 Хатайспор Ризеспор 1:1 Денизлиспор Денизлиспор 0:1 Кайсериспор Сивасспор 2:2 Денизлиспор Денизлиспор 1:2 Анкарагюджю Эрзурумспор 1:2 Денизлиспор Денизлиспор 1:0 Аланьяспор Касымпаша 3:2 Денизлиспор Денизлиспор 0:2 Фенербахче Истанбул Башакшехир 3:3 Денизлиспор Денизлиспор 1:2 Тургутлуспор Денизлиспор 0:1 Газишехир Газиантеп Малатьяспор 2:0 Денизлиспор Денизлиспор 2:3 Бешикташ Генчлербирлиги 1:2 Денизлиспор Антальяспор 1:1 Денизлиспор
Антальяспор Последние 20 матчей: +8 =7 -5
Антальяспор 1:1 Бешикташ Генчлербирлиги 0:1 Антальяспор Коньяспор 0:0 Антальяспор Антальяспор 1:1 Трабзонспор
Бурсаспор 0:3 Антальяспор Гёзтепе 0:1 Антальяспор Антальяспор 3:1 Фатих Карагюмрюк Галатасарай 0:0 Антальяспор Антальяспор 0:6 Хатайспор Ризеспор 2:1 Антальяспор Антальяспор 2:0 Кайсериспор Антальяспор 1:0 Болуспор Сивасспор 0:0 Антальяспор Антальяспор 1:0 Анкарагюджю Эрзурумспор 2:2 Антальяспор Антальяспор 2:0 Пендикспор Антальяспор 0:2 Аланьяспор Касымпаша 2:2 Антальяспор Антальяспор 1:2 Фенербахче Истанбул Башакшехир 5:1 Антальяспор

Последние игры между собой

Денизлиспор: победы: 2, ничьи: 3, поражения: 7
Антальяспор: победы: 7, ничьи: 3, поражения: 2
Антальяспор 1:1 Денизлиспор Товарищеские матчи Антальяспор 1:0 Денизлиспор Суперлига Денизлиспор 0:3 Антальяспор Суперлига Антальяспор 0:2 Денизлиспор Суперлига
Антальяспор 3:0 Денизлиспор Товарищеские матчи Денизлиспор 0:2 Антальяспор Первая лига Турции Антальяспор 2:1 Денизлиспор Турецкая первая лига Денизлиспор 2:2 Антальяспор Кубок Антальяспор 2:1 Денизлиспор Суперлига Денизлиспор 1:1 Антальяспор Суперлига Антальяспор 2:1 Денизлиспор Суперлига Денизлиспор 3:2 Антальяспор Суперлига
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Галатасарай Заявка 23 15 3 5 47 - 18 48
2. Фенербахче Заявка 23 15 3 5 45 - 25 48
3. Бешикташ 0:0 Заявка 23 14 4 5 49 - 26 46
4. Аланьяспор Заявка 23 12 5 6 41 - 23 41
5. Трабзонспор Заявка 22 11 6 5 28 - 24 39
6. Хатайспор Заявка 23 11 5 7 39 - 29 38
7. Фатих Карагюмрюк Заявка 23 10 7 6 36 - 29 37
8. Газишехир Газиантеп Заявка 22 9 8 5 35 - 28 35
9. Антальяспор Заявка 23 7 10 6 23 - 28 31
10. Малатьяспор Заявка 22 7 8 7 29 - 28 29
11. Сивасспор Заявка 23 6 10 7 26 - 30 28
12. Гёзтепе Заявка 22 6 8 8 32 - 28 26
13. Касымпаша Заявка 23 7 5 11 25 - 36 26
14. Ризеспор Заявка 23 6 8 9 29 - 39 26
15. Коньяспор 0:0 Заявка 22 6 7 9 27 - 27 25
16. Кайсериспор Заявка 23 6 6 11 17 - 28 24
17. Истанбул Башакшехир Заявка 23 6 6 11 27 - 41 24
18. Эрзурумспор Заявка 23 5 7 11 21 - 36 22
19. Генчлербирлиги Заявка 22 5 5 12 20 - 41 20
20. Анкарагюджю Заявка 22 5 3 14 26 - 39 18
21. Денизлиспор Заявка 23 4 6 13 22 - 41 18
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Аланьяспор Заявка 12 9 2 1 29 - 10 29
2. Бешикташ 0:0 Заявка 12 8 2 2 26 - 7 26
3. Галатасарай Заявка 11 7 3 1 27 - 6 24
4. Фатих Карагюмрюк Заявка 11 7 2 2 22 - 12 23
5. Газишехир Газиантеп Заявка 11 6 4 1 21 - 12 22
6. Фенербахче Заявка 12 7 1 4 21 - 15 22
7. Трабзонспор Заявка 11 6 1 4 16 - 15 19
8. Малатьяспор Заявка 11 5 4 2 16 - 10 19
9. Ризеспор Заявка 11 5 4 2 19 - 16 19
10. Хатайспор Заявка 11 5 3 3 18 - 12 18
11. Антальяспор Заявка 11 5 3 3 13 - 14 18
12. Касымпаша Заявка 12 5 2 5 14 - 18 17
13. Гёзтепе Заявка 11 4 4 3 21 - 13 16
14. Коньяспор 0:0 Заявка 11 4 4 3 17 - 13 16
15. Истанбул Башакшехир Заявка 12 3 5 4 17 - 19 14
16. Анкарагюджю Заявка 11 4 1 6 15 - 17 13
17. Кайсериспор Заявка 11 3 3 5 8 - 12 12
18. Генчлербирлиги Заявка 11 3 3 5 14 - 19 12
19. Сивасспор Заявка 11 2 5 4 9 - 12 11
20. Денизлиспор Заявка 12 2 3 7 8 - 15 9
21. Эрзурумспор Заявка 12 1 6 5 10 - 16 9
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Фенербахче Заявка 11 8 2 1 24 - 10 26
2. Галатасарай Заявка 12 8 0 4 20 - 12 24
3. Бешикташ 0:0 Заявка 11 6 2 3 23 - 19 20
4. Трабзонспор Заявка 11 5 5 1 12 - 9 20
5. Хатайспор Заявка 12 6 2 4 21 - 17 20
6. Сивасспор Заявка 12 4 5 3 17 - 18 17
7. Фатих Карагюмрюк Заявка 12 3 5 4 14 - 17 14
8. Эрзурумспор Заявка 11 4 1 6 11 - 20 13
9. Газишехир Газиантеп Заявка 11 3 4 4 14 - 16 13
10. Антальяспор Заявка 12 2 7 3 10 - 14 13
11. Аланьяспор Заявка 11 3 3 5 12 - 13 12
12. Кайсериспор Заявка 12 3 3 6 9 - 16 12
13. Истанбул Башакшехир Заявка 11 3 1 7 10 - 22 10
14. Гёзтепе Заявка 11 2 4 5 11 - 15 10
15. Малатьяспор Заявка 11 2 4 5 13 - 18 10
16. Коньяспор 0:0 Заявка 11 2 3 6 10 - 14 9
17. Касымпаша Заявка 11 2 3 6 11 - 18 9
18. Денизлиспор Заявка 11 2 3 6 14 - 26 9
19. Генчлербирлиги Заявка 11 2 2 7 6 - 22 8
20. Ризеспор Заявка 12 1 4 7 10 - 23 7
21. Анкарагюджю Заявка 11 1 2 8 11 - 22 5
  • — Лига чемпионов (Квалификация)
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  • — Вылет в Первую лигу
Прогнозы на футбол - новый раздел!
Прогнозы
  • Первый тайм
  • 48'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Желтая карточка
    47'
    Акташ Кубилай получил желтую карточку от судьи
  • Описание гола
    14'
    Г О О О О Л - Родальега Уго бьет в цель!
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Denizli Ataturk Stadi. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы 141
Денизлиспор 15.6% (22)
X 29.8% (42)
Антальяспор 54.6% (77)
Все прогнозы

Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
Бонус: 15 000 ₽ 0.00 0.00 0.00
Бонус: 5 000 ₽ 2.38 3.26 3.10
Бонус: 5 000 ₽ 1.38 3.90 13.00
  4.89 1.50 5.34

Самый высокий коэффициент на матч «Денизлиспор» – «Антальяспор» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Денизлиспор» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Антальяспор» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Денизлиспор» – «Антальяспор», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров

Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.25 3.25 3.5 3.5 4 4 4.5 4.5 5 5 5.5 5.5 6 6
7.60 1.05 6.40 1.09 2.82 1.41 2.15 1.70 1.68 2.31 1.31 3.45 1.22 4.10 1.06 7.50 1.04 7.90
8.40 1.05 6.20 1.10 2.52 1.52 1.65 2.22 1.81 2.00 1.31 3.35 1.08 7.77 1.05 9.50 1.03 12.00 1.03 12.00 1.02 13.50 1.02 14.00 0.00 20.00
2.48 1.56 2.02 1.84 1.54 2.53 1.35 3.27 1.59 2.41 1.34 3.31 1.31 3.50 1.44 2.87 1.23 4.33
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.5 2.5
2.62 1.49 1.72 2.12 1.34 3.26 1.09 7.50 1.06 8.90
1.71 2.14 1.80 2.00 1.03 12.00 1.02 13.00
2.63 1.50 2.15 1.72 1.67 2.24 1.43 2.86 1.20 4.53 1.44 2.83 1.16 5.29
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
3.32 1.33 2.22 1.66 1.53 2.50 1.19 4.75 1.13 6.00
2.17 1.65 1.50 2.48 1.17 4.60

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
2.20 1.66
Букмекер Да Нет
5.55 1.14
Букмекер Да Нет
3.80 1.23
Где смотреть матч Денизлиспор 1:1 Антальяспор онлайн

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Прогнозы на матч Денизлиспор 1:1 Антальяспор

Исход игры
Денизлиспор
15.6% (22)
Ничья
29.8% (42)
Антальяспор
54.6% (77)
Тотал 2.5
Больше
36.43% (51)
Меньше
63.57% (89)
Обе команды забьют
Да
64.29% (90)
Нет
35.71% (50)
Популярный счёт
1:2 Антальяспор
28.4% (40)
1:1 Ничья
27.7% (39)
0:1 Антальяспор
17.7% (25)
1:0 Денизлиспор
9.2% (13)
0:2 Антальяспор
7.1% (10)
2:1 Денизлиспор
5% (7)
1:3 Антальяспор
1.4% (2)
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