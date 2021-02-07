Денизлиспор
1:1
Конец матча
Стадион: Денизли Ататюрк
Антальяспор
1:0
14' ГолРодальега Уго
45' Желтая карточкаАкташ Кубилай
68' Желтая карточкаМуравски Радослав
1:1
73' ГолБайракдар Гокдениз
86' Желтая карточкаБайракдар Гокдениз
90' Желтая карточкаБоффин Рууд
19
Гёнен
Дженк
22
Юмлу
Мустафа
23
Айтач
Сакыб
17
Ясин
Ахмед
25
Боффин
Рууд
28
Имери
Омар
88
Озмерт
Хакан
16
Фреди
Гомеш
- Основной состав
-
19 Гёнен ДженкВратарь
- Защитник
- Защитник
-
22 Юмлу МустафаЗащитник
-
23 Айтач СакыбЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
17 Ясин АхмедПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
26 Джан ГеркемЗащитник
- Защитник
-
76 Оздемир ОзерЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
61 Кол Али ЯвузНападающий
-
Главный тренер: Yalcin Kosukavak
- Основной состав
-
25 Боффин РуудВратарь
-
28 Имери ОмарЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
88 Озмерт ХаканПолузащитник
-
16 Фреди ГомешПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
96 Fehmi Koc
-
Главный тренер: Янал Эрсун
Ход матча
14'
1:0
45'
73'
90'
Статистика матча
-
6 Удары по воротам 6
-
3 Удары в створ 2
-
2 Угловые 3
-
1 Офсайды 3
-
20 Нарушения правил 9
-
2 Жёлтые карточки 2
-
0 Красные карточки 0
-
3 Замены 4
-
39 Владение мячом, % 61
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Родальега Уго
|9 (1)
|0.39
|2.
|Нияз Реджеп
|3
|0.13
|3.
|Мешанович Мурис
|3
|0.13
|4.
|Сако Хади
|1
|0.04
|5.
|Оздемир Озер
|1
|0.04
|6.
|Муравски Радослав
|1 (1)
|0.04
|7.
|Суботич Невен
|1
|0.04
|8.
|Дискеруд Миккел
|1
|0.04
|9.
|Йылмаз Огуз
|1
|0.04
|10.
|Veton Tusha
|1
|0.04
|11.
|Сагаль Анхело
|0
|0
|12.
|Лопеш Тьягу
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Байракдар Гокдениз
|5
|0.22
|2.
|Подольски Лукас
|3
|0.13
|3.
|Сэм Сидней
|3
|0.13
|4.
|Сари Вейсел
|3
|0.13
|5.
|Амилтон Минервино
|2
|0.09
|6.
|Озмерт Хакан
|2 (1)
|0.09
|7.
|Фреди Гомеш
|1
|0.04
|8.
|Альбайрак Эрен
|1
|0.04
|9.
|Яхович Адис
|1
|0.04
|10.
|Балчи Бюньямин
|1
|0.04
|11.
|Синик Догукан
|1
|0.04
|12.
|Шахин Нури
|0
|0
|13.
|Гюлюм Эрсан
|0
|0
|14.
|Оргилль Девер
|0
|0
|15.
|Mert Yilmaz
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Муравски Радослав
|7
|1
|2.
|Родальега Уго
|6
|0
|3.
|Сако Хади
|4
|1
|4.
|Бакалорц Марвин
|5
|0
|5.
|Бергдич Закария
|4
|0
|6.
|Фабиано Лейсманн
|4
|0
|7.
|Мешанович Мурис
|3
|0
|8.
|Юмлу Мустафа
|3
|0
|9.
|Лопеш Тьягу
|3
|0
|10.
|Сагаль Анхело
|3
|0
|11.
|Айтач Сакыб
|2
|0
|12.
|Нияз Реджеп
|2
|0
|13.
|Йылмаз Огуз
|2
|0
|14.
|Дискеруд Миккел
|1
|0
|15.
|Пантилимон Костел
|1
|0
|16.
|Гёнен Дженк
|1
|0
|17.
|Акташ Кубилай
|1
|0
|18.
|Оздемир Озер
|1
|0
|19.
|Озкал Мухаммет
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Амилтон Минервино
|5
|1
|2.
|Сари Вейсел
|5
|1
|3.
|Налдо Гомес
|5
|1
|4.
|Фреди Гомеш
|6
|0
|5.
|Озмерт Хакан
|4
|1
|6.
|Оргилль Девер
|4
|0
|7.
|Байракдар Гокдениз
|4
|0
|8.
|Гюлюм Эрсан
|2
|1
|9.
|Шахин Нури
|3
|0
|10.
|Альбайрак Эрен
|3
|0
|11.
|Боффин Рууд
|3
|0
|12.
|Сэм Сидней
|1
|1
|13.
|Акьоль Уфук
|1
|1
|14.
|Кудряшов Фёдор
|2
|0
|15.
|Яхович Адис
|0
|1
|16.
|Подольски Лукас
|1
|0
|17.
|Синик Догукан
|1
|0
|18.
|Мукайру Пол
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Денизлиспор
|13.64% (3)
|9.09% (2)
|18.18% (4)
|9.09% (2)
|9.09% (2)
|40.91% (9)
|Антальяспор
|8.7% (2)
|8.7% (2)
|26.09% (6)
|13.04% (3)
|21.74% (5)
|21.74% (5)
Предыдущие игры
Денизлиспор Последние 20 матчей: +4 =4 -12Трабзонспор 1:0 Денизлиспор Денизлиспор 2:1 Гёзтепе Денизлиспор 1:2 Фатих Карагюмрюк Галатасарай 6:1 Денизлиспор
Денизлиспор 0:2 Хатайспор Ризеспор 1:1 Денизлиспор Денизлиспор 0:1 Кайсериспор Сивасспор 2:2 Денизлиспор Денизлиспор 1:2 Анкарагюджю Эрзурумспор 1:2 Денизлиспор Денизлиспор 1:0 Аланьяспор Касымпаша 3:2 Денизлиспор Денизлиспор 0:2 Фенербахче Истанбул Башакшехир 3:3 Денизлиспор Денизлиспор 1:2 Тургутлуспор Денизлиспор 0:1 Газишехир Газиантеп Малатьяспор 2:0 Денизлиспор Денизлиспор 2:3 Бешикташ Генчлербирлиги 1:2 Денизлиспор Антальяспор 1:1 Денизлиспор
Антальяспор Последние 20 матчей: +8 =7 -5Антальяспор 1:1 Бешикташ Генчлербирлиги 0:1 Антальяспор Коньяспор 0:0 Антальяспор Антальяспор 1:1 Трабзонспор
Бурсаспор 0:3 Антальяспор Гёзтепе 0:1 Антальяспор Антальяспор 3:1 Фатих Карагюмрюк Галатасарай 0:0 Антальяспор Антальяспор 0:6 Хатайспор Ризеспор 2:1 Антальяспор Антальяспор 2:0 Кайсериспор Антальяспор 1:0 Болуспор Сивасспор 0:0 Антальяспор Антальяспор 1:0 Анкарагюджю Эрзурумспор 2:2 Антальяспор Антальяспор 2:0 Пендикспор Антальяспор 0:2 Аланьяспор Касымпаша 2:2 Антальяспор Антальяспор 1:2 Фенербахче Истанбул Башакшехир 5:1 Антальяспор
Последние игры между собой
Денизлиспор: победы: 2, ничьи: 3, поражения: 7
Антальяспор: победы: 7, ничьи: 3, поражения: 2
Антальяспор 3:0 Денизлиспор Товарищеские матчи Денизлиспор 0:2 Антальяспор Первая лига Турции Антальяспор 2:1 Денизлиспор Турецкая первая лига Денизлиспор 2:2 Антальяспор Кубок Антальяспор 2:1 Денизлиспор Суперлига Денизлиспор 1:1 Антальяспор Суперлига Антальяспор 2:1 Денизлиспор Суперлига Денизлиспор 3:2 Антальяспор Суперлига
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Галатасарай
|Заявка
|23
|15
|3
|5
|47 - 18
|48
|2.
|Фенербахче
|Заявка
|23
|15
|3
|5
|45 - 25
|48
|3.
|Бешикташ
|0:0 Заявка
|23
|14
|4
|5
|49 - 26
|46
|4.
|Аланьяспор
|Заявка
|23
|12
|5
|6
|41 - 23
|41
|5.
|Трабзонспор
|Заявка
|22
|11
|6
|5
|28 - 24
|39
|6.
|Хатайспор
|Заявка
|23
|11
|5
|7
|39 - 29
|38
|7.
|Фатих Карагюмрюк
|Заявка
|23
|10
|7
|6
|36 - 29
|37
|8.
|Газишехир Газиантеп
|Заявка
|22
|9
|8
|5
|35 - 28
|35
|9.
|Антальяспор
|Заявка
|23
|7
|10
|6
|23 - 28
|31
|10.
|Малатьяспор
|Заявка
|22
|7
|8
|7
|29 - 28
|29
|11.
|Сивасспор
|Заявка
|23
|6
|10
|7
|26 - 30
|28
|12.
|Гёзтепе
|Заявка
|22
|6
|8
|8
|32 - 28
|26
|13.
|Касымпаша
|Заявка
|23
|7
|5
|11
|25 - 36
|26
|14.
|Ризеспор
|Заявка
|23
|6
|8
|9
|29 - 39
|26
|15.
|Коньяспор
|0:0 Заявка
|22
|6
|7
|9
|27 - 27
|25
|16.
|Кайсериспор
|Заявка
|23
|6
|6
|11
|17 - 28
|24
|17.
|Истанбул Башакшехир
|Заявка
|23
|6
|6
|11
|27 - 41
|24
|18.
|Эрзурумспор
|Заявка
|23
|5
|7
|11
|21 - 36
|22
|19.
|Генчлербирлиги
|Заявка
|22
|5
|5
|12
|20 - 41
|20
|20.
|Анкарагюджю
|Заявка
|22
|5
|3
|14
|26 - 39
|18
|21.
|Денизлиспор
|Заявка
|23
|4
|6
|13
|22 - 41
|18
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Аланьяспор
|Заявка
|12
|9
|2
|1
|29 - 10
|29
|2.
|Бешикташ
|0:0 Заявка
|12
|8
|2
|2
|26 - 7
|26
|3.
|Галатасарай
|Заявка
|11
|7
|3
|1
|27 - 6
|24
|4.
|Фатих Карагюмрюк
|Заявка
|11
|7
|2
|2
|22 - 12
|23
|5.
|Газишехир Газиантеп
|Заявка
|11
|6
|4
|1
|21 - 12
|22
|6.
|Фенербахче
|Заявка
|12
|7
|1
|4
|21 - 15
|22
|7.
|Трабзонспор
|Заявка
|11
|6
|1
|4
|16 - 15
|19
|8.
|Малатьяспор
|Заявка
|11
|5
|4
|2
|16 - 10
|19
|9.
|Ризеспор
|Заявка
|11
|5
|4
|2
|19 - 16
|19
|10.
|Хатайспор
|Заявка
|11
|5
|3
|3
|18 - 12
|18
|11.
|Антальяспор
|Заявка
|11
|5
|3
|3
|13 - 14
|18
|12.
|Касымпаша
|Заявка
|12
|5
|2
|5
|14 - 18
|17
|13.
|Гёзтепе
|Заявка
|11
|4
|4
|3
|21 - 13
|16
|14.
|Коньяспор
|0:0 Заявка
|11
|4
|4
|3
|17 - 13
|16
|15.
|Истанбул Башакшехир
|Заявка
|12
|3
|5
|4
|17 - 19
|14
|16.
|Анкарагюджю
|Заявка
|11
|4
|1
|6
|15 - 17
|13
|17.
|Кайсериспор
|Заявка
|11
|3
|3
|5
|8 - 12
|12
|18.
|Генчлербирлиги
|Заявка
|11
|3
|3
|5
|14 - 19
|12
|19.
|Сивасспор
|Заявка
|11
|2
|5
|4
|9 - 12
|11
|20.
|Денизлиспор
|Заявка
|12
|2
|3
|7
|8 - 15
|9
|21.
|Эрзурумспор
|Заявка
|12
|1
|6
|5
|10 - 16
|9
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Фенербахче
|Заявка
|11
|8
|2
|1
|24 - 10
|26
|2.
|Галатасарай
|Заявка
|12
|8
|0
|4
|20 - 12
|24
|3.
|Бешикташ
|0:0 Заявка
|11
|6
|2
|3
|23 - 19
|20
|4.
|Трабзонспор
|Заявка
|11
|5
|5
|1
|12 - 9
|20
|5.
|Хатайспор
|Заявка
|12
|6
|2
|4
|21 - 17
|20
|6.
|Сивасспор
|Заявка
|12
|4
|5
|3
|17 - 18
|17
|7.
|Фатих Карагюмрюк
|Заявка
|12
|3
|5
|4
|14 - 17
|14
|8.
|Эрзурумспор
|Заявка
|11
|4
|1
|6
|11 - 20
|13
|9.
|Газишехир Газиантеп
|Заявка
|11
|3
|4
|4
|14 - 16
|13
|10.
|Антальяспор
|Заявка
|12
|2
|7
|3
|10 - 14
|13
|11.
|Аланьяспор
|Заявка
|11
|3
|3
|5
|12 - 13
|12
|12.
|Кайсериспор
|Заявка
|12
|3
|3
|6
|9 - 16
|12
|13.
|Истанбул Башакшехир
|Заявка
|11
|3
|1
|7
|10 - 22
|10
|14.
|Гёзтепе
|Заявка
|11
|2
|4
|5
|11 - 15
|10
|15.
|Малатьяспор
|Заявка
|11
|2
|4
|5
|13 - 18
|10
|16.
|Коньяспор
|0:0 Заявка
|11
|2
|3
|6
|10 - 14
|9
|17.
|Касымпаша
|Заявка
|11
|2
|3
|6
|11 - 18
|9
|18.
|Денизлиспор
|Заявка
|11
|2
|3
|6
|14 - 26
|9
|19.
|Генчлербирлиги
|Заявка
|11
|2
|2
|7
|6 - 22
|8
|20.
|Ризеспор
|Заявка
|12
|1
|4
|7
|10 - 23
|7
|21.
|Анкарагюджю
|Заявка
|11
|1
|2
|8
|11 - 22
|5
- — Лига чемпионов (Квалификация)
- — Лига конференций УЕФА (Квалификация)
- — Вылет в Первую лигу
Победитель
Самый высокий коэффициент на матч «Денизлиспор» – «Антальяспор» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Денизлиспор» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Антальяспор» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Денизлиспор» – «Антальяспор», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров
Тотал
Прогнозы на матч Денизлиспор 1:1 Антальяспор
Исход игры
Денизлиспор
15.6% (22)
Ничья
29.8% (42)
Антальяспор
54.6% (77)
Тотал 2.5
Больше
36.43% (51)
Меньше
63.57% (89)
Обе команды забьют
Да
64.29% (90)
Нет
35.71% (50)
Популярный счёт
1:2 Антальяспор
28.4% (40)
1:1 Ничья
27.7% (39)
0:1 Антальяспор
17.7% (25)
1:0 Денизлиспор
9.2% (13)
0:2 Антальяспор
7.1% (10)
2:1 Денизлиспор
5% (7)
1:3 Антальяспор
1.4% (2)
Ваш прогноз
Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!