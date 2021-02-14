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  2. Матчи
  3. Испания
Реал Мадрид
1:0
Первый тайм: 18'

Стадион:
Валенсия
0'
1:0
12' Гол
Бензема Карим
18'
1
Куртуа
Тибо
2
Карвахаль
Даниэль
5
Варан
Рафаэль
6
Начо
Игнасио
23
Менди
Ферлан
10
Модрич
Лука
14
Каземиро
Карлос
8
Кроос
Тони
11
Асенсио
Марко
9
Бензема
Карим
20
Винисиус
Жуниор
1
Хауме
Доменек
2
Корреа
Тьерри
5
Габриэль
Паулиста
6
Ферру
14
Гайя
Хосе
18
Васс
Даниэль
19
Рачич
Урош
8
Солер
Карлос
7
Гуэдеш
Гонсалу
21
Вальехо
Ману
22
Макси
Гомес
Реал Мадрид
4-3-3
Валенсия
4-4-2

Ход матча

12'
Бензема Карим
(Кроос Тони)
1:0

Статистика матча

  • 1 Голы 0
  • 1 Удары по воротам 0
  • 2 Удары в створ 0
  • 1 Угловые 1
  • 0 Офсайды 0
  • 2 Нарушения правил 1
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 74 Владение мячом, % 26

Владение мячом

Бомбардиры внутри турнира

Реал Мадрид
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Бензема Карим 12 0.52
2. Каземиро Карлос 4 0.17
3. Модрич Лука 3 0.13
4. Вальверде Федерико 3 0.13
5. Асенсио Марко 2 0.09
6. Васкес Лукас 2 0.09
7. Винисиус Жуниор 2 0.09
8. Азар Эден 2 0.09
9. Варан Рафаэль 2 0.09
10. Рамос Серхио 2 (2) 0.09
11. Кроос Тони 1 0.04
12. Менди Ферлан 1 0.04
13. Диас Мариано 1 0.04
14. Родриго 0 0
15. Марсело Виера 0 0
16. Карвахаль Даниэль 0 0
17. Иско Аларкон 0 0
Валенсия
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Солер Карлос 6 (5) 0.26
2. Макси Гомес 5 0.22
3. Вальехо Ману 4 0.17
4. Васс Даниэль 2 0.09
5. Габриэль Паулиста 2 0.09
6. Гамейро Кевин 1 0.04
7. Гуэдеш Гонсалу 1 0.04
8. Лато Тони 1 0.04
9. Дьякаби Муктар 1 0.04
10. Рачич Урош 1 0.04
11. Муса Юнус 1 0.04
12. Гильямон Уго 1 0.04
13. Гайя Хосе 0 0
14. Ли Кан Ин 0 0
15. Черышев Денис 0 0

Карточки

Реал Мадрид
# Игрок      
1. Каземиро Карлос 8 0
2. Кроос Тони 5 0
3. Карвахаль Даниэль 5 0
4. Милитао Эдер 2 1
5. Рамос Серхио 3 0
6. Начо Игнасио 3 0
7. Менди Ферлан 3 0
8. Модрич Лука 2 0
9. Марсело Виера 2 0
10. Васкес Лукас 2 0
11. Бензема Карим 1 0
12. Асенсио Марко 1 0
13. Винисиус Жуниор 1 0
Валенсия
# Игрок      
1. Васс Даниэль 6 0
2. Гильямон Уго 6 0
3. Корреа Тьерри 3 1
4. Солер Карлос 4 0
5. Макси Гомес 4 0
6. Джейсон 2 1
7. Габриэль Паулиста 3 0
8. Рачич Урош 3 0
9. Гуэдеш Гонсалу 1 1
10. Черышев Денис 2 0
11. Гайя Хосе 2 0
12. Лато Тони 1 0
13. Мангала Эльяким 1 0
14. Кондогбия Жоффрей 1 0
15. Хауме Доменек 1 0
16. Дьякаби Муктар 1 0
17. Санчес Алехандро 1 0
18. Эскьердо Висенте 1 0
19. Муса Юнус 1 0
20. Молина Гиллем 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Реал Мадрид 25% (9) 8.33% (3) 13.89% (5) 13.89% (5) 13.89% (5) 25% (9)
 Валенсия 7.69% (2) 15.38% (4) 19.23% (5) 7.69% (2) 26.92% (7) 23.08% (6)

Предыдущие игры

Реал Мадрид Последние 20 матчей: +11 =3 -6
Реал Мадрид 2:0 Хетафе Уэска 1:2 Реал Мадрид Реал Мадрид 1:2 Леванте Алавес 1:4 Реал Мадрид
Алькояно 2:1 Реал Мадрид Реал Мадрид 1:2 Атлетик Б Осасуна 0:0 Реал Мадрид Реал Мадрид 2:0 Сельта Эльче 1:1 Реал Мадрид Реал Мадрид 2:0 Гранада Эйбар 1:3 Реал Мадрид Реал Мадрид 3:1 Атлетик Б Реал Мадрид 2:0 Атлетико М Реал Мадрид 2:0 Боруссия М Севилья 0:1 Реал Мадрид Шахтёр Донецк 2:0 Реал Мадрид Реал Мадрид 1:2 Алавес Интер Милан 0:2 Реал Мадрид Вильярреал 1:1 Реал Мадрид Валенсия 4:1 Реал Мадрид
Валенсия Последние 20 матчей: +6 =8 -6
Атлетик Б 1:1 Валенсия Валенсия 1:0 Эльче Севилья 3:0 Валенсия Атлетико М 3:1 Валенсия
Валенсия 1:1 Осасуна Алькоркон 0:2 Валенсия Вальядолид 0:1 Валенсия Еклано 1:4 Валенсия Валенсия 1:1 Кадис Гранада 2:1 Валенсия Валенсия 0:1 Севилья Барселона 2:2 Валенсия Террасса 2:4 Валенсия Валенсия 2:2 Атлетик Б Эйбар 0:0 Валенсия Валенсия 0:1 Атлетико М Алавес 2:2 Валенсия Валенсия 4:1 Реал Мадрид Валенсия 2:2 Хетафе Эльче 2:1 Валенсия

Последние игры между собой

Реал Мадрид: победы: 9, ничьи: 7, поражения: 4
Валенсия: победы: 4, ничьи: 7, поражения: 9
Валенсия 4:1 Реал Мадрид Ла Лига Реал Мадрид 3:0 Валенсия Ла Лига Валенсия 1:3 Реал Мадрид Суперкубок Валенсия 1:1 Реал Мадрид Ла Лига
Валенсия 2:1 Реал Мадрид Примера Реал Мадрид 2:0 Валенсия Примера Валенсия 1:4 Реал Мадрид Примера Реал Мадрид 2:2 Валенсия Примера Реал Мадрид 2:1 Валенсия Примера Валенсия 2:1 Реал Мадрид Примера Реал Мадрид 3:2 Валенсия Примера Валенсия 2:2 Реал Мадрид Примера Реал Мадрид 2:2 Валенсия Примера Валенсия 2:1 Реал Мадрид Примера Реал Мадрид 2:2 Валенсия Примера Валенсия 2:3 Реал Мадрид Примера Валенсия 1:1 Реал Мадрид Кубок Короля Валенсия 0:5 Реал Мадрид Примера Реал Мадрид 2:0 Валенсия Кубок Короля Реал Мадрид 1:1 Валенсия Примера
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Атлетико М Заявка 21 17 3 1 44 - 13 54
2. Реал Мадрид 1:0 Заявка 23 15 4 4 40 - 19 49
3. Барселона Заявка 22 14 4 4 49 - 21 46
4. Севилья Заявка 22 14 3 5 32 - 16 45
5. Реал Сосьедад Заявка 23 10 8 5 37 - 20 38
6. Вильярреал Заявка 22 8 12 2 31 - 22 36
7. Бетис Заявка 22 9 3 10 29 - 37 30
8. Гранада Заявка 23 8 6 9 27 - 38 30
9. Сельта Заявка 23 7 8 8 29 - 34 29
10. Леванте Заявка 21 6 9 6 31 - 31 27
11. Атлетик Б Заявка 21 7 4 10 28 - 26 25
12. Кадис Заявка 22 6 6 10 20 - 35 24
13. Хетафе Заявка 23 6 6 11 17 - 29 24
14. Валенсия 0:1 Заявка 23 5 9 9 28 - 31 24
15. Осасуна Заявка 22 5 7 10 21 - 31 22
16. Алавес Заявка 23 5 7 11 20 - 34 22
17. Эйбар Заявка 23 4 9 10 19 - 26 21
18. Вальядолид Заявка 23 4 9 10 22 - 34 21
19. Эльче Заявка 21 3 9 9 19 - 31 18
20. Уэска Заявка 23 2 10 11 18 - 33 16
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Атлетико М Заявка 11 9 2 0 26 - 5 29
2. Севилья Заявка 11 8 1 2 19 - 7 25
3. Реал Мадрид 1:0 Заявка 11 8 0 3 19 - 7 24
4. Барселона Заявка 11 7 3 1 28 - 12 24
5. Вильярреал Заявка 11 5 6 0 17 - 10 21
6. Гранада Заявка 12 6 3 3 17 - 15 21
7. Атлетик Б Заявка 11 6 1 4 19 - 10 19
8. Сельта Заявка 11 6 1 4 18 - 18 19
9. Леванте Заявка 10 4 5 1 18 - 14 17
10. Бетис Заявка 11 5 2 4 15 - 15 17
11. Реал Сосьедад Заявка 11 4 5 2 18 - 10 17
12. Осасуна Заявка 11 4 3 4 13 - 15 15
13. Хетафе Заявка 12 4 3 5 9 - 9 15
14. Валенсия 0:1 Заявка 11 3 5 3 16 - 14 14
15. Алавес Заявка 12 3 4 5 10 - 15 13
16. Кадис Заявка 11 2 4 5 11 - 17 10
17. Вальядолид Заявка 11 2 4 5 12 - 19 10
18. Эльче Заявка 11 1 6 4 10 - 17 9
19. Уэска Заявка 11 1 5 5 6 - 12 8
20. Эйбар Заявка 12 1 5 6 6 - 13 8
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Атлетико М Заявка 10 8 1 1 18 - 8 25
2. Реал Мадрид 1:0 Заявка 12 7 4 1 21 - 12 25
3. Барселона Заявка 11 7 1 3 21 - 9 22
4. Реал Сосьедад Заявка 12 6 3 3 19 - 10 21
5. Севилья Заявка 11 6 2 3 13 - 9 20
6. Вильярреал Заявка 11 3 6 2 14 - 12 15
7. Кадис Заявка 11 4 2 5 9 - 18 14
8. Бетис Заявка 11 4 1 6 14 - 22 13
9. Эйбар Заявка 11 3 4 4 13 - 13 13
10. Вальядолид Заявка 12 2 5 5 10 - 15 11
11. Леванте Заявка 11 2 4 5 13 - 17 10
12. Валенсия 0:1 Заявка 12 2 4 6 12 - 17 10
13. Сельта Заявка 12 1 7 4 11 - 16 10
14. Эльче Заявка 10 2 3 5 9 - 14 9
15. Алавес Заявка 11 2 3 6 10 - 19 9
16. Хетафе Заявка 11 2 3 6 8 - 20 9
17. Гранада Заявка 11 2 3 6 10 - 23 9
18. Уэска Заявка 12 1 5 6 12 - 21 8
19. Осасуна Заявка 11 1 4 6 8 - 16 7
20. Атлетик Б Заявка 10 1 3 6 9 - 16 6
  • — Лига чемпионов (Групповой этап)
  • — Лига Европы (Групповой этап)
  • — Лига конференций УЕФА (Квалификация)
  • — Вылет в Сегунду
  • Первый тайм
  • Угловой
    19'
    Свой второй угловой заработали хозяева. Только вот подача в штрафную ничего опасного не принесла.
  • Фол, нарушение
    18'
    Начо грубо встретил Макси Гомеса в центральном круге.
  • 17'
    Сигор Аранальде, исполняющий обязанности главного тренера гостей, на ногах, взволнованно наблюдает за событиями.
  • 16'
    Эти мгновения встречи ознаменованы активным прессингом гостей, с которым игроки "Реала" без труда справляются.
  • Угловой
    15'
    "Валенсия" зарабатывает первый угловой после прерванного прострела, но корнер гости разыгрывают неудачно.

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  • 14'
    Вторым  ударом в створ ворот хозяева открывают счет в матче. Посмотрим, хватит ли "Валенсии" характера на ответ.
  • Описание гола
    13'
    ГО-О-О-О-О-О-О-ОЛ!!! 1:0!!! Бензема!!!
    Французский нападающий принял мяч на левом углу штрафной, после чего отправил его точно в цель. Доменек не дотянулся.
  • 12'
    Давление "Реала" немного ослабло, но они гораздо интереснее впереди выглядят. Больше вариантов читается.
  • 11'
    Скорости постепенно возрастают, но защитники пока чувствуют себя спокойно, надежно играют.
  • Угловой
    10'
    Быстрый розыгрыш углового завершается без опасного момента, Асенсио посылает мяч за линию ворот.
  • Опасный момент
    10'
    Каземиро неожиданно для всех пробил по воротам метров с 29. Мяч низом пошел, Доменек с трудом отбил ногой этот выстрел. Будет угловой.
  • 9'
    Пробует "Валенсия" сыграть вторым номером, проверить себя под давлением. Может и моменты для контратак появятся.
  • 8'
    Пока не слишком высок темп, команды постепенно втягиваются в игру. Много мелких нарушений и небольших остановок.
  • Фол, нарушение
    7'
    И Вальехо фолит в центральном круге.
  • 7'
    И наконец-то свершилось то, чего так долго ждали. "Валенсия" перешла на половину поля "Реала", но всё это без обострения.
  • Фол, нарушение
    6'
    Обслуживает встречу бригада Хосе Мария Санчес Мартинес. Фиксирует он первое нарушение правил в матче. Фолит  Карвахаль в атаке.
  • 5'
    "Реал" атакует почти всей командой, но все завершается рядовым навесом в гущу игроков.
  • 4'
    Территориально хозяева имеют перевес на первых минутах, но воплотить его в нечто большее пока так и не удается.
  • 3'
    Да, хозяева первыми приблизились к штрафной соперника, но до удара дело довести так и не сумели.
  • Травма, повреждение
    2'
    Столкновение в штрафной гостей. Бензема столкнулся с Корреа. Нападающий "Реала" прихрамывает.
  • 2'
    Сразу отмечу, что Хави Грасия сегодня отсутствует на тренерской скамейке "Валенсии". Спортивный арбитражный суд дисквалифицирован тренера за просьбу в сторону Гильямона, чтобы тот намерено получил карточку.
  • 1'
    "Реал" проводит матч в комплекте формы белого цвета, в оранжевой "Валенсия".
  • Первый тайм начался
    Матч начался! Первыми с центра поля встречу начали "летучие мыши".
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Alfredo Di Stefano. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!

Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
Бонус: 15 000 ₽ 1.38 6.00 9.00
Бонус: 10 000 ₽ 1.40 5.40 8.00
Бонус: 5 000 ₽ 1.39 5.60 9.60
Бонус: 5 000 ₽ 1.41 5.40 7.00
  1.36 5.14 8.27

Самый высокий коэффициент на матч «Реал Мадрид» – «Валенсия» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Реал Мадрид» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Валенсия» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Реал Мадрид» – «Валенсия», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров

Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.25 3.25 3.5 3.5 4 4 4.5 4.5 5 5 5.5 5.5 6 6 6.5 6.5
5.20 1.17 2.50 1.54 1.98 1.83 1.62 2.32 1.25 4.00 1.10 7.20
13.00 1.01 13.50 1.00 5.10 1.15 4.25 1.22 2.65 1.60 1.92 1.88 1.59 2.30 1.28 3.36 1.21 3.84 1.07 6.55 1.05 7.20
17.50 0.00 12.50 1.01 4.75 1.16 4.10 1.22 2.44 1.58 2.18 1.73 1.96 1.92 1.74 2.17 1.60 2.45 1.31 3.45 1.25 4.10 1.10 6.65 1.08 7.22 1.02 12.00 1.01 12.50
5.27 1.19 2.83 1.46 2.33 1.65 2.07 1.81 1.81 2.08 1.62 2.38 1.59 2.49 1.23 4.56
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.5 2.5
3.60 1.26 2.48 1.50 1.61 2.22 1.16 4.80
3.85 1.26 2.59 1.50 1.65 2.24 1.26 3.85 1.17 5.00
3.50 1.30 2.41 1.58 1.59 2.35 1.23 4.10 1.13 5.11
3.33 1.35 2.74 1.49 2.14 1.76 1.69 2.25 1.49 2.74 1.40 3.18
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
5.20 1.14 2.04 1.72 1.51 2.44 1.31 3.25
5.20 1.17 3.68 1.28 1.99 1.82 1.50 2.59 1.31 3.45
4.78 1.15 3.55 1.25 2.04 1.71 1.53 2.39 1.35 3.10

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
1.78 1.97
1.74 1.97
Букмекер Да Нет
4.10 1.21
4.44 1.20
Букмекер Да Нет
3.10 1.34
2.95 1.37
Где смотреть матч Реал Мадрид 1:0 Валенсия онлайн

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Прогнозы на матч Реал Мадрид 1:0 Валенсия

Исход игры
Реал Мадрид
93.2% (138)
Ничья
4.1% (6)
Валенсия
2.7% (4)
Тотал 2.5
Больше
62.76% (91)
Меньше
37.24% (54)
Обе команды забьют
Да
64.14% (93)
Нет
35.86% (52)
Популярный счёт
2:1 Реал Мадрид
49.3% (73)
2:0 Реал Мадрид
27% (40)
1:0 Реал Мадрид
6.8% (10)
3:1 Реал Мадрид
5.4% (8)
1:1 Ничья
2.7% (4)
1:2 Валенсия
2% (3)
2:2 Ничья
1.4% (2)
3:0 Реал Мадрид
1.4% (2)
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