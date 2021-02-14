"Валенсия" зарабатывает первый угловой после прерванного прострела, но корнер гости разыгрывают неудачно.

Эти мгновения встречи ознаменованы активным прессингом гостей, с которым игроки "Реала" без труда справляются.

Сигор Аранальде, исполняющий обязанности главного тренера гостей, на ногах, взволнованно наблюдает за событиями.

Свой второй угловой заработали хозяева. Только вот подача в штрафную ничего опасного не принесла.

14' Вторым ударом в створ ворот хозяева открывают счет в матче. Посмотрим, хватит ли "Валенсии" характера на ответ.

13' ГО-О-О-О-О-О-О-ОЛ!!! 1:0!!! Бензема!!!

Французский нападающий принял мяч на левом углу штрафной, после чего отправил его точно в цель. Доменек не дотянулся.

12' Давление "Реала" немного ослабло, но они гораздо интереснее впереди выглядят. Больше вариантов читается.

11' Скорости постепенно возрастают, но защитники пока чувствуют себя спокойно, надежно играют.

10' Быстрый розыгрыш углового завершается без опасного момента, Асенсио посылает мяч за линию ворот.

10' Каземиро неожиданно для всех пробил по воротам метров с 29. Мяч низом пошел, Доменек с трудом отбил ногой этот выстрел. Будет угловой.

9' Пробует "Валенсия" сыграть вторым номером, проверить себя под давлением. Может и моменты для контратак появятся.

8' Пока не слишком высок темп, команды постепенно втягиваются в игру. Много мелких нарушений и небольших остановок.

7' И Вальехо фолит в центральном круге.

7' И наконец-то свершилось то, чего так долго ждали. "Валенсия" перешла на половину поля "Реала", но всё это без обострения.

6' Обслуживает встречу бригада Хосе Мария Санчес Мартинес. Фиксирует он первое нарушение правил в матче. Фолит Карвахаль в атаке.

5' "Реал" атакует почти всей командой, но все завершается рядовым навесом в гущу игроков.

4' Территориально хозяева имеют перевес на первых минутах, но воплотить его в нечто большее пока так и не удается.

3' Да, хозяева первыми приблизились к штрафной соперника, но до удара дело довести так и не сумели.

2' Столкновение в штрафной гостей. Бензема столкнулся с Корреа. Нападающий "Реала" прихрамывает.

2' Сразу отмечу, что Хави Грасия сегодня отсутствует на тренерской скамейке "Валенсии". Спортивный арбитражный суд дисквалифицирован тренера за просьбу в сторону Гильямона, чтобы тот намерено получил карточку.

1' "Реал" проводит матч в комплекте формы белого цвета, в оранжевой "Валенсия".