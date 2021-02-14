Второй тайм

97' Обе команды могли выиграть сегодня, но Реал Сосьедад вырывает победу

97' Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

96' Реал Сосьедад вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

94' Хетафе вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

94' Реал Сосьедад вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

92' Барренечеа Андер получает желтую карточку за неспортивное поведение

92' Судья показывает тренеру домашней команды красную карточку. Ему придется досмотреть матч с трибуны.

92' Хетафе вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

91' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [5] минут(а)

91' Фернандес Карлос получил желтую карточку от судьи

90' Хетафе вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

89' Порту Кристиан получил желтую карточку от судьи

88' Сория Давид взял и забрал мяч на выходе

85' Ремиро Алехандро выносит мяч и сбавляет давление на ворота

84' Сальдуа Хосеба предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

84' Хетафе вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

82' Хетафе вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

82' Хетафе вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

81' Реал Сосьедад вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

81' Ариц Элустондо выносит мяч и сбавляет давление на ворота

79' Хетафе вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

77' Портильо Франсиско получил желтую карточку от судьи

76' Реал Сосьедад вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

76' Матч возобновлен

76' Шакла Софьян на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

76' Оярсабаль Микель на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

76' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

73' Матч возобновлен

72' Ильяраменди Асьер на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

72' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

71' Эрнандес Хуан получил желтую карточку от судьи

70' Мата Хайме из команды Хетафе плохо обработал мяч и не смог ничего выжать из навеса одноклубника.

69' Хетафе вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

69' Реал Сосьедад вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

68' Матч возобновлен

68' Оярсабаль Микель на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

67' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

67' Кубо Такефуса пробил со штрафного прямо в стенку

64' Хетафе вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

62' Реал Сосьедад вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

61' Реал Сосьедад вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

61' Реал Сосьедад вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

60' Реал Сосьедад вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

57' Кабако Эрик выносит мяч и сбавляет давление на ворота

57' Реал Сосьедад вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

56' Хетафе вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

56' Ньом Аллан выносит мяч и сбавляет давление на ворота

56' Шакла Софьян выносит мяч и сбавляет давление на ворота

55' Ремиро Алехандро взял и забрал мяч на выходе

53' Янузай Аднан навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

53' Отличные скиллы показывает Исак Александр , обводя своих соперников

52' Удар от ворот произведет Хетафе

51' Кабако Эрик выносит мяч и сбавляет давление на ворота

51' Янузай Аднан навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

50' Хетафе вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

50' Реал Сосьедад вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

49' Реал Сосьедад вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

49' Оливера Матиас выносит мяч и сбавляет давление на ворота

49' Реал Сосьедад вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

47' Реал Сосьедад вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

47' Кабако Эрик выносит мяч и сбавляет давление на ворота

47' Сория Давид предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

46' Мата Хайме выносит мяч и сбавляет давление на ворота