Хетафе
0:1
Конец матча
Стадион: Колизеум Альфонсо Перес
Реал Сосьедад
0:1
30' ГолИсак Александр
43' Желтая карточкаШакла Софьян
71' Желтая карточкаЭрнандес Хуан
77' Желтая карточкаПортильо Франсиско
89' Желтая карточкаПорту Кристиан
90' Желтая карточкаФернандес Карлос
90' Желтая карточкаБарренечеа Андер
13
Сория
Давид
21
Шакла
Софьян
12
Ньом
Аллан
- Основной состав
-
13 Сория ДавидВратарь
- Защитник
-
21 Шакла СофьянЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
12 Ньом АлланПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
-
24 Тимор ДавидПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
10 Унал ЭнесНападающий
-
Главный тренер: Бордалас Пепе
- Травмы и дисквалификации
- Дисквалифицирован
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
21 Сильва ДавидПолузащитник
- Полузащитник
-
11 Янузай АднанНападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
34 Айеса ГайзкаВратарь
- Защитник
- Защитник
-
12 Муньос АйхенЗащитник
- Полузащитник
-
16 Гевара АндерПолузащитник
-
14 Гуриди ХонПолузащитник
-
25 Баутиста ХонНападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Альгуасиль Иманоль
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
Ход матча
30'
0:1
43'
71'
89'
90'
90'
Статистика матча
-
0 Голы 1
-
1 Удары по воротам 1
-
0 Удары в створ 2
-
2 Угловые 4
-
2 Офсайды 2
-
22 Нарушения правил 19
-
3 Жёлтые карточки 3
-
0 Красные карточки 0
-
5 Замены 5
-
44 Владение мячом, % 56
Владение мячом
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Анхель Луис
|5 (1)
|0.22
|2.
|Кукурелья Марк
|3
|0.13
|3.
|Мата Хайме
|3 (1)
|0.13
|4.
|Эрнандес Хуан
|2
|0.09
|5.
|Арамбарри Мауро
|2
|0.09
|6.
|Дамиан Суарес
|1
|0.04
|7.
|Максимович Неманья
|1
|0.04
|8.
|Ньом Аллан
|0
|0
|9.
|Аленья Карлес
|0
|0
|10.
|Портильо Франсиско
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Оярсабаль Микель
|10 (6)
|0.43
|2.
|Исак Александр
|9
|0.39
|3.
|Порту Кристиан
|5
|0.22
|4.
|Виллиан Жозе
|3
|0.13
|5.
|Янузай Аднан
|2 (1)
|0.09
|6.
|Барренечеа Андер
|2
|0.09
|7.
|Лопес Роберто III
|2
|0.09
|8.
|Мерино Микель
|1
|0.04
|9.
|Сильва Давид
|1
|0.04
|10.
|Монреаль Начо
|1
|0.04
|11.
|Горосабел Андони
|0
|0
|12.
|Гуриди Хон
|0
|0
|13.
|Муньос Айхен
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Дамиан Суарес
|10
|1
|2.
|Дьене Даконам
|6
|2
|3.
|Мата Хайме
|8
|0
|4.
|Ньом Аллан
|6
|0
|5.
|Арамбарри Мауро
|6
|0
|6.
|Кабако Эрик
|6
|0
|7.
|Кукурелья Марк
|5
|0
|8.
|Оливера Матиас
|5
|0
|9.
|Эрнандес Хуан
|4
|0
|10.
|Чема Родригес
|2
|1
|11.
|Этчейта Хавьер
|3
|0
|12.
|Тимор Давид
|3
|0
|13.
|Максимович Неманья
|3
|0
|14.
|Анхель Луис
|3
|0
|15.
|Яньес Рубен
|2
|0
|16.
|Унал Энес
|2
|0
|17.
|Шакла Софьян
|2
|0
|18.
|Портильо Франсиско
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Ле Норман Робен
|5
|1
|2.
|Муньос Айхен
|5
|0
|3.
|Барренечеа Андер
|5
|0
|4.
|Сильва Давид
|4
|0
|5.
|Мерино Микель
|4
|0
|6.
|Ариц Элустондо
|4
|0
|7.
|Исак Александр
|3
|0
|8.
|Субельдия Игор
|3
|0
|9.
|Гевара Андер
|3
|0
|10.
|Субименди Мартин
|3
|0
|11.
|Сальдуа Хосеба
|2
|0
|12.
|Гуриди Хон
|2
|0
|13.
|Модибо Саньян
|2
|0
|14.
|Ильяраменди Асьер
|1
|0
|15.
|Янузай Аднан
|1
|0
|16.
|Горосабел Андони
|1
|0
|17.
|Фернандес Карлос
|1
|0
|18.
|Порту Кристиан
|1
|0
|19.
|Оярсабаль Микель
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Хетафе
|17.65% (3)
|5.88% (1)
|23.53% (4)
|11.76% (2)
|17.65% (3)
|23.53% (4)
|Реал Сосьедад
|5.56% (2)
|25% (9)
|13.89% (5)
|25% (9)
|11.11% (4)
|19.44% (7)
Предыдущие игры
Хетафе Последние 20 матчей: +5 =5 -10Реал Мадрид 2:0 Хетафе Севилья 3:0 Хетафе Хетафе 0:0 Алавес Атлетик Б 5:1 Хетафе
Хетафе 1:0 Уэска Эльче 1:3 Хетафе Кордова 1:0 Хетафе Хетафе 0:1 Вальядолид Атлетико М 1:0 Хетафе Хетафе 1:1 Сельта Кадис 0:2 Хетафе Анаитасуна 1:2 Хетафе Хетафе 0:1 Севилья Леванте 3:0 Хетафе Хетафе 1:1 Атлетик Б Эйбар 0:0 Хетафе Хетафе 1:3 Вильярреал Валенсия 2:2 Хетафе Хетафе 0:1 Гранада Хетафе 1:0 Барселона
Реал Сосьедад Последние 20 матчей: +5 =9 -6Реал Сосьедад 4:1 Кадис Вильярреал 1:1 Реал Сосьедад Бетис 3:1 Реал Сосьедад Реал Сосьедад 2:2 Бетис
Кордова 0:2 Реал Сосьедад Реал Сосьедад 1:1 Барселона Севилья 3:2 Реал Сосьедад Реал Сосьедад 1:1 Осасуна Атлетик Б 0:1 Реал Сосьедад Реал Сосьедад 0:2 Атлетико М Леванте 2:1 Реал Сосьедад Барселона 2:1 Реал Сосьедад Реал Сосьедад 1:1 Эйбар Наполи 1:1 Реал Сосьедад Алавес 0:0 Реал Сосьедад Реал Сосьедад 2:2 Риека Реал Сосьедад 1:1 Вильярреал АЗ Алкмаар 0:0 Реал Сосьедад Кадис 0:1 Реал Сосьедад Реал Сосьедад 2:0 Гранада
Последние игры между собой
Хетафе: победы: 9, ничьи: 5, поражения: 5
Реал Сосьедад: победы: 5, ничьи: 5, поражения: 9
Хетафе 1:0 Реал Сосьедад Примера Реал Сосьедад 1:2 Хетафе Примера Хетафе 2:1 Реал Сосьедад Примера Реал Сосьедад 1:2 Хетафе Примера Хетафе 1:1 Реал Сосьедад Примера Хетафе 0:1 Реал Сосьедад Примера Реал Сосьедад 1:2 Хетафе Примера Хетафе 2:2 Реал Сосьедад Примера Реал Сосьедад 2:0 Хетафе Примера Хетафе 2:1 Реал Сосьедад Примера Реал Сосьедад 1:1 Хетафе Примера Хетафе 1:0 Реал Сосьедад Примера Реал Сосьедад 0:0 Хетафе Примера Реал Сосьедад 1:1 Хетафе Примера Хетафе 0:4 Реал Сосьедад Примера
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Атлетико М
|Заявка
|21
|17
|3
|1
|44 - 13
|54
|2.
|Реал Мадрид
|1:0 Заявка
|23
|15
|4
|4
|40 - 19
|49
|3.
|Барселона
|Заявка
|22
|14
|4
|4
|49 - 21
|46
|4.
|Севилья
|Заявка
|22
|14
|3
|5
|32 - 16
|45
|5.
|Реал Сосьедад
|Заявка
|23
|10
|8
|5
|37 - 20
|38
|6.
|Вильярреал
|Заявка
|22
|8
|12
|2
|31 - 22
|36
|7.
|Бетис
|Заявка
|22
|9
|3
|10
|29 - 37
|30
|8.
|Гранада
|Заявка
|23
|8
|6
|9
|27 - 38
|30
|9.
|Сельта
|Заявка
|23
|7
|8
|8
|29 - 34
|29
|10.
|Леванте
|Заявка
|21
|6
|9
|6
|31 - 31
|27
|11.
|Атлетик Б
|Заявка
|21
|7
|4
|10
|28 - 26
|25
|12.
|Кадис
|Заявка
|22
|6
|6
|10
|20 - 35
|24
|13.
|Хетафе
|Заявка
|23
|6
|6
|11
|17 - 29
|24
|14.
|Валенсия
|0:1 Заявка
|23
|5
|9
|9
|28 - 31
|24
|15.
|Осасуна
|Заявка
|22
|5
|7
|10
|21 - 31
|22
|16.
|Алавес
|Заявка
|23
|5
|7
|11
|20 - 34
|22
|17.
|Эйбар
|Заявка
|23
|4
|9
|10
|19 - 26
|21
|18.
|Вальядолид
|Заявка
|23
|4
|9
|10
|22 - 34
|21
|19.
|Эльче
|Заявка
|21
|3
|9
|9
|19 - 31
|18
|20.
|Уэска
|Заявка
|23
|2
|10
|11
|18 - 33
|16
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Атлетико М
|Заявка
|11
|9
|2
|0
|26 - 5
|29
|2.
|Севилья
|Заявка
|11
|8
|1
|2
|19 - 7
|25
|3.
|Реал Мадрид
|1:0 Заявка
|11
|8
|0
|3
|19 - 7
|24
|4.
|Барселона
|Заявка
|11
|7
|3
|1
|28 - 12
|24
|5.
|Вильярреал
|Заявка
|11
|5
|6
|0
|17 - 10
|21
|6.
|Гранада
|Заявка
|12
|6
|3
|3
|17 - 15
|21
|7.
|Атлетик Б
|Заявка
|11
|6
|1
|4
|19 - 10
|19
|8.
|Сельта
|Заявка
|11
|6
|1
|4
|18 - 18
|19
|9.
|Леванте
|Заявка
|10
|4
|5
|1
|18 - 14
|17
|10.
|Бетис
|Заявка
|11
|5
|2
|4
|15 - 15
|17
|11.
|Реал Сосьедад
|Заявка
|11
|4
|5
|2
|18 - 10
|17
|12.
|Осасуна
|Заявка
|11
|4
|3
|4
|13 - 15
|15
|13.
|Хетафе
|Заявка
|12
|4
|3
|5
|9 - 9
|15
|14.
|Валенсия
|0:1 Заявка
|11
|3
|5
|3
|16 - 14
|14
|15.
|Алавес
|Заявка
|12
|3
|4
|5
|10 - 15
|13
|16.
|Кадис
|Заявка
|11
|2
|4
|5
|11 - 17
|10
|17.
|Вальядолид
|Заявка
|11
|2
|4
|5
|12 - 19
|10
|18.
|Эльче
|Заявка
|11
|1
|6
|4
|10 - 17
|9
|19.
|Уэска
|Заявка
|11
|1
|5
|5
|6 - 12
|8
|20.
|Эйбар
|Заявка
|12
|1
|5
|6
|6 - 13
|8
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Атлетико М
|Заявка
|10
|8
|1
|1
|18 - 8
|25
|2.
|Реал Мадрид
|1:0 Заявка
|12
|7
|4
|1
|21 - 12
|25
|3.
|Барселона
|Заявка
|11
|7
|1
|3
|21 - 9
|22
|4.
|Реал Сосьедад
|Заявка
|12
|6
|3
|3
|19 - 10
|21
|5.
|Севилья
|Заявка
|11
|6
|2
|3
|13 - 9
|20
|6.
|Вильярреал
|Заявка
|11
|3
|6
|2
|14 - 12
|15
|7.
|Кадис
|Заявка
|11
|4
|2
|5
|9 - 18
|14
|8.
|Бетис
|Заявка
|11
|4
|1
|6
|14 - 22
|13
|9.
|Эйбар
|Заявка
|11
|3
|4
|4
|13 - 13
|13
|10.
|Вальядолид
|Заявка
|12
|2
|5
|5
|10 - 15
|11
|11.
|Леванте
|Заявка
|11
|2
|4
|5
|13 - 17
|10
|12.
|Валенсия
|0:1 Заявка
|12
|2
|4
|6
|12 - 17
|10
|13.
|Сельта
|Заявка
|12
|1
|7
|4
|11 - 16
|10
|14.
|Эльче
|Заявка
|10
|2
|3
|5
|9 - 14
|9
|15.
|Алавес
|Заявка
|11
|2
|3
|6
|10 - 19
|9
|16.
|Хетафе
|Заявка
|11
|2
|3
|6
|8 - 20
|9
|17.
|Гранада
|Заявка
|11
|2
|3
|6
|10 - 23
|9
|18.
|Уэска
|Заявка
|12
|1
|5
|6
|12 - 21
|8
|19.
|Осасуна
|Заявка
|11
|1
|4
|6
|8 - 16
|7
|20.
|Атлетик Б
|Заявка
|10
|1
|3
|6
|9 - 16
|6
- — Лига чемпионов (Групповой этап)
- — Лига Европы (Групповой этап)
- — Лига конференций УЕФА (Квалификация)
- — Вылет в Сегунду
Победитель
Самый высокий коэффициент на матч «Хетафе» – «Реал Сосьедад» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Хетафе» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Реал Сосьедад» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Хетафе» – «Реал Сосьедад», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров
Тотал
Прогнозы на матч Хетафе 0:1 Реал Сосьедад
Исход игры
Хетафе
11% (16)
Ничья
30.3% (44)
Реал Сосьедад
58.6% (85)
Тотал 2.5
Больше
43.66% (62)
Меньше
56.34% (80)
Обе команды забьют
Да
70.42% (100)
Нет
29.58% (42)
Популярный счёт
1:2 Реал Сосьедад
33.8% (49)
1:1 Ничья
26.2% (38)
0:1 Реал Сосьедад
20.7% (30)
2:1 Хетафе
4.8% (7)
1:0 Хетафе
3.4% (5)
2:2 Ничья
3.4% (5)
0:2 Реал Сосьедад
2.8% (4)
2:0 Хетафе
1.4% (2)
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