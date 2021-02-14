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  2. Матчи
  3. Испания
Хетафе
0:1
Конец матча

Стадион:
Реал Сосьедад
0'
0:1
30' Гол
Исак Александр
43' Желтая карточка
Шакла Софьян
71' Желтая карточка
Эрнандес Хуан
77' Желтая карточка
Портильо Франсиско
89' Желтая карточка
Порту Кристиан
90' Желтая карточка
Фернандес Карлос
90' Желтая карточка
Барренечеа Андер
90'+7
13
Сория
Давид
22
Дамиан
Суарес
21
Шакла
Софьян
3
Кабако
Эрик
17
Оливера
Матиас
12
Ньом
Аллан
20
Максимович
Неманья
18
Арамбарри
Мауро
15
Кукурелья
Марк
7
Мата
Хайме
23
Эрнандес
Хуан
1
Ремиро
Алехандро
2
Сальдуа
Хосеба
6
Ариц
Элустондо
5
Субельдия
Игор
20
Монреаль
Начо
8
Мерино
Микель
21
Сильва
Давид
4
Ильяраменди
Асьер
11
Янузай
Аднан
19
Исак
Александр
10
Оярсабаль
Микель
Хетафе
4-4-2
Реал Сосьедад
4-3-3

Ход матча

30'
0:1
Исак Александр
43'
Шакла Софьян
 
58'
Кубо Такефуса
Дамиан Суарес
 
58'
Аленья Карлес
Максимович Неманья
 
71'
Эрнандес Хуан
 
73'
Унал Энес
Оливера Матиас
 
73'
Портильо Франсиско
Эрнандес Хуан
 
74'
 
Порту Кристиан
Янузай Аднан
77'
Портильо Франсиско
 
78'
Анхель Луис
Мата Хайме
 
79'
 
Фернандес Карлос
Исак Александр
79'
 
Барренечеа Андер
Оярсабаль Микель
87'
 
Ле Норман Робен
Сильва Давид
88'
 
Гевара Андер
Ильяраменди Асьер
89'
 
Порту Кристиан
90'
 
Фернандес Карлос
90'
 
Барренечеа Андер

Статистика матча

  • 0 Голы 1
  • 1 Удары по воротам 1
  • 0 Удары в створ 2
  • 2 Угловые 4
  • 2 Офсайды 2
  • 22 Нарушения правил 19
  • 3 Жёлтые карточки 3
  • 0 Красные карточки 0
  • 5 Замены 5
  • 44 Владение мячом, % 56

Владение мячом

Бомбардиры внутри турнира

Хетафе
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Анхель Луис 5 (1) 0.22
2. Кукурелья Марк 3 0.13
3. Мата Хайме 3 (1) 0.13
4. Эрнандес Хуан 2 0.09
5. Арамбарри Мауро 2 0.09
6. Дамиан Суарес 1 0.04
7. Максимович Неманья 1 0.04
8. Ньом Аллан 0 0
9. Аленья Карлес 0 0
10. Портильо Франсиско 0 0
Реал Сосьедад
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Оярсабаль Микель 10 (6) 0.43
2. Исак Александр 9 0.39
3. Порту Кристиан 5 0.22
4. Виллиан Жозе 3 0.13
5. Янузай Аднан 2 (1) 0.09
6. Барренечеа Андер 2 0.09
7. Лопес Роберто III 2 0.09
8. Мерино Микель 1 0.04
9. Сильва Давид 1 0.04
10. Монреаль Начо 1 0.04
11. Горосабел Андони 0 0
12. Гуриди Хон 0 0
13. Муньос Айхен 0 0

Карточки

Хетафе
# Игрок      
1. Дамиан Суарес 10 1
2. Дьене Даконам 6 2
3. Мата Хайме 8 0
4. Ньом Аллан 6 0
5. Арамбарри Мауро 6 0
6. Кабако Эрик 6 0
7. Кукурелья Марк 5 0
8. Оливера Матиас 5 0
9. Эрнандес Хуан 4 0
10. Чема Родригес 2 1
11. Этчейта Хавьер 3 0
12. Тимор Давид 3 0
13. Максимович Неманья 3 0
14. Анхель Луис 3 0
15. Яньес Рубен 2 0
16. Унал Энес 2 0
17. Шакла Софьян 2 0
18. Портильо Франсиско 1 0
Реал Сосьедад
# Игрок      
1. Ле Норман Робен 5 1
2. Муньос Айхен 5 0
3. Барренечеа Андер 5 0
4. Сильва Давид 4 0
5. Мерино Микель 4 0
6. Ариц Элустондо 4 0
7. Исак Александр 3 0
8. Субельдия Игор 3 0
9. Гевара Андер 3 0
10. Субименди Мартин 3 0
11. Сальдуа Хосеба 2 0
12. Гуриди Хон 2 0
13. Модибо Саньян 2 0
14. Ильяраменди Асьер 1 0
15. Янузай Аднан 1 0
16. Горосабел Андони 1 0
17. Фернандес Карлос 1 0
18. Порту Кристиан 1 0
19. Оярсабаль Микель 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Хетафе 17.65% (3) 5.88% (1) 23.53% (4) 11.76% (2) 17.65% (3) 23.53% (4)
 Реал Сосьедад 5.56% (2) 25% (9) 13.89% (5) 25% (9) 11.11% (4) 19.44% (7)

Предыдущие игры

Хетафе Последние 20 матчей: +5 =5 -10
Реал Мадрид 2:0 Хетафе Севилья 3:0 Хетафе Хетафе 0:0 Алавес Атлетик Б 5:1 Хетафе
Хетафе 1:0 Уэска Эльче 1:3 Хетафе Кордова 1:0 Хетафе Хетафе 0:1 Вальядолид Атлетико М 1:0 Хетафе Хетафе 1:1 Сельта Кадис 0:2 Хетафе Анаитасуна 1:2 Хетафе Хетафе 0:1 Севилья Леванте 3:0 Хетафе Хетафе 1:1 Атлетик Б Эйбар 0:0 Хетафе Хетафе 1:3 Вильярреал Валенсия 2:2 Хетафе Хетафе 0:1 Гранада Хетафе 1:0 Барселона
Реал Сосьедад Последние 20 матчей: +5 =9 -6
Реал Сосьедад 4:1 Кадис Вильярреал 1:1 Реал Сосьедад Бетис 3:1 Реал Сосьедад Реал Сосьедад 2:2 Бетис
Кордова 0:2 Реал Сосьедад Реал Сосьедад 1:1 Барселона Севилья 3:2 Реал Сосьедад Реал Сосьедад 1:1 Осасуна Атлетик Б 0:1 Реал Сосьедад Реал Сосьедад 0:2 Атлетико М Леванте 2:1 Реал Сосьедад Барселона 2:1 Реал Сосьедад Реал Сосьедад 1:1 Эйбар Наполи 1:1 Реал Сосьедад Алавес 0:0 Реал Сосьедад Реал Сосьедад 2:2 Риека Реал Сосьедад 1:1 Вильярреал АЗ Алкмаар 0:0 Реал Сосьедад Кадис 0:1 Реал Сосьедад Реал Сосьедад 2:0 Гранада

Последние игры между собой

Хетафе: победы: 9, ничьи: 5, поражения: 5
Реал Сосьедад: победы: 5, ничьи: 5, поражения: 9
Реал Сосьедад 3:0 Хетафе Ла Лига Хетафе 2:1 Реал Сосьедад Ла Лига Реал Сосьедад 1:2 Хетафе Ла Лига Реал Сосьедад 2:1 Хетафе Примера
Хетафе 1:0 Реал Сосьедад Примера Реал Сосьедад 1:2 Хетафе Примера Хетафе 2:1 Реал Сосьедад Примера Реал Сосьедад 1:2 Хетафе Примера Хетафе 1:1 Реал Сосьедад Примера Хетафе 0:1 Реал Сосьедад Примера Реал Сосьедад 1:2 Хетафе Примера Хетафе 2:2 Реал Сосьедад Примера Реал Сосьедад 2:0 Хетафе Примера Хетафе 2:1 Реал Сосьедад Примера Реал Сосьедад 1:1 Хетафе Примера Хетафе 1:0 Реал Сосьедад Примера Реал Сосьедад 0:0 Хетафе Примера Реал Сосьедад 1:1 Хетафе Примера Хетафе 0:4 Реал Сосьедад Примера
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Атлетико М Заявка 21 17 3 1 44 - 13 54
2. Реал Мадрид 1:0 Заявка 23 15 4 4 40 - 19 49
3. Барселона Заявка 22 14 4 4 49 - 21 46
4. Севилья Заявка 22 14 3 5 32 - 16 45
5. Реал Сосьедад Заявка 23 10 8 5 37 - 20 38
6. Вильярреал Заявка 22 8 12 2 31 - 22 36
7. Бетис Заявка 22 9 3 10 29 - 37 30
8. Гранада Заявка 23 8 6 9 27 - 38 30
9. Сельта Заявка 23 7 8 8 29 - 34 29
10. Леванте Заявка 21 6 9 6 31 - 31 27
11. Атлетик Б Заявка 21 7 4 10 28 - 26 25
12. Кадис Заявка 22 6 6 10 20 - 35 24
13. Хетафе Заявка 23 6 6 11 17 - 29 24
14. Валенсия 0:1 Заявка 23 5 9 9 28 - 31 24
15. Осасуна Заявка 22 5 7 10 21 - 31 22
16. Алавес Заявка 23 5 7 11 20 - 34 22
17. Эйбар Заявка 23 4 9 10 19 - 26 21
18. Вальядолид Заявка 23 4 9 10 22 - 34 21
19. Эльче Заявка 21 3 9 9 19 - 31 18
20. Уэска Заявка 23 2 10 11 18 - 33 16
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Атлетико М Заявка 11 9 2 0 26 - 5 29
2. Севилья Заявка 11 8 1 2 19 - 7 25
3. Реал Мадрид 1:0 Заявка 11 8 0 3 19 - 7 24
4. Барселона Заявка 11 7 3 1 28 - 12 24
5. Вильярреал Заявка 11 5 6 0 17 - 10 21
6. Гранада Заявка 12 6 3 3 17 - 15 21
7. Атлетик Б Заявка 11 6 1 4 19 - 10 19
8. Сельта Заявка 11 6 1 4 18 - 18 19
9. Леванте Заявка 10 4 5 1 18 - 14 17
10. Бетис Заявка 11 5 2 4 15 - 15 17
11. Реал Сосьедад Заявка 11 4 5 2 18 - 10 17
12. Осасуна Заявка 11 4 3 4 13 - 15 15
13. Хетафе Заявка 12 4 3 5 9 - 9 15
14. Валенсия 0:1 Заявка 11 3 5 3 16 - 14 14
15. Алавес Заявка 12 3 4 5 10 - 15 13
16. Кадис Заявка 11 2 4 5 11 - 17 10
17. Вальядолид Заявка 11 2 4 5 12 - 19 10
18. Эльче Заявка 11 1 6 4 10 - 17 9
19. Уэска Заявка 11 1 5 5 6 - 12 8
20. Эйбар Заявка 12 1 5 6 6 - 13 8
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Атлетико М Заявка 10 8 1 1 18 - 8 25
2. Реал Мадрид 1:0 Заявка 12 7 4 1 21 - 12 25
3. Барселона Заявка 11 7 1 3 21 - 9 22
4. Реал Сосьедад Заявка 12 6 3 3 19 - 10 21
5. Севилья Заявка 11 6 2 3 13 - 9 20
6. Вильярреал Заявка 11 3 6 2 14 - 12 15
7. Кадис Заявка 11 4 2 5 9 - 18 14
8. Бетис Заявка 11 4 1 6 14 - 22 13
9. Эйбар Заявка 11 3 4 4 13 - 13 13
10. Вальядолид Заявка 12 2 5 5 10 - 15 11
11. Леванте Заявка 11 2 4 5 13 - 17 10
12. Валенсия 0:1 Заявка 12 2 4 6 12 - 17 10
13. Сельта Заявка 12 1 7 4 11 - 16 10
14. Эльче Заявка 10 2 3 5 9 - 14 9
15. Алавес Заявка 11 2 3 6 10 - 19 9
16. Хетафе Заявка 11 2 3 6 8 - 20 9
17. Гранада Заявка 11 2 3 6 10 - 23 9
18. Уэска Заявка 12 1 5 6 12 - 21 8
19. Осасуна Заявка 11 1 4 6 8 - 16 7
20. Атлетик Б Заявка 10 1 3 6 9 - 16 6
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Новости матча
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Прогнозы
  • До матча
  • Сегодняшняя игра пройдет с пустыми трибунами из-за коронавирусных ограничений.
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Coliseum Alfonso Perez. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы 145
Хетафе 11% (16)
X 30.3% (44)
Реал Сосьедад 58.6% (85)
Все прогнозы
2.88 Прогноз на матч от Liveresult

Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
Бонус: 15 000 ₽ 0.00 0.00 0.00
Бонус: 5 000 ₽ 4.25 3.36 1.98
Бонус: 5 000 ₽ 34.00 7.50 1.13
  34.94 5.91 1.18

Самый высокий коэффициент на матч «Хетафе» – «Реал Сосьедад» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Хетафе» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Реал Сосьедад» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Хетафе» – «Реал Сосьедад», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров

Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.5 3.5 4 4 4.5 4.5 5 5 5.5 5.5 6 6
7.30 1.08 6.00 1.13 2.74 1.51 1.98 1.83 1.54 2.41 1.24 3.72 1.16 4.50 1.03 8.30 1.02 9.00
5.55 1.14 4.20 1.22 1.55 2.45 2.17 1.74 1.10 6.80 1.77 2.12 1.06 8.80 1.03 12.00 1.02 13.00 1.05 7.79 1.04 8.44 0.00 16.50 0.00 16.50 0.00 23.00
8.06 1.10 3.82 1.28 2.52 1.56 1.49 2.74 1.27 3.94 1.32 3.55 1.58 2.48 1.41 3.04 1.42 2.99 1.19 5.16
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
2.50 1.53 1.63 2.28 1.31 3.45 1.07 8.40 1.05 9.70
2.00 1.80 1.31 3.35 1.37 3.05 1.04 7.08 1.04 8.16
1.68 2.25 1.42 3.00 1.15 5.84 1.41 3.10 1.20 4.85
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
3.15 1.36 2.06 1.76 1.48 2.65 1.16 5.35 1.11 6.60
2.90 1.40 2.15 1.85 1.50 2.55 1.16 5.39 1.08 6.47

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
5.10 1.16
Букмекер Да Нет
8.40 1.07
Букмекер Да Нет
4.50 1.18
Где смотреть матч Хетафе 0:1 Реал Сосьедад онлайн

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Прогнозы на матч Хетафе 0:1 Реал Сосьедад

Исход игры
Хетафе
11% (16)
Ничья
30.3% (44)
Реал Сосьедад
58.6% (85)
Тотал 2.5
Больше
43.66% (62)
Меньше
56.34% (80)
Обе команды забьют
Да
70.42% (100)
Нет
29.58% (42)
Популярный счёт
1:2 Реал Сосьедад
33.8% (49)
1:1 Ничья
26.2% (38)
0:1 Реал Сосьедад
20.7% (30)
2:1 Хетафе
4.8% (7)
1:0 Хетафе
3.4% (5)
2:2 Ничья
3.4% (5)
0:2 Реал Сосьедад
2.8% (4)
2:0 Хетафе
1.4% (2)
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