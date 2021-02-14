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  3. Испания
Леванте
 
Позже

Стадион:
Осасуна
13
Айтор
Фернандес
20
Мирамон
Хорхе
6
Дуарте
Оскар
14
Везу
Рубен
3
Антонио
Гарсия
12
Малса
Микаэль
4
Робер
Пьер
5
Радоя
Неманья
21
Гомес
Даниэль
7
Леон
Серхио
16
Рочина
Рубен
1
Эррера
Серхио
2
Видаль
Начо
23
Эрнандес
Аридане
5
Гарсия
Давид
III
3
Круз
Хуан
10
Торрес
Роберто
24
Торро
Лукас
27
Монкайола
Хон
21
Перес
Иньиго
16
Кальери
Хонатан
14
Гарсия
Рубен
Леванте
4-3-3
Осасуна
4-4-2

Статистика матча

  • 0 Голы 0
  • 0 Удары по воротам 0
  • 0 Удары в створ 0
  • 0 Угловые 0
  • 0 Офсайды 0
  • 0 Нарушения правил 0
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 0 Владение мячом, % 0

Бомбардиры внутри турнира

Леванте
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Моралес Луис 10 0.48
2. Рохер Марти 9 (1) 0.43
3. Мелеро Гонсало 4 0.19
4. Де Фрутос Хорхе 2 0.1
5. Гомес Даниэль 2 0.1
6. Кампанья Хосе 1 (1) 0.05
7. Дуарте Оскар 1 0.05
8. Везу Рубен 1 0.05
9. Леон Серхио 1 0.05
10. Клерк Карлос 0 0
11. Радоя Неманья 0 0
12. Мирамон Хорхе 0 0
13. Барди Энис 0 0
Осасуна
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Будимир Анте 5 0.23
2. Кальери Хонатан 4 0.18
3. Торрес Роберто 4 (1) 0.18
4. Гарсия Рубен 3 (1) 0.14
5. Ронкалья Факундо 1 0.05
6. Адриан Лопес 1 0.05
7. Брашанац Дарко 1 0.05
8. Гарсия Давид III 1 0.05
9. Монкайола Хон 1 0.05
10. Ойер Санхурхо 0 0
11. Барха Энрике 0 0
12. Торро Лукас 0 0
13. Хони Родригес 0 0
14. Санчес Мануэль 0 0
15. Гальего Энрике 0 0

Карточки

Леванте
# Игрок      
1. Везу Рубен 4 0
2. Малса Микаэль 4 0
3. Робер Пьер 2 1
4. Клерк Карлос 3 0
5. Постиго Серхио 2 0
6. Гомес Даниэль 2 0
7. Рочина Рубен 2 0
8. Вукчевич Никола 2 0
9. Дуарте Оскар 2 0
10. Рохер Марти 2 0
11. Моралес Луис 2 0
12. Мелеро Гонсало 2 0
13. Кампанья Хосе 1 0
14. Сон 1 0
15. Радоя Неманья 1 0
16. Мирамон Хорхе 1 0
17. Антонио Гарсия 1 0
18. Барди Энис 1 0
19. Де Фрутос Хорхе 1 0
Осасуна
# Игрок      
1. Ойер Санхурхо 6 0
2. Гарсия Давид III 5 0
3. Видаль Начо 5 0
4. Перес Иньиго 3 1
5. Эрнандес Аридане 3 1
6. Монкайола Хон 3 1
7. Ронкалья Факундо 2 1
8. Кальери Хонатан 3 0
9. Гарсия Рубен 2 0
10. Будимир Анте 2 0
11. Торро Лукас 2 0
12. Эррера Серхио 2 0
13. Унаи Гарсия 2 0
14. Круз Хуан 2 0
15. Санчес Мануэль 2 0
16. Рубен Мартинес 0 1
17. Брашанац Дарко 1 0
18. Барха Энрике 1 0
19. Гальего Энрике 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Леванте 19.35% (6) 16.13% (5) 12.9% (4) 16.13% (5) 12.9% (4) 22.58% (7)
 Осасуна 9.52% (2) 23.81% (5) 19.05% (4) 0 19.05% (4) 28.57% (6)

Предыдущие игры

Леванте Последние 20 матчей: +10 =8 -2
Атлетик Б 1:1 Леванте Леванте 2:2 Гранада Леванте 1:0 Вильярреал Реал Мадрид 1:2 Леванте
Вальядолид 2:4 Леванте Леванте 2:2 Вальядолид Кадис 2:2 Леванте Фуэнлабрада 1:1 Леванте Леванте 2:1 Эйбар Португалете 1:2 Леванте Вильярреал 2:1 Леванте Леванте 4:3 Бетис Уэска 1:1 Леванте Леванте 2:1 Реал Сосьедад Racing Murcia 0:5 Леванте Барселона 1:0 Леванте Леванте 3:0 Хетафе Вальядолид 1:1 Леванте Леванте 1:1 Эльче Леванте 1:1 Алавес
Осасуна Последние 20 матчей: +5 =6 -9
Осасуна 2:1 Эйбар Бетис 1:0 Осасуна Альмерия 0:0 Осасуна Осасуна 3:1 Гранада
Валенсия 1:1 Осасуна Эспаньол 0:2 Осасуна Гранада 2:0 Осасуна Осасуна 0:0 Реал Мадрид Олот 0:3 Осасуна Реал Сосьедад 1:1 Осасуна Осасуна 1:1 Алавес Эльче 2:2 Осасуна Осасуна 1:3 Вильярреал Томарес 0:6 Осасуна Вальядолид 3:2 Осасуна Осасуна 0:2 Бетис Барселона 4:0 Осасуна Осасуна 1:1 Уэска Севилья 1:0 Осасуна Осасуна 1:3 Атлетико М

Последние игры между собой

Леванте: победы: 5, ничьи: 2, поражения: 5
Осасуна: победы: 5, ничьи: 2, поражения: 5
Осасуна 1:3 Леванте Ла Лига Осасуна 2:0 Леванте Ла Лига Леванте 1:1 Осасуна Ла Лига Леванте 2:0 Осасуна Примера
Осасуна 0:1 Леванте Примера Леванте 0:2 Осасуна Примера Осасуна 4:0 Леванте Примера Леванте 0:2 Осасуна Примера Осасуна 2:0 Леванте Примера Леванте 2:1 Осасуна Примера Осасуна 1:1 Леванте Примера Леванте 2:1 Осасуна Первый дивизион
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Атлетико М Заявка 21 17 3 1 44 - 13 54
2. Реал Мадрид Заявка 23 15 4 4 41 - 19 49
3. Барселона Заявка 22 14 4 4 49 - 21 46
4. Севилья Заявка 22 14 3 5 32 - 16 45
5. Реал Сосьедад Заявка 23 10 8 5 37 - 20 38
6. Вильярреал Заявка 22 8 12 2 31 - 22 36
7. Бетис Заявка 22 9 3 10 29 - 37 30
8. Гранада Заявка 23 8 6 9 27 - 38 30
9. Сельта Заявка 23 7 8 8 29 - 34 29
10. Леванте Заявка 21 6 9 6 31 - 31 27
11. Атлетик Б Заявка 21 7 4 10 28 - 26 25
12. Кадис Заявка 22 6 6 10 20 - 35 24
13. Хетафе Заявка 23 6 6 11 17 - 29 24
14. Валенсия Заявка 23 5 9 9 28 - 32 24
15. Осасуна Заявка 22 5 7 10 21 - 31 22
16. Алавес Заявка 23 5 7 11 20 - 34 22
17. Эйбар Заявка 23 4 9 10 19 - 26 21
18. Вальядолид Заявка 23 4 9 10 22 - 34 21
19. Эльче Заявка 21 3 9 9 19 - 31 18
20. Уэска Заявка 23 2 10 11 18 - 33 16
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Атлетико М Заявка 11 9 2 0 26 - 5 29
2. Севилья Заявка 11 8 1 2 19 - 7 25
3. Реал Мадрид Заявка 11 8 0 3 20 - 7 24
4. Барселона Заявка 11 7 3 1 28 - 12 24
5. Вильярреал Заявка 11 5 6 0 17 - 10 21
6. Гранада Заявка 12 6 3 3 17 - 15 21
7. Атлетик Б Заявка 11 6 1 4 19 - 10 19
8. Сельта Заявка 11 6 1 4 18 - 18 19
9. Леванте Заявка 10 4 5 1 18 - 14 17
10. Бетис Заявка 11 5 2 4 15 - 15 17
11. Реал Сосьедад Заявка 11 4 5 2 18 - 10 17
12. Осасуна Заявка 11 4 3 4 13 - 15 15
13. Хетафе Заявка 12 4 3 5 9 - 9 15
14. Валенсия Заявка 11 3 5 3 16 - 14 14
15. Алавес Заявка 12 3 4 5 10 - 15 13
16. Кадис Заявка 11 2 4 5 11 - 17 10
17. Вальядолид Заявка 11 2 4 5 12 - 19 10
18. Эльче Заявка 11 1 6 4 10 - 17 9
19. Уэска Заявка 11 1 5 5 6 - 12 8
20. Эйбар Заявка 12 1 5 6 6 - 13 8
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Атлетико М Заявка 10 8 1 1 18 - 8 25
2. Реал Мадрид Заявка 12 7 4 1 21 - 12 25
3. Барселона Заявка 11 7 1 3 21 - 9 22
4. Реал Сосьедад Заявка 12 6 3 3 19 - 10 21
5. Севилья Заявка 11 6 2 3 13 - 9 20
6. Вильярреал Заявка 11 3 6 2 14 - 12 15
7. Кадис Заявка 11 4 2 5 9 - 18 14
8. Бетис Заявка 11 4 1 6 14 - 22 13
9. Эйбар Заявка 11 3 4 4 13 - 13 13
10. Вальядолид Заявка 12 2 5 5 10 - 15 11
11. Леванте Заявка 11 2 4 5 13 - 17 10
12. Валенсия Заявка 12 2 4 6 12 - 18 10
13. Сельта Заявка 12 1 7 4 11 - 16 10
14. Эльче Заявка 10 2 3 5 9 - 14 9
15. Алавес Заявка 11 2 3 6 10 - 19 9
16. Хетафе Заявка 11 2 3 6 8 - 20 9
17. Гранада Заявка 11 2 3 6 10 - 23 9
18. Уэска Заявка 12 1 5 6 12 - 21 8
19. Осасуна Заявка 11 1 4 6 8 - 16 7
20. Атлетик Б Заявка 10 1 3 6 9 - 16 6
  • — Лига чемпионов (Групповой этап)
  • — Лига Европы (Групповой этап)
  • — Лига конференций УЕФА (Квалификация)
  • — Вылет в Сегунду
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Estadio Ciudad de Valencia. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы 144
Леванте 77.8% (112)
X 18.8% (27)
Осасуна 3.5% (5)
Все прогнозы
2.34 Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Леванте
Ничья
Осасуна
2.84
3.15
2.95
Все Коэффициенты

Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
Бонус: 15 000 ₽ 2.35 3.15 3.20
Бонус: 10 000 ₽ 2.70 3.20 3.00
Бонус: 5 000 ₽ 2.57 3.12 3.04
  2.71 3.15 2.99

Самый высокий коэффициент на матч «Леванте» – «Осасуна» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Леванте» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Осасуна» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Леванте» – «Осасуна», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров

Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.5 3.5 4 4 4.5 4.5 5 5
8.20 1.08 3.15 1.36 2.37 1.59 1.72 2.14 1.27 3.75 1.09 7.60
7.50 1.05 6.50 1.08 3.14 1.34 2.43 1.56 1.80 2.12 1.41 2.91 1.28 3.54 1.10 5.95 1.07 6.55 1.00 11.25
3.34 1.36 2.91 1.46 2.45 1.61 1.99 1.92 1.73 2.21 1.55 2.59 1.43 3.02 1.27 4.09 1.10 8.38
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
2.60 1.46 1.73 2.04 1.35 3.05 1.07 7.40
2.62 1.49 1.78 2.04 1.39 3.00 1.11 6.50 1.08 7.90
2.78 1.49 2.27 1.70 1.77 2.18 1.49 2.80 1.36 3.41
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
3.55 1.27 2.44 1.52 1.60 2.25 1.15 5.00
3.64 1.28 2.50 1.53 1.64 2.26 1.26 3.85 1.17 5.05

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
1.81 1.93
Букмекер Да Нет
4.70 1.16
Букмекер Да Нет
3.50 1.28
Где смотреть матч Леванте - Осасуна онлайн

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Прогнозы на матч Леванте - Осасуна

Исход игры
Леванте
77.8% (112)
Ничья
18.8% (27)
Осасуна
3.5% (5)
Тотал 2.5
Больше
43.57% (61)
Меньше
56.43% (79)
Обе команды забьют
Да
60% (84)
Нет
40% (56)
Популярный счёт
2:1 UD Levante
39.6% (57)
1:0 UD Levante
29.2% (42)
1:1 Draw
16.7% (24)
2:0 UD Levante
6.3% (9)
0:0 Draw
1.4% (2)
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