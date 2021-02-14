Вильярреал
1:2
Конец матча
Стадион: Эстадио де ла Керамика
Бетис
43' Желтая карточкаПарехо Даниэль
0:1
45' ГолФекир Набиль
0:2
52' ГолЭмерсон Жуниор
55' Желтая карточкаФойт Хуан
55' Желтая карточкаЭмерсон Жуниор
1:2
65' ПенальтиМорено Херард
84' Желтая карточкаПенья Рубен
90' Желтая карточкаМиранда Хуан
20
Пенья
Рубен
23
Гомес
Мойсес
23
Манди
Аисса
33
Миранда
Хуан
- Основной состав
- Вратарь
-
20 Пенья РубенЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
23 Гомес МойсесНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
44 Ратиу АндрейПолузащитник
-
25 Капу ЭтьенПолузащитник
-
21 Коста ХаумеПолузащитник
- Нападающий
-
12 Раба ДаниэльНападающий
-
34 Ниньо ФерНападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Эмери Унаи
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Дисквалифицирован
- Под вопросом
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
23 Манди АиссаЗащитник
- Защитник
-
33 Миранда ХуанЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
31 Марин КарлосВратарь
-
15 Морено АлексЗащитник
-
12 СиднейЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
19 Фекир ЯссинНападающий
-
Главный тренер: Пеллегрини Мануэль
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Под вопросом
Ход матча
43'
45'
0:1
52'
0:2
55'
55'
65'
1:2
78'
84'
90'
Статистика матча
-
1 Голы 2
-
3 Удары по воротам 5
-
5 Удары в створ 4
-
7 Угловые 3
-
4 Офсайды 0
-
19 Нарушения правил 13
-
3 Жёлтые карточки 2
-
0 Красные карточки 0
-
5 Замены 3
-
56 Владение мячом, % 44
Владение мячом
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Морено Херард
|13 (5)
|0.57
|2.
|Алькасер Пако
|5 (1)
|0.22
|3.
|Парехо Даниэль
|3
|0.13
|4.
|Ниньо Фер
|3
|0.13
|5.
|Торрес Пау II
|2
|0.09
|6.
|Гомес Мойсес
|2 (1)
|0.09
|7.
|Тригерос Мануэль
|1
|0.04
|8.
|Чуквезе Саму
|1
|0.04
|9.
|Пино Йереми
|1
|0.04
|10.
|Пенья Рубен
|1
|0.04
|11.
|Педраса Альфонсо
|0
|0
|12.
|Марио Гаспар
|0
|0
|13.
|Коста Хауме
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Каналес Серхио
|7 (2)
|0.3
|2.
|Тельо Кристиан
|4
|0.17
|3.
|Манди Аисса
|3
|0.13
|4.
|Санабрия Антонио
|3
|0.13
|5.
|Иглесиас Борха
|3
|0.13
|6.
|Фекир Набиль
|2 (1)
|0.09
|7.
|Карвалью Вилльям
|2
|0.09
|8.
|Хоакин Санчес
|1
|0.04
|9.
|Эмерсон Жуниор
|1
|0.04
|10.
|Руибаль Айтор
|1
|0.04
|11.
|Миранда Хуан
|1
|0.04
|12.
|Виктор Руис
|1
|0.04
|13.
|Гидо Родригес
|1
|0.04
|14.
|Морон Лоренцо
|1
|0.04
|15.
|Морено Алекс
|0
|0
|16.
|Лаинес Диего
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Педраса Альфонсо
|6
|0
|2.
|Иборра Висенте
|4
|0
|3.
|Тригерос Мануэль
|4
|0
|4.
|Альбиоль Рауль
|3
|0
|5.
|Парехо Даниэль
|3
|0
|6.
|Коклен Франсис
|3
|0
|7.
|Морено Херард
|3
|0
|8.
|Фойт Хуан
|3
|0
|9.
|Пино Йереми
|3
|0
|10.
|Кубо Такефуса
|1
|1
|11.
|Капу Этьен
|2
|0
|12.
|Марио Гаспар
|2
|0
|13.
|Бакка Карлос
|1
|0
|14.
|Гомес Мойсес
|1
|0
|15.
|Пенья Рубен
|1
|0
|16.
|Ниньо Фер
|1
|0
|17.
|Торрес Пау II
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Эмерсон Жуниор
|7
|1
|2.
|Манди Аисса
|4
|2
|3.
|Гидо Родригес
|6
|0
|4.
|Акуоку Поль
|4
|1
|5.
|Виктор Руис
|4
|0
|6.
|Фекир Набиль
|4
|0
|7.
|Бартра Марк
|3
|0
|8.
|Миранда Хуан
|3
|0
|9.
|Каналес Серхио
|2
|0
|10.
|Роблес Жоэль
|2
|0
|11.
|Морено Алекс
|2
|0
|12.
|Санабрия Антонио
|2
|0
|13.
|Иглесиас Борха
|2
|0
|14.
|Монтойя Мартин
|0
|1
|15.
|Сидней
|1
|0
|16.
|Карвалью Вилльям
|1
|0
|17.
|Лаинес Диего
|1
|0
|18.
|Морон Лоренцо
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Вильярреал
|28.13% (9)
|21.88% (7)
|12.5% (4)
|3.13% (1)
|28.13% (9)
|6.25% (2)
|Бетис
|9.68% (3)
|12.9% (4)
|19.35% (6)
|12.9% (4)
|12.9% (4)
|32.26% (10)
Предыдущие игры
Вильярреал Последние 20 матчей: +9 =9 -2Эльче 2:2 Вильярреал Леванте 1:0 Вильярреал Вильярреал 1:1 Реал Сосьедад Жирона 0:1 Вильярреал
Уэска 0:0 Вильярреал Вильярреал 2:2 Гранада Тенерифе 0:1 Вильярреал Сельта 0:4 Вильярреал Самора 1:4 Вильярреал Вильярреал 2:1 Леванте Севилья 2:0 Вильярреал Вильярреал 1:1 Атлетик Б Осасуна 1:3 Вильярреал Лехона 0:6 Вильярреал Бетис 1:1 Вильярреал Вильярреал 3:0 Карабах Вильярреал 0:0 Эльче Сивасспор 0:1 Вильярреал Реал Сосьедад 1:1 Вильярреал Маккаби Тель-Авив 1:1 Вильярреал
Бетис Последние 20 матчей: +10 =3 -7Бетис 2:3 Барселона Бетис 1:1 Атлетик Б Бетис 1:0 Осасуна Бетис 3:1 Реал Сосьедад
Реал Сосьедад 2:2 Бетис Бетис 2:1 Сельта Спортинг Хихон 0:2 Бетис Уэска 0:2 Бетис Мутильвера 1:3 Бетис Бетис 1:1 Севилья Леванте 4:3 Бетис Бетис 1:0 Кадис Гранада 2:0 Бетис УКАМ Мурсия 0:2 Бетис Бетис 1:1 Вильярреал Осасуна 0:2 Бетис Бетис 0:2 Эйбар Атлетик Б 4:0 Бетис Барселона 5:2 Бетис Бетис 3:1 Эльче
Последние игры между собой
Вильярреал: победы: 9, ничьи: 5, поражения: 5
Бетис: победы: 5, ничьи: 5, поражения: 9
Вильярреал 2:1 Бетис Примера Бетис 2:1 Вильярреал Примера Вильярреал 3:1 Бетис Примера Бетис 0:1 Вильярреал Примера Вильярреал 2:0 Бетис Примера Вильярреал 0:0 Бетис Примера Бетис 1:1 Вильярреал Примера Вильярреал 1:1 Бетис Примера Бетис 1:0 Вильярреал Примера Бетис 3:1 Вильярреал Примера Вильярреал 1:0 Бетис Примера Бетис 2:2 Вильярреал Примера Вильярреал 2:1 Бетис Примера Бетис 0:1 Вильярреал Первый дивизион Вильярреал 0:1 Бетис Первый дивизион
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Атлетико М
|Заявка
|21
|17
|3
|1
|44 - 13
|54
|2.
|Реал Мадрид
|Заявка
|23
|15
|4
|4
|41 - 19
|49
|3.
|Барселона
|Заявка
|22
|14
|4
|4
|49 - 21
|46
|4.
|Севилья
|Заявка
|22
|14
|3
|5
|32 - 16
|45
|5.
|Реал Сосьедад
|Заявка
|23
|10
|8
|5
|37 - 20
|38
|6.
|Вильярреал
|Заявка
|23
|8
|12
|3
|32 - 24
|36
|7.
|Бетис
|Заявка
|23
|10
|3
|10
|31 - 38
|33
|8.
|Гранада
|Заявка
|23
|8
|6
|9
|27 - 38
|30
|9.
|Сельта
|Заявка
|23
|7
|8
|8
|29 - 34
|29
|10.
|Леванте
|Заявка
|22
|6
|9
|7
|31 - 32
|27
|11.
|Атлетик Б
|Заявка
|21
|7
|4
|10
|28 - 26
|25
|12.
|Осасуна
|Заявка
|23
|6
|7
|10
|22 - 31
|25
|13.
|Кадис
|Заявка
|22
|6
|6
|10
|20 - 35
|24
|14.
|Хетафе
|Заявка
|23
|6
|6
|11
|17 - 29
|24
|15.
|Валенсия
|Заявка
|23
|5
|9
|9
|28 - 32
|24
|16.
|Алавес
|Заявка
|23
|5
|7
|11
|20 - 34
|22
|17.
|Эйбар
|Заявка
|23
|4
|9
|10
|19 - 26
|21
|18.
|Вальядолид
|Заявка
|23
|4
|9
|10
|22 - 34
|21
|19.
|Эльче
|Заявка
|21
|3
|9
|9
|19 - 31
|18
|20.
|Уэска
|Заявка
|23
|2
|10
|11
|18 - 33
|16
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Атлетико М
|Заявка
|11
|9
|2
|0
|26 - 5
|29
|2.
|Севилья
|Заявка
|11
|8
|1
|2
|19 - 7
|25
|3.
|Реал Мадрид
|Заявка
|11
|8
|0
|3
|20 - 7
|24
|4.
|Барселона
|Заявка
|11
|7
|3
|1
|28 - 12
|24
|5.
|Гранада
|Заявка
|12
|6
|3
|3
|17 - 15
|21
|6.
|Вильярреал
|Заявка
|12
|5
|6
|1
|18 - 12
|21
|7.
|Атлетик Б
|Заявка
|11
|6
|1
|4
|19 - 10
|19
|8.
|Сельта
|Заявка
|11
|6
|1
|4
|18 - 18
|19
|9.
|Бетис
|Заявка
|11
|5
|2
|4
|15 - 15
|17
|10.
|Реал Сосьедад
|Заявка
|11
|4
|5
|2
|18 - 10
|17
|11.
|Леванте
|Заявка
|11
|4
|5
|2
|18 - 15
|17
|12.
|Осасуна
|Заявка
|11
|4
|3
|4
|13 - 15
|15
|13.
|Хетафе
|Заявка
|12
|4
|3
|5
|9 - 9
|15
|14.
|Валенсия
|Заявка
|11
|3
|5
|3
|16 - 14
|14
|15.
|Алавес
|Заявка
|12
|3
|4
|5
|10 - 15
|13
|16.
|Кадис
|Заявка
|11
|2
|4
|5
|11 - 17
|10
|17.
|Вальядолид
|Заявка
|11
|2
|4
|5
|12 - 19
|10
|18.
|Эльче
|Заявка
|11
|1
|6
|4
|10 - 17
|9
|19.
|Уэска
|Заявка
|11
|1
|5
|5
|6 - 12
|8
|20.
|Эйбар
|Заявка
|12
|1
|5
|6
|6 - 13
|8
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Атлетико М
|Заявка
|10
|8
|1
|1
|18 - 8
|25
|2.
|Реал Мадрид
|Заявка
|12
|7
|4
|1
|21 - 12
|25
|3.
|Барселона
|Заявка
|11
|7
|1
|3
|21 - 9
|22
|4.
|Реал Сосьедад
|Заявка
|12
|6
|3
|3
|19 - 10
|21
|5.
|Севилья
|Заявка
|11
|6
|2
|3
|13 - 9
|20
|6.
|Бетис
|Заявка
|12
|5
|1
|6
|16 - 23
|16
|7.
|Вильярреал
|Заявка
|11
|3
|6
|2
|14 - 12
|15
|8.
|Кадис
|Заявка
|11
|4
|2
|5
|9 - 18
|14
|9.
|Эйбар
|Заявка
|11
|3
|4
|4
|13 - 13
|13
|10.
|Вальядолид
|Заявка
|12
|2
|5
|5
|10 - 15
|11
|11.
|Леванте
|Заявка
|11
|2
|4
|5
|13 - 17
|10
|12.
|Валенсия
|Заявка
|12
|2
|4
|6
|12 - 18
|10
|13.
|Осасуна
|Заявка
|12
|2
|4
|6
|9 - 16
|10
|14.
|Сельта
|Заявка
|12
|1
|7
|4
|11 - 16
|10
|15.
|Эльче
|Заявка
|10
|2
|3
|5
|9 - 14
|9
|16.
|Алавес
|Заявка
|11
|2
|3
|6
|10 - 19
|9
|17.
|Хетафе
|Заявка
|11
|2
|3
|6
|8 - 20
|9
|18.
|Гранада
|Заявка
|11
|2
|3
|6
|10 - 23
|9
|19.
|Уэска
|Заявка
|12
|1
|5
|6
|12 - 21
|8
|20.
|Атлетик Б
|Заявка
|10
|1
|3
|6
|9 - 16
|6
- — Лига чемпионов (Групповой этап)
- — Лига Европы (Групповой этап)
- — Лига конференций УЕФА (Квалификация)
- — Вылет в Сегунду
Победитель
Самый высокий коэффициент на матч «Вильярреал» – «Бетис» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Вильярреал» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Бетис» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Вильярреал» – «Бетис», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров
Тотал
Прогнозы на матч Вильярреал 1:2 Бетис
Исход игры
Вильярреал
81.3% (117)
Ничья
18.1% (26)
Бетис
0.7% (1)
Тотал 2.5
Больше
57.86% (81)
Меньше
42.14% (59)
Обе команды забьют
Да
72.14% (101)
Нет
27.86% (39)
Популярный счёт
2:1 Вильярреал
49.3% (71)
1:0 Вильярреал
16.7% (24)
1:1 Ничья
13.9% (20)
2:0 Вильярреал
9% (13)
3:1 Вильярреал
2.8% (4)
3:2 Вильярреал
2.1% (3)
2:2 Ничья
2.1% (3)
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