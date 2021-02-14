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  3. Испания
Вильярреал
1:2
Конец матча

Стадион:
Бетис
0'
43' Желтая карточка
Парехо Даниэль
0:1
45' Гол
Фекир Набиль
0:2
52' Гол
Эмерсон Жуниор
55' Желтая карточка
Фойт Хуан
55' Желтая карточка
Эмерсон Жуниор
1:2
65' Пенальти
Морено Херард
84' Желтая карточка
Пенья Рубен
90' Желтая карточка
Миранда Хуан
90'+6
1
Асенхо
Серхио
20
Пенья
Рубен
3
Альбиоль
Рауль
4
Торрес
Пау
II
24
Педраса
Альфонсо
32
Баэна
Алехандро
8
Фойт
Хуан
5
Парехо
Даниэль
7
Морено
Херард
17
Алькасер
Пако
23
Гомес
Мойсес
1
Роблес
Жоэль
22
Эмерсон
Жуниор
23
Манди
Аисса
6
Виктор
Руис
33
Миранда
Хуан
21
Гидо
Родригес
18
Гуардадо
Андрес
24
Руибаль
Айтор
8
Фекир
Набиль
10
Каналес
Серхио
16
Морон
Лоренцо
Вильярреал
4-3-3
Бетис
4-2-3-1

Ход матча

43'
Парехо Даниэль
 
45'
0:1
Фекир Набиль
52'
0:2
Эмерсон Жуниор
(Каналес Серхио)
55'
Фойт Хуан
 
55'
 
Эмерсон Жуниор
60'
Эступиньян Первис
Педраса Альфонсо
 
61'
Бакка Карлос
Алькасер Пако
 
61'
Раба Даниэль
Баэна Алехандро
 
65'
Морено Херард
1:2
78'
 
Сидней
Виктор Руис
82'
 
Монтойя Мартин
Руибаль Айтор
83'
 
Карвалью Вилльям
Морон Лоренцо
84'
Пенья Рубен
 
88'
Ниньо Фер
Фойт Хуан
 
88'
Коста Хауме
Гомес Мойсес
 
90'
 
Миранда Хуан

Статистика матча

  • 1 Голы 2
  • 3 Удары по воротам 5
  • 5 Удары в створ 4
  • 7 Угловые 3
  • 4 Офсайды 0
  • 19 Нарушения правил 13
  • 3 Жёлтые карточки 2
  • 0 Красные карточки 0
  • 5 Замены 3
  • 56 Владение мячом, % 44

Владение мячом

Бомбардиры внутри турнира

Вильярреал
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Морено Херард 13 (5) 0.57
2. Алькасер Пако 5 (1) 0.22
3. Парехо Даниэль 3 0.13
4. Ниньо Фер 3 0.13
5. Торрес Пау II 2 0.09
6. Гомес Мойсес 2 (1) 0.09
7. Тригерос Мануэль 1 0.04
8. Чуквезе Саму 1 0.04
9. Пино Йереми 1 0.04
10. Пенья Рубен 1 0.04
11. Педраса Альфонсо 0 0
12. Марио Гаспар 0 0
13. Коста Хауме 0 0
Бетис
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Каналес Серхио 7 (2) 0.3
2. Тельо Кристиан 4 0.17
3. Манди Аисса 3 0.13
4. Санабрия Антонио 3 0.13
5. Иглесиас Борха 3 0.13
6. Фекир Набиль 2 (1) 0.09
7. Карвалью Вилльям 2 0.09
8. Хоакин Санчес 1 0.04
9. Эмерсон Жуниор 1 0.04
10. Руибаль Айтор 1 0.04
11. Миранда Хуан 1 0.04
12. Виктор Руис 1 0.04
13. Гидо Родригес 1 0.04
14. Морон Лоренцо 1 0.04
15. Морено Алекс 0 0
16. Лаинес Диего 0 0

Карточки

Вильярреал
# Игрок      
1. Педраса Альфонсо 6 0
2. Иборра Висенте 4 0
3. Тригерос Мануэль 4 0
4. Альбиоль Рауль 3 0
5. Парехо Даниэль 3 0
6. Коклен Франсис 3 0
7. Морено Херард 3 0
8. Фойт Хуан 3 0
9. Пино Йереми 3 0
10. Кубо Такефуса 1 1
11. Капу Этьен 2 0
12. Марио Гаспар 2 0
13. Бакка Карлос 1 0
14. Гомес Мойсес 1 0
15. Пенья Рубен 1 0
16. Ниньо Фер 1 0
17. Торрес Пау II 1 0
Бетис
# Игрок      
1. Эмерсон Жуниор 7 1
2. Манди Аисса 4 2
3. Гидо Родригес 6 0
4. Акуоку Поль 4 1
5. Виктор Руис 4 0
6. Фекир Набиль 4 0
7. Бартра Марк 3 0
8. Миранда Хуан 3 0
9. Каналес Серхио 2 0
10. Роблес Жоэль 2 0
11. Морено Алекс 2 0
12. Санабрия Антонио 2 0
13. Иглесиас Борха 2 0
14. Монтойя Мартин 0 1
15. Сидней 1 0
16. Карвалью Вилльям 1 0
17. Лаинес Диего 1 0
18. Морон Лоренцо 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Вильярреал 28.13% (9) 21.88% (7) 12.5% (4) 3.13% (1) 28.13% (9) 6.25% (2)
 Бетис 9.68% (3) 12.9% (4) 19.35% (6) 12.9% (4) 12.9% (4) 32.26% (10)

Предыдущие игры

Вильярреал Последние 20 матчей: +9 =9 -2
Эльче 2:2 Вильярреал Леванте 1:0 Вильярреал Вильярреал 1:1 Реал Сосьедад Жирона 0:1 Вильярреал
Уэска 0:0 Вильярреал Вильярреал 2:2 Гранада Тенерифе 0:1 Вильярреал Сельта 0:4 Вильярреал Самора 1:4 Вильярреал Вильярреал 2:1 Леванте Севилья 2:0 Вильярреал Вильярреал 1:1 Атлетик Б Осасуна 1:3 Вильярреал Лехона 0:6 Вильярреал Бетис 1:1 Вильярреал Вильярреал 3:0 Карабах Вильярреал 0:0 Эльче Сивасспор 0:1 Вильярреал Реал Сосьедад 1:1 Вильярреал Маккаби Тель-Авив 1:1 Вильярреал
Бетис Последние 20 матчей: +10 =3 -7
Бетис 2:3 Барселона Бетис 1:1 Атлетик Б Бетис 1:0 Осасуна Бетис 3:1 Реал Сосьедад
Реал Сосьедад 2:2 Бетис Бетис 2:1 Сельта Спортинг Хихон 0:2 Бетис Уэска 0:2 Бетис Мутильвера 1:3 Бетис Бетис 1:1 Севилья Леванте 4:3 Бетис Бетис 1:0 Кадис Гранада 2:0 Бетис УКАМ Мурсия 0:2 Бетис Бетис 1:1 Вильярреал Осасуна 0:2 Бетис Бетис 0:2 Эйбар Атлетик Б 4:0 Бетис Барселона 5:2 Бетис Бетис 3:1 Эльче

Последние игры между собой

Вильярреал: победы: 9, ничьи: 5, поражения: 5
Бетис: победы: 5, ничьи: 5, поражения: 9
Бетис 1:1 Вильярреал Ла Лига Бетис 0:2 Вильярреал Ла Лига Вильярреал 5:1 Бетис Ла Лига Бетис 2:1 Вильярреал Примера
Вильярреал 2:1 Бетис Примера Бетис 2:1 Вильярреал Примера Вильярреал 3:1 Бетис Примера Бетис 0:1 Вильярреал Примера Вильярреал 2:0 Бетис Примера Вильярреал 0:0 Бетис Примера Бетис 1:1 Вильярреал Примера Вильярреал 1:1 Бетис Примера Бетис 1:0 Вильярреал Примера Бетис 3:1 Вильярреал Примера Вильярреал 1:0 Бетис Примера Бетис 2:2 Вильярреал Примера Вильярреал 2:1 Бетис Примера Бетис 0:1 Вильярреал Первый дивизион Вильярреал 0:1 Бетис Первый дивизион
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Атлетико М Заявка 21 17 3 1 44 - 13 54
2. Реал Мадрид Заявка 23 15 4 4 41 - 19 49
3. Барселона Заявка 22 14 4 4 49 - 21 46
4. Севилья Заявка 22 14 3 5 32 - 16 45
5. Реал Сосьедад Заявка 23 10 8 5 37 - 20 38
6. Вильярреал Заявка 23 8 12 3 32 - 24 36
7. Бетис Заявка 23 10 3 10 31 - 38 33
8. Гранада Заявка 23 8 6 9 27 - 38 30
9. Сельта Заявка 23 7 8 8 29 - 34 29
10. Леванте Заявка 22 6 9 7 31 - 32 27
11. Атлетик Б Заявка 21 7 4 10 28 - 26 25
12. Осасуна Заявка 23 6 7 10 22 - 31 25
13. Кадис Заявка 22 6 6 10 20 - 35 24
14. Хетафе Заявка 23 6 6 11 17 - 29 24
15. Валенсия Заявка 23 5 9 9 28 - 32 24
16. Алавес Заявка 23 5 7 11 20 - 34 22
17. Эйбар Заявка 23 4 9 10 19 - 26 21
18. Вальядолид Заявка 23 4 9 10 22 - 34 21
19. Эльче Заявка 21 3 9 9 19 - 31 18
20. Уэска Заявка 23 2 10 11 18 - 33 16
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Атлетико М Заявка 11 9 2 0 26 - 5 29
2. Севилья Заявка 11 8 1 2 19 - 7 25
3. Реал Мадрид Заявка 11 8 0 3 20 - 7 24
4. Барселона Заявка 11 7 3 1 28 - 12 24
5. Гранада Заявка 12 6 3 3 17 - 15 21
6. Вильярреал Заявка 12 5 6 1 18 - 12 21
7. Атлетик Б Заявка 11 6 1 4 19 - 10 19
8. Сельта Заявка 11 6 1 4 18 - 18 19
9. Бетис Заявка 11 5 2 4 15 - 15 17
10. Реал Сосьедад Заявка 11 4 5 2 18 - 10 17
11. Леванте Заявка 11 4 5 2 18 - 15 17
12. Осасуна Заявка 11 4 3 4 13 - 15 15
13. Хетафе Заявка 12 4 3 5 9 - 9 15
14. Валенсия Заявка 11 3 5 3 16 - 14 14
15. Алавес Заявка 12 3 4 5 10 - 15 13
16. Кадис Заявка 11 2 4 5 11 - 17 10
17. Вальядолид Заявка 11 2 4 5 12 - 19 10
18. Эльче Заявка 11 1 6 4 10 - 17 9
19. Уэска Заявка 11 1 5 5 6 - 12 8
20. Эйбар Заявка 12 1 5 6 6 - 13 8
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Атлетико М Заявка 10 8 1 1 18 - 8 25
2. Реал Мадрид Заявка 12 7 4 1 21 - 12 25
3. Барселона Заявка 11 7 1 3 21 - 9 22
4. Реал Сосьедад Заявка 12 6 3 3 19 - 10 21
5. Севилья Заявка 11 6 2 3 13 - 9 20
6. Бетис Заявка 12 5 1 6 16 - 23 16
7. Вильярреал Заявка 11 3 6 2 14 - 12 15
8. Кадис Заявка 11 4 2 5 9 - 18 14
9. Эйбар Заявка 11 3 4 4 13 - 13 13
10. Вальядолид Заявка 12 2 5 5 10 - 15 11
11. Леванте Заявка 11 2 4 5 13 - 17 10
12. Валенсия Заявка 12 2 4 6 12 - 18 10
13. Осасуна Заявка 12 2 4 6 9 - 16 10
14. Сельта Заявка 12 1 7 4 11 - 16 10
15. Эльче Заявка 10 2 3 5 9 - 14 9
16. Алавес Заявка 11 2 3 6 10 - 19 9
17. Хетафе Заявка 11 2 3 6 8 - 20 9
18. Гранада Заявка 11 2 3 6 10 - 23 9
19. Уэска Заявка 12 1 5 6 12 - 21 8
20. Атлетик Б Заявка 10 1 3 6 9 - 16 6
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Новости матча
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Прогнозы
  • До матча
  • Сегодняшняя игра пройдет с пустыми трибунами из-за коронавирусных ограничений.
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Estadio de la Ceramica. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы 144
Вильярреал 81.3% (117)
X 18.1% (26)
Бетис 0.7% (1)
Все прогнозы
1.99 Прогноз на матч от Liveresult

Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
Бонус: 15 000 ₽ 23.00 4.00 1.32
Бонус: 10 000 ₽ 1.95 3.60 4.40
Бонус: 5 000 ₽ 1.89 3.48 4.60
Бонус: 5 000 ₽ 15.00 4.10 1.35
  25.07 4.83 1.25

Самый высокий коэффициент на матч «Вильярреал» – «Бетис» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Вильярреал» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Бетис» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Вильярреал» – «Бетис», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров

Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.5 3.5 3.75 3.75 4 4 4.25 4.25 4.5 4.5 5 5 5.5 5.5 6 6
9.40 1.06 3.50 1.31 2.65 1.48 1.85 1.97 1.47 2.70 1.33 3.35 1.11 6.60
9.10 1.02 8.10 1.05 3.62 1.27 2.83 1.43 1.98 1.92 1.53 2.50 1.36 3.04 1.12 5.10 1.10 5.65 1.01 10.00
4.75 1.18 3.35 1.31 4.20 1.22 3.00 1.38 2.12 1.77 1.80 2.00 1.77 2.18 1.35 3.15 1.80 2.00 1.20 4.44 1.05 6.50 1.03 11.50 1.02 12.00 0.00 19.50
3.30 1.36 2.35 1.64 1.96 1.93 1.68 2.27 3.16 1.38 2.22 1.70 1.85 2.03 1.60 2.43 1.35 3.34 1.55 2.54 1.32 3.54 1.67 2.28 1.43 2.93 1.11 7.75
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
2.80 1.40 1.86 1.88 1.40 2.85 1.09 6.60
3.04 1.38 2.04 1.78 1.47 2.68 1.15 5.50 1.10 6.80
1.35 3.15 1.03 12.00 1.17 4.90 1.14 5.75 1.07 6.84
1.19 4.98 1.52 2.64 1.19 4.92 1.52 2.63 1.37 3.20
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
3.85 1.24 2.65 1.44 1.67 2.12 1.18 4.60
4.05 1.24 2.77 1.44 1.72 2.12 1.31 3.45 1.18 4.60
3.50 1.30 2.33 1.60 1.57 2.40 1.19 4.15 1.13 5.17

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
1.81 1.93
1.52 2.52
Букмекер Да Нет
4.60 1.17
8.40 1.07
Букмекер Да Нет
3.40 1.29
3.90 1.25
Где смотреть матч Вильярреал 1:2 Бетис онлайн

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Прогнозы на матч Вильярреал 1:2 Бетис

Исход игры
Вильярреал
81.3% (117)
Ничья
18.1% (26)
Бетис
0.7% (1)
Тотал 2.5
Больше
57.86% (81)
Меньше
42.14% (59)
Обе команды забьют
Да
72.14% (101)
Нет
27.86% (39)
Популярный счёт
2:1 Вильярреал
49.3% (71)
1:0 Вильярреал
16.7% (24)
1:1 Ничья
13.9% (20)
2:0 Вильярреал
9% (13)
3:1 Вильярреал
2.8% (4)
3:2 Вильярреал
2.1% (3)
2:2 Ничья
2.1% (3)
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