  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Португалия
Портимоненсе
2:1
Первый тайм: 43'

Стадион:
Жил Висенте
0'
1:0
1' Гол
Маурисио Антонио
1:1
26' Пенальти
Лино Сэмуел
2:1
33' Гол
Jafar Salmani
37' Желтая карточка
Поссиньоло Лукас
43'
94
Португал
Самуэл
18
Муфи
Фахд
2
Маурисио
Антонио
3
Поссиньоло
Лукас
22
Андзаи
Коки
10
Эвертон
Перейра
28
Виллиан
II
7
Денер
Клементе
29
Jafar
Salmani
23
Морейра
Бруну
77
Боа
Морте
Аилтон
24
Бёнардо
Квентин
77
Паулинью
Паулу
44
Ногейра
26
Рубен
Мигель
31
Талоша
Жоау
19
Педринью
V
6
Афонсо
Жоао
III
8
Гонсалвеш
Клод
7
Лоуренси
29
Лино
Сэмуел
20
Фудзимото
Канья
Портимоненсе
4-4-2
Жил Висенте
4-3-3

Бомбардиры внутри турнира

Портимоненсе
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Гомеш Бету 3 0.16
2. Денер Клементе 3 0.16
3. Боа Морте Аилтон 2 0.11
4. Фабрисио Месиас 2 (1) 0.11
5. Оливейро Андерсон II 1 0.05
6. Маурисио Антонио 1 0.05
7. Эвертон Перейра 1 0.05
8. Поссиньоло Лукас 1 0.05
9. Jafar Salmani 1 0.05
10. Лукинья 0 0
11. Виллиан II 0 0
12. Муфи Фахд 0 0
13. Фернандес Лукас IV 0 0
Жил Висенте
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Лино Сэмуел 5 (2) 0.26
2. Лоуренси 2 0.11
3. Родригао 1 0.05
4. Барай Ив 1 0.05
5. Гонсалвеш Клод 1 0.05
6. Фудзимото Канья 1 0.05
7. Рубен Мигель 1 0.05
8. Минеро Лукас 1 0.05
9. Аббас Алаа 1 0.05
10. Талоша Жоау 0 0
11. Маркеш Педру 0 0
12. Лоте Антуан 0 0

Карточки

Портимоненсе
# Игрок      
1. Денер Клементе 6 0
2. Маурисио Антонио 5 0
3. Виллиан II 4 0
4. Эвертон Перейра 3 0
5. Са Педру 3 0
6. Канде Фали 3 0
7. Андзаи Коки 2 0
8. Боа Морте Аилтон 2 0
9. Муфи Фахд 2 0
10. Фернандес Лукас IV 2 0
11. Лукинья 2 0
12. Оливейро Андерсон II 2 0
13. Гомеш Бету 2 0
14. Ваш Те Рикарду 1 0
15. Велинтон Соуза 1 0
16. Сезар Жулио VII 1 0
17. Энрике XXII 1 0
18. Поссиньоло Лукас 1 0
19. Медейрос Фернандо 1 0
Жил Висенте
# Игрок      
1. Афонсо Жоао III 8 0
2. Ногейра 6 1
3. Лоуренси 3 0
4. Минеро Лукас 3 0
5. Родригао 2 0
6. Барай Ив 2 0
7. Гонсалвеш Клод 2 0
8. Талоша Жоау 2 0
9. Рубен Мигель 2 0
10. Денис 2 0
11. Joel V 2 0
12. Ренан Соарес 1 0
13. Tiago Lenho 1 0
14. Leandro XII 1 0
15. Педринью V 1 0
16. Карвалью Витор 1 0
17. Лоте Антуан 1 0
18. Miullen 1 0
19. Лино Сэмуел 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Портимоненсе 7.69% (1) 23.08% (3) 7.69% (1) 7.69% (1) 30.77% (4) 23.08% (3)
 Жил Висенте 0 23.08% (3) 23.08% (3) 15.38% (2) 15.38% (2) 23.08% (3)

Предыдущие игры

Портимоненсе Последние 20 матчей: +4 =5 -11
Пасуш де Феррейра 0:0 Портимоненсе Брага 2:1 Портимоненсе Портимоненсе 1:2 Боавишта Морейренсе 2:2 Портимоненсе
Портимоненсе 1:0 Белененсеш Риу Аве 3:0 Портимоненсе Портимоненсе 2:0 Фаренсе Бенфика 2:1 Портимоненсе Портимоненсе 0:0 Фамаликан Витория Гимарайнш 1:0 Портимоненсе Портимоненсе 1:0 Насьонал Мадейра Униан Лейрия 1:0 Портимоненсе Порту 3:1 Портимоненсе Портимоненсе 1:2 Санта-Клара Тондела 1:0 Портимоненсе Маритиму 1:2 Портимоненсе Портимоненсе 0:2 Спортинг Л Жил Висенте 1:0 Портимоненсе Портимоненсе 1:1 Пасуш де Феррейра Портимоненсе 0:0 Рединг
Жил Висенте Последние 20 матчей: +6 =3 -11
Жил Висенте 1:2 Спортинг Л Боавишта 1:2 Жил Висенте Жил Висенте 1:2 Пасуш де Феррейра Жил Висенте 0:2 Порту
Брага 1:0 Жил Висенте Жил Висенте 0:1 Маритиму Жил Висенте 3:2 Академику Визеу Фаренсе 3:1 Жил Висенте Жил Висенте 0:0 Белененсеш Фамаликан 0:1 Жил Висенте Униан Лейрия 0:3 Жил Висенте Жил Висенте 0:2 Бенфика Морейренсе 1:1 Жил Висенте Жил Висенте 2:0 Риу Аве Олейруш 0:0 Жил Висенте Насьонал Мадейра 2:1 Жил Висенте Жил Висенте 1:2 Витория Гимарайнш Спортинг Л 3:1 Жил Висенте Порту 1:0 Жил Висенте Жил Висенте 1:1 Тондела

Последние игры между собой

Портимоненсе: победы: 6, ничьи: 4, поражения: 6
Жил Висенте: победы: 6, ничьи: 4, поражения: 6
Жил Висенте 1:0 Портимоненсе Примейра-лига Портимоненсе 1:0 Жил Висенте Примейра-лига Жил Висенте 1:1 Портимоненсе Примейра-лига Жил Висенте 1:2 Портимоненсе Кубок лиги
Портимоненсе 1:2 Жил Висенте Португальская вторая лига Жил Висенте 0:1 Портимоненсе Португальская вторая лига Портимоненсе 1:0 Жил Висенте Португальская вторая лига Жил Висенте 1:1 Портимоненсе Кубок Жил Висенте 2:2 Портимоненсе Португальская вторая лига Жил Висенте 0:2 Портимоненсе Главная лига Портимоненсе 0:3 Жил Висенте Главная лига Портимоненсе 3:0 Жил Висенте Главная лига Жил Висенте 0:0 Портимоненсе Главная лига Жил Висенте 2:1 Портимоненсе Кубок лиги Портимоненсе 0:2 Жил Висенте Кубок лиги Портимоненсе 0:0 Жил Висенте Главная лига
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Спортинг Л Заявка 18 15 3 0 38 - 10 48
2. Порту Заявка 19 12 5 2 43 - 21 41
3. Брага Заявка 18 12 1 5 32 - 18 37
4. Бенфика Заявка 18 11 4 3 32 - 16 37
5. Пасуш де Феррейра Заявка 18 10 5 3 26 - 14 35
6. Витория Гимарайнш Заявка 18 9 4 5 22 - 17 31
7. Санта-Клара Заявка 18 7 4 7 20 - 21 25
8. Морейренсе Заявка 18 6 6 6 17 - 22 24
9. Риу Аве Заявка 19 5 7 7 16 - 22 22
10. Насьонал Мадейра Заявка 19 5 6 8 18 - 24 21
11. Портимоненсе 2:1 Заявка 19 5 4 10 16 - 24 19
12. Тондела Заявка 18 5 3 10 17 - 29 18
13. Белененсеш Заявка 19 3 9 7 9 - 15 18
14. Маритиму Заявка 18 5 2 11 17 - 26 17
15. Фаренсе Заявка 18 4 4 10 20 - 27 16
16. Жил Висенте 1:2 Заявка 19 4 4 11 15 - 24 16
17. Фамаликан Заявка 19 3 6 10 17 - 32 15
18. Боавишта Заявка 19 2 9 8 19 - 32 15
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Порту Заявка 10 7 2 1 23 - 11 23
2. Бенфика Заявка 10 7 2 1 18 - 8 23
3. Брага Заявка 9 7 1 1 14 - 6 22
4. Спортинг Л Заявка 8 6 2 0 16 - 5 20
5. Пасуш де Феррейра Заявка 9 6 2 1 14 - 7 20
6. Тондела Заявка 9 5 2 2 10 - 8 17
7. Портимоненсе 2:1 Заявка 9 4 2 3 9 - 8 14
8. Морейренсе Заявка 9 3 4 2 11 - 12 13
9. Витория Гимарайнш Заявка 9 4 0 5 9 - 13 12
10. Риу Аве Заявка 9 3 3 3 9 - 9 12
11. Фаренсе Заявка 10 3 3 4 14 - 13 12
12. Насьонал Мадейра Заявка 10 3 3 4 13 - 15 12
13. Белененсеш Заявка 10 2 5 3 8 - 9 11
14. Санта-Клара Заявка 8 2 2 4 7 - 10 8
15. Жил Висенте 1:2 Заявка 9 2 2 5 7 - 10 8
16. Маритиму Заявка 9 2 2 5 6 - 12 8
17. Фамаликан Заявка 10 1 4 5 9 - 19 7
18. Боавишта Заявка 9 1 2 6 6 - 16 5
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Спортинг Л Заявка 10 9 1 0 22 - 5 28
2. Витория Гимарайнш Заявка 9 5 4 0 13 - 4 19
3. Порту Заявка 9 5 3 1 20 - 10 18
4. Санта-Клара Заявка 10 5 2 3 13 - 11 17
5. Брага Заявка 9 5 0 4 18 - 12 15
6. Пасуш де Феррейра Заявка 9 4 3 2 12 - 7 15
7. Бенфика Заявка 8 4 2 2 14 - 8 14
8. Морейренсе Заявка 9 3 2 4 6 - 10 11
9. Риу Аве Заявка 10 2 4 4 7 - 13 10
10. Боавишта Заявка 10 1 7 2 13 - 16 10
11. Маритиму Заявка 9 3 0 6 11 - 14 9
12. Насьонал Мадейра Заявка 9 2 3 4 5 - 9 9
13. Фамаликан Заявка 9 2 2 5 8 - 13 8
14. Жил Висенте 1:2 Заявка 10 2 2 6 8 - 14 8
15. Белененсеш Заявка 9 1 4 4 1 - 6 7
16. Портимоненсе 2:1 Заявка 10 1 2 7 7 - 16 5
17. Фаренсе Заявка 8 1 1 6 6 - 14 4
18. Тондела Заявка 9 0 1 8 7 - 21 1
  • — Лига чемпионов (Групповой этап)
  • — Лига чемпионов (Квалификация)
  • — Лига конференций УЕФА (Квалификация)
  • — Стыковые матчи за право остаться в Примейре-лиге
  • — Вылет во Вторую лигу
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Estadio do Portimonense. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы 142
Портимоненсе 47.9% (68)
X 46.5% (66)
Жил Висенте 5.6% (8)
Все прогнозы
1.73 Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Портимоненсе
Ничья
Жил Висенте
2.75
4.30
9.26
Все Коэффициенты

Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
Бонус: 15 000 ₽ 2.75 2.30 3.95
Бонус: 10 000 ₽ 2.29 2.85 3.50
Бонус: 5 000 ₽ 2.33 2.89 3.64
Бонус: 5 000 ₽ 1.32 4.30 11.00
  1.44 4.02 9.26

Самый высокий коэффициент на матч «Портимоненсе» – «Жил Висенте» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Портимоненсе» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Жил Висенте» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Портимоненсе» – «Жил Висенте», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров

Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.25 3.25 3.5 3.5 4 4 4.5 4.5 5 5 5.5 5.5 6 6 6.5 6.5
5.60 1.12 2.30 1.57 1.70 2.07 1.41 2.80 1.13 5.40
5.40 1.11 4.25 1.19 2.26 1.61 1.70 2.15 1.44 3.00 1.17 5.05 1.12 5.80 1.01 11.00 1.00 11.50
6.10 1.10 4.60 1.18 4.40 1.18 2.01 1.80 3.15 1.33 1.67 2.21 1.87 1.87 1.40 2.80 3.35 1.28 2.30 1.58 1.57 2.31 1.20 4.20 1.14 5.20 1.02 11.00 1.02 11.00
6.68 1.13 3.10 1.40 2.41 1.62 2.10 1.81 3.38 1.34 2.27 1.68 1.86 2.02 1.63 2.36 1.40 3.09 1.51 2.67 1.16 5.87
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 3.5 3.5
2.17 1.64 1.44 2.65 1.23 3.95 1.03 9.80
2.20 1.67 1.46 2.72 1.24 4.05 1.04 10.50 1.03 12.00
1.45 2.70 1.66 2.13 1.17 4.70 1.09 6.50 1.25 3.75
2.34 1.65 1.93 1.96 1.49 2.76 1.33 3.54 1.59 2.41 1.35 3.29 1.11 6.93 1.28 3.75
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
2.85 1.39 1.88 1.86 1.39 2.85 1.08 7.00
2.79 1.44 1.83 1.98 1.39 3.00 1.11 6.55 1.08 7.90
1.83 1.91 1.38 2.90 1.10 6.00

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
2.27 1.59
1.65 2.15
Букмекер Да Нет
6.20 1.10
3.45 1.28
Букмекер Да Нет
4.60 1.17
4.60 1.17
Где смотреть матч Портимоненсе 2:1 Жил Висенте онлайн

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Прогнозы на матч Портимоненсе 2:1 Жил Висенте

Исход игры
Портимоненсе
47.9% (68)
Ничья
46.5% (66)
Жил Висенте
5.6% (8)
Тотал 2.5
Больше
10.71% (15)
Меньше
89.29% (125)
Обе команды забьют
Да
50.71% (71)
Нет
49.29% (69)
Популярный счёт
1:1 Ничья
40.1% (57)
1:0 Портимоненсе
35.9% (51)
2:1 Портимоненсе
7% (10)
0:0 Ничья
4.9% (7)
2:0 Портимоненсе
3.5% (5)
0:1 Жил Висенте
3.5% (5)
1:2 Жил Висенте
2.1% (3)
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