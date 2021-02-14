Портимоненсе
4:1
Конец матча
Стадион: Мунисипал-ди-Портиман
Жил Висенте
1:0
1' ГолМаурисио Антонио
1:1
26' ПенальтиЛино Сэмуел
2:1
33' ГолJafar Salmani
37' Желтая карточкаПоссиньоло Лукас
3:1
72' ГолБоа Морте Аилтон
82' Желтая карточкаМуфи Фахд
4:1
85' ГолГомеш Бету
18
Муфи
Фахд
22
Андзаи
Коки
28
Виллиан
II
44
Ногейра
26
Рубен
Мигель
31
Талоша
Жоау
19
Педринью
V
7
Лоуренси
29
Лино
Сэмуел
- Основной состав
- Вратарь
-
18 Муфи ФахдЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
22 Андзаи КокиЗащитник
- Полузащитник
-
28 Виллиан IIПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
20 ЛукиньяПолузащитник
-
19 Энрике XXIIПолузащитник
-
88 Поа ДенисПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
14 Гомеш БетуНападающий
-
36 Канде Фали
-
Главный тренер: Сержиу Паулу
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
44 НогейраЗащитник
-
26 Рубен МигельЗащитник
-
31 Талоша ЖоауЗащитник
-
19 Педринью VПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
7 ЛоуренсиНападающий
-
29 Лино СэмуелНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
1 ДенисВратарь
- Вратарь
-
5 РодригаоЗащитник
-
25 Минеро ЛукасПолузащитник
- Полузащитник
-
22 Барай ИвПолузащитник
-
55 Гомес ЭнрикеПолузащитник
-
43 Маркеш ПедруНападающий
-
2 Joel V
-
Главный тренер: Соариш Рикарду
Ход матча
1'
26'
1:1
33'
37'
62'
62'
72'
3:1
82'
85'
4:1
87'
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Гомеш Бету
|4
|0.21
|2.
|Боа Морте Аилтон
|3
|0.16
|3.
|Денер Клементе
|3
|0.16
|4.
|Фабрисио Месиас
|2 (1)
|0.11
|5.
|Jafar Salmani
|1
|0.05
|6.
|Оливейро Андерсон II
|1
|0.05
|7.
|Маурисио Антонио
|1
|0.05
|8.
|Эвертон Перейра
|1
|0.05
|9.
|Поссиньоло Лукас
|1
|0.05
|10.
|Муфи Фахд
|0
|0
|11.
|Лукинья
|0
|0
|12.
|Виллиан II
|0
|0
|13.
|Фернандес Лукас IV
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Лино Сэмуел
|5 (2)
|0.26
|2.
|Лоуренси
|2
|0.11
|3.
|Родригао
|1
|0.05
|4.
|Барай Ив
|1
|0.05
|5.
|Гонсалвеш Клод
|1
|0.05
|6.
|Фудзимото Канья
|1
|0.05
|7.
|Рубен Мигель
|1
|0.05
|8.
|Минеро Лукас
|1
|0.05
|9.
|Аббас Алаа
|1
|0.05
|10.
|Талоша Жоау
|0
|0
|11.
|Маркеш Педру
|0
|0
|12.
|Лоте Антуан
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Денер Клементе
|6
|0
|2.
|Маурисио Антонио
|5
|0
|3.
|Виллиан II
|4
|0
|4.
|Эвертон Перейра
|3
|0
|5.
|Са Педру
|3
|0
|6.
|Муфи Фахд
|3
|0
|7.
|Канде Фали
|3
|0
|8.
|Андзаи Коки
|2
|0
|9.
|Поссиньоло Лукас
|2
|0
|10.
|Боа Морте Аилтон
|2
|0
|11.
|Фернандес Лукас IV
|2
|0
|12.
|Лукинья
|2
|0
|13.
|Оливейро Андерсон II
|2
|0
|14.
|Гомеш Бету
|2
|0
|15.
|Ваш Те Рикарду
|1
|0
|16.
|Велинтон Соуза
|1
|0
|17.
|Сезар Жулио VII
|1
|0
|18.
|Энрике XXII
|1
|0
|19.
|Медейрос Фернандо
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Афонсо Жоао III
|8
|0
|2.
|Ногейра
|6
|1
|3.
|Лоуренси
|3
|0
|4.
|Минеро Лукас
|3
|0
|5.
|Родригао
|2
|0
|6.
|Барай Ив
|2
|0
|7.
|Гонсалвеш Клод
|2
|0
|8.
|Талоша Жоау
|2
|0
|9.
|Рубен Мигель
|2
|0
|10.
|Денис
|2
|0
|11.
|Joel V
|2
|0
|12.
|Ренан Соарес
|1
|0
|13.
|Tiago Lenho
|1
|0
|14.
|Leandro XII
|1
|0
|15.
|Педринью V
|1
|0
|16.
|Карвалью Витор
|1
|0
|17.
|Лоте Антуан
|1
|0
|18.
|Miullen
|1
|0
|19.
|Лино Сэмуел
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Портимоненсе
|11.76% (2)
|17.65% (3)
|11.76% (2)
|5.88% (1)
|29.41% (5)
|23.53% (4)
|Жил Висенте
|0
|28.57% (4)
|21.43% (3)
|14.29% (2)
|14.29% (2)
|21.43% (3)
Предыдущие игры
Портимоненсе Последние 20 матчей: +4 =5 -11Пасуш де Феррейра 0:0 Портимоненсе Брага 2:1 Портимоненсе Портимоненсе 1:2 Боавишта Морейренсе 2:2 Портимоненсе
Портимоненсе 1:0 Белененсеш Риу Аве 3:0 Портимоненсе Портимоненсе 2:0 Фаренсе Бенфика 2:1 Портимоненсе Портимоненсе 0:0 Фамаликан Витория Гимарайнш 1:0 Портимоненсе Портимоненсе 1:0 Насьонал Мадейра Униан Лейрия 1:0 Портимоненсе Порту 3:1 Портимоненсе Портимоненсе 1:2 Санта-Клара Тондела 1:0 Портимоненсе Маритиму 1:2 Портимоненсе Портимоненсе 0:2 Спортинг Л Жил Висенте 1:0 Портимоненсе Портимоненсе 1:1 Пасуш де Феррейра Портимоненсе 0:0 Рединг
Жил Висенте Последние 20 матчей: +6 =3 -11Жил Висенте 1:2 Спортинг Л Боавишта 1:2 Жил Висенте Жил Висенте 1:2 Пасуш де Феррейра Жил Висенте 0:2 Порту
Брага 1:0 Жил Висенте Жил Висенте 0:1 Маритиму Жил Висенте 3:2 Академику Визеу Фаренсе 3:1 Жил Висенте Жил Висенте 0:0 Белененсеш Фамаликан 0:1 Жил Висенте Униан Лейрия 0:3 Жил Висенте Жил Висенте 0:2 Бенфика Морейренсе 1:1 Жил Висенте Жил Висенте 2:0 Риу Аве Олейруш 0:0 Жил Висенте Насьонал Мадейра 2:1 Жил Висенте Жил Висенте 1:2 Витория Гимарайнш Спортинг Л 3:1 Жил Висенте Порту 1:0 Жил Висенте Жил Висенте 1:1 Тондела
Последние игры между собой
Портимоненсе: победы: 6, ничьи: 4, поражения: 6
Жил Висенте: победы: 6, ничьи: 4, поражения: 6
Портимоненсе 1:2 Жил Висенте Португальская вторая лига Жил Висенте 0:1 Портимоненсе Португальская вторая лига Портимоненсе 1:0 Жил Висенте Португальская вторая лига Жил Висенте 1:1 Портимоненсе Кубок Жил Висенте 2:2 Портимоненсе Португальская вторая лига Жил Висенте 0:2 Портимоненсе Главная лига Портимоненсе 0:3 Жил Висенте Главная лига Портимоненсе 3:0 Жил Висенте Главная лига Жил Висенте 0:0 Портимоненсе Главная лига Жил Висенте 2:1 Портимоненсе Кубок лиги Портимоненсе 0:2 Жил Висенте Кубок лиги Портимоненсе 0:0 Жил Висенте Главная лига
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Спортинг Л
|Заявка
|18
|15
|3
|0
|38 - 10
|48
|2.
|Порту
|Заявка
|19
|12
|5
|2
|43 - 21
|41
|3.
|Брага
|0:0 Заявка
|19
|12
|2
|5
|32 - 18
|38
|4.
|Бенфика
|Заявка
|18
|11
|4
|3
|32 - 16
|37
|5.
|Пасуш де Феррейра
|Заявка
|18
|10
|5
|3
|26 - 14
|35
|6.
|Витория Гимарайнш
|Заявка
|18
|9
|4
|5
|22 - 17
|31
|7.
|Санта-Клара
|0:0 Заявка
|19
|7
|5
|7
|20 - 21
|26
|8.
|Морейренсе
|Заявка
|18
|6
|6
|6
|17 - 22
|24
|9.
|Риу Аве
|Заявка
|19
|5
|7
|7
|16 - 22
|22
|10.
|Насьонал Мадейра
|Заявка
|19
|5
|6
|8
|18 - 24
|21
|11.
|Портимоненсе
|Заявка
|19
|5
|4
|10
|18 - 24
|19
|12.
|Тондела
|Заявка
|18
|5
|3
|10
|17 - 29
|18
|13.
|Белененсеш
|Заявка
|19
|3
|9
|7
|9 - 15
|18
|14.
|Маритиму
|Заявка
|18
|5
|2
|11
|17 - 26
|17
|15.
|Фаренсе
|Заявка
|18
|4
|4
|10
|20 - 27
|16
|16.
|Жил Висенте
|Заявка
|19
|4
|4
|11
|15 - 26
|16
|17.
|Фамаликан
|Заявка
|19
|3
|6
|10
|17 - 32
|15
|18.
|Боавишта
|Заявка
|19
|2
|9
|8
|19 - 32
|15
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Порту
|Заявка
|10
|7
|2
|1
|23 - 11
|23
|2.
|Бенфика
|Заявка
|10
|7
|2
|1
|18 - 8
|23
|3.
|Брага
|0:0 Заявка
|9
|7
|1
|1
|14 - 6
|22
|4.
|Спортинг Л
|Заявка
|8
|6
|2
|0
|16 - 5
|20
|5.
|Пасуш де Феррейра
|Заявка
|9
|6
|2
|1
|14 - 7
|20
|6.
|Тондела
|Заявка
|9
|5
|2
|2
|10 - 8
|17
|7.
|Портимоненсе
|Заявка
|9
|4
|2
|3
|11 - 8
|14
|8.
|Морейренсе
|Заявка
|9
|3
|4
|2
|11 - 12
|13
|9.
|Витория Гимарайнш
|Заявка
|9
|4
|0
|5
|9 - 13
|12
|10.
|Риу Аве
|Заявка
|9
|3
|3
|3
|9 - 9
|12
|11.
|Фаренсе
|Заявка
|10
|3
|3
|4
|14 - 13
|12
|12.
|Насьонал Мадейра
|Заявка
|10
|3
|3
|4
|13 - 15
|12
|13.
|Белененсеш
|Заявка
|10
|2
|5
|3
|8 - 9
|11
|14.
|Санта-Клара
|0:0 Заявка
|9
|2
|3
|4
|7 - 10
|9
|15.
|Жил Висенте
|Заявка
|9
|2
|2
|5
|7 - 10
|8
|16.
|Маритиму
|Заявка
|9
|2
|2
|5
|6 - 12
|8
|17.
|Фамаликан
|Заявка
|10
|1
|4
|5
|9 - 19
|7
|18.
|Боавишта
|Заявка
|9
|1
|2
|6
|6 - 16
|5
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Спортинг Л
|Заявка
|10
|9
|1
|0
|22 - 5
|28
|2.
|Витория Гимарайнш
|Заявка
|9
|5
|4
|0
|13 - 4
|19
|3.
|Порту
|Заявка
|9
|5
|3
|1
|20 - 10
|18
|4.
|Санта-Клара
|0:0 Заявка
|10
|5
|2
|3
|13 - 11
|17
|5.
|Брага
|0:0 Заявка
|10
|5
|1
|4
|18 - 12
|16
|6.
|Пасуш де Феррейра
|Заявка
|9
|4
|3
|2
|12 - 7
|15
|7.
|Бенфика
|Заявка
|8
|4
|2
|2
|14 - 8
|14
|8.
|Морейренсе
|Заявка
|9
|3
|2
|4
|6 - 10
|11
|9.
|Риу Аве
|Заявка
|10
|2
|4
|4
|7 - 13
|10
|10.
|Боавишта
|Заявка
|10
|1
|7
|2
|13 - 16
|10
|11.
|Маритиму
|Заявка
|9
|3
|0
|6
|11 - 14
|9
|12.
|Насьонал Мадейра
|Заявка
|9
|2
|3
|4
|5 - 9
|9
|13.
|Фамаликан
|Заявка
|9
|2
|2
|5
|8 - 13
|8
|14.
|Жил Висенте
|Заявка
|10
|2
|2
|6
|8 - 16
|8
|15.
|Белененсеш
|Заявка
|9
|1
|4
|4
|1 - 6
|7
|16.
|Портимоненсе
|Заявка
|10
|1
|2
|7
|7 - 16
|5
|17.
|Фаренсе
|Заявка
|8
|1
|1
|6
|6 - 14
|4
|18.
|Тондела
|Заявка
|9
|0
|1
|8
|7 - 21
|1
- — Лига чемпионов (Групповой этап)
- — Лига чемпионов (Квалификация)
- — Лига конференций УЕФА (Квалификация)
- — Стыковые матчи за право остаться в Примейре-лиге
- — Вылет во Вторую лигу
Победитель
Самый высокий коэффициент на матч «Портимоненсе» – «Жил Висенте» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Портимоненсе» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Жил Висенте» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Портимоненсе» – «Жил Висенте», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров
Тотал
Прогнозы на матч Портимоненсе 4:1 Жил Висенте
Исход игры
Портимоненсе
47.9% (68)
Ничья
46.5% (66)
Жил Висенте
5.6% (8)
Тотал 2.5
Больше
10.71% (15)
Меньше
89.29% (125)
Обе команды забьют
Да
50.71% (71)
Нет
49.29% (69)
Популярный счёт
1:1 Draw
40.1% (57)
1:0 Portimonense
35.9% (51)
2:1 Portimonense
7% (10)
0:0 Draw
4.9% (7)
0:1 Gil Vicente
3.5% (5)
2:0 Portimonense
3.5% (5)
1:2 Gil Vicente
2.1% (3)
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