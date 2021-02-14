Коньяспор
0:0
Второй тайм: 45'
Стадион: Конья Бююкшехир
Денизлиспор
11' Желтая карточкаЛопеш Тьягу
89
Скубич
Нейц
28
Чагиран
Муса
21
Мия
Фарук
19
Гёнен
Дженк
22
Юмлу
Мустафа
23
Айтач
Сакыб
17
Ясин
Ахмед
- Основной состав
- Вратарь
-
89 Скубич НейцЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
28 Чагиран МусаПолузащитник
-
21 Мия ФарукПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
54 Эрсу ЭртенВратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
14 Бютюки ЗюмерПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
88 Даци ЭрдонНападающий
-
23 Кравец АртёмНападающий
-
Главный тренер: Ersan Parlatan
- Основной состав
-
19 Гёнен ДженкВратарь
- Защитник
- Защитник
-
22 Юмлу МустафаЗащитник
-
23 Айтач СакыбЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
17 Ясин АхмедПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
76 Оздемир ОзерЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
61 Кол Али ЯвузНападающий
-
-
Главный тренер: Yalcin Kosukavak
Ход матча
11'
Статистика матча
-
3 Удары по воротам 3
-
1 Удары в створ 2
-
1 Угловые 1
-
4 Офсайды 0
-
5 Нарушения правил 7
-
0 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
57 Владение мячом, % 43
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Кравец Артём
|7 (1)
|0.3
|2.
|Демирок Угур
|4 (4)
|0.17
|3.
|Шенгелия Леван
|3
|0.13
|4.
|Евтович Марко
|3
|0.13
|5.
|Хаджиахметович Амир
|3
|0.13
|6.
|Скубич Нейц
|2
|0.09
|7.
|Даци Эрдон
|2
|0.09
|8.
|Милошевич Дени
|1
|0.04
|9.
|Чагиран Муса
|1
|0.04
|10.
|Чикалеши Сокол
|1
|0.04
|11.
|Хауберт Гильерме
|0
|0
|12.
|Бютюки Зюмер
|0
|0
|13.
|Бардакчи Абдулкерим
|0
|0
|14.
|Улудаг Алпер
|0
|0
|15.
|Шахинер Омер Али
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Родальега Уго
|9 (1)
|0.38
|2.
|Нияз Реджеп
|3
|0.13
|3.
|Мешанович Мурис
|3
|0.13
|4.
|Сако Хади
|1
|0.04
|5.
|Оздемир Озер
|1
|0.04
|6.
|Муравски Радослав
|1 (1)
|0.04
|7.
|Суботич Невен
|1
|0.04
|8.
|Дискеруд Миккел
|1
|0.04
|9.
|Йылмаз Огуз
|1
|0.04
|10.
|Veton Tusha
|1
|0.04
|11.
|Сагаль Анхело
|0
|0
|12.
|Лопеш Тьягу
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Евтович Марко
|8
|0
|2.
|Бардакчи Абдулкерим
|5
|0
|3.
|Чалык Ахмет
|5
|0
|4.
|Улудаг Алпер
|4
|0
|5.
|Кравец Артём
|3
|0
|6.
|Шахинер Омер Али
|3
|0
|7.
|Чикалеши Сокол
|3
|0
|8.
|Демирбаг Адиль
|3
|0
|9.
|Демирок Угур
|2
|0
|10.
|Чагиран Муса
|2
|0
|11.
|Скубич Нейц
|2
|0
|12.
|Шехич Ибрагим
|2
|0
|13.
|Милошевич Дени
|2
|0
|14.
|Мия Фарук
|2
|0
|15.
|Хаджиахметович Амир
|2
|0
|16.
|Эдуок Самуэль
|2
|0
|17.
|Хауберт Гильерме
|2
|0
|18.
|Диоманде Исмаэль
|1
|0
|19.
|Рахманович Амер
|1
|0
|20.
|Шенгелия Леван
|1
|0
|21.
|Гючтекин Огуз
|1
|0
|22.
|Даци Эрдон
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Муравски Радослав
|7
|1
|2.
|Родальега Уго
|6
|0
|3.
|Сако Хади
|4
|1
|4.
|Бакалорц Марвин
|5
|0
|5.
|Бергдич Закария
|4
|0
|6.
|Лопеш Тьягу
|4
|0
|7.
|Фабиано Лейсманн
|4
|0
|8.
|Мешанович Мурис
|3
|0
|9.
|Юмлу Мустафа
|3
|0
|10.
|Сагаль Анхело
|3
|0
|11.
|Айтач Сакыб
|2
|0
|12.
|Нияз Реджеп
|2
|0
|13.
|Йылмаз Огуз
|2
|0
|14.
|Дискеруд Миккел
|1
|0
|15.
|Пантилимон Костел
|1
|0
|16.
|Гёнен Дженк
|1
|0
|17.
|Акташ Кубилай
|1
|0
|18.
|Оздемир Озер
|1
|0
|19.
|Озкал Мухаммет
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Коньяспор
|7.41% (2)
|7.41% (2)
|11.11% (3)
|11.11% (3)
|22.22% (6)
|40.74% (11)
|Денизлиспор
|13.64% (3)
|9.09% (2)
|18.18% (4)
|9.09% (2)
|9.09% (2)
|40.91% (9)
Предыдущие игры
Коньяспор Последние 20 матчей: +8 =3 -9Коньяспор 1:1 Бешикташ Бешикташ 1:0 Коньяспор Коньяспор 0:0 Генчлербирлиги Коньяспор 0:0 Антальяспор
Трабзонспор 3:1 Коньяспор Коньяспор 2:3 Гёзтепе Коньяспор 2:1 Газишехир Газиантеп Фатих Карагюмрюк 2:1 Коньяспор Коньяспор 4:3 Галатасарай Хатайспор 2:1 Коньяспор Коньяспор 1:1 Ризеспор Кайсериспор 1:2 Коньяспор Коньяспор 0:1 Сивасспор Коньяспор 3:1 Алтынорду Анкарагюджю 4:3 Коньяспор Коньяспор 2:0 Эрзурумспор Аланьяспор 1:0 Коньяспор Коньяспор 7:0 Маниса Буюкшехир Коньяспор 2:1 Касымпаша Фенербахче 0:2 Коньяспор
Денизлиспор Последние 20 матчей: +4 =4 -12Денизлиспор 1:1 Антальяспор Трабзонспор 1:0 Денизлиспор Денизлиспор 2:1 Гёзтепе Денизлиспор 1:2 Фатих Карагюмрюк
Галатасарай 6:1 Денизлиспор Денизлиспор 0:2 Хатайспор Ризеспор 1:1 Денизлиспор Денизлиспор 0:1 Кайсериспор Сивасспор 2:2 Денизлиспор Денизлиспор 1:2 Анкарагюджю Эрзурумспор 1:2 Денизлиспор Денизлиспор 1:0 Аланьяспор Касымпаша 3:2 Денизлиспор Денизлиспор 0:2 Фенербахче Истанбул Башакшехир 3:3 Денизлиспор Денизлиспор 1:2 Тургутлуспор Денизлиспор 0:1 Газишехир Газиантеп Малатьяспор 2:0 Денизлиспор Денизлиспор 2:3 Бешикташ Генчлербирлиги 1:2 Денизлиспор
Последние игры между собой
Коньяспор: победы: 5, ничьи: 6, поражения: 3
Денизлиспор: победы: 3, ничьи: 6, поражения: 5
Денизлиспор 1:1 Коньяспор Турецкая первая лига Коньяспор 1:0 Денизлиспор А Лига Денизлиспор 1:2 Коньяспор А Лига Денизлиспор 2:1 Коньяспор Суперлига Коньяспор 0:1 Денизлиспор Кубок Коньяспор 1:1 Денизлиспор Суперлига Денизлиспор 1:1 Коньяспор Товарищеские матчи Денизлиспор 2:1 Коньяспор Суперлига Денизлиспор 1:6 Коньяспор Товарищеские матчи Денизлиспор 1:1 Коньяспор Товарищеские матчи
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Фенербахче
|Заявка
|24
|16
|3
|5
|47 - 26
|51
|2.
|Галатасарай
|Заявка
|23
|15
|3
|5
|47 - 18
|48
|3.
|Бешикташ
|Заявка
|23
|15
|3
|5
|50 - 26
|48
|4.
|Трабзонспор
|Заявка
|24
|13
|6
|5
|31 - 24
|45
|5.
|Аланьяспор
|Заявка
|23
|12
|5
|6
|41 - 23
|41
|6.
|Хатайспор
|Заявка
|23
|11
|5
|7
|39 - 29
|38
|7.
|Газишехир Газиантеп
|Заявка
|24
|10
|8
|6
|37 - 29
|38
|8.
|Фатих Карагюмрюк
|Заявка
|24
|10
|7
|7
|37 - 31
|37
|9.
|Антальяспор
|Заявка
|23
|7
|10
|6
|23 - 28
|31
|10.
|Малатьяспор
|Заявка
|23
|7
|8
|8
|29 - 30
|29
|11.
|Сивасспор
|Заявка
|23
|6
|10
|7
|26 - 30
|28
|12.
|Касымпаша
|Заявка
|23
|7
|5
|11
|25 - 36
|26
|13.
|Гёзтепе
|Заявка
|23
|6
|8
|9
|32 - 30
|26
|14.
|Ризеспор
|Заявка
|24
|6
|8
|10
|29 - 41
|26
|15.
|Коньяспор
|0:0 Заявка
|23
|6
|7
|10
|27 - 28
|25
|16.
|Кайсериспор
|Заявка
|24
|6
|7
|11
|17 - 28
|25
|17.
|Эрзурумспор
|Заявка
|24
|6
|7
|11
|23 - 36
|25
|18.
|Истанбул Башакшехир
|Заявка
|23
|6
|6
|11
|27 - 41
|24
|19.
|Генчлербирлиги
|Заявка
|22
|5
|5
|12
|20 - 41
|20
|20.
|Анкарагюджю
|Заявка
|23
|5
|4
|14
|26 - 39
|19
|21.
|Денизлиспор
|0:0 Заявка
|24
|4
|7
|13
|22 - 41
|19
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Аланьяспор
|Заявка
|12
|9
|2
|1
|29 - 10
|29
|2.
|Бешикташ
|Заявка
|12
|9
|1
|2
|27 - 7
|28
|3.
|Газишехир Газиантеп
|Заявка
|12
|7
|4
|1
|23 - 12
|25
|4.
|Галатасарай
|Заявка
|11
|7
|3
|1
|27 - 6
|24
|5.
|Фатих Карагюмрюк
|Заявка
|12
|7
|2
|3
|23 - 14
|23
|6.
|Фенербахче
|Заявка
|12
|7
|1
|4
|21 - 15
|22
|7.
|Трабзонспор
|Заявка
|12
|7
|1
|4
|17 - 15
|22
|8.
|Малатьяспор
|Заявка
|12
|5
|4
|3
|16 - 12
|19
|9.
|Ризеспор
|Заявка
|12
|5
|4
|3
|19 - 18
|19
|10.
|Хатайспор
|Заявка
|11
|5
|3
|3
|18 - 12
|18
|11.
|Антальяспор
|Заявка
|11
|5
|3
|3
|13 - 14
|18
|12.
|Касымпаша
|Заявка
|12
|5
|2
|5
|14 - 18
|17
|13.
|Коньяспор
|0:0 Заявка
|12
|4
|5
|3
|17 - 13
|17
|14.
|Гёзтепе
|Заявка
|11
|4
|4
|3
|21 - 13
|16
|15.
|Истанбул Башакшехир
|Заявка
|12
|3
|5
|4
|17 - 19
|14
|16.
|Анкарагюджю
|Заявка
|11
|4
|1
|6
|15 - 17
|13
|17.
|Кайсериспор
|Заявка
|12
|3
|4
|5
|8 - 12
|13
|18.
|Генчлербирлиги
|Заявка
|11
|3
|3
|5
|14 - 19
|12
|19.
|Сивасспор
|Заявка
|11
|2
|5
|4
|9 - 12
|11
|20.
|Денизлиспор
|0:0 Заявка
|12
|2
|3
|7
|8 - 15
|9
|21.
|Эрзурумспор
|Заявка
|12
|1
|6
|5
|10 - 16
|9
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Фенербахче
|Заявка
|12
|9
|2
|1
|26 - 11
|29
|2.
|Галатасарай
|Заявка
|12
|8
|0
|4
|20 - 12
|24
|3.
|Трабзонспор
|Заявка
|12
|6
|5
|1
|14 - 9
|23
|4.
|Бешикташ
|Заявка
|11
|6
|2
|3
|23 - 19
|20
|5.
|Хатайспор
|Заявка
|12
|6
|2
|4
|21 - 17
|20
|6.
|Сивасспор
|Заявка
|12
|4
|5
|3
|17 - 18
|17
|7.
|Эрзурумспор
|Заявка
|12
|5
|1
|6
|13 - 20
|16
|8.
|Фатих Карагюмрюк
|Заявка
|12
|3
|5
|4
|14 - 17
|14
|9.
|Газишехир Газиантеп
|Заявка
|12
|3
|4
|5
|14 - 17
|13
|10.
|Антальяспор
|Заявка
|12
|2
|7
|3
|10 - 14
|13
|11.
|Аланьяспор
|Заявка
|11
|3
|3
|5
|12 - 13
|12
|12.
|Кайсериспор
|Заявка
|12
|3
|3
|6
|9 - 16
|12
|13.
|Истанбул Башакшехир
|Заявка
|11
|3
|1
|7
|10 - 22
|10
|14.
|Малатьяспор
|Заявка
|11
|2
|4
|5
|13 - 18
|10
|15.
|Гёзтепе
|Заявка
|12
|2
|4
|6
|11 - 17
|10
|16.
|Денизлиспор
|0:0 Заявка
|12
|2
|4
|6
|14 - 26
|10
|17.
|Касымпаша
|Заявка
|11
|2
|3
|6
|11 - 18
|9
|18.
|Коньяспор
|0:0 Заявка
|11
|2
|2
|7
|10 - 15
|8
|19.
|Генчлербирлиги
|Заявка
|11
|2
|2
|7
|6 - 22
|8
|20.
|Ризеспор
|Заявка
|12
|1
|4
|7
|10 - 23
|7
|21.
|Анкарагюджю
|Заявка
|12
|1
|3
|8
|11 - 22
|6
- — Лига чемпионов (Квалификация)
- — Лига конференций УЕФА (Квалификация)
- — Вылет в Первую лигу
Победитель
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