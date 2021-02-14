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Коньяспор
0:0
Второй тайм: 45'

Стадион:
Денизлиспор
0'
11' Желтая карточка
Лопеш Тьягу
45'
34
Бирничан
Эрай
89
Скубич
Нейц
6
Чалык
Ахмет
42
Бардакчи
Абдулкерим
12
Хауберт
Гильерме
27
Диоманде
Исмаэль
71
Секидика
Джесс
11
Милошевич
Дени
28
Чагиран
Муса
21
Мия
Фарук
17
Чикалеши
Сокол
19
Гёнен
Дженк
2
Лопеш
Тьягу
91
Фабиано
Лейсманн
22
Юмлу
Мустафа
23
Айтач
Сакыб
70
Аяроглу
Хасан
28
Сагаль
Анхело
8
Муравски
Радослав
5
Акташ
Кубилай
17
Ясин
Ахмед
7
Родальега
Уго
Коньяспор
4-1-4-1
Денизлиспор
5-4-1

Ход матча

11'
 
Лопеш Тьягу

Статистика матча

  • 3 Удары по воротам 3
  • 1 Удары в створ 2
  • 1 Угловые 1
  • 4 Офсайды 0
  • 5 Нарушения правил 7
  • 0 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 57 Владение мячом, % 43

Бомбардиры внутри турнира

Коньяспор
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Кравец Артём 7 (1) 0.3
2. Демирок Угур 4 (4) 0.17
3. Шенгелия Леван 3 0.13
4. Евтович Марко 3 0.13
5. Хаджиахметович Амир 3 0.13
6. Скубич Нейц 2 0.09
7. Даци Эрдон 2 0.09
8. Милошевич Дени 1 0.04
9. Чагиран Муса 1 0.04
10. Чикалеши Сокол 1 0.04
11. Хауберт Гильерме 0 0
12. Бютюки Зюмер 0 0
13. Бардакчи Абдулкерим 0 0
14. Улудаг Алпер 0 0
15. Шахинер Омер Али 0 0
Денизлиспор
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Родальега Уго 9 (1) 0.38
2. Нияз Реджеп 3 0.13
3. Мешанович Мурис 3 0.13
4. Сако Хади 1 0.04
5. Оздемир Озер 1 0.04
6. Муравски Радослав 1 (1) 0.04
7. Суботич Невен 1 0.04
8. Дискеруд Миккел 1 0.04
9. Йылмаз Огуз 1 0.04
10. Veton Tusha 1 0.04
11. Сагаль Анхело 0 0
12. Лопеш Тьягу 0 0

Карточки

Коньяспор
# Игрок      
1. Евтович Марко 8 0
2. Бардакчи Абдулкерим 5 0
3. Чалык Ахмет 5 0
4. Улудаг Алпер 4 0
5. Кравец Артём 3 0
6. Шахинер Омер Али 3 0
7. Чикалеши Сокол 3 0
8. Демирбаг Адиль 3 0
9. Демирок Угур 2 0
10. Чагиран Муса 2 0
11. Скубич Нейц 2 0
12. Шехич Ибрагим 2 0
13. Милошевич Дени 2 0
14. Мия Фарук 2 0
15. Хаджиахметович Амир 2 0
16. Эдуок Самуэль 2 0
17. Хауберт Гильерме 2 0
18. Диоманде Исмаэль 1 0
19. Рахманович Амер 1 0
20. Шенгелия Леван 1 0
21. Гючтекин Огуз 1 0
22. Даци Эрдон 1 0
Денизлиспор
# Игрок      
1. Муравски Радослав 7 1
2. Родальега Уго 6 0
3. Сако Хади 4 1
4. Бакалорц Марвин 5 0
5. Бергдич Закария 4 0
6. Лопеш Тьягу 4 0
7. Фабиано Лейсманн 4 0
8. Мешанович Мурис 3 0
9. Юмлу Мустафа 3 0
10. Сагаль Анхело 3 0
11. Айтач Сакыб 2 0
12. Нияз Реджеп 2 0
13. Йылмаз Огуз 2 0
14. Дискеруд Миккел 1 0
15. Пантилимон Костел 1 0
16. Гёнен Дженк 1 0
17. Акташ Кубилай 1 0
18. Оздемир Озер 1 0
19. Озкал Мухаммет 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Коньяспор 7.41% (2) 7.41% (2) 11.11% (3) 11.11% (3) 22.22% (6) 40.74% (11)
 Денизлиспор 13.64% (3) 9.09% (2) 18.18% (4) 9.09% (2) 9.09% (2) 40.91% (9)

Предыдущие игры

Коньяспор Последние 20 матчей: +8 =3 -9
Коньяспор 1:1 Бешикташ Бешикташ 1:0 Коньяспор Коньяспор 0:0 Генчлербирлиги Коньяспор 0:0 Антальяспор
Трабзонспор 3:1 Коньяспор Коньяспор 2:3 Гёзтепе Коньяспор 2:1 Газишехир Газиантеп Фатих Карагюмрюк 2:1 Коньяспор Коньяспор 4:3 Галатасарай Хатайспор 2:1 Коньяспор Коньяспор 1:1 Ризеспор Кайсериспор 1:2 Коньяспор Коньяспор 0:1 Сивасспор Коньяспор 3:1 Алтынорду Анкарагюджю 4:3 Коньяспор Коньяспор 2:0 Эрзурумспор Аланьяспор 1:0 Коньяспор Коньяспор 7:0 Маниса Буюкшехир Коньяспор 2:1 Касымпаша Фенербахче 0:2 Коньяспор
Денизлиспор Последние 20 матчей: +4 =4 -12
Денизлиспор 1:1 Антальяспор Трабзонспор 1:0 Денизлиспор Денизлиспор 2:1 Гёзтепе Денизлиспор 1:2 Фатих Карагюмрюк
Галатасарай 6:1 Денизлиспор Денизлиспор 0:2 Хатайспор Ризеспор 1:1 Денизлиспор Денизлиспор 0:1 Кайсериспор Сивасспор 2:2 Денизлиспор Денизлиспор 1:2 Анкарагюджю Эрзурумспор 1:2 Денизлиспор Денизлиспор 1:0 Аланьяспор Касымпаша 3:2 Денизлиспор Денизлиспор 0:2 Фенербахче Истанбул Башакшехир 3:3 Денизлиспор Денизлиспор 1:2 Тургутлуспор Денизлиспор 0:1 Газишехир Газиантеп Малатьяспор 2:0 Денизлиспор Денизлиспор 2:3 Бешикташ Генчлербирлиги 1:2 Денизлиспор

Последние игры между собой

Коньяспор: победы: 5, ничьи: 6, поражения: 3
Денизлиспор: победы: 3, ничьи: 6, поражения: 5
Денизлиспор 0:0 Коньяспор Суперлига Коньяспор 0:0 Денизлиспор Суперлига Денизлиспор 0:1 Коньяспор Суперлига Коньяспор 2:0 Денизлиспор Турецкая первая лига
Денизлиспор 1:1 Коньяспор Турецкая первая лига Коньяспор 1:0 Денизлиспор А Лига Денизлиспор 1:2 Коньяспор А Лига Денизлиспор 2:1 Коньяспор Суперлига Коньяспор 0:1 Денизлиспор Кубок Коньяспор 1:1 Денизлиспор Суперлига Денизлиспор 1:1 Коньяспор Товарищеские матчи Денизлиспор 2:1 Коньяспор Суперлига Денизлиспор 1:6 Коньяспор Товарищеские матчи Денизлиспор 1:1 Коньяспор Товарищеские матчи
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Фенербахче Заявка 24 16 3 5 47 - 26 51
2. Галатасарай Заявка 23 15 3 5 47 - 18 48
3. Бешикташ Заявка 23 15 3 5 50 - 26 48
4. Трабзонспор Заявка 24 13 6 5 31 - 24 45
5. Аланьяспор Заявка 23 12 5 6 41 - 23 41
6. Хатайспор Заявка 23 11 5 7 39 - 29 38
7. Газишехир Газиантеп Заявка 24 10 8 6 37 - 29 38
8. Фатих Карагюмрюк Заявка 24 10 7 7 37 - 31 37
9. Антальяспор Заявка 23 7 10 6 23 - 28 31
10. Малатьяспор Заявка 23 7 8 8 29 - 30 29
11. Сивасспор Заявка 23 6 10 7 26 - 30 28
12. Касымпаша Заявка 23 7 5 11 25 - 36 26
13. Гёзтепе Заявка 23 6 8 9 32 - 30 26
14. Ризеспор Заявка 24 6 8 10 29 - 41 26
15. Коньяспор 0:0 Заявка 23 6 7 10 27 - 28 25
16. Кайсериспор Заявка 24 6 7 11 17 - 28 25
17. Эрзурумспор Заявка 24 6 7 11 23 - 36 25
18. Истанбул Башакшехир Заявка 23 6 6 11 27 - 41 24
19. Генчлербирлиги Заявка 22 5 5 12 20 - 41 20
20. Анкарагюджю Заявка 23 5 4 14 26 - 39 19
21. Денизлиспор 0:0 Заявка 24 4 7 13 22 - 41 19
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Аланьяспор Заявка 12 9 2 1 29 - 10 29
2. Бешикташ Заявка 12 9 1 2 27 - 7 28
3. Газишехир Газиантеп Заявка 12 7 4 1 23 - 12 25
4. Галатасарай Заявка 11 7 3 1 27 - 6 24
5. Фатих Карагюмрюк Заявка 12 7 2 3 23 - 14 23
6. Фенербахче Заявка 12 7 1 4 21 - 15 22
7. Трабзонспор Заявка 12 7 1 4 17 - 15 22
8. Малатьяспор Заявка 12 5 4 3 16 - 12 19
9. Ризеспор Заявка 12 5 4 3 19 - 18 19
10. Хатайспор Заявка 11 5 3 3 18 - 12 18
11. Антальяспор Заявка 11 5 3 3 13 - 14 18
12. Касымпаша Заявка 12 5 2 5 14 - 18 17
13. Коньяспор 0:0 Заявка 12 4 5 3 17 - 13 17
14. Гёзтепе Заявка 11 4 4 3 21 - 13 16
15. Истанбул Башакшехир Заявка 12 3 5 4 17 - 19 14
16. Анкарагюджю Заявка 11 4 1 6 15 - 17 13
17. Кайсериспор Заявка 12 3 4 5 8 - 12 13
18. Генчлербирлиги Заявка 11 3 3 5 14 - 19 12
19. Сивасспор Заявка 11 2 5 4 9 - 12 11
20. Денизлиспор 0:0 Заявка 12 2 3 7 8 - 15 9
21. Эрзурумспор Заявка 12 1 6 5 10 - 16 9
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Фенербахче Заявка 12 9 2 1 26 - 11 29
2. Галатасарай Заявка 12 8 0 4 20 - 12 24
3. Трабзонспор Заявка 12 6 5 1 14 - 9 23
4. Бешикташ Заявка 11 6 2 3 23 - 19 20
5. Хатайспор Заявка 12 6 2 4 21 - 17 20
6. Сивасспор Заявка 12 4 5 3 17 - 18 17
7. Эрзурумспор Заявка 12 5 1 6 13 - 20 16
8. Фатих Карагюмрюк Заявка 12 3 5 4 14 - 17 14
9. Газишехир Газиантеп Заявка 12 3 4 5 14 - 17 13
10. Антальяспор Заявка 12 2 7 3 10 - 14 13
11. Аланьяспор Заявка 11 3 3 5 12 - 13 12
12. Кайсериспор Заявка 12 3 3 6 9 - 16 12
13. Истанбул Башакшехир Заявка 11 3 1 7 10 - 22 10
14. Малатьяспор Заявка 11 2 4 5 13 - 18 10
15. Гёзтепе Заявка 12 2 4 6 11 - 17 10
16. Денизлиспор 0:0 Заявка 12 2 4 6 14 - 26 10
17. Касымпаша Заявка 11 2 3 6 11 - 18 9
18. Коньяспор 0:0 Заявка 11 2 2 7 10 - 15 8
19. Генчлербирлиги Заявка 11 2 2 7 6 - 22 8
20. Ризеспор Заявка 12 1 4 7 10 - 23 7
21. Анкарагюджю Заявка 12 1 3 8 11 - 22 6
  • — Лига чемпионов (Квалификация)
  • — Лига конференций УЕФА (Квалификация)
  • — Вылет в Первую лигу
  • Первый тайм
  • 49'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Желтая карточка
    11'
    Лопеш Тьягу получил желтую карточку от судьи
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Konya Buyuksehir Stadyumu. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Лучшие коэффициенты
Коньяспор
Ничья
Денизлиспор
3.13
3.20
3.90
Все Коэффициенты

Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
Бонус: 15 000 ₽ 3.05 2.25 3.65
Бонус: 5 000 ₽ 2.19 3.20 3.56
Бонус: 5 000 ₽ 3.10 2.10 3.90
  3.13 2.18 3.66

Самый высокий коэффициент на матч «Коньяспор» – «Денизлиспор» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Коньяспор» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Денизлиспор» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Коньяспор» – «Денизлиспор», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров

Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.5 3.5 4 4 4.5 4.5 5 5 5.5 5.5 6 6
7.50 1.05 6.45 1.09 3.04 1.36 2.32 1.61 1.75 2.19 1.38 3.04 1.26 3.70 1.09 6.45 1.06 7.00 1.00 11.25
2.75 1.44 1.87 1.92 1.42 2.85 1.14 5.55 1.89 1.91 1.10 6.80 1.01 15.00 1.01 15.00 1.01 15.00 1.01 15.00 1.01 12.50 0.00 13.00 0.00 19.00
2.94 1.42 2.44 1.58 1.93 1.93 1.58 2.44 1.42 2.95 1.55 2.51 1.33 3.36 1.63 2.32 1.49 2.68 1.54 2.56 1.44 2.88 1.27 3.91 1.10 7.82
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
2.62 1.49 1.76 2.06 1.37 3.10 1.10 6.80 1.07 8.20
1.04 10.00 1.12 6.10 1.07 8.40 1.10 7.77 1.06 8.80
1.39 3.03 1.21 4.39 1.42 2.88 1.28 3.64 1.34 3.41
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
3.52 1.30 2.40 1.57 1.60 2.34 1.23 4.20 1.16 5.35
2.35 1.55 1.57 2.31 1.21 4.10

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
4.20 1.22
Букмекер Да Нет
5.30 1.14
Букмекер Да Нет
3.35 1.29
Где смотреть матч Коньяспор 0:0 Денизлиспор онлайн

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