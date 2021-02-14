Коньяспор
2:0
Конец матча
Стадион: Конья Бююкшехир
Денизлиспор
11' Желтая карточкаЛопеш Тьягу
49' Желтая карточкаХауберт Гильерме
1:0
52' ГолБардакчи Абдулкерим
2:0
80' ГолСекидика Джесс
90' Желтая карточкаГючтекин Огуз
90' Желтая карточкаРодальега Уго
90' Желтая карточкаДемирбаг Адиль
89
Скубич
Нейц
28
Чагиран
Муса
21
Мия
Фарук
19
Гёнен
Дженк
22
Юмлу
Мустафа
23
Айтач
Сакыб
17
Ясин
Ахмед
- Основной состав
- Вратарь
-
89 Скубич НейцЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
28 Чагиран МусаПолузащитник
-
21 Мия ФарукПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
54 Эрсу ЭртенВратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
14 Бютюки ЗюмерПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
88 Даци ЭрдонНападающий
-
23 Кравец АртёмНападающий
-
Главный тренер: Ersan Parlatan
- Основной состав
-
19 Гёнен ДженкВратарь
- Защитник
- Защитник
-
22 Юмлу МустафаЗащитник
-
23 Айтач СакыбЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
17 Ясин АхмедПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
76 Оздемир ОзерЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
61 Кол Али ЯвузНападающий
-
-
Главный тренер: Yalcin Kosukavak
Ход матча
11'
49'
52'
80'
2:0
90'
90'
90'
Статистика матча
-
5 Удары по воротам 5
-
4 Удары в створ 3
-
3 Угловые 4
-
5 Офсайды 0
-
9 Нарушения правил 15
-
3 Жёлтые карточки 2
-
0 Красные карточки 0
-
5 Замены 5
-
51 Владение мячом, % 49
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Кравец Артём
|7 (1)
|0.3
|2.
|Демирок Угур
|4 (4)
|0.17
|3.
|Шенгелия Леван
|3
|0.13
|4.
|Евтович Марко
|3
|0.13
|5.
|Хаджиахметович Амир
|3
|0.13
|6.
|Скубич Нейц
|2
|0.09
|7.
|Даци Эрдон
|2
|0.09
|8.
|Милошевич Дени
|1
|0.04
|9.
|Бардакчи Абдулкерим
|1
|0.04
|10.
|Чагиран Муса
|1
|0.04
|11.
|Чикалеши Сокол
|1
|0.04
|12.
|Хауберт Гильерме
|0
|0
|13.
|Бютюки Зюмер
|0
|0
|14.
|Улудаг Алпер
|0
|0
|15.
|Шахинер Омер Али
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Родальега Уго
|9 (1)
|0.38
|2.
|Нияз Реджеп
|3
|0.13
|3.
|Мешанович Мурис
|3
|0.13
|4.
|Сако Хади
|1
|0.04
|5.
|Оздемир Озер
|1
|0.04
|6.
|Муравски Радослав
|1 (1)
|0.04
|7.
|Суботич Невен
|1
|0.04
|8.
|Дискеруд Миккел
|1
|0.04
|9.
|Йылмаз Огуз
|1
|0.04
|10.
|Veton Tusha
|1
|0.04
|11.
|Сагаль Анхело
|0
|0
|12.
|Лопеш Тьягу
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Евтович Марко
|8
|0
|2.
|Бардакчи Абдулкерим
|5
|0
|3.
|Чалык Ахмет
|5
|0
|4.
|Улудаг Алпер
|4
|0
|5.
|Демирбаг Адиль
|4
|0
|6.
|Кравец Артём
|3
|0
|7.
|Шахинер Омер Али
|3
|0
|8.
|Чикалеши Сокол
|3
|0
|9.
|Хауберт Гильерме
|3
|0
|10.
|Демирок Угур
|2
|0
|11.
|Чагиран Муса
|2
|0
|12.
|Скубич Нейц
|2
|0
|13.
|Шехич Ибрагим
|2
|0
|14.
|Милошевич Дени
|2
|0
|15.
|Мия Фарук
|2
|0
|16.
|Хаджиахметович Амир
|2
|0
|17.
|Гючтекин Огуз
|2
|0
|18.
|Эдуок Самуэль
|2
|0
|19.
|Диоманде Исмаэль
|1
|0
|20.
|Рахманович Амер
|1
|0
|21.
|Шенгелия Леван
|1
|0
|22.
|Даци Эрдон
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Муравски Радослав
|7
|1
|2.
|Родальега Уго
|7
|0
|3.
|Сако Хади
|4
|1
|4.
|Бакалорц Марвин
|5
|0
|5.
|Бергдич Закария
|4
|0
|6.
|Лопеш Тьягу
|4
|0
|7.
|Фабиано Лейсманн
|4
|0
|8.
|Мешанович Мурис
|3
|0
|9.
|Юмлу Мустафа
|3
|0
|10.
|Сагаль Анхело
|3
|0
|11.
|Айтач Сакыб
|2
|0
|12.
|Нияз Реджеп
|2
|0
|13.
|Йылмаз Огуз
|2
|0
|14.
|Дискеруд Миккел
|1
|0
|15.
|Пантилимон Костел
|1
|0
|16.
|Гёнен Дженк
|1
|0
|17.
|Акташ Кубилай
|1
|0
|18.
|Оздемир Озер
|1
|0
|19.
|Озкал Мухаммет
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Коньяспор
|6.9% (2)
|6.9% (2)
|10.34% (3)
|13.79% (4)
|20.69% (6)
|41.38% (12)
|Денизлиспор
|13.64% (3)
|9.09% (2)
|18.18% (4)
|9.09% (2)
|9.09% (2)
|40.91% (9)
Предыдущие игры
Коньяспор Последние 20 матчей: +8 =3 -9Коньяспор 1:1 Бешикташ Бешикташ 1:0 Коньяспор Коньяспор 0:0 Генчлербирлиги Коньяспор 0:0 Антальяспор
Трабзонспор 3:1 Коньяспор Коньяспор 2:3 Гёзтепе Коньяспор 2:1 Газишехир Газиантеп Фатих Карагюмрюк 2:1 Коньяспор Коньяспор 4:3 Галатасарай Хатайспор 2:1 Коньяспор Коньяспор 1:1 Ризеспор Кайсериспор 1:2 Коньяспор Коньяспор 0:1 Сивасспор Коньяспор 3:1 Алтынорду Анкарагюджю 4:3 Коньяспор Коньяспор 2:0 Эрзурумспор Аланьяспор 1:0 Коньяспор Коньяспор 7:0 Маниса Буюкшехир Коньяспор 2:1 Касымпаша Фенербахче 0:2 Коньяспор
Денизлиспор Последние 20 матчей: +4 =4 -12Денизлиспор 1:1 Антальяспор Трабзонспор 1:0 Денизлиспор Денизлиспор 2:1 Гёзтепе Денизлиспор 1:2 Фатих Карагюмрюк
Галатасарай 6:1 Денизлиспор Денизлиспор 0:2 Хатайспор Ризеспор 1:1 Денизлиспор Денизлиспор 0:1 Кайсериспор Сивасспор 2:2 Денизлиспор Денизлиспор 1:2 Анкарагюджю Эрзурумспор 1:2 Денизлиспор Денизлиспор 1:0 Аланьяспор Касымпаша 3:2 Денизлиспор Денизлиспор 0:2 Фенербахче Истанбул Башакшехир 3:3 Денизлиспор Денизлиспор 1:2 Тургутлуспор Денизлиспор 0:1 Газишехир Газиантеп Малатьяспор 2:0 Денизлиспор Денизлиспор 2:3 Бешикташ Генчлербирлиги 1:2 Денизлиспор
Последние игры между собой
Коньяспор: победы: 5, ничьи: 6, поражения: 3
Денизлиспор: победы: 3, ничьи: 6, поражения: 5
Денизлиспор 1:1 Коньяспор Турецкая первая лига Коньяспор 1:0 Денизлиспор А Лига Денизлиспор 1:2 Коньяспор А Лига Денизлиспор 2:1 Коньяспор Суперлига Коньяспор 0:1 Денизлиспор Кубок Коньяспор 1:1 Денизлиспор Суперлига Денизлиспор 1:1 Коньяспор Товарищеские матчи Денизлиспор 2:1 Коньяспор Суперлига Денизлиспор 1:6 Коньяспор Товарищеские матчи Денизлиспор 1:1 Коньяспор Товарищеские матчи
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Галатасарай
|Заявка
|24
|16
|3
|5
|49 - 19
|51
|2.
|Бешикташ
|Заявка
|24
|16
|3
|5
|53 - 26
|51
|3.
|Фенербахче
|Заявка
|24
|16
|3
|5
|47 - 26
|51
|4.
|Трабзонспор
|Заявка
|24
|13
|6
|5
|31 - 24
|45
|5.
|Аланьяспор
|Заявка
|24
|12
|6
|6
|41 - 23
|42
|6.
|Хатайспор
|Заявка
|24
|11
|6
|7
|39 - 29
|39
|7.
|Газишехир Газиантеп
|Заявка
|24
|10
|8
|6
|37 - 29
|38
|8.
|Фатих Карагюмрюк
|Заявка
|24
|10
|7
|7
|37 - 31
|37
|9.
|Антальяспор
|Заявка
|24
|7
|11
|6
|24 - 29
|32
|10.
|Малатьяспор
|Заявка
|24
|7
|9
|8
|30 - 31
|30
|11.
|Гёзтепе
|Заявка
|24
|7
|8
|9
|34 - 31
|29
|12.
|Сивасспор
|Заявка
|23
|6
|10
|7
|26 - 30
|28
|13.
|Коньяспор
|Заявка
|23
|7
|6
|10
|29 - 28
|27
|14.
|Касымпаша
|Заявка
|24
|7
|5
|12
|26 - 38
|26
|15.
|Ризеспор
|Заявка
|24
|6
|8
|10
|29 - 41
|26
|16.
|Кайсериспор
|Заявка
|24
|6
|7
|11
|17 - 28
|25
|17.
|Эрзурумспор
|Заявка
|24
|6
|7
|11
|23 - 36
|25
|18.
|Истанбул Башакшехир
|Заявка
|24
|6
|6
|12
|28 - 43
|24
|19.
|Генчлербирлиги
|Заявка
|23
|5
|5
|13
|20 - 44
|20
|20.
|Анкарагюджю
|Заявка
|23
|5
|4
|14
|26 - 39
|19
|21.
|Денизлиспор
|Заявка
|24
|4
|6
|14
|22 - 43
|18
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Аланьяспор
|Заявка
|12
|9
|2
|1
|29 - 10
|29
|2.
|Бешикташ
|Заявка
|12
|9
|1
|2
|27 - 7
|28
|3.
|Галатасарай
|Заявка
|12
|8
|3
|1
|29 - 7
|27
|4.
|Газишехир Газиантеп
|Заявка
|12
|7
|4
|1
|23 - 12
|25
|5.
|Фатих Карагюмрюк
|Заявка
|12
|7
|2
|3
|23 - 14
|23
|6.
|Фенербахче
|Заявка
|12
|7
|1
|4
|21 - 15
|22
|7.
|Трабзонспор
|Заявка
|12
|7
|1
|4
|17 - 15
|22
|8.
|Гёзтепе
|Заявка
|12
|5
|4
|3
|23 - 14
|19
|9.
|Хатайспор
|Заявка
|12
|5
|4
|3
|18 - 12
|19
|10.
|Коньяспор
|Заявка
|12
|5
|4
|3
|19 - 13
|19
|11.
|Малатьяспор
|Заявка
|12
|5
|4
|3
|16 - 12
|19
|12.
|Ризеспор
|Заявка
|12
|5
|4
|3
|19 - 18
|19
|13.
|Антальяспор
|Заявка
|12
|5
|4
|3
|14 - 15
|19
|14.
|Касымпаша
|Заявка
|12
|5
|2
|5
|14 - 18
|17
|15.
|Истанбул Башакшехир
|Заявка
|12
|3
|5
|4
|17 - 19
|14
|16.
|Анкарагюджю
|Заявка
|11
|4
|1
|6
|15 - 17
|13
|17.
|Кайсериспор
|Заявка
|12
|3
|4
|5
|8 - 12
|13
|18.
|Генчлербирлиги
|Заявка
|12
|3
|3
|6
|14 - 22
|12
|19.
|Сивасспор
|Заявка
|11
|2
|5
|4
|9 - 12
|11
|20.
|Денизлиспор
|Заявка
|12
|2
|3
|7
|8 - 15
|9
|21.
|Эрзурумспор
|Заявка
|12
|1
|6
|5
|10 - 16
|9
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Фенербахче
|Заявка
|12
|9
|2
|1
|26 - 11
|29
|2.
|Галатасарай
|Заявка
|12
|8
|0
|4
|20 - 12
|24
|3.
|Бешикташ
|Заявка
|12
|7
|2
|3
|26 - 19
|23
|4.
|Трабзонспор
|Заявка
|12
|6
|5
|1
|14 - 9
|23
|5.
|Хатайспор
|Заявка
|12
|6
|2
|4
|21 - 17
|20
|6.
|Сивасспор
|Заявка
|12
|4
|5
|3
|17 - 18
|17
|7.
|Эрзурумспор
|Заявка
|12
|5
|1
|6
|13 - 20
|16
|8.
|Фатих Карагюмрюк
|Заявка
|12
|3
|5
|4
|14 - 17
|14
|9.
|Аланьяспор
|Заявка
|12
|3
|4
|5
|12 - 13
|13
|10.
|Газишехир Газиантеп
|Заявка
|12
|3
|4
|5
|14 - 17
|13
|11.
|Антальяспор
|Заявка
|12
|2
|7
|3
|10 - 14
|13
|12.
|Кайсериспор
|Заявка
|12
|3
|3
|6
|9 - 16
|12
|13.
|Малатьяспор
|Заявка
|12
|2
|5
|5
|14 - 19
|11
|14.
|Истанбул Башакшехир
|Заявка
|12
|3
|1
|8
|11 - 24
|10
|15.
|Гёзтепе
|Заявка
|12
|2
|4
|6
|11 - 17
|10
|16.
|Касымпаша
|Заявка
|12
|2
|3
|7
|12 - 20
|9
|17.
|Денизлиспор
|Заявка
|12
|2
|3
|7
|14 - 28
|9
|18.
|Коньяспор
|Заявка
|11
|2
|2
|7
|10 - 15
|8
|19.
|Генчлербирлиги
|Заявка
|11
|2
|2
|7
|6 - 22
|8
|20.
|Ризеспор
|Заявка
|12
|1
|4
|7
|10 - 23
|7
|21.
|Анкарагюджю
|Заявка
|12
|1
|3
|8
|11 - 22
|6
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