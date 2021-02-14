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Коньяспор
2:0
Конец матча

Стадион:
Денизлиспор
0'
11' Желтая карточка
Лопеш Тьягу
49' Желтая карточка
Хауберт Гильерме
1:0
52' Гол
Бардакчи Абдулкерим
2:0
80' Гол
Секидика Джесс
90' Желтая карточка
Гючтекин Огуз
90' Желтая карточка
Родальега Уго
90' Желтая карточка
Демирбаг Адиль
90'+7
34
Бирничан
Эрай
89
Скубич
Нейц
6
Чалык
Ахмет
42
Бардакчи
Абдулкерим
12
Хауберт
Гильерме
27
Диоманде
Исмаэль
71
Секидика
Джесс
11
Милошевич
Дени
28
Чагиран
Муса
21
Мия
Фарук
17
Чикалеши
Сокол
19
Гёнен
Дженк
2
Лопеш
Тьягу
91
Фабиано
Лейсманн
22
Юмлу
Мустафа
23
Айтач
Сакыб
70
Аяроглу
Хасан
28
Сагаль
Анхело
8
Муравски
Радослав
5
Акташ
Кубилай
17
Ясин
Ахмед
7
Родальега
Уго
Коньяспор
4-1-4-1
Денизлиспор
5-4-1

Бомбардиры внутри турнира

Коньяспор
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Кравец Артём 7 (1) 0.3
2. Демирок Угур 4 (4) 0.17
3. Шенгелия Леван 3 0.13
4. Евтович Марко 3 0.13
5. Хаджиахметович Амир 3 0.13
6. Скубич Нейц 2 0.09
7. Даци Эрдон 2 0.09
8. Милошевич Дени 1 0.04
9. Бардакчи Абдулкерим 1 0.04
10. Чагиран Муса 1 0.04
11. Чикалеши Сокол 1 0.04
12. Хауберт Гильерме 0 0
13. Бютюки Зюмер 0 0
14. Улудаг Алпер 0 0
15. Шахинер Омер Али 0 0
Денизлиспор
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Родальега Уго 9 (1) 0.38
2. Нияз Реджеп 3 0.13
3. Мешанович Мурис 3 0.13
4. Сако Хади 1 0.04
5. Оздемир Озер 1 0.04
6. Муравски Радослав 1 (1) 0.04
7. Суботич Невен 1 0.04
8. Дискеруд Миккел 1 0.04
9. Йылмаз Огуз 1 0.04
10. Veton Tusha 1 0.04
11. Сагаль Анхело 0 0
12. Лопеш Тьягу 0 0

Карточки

Коньяспор
# Игрок      
1. Евтович Марко 8 0
2. Бардакчи Абдулкерим 5 0
3. Чалык Ахмет 5 0
4. Улудаг Алпер 4 0
5. Демирбаг Адиль 4 0
6. Кравец Артём 3 0
7. Шахинер Омер Али 3 0
8. Чикалеши Сокол 3 0
9. Хауберт Гильерме 3 0
10. Демирок Угур 2 0
11. Чагиран Муса 2 0
12. Скубич Нейц 2 0
13. Шехич Ибрагим 2 0
14. Милошевич Дени 2 0
15. Мия Фарук 2 0
16. Хаджиахметович Амир 2 0
17. Гючтекин Огуз 2 0
18. Эдуок Самуэль 2 0
19. Диоманде Исмаэль 1 0
20. Рахманович Амер 1 0
21. Шенгелия Леван 1 0
22. Даци Эрдон 1 0
Денизлиспор
# Игрок      
1. Муравски Радослав 7 1
2. Родальега Уго 7 0
3. Сако Хади 4 1
4. Бакалорц Марвин 5 0
5. Бергдич Закария 4 0
6. Лопеш Тьягу 4 0
7. Фабиано Лейсманн 4 0
8. Мешанович Мурис 3 0
9. Юмлу Мустафа 3 0
10. Сагаль Анхело 3 0
11. Айтач Сакыб 2 0
12. Нияз Реджеп 2 0
13. Йылмаз Огуз 2 0
14. Дискеруд Миккел 1 0
15. Пантилимон Костел 1 0
16. Гёнен Дженк 1 0
17. Акташ Кубилай 1 0
18. Оздемир Озер 1 0
19. Озкал Мухаммет 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Коньяспор 6.9% (2) 6.9% (2) 10.34% (3) 13.79% (4) 20.69% (6) 41.38% (12)
 Денизлиспор 13.64% (3) 9.09% (2) 18.18% (4) 9.09% (2) 9.09% (2) 40.91% (9)

Предыдущие игры

Коньяспор Последние 20 матчей: +8 =3 -9
Коньяспор 1:1 Бешикташ Бешикташ 1:0 Коньяспор Коньяспор 0:0 Генчлербирлиги Коньяспор 0:0 Антальяспор
Трабзонспор 3:1 Коньяспор Коньяспор 2:3 Гёзтепе Коньяспор 2:1 Газишехир Газиантеп Фатих Карагюмрюк 2:1 Коньяспор Коньяспор 4:3 Галатасарай Хатайспор 2:1 Коньяспор Коньяспор 1:1 Ризеспор Кайсериспор 1:2 Коньяспор Коньяспор 0:1 Сивасспор Коньяспор 3:1 Алтынорду Анкарагюджю 4:3 Коньяспор Коньяспор 2:0 Эрзурумспор Аланьяспор 1:0 Коньяспор Коньяспор 7:0 Маниса Буюкшехир Коньяспор 2:1 Касымпаша Фенербахче 0:2 Коньяспор
Денизлиспор Последние 20 матчей: +4 =4 -12
Денизлиспор 1:1 Антальяспор Трабзонспор 1:0 Денизлиспор Денизлиспор 2:1 Гёзтепе Денизлиспор 1:2 Фатих Карагюмрюк
Галатасарай 6:1 Денизлиспор Денизлиспор 0:2 Хатайспор Ризеспор 1:1 Денизлиспор Денизлиспор 0:1 Кайсериспор Сивасспор 2:2 Денизлиспор Денизлиспор 1:2 Анкарагюджю Эрзурумспор 1:2 Денизлиспор Денизлиспор 1:0 Аланьяспор Касымпаша 3:2 Денизлиспор Денизлиспор 0:2 Фенербахче Истанбул Башакшехир 3:3 Денизлиспор Денизлиспор 1:2 Тургутлуспор Денизлиспор 0:1 Газишехир Газиантеп Малатьяспор 2:0 Денизлиспор Денизлиспор 2:3 Бешикташ Генчлербирлиги 1:2 Денизлиспор

Последние игры между собой

Коньяспор: победы: 5, ничьи: 6, поражения: 3
Денизлиспор: победы: 3, ничьи: 6, поражения: 5
Денизлиспор 0:0 Коньяспор Суперлига Коньяспор 0:0 Денизлиспор Суперлига Денизлиспор 0:1 Коньяспор Суперлига Коньяспор 2:0 Денизлиспор Турецкая первая лига
Денизлиспор 1:1 Коньяспор Турецкая первая лига Коньяспор 1:0 Денизлиспор А Лига Денизлиспор 1:2 Коньяспор А Лига Денизлиспор 2:1 Коньяспор Суперлига Коньяспор 0:1 Денизлиспор Кубок Коньяспор 1:1 Денизлиспор Суперлига Денизлиспор 1:1 Коньяспор Товарищеские матчи Денизлиспор 2:1 Коньяспор Суперлига Денизлиспор 1:6 Коньяспор Товарищеские матчи Денизлиспор 1:1 Коньяспор Товарищеские матчи
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Галатасарай Заявка 24 16 3 5 49 - 19 51
2. Бешикташ Заявка 24 16 3 5 53 - 26 51
3. Фенербахче Заявка 24 16 3 5 47 - 26 51
4. Трабзонспор Заявка 24 13 6 5 31 - 24 45
5. Аланьяспор Заявка 24 12 6 6 41 - 23 42
6. Хатайспор Заявка 24 11 6 7 39 - 29 39
7. Газишехир Газиантеп Заявка 24 10 8 6 37 - 29 38
8. Фатих Карагюмрюк Заявка 24 10 7 7 37 - 31 37
9. Антальяспор Заявка 24 7 11 6 24 - 29 32
10. Малатьяспор Заявка 24 7 9 8 30 - 31 30
11. Гёзтепе Заявка 24 7 8 9 34 - 31 29
12. Сивасспор Заявка 23 6 10 7 26 - 30 28
13. Коньяспор Заявка 23 7 6 10 29 - 28 27
14. Касымпаша Заявка 24 7 5 12 26 - 38 26
15. Ризеспор Заявка 24 6 8 10 29 - 41 26
16. Кайсериспор Заявка 24 6 7 11 17 - 28 25
17. Эрзурумспор Заявка 24 6 7 11 23 - 36 25
18. Истанбул Башакшехир Заявка 24 6 6 12 28 - 43 24
19. Генчлербирлиги Заявка 23 5 5 13 20 - 44 20
20. Анкарагюджю Заявка 23 5 4 14 26 - 39 19
21. Денизлиспор Заявка 24 4 6 14 22 - 43 18
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Аланьяспор Заявка 12 9 2 1 29 - 10 29
2. Бешикташ Заявка 12 9 1 2 27 - 7 28
3. Галатасарай Заявка 12 8 3 1 29 - 7 27
4. Газишехир Газиантеп Заявка 12 7 4 1 23 - 12 25
5. Фатих Карагюмрюк Заявка 12 7 2 3 23 - 14 23
6. Фенербахче Заявка 12 7 1 4 21 - 15 22
7. Трабзонспор Заявка 12 7 1 4 17 - 15 22
8. Гёзтепе Заявка 12 5 4 3 23 - 14 19
9. Хатайспор Заявка 12 5 4 3 18 - 12 19
10. Коньяспор Заявка 12 5 4 3 19 - 13 19
11. Малатьяспор Заявка 12 5 4 3 16 - 12 19
12. Ризеспор Заявка 12 5 4 3 19 - 18 19
13. Антальяспор Заявка 12 5 4 3 14 - 15 19
14. Касымпаша Заявка 12 5 2 5 14 - 18 17
15. Истанбул Башакшехир Заявка 12 3 5 4 17 - 19 14
16. Анкарагюджю Заявка 11 4 1 6 15 - 17 13
17. Кайсериспор Заявка 12 3 4 5 8 - 12 13
18. Генчлербирлиги Заявка 12 3 3 6 14 - 22 12
19. Сивасспор Заявка 11 2 5 4 9 - 12 11
20. Денизлиспор Заявка 12 2 3 7 8 - 15 9
21. Эрзурумспор Заявка 12 1 6 5 10 - 16 9
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Фенербахче Заявка 12 9 2 1 26 - 11 29
2. Галатасарай Заявка 12 8 0 4 20 - 12 24
3. Бешикташ Заявка 12 7 2 3 26 - 19 23
4. Трабзонспор Заявка 12 6 5 1 14 - 9 23
5. Хатайспор Заявка 12 6 2 4 21 - 17 20
6. Сивасспор Заявка 12 4 5 3 17 - 18 17
7. Эрзурумспор Заявка 12 5 1 6 13 - 20 16
8. Фатих Карагюмрюк Заявка 12 3 5 4 14 - 17 14
9. Аланьяспор Заявка 12 3 4 5 12 - 13 13
10. Газишехир Газиантеп Заявка 12 3 4 5 14 - 17 13
11. Антальяспор Заявка 12 2 7 3 10 - 14 13
12. Кайсериспор Заявка 12 3 3 6 9 - 16 12
13. Малатьяспор Заявка 12 2 5 5 14 - 19 11
14. Истанбул Башакшехир Заявка 12 3 1 8 11 - 24 10
15. Гёзтепе Заявка 12 2 4 6 11 - 17 10
16. Касымпаша Заявка 12 2 3 7 12 - 20 9
17. Денизлиспор Заявка 12 2 3 7 14 - 28 9
18. Коньяспор Заявка 11 2 2 7 10 - 15 8
19. Генчлербирлиги Заявка 11 2 2 7 6 - 22 8
20. Ризеспор Заявка 12 1 4 7 10 - 23 7
21. Анкарагюджю Заявка 12 1 3 8 11 - 22 6
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Прогнозы
  • Первый тайм
  • 49'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Желтая карточка
    11'
    Лопеш Тьягу получил желтую карточку от судьи
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Konya Buyuksehir Stadyumu. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Где смотреть матч Коньяспор 2:0 Денизлиспор онлайн

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