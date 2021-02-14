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  3. Турция
Гёзтепе
2:1
Конец матча

Стадион:
Истанбул Башакшехир
0'
16' Желтая карточка
Дуарте Леонардо
20' Желтая карточка
Нвободо Обинна
1:0
24' Гол
Айдогду Сонер
45' Желтая карточка
Калдырым Хассан Али
2:0
52' Пенальти
Цуль Петер
2:1
59' Гол
Тюрюдж Дениз
90'+8
70
Эгрибайят
Ирфан
Джан
20
Гассама
Ламин
5
Эзтюрк
Алпаслан
33
Нукан
Атынч
41
Эмир
Беркан
60
Нвободо
Обинна
7
Акбунар
Халиль
32
Цуль
Петер
8
Айдогду
Сонер
9
Ндиайе
Чериф
18
Яхович
Адис
34
Гюнок
Мерт
25
Сарыкая
Мухаммед
2
Дуарте
Леонардо
6
Епуряну
Александр
3
Калдырым
Хассан
Али
14
Окечукву
Азубуйке
55
Ндайишимийе
Юссуф
23
Тюрюдж
Дениз
10
Озджан
Беркай
9
Фернандес
Джуниор
27
Кривелли
Энцо
Гёзтепе
4-1-4-1
Истанбул Башакшехир
4-2-3-1

Ход матча

16'
 
Дуарте Леонардо
20'
Нвободо Обинна
 
24'
Айдогду Сонер
(Гассама Ламин)
1:0
45'
 
Калдырым Хассан Али
52'
Цуль Петер
2:0
59'
2:1
Тюрюдж Дениз
(Калдырым Хассан Али)
63'
 
Рафаэль да Сильва
Сарыкая Мухаммед
63'
 
Гульбрандсен Фредрик
Фернандес Джуниор
63'
 
Топал Мехмет
Ндайишимийе Юссуф
64'
Эсити Андерсон
Айдогду Сонер
 
64'
Палули Мурат
Гассама Ламин
 
70'
Диабате Фуссейни
Цуль Петер
 
87'
Тити
Яхович Адис
 
88'
Трипич Златко
Акбунар Халиль
 

Статистика матча

  • 5 Удары по воротам 6
  • 6 Удары в створ 4
  • 3 Угловые 5
  • 2 Офсайды 0
  • 12 Нарушения правил 16
  • 1 Жёлтые карточки 2
  • 0 Красные карточки 0
  • 5 Замены 3
  • 41 Владение мячом, % 59

Бомбардиры внутри турнира

Гёзтепе
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Ндиайе Чериф 7 0.29
2. Акбунар Халиль 6 0.25
3. Айдогду Сонер 4 0.17
4. Цуль Петер 4 (1) 0.17
5. Трипич Златко 3 0.13
6. Гильерме Маркес 2 (1) 0.08
7. Михоевич Марко 2 0.08
8. Идейе Браун 1 0.04
9. Моссоро Марсио 1 0.04
10. Нукан Атынч 1 0.04
11. Наполеони Стефано 1 0.04
12. Каян Ялчин 1 0.04
13. Эзтюрк Алпаслан 1 (1) 0.04
14. Эмир Беркан 0 0
15. Нвободо Обинна 0 0
16. Гассама Ламин 0 0
17. Тити 0 0
18. Палули Мурат 0 0
Истанбул Башакшехир
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Гульбрандсен Фредрик 6 0.25
2. Вишча Эдин 5 (1) 0.21
3. Ба Демба 2 0.08
4. Кавечи Ирфан 2 0.08
5. Топал Мехмет 2 0.08
6. Алексич Даниел 2 0.08
7. Кривелли Энцо 2 0.08
8. Жулиано де Паула 2 0.08
9. Шадли Насер 1 0.04
10. Тюрюдж Дениз 1 0.04
11. Текдемир Махмут 1 0.04
12. Шкртел Мартин 0 0
13. Калдырым Хассан Али 0 0
14. Понк Карлуш 0 0
15. Озджан Беркай 0 0

Карточки

Гёзтепе
# Игрок      
1. Нвободо Обинна 6 0
2. Каян Ялчин 6 0
3. Айдогду Сонер 4 0
4. Эзтюрк Алпаслан 3 0
5. Эмир Беркан 3 0
6. Моссоро Марсио 2 0
7. Тити 2 0
8. Акбунар Халиль 2 0
9. Сёнмез Кулибай 2 0
10. Эгрибайят Ирфан Джан 2 0
11. Михоевич Марко 2 0
12. Палули Мурат 2 0
13. Ндиайе Чериф 2 0
14. Гассама Ламин 1 0
15. Трипич Златко 1 0
16. Идейе Браун 1 0
17. Нукан Атынч 1 0
18. Гильерме Маркес 1 0
19. Поко Андре 1 0
20. Цуль Петер 1 0
Истанбул Башакшехир
# Игрок      
1. Кавечи Ирфан 6 2
2. Рафаэль да Сильва 5 1
3. Тюрюдж Дениз 4 0
4. Шкртел Мартин 3 0
5. Епуряну Александр 3 0
6. Текдемир Махмут 3 0
7. Топал Мехмет 1 1
8. Алексич Даниел 2 0
9. Болинголи-Мбомбо Боли 2 0
10. Кривелли Энцо 2 0
11. Ба Демба 1 0
12. Учар Угур 1 0
13. Гульбрандсен Фредрик 1 0
14. Вишча Эдин 1 0
15. Шадли Насер 1 0
16. Калдырым Хассан Али 1 0
17. Фрей Керим 1 0
18. Кайсара Жуниор 1 0
19. Фернандес Джуниор 1 0
20. Окечукву Азубуйке 1 0
21. Дуарте Леонардо 1 0
22. Озджан Беркай 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Гёзтепе 17.65% (6) 17.65% (6) 14.71% (5) 11.76% (4) 29.41% (10) 8.82% (3)
 Истанбул Башакшехир 11.54% (3) 19.23% (5) 19.23% (5) 23.08% (6) 3.85% (1) 23.08% (6)

Предыдущие игры

Гёзтепе Последние 20 матчей: +6 =5 -9
Газишехир Газиантеп 2:0 Гёзтепе Гёзтепе 2:2 Малатьяспор Денизлиспор 2:1 Гёзтепе Бешикташ 2:1 Гёзтепе
Гёзтепе 4:0 Генчлербирлиги Коньяспор 2:3 Гёзтепе Гёзтепе 0:1 Антальяспор Трабзонспор 1:0 Гёзтепе Гёзтепе 1:1 Фатих Карагюмрюк Галатасарай 3:1 Гёзтепе Гёзтепе 0:1 Хатайспор Гёзтепе 4:5 Бурсаспор Ризеспор 3:2 Гёзтепе Гёзтепе 1:0 Аланьяспор Гёзтепе 1:1 Кайсериспор Сивасспор 0:1 Гёзтепе Гёзтепе 2:0 Кыркларелиспор Гёзтепе 3:1 Анкарагюджю Эрзурумспор 1:1 Гёзтепе Касымпаша 0:0 Гёзтепе
Истанбул Башакшехир Последние 20 матчей: +5 =5 -10
Фенербахче 1:2 Истанбул Башакшехир Истанбул Башакшехир 0:1 Фатих Карагюмрюк Галатасарай 3:0 Истанбул Башакшехир Истанбул Башакшехир 1:5 Хатайспор
Истанбул Башакшехир 1:2 Трабзонспор Истанбул Башакшехир 1:1 Ризеспор Кайсериспор 2:0 Истанбул Башакшехир Истанбул Башакшехир 1:1 Сивасспор Тузласпор 1:5 Истанбул Башакшехир Анкарагюджю 1:2 Истанбул Башакшехир Истанбул Башакшехир 1:0 Эрзурумспор Аланьяспор 3:0 Истанбул Башакшехир Истанбул Башакшехир 2:2 Касымпаша Фенербахче 4:1 Истанбул Башакшехир Истанбул Башакшехир 7:0 Тургутлуспор Истанбул Башакшехир 1:2 Газишехир Газиантеп ПСЖ 5:1 Истанбул Башакшехир Малатьяспор 1:1 Истанбул Башакшехир Истанбул Башакшехир 3:4 РБ Лейпциг Истанбул Башакшехир 3:3 Денизлиспор

Последние игры между собой

Гёзтепе: победы: 1, ничьи: 1, поражения: 7
Истанбул Башакшехир: победы: 7, ничьи: 1, поражения: 1
Истанбул Башакшехир 0:0 Гёзтепе Суперлига Гёзтепе 0:3 Истанбул Башакшехир Суперлига Истанбул Башакшехир 2:1 Гёзтепе Суперлига Истанбул Башакшехир 0:2 Гёзтепе Суперлига
Гёзтепе 0:2 Истанбул Башакшехир Суперлига Истанбул Башакшехир 2:0 Гёзтепе Суперлига Гёзтепе 1:2 Истанбул Башакшехир Суперлига Гёзтепе 0:2 Истанбул Башакшехир Кубок Истанбул Башакшехир 6:2 Гёзтепе Кубок
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Галатасарай Заявка 24 16 3 5 49 - 19 51
2. Фенербахче Заявка 24 16 3 5 47 - 26 51
3. Бешикташ Заявка 23 15 3 5 50 - 26 48
4. Трабзонспор Заявка 24 13 6 5 31 - 24 45
5. Аланьяспор Заявка 24 12 6 6 41 - 23 42
6. Хатайспор Заявка 24 11 6 7 39 - 29 39
7. Газишехир Газиантеп Заявка 24 10 8 6 37 - 29 38
8. Фатих Карагюмрюк Заявка 24 10 7 7 37 - 31 37
9. Антальяспор Заявка 23 7 10 6 23 - 28 31
10. Малатьяспор Заявка 23 7 8 8 29 - 30 29
11. Гёзтепе Заявка 24 7 8 9 34 - 31 29
12. Сивасспор Заявка 23 6 10 7 26 - 30 28
13. Коньяспор Заявка 23 7 6 10 29 - 28 27
14. Касымпаша Заявка 24 7 5 12 26 - 38 26
15. Ризеспор Заявка 24 6 8 10 29 - 41 26
16. Кайсериспор Заявка 24 6 7 11 17 - 28 25
17. Эрзурумспор Заявка 24 6 7 11 23 - 36 25
18. Истанбул Башакшехир Заявка 24 6 6 12 28 - 43 24
19. Генчлербирлиги Заявка 22 5 5 12 20 - 41 20
20. Анкарагюджю Заявка 23 5 4 14 26 - 39 19
21. Денизлиспор Заявка 24 4 6 14 22 - 43 18
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Аланьяспор Заявка 12 9 2 1 29 - 10 29
2. Бешикташ Заявка 12 9 1 2 27 - 7 28
3. Галатасарай Заявка 12 8 3 1 29 - 7 27
4. Газишехир Газиантеп Заявка 12 7 4 1 23 - 12 25
5. Фатих Карагюмрюк Заявка 12 7 2 3 23 - 14 23
6. Фенербахче Заявка 12 7 1 4 21 - 15 22
7. Трабзонспор Заявка 12 7 1 4 17 - 15 22
8. Гёзтепе Заявка 12 5 4 3 23 - 14 19
9. Хатайспор Заявка 12 5 4 3 18 - 12 19
10. Коньяспор Заявка 12 5 4 3 19 - 13 19
11. Малатьяспор Заявка 12 5 4 3 16 - 12 19
12. Ризеспор Заявка 12 5 4 3 19 - 18 19
13. Антальяспор Заявка 11 5 3 3 13 - 14 18
14. Касымпаша Заявка 12 5 2 5 14 - 18 17
15. Истанбул Башакшехир Заявка 12 3 5 4 17 - 19 14
16. Анкарагюджю Заявка 11 4 1 6 15 - 17 13
17. Кайсериспор Заявка 12 3 4 5 8 - 12 13
18. Генчлербирлиги Заявка 11 3 3 5 14 - 19 12
19. Сивасспор Заявка 11 2 5 4 9 - 12 11
20. Денизлиспор Заявка 12 2 3 7 8 - 15 9
21. Эрзурумспор Заявка 12 1 6 5 10 - 16 9
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Фенербахче Заявка 12 9 2 1 26 - 11 29
2. Галатасарай Заявка 12 8 0 4 20 - 12 24
3. Трабзонспор Заявка 12 6 5 1 14 - 9 23
4. Бешикташ Заявка 11 6 2 3 23 - 19 20
5. Хатайспор Заявка 12 6 2 4 21 - 17 20
6. Сивасспор Заявка 12 4 5 3 17 - 18 17
7. Эрзурумспор Заявка 12 5 1 6 13 - 20 16
8. Фатих Карагюмрюк Заявка 12 3 5 4 14 - 17 14
9. Аланьяспор Заявка 12 3 4 5 12 - 13 13
10. Газишехир Газиантеп Заявка 12 3 4 5 14 - 17 13
11. Антальяспор Заявка 12 2 7 3 10 - 14 13
12. Кайсериспор Заявка 12 3 3 6 9 - 16 12
13. Малатьяспор Заявка 11 2 4 5 13 - 18 10
14. Истанбул Башакшехир Заявка 12 3 1 8 11 - 24 10
15. Гёзтепе Заявка 12 2 4 6 11 - 17 10
16. Касымпаша Заявка 12 2 3 7 12 - 20 9
17. Денизлиспор Заявка 12 2 3 7 14 - 28 9
18. Коньяспор Заявка 11 2 2 7 10 - 15 8
19. Генчлербирлиги Заявка 11 2 2 7 6 - 22 8
20. Ризеспор Заявка 12 1 4 7 10 - 23 7
21. Анкарагюджю Заявка 12 1 3 8 11 - 22 6
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Прогнозы на футбол - новый раздел!
Прогнозы
  • Первый тайм
  • 48'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Желтая карточка
    47'
    Калдырым Хассан Али получил желтую карточку от судьи
  • Описание гола
    24'
    Г О О О О Л - Айдогду Сонер бьет в цель!
  • Желтая карточка
    20'
    Нвободо Обинна получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    16'
    Дуарте Леонардо получил желтую карточку от судьи
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Gursel Aksel Stadium. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!

Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
Бонус: 15 000 ₽ 1.08 0.00 0.00
Бонус: 5 000 ₽ 2.47 3.38 2.88
Бонус: 5 000 ₽ 1.05 10.50 115.00

Самый высокий коэффициент на матч «Гёзтепе» – «Истанбул Башакшехир» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Гёзтепе» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Истанбул Башакшехир» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Гёзтепе» – «Истанбул Башакшехир», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров

Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.5 3.5 4 4 4.5 4.5 5 5 5.5 5.5 6 6
9.50 1.02 8.70 1.04 3.88 1.24 3.15 1.36 2.02 1.88 1.57 2.40 1.42 2.78 1.16 4.75 1.11 5.25 1.02 8.80
7.20 1.09 5.80 1.13 5.30 1.15 2.55 1.50 1.65 2.22 1.75 2.06 1.25 3.90 1.12 6.10 1.35 3.15 1.18 4.75 1.02 12.00 1.02 13.00 0.00 16.00
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
3.10 1.37 2.01 1.80 1.51 2.56 1.16 5.35 1.11 6.60
2.15 1.70 1.40 2.90 1.20 2.75 1.06 8.80 1.04 10.00
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
4.30 1.22 3.04 1.38 1.78 2.04 1.34 3.26 1.24 4.05
2.85 1.41 1.71 2.03 1.30 3.25

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
1.90 1.90
Букмекер Да Нет
4.90 1.17
Букмекер Да Нет
3.15 1.33
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