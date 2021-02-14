Гёзтепе
2:1
Конец матча
Стадион: Gursel Aksel Stadium
Истанбул Башакшехир
16' Желтая карточкаДуарте Леонардо
20' Желтая карточкаНвободо Обинна
1:0
24' ГолАйдогду Сонер
45' Желтая карточкаКалдырым Хассан Али
2:0
52' ПенальтиЦуль Петер
2:1
59' ГолТюрюдж Дениз
33
Нукан
Атынч
41
Эмир
Беркан
32
Цуль
Петер
18
Яхович
Адис
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
33 Нукан АтынчЗащитник
-
41 Эмир БерканЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
32 Цуль ПетерПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
18 Яхович АдисНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
77 Палули МуратЗащитник
-
4 ТитиЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
22 Идейе БраунНападающий
-
Главный тренер: Унал Караман
- Основной состав
-
34 Гюнок МертВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
23 Тюрюдж ДенизПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
13 Кыванч АхметВратарь
-
33 Учар УгурЗащитник
-
26 Понк КарлушЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
19 Ба ДембаНападающий
-
24 Ravil Tagir
-
Главный тренер: Коджаман Айкют
Ход матча
16'
20'
24'
1:0
52'
2:0
59'
87'
Статистика матча
-
5 Удары по воротам 6
-
6 Удары в створ 4
-
3 Угловые 5
-
2 Офсайды 0
-
12 Нарушения правил 16
-
1 Жёлтые карточки 2
-
0 Красные карточки 0
-
5 Замены 3
-
41 Владение мячом, % 59
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Ндиайе Чериф
|7
|0.29
|2.
|Акбунар Халиль
|6
|0.25
|3.
|Айдогду Сонер
|4
|0.17
|4.
|Цуль Петер
|4 (1)
|0.17
|5.
|Трипич Златко
|3
|0.13
|6.
|Гильерме Маркес
|2 (1)
|0.08
|7.
|Михоевич Марко
|2
|0.08
|8.
|Идейе Браун
|1
|0.04
|9.
|Моссоро Марсио
|1
|0.04
|10.
|Нукан Атынч
|1
|0.04
|11.
|Наполеони Стефано
|1
|0.04
|12.
|Каян Ялчин
|1
|0.04
|13.
|Эзтюрк Алпаслан
|1 (1)
|0.04
|14.
|Эмир Беркан
|0
|0
|15.
|Нвободо Обинна
|0
|0
|16.
|Гассама Ламин
|0
|0
|17.
|Тити
|0
|0
|18.
|Палули Мурат
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Гульбрандсен Фредрик
|6
|0.25
|2.
|Вишча Эдин
|5 (1)
|0.21
|3.
|Ба Демба
|2
|0.08
|4.
|Кавечи Ирфан
|2
|0.08
|5.
|Топал Мехмет
|2
|0.08
|6.
|Алексич Даниел
|2
|0.08
|7.
|Кривелли Энцо
|2
|0.08
|8.
|Жулиано де Паула
|2
|0.08
|9.
|Шадли Насер
|1
|0.04
|10.
|Тюрюдж Дениз
|1
|0.04
|11.
|Текдемир Махмут
|1
|0.04
|12.
|Шкртел Мартин
|0
|0
|13.
|Калдырым Хассан Али
|0
|0
|14.
|Понк Карлуш
|0
|0
|15.
|Озджан Беркай
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Нвободо Обинна
|6
|0
|2.
|Каян Ялчин
|6
|0
|3.
|Айдогду Сонер
|4
|0
|4.
|Эзтюрк Алпаслан
|3
|0
|5.
|Эмир Беркан
|3
|0
|6.
|Моссоро Марсио
|2
|0
|7.
|Тити
|2
|0
|8.
|Акбунар Халиль
|2
|0
|9.
|Сёнмез Кулибай
|2
|0
|10.
|Эгрибайят Ирфан Джан
|2
|0
|11.
|Михоевич Марко
|2
|0
|12.
|Палули Мурат
|2
|0
|13.
|Ндиайе Чериф
|2
|0
|14.
|Гассама Ламин
|1
|0
|15.
|Трипич Златко
|1
|0
|16.
|Идейе Браун
|1
|0
|17.
|Нукан Атынч
|1
|0
|18.
|Гильерме Маркес
|1
|0
|19.
|Поко Андре
|1
|0
|20.
|Цуль Петер
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Кавечи Ирфан
|6
|2
|2.
|Рафаэль да Сильва
|5
|1
|3.
|Тюрюдж Дениз
|4
|0
|4.
|Шкртел Мартин
|3
|0
|5.
|Епуряну Александр
|3
|0
|6.
|Текдемир Махмут
|3
|0
|7.
|Топал Мехмет
|1
|1
|8.
|Алексич Даниел
|2
|0
|9.
|Болинголи-Мбомбо Боли
|2
|0
|10.
|Кривелли Энцо
|2
|0
|11.
|Ба Демба
|1
|0
|12.
|Учар Угур
|1
|0
|13.
|Гульбрандсен Фредрик
|1
|0
|14.
|Вишча Эдин
|1
|0
|15.
|Шадли Насер
|1
|0
|16.
|Калдырым Хассан Али
|1
|0
|17.
|Фрей Керим
|1
|0
|18.
|Кайсара Жуниор
|1
|0
|19.
|Фернандес Джуниор
|1
|0
|20.
|Окечукву Азубуйке
|1
|0
|21.
|Дуарте Леонардо
|1
|0
|22.
|Озджан Беркай
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Гёзтепе
|17.65% (6)
|17.65% (6)
|14.71% (5)
|11.76% (4)
|29.41% (10)
|8.82% (3)
|Истанбул Башакшехир
|11.54% (3)
|19.23% (5)
|19.23% (5)
|23.08% (6)
|3.85% (1)
|23.08% (6)
Предыдущие игры
Гёзтепе Последние 20 матчей: +6 =5 -9Газишехир Газиантеп 2:0 Гёзтепе Гёзтепе 2:2 Малатьяспор Денизлиспор 2:1 Гёзтепе Бешикташ 2:1 Гёзтепе
Гёзтепе 4:0 Генчлербирлиги Коньяспор 2:3 Гёзтепе Гёзтепе 0:1 Антальяспор Трабзонспор 1:0 Гёзтепе Гёзтепе 1:1 Фатих Карагюмрюк Галатасарай 3:1 Гёзтепе Гёзтепе 0:1 Хатайспор Гёзтепе 4:5 Бурсаспор Ризеспор 3:2 Гёзтепе Гёзтепе 1:0 Аланьяспор Гёзтепе 1:1 Кайсериспор Сивасспор 0:1 Гёзтепе Гёзтепе 2:0 Кыркларелиспор Гёзтепе 3:1 Анкарагюджю Эрзурумспор 1:1 Гёзтепе Касымпаша 0:0 Гёзтепе
Истанбул Башакшехир Последние 20 матчей: +5 =5 -10Фенербахче 1:2 Истанбул Башакшехир Истанбул Башакшехир 0:1 Фатих Карагюмрюк Галатасарай 3:0 Истанбул Башакшехир Истанбул Башакшехир 1:5 Хатайспор
Истанбул Башакшехир 1:2 Трабзонспор Истанбул Башакшехир 1:1 Ризеспор Кайсериспор 2:0 Истанбул Башакшехир Истанбул Башакшехир 1:1 Сивасспор Тузласпор 1:5 Истанбул Башакшехир Анкарагюджю 1:2 Истанбул Башакшехир Истанбул Башакшехир 1:0 Эрзурумспор Аланьяспор 3:0 Истанбул Башакшехир Истанбул Башакшехир 2:2 Касымпаша Фенербахче 4:1 Истанбул Башакшехир Истанбул Башакшехир 7:0 Тургутлуспор Истанбул Башакшехир 1:2 Газишехир Газиантеп ПСЖ 5:1 Истанбул Башакшехир Малатьяспор 1:1 Истанбул Башакшехир Истанбул Башакшехир 3:4 РБ Лейпциг Истанбул Башакшехир 3:3 Денизлиспор
Последние игры между собой
Гёзтепе: победы: 1, ничьи: 1, поражения: 7
Истанбул Башакшехир: победы: 7, ничьи: 1, поражения: 1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Галатасарай
|Заявка
|24
|16
|3
|5
|49 - 19
|51
|2.
|Фенербахче
|Заявка
|24
|16
|3
|5
|47 - 26
|51
|3.
|Бешикташ
|Заявка
|23
|15
|3
|5
|50 - 26
|48
|4.
|Трабзонспор
|Заявка
|24
|13
|6
|5
|31 - 24
|45
|5.
|Аланьяспор
|Заявка
|24
|12
|6
|6
|41 - 23
|42
|6.
|Хатайспор
|Заявка
|24
|11
|6
|7
|39 - 29
|39
|7.
|Газишехир Газиантеп
|Заявка
|24
|10
|8
|6
|37 - 29
|38
|8.
|Фатих Карагюмрюк
|Заявка
|24
|10
|7
|7
|37 - 31
|37
|9.
|Антальяспор
|Заявка
|23
|7
|10
|6
|23 - 28
|31
|10.
|Малатьяспор
|Заявка
|23
|7
|8
|8
|29 - 30
|29
|11.
|Гёзтепе
|Заявка
|24
|7
|8
|9
|34 - 31
|29
|12.
|Сивасспор
|Заявка
|23
|6
|10
|7
|26 - 30
|28
|13.
|Коньяспор
|Заявка
|23
|7
|6
|10
|29 - 28
|27
|14.
|Касымпаша
|Заявка
|24
|7
|5
|12
|26 - 38
|26
|15.
|Ризеспор
|Заявка
|24
|6
|8
|10
|29 - 41
|26
|16.
|Кайсериспор
|Заявка
|24
|6
|7
|11
|17 - 28
|25
|17.
|Эрзурумспор
|Заявка
|24
|6
|7
|11
|23 - 36
|25
|18.
|Истанбул Башакшехир
|Заявка
|24
|6
|6
|12
|28 - 43
|24
|19.
|Генчлербирлиги
|Заявка
|22
|5
|5
|12
|20 - 41
|20
|20.
|Анкарагюджю
|Заявка
|23
|5
|4
|14
|26 - 39
|19
|21.
|Денизлиспор
|Заявка
|24
|4
|6
|14
|22 - 43
|18
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Аланьяспор
|Заявка
|12
|9
|2
|1
|29 - 10
|29
|2.
|Бешикташ
|Заявка
|12
|9
|1
|2
|27 - 7
|28
|3.
|Галатасарай
|Заявка
|12
|8
|3
|1
|29 - 7
|27
|4.
|Газишехир Газиантеп
|Заявка
|12
|7
|4
|1
|23 - 12
|25
|5.
|Фатих Карагюмрюк
|Заявка
|12
|7
|2
|3
|23 - 14
|23
|6.
|Фенербахче
|Заявка
|12
|7
|1
|4
|21 - 15
|22
|7.
|Трабзонспор
|Заявка
|12
|7
|1
|4
|17 - 15
|22
|8.
|Гёзтепе
|Заявка
|12
|5
|4
|3
|23 - 14
|19
|9.
|Хатайспор
|Заявка
|12
|5
|4
|3
|18 - 12
|19
|10.
|Коньяспор
|Заявка
|12
|5
|4
|3
|19 - 13
|19
|11.
|Малатьяспор
|Заявка
|12
|5
|4
|3
|16 - 12
|19
|12.
|Ризеспор
|Заявка
|12
|5
|4
|3
|19 - 18
|19
|13.
|Антальяспор
|Заявка
|11
|5
|3
|3
|13 - 14
|18
|14.
|Касымпаша
|Заявка
|12
|5
|2
|5
|14 - 18
|17
|15.
|Истанбул Башакшехир
|Заявка
|12
|3
|5
|4
|17 - 19
|14
|16.
|Анкарагюджю
|Заявка
|11
|4
|1
|6
|15 - 17
|13
|17.
|Кайсериспор
|Заявка
|12
|3
|4
|5
|8 - 12
|13
|18.
|Генчлербирлиги
|Заявка
|11
|3
|3
|5
|14 - 19
|12
|19.
|Сивасспор
|Заявка
|11
|2
|5
|4
|9 - 12
|11
|20.
|Денизлиспор
|Заявка
|12
|2
|3
|7
|8 - 15
|9
|21.
|Эрзурумспор
|Заявка
|12
|1
|6
|5
|10 - 16
|9
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Фенербахче
|Заявка
|12
|9
|2
|1
|26 - 11
|29
|2.
|Галатасарай
|Заявка
|12
|8
|0
|4
|20 - 12
|24
|3.
|Трабзонспор
|Заявка
|12
|6
|5
|1
|14 - 9
|23
|4.
|Бешикташ
|Заявка
|11
|6
|2
|3
|23 - 19
|20
|5.
|Хатайспор
|Заявка
|12
|6
|2
|4
|21 - 17
|20
|6.
|Сивасспор
|Заявка
|12
|4
|5
|3
|17 - 18
|17
|7.
|Эрзурумспор
|Заявка
|12
|5
|1
|6
|13 - 20
|16
|8.
|Фатих Карагюмрюк
|Заявка
|12
|3
|5
|4
|14 - 17
|14
|9.
|Аланьяспор
|Заявка
|12
|3
|4
|5
|12 - 13
|13
|10.
|Газишехир Газиантеп
|Заявка
|12
|3
|4
|5
|14 - 17
|13
|11.
|Антальяспор
|Заявка
|12
|2
|7
|3
|10 - 14
|13
|12.
|Кайсериспор
|Заявка
|12
|3
|3
|6
|9 - 16
|12
|13.
|Малатьяспор
|Заявка
|11
|2
|4
|5
|13 - 18
|10
|14.
|Истанбул Башакшехир
|Заявка
|12
|3
|1
|8
|11 - 24
|10
|15.
|Гёзтепе
|Заявка
|12
|2
|4
|6
|11 - 17
|10
|16.
|Касымпаша
|Заявка
|12
|2
|3
|7
|12 - 20
|9
|17.
|Денизлиспор
|Заявка
|12
|2
|3
|7
|14 - 28
|9
|18.
|Коньяспор
|Заявка
|11
|2
|2
|7
|10 - 15
|8
|19.
|Генчлербирлиги
|Заявка
|11
|2
|2
|7
|6 - 22
|8
|20.
|Ризеспор
|Заявка
|12
|1
|4
|7
|10 - 23
|7
|21.
|Анкарагюджю
|Заявка
|12
|1
|3
|8
|11 - 22
|6
- — Лига чемпионов (Квалификация)
- — Лига конференций УЕФА (Квалификация)
- — Вылет в Первую лигу
Победитель
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