Уэска
0:1
Первый тайм: 12'
Стадион: Эль-Алькорас
Гранада
0:1
8' ГолКина Домингуш
14
Пулидо
Хорхе
20
Сеоане
Хайме
17
Рико
Микель
11
Галан
Хави
9
Мир
Рафа
23
Эскриче
Дани
16
Виктор
Диаз
18
Марин
Адриан
8
Этеки
Ян
- Основной состав
- Вратарь
-
14 Пулидо ХорхеЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
20 Сеоане ХаймеПолузащитник
-
17 Рико МикельПолузащитник
-
11 Галан ХавиПолузащитник
-
9 Мир РафаНападающий
-
23 Эскриче ДаниНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
19 Лопес ПедроЗащитник
-
25 Вавро ДенисЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
10 Гомес СерхиоНападающий
-
Главный тренер: Хосе Рохо Мартин
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Под вопросом
- Основной состав
- Вратарь
-
16 Виктор ДиазЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
18 Марин АдрианЗащитник
- Полузащитник
-
8 Этеки ЯнПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
-
15 Нева КарлосЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
-
11 Мачис ДарвинПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Мартинес Диего
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Под вопросом
- Под вопросом
Ход матча
8'
0:1
Статистика матча
-
0 Голы 1
-
0 Удары по воротам 0
-
0 Удары в створ 1
-
0 Угловые 0
-
0 Офсайды 0
-
0 Нарушения правил 1
-
0 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
47 Владение мячом, % 53
Владение мячом
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Мир Рафа
|6
|0.26
|2.
|Рамирес Сандро
|2
|0.09
|3.
|Онтиверос Хавьер
|2 (1)
|0.09
|4.
|Феррейро Давид
|1
|0.04
|5.
|Маффео Пабло
|1
|0.04
|6.
|Галан Хави
|1
|0.04
|7.
|Окадзаки Синджи
|1
|0.04
|8.
|Сиовас Димитрис
|1
|0.04
|9.
|Рико Микель
|1
|0.04
|10.
|Гарсия Борха I
|1
|0.04
|11.
|Сеоане Хайме
|1
|0.04
|12.
|Лопес Педро
|0
|0
|13.
|Карлос Хуан Реал
|0
|0
|14.
|Гомес Серхио
|0
|0
|15.
|Эскриче Дани
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Суарес Луис III
|5
|0.22
|2.
|Сольдадо Роберто
|5 (1)
|0.22
|3.
|Кенеди Роберт
|3
|0.13
|4.
|Видаль Молина
|3
|0.13
|5.
|Эррера Янгель
|3
|0.13
|6.
|Мачис Дарвин
|2
|0.09
|7.
|Санчес Герман
|2
|0.09
|8.
|Милья Луис
|1
|0.04
|9.
|Монторо Анхель
|1 (1)
|0.04
|10.
|Дуарте Домингуш
|1
|0.04
|11.
|Фулкье Димитри
|0
|0
|12.
|Пуэртас Антонио
|0
|0
|13.
|Гоналон Максим
|0
|0
|14.
|Соро Альберто
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Инсуа Пабло
|7
|0
|2.
|Онтиверос Хавьер
|5
|0
|3.
|Пулидо Хорхе
|3
|1
|4.
|Думбия Идрисса
|4
|0
|5.
|Сиовас Димитрис
|3
|0
|6.
|Маффео Пабло
|3
|0
|7.
|Галан Хави
|3
|0
|8.
|Лопес Педро
|2
|0
|9.
|Сильва Гастон
|2
|0
|10.
|Мир Рафа
|2
|0
|11.
|Сеоане Хайме
|2
|0
|12.
|Эскриче Дани
|2
|0
|13.
|Окадзаки Синджи
|1
|0
|14.
|Луизинью Коррейя
|1
|0
|15.
|Москера Педро
|1
|0
|16.
|Феррейро Давид
|1
|0
|17.
|Рамирес Сандро
|1
|0
|18.
|Нвакали Келечи
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Гоналон Максим
|6
|1
|2.
|Фулкье Димитри
|7
|0
|3.
|Санчес Герман
|7
|0
|4.
|Эррера Янгель
|6
|0
|5.
|Дуарте Домингуш
|4
|1
|6.
|Сольдадо Роберто
|4
|0
|7.
|Пуэртас Антонио
|4
|0
|8.
|Суарес Луис III
|4
|0
|9.
|Монторо Анхель
|3
|0
|10.
|Вальехо Хесус
|1
|1
|11.
|Этеки Ян
|0
|1
|12.
|Кенеди Роберт
|1
|0
|13.
|Мачис Дарвин
|1
|0
|14.
|Вико Федерико
|1
|0
|15.
|Милья Луис
|1
|0
|16.
|Нева Карлос
|1
|0
|17.
|Барсия Серхио
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Уэска
|5.56% (1)
|5.56% (1)
|16.67% (3)
|38.89% (7)
|22.22% (4)
|11.11% (2)
|Гранада
|11.54% (3)
|19.23% (5)
|19.23% (5)
|11.54% (3)
|11.54% (3)
|26.92% (7)
Предыдущие игры
Уэска Последние 20 матчей: +3 =6 -11Севилья 1:0 Уэска Уэска 1:2 Реал Мадрид Вальядолид 1:3 Уэска Уэска 0:0 Вильярреал
Хетафе 1:0 Уэска Уэска 0:2 Бетис Алькояно 2:1 Уэска Уэска 0:1 Барселона Сельта 2:1 Уэска Уэска 1:1 Леванте Атлетик Б 2:0 Уэска Марчамало 2:3 Уэска Уэска 1:0 Алавес Гранада 3:3 Уэска Уэска 0:1 Севилья Осасуна 1:1 Уэска Уэска 1:1 Эйбар Реал Мадрид 4:1 Уэска Реал Сосьедад 4:1 Уэска Уэска 2:2 Вальядолид
Гранада Последние 20 матчей: +9 =5 -6Гранада 2:0 Наполи Гранада 1:2 Атлетико М Леванте 2:2 Гранада Гранада 3:5 Барселона
Гранада 0:0 Сельта Навалкарнеро 0:6 Гранада Осасуна 3:1 Гранада Вильярреал 2:2 Гранада Малага 1:2 Гранада Гранада 2:0 Осасуна Гранада 0:4 Барселона Леонеса 1:2 Гранада Эйбар 2:0 Гранада Гранада 2:1 Валенсия Реал Мадрид 2:0 Гранада Гранада 2:0 Бетис Сан-Хуан 0:2 Гранада Эльче 0:1 Гранада ПАОК 0:0 Гранада Гранада 3:3 Уэска
Последние игры между собой
Уэска: победы: 1, ничьи: 2, поражения: 2
Гранада: победы: 2, ничьи: 2, поражения: 1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Атлетико М
|Заявка
|23
|17
|4
|2
|45 - 16
|55
|2.
|Реал Мадрид
|Заявка
|24
|16
|4
|4
|42 - 19
|52
|3.
|Барселона
|Заявка
|23
|14
|5
|4
|50 - 22
|47
|4.
|Севилья
|Заявка
|22
|14
|3
|5
|32 - 16
|45
|5.
|Реал Сосьедад
|Заявка
|24
|11
|8
|5
|41 - 20
|41
|6.
|Вильярреал
|Заявка
|23
|8
|12
|3
|32 - 24
|36
|7.
|Бетис
|Заявка
|24
|11
|3
|10
|32 - 38
|36
|8.
|Гранада
|1:0 Заявка
|24
|9
|6
|9
|28 - 38
|33
|9.
|Леванте
|Заявка
|24
|7
|10
|7
|34 - 33
|31
|10.
|Сельта
|Заявка
|24
|7
|8
|9
|29 - 36
|29
|11.
|Атлетик Б
|Заявка
|22
|8
|4
|10
|32 - 26
|28
|12.
|Валенсия
|Заявка
|24
|6
|9
|9
|30 - 32
|27
|13.
|Осасуна
|Заявка
|23
|6
|7
|10
|22 - 31
|25
|14.
|Кадис
|Заявка
|24
|6
|7
|11
|21 - 40
|25
|15.
|Хетафе
|Заявка
|24
|6
|6
|12
|17 - 30
|24
|16.
|Алавес
|Заявка
|24
|5
|7
|12
|20 - 38
|22
|17.
|Эльче
|Заявка
|22
|4
|9
|9
|20 - 31
|21
|18.
|Эйбар
|Заявка
|24
|4
|9
|11
|19 - 27
|21
|19.
|Вальядолид
|Заявка
|24
|4
|9
|11
|22 - 35
|21
|20.
|Уэска
|0:1 Заявка
|24
|2
|10
|12
|18 - 34
|16
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Атлетико М
|Заявка
|12
|9
|2
|1
|26 - 7
|29
|2.
|Севилья
|Заявка
|11
|8
|1
|2
|19 - 7
|25
|3.
|Барселона
|Заявка
|12
|7
|4
|1
|29 - 13
|25
|4.
|Реал Мадрид
|Заявка
|11
|8
|0
|3
|20 - 7
|24
|5.
|Гранада
|1:0 Заявка
|12
|6
|3
|3
|17 - 15
|21
|6.
|Вильярреал
|Заявка
|12
|5
|6
|1
|18 - 12
|21
|7.
|Бетис
|Заявка
|12
|6
|2
|4
|16 - 15
|20
|8.
|Реал Сосьедад
|Заявка
|12
|5
|5
|2
|22 - 10
|20
|9.
|Атлетик Б
|Заявка
|11
|6
|1
|4
|19 - 10
|19
|10.
|Сельта
|Заявка
|11
|6
|1
|4
|18 - 18
|19
|11.
|Леванте
|Заявка
|12
|4
|6
|2
|19 - 16
|18
|12.
|Валенсия
|Заявка
|12
|4
|5
|3
|18 - 14
|17
|13.
|Осасуна
|Заявка
|11
|4
|3
|4
|13 - 15
|15
|14.
|Хетафе
|Заявка
|12
|4
|3
|5
|9 - 9
|15
|15.
|Алавес
|Заявка
|12
|3
|4
|5
|10 - 15
|13
|16.
|Эльче
|Заявка
|12
|2
|6
|4
|11 - 17
|12
|17.
|Вальядолид
|Заявка
|12
|2
|4
|6
|12 - 20
|10
|18.
|Кадис
|Заявка
|12
|2
|4
|6
|11 - 21
|10
|19.
|Уэска
|0:1 Заявка
|12
|1
|5
|6
|6 - 13
|8
|20.
|Эйбар
|Заявка
|12
|1
|5
|6
|6 - 13
|8
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Реал Мадрид
|Заявка
|13
|8
|4
|1
|22 - 12
|28
|2.
|Атлетико М
|Заявка
|11
|8
|2
|1
|19 - 9
|26
|3.
|Барселона
|Заявка
|11
|7
|1
|3
|21 - 9
|22
|4.
|Реал Сосьедад
|Заявка
|12
|6
|3
|3
|19 - 10
|21
|5.
|Севилья
|Заявка
|11
|6
|2
|3
|13 - 9
|20
|6.
|Бетис
|Заявка
|12
|5
|1
|6
|16 - 23
|16
|7.
|Вильярреал
|Заявка
|11
|3
|6
|2
|14 - 12
|15
|8.
|Кадис
|Заявка
|12
|4
|3
|5
|10 - 19
|15
|9.
|Эйбар
|Заявка
|12
|3
|4
|5
|13 - 14
|13
|10.
|Леванте
|Заявка
|12
|3
|4
|5
|15 - 17
|13
|11.
|Гранада
|1:0 Заявка
|12
|3
|3
|6
|11 - 23
|12
|12.
|Вальядолид
|Заявка
|12
|2
|5
|5
|10 - 15
|11
|13.
|Валенсия
|Заявка
|12
|2
|4
|6
|12 - 18
|10
|14.
|Осасуна
|Заявка
|12
|2
|4
|6
|9 - 16
|10
|15.
|Сельта
|Заявка
|13
|1
|7
|5
|11 - 18
|10
|16.
|Эльче
|Заявка
|10
|2
|3
|5
|9 - 14
|9
|17.
|Атлетик Б
|Заявка
|11
|2
|3
|6
|13 - 16
|9
|18.
|Алавес
|Заявка
|12
|2
|3
|7
|10 - 23
|9
|19.
|Хетафе
|Заявка
|12
|2
|3
|7
|8 - 21
|9
|20.
|Уэска
|0:1 Заявка
|12
|1
|5
|6
|12 - 21
|8
- — Лига чемпионов (Групповой этап)
- — Лига Европы (Групповой этап)
- — Лига конференций УЕФА (Квалификация)
- — Вылет в Сегунду
Победитель
Самый высокий коэффициент на матч «Уэска» – «Гранада» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Уэска» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Гранада» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Уэска» – «Гранада», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров
Тотал
Прогнозы на матч Уэска 0:1 Гранада
Исход игры
Уэска
20.7% (30)
Ничья
43.4% (63)
Гранада
35.9% (52)
Тотал 2.5
Больше
28.37% (40)
Меньше
71.63% (101)
Обе команды забьют
Да
67.38% (95)
Нет
32.62% (46)
Популярный счёт
1:1 Ничья
37.9% (55)
1:2 Гранада
17.2% (25)
0:1 Гранада
12.4% (18)
1:0 Уэска
12.4% (18)
2:1 Уэска
6.2% (9)
0:2 Гранада
3.4% (5)
0:0 Ничья
2.8% (4)
1:3 Гранада
1.4% (2)
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