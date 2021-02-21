Уэска
3:2
Конец матча
Стадион: Эль-Алькорас
Гранада
0:1
8' ГолКина Домингуш
15' Желтая карточкаСилва Руи
0:1
16' Не забитый пенальтиМир Рафа
1:1
31' ГолЭскриче Дани
2:1
39' ГолПулидо Хорхе
3:1
44' Гол в свои воротаФулкье Димитри
51' Желтая карточкаРико Микель
3:2
59' ГолСоро Альберто
61' Желтая карточкаПерес Неуэн
73' Желтая карточкаИнсуа Пабло
80' Желтая карточкаВиктор Диаз
90' Красная карточкаСанчес Герман
90' Желтая карточкаСеоане Хайме
14
Пулидо
Хорхе
20
Сеоане
Хайме
17
Рико
Микель
11
Галан
Хави
9
Мир
Рафа
23
Эскриче
Дани
16
Виктор
Диаз
18
Марин
Адриан
8
Этеки
Ян
- Основной состав
- Вратарь
-
14 Пулидо ХорхеЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
20 Сеоане ХаймеПолузащитник
-
17 Рико МикельПолузащитник
-
11 Галан ХавиПолузащитник
-
9 Мир РафаНападающий
-
23 Эскриче ДаниНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
19 Лопес ПедроЗащитник
-
25 Вавро ДенисЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
10 Гомес СерхиоНападающий
-
Главный тренер: Хосе Рохо Мартин
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Под вопросом
- Основной состав
- Вратарь
-
16 Виктор ДиазЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
18 Марин АдрианЗащитник
- Полузащитник
-
8 Этеки ЯнПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
-
15 Нева КарлосЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
-
11 Мачис ДарвинПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Мартинес Диего
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Под вопросом
- Под вопросом
Ход матча
8'
0:1
15'
16'
0:1
31'
1:1
39'
2:1
44'
3:1
51'
59'
3:2
61'
73'
80'
90'
90'
Статистика матча
-
3 Голы 2
-
8 Удары по воротам 3
-
7 Удары в створ 5
-
5 Угловые 2
-
4 Офсайды 3
-
13 Нарушения правил 14
-
3 Жёлтые карточки 3
-
0 Красные карточки 1
-
3 Замены 5
-
60 Владение мячом, % 40
Владение мячом
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Мир Рафа
|6
|0.25
|2.
|Рамирес Сандро
|2
|0.08
|3.
|Онтиверос Хавьер
|2 (1)
|0.08
|4.
|Феррейро Давид
|1
|0.04
|5.
|Маффео Пабло
|1
|0.04
|6.
|Галан Хави
|1
|0.04
|7.
|Окадзаки Синджи
|1
|0.04
|8.
|Рико Микель
|1
|0.04
|9.
|Эскриче Дани
|1
|0.04
|10.
|Сиовас Димитрис
|1
|0.04
|11.
|Пулидо Хорхе
|1
|0.04
|12.
|Гарсия Борха I
|1
|0.04
|13.
|Сеоане Хайме
|1
|0.04
|14.
|Лопес Педро
|0
|0
|15.
|Карлос Хуан Реал
|0
|0
|16.
|Гомес Серхио
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Суарес Луис III
|5
|0.21
|2.
|Сольдадо Роберто
|5 (1)
|0.21
|3.
|Кенеди Роберт
|3
|0.13
|4.
|Видаль Молина
|3
|0.13
|5.
|Эррера Янгель
|3
|0.13
|6.
|Мачис Дарвин
|2
|0.08
|7.
|Санчес Герман
|2
|0.08
|8.
|Соро Альберто
|1
|0.04
|9.
|Милья Луис
|1
|0.04
|10.
|Монторо Анхель
|1 (1)
|0.04
|11.
|Дуарте Домингуш
|1
|0.04
|12.
|Кина Домингуш
|1
|0.04
|13.
|Фулкье Димитри
|0
|0
|14.
|Пуэртас Антонио
|0
|0
|15.
|Гоналон Максим
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Инсуа Пабло
|8
|0
|2.
|Онтиверос Хавьер
|5
|0
|3.
|Пулидо Хорхе
|3
|1
|4.
|Думбия Идрисса
|4
|0
|5.
|Сиовас Димитрис
|3
|0
|6.
|Маффео Пабло
|3
|0
|7.
|Сеоане Хайме
|3
|0
|8.
|Галан Хави
|3
|0
|9.
|Лопес Педро
|2
|0
|10.
|Сильва Гастон
|2
|0
|11.
|Мир Рафа
|2
|0
|12.
|Эскриче Дани
|2
|0
|13.
|Окадзаки Синджи
|1
|0
|14.
|Луизинью Коррейя
|1
|0
|15.
|Москера Педро
|1
|0
|16.
|Рико Микель
|1
|0
|17.
|Феррейро Давид
|1
|0
|18.
|Рамирес Сандро
|1
|0
|19.
|Нвакали Келечи
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Санчес Герман
|7
|1
|2.
|Гоналон Максим
|6
|1
|3.
|Фулкье Димитри
|7
|0
|4.
|Эррера Янгель
|6
|0
|5.
|Дуарте Домингуш
|4
|1
|6.
|Сольдадо Роберто
|4
|0
|7.
|Пуэртас Антонио
|4
|0
|8.
|Суарес Луис III
|4
|0
|9.
|Монторо Анхель
|3
|0
|10.
|Вальехо Хесус
|1
|1
|11.
|Этеки Ян
|0
|1
|12.
|Кенеди Роберт
|1
|0
|13.
|Мачис Дарвин
|1
|0
|14.
|Вико Федерико
|1
|0
|15.
|Силва Руи
|1
|0
|16.
|Виктор Диаз
|1
|0
|17.
|Милья Луис
|1
|0
|18.
|Перес Неуэн
|1
|0
|19.
|Нева Карлос
|1
|0
|20.
|Барсия Серхио
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Уэска
|5% (1)
|5% (1)
|25% (5)
|35% (7)
|20% (4)
|10% (2)
|Гранада
|14.29% (4)
|17.86% (5)
|17.86% (5)
|14.29% (4)
|10.71% (3)
|25% (7)
Предыдущие игры
Уэска Последние 20 матчей: +3 =6 -11Севилья 1:0 Уэска Уэска 1:2 Реал Мадрид Вальядолид 1:3 Уэска Уэска 0:0 Вильярреал
Хетафе 1:0 Уэска Уэска 0:2 Бетис Алькояно 2:1 Уэска Уэска 0:1 Барселона Сельта 2:1 Уэска Уэска 1:1 Леванте Атлетик Б 2:0 Уэска Марчамало 2:3 Уэска Уэска 1:0 Алавес Гранада 3:3 Уэска Уэска 0:1 Севилья Осасуна 1:1 Уэска Уэска 1:1 Эйбар Реал Мадрид 4:1 Уэска Реал Сосьедад 4:1 Уэска Уэска 2:2 Вальядолид
Гранада Последние 20 матчей: +9 =5 -6Гранада 2:0 Наполи Гранада 1:2 Атлетико М Леванте 2:2 Гранада Гранада 3:5 Барселона
Гранада 0:0 Сельта Навалкарнеро 0:6 Гранада Осасуна 3:1 Гранада Вильярреал 2:2 Гранада Малага 1:2 Гранада Гранада 2:0 Осасуна Гранада 0:4 Барселона Леонеса 1:2 Гранада Эйбар 2:0 Гранада Гранада 2:1 Валенсия Реал Мадрид 2:0 Гранада Гранада 2:0 Бетис Сан-Хуан 0:2 Гранада Эльче 0:1 Гранада ПАОК 0:0 Гранада Гранада 3:3 Уэска
Последние игры между собой
Уэска: победы: 1, ничьи: 2, поражения: 2
Гранада: победы: 2, ничьи: 2, поражения: 1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Атлетико М
|Заявка
|23
|17
|4
|2
|45 - 16
|55
|2.
|Реал Мадрид
|Заявка
|24
|16
|4
|4
|42 - 19
|52
|3.
|Барселона
|Заявка
|23
|14
|5
|4
|50 - 22
|47
|4.
|Севилья
|Заявка
|22
|14
|3
|5
|32 - 16
|45
|5.
|Реал Сосьедад
|Заявка
|24
|11
|8
|5
|41 - 20
|41
|6.
|Вильярреал
|1:0 Заявка
|24
|9
|12
|3
|33 - 24
|39
|7.
|Бетис
|Заявка
|24
|11
|3
|10
|32 - 38
|36
|8.
|Леванте
|Заявка
|24
|7
|10
|7
|34 - 33
|31
|9.
|Гранада
|Заявка
|24
|8
|6
|10
|29 - 41
|30
|10.
|Сельта
|Заявка
|24
|7
|8
|9
|29 - 36
|29
|11.
|Атлетик Б
|0:1 Заявка
|23
|8
|4
|11
|32 - 27
|28
|12.
|Валенсия
|Заявка
|24
|6
|9
|9
|30 - 32
|27
|13.
|Осасуна
|Заявка
|23
|6
|7
|10
|22 - 31
|25
|14.
|Кадис
|Заявка
|24
|6
|7
|11
|21 - 40
|25
|15.
|Хетафе
|Заявка
|24
|6
|6
|12
|17 - 30
|24
|16.
|Алавес
|Заявка
|24
|5
|7
|12
|20 - 38
|22
|17.
|Эльче
|Заявка
|22
|4
|9
|9
|20 - 31
|21
|18.
|Эйбар
|Заявка
|24
|4
|9
|11
|19 - 27
|21
|19.
|Вальядолид
|Заявка
|24
|4
|9
|11
|22 - 35
|21
|20.
|Уэска
|Заявка
|24
|3
|10
|11
|21 - 35
|19
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Атлетико М
|Заявка
|12
|9
|2
|1
|26 - 7
|29
|2.
|Севилья
|Заявка
|11
|8
|1
|2
|19 - 7
|25
|3.
|Барселона
|Заявка
|12
|7
|4
|1
|29 - 13
|25
|4.
|Реал Мадрид
|Заявка
|11
|8
|0
|3
|20 - 7
|24
|5.
|Гранада
|Заявка
|12
|6
|3
|3
|17 - 15
|21
|6.
|Вильярреал
|1:0 Заявка
|12
|5
|6
|1
|18 - 12
|21
|7.
|Бетис
|Заявка
|12
|6
|2
|4
|16 - 15
|20
|8.
|Реал Сосьедад
|Заявка
|12
|5
|5
|2
|22 - 10
|20
|9.
|Сельта
|Заявка
|11
|6
|1
|4
|18 - 18
|19
|10.
|Атлетик Б
|0:1 Заявка
|12
|6
|1
|5
|19 - 11
|19
|11.
|Леванте
|Заявка
|12
|4
|6
|2
|19 - 16
|18
|12.
|Валенсия
|Заявка
|12
|4
|5
|3
|18 - 14
|17
|13.
|Осасуна
|Заявка
|11
|4
|3
|4
|13 - 15
|15
|14.
|Хетафе
|Заявка
|12
|4
|3
|5
|9 - 9
|15
|15.
|Алавес
|Заявка
|12
|3
|4
|5
|10 - 15
|13
|16.
|Эльче
|Заявка
|12
|2
|6
|4
|11 - 17
|12
|17.
|Уэска
|Заявка
|12
|2
|5
|5
|9 - 14
|11
|18.
|Вальядолид
|Заявка
|12
|2
|4
|6
|12 - 20
|10
|19.
|Кадис
|Заявка
|12
|2
|4
|6
|11 - 21
|10
|20.
|Эйбар
|Заявка
|12
|1
|5
|6
|6 - 13
|8
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Реал Мадрид
|Заявка
|13
|8
|4
|1
|22 - 12
|28
|2.
|Атлетико М
|Заявка
|11
|8
|2
|1
|19 - 9
|26
|3.
|Барселона
|Заявка
|11
|7
|1
|3
|21 - 9
|22
|4.
|Реал Сосьедад
|Заявка
|12
|6
|3
|3
|19 - 10
|21
|5.
|Севилья
|Заявка
|11
|6
|2
|3
|13 - 9
|20
|6.
|Вильярреал
|1:0 Заявка
|12
|4
|6
|2
|15 - 12
|18
|7.
|Бетис
|Заявка
|12
|5
|1
|6
|16 - 23
|16
|8.
|Кадис
|Заявка
|12
|4
|3
|5
|10 - 19
|15
|9.
|Эйбар
|Заявка
|12
|3
|4
|5
|13 - 14
|13
|10.
|Леванте
|Заявка
|12
|3
|4
|5
|15 - 17
|13
|11.
|Вальядолид
|Заявка
|12
|2
|5
|5
|10 - 15
|11
|12.
|Валенсия
|Заявка
|12
|2
|4
|6
|12 - 18
|10
|13.
|Осасуна
|Заявка
|12
|2
|4
|6
|9 - 16
|10
|14.
|Сельта
|Заявка
|13
|1
|7
|5
|11 - 18
|10
|15.
|Эльче
|Заявка
|10
|2
|3
|5
|9 - 14
|9
|16.
|Атлетик Б
|0:1 Заявка
|11
|2
|3
|6
|13 - 16
|9
|17.
|Алавес
|Заявка
|12
|2
|3
|7
|10 - 23
|9
|18.
|Хетафе
|Заявка
|12
|2
|3
|7
|8 - 21
|9
|19.
|Гранада
|Заявка
|12
|2
|3
|7
|12 - 26
|9
|20.
|Уэска
|Заявка
|12
|1
|5
|6
|12 - 21
|8
- — Лига чемпионов (Групповой этап)
- — Лига Европы (Групповой этап)
- — Лига конференций УЕФА (Квалификация)
- — Вылет в Сегунду
Победитель
Самый высокий коэффициент на матч «Уэска» – «Гранада» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Уэска» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Гранада» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Уэска» – «Гранада», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров
Тотал
Прогнозы на матч Уэска 3:2 Гранада
Исход игры
Уэска
20.7% (30)
Ничья
43.4% (63)
Гранада
35.9% (52)
Тотал 2.5
Больше
28.37% (40)
Меньше
71.63% (101)
Обе команды забьют
Да
67.38% (95)
Нет
32.62% (46)
Популярный счёт
1:1 Ничья
37.9% (55)
1:2 Гранада
17.2% (25)
1:0 Уэска
12.4% (18)
0:1 Гранада
12.4% (18)
2:1 Уэска
6.2% (9)
0:2 Гранада
3.4% (5)
0:0 Ничья
2.8% (4)
1:3 Гранада
1.4% (2)
Ваш прогноз
Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!