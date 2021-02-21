  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Испания
Уэска
3:2
Конец матча

Стадион:
Гранада
0'
0:1
8' Гол
Кина Домингуш
15' Желтая карточка
Силва Руи
0:1
16' Не забитый пенальти
Мир Рафа
1:1
31' Гол
Эскриче Дани
2:1
39' Гол
Пулидо Хорхе
3:1
44' Гол в свои ворота
Фулкье Димитри
51' Желтая карточка
Рико Микель
3:2
59' Гол
Соро Альберто
61' Желтая карточка
Перес Неуэн
73' Желтая карточка
Инсуа Пабло
80' Желтая карточка
Виктор Диаз
90' Красная карточка
Санчес Герман
90' Желтая карточка
Сеоане Хайме
90'+6
1
Фернандес
Альваро
III
14
Пулидо
Хорхе
18
Сиовас
Димитрис
4
Инсуа
Пабло
3
Маффео
Пабло
7
Феррейро
Давид
20
Сеоане
Хайме
17
Рико
Микель
11
Галан
Хави
9
Мир
Рафа
23
Эскриче
Дани
1
Силва
Руи
16
Виктор
Диаз
3
Перес
Неуэн
6
Санчес
Герман
18
Марин
Адриан
14
Вико
Федерико
8
Этеки
Ян
2
Фулкье
Димитри
12
Кина
Домингуш
26
Соро
Альберто
10
Пуэртас
Антонио
Уэска
3-5-2
Гранада
4-2-3-1

Ход матча

8'
0:1
Кина Домингуш
(Соро Альберто)
15'
 
Силва Руи
16'
Мир Рафа
0:1
31'
Эскриче Дани
1:1
39'
Пулидо Хорхе
(Рико Микель)
2:1
44'
Фулкье Димитри
3:1
46'
 
Мачис Дарвин
Фулкье Димитри
46'
 
Видаль Молина
Вико Федерико
51'
Рико Микель
 
59'
3:2
Соро Альберто
(Мачис Дарвин)
61'
 
Перес Неуэн
62'
 
Эррера Янгель
Соро Альберто
67'
Думбия Идрисса
Рико Микель
 
68'
Окадзаки Синджи
Эскриче Дани
 
73'
Инсуа Пабло
 
75'
 
Кенеди Роберт
Эррера Янгель
80'
 
Виктор Диаз
82'
 
Дуарте Домингуш
Кина Домингуш
87'
Карлос Хуан Реал
Феррейро Давид
 
90'
 
Санчес Герман
90'
Сеоане Хайме
 

Статистика матча

  • 3 Голы 2
  • 8 Удары по воротам 3
  • 7 Удары в створ 5
  • 5 Угловые 2
  • 4 Офсайды 3
  • 13 Нарушения правил 14
  • 3 Жёлтые карточки 3
  • 0 Красные карточки 1
  • 3 Замены 5
  • 60 Владение мячом, % 40

Владение мячом

Бомбардиры внутри турнира

Уэска
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Мир Рафа 6 0.25
2. Рамирес Сандро 2 0.08
3. Онтиверос Хавьер 2 (1) 0.08
4. Феррейро Давид 1 0.04
5. Маффео Пабло 1 0.04
6. Галан Хави 1 0.04
7. Окадзаки Синджи 1 0.04
8. Рико Микель 1 0.04
9. Эскриче Дани 1 0.04
10. Сиовас Димитрис 1 0.04
11. Пулидо Хорхе 1 0.04
12. Гарсия Борха I 1 0.04
13. Сеоане Хайме 1 0.04
14. Лопес Педро 0 0
15. Карлос Хуан Реал 0 0
16. Гомес Серхио 0 0
Гранада
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Суарес Луис III 5 0.21
2. Сольдадо Роберто 5 (1) 0.21
3. Кенеди Роберт 3 0.13
4. Видаль Молина 3 0.13
5. Эррера Янгель 3 0.13
6. Мачис Дарвин 2 0.08
7. Санчес Герман 2 0.08
8. Соро Альберто 1 0.04
9. Милья Луис 1 0.04
10. Монторо Анхель 1 (1) 0.04
11. Дуарте Домингуш 1 0.04
12. Кина Домингуш 1 0.04
13. Фулкье Димитри 0 0
14. Пуэртас Антонио 0 0
15. Гоналон Максим 0 0

Карточки

Уэска
# Игрок      
1. Инсуа Пабло 8 0
2. Онтиверос Хавьер 5 0
3. Пулидо Хорхе 3 1
4. Думбия Идрисса 4 0
5. Сиовас Димитрис 3 0
6. Маффео Пабло 3 0
7. Сеоане Хайме 3 0
8. Галан Хави 3 0
9. Лопес Педро 2 0
10. Сильва Гастон 2 0
11. Мир Рафа 2 0
12. Эскриче Дани 2 0
13. Окадзаки Синджи 1 0
14. Луизинью Коррейя 1 0
15. Москера Педро 1 0
16. Рико Микель 1 0
17. Феррейро Давид 1 0
18. Рамирес Сандро 1 0
19. Нвакали Келечи 1 0
Гранада
# Игрок      
1. Санчес Герман 7 1
2. Гоналон Максим 6 1
3. Фулкье Димитри 7 0
4. Эррера Янгель 6 0
5. Дуарте Домингуш 4 1
6. Сольдадо Роберто 4 0
7. Пуэртас Антонио 4 0
8. Суарес Луис III 4 0
9. Монторо Анхель 3 0
10. Вальехо Хесус 1 1
11. Этеки Ян 0 1
12. Кенеди Роберт 1 0
13. Мачис Дарвин 1 0
14. Вико Федерико 1 0
15. Силва Руи 1 0
16. Виктор Диаз 1 0
17. Милья Луис 1 0
18. Перес Неуэн 1 0
19. Нева Карлос 1 0
20. Барсия Серхио 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Уэска 5% (1) 5% (1) 25% (5) 35% (7) 20% (4) 10% (2)
 Гранада 14.29% (4) 17.86% (5) 17.86% (5) 14.29% (4) 10.71% (3) 25% (7)

Предыдущие игры

Уэска Последние 20 матчей: +3 =6 -11
Севилья 1:0 Уэска Уэска 1:2 Реал Мадрид Вальядолид 1:3 Уэска Уэска 0:0 Вильярреал
Хетафе 1:0 Уэска Уэска 0:2 Бетис Алькояно 2:1 Уэска Уэска 0:1 Барселона Сельта 2:1 Уэска Уэска 1:1 Леванте Атлетик Б 2:0 Уэска Марчамало 2:3 Уэска Уэска 1:0 Алавес Гранада 3:3 Уэска Уэска 0:1 Севилья Осасуна 1:1 Уэска Уэска 1:1 Эйбар Реал Мадрид 4:1 Уэска Реал Сосьедад 4:1 Уэска Уэска 2:2 Вальядолид
Гранада Последние 20 матчей: +9 =5 -6
Гранада 2:0 Наполи Гранада 1:2 Атлетико М Леванте 2:2 Гранада Гранада 3:5 Барселона
Гранада 0:0 Сельта Навалкарнеро 0:6 Гранада Осасуна 3:1 Гранада Вильярреал 2:2 Гранада Малага 1:2 Гранада Гранада 2:0 Осасуна Гранада 0:4 Барселона Леонеса 1:2 Гранада Эйбар 2:0 Гранада Гранада 2:1 Валенсия Реал Мадрид 2:0 Гранада Гранада 2:0 Бетис Сан-Хуан 0:2 Гранада Эльче 0:1 Гранада ПАОК 0:0 Гранада Гранада 3:3 Уэска

Последние игры между собой

Уэска: победы: 1, ничьи: 2, поражения: 2
Гранада: победы: 2, ничьи: 2, поражения: 1
Гранада 3:3 Уэска Ла Лига Уэска 2:1 Гранада Сегунда Гранада 2:0 Уэска Сегунда Гранада 2:0 Уэска Сегунда
Уэска 0:0 Гранада Сегунда
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Атлетико М Заявка 23 17 4 2 45 - 16 55
2. Реал Мадрид Заявка 24 16 4 4 42 - 19 52
3. Барселона Заявка 23 14 5 4 50 - 22 47
4. Севилья Заявка 22 14 3 5 32 - 16 45
5. Реал Сосьедад Заявка 24 11 8 5 41 - 20 41
6. Вильярреал 1:0 Заявка 24 9 12 3 33 - 24 39
7. Бетис Заявка 24 11 3 10 32 - 38 36
8. Леванте Заявка 24 7 10 7 34 - 33 31
9. Гранада Заявка 24 8 6 10 29 - 41 30
10. Сельта Заявка 24 7 8 9 29 - 36 29
11. Атлетик Б 0:1 Заявка 23 8 4 11 32 - 27 28
12. Валенсия Заявка 24 6 9 9 30 - 32 27
13. Осасуна Заявка 23 6 7 10 22 - 31 25
14. Кадис Заявка 24 6 7 11 21 - 40 25
15. Хетафе Заявка 24 6 6 12 17 - 30 24
16. Алавес Заявка 24 5 7 12 20 - 38 22
17. Эльче Заявка 22 4 9 9 20 - 31 21
18. Эйбар Заявка 24 4 9 11 19 - 27 21
19. Вальядолид Заявка 24 4 9 11 22 - 35 21
20. Уэска Заявка 24 3 10 11 21 - 35 19
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Атлетико М Заявка 12 9 2 1 26 - 7 29
2. Севилья Заявка 11 8 1 2 19 - 7 25
3. Барселона Заявка 12 7 4 1 29 - 13 25
4. Реал Мадрид Заявка 11 8 0 3 20 - 7 24
5. Гранада Заявка 12 6 3 3 17 - 15 21
6. Вильярреал 1:0 Заявка 12 5 6 1 18 - 12 21
7. Бетис Заявка 12 6 2 4 16 - 15 20
8. Реал Сосьедад Заявка 12 5 5 2 22 - 10 20
9. Сельта Заявка 11 6 1 4 18 - 18 19
10. Атлетик Б 0:1 Заявка 12 6 1 5 19 - 11 19
11. Леванте Заявка 12 4 6 2 19 - 16 18
12. Валенсия Заявка 12 4 5 3 18 - 14 17
13. Осасуна Заявка 11 4 3 4 13 - 15 15
14. Хетафе Заявка 12 4 3 5 9 - 9 15
15. Алавес Заявка 12 3 4 5 10 - 15 13
16. Эльче Заявка 12 2 6 4 11 - 17 12
17. Уэска Заявка 12 2 5 5 9 - 14 11
18. Вальядолид Заявка 12 2 4 6 12 - 20 10
19. Кадис Заявка 12 2 4 6 11 - 21 10
20. Эйбар Заявка 12 1 5 6 6 - 13 8
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Реал Мадрид Заявка 13 8 4 1 22 - 12 28
2. Атлетико М Заявка 11 8 2 1 19 - 9 26
3. Барселона Заявка 11 7 1 3 21 - 9 22
4. Реал Сосьедад Заявка 12 6 3 3 19 - 10 21
5. Севилья Заявка 11 6 2 3 13 - 9 20
6. Вильярреал 1:0 Заявка 12 4 6 2 15 - 12 18
7. Бетис Заявка 12 5 1 6 16 - 23 16
8. Кадис Заявка 12 4 3 5 10 - 19 15
9. Эйбар Заявка 12 3 4 5 13 - 14 13
10. Леванте Заявка 12 3 4 5 15 - 17 13
11. Вальядолид Заявка 12 2 5 5 10 - 15 11
12. Валенсия Заявка 12 2 4 6 12 - 18 10
13. Осасуна Заявка 12 2 4 6 9 - 16 10
14. Сельта Заявка 13 1 7 5 11 - 18 10
15. Эльче Заявка 10 2 3 5 9 - 14 9
16. Атлетик Б 0:1 Заявка 11 2 3 6 13 - 16 9
17. Алавес Заявка 12 2 3 7 10 - 23 9
18. Хетафе Заявка 12 2 3 7 8 - 21 9
19. Гранада Заявка 12 2 3 7 12 - 26 9
20. Уэска Заявка 12 1 5 6 12 - 21 8
  • — Лига чемпионов (Групповой этап)
  • — Лига Европы (Групповой этап)
  • — Лига конференций УЕФА (Квалификация)
  • — Вылет в Сегунду
Новости матча
Прогнозы на футбол - новый раздел!
Прогнозы
  • До матча
  • Сегодняшняя игра пройдет с пустыми трибунами из-за коронавирусных ограничений.
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Estadio El Alcoraz. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы 145
Уэска 20.7% (30)
X 43.4% (63)
Гранада 35.9% (52)
Все прогнозы
3.33 Прогноз на матч от Liveresult

Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
Бонус: 15 000 ₽ 1.08 8.50 100.00
Бонус: 10 000 ₽ 2.16 3.20 4.00
Бонус: 5 000 ₽ 1.99 3.24 4.40
Бонус: 5 000 ₽ 1.22 5.10 29.00
  1.18 5.87 32.91

Самый высокий коэффициент на матч «Уэска» – «Гранада» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Уэска» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Гранада» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Уэска» – «Гранада», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров

Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.25 3.25 3.5 3.5 3.75 3.75 4 4 4.5 4.5 4.75 4.75 5 5 5.25 5.25 5.5 5.5 5.75 5.75 6 6 6.5 6.5 7 7 7.5 7.5
6.60 1.11 2.75 1.46 2.02 1.80 1.56 2.43 1.20 4.60 1.06 9.40
6.55 1.07 5.40 1.12 2.54 1.49 1.97 1.84 1.58 2.54 1.26 3.85 1.18 4.70 1.04 8.60 1.03 9.20
7.00 1.08 5.55 1.15 5.55 1.14 2.28 1.68 4.05 1.23 1.71 2.21 2.10 1.72 1.53 2.50 1.33 3.25 1.11 6.50 3.35 1.31 2.27 1.62 1.87 1.92 1.25 3.90 1.14 5.55 1.01 15.00 1.01 15.00
8.19 1.10 2.82 1.48 2.45 1.61 2.08 1.83 1.76 2.16 1.59 2.49 2.64 1.51 3.33 1.35 2.22 1.71 1.82 2.06 1.58 2.48 1.34 3.42 3.27 1.36 2.66 1.51 2.05 1.83 1.61 2.39 1.75 2.16 1.45 2.84
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75
2.39 1.53 1.58 2.29 1.29 3.40 1.04 8.40
2.40 1.57 1.58 2.38 1.28 3.68 1.07 8.40 1.05 10.50
2.35 1.58 1.58 2.52 1.65 2.22 1.14 5.55 1.08 7.77
2.50 1.59 2.06 1.85 1.59 2.48 1.40 3.18 2.44 1.59 2.01 1.87 1.55 2.53 1.37 3.24 1.39 3.12 1.21 4.61
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
3.20 1.32 2.14 1.66 1.49 2.50 1.10 5.80
3.12 1.36 2.06 1.76 1.45 2.75 1.16 5.30 1.11 6.55
2.06 1.71 1.45 2.60 1.15 5.10

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
2.07 1.71
1.33 3.25
Букмекер Да Нет
5.40 1.13
2.90 1.40
Букмекер Да Нет
4.10 1.19
4.20 1.20
Где смотреть матч Уэска 3:2 Гранада онлайн

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Прогнозы на матч Уэска 3:2 Гранада

Исход игры
Уэска
20.7% (30)
Ничья
43.4% (63)
Гранада
35.9% (52)
Тотал 2.5
Больше
28.37% (40)
Меньше
71.63% (101)
Обе команды забьют
Да
67.38% (95)
Нет
32.62% (46)
Популярный счёт
1:1 Ничья
37.9% (55)
1:2 Гранада
17.2% (25)
1:0 Уэска
12.4% (18)
0:1 Гранада
12.4% (18)
2:1 Уэска
6.2% (9)
0:2 Гранада
3.4% (5)
0:0 Ничья
2.8% (4)
1:3 Гранада
1.4% (2)
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