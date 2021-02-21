Атлетик Б
1:1
Перерыв
Стадион: Сан-Мамес
Вильярреал
0:1
16' ГолМорено Херард
40' Желтая карточкаКапу Этьен
1:1
44' ГолБеренгер Алекс
17
Юри
Берчиче
14
Гарсия
Дани
10
Муньяин
Икер
22
Гарсия
Рауль
25
Капу
Этьен
23
Гомес
Мойсес
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
17 Юри БерчичеЗащитник
- Полузащитник
-
14 Гарсия ДаниПолузащитник
- Полузащитник
-
10 Муньяин ИкерПолузащитник
- Нападающий
-
22 Гарсия РаульНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
15 Лекуе ИньигоЗащитник
-
21 Капа АндерЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
19 Саррага ОйерПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
16 Сансет ОйянНападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Тораль Марселино Гарсия
- Травмы и дисквалификации
- Дисквалифицирован
- Дисквалифицирован
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
25 Капу ЭтьенПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
23 Гомес МойсесНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
44 Ратиу АндрейПолузащитник
-
21 Коста ХаумеПолузащитник
-
11 Чуквезе СамуПолузащитник
-
12 Раба ДаниэльНападающий
-
34 Ниньо ФерНападающий
-
30 Пино ЙеремиНападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Идьякес Иманоль
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Дисквалифицирован
- Под вопросом
Ход матча
16'
0:1
40'
44'
1:1
Статистика матча
-
1 Голы 1
-
3 Удары по воротам 1
-
4 Удары в створ 1
-
2 Угловые 0
-
1 Офсайды 1
-
6 Нарушения правил 4
-
0 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
42 Владение мячом, % 58
Владение мячом
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Уильямс Иньяки
|5 (1)
|0.22
|2.
|Беренгер Алекс
|5
|0.22
|3.
|Муньяин Икер
|4
|0.17
|4.
|Гарсия Рауль
|3 (1)
|0.13
|5.
|Лопес Унаи
|3
|0.13
|6.
|Капа Андер
|2
|0.09
|7.
|Вильялибре Асьер
|2
|0.09
|8.
|Де Маркос Оскар
|1
|0.04
|9.
|Нуньес Унай
|1
|0.04
|10.
|Йерай Альварес
|1
|0.04
|11.
|Сансет Ойян
|1
|0.04
|12.
|Кодро Кенан
|1 (1)
|0.04
|13.
|Юри Берчиче
|0
|0
|14.
|Морсильо Хон
|0
|0
|15.
|Баленсиага Микель
|0
|0
|16.
|Гарсия Дани
|0
|0
|17.
|Весга Микель
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Морено Херард
|14 (5)
|0.58
|2.
|Алькасер Пако
|5 (1)
|0.21
|3.
|Парехо Даниэль
|3
|0.13
|4.
|Ниньо Фер
|3
|0.13
|5.
|Торрес Пау II
|2
|0.08
|6.
|Гомес Мойсес
|2 (1)
|0.08
|7.
|Тригерос Мануэль
|1
|0.04
|8.
|Чуквезе Саму
|1
|0.04
|9.
|Пино Йереми
|1
|0.04
|10.
|Пенья Рубен
|1
|0.04
|11.
|Педраса Альфонсо
|0
|0
|12.
|Марио Гаспар
|0
|0
|13.
|Коста Хауме
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Гарсия Рауль
|6
|1
|2.
|Иньиго Мартинес
|7
|0
|3.
|Йерай Альварес
|6
|0
|4.
|Весга Микель
|5
|0
|5.
|Нуньес Унай
|5
|0
|6.
|Капа Андер
|4
|0
|7.
|Гарсия Дани
|4
|0
|8.
|Лопес Унаи
|4
|0
|9.
|Юри Берчиче
|3
|0
|10.
|Беренгер Алекс
|3
|0
|11.
|Венседор Унай
|3
|0
|12.
|Кодро Кенан
|2
|0
|13.
|Морсильо Хон
|2
|0
|14.
|Муньяин Икер
|1
|0
|15.
|Вильялибре Асьер
|1
|0
|16.
|Уильямс Иньяки
|1
|0
|17.
|Унай Симон
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Педраса Альфонсо
|6
|0
|2.
|Иборра Висенте
|4
|0
|3.
|Тригерос Мануэль
|4
|0
|4.
|Альбиоль Рауль
|3
|0
|5.
|Парехо Даниэль
|3
|0
|6.
|Коклен Франсис
|3
|0
|7.
|Морено Херард
|3
|0
|8.
|Фойт Хуан
|3
|0
|9.
|Пино Йереми
|3
|0
|10.
|Кубо Такефуса
|1
|1
|11.
|Капу Этьен
|2
|0
|12.
|Марио Гаспар
|2
|0
|13.
|Бакка Карлос
|1
|0
|14.
|Гомес Мойсес
|1
|0
|15.
|Пенья Рубен
|1
|0
|16.
|Ниньо Фер
|1
|0
|17.
|Торрес Пау II
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Атлетик Б
|17.24% (5)
|10.34% (3)
|6.9% (2)
|17.24% (5)
|13.79% (4)
|34.48% (10)
|Вильярреал
|28.13% (9)
|21.88% (7)
|12.5% (4)
|3.13% (1)
|28.13% (9)
|6.25% (2)
Предыдущие игры
Атлетик Б Последние 20 матчей: +10 =5 -5Кадис 0:4 Атлетик Б Атлетик Б 1:1 Леванте Атлетик Б 1:1 Валенсия Бетис 1:1 Атлетик Б
Барселона 2:1 Атлетик Б Алькояно 1:2 Атлетик Б Атлетик Б 5:1 Хетафе УД Ибица 1:2 Атлетик Б Барселона 2:3 Атлетик Б Реал Мадрид 1:2 Атлетик Б Атлетик Б 2:3 Барселона Атлетик Б 1:0 Эльче Атлетик Б 0:1 Реал Сосьедад Вильярреал 1:1 Атлетик Б Атлетик Б 2:0 Уэска Реал Мадрид 3:1 Атлетик Б Валенсия 2:2 Атлетик Б Атлетик Б 0:2 Сельта Хетафе 1:1 Атлетик Б Атлетик Б 4:0 Бетис
Вильярреал Последние 20 матчей: +10 =7 -3Ред Булл Зальцбург 0:2 Вильярреал Вильярреал 1:2 Бетис Эльче 2:2 Вильярреал Леванте 1:0 Вильярреал
Вильярреал 1:1 Реал Сосьедад Жирона 0:1 Вильярреал Уэска 0:0 Вильярреал Вильярреал 2:2 Гранада Тенерифе 0:1 Вильярреал Сельта 0:4 Вильярреал Самора 1:4 Вильярреал Вильярреал 2:1 Леванте Севилья 2:0 Вильярреал Вильярреал 1:1 Атлетик Б Осасуна 1:3 Вильярреал Лехона 0:6 Вильярреал Бетис 1:1 Вильярреал Вильярреал 3:0 Карабах Вильярреал 0:0 Эльче Сивасспор 0:1 Вильярреал
Последние игры между собой
Атлетик Б: победы: 7, ничьи: 8, поражения: 5
Вильярреал: победы: 5, ничьи: 8, поражения: 7
Атлетик Б 0:3 Вильярреал Примера Вильярреал 1:3 Атлетик Б Примера Атлетик Б 1:1 Вильярреал Примера Вильярреал 3:1 Атлетик Б Примера Атлетик Б 1:0 Вильярреал Примера Атлетик Б 0:0 Вильярреал Примера Вильярреал 0:1 Атлетик Б Кубок Короля Атлетик Б 3:2 Вильярреал Кубок Короля Вильярреал 3:1 Атлетик Б Примера Атлетик Б 4:0 Вильярреал Примера Вильярреал 2:0 Атлетик Б Примера Вильярреал 1:1 Атлетик Б Примера Атлетик Б 2:0 Вильярреал Примера Вильярреал 2:2 Атлетик Б Примера Атлетик Б 1:1 Вильярреал Примера Атлетик Б 0:1 Вильярреал Примера
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Атлетико М
|Заявка
|23
|17
|4
|2
|45 - 16
|55
|2.
|Реал Мадрид
|Заявка
|24
|16
|4
|4
|42 - 19
|52
|3.
|Барселона
|Заявка
|23
|14
|5
|4
|50 - 22
|47
|4.
|Севилья
|Заявка
|22
|14
|3
|5
|32 - 16
|45
|5.
|Реал Сосьедад
|Заявка
|24
|11
|8
|5
|41 - 20
|41
|6.
|Вильярреал
|1:0 Заявка
|24
|9
|12
|3
|33 - 24
|39
|7.
|Бетис
|Заявка
|24
|11
|3
|10
|32 - 38
|36
|8.
|Леванте
|Заявка
|24
|7
|10
|7
|34 - 33
|31
|9.
|Гранада
|Заявка
|24
|8
|6
|10
|29 - 41
|30
|10.
|Сельта
|Заявка
|24
|7
|8
|9
|29 - 36
|29
|11.
|Атлетик Б
|0:1 Заявка
|23
|8
|4
|11
|32 - 27
|28
|12.
|Валенсия
|Заявка
|24
|6
|9
|9
|30 - 32
|27
|13.
|Осасуна
|Заявка
|23
|6
|7
|10
|22 - 31
|25
|14.
|Кадис
|Заявка
|24
|6
|7
|11
|21 - 40
|25
|15.
|Хетафе
|Заявка
|24
|6
|6
|12
|17 - 30
|24
|16.
|Алавес
|Заявка
|24
|5
|7
|12
|20 - 38
|22
|17.
|Эльче
|Заявка
|22
|4
|9
|9
|20 - 31
|21
|18.
|Эйбар
|Заявка
|24
|4
|9
|11
|19 - 27
|21
|19.
|Вальядолид
|Заявка
|24
|4
|9
|11
|22 - 35
|21
|20.
|Уэска
|Заявка
|24
|3
|10
|11
|21 - 35
|19
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Атлетико М
|Заявка
|12
|9
|2
|1
|26 - 7
|29
|2.
|Севилья
|Заявка
|11
|8
|1
|2
|19 - 7
|25
|3.
|Барселона
|Заявка
|12
|7
|4
|1
|29 - 13
|25
|4.
|Реал Мадрид
|Заявка
|11
|8
|0
|3
|20 - 7
|24
|5.
|Гранада
|Заявка
|12
|6
|3
|3
|17 - 15
|21
|6.
|Вильярреал
|1:0 Заявка
|12
|5
|6
|1
|18 - 12
|21
|7.
|Бетис
|Заявка
|12
|6
|2
|4
|16 - 15
|20
|8.
|Реал Сосьедад
|Заявка
|12
|5
|5
|2
|22 - 10
|20
|9.
|Сельта
|Заявка
|11
|6
|1
|4
|18 - 18
|19
|10.
|Атлетик Б
|0:1 Заявка
|12
|6
|1
|5
|19 - 11
|19
|11.
|Леванте
|Заявка
|12
|4
|6
|2
|19 - 16
|18
|12.
|Валенсия
|Заявка
|12
|4
|5
|3
|18 - 14
|17
|13.
|Осасуна
|Заявка
|11
|4
|3
|4
|13 - 15
|15
|14.
|Хетафе
|Заявка
|12
|4
|3
|5
|9 - 9
|15
|15.
|Алавес
|Заявка
|12
|3
|4
|5
|10 - 15
|13
|16.
|Эльче
|Заявка
|12
|2
|6
|4
|11 - 17
|12
|17.
|Уэска
|Заявка
|12
|2
|5
|5
|9 - 14
|11
|18.
|Вальядолид
|Заявка
|12
|2
|4
|6
|12 - 20
|10
|19.
|Кадис
|Заявка
|12
|2
|4
|6
|11 - 21
|10
|20.
|Эйбар
|Заявка
|12
|1
|5
|6
|6 - 13
|8
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Реал Мадрид
|Заявка
|13
|8
|4
|1
|22 - 12
|28
|2.
|Атлетико М
|Заявка
|11
|8
|2
|1
|19 - 9
|26
|3.
|Барселона
|Заявка
|11
|7
|1
|3
|21 - 9
|22
|4.
|Реал Сосьедад
|Заявка
|12
|6
|3
|3
|19 - 10
|21
|5.
|Севилья
|Заявка
|11
|6
|2
|3
|13 - 9
|20
|6.
|Вильярреал
|1:0 Заявка
|12
|4
|6
|2
|15 - 12
|18
|7.
|Бетис
|Заявка
|12
|5
|1
|6
|16 - 23
|16
|8.
|Кадис
|Заявка
|12
|4
|3
|5
|10 - 19
|15
|9.
|Эйбар
|Заявка
|12
|3
|4
|5
|13 - 14
|13
|10.
|Леванте
|Заявка
|12
|3
|4
|5
|15 - 17
|13
|11.
|Вальядолид
|Заявка
|12
|2
|5
|5
|10 - 15
|11
|12.
|Валенсия
|Заявка
|12
|2
|4
|6
|12 - 18
|10
|13.
|Осасуна
|Заявка
|12
|2
|4
|6
|9 - 16
|10
|14.
|Сельта
|Заявка
|13
|1
|7
|5
|11 - 18
|10
|15.
|Эльче
|Заявка
|10
|2
|3
|5
|9 - 14
|9
|16.
|Атлетик Б
|0:1 Заявка
|11
|2
|3
|6
|13 - 16
|9
|17.
|Алавес
|Заявка
|12
|2
|3
|7
|10 - 23
|9
|18.
|Хетафе
|Заявка
|12
|2
|3
|7
|8 - 21
|9
|19.
|Гранада
|Заявка
|12
|2
|3
|7
|12 - 26
|9
|20.
|Уэска
|Заявка
|12
|1
|5
|6
|12 - 21
|8
- — Лига чемпионов (Групповой этап)
- — Лига Европы (Групповой этап)
- — Лига конференций УЕФА (Квалификация)
- — Вылет в Сегунду
Победитель
Самый высокий коэффициент на матч «Атлетик Б» – «Вильярреал» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Атлетик Б» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Вильярреал» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Атлетик Б» – «Вильярреал», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров
Тотал
Прогнозы на матч Атлетик Б 1:1 Вильярреал
Исход игры
Атлетик Б
43% (61)
Ничья
43.7% (62)
Вильярреал
13.4% (19)
Тотал 2.5
Больше
37.41% (52)
Меньше
62.59% (87)
Обе команды забьют
Да
76.26% (106)
Нет
23.74% (33)
Популярный счёт
1:1 Ничья
38.7% (55)
2:1 Атлетик Б
21.8% (31)
1:0 Атлетик Б
15.5% (22)
1:2 Вильярреал
7.7% (11)
2:2 Ничья
2.8% (4)
0:1 Вильярреал
2.1% (3)
2:0 Атлетик Б
2.1% (3)
0:0 Ничья
2.1% (3)
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