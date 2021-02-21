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  2. Матчи
  3. Испания
Атлетик Б
1:1
Перерыв

Стадион:
Вильярреал
0'
0:1
16' Гол
Морено Херард
40' Желтая карточка
Капу Этьен
1:1
44' Гол
Беренгер Алекс
1
Унай
Симон
18
Де
Маркос
Оскар
5
Йерай
Альварес
4
Иньиго
Мартинес
17
Юри
Берчиче
12
Беренгер
Алекс
14
Гарсия
Дани
8
Лопес
Унаи
10
Муньяин
Икер
9
Уильямс
Иньяки
22
Гарсия
Рауль
1
Асенхо
Серхио
8
Фойт
Хуан
3
Альбиоль
Рауль
4
Торрес
Пау
II
24
Педраса
Альфонсо
14
Тригерос
Мануэль
25
Капу
Этьен
5
Парехо
Даниэль
7
Морено
Херард
17
Алькасер
Пако
23
Гомес
Мойсес
Атлетик Б
4-4-2
Вильярреал
4-3-3

Ход матча

16'
0:1
Морено Херард
40'
 
Капу Этьен
44'
Беренгер Алекс
1:1

Статистика матча

  • 1 Голы 1
  • 3 Удары по воротам 1
  • 4 Удары в створ 1
  • 2 Угловые 0
  • 1 Офсайды 1
  • 6 Нарушения правил 4
  • 0 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 42 Владение мячом, % 58

Владение мячом

Бомбардиры внутри турнира

Атлетик Б
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Уильямс Иньяки 5 (1) 0.22
2. Беренгер Алекс 5 0.22
3. Муньяин Икер 4 0.17
4. Гарсия Рауль 3 (1) 0.13
5. Лопес Унаи 3 0.13
6. Капа Андер 2 0.09
7. Вильялибре Асьер 2 0.09
8. Де Маркос Оскар 1 0.04
9. Нуньес Унай 1 0.04
10. Йерай Альварес 1 0.04
11. Сансет Ойян 1 0.04
12. Кодро Кенан 1 (1) 0.04
13. Юри Берчиче 0 0
14. Морсильо Хон 0 0
15. Баленсиага Микель 0 0
16. Гарсия Дани 0 0
17. Весга Микель 0 0
Вильярреал
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Морено Херард 14 (5) 0.58
2. Алькасер Пако 5 (1) 0.21
3. Парехо Даниэль 3 0.13
4. Ниньо Фер 3 0.13
5. Торрес Пау II 2 0.08
6. Гомес Мойсес 2 (1) 0.08
7. Тригерос Мануэль 1 0.04
8. Чуквезе Саму 1 0.04
9. Пино Йереми 1 0.04
10. Пенья Рубен 1 0.04
11. Педраса Альфонсо 0 0
12. Марио Гаспар 0 0
13. Коста Хауме 0 0

Карточки

Атлетик Б
# Игрок      
1. Гарсия Рауль 6 1
2. Иньиго Мартинес 7 0
3. Йерай Альварес 6 0
4. Весга Микель 5 0
5. Нуньес Унай 5 0
6. Капа Андер 4 0
7. Гарсия Дани 4 0
8. Лопес Унаи 4 0
9. Юри Берчиче 3 0
10. Беренгер Алекс 3 0
11. Венседор Унай 3 0
12. Кодро Кенан 2 0
13. Морсильо Хон 2 0
14. Муньяин Икер 1 0
15. Вильялибре Асьер 1 0
16. Уильямс Иньяки 1 0
17. Унай Симон 1 0
Вильярреал
# Игрок      
1. Педраса Альфонсо 6 0
2. Иборра Висенте 4 0
3. Тригерос Мануэль 4 0
4. Альбиоль Рауль 3 0
5. Парехо Даниэль 3 0
6. Коклен Франсис 3 0
7. Морено Херард 3 0
8. Фойт Хуан 3 0
9. Пино Йереми 3 0
10. Кубо Такефуса 1 1
11. Капу Этьен 2 0
12. Марио Гаспар 2 0
13. Бакка Карлос 1 0
14. Гомес Мойсес 1 0
15. Пенья Рубен 1 0
16. Ниньо Фер 1 0
17. Торрес Пау II 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Атлетик Б 17.24% (5) 10.34% (3) 6.9% (2) 17.24% (5) 13.79% (4) 34.48% (10)
 Вильярреал 28.13% (9) 21.88% (7) 12.5% (4) 3.13% (1) 28.13% (9) 6.25% (2)

Предыдущие игры

Атлетик Б Последние 20 матчей: +10 =5 -5
Кадис 0:4 Атлетик Б Атлетик Б 1:1 Леванте Атлетик Б 1:1 Валенсия Бетис 1:1 Атлетик Б
Барселона 2:1 Атлетик Б Алькояно 1:2 Атлетик Б Атлетик Б 5:1 Хетафе УД Ибица 1:2 Атлетик Б Барселона 2:3 Атлетик Б Реал Мадрид 1:2 Атлетик Б Атлетик Б 2:3 Барселона Атлетик Б 1:0 Эльче Атлетик Б 0:1 Реал Сосьедад Вильярреал 1:1 Атлетик Б Атлетик Б 2:0 Уэска Реал Мадрид 3:1 Атлетик Б Валенсия 2:2 Атлетик Б Атлетик Б 0:2 Сельта Хетафе 1:1 Атлетик Б Атлетик Б 4:0 Бетис
Вильярреал Последние 20 матчей: +10 =7 -3
Ред Булл Зальцбург 0:2 Вильярреал Вильярреал 1:2 Бетис Эльче 2:2 Вильярреал Леванте 1:0 Вильярреал
Вильярреал 1:1 Реал Сосьедад Жирона 0:1 Вильярреал Уэска 0:0 Вильярреал Вильярреал 2:2 Гранада Тенерифе 0:1 Вильярреал Сельта 0:4 Вильярреал Самора 1:4 Вильярреал Вильярреал 2:1 Леванте Севилья 2:0 Вильярреал Вильярреал 1:1 Атлетик Б Осасуна 1:3 Вильярреал Лехона 0:6 Вильярреал Бетис 1:1 Вильярреал Вильярреал 3:0 Карабах Вильярреал 0:0 Эльче Сивасспор 0:1 Вильярреал

Последние игры между собой

Атлетик Б: победы: 7, ничьи: 8, поражения: 5
Вильярреал: победы: 5, ничьи: 8, поражения: 7
Вильярреал 1:1 Атлетик Б Ла Лига Атлетик Б 1:0 Вильярреал Ла Лига Вильярреал 0:0 Атлетик Б Ла Лига Вильярреал 1:1 Атлетик Б Примера
Атлетик Б 0:3 Вильярреал Примера Вильярреал 1:3 Атлетик Б Примера Атлетик Б 1:1 Вильярреал Примера Вильярреал 3:1 Атлетик Б Примера Атлетик Б 1:0 Вильярреал Примера Атлетик Б 0:0 Вильярреал Примера Вильярреал 0:1 Атлетик Б Кубок Короля Атлетик Б 3:2 Вильярреал Кубок Короля Вильярреал 3:1 Атлетик Б Примера Атлетик Б 4:0 Вильярреал Примера Вильярреал 2:0 Атлетик Б Примера Вильярреал 1:1 Атлетик Б Примера Атлетик Б 2:0 Вильярреал Примера Вильярреал 2:2 Атлетик Б Примера Атлетик Б 1:1 Вильярреал Примера Атлетик Б 0:1 Вильярреал Примера
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Атлетико М Заявка 23 17 4 2 45 - 16 55
2. Реал Мадрид Заявка 24 16 4 4 42 - 19 52
3. Барселона Заявка 23 14 5 4 50 - 22 47
4. Севилья Заявка 22 14 3 5 32 - 16 45
5. Реал Сосьедад Заявка 24 11 8 5 41 - 20 41
6. Вильярреал 1:0 Заявка 24 9 12 3 33 - 24 39
7. Бетис Заявка 24 11 3 10 32 - 38 36
8. Леванте Заявка 24 7 10 7 34 - 33 31
9. Гранада Заявка 24 8 6 10 29 - 41 30
10. Сельта Заявка 24 7 8 9 29 - 36 29
11. Атлетик Б 0:1 Заявка 23 8 4 11 32 - 27 28
12. Валенсия Заявка 24 6 9 9 30 - 32 27
13. Осасуна Заявка 23 6 7 10 22 - 31 25
14. Кадис Заявка 24 6 7 11 21 - 40 25
15. Хетафе Заявка 24 6 6 12 17 - 30 24
16. Алавес Заявка 24 5 7 12 20 - 38 22
17. Эльче Заявка 22 4 9 9 20 - 31 21
18. Эйбар Заявка 24 4 9 11 19 - 27 21
19. Вальядолид Заявка 24 4 9 11 22 - 35 21
20. Уэска Заявка 24 3 10 11 21 - 35 19
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Атлетико М Заявка 12 9 2 1 26 - 7 29
2. Севилья Заявка 11 8 1 2 19 - 7 25
3. Барселона Заявка 12 7 4 1 29 - 13 25
4. Реал Мадрид Заявка 11 8 0 3 20 - 7 24
5. Гранада Заявка 12 6 3 3 17 - 15 21
6. Вильярреал 1:0 Заявка 12 5 6 1 18 - 12 21
7. Бетис Заявка 12 6 2 4 16 - 15 20
8. Реал Сосьедад Заявка 12 5 5 2 22 - 10 20
9. Сельта Заявка 11 6 1 4 18 - 18 19
10. Атлетик Б 0:1 Заявка 12 6 1 5 19 - 11 19
11. Леванте Заявка 12 4 6 2 19 - 16 18
12. Валенсия Заявка 12 4 5 3 18 - 14 17
13. Осасуна Заявка 11 4 3 4 13 - 15 15
14. Хетафе Заявка 12 4 3 5 9 - 9 15
15. Алавес Заявка 12 3 4 5 10 - 15 13
16. Эльче Заявка 12 2 6 4 11 - 17 12
17. Уэска Заявка 12 2 5 5 9 - 14 11
18. Вальядолид Заявка 12 2 4 6 12 - 20 10
19. Кадис Заявка 12 2 4 6 11 - 21 10
20. Эйбар Заявка 12 1 5 6 6 - 13 8
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Реал Мадрид Заявка 13 8 4 1 22 - 12 28
2. Атлетико М Заявка 11 8 2 1 19 - 9 26
3. Барселона Заявка 11 7 1 3 21 - 9 22
4. Реал Сосьедад Заявка 12 6 3 3 19 - 10 21
5. Севилья Заявка 11 6 2 3 13 - 9 20
6. Вильярреал 1:0 Заявка 12 4 6 2 15 - 12 18
7. Бетис Заявка 12 5 1 6 16 - 23 16
8. Кадис Заявка 12 4 3 5 10 - 19 15
9. Эйбар Заявка 12 3 4 5 13 - 14 13
10. Леванте Заявка 12 3 4 5 15 - 17 13
11. Вальядолид Заявка 12 2 5 5 10 - 15 11
12. Валенсия Заявка 12 2 4 6 12 - 18 10
13. Осасуна Заявка 12 2 4 6 9 - 16 10
14. Сельта Заявка 13 1 7 5 11 - 18 10
15. Эльче Заявка 10 2 3 5 9 - 14 9
16. Атлетик Б 0:1 Заявка 11 2 3 6 13 - 16 9
17. Алавес Заявка 12 2 3 7 10 - 23 9
18. Хетафе Заявка 12 2 3 7 8 - 21 9
19. Гранада Заявка 12 2 3 7 12 - 26 9
20. Уэска Заявка 12 1 5 6 12 - 21 8
  • — Лига чемпионов (Групповой этап)
  • — Лига Европы (Групповой этап)
  • — Лига конференций УЕФА (Квалификация)
  • — Вылет в Сегунду
  • До матча
  • Сегодняшняя игра пройдет с пустыми трибунами из-за коронавирусных ограничений.
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на San Mames Barria. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы 142
Атлетик Б 43% (61)
X 43.7% (62)
Вильярреал 13.4% (19)
Все прогнозы
2.11 Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Атлетик Б
Ничья
Вильярреал
6.40
3.74
3.14
Все Коэффициенты

Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
Бонус: 15 000 ₽ 6.40 3.60 1.62
Бонус: 10 000 ₽ 2.60 3.20 3.10
Бонус: 5 000 ₽ 2.59 3.20 3.14
Бонус: 5 000 ₽ 5.70 3.50 1.70
  5.33 3.74 1.68

Самый высокий коэффициент на матч «Атлетик Б» – «Вильярреал» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Атлетик Б» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Вильярреал» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Атлетик Б» – «Вильярреал», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров

Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.25 3.25 3.5 3.5 4 4 4.5 4.5 5 5 5.5 5.5 6 6
7.60 1.09 2.95 1.40 2.20 1.68 1.64 2.26 1.24 4.10 1.07 8.40
6.90 1.05 5.70 1.10 2.70 1.44 2.06 1.76 1.67 2.49 1.28 3.64 1.20 4.55 1.05 8.00 1.03 8.90
8.40 1.05 6.50 1.13 5.10 1.16 3.70 1.27 1.83 2.07 2.00 1.80 1.50 2.55 1.31 3.35 1.11 6.50 1.08 7.77 1.03 9.00 1.02 9.62 0.00 22.00
8.36 1.10 3.06 1.41 2.58 1.54 2.19 1.72 2.85 1.45 2.24 1.69 1.96 1.93 1.65 2.32 1.49 2.73 1.24 4.46
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.5 2.5
2.50 1.49 1.65 2.15 1.32 3.20 1.06 7.80
2.50 1.53 1.63 2.28 1.31 3.45 1.08 7.90 1.06 9.60
2.63 1.48 1.59 2.33 1.40 2.90 1.05 9.50 1.03 12.00
2.57 1.54 2.11 1.77 1.65 2.32 1.42 2.96 1.74 2.18 1.45 2.85 1.18 5.22
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
3.40 1.29 2.30 1.57 1.55 2.36 1.13 5.40
3.15 1.36 2.11 1.73 1.49 2.62 1.17 5.15 1.12 6.25
3.60 1.28 2.50 1.57 1.62 2.27 1.20 3.85 1.14 4.83

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
1.90 1.84
1.50 2.55
Букмекер Да Нет
5.00 1.15
4.44 1.20
Букмекер Да Нет
3.70 1.25
3.60 1.28
Где смотреть матч Атлетик Б 1:1 Вильярреал онлайн

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Прогнозы на матч Атлетик Б 1:1 Вильярреал

Исход игры
Атлетик Б
43% (61)
Ничья
43.7% (62)
Вильярреал
13.4% (19)
Тотал 2.5
Больше
37.41% (52)
Меньше
62.59% (87)
Обе команды забьют
Да
76.26% (106)
Нет
23.74% (33)
Популярный счёт
1:1 Ничья
38.7% (55)
2:1 Атлетик Б
21.8% (31)
1:0 Атлетик Б
15.5% (22)
1:2 Вильярреал
7.7% (11)
2:2 Ничья
2.8% (4)
0:1 Вильярреал
2.1% (3)
2:0 Атлетик Б
2.1% (3)
0:0 Ничья
2.1% (3)
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