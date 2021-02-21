Атлетик Б
1:1
Конец матча
Стадион: Сан-Мамес
Вильярреал
0:1
16' ГолМорено Херард
40' Желтая карточкаКапу Этьен
1:1
44' ГолБеренгер Алекс
53' Желтая карточкаГарсия Дани
55' Желтая карточкаФойт Хуан
86' Желтая карточкаЛопес Унаи
17
Юри
Берчиче
14
Гарсия
Дани
10
Муньяин
Икер
22
Гарсия
Рауль
25
Капу
Этьен
23
Гомес
Мойсес
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
17 Юри БерчичеЗащитник
- Полузащитник
-
14 Гарсия ДаниПолузащитник
- Полузащитник
-
10 Муньяин ИкерПолузащитник
- Нападающий
-
22 Гарсия РаульНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
15 Лекуе ИньигоЗащитник
-
21 Капа АндерЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
19 Саррага ОйерПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
16 Сансет ОйянНападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Тораль Марселино Гарсия
- Травмы и дисквалификации
- Дисквалифицирован
- Дисквалифицирован
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
25 Капу ЭтьенПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
23 Гомес МойсесНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
44 Ратиу АндрейПолузащитник
-
21 Коста ХаумеПолузащитник
-
11 Чуквезе СамуПолузащитник
-
12 Раба ДаниэльНападающий
-
34 Ниньо ФерНападающий
-
30 Пино ЙеремиНападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Идьякес Иманоль
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Дисквалифицирован
- Под вопросом
Ход матча
16'
0:1
40'
44'
1:1
53'
55'
86'
Статистика матча
-
1 Голы 1
-
6 Удары по воротам 3
-
8 Удары в створ 2
-
6 Угловые 0
-
1 Офсайды 1
-
12 Нарушения правил 12
-
2 Жёлтые карточки 2
-
0 Красные карточки 0
-
2 Замены 5
-
49 Владение мячом, % 51
Владение мячом
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Беренгер Алекс
|6
|0.26
|2.
|Уильямс Иньяки
|5 (1)
|0.22
|3.
|Муньяин Икер
|4
|0.17
|4.
|Гарсия Рауль
|3 (1)
|0.13
|5.
|Лопес Унаи
|3
|0.13
|6.
|Капа Андер
|2
|0.09
|7.
|Вильялибре Асьер
|2
|0.09
|8.
|Де Маркос Оскар
|1
|0.04
|9.
|Нуньес Унай
|1
|0.04
|10.
|Йерай Альварес
|1
|0.04
|11.
|Сансет Ойян
|1
|0.04
|12.
|Кодро Кенан
|1 (1)
|0.04
|13.
|Юри Берчиче
|0
|0
|14.
|Морсильо Хон
|0
|0
|15.
|Баленсиага Микель
|0
|0
|16.
|Гарсия Дани
|0
|0
|17.
|Весга Микель
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Морено Херард
|14 (5)
|0.58
|2.
|Алькасер Пако
|5 (1)
|0.21
|3.
|Парехо Даниэль
|3
|0.13
|4.
|Ниньо Фер
|3
|0.13
|5.
|Торрес Пау II
|2
|0.08
|6.
|Гомес Мойсес
|2 (1)
|0.08
|7.
|Тригерос Мануэль
|1
|0.04
|8.
|Чуквезе Саму
|1
|0.04
|9.
|Пино Йереми
|1
|0.04
|10.
|Пенья Рубен
|1
|0.04
|11.
|Педраса Альфонсо
|0
|0
|12.
|Марио Гаспар
|0
|0
|13.
|Коста Хауме
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Гарсия Рауль
|6
|1
|2.
|Иньиго Мартинес
|7
|0
|3.
|Йерай Альварес
|6
|0
|4.
|Гарсия Дани
|5
|0
|5.
|Лопес Унаи
|5
|0
|6.
|Весга Микель
|5
|0
|7.
|Нуньес Унай
|5
|0
|8.
|Капа Андер
|4
|0
|9.
|Юри Берчиче
|3
|0
|10.
|Беренгер Алекс
|3
|0
|11.
|Венседор Унай
|3
|0
|12.
|Кодро Кенан
|2
|0
|13.
|Морсильо Хон
|2
|0
|14.
|Муньяин Икер
|1
|0
|15.
|Вильялибре Асьер
|1
|0
|16.
|Уильямс Иньяки
|1
|0
|17.
|Унай Симон
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Педраса Альфонсо
|6
|0
|2.
|Иборра Висенте
|4
|0
|3.
|Тригерос Мануэль
|4
|0
|4.
|Фойт Хуан
|4
|0
|5.
|Альбиоль Рауль
|3
|0
|6.
|Парехо Даниэль
|3
|0
|7.
|Капу Этьен
|3
|0
|8.
|Коклен Франсис
|3
|0
|9.
|Морено Херард
|3
|0
|10.
|Пино Йереми
|3
|0
|11.
|Кубо Такефуса
|1
|1
|12.
|Марио Гаспар
|2
|0
|13.
|Бакка Карлос
|1
|0
|14.
|Гомес Мойсес
|1
|0
|15.
|Пенья Рубен
|1
|0
|16.
|Ниньо Фер
|1
|0
|17.
|Торрес Пау II
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Атлетик Б
|16.67% (5)
|10% (3)
|10% (3)
|16.67% (5)
|13.33% (4)
|33.33% (10)
|Вильярреал
|27.27% (9)
|24.24% (8)
|12.12% (4)
|3.03% (1)
|27.27% (9)
|6.06% (2)
Предыдущие игры
Атлетик Б Последние 20 матчей: +10 =5 -5Кадис 0:4 Атлетик Б Атлетик Б 1:1 Леванте Атлетик Б 1:1 Валенсия Бетис 1:1 Атлетик Б
Барселона 2:1 Атлетик Б Алькояно 1:2 Атлетик Б Атлетик Б 5:1 Хетафе УД Ибица 1:2 Атлетик Б Барселона 2:3 Атлетик Б Реал Мадрид 1:2 Атлетик Б Атлетик Б 2:3 Барселона Атлетик Б 1:0 Эльче Атлетик Б 0:1 Реал Сосьедад Вильярреал 1:1 Атлетик Б Атлетик Б 2:0 Уэска Реал Мадрид 3:1 Атлетик Б Валенсия 2:2 Атлетик Б Атлетик Б 0:2 Сельта Хетафе 1:1 Атлетик Б Атлетик Б 4:0 Бетис
Вильярреал Последние 20 матчей: +10 =7 -3Ред Булл Зальцбург 0:2 Вильярреал Вильярреал 1:2 Бетис Эльче 2:2 Вильярреал Леванте 1:0 Вильярреал
Вильярреал 1:1 Реал Сосьедад Жирона 0:1 Вильярреал Уэска 0:0 Вильярреал Вильярреал 2:2 Гранада Тенерифе 0:1 Вильярреал Сельта 0:4 Вильярреал Самора 1:4 Вильярреал Вильярреал 2:1 Леванте Севилья 2:0 Вильярреал Вильярреал 1:1 Атлетик Б Осасуна 1:3 Вильярреал Лехона 0:6 Вильярреал Бетис 1:1 Вильярреал Вильярреал 3:0 Карабах Вильярреал 0:0 Эльче Сивасспор 0:1 Вильярреал
Последние игры между собой
Атлетик Б: победы: 7, ничьи: 8, поражения: 5
Вильярреал: победы: 5, ничьи: 8, поражения: 7
Атлетик Б 0:3 Вильярреал Примера Вильярреал 1:3 Атлетик Б Примера Атлетик Б 1:1 Вильярреал Примера Вильярреал 3:1 Атлетик Б Примера Атлетик Б 1:0 Вильярреал Примера Атлетик Б 0:0 Вильярреал Примера Вильярреал 0:1 Атлетик Б Кубок Короля Атлетик Б 3:2 Вильярреал Кубок Короля Вильярреал 3:1 Атлетик Б Примера Атлетик Б 4:0 Вильярреал Примера Вильярреал 2:0 Атлетик Б Примера Вильярреал 1:1 Атлетик Б Примера Атлетик Б 2:0 Вильярреал Примера Вильярреал 2:2 Атлетик Б Примера Атлетик Б 1:1 Вильярреал Примера Атлетик Б 0:1 Вильярреал Примера
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Атлетико М
|Заявка
|23
|17
|4
|2
|45 - 16
|55
|2.
|Реал Мадрид
|Заявка
|24
|16
|4
|4
|42 - 19
|52
|3.
|Барселона
|Заявка
|23
|14
|5
|4
|50 - 22
|47
|4.
|Севилья
|Заявка
|22
|14
|3
|5
|32 - 16
|45
|5.
|Реал Сосьедад
|Заявка
|24
|11
|8
|5
|41 - 20
|41
|6.
|Вильярреал
|Заявка
|24
|8
|13
|3
|33 - 25
|37
|7.
|Бетис
|Заявка
|24
|11
|3
|10
|32 - 38
|36
|8.
|Леванте
|Заявка
|24
|7
|10
|7
|34 - 33
|31
|9.
|Гранада
|Заявка
|24
|8
|6
|10
|29 - 41
|30
|10.
|Атлетик Б
|Заявка
|23
|8
|5
|10
|33 - 27
|29
|11.
|Сельта
|Заявка
|24
|7
|8
|9
|29 - 36
|29
|12.
|Валенсия
|Заявка
|24
|6
|9
|9
|30 - 32
|27
|13.
|Осасуна
|Заявка
|23
|6
|7
|10
|22 - 31
|25
|14.
|Кадис
|Заявка
|24
|6
|7
|11
|21 - 40
|25
|15.
|Хетафе
|Заявка
|24
|6
|6
|12
|17 - 30
|24
|16.
|Алавес
|Заявка
|24
|5
|7
|12
|20 - 38
|22
|17.
|Эльче
|Заявка
|22
|4
|9
|9
|20 - 31
|21
|18.
|Эйбар
|Заявка
|24
|4
|9
|11
|19 - 27
|21
|19.
|Вальядолид
|Заявка
|24
|4
|9
|11
|22 - 35
|21
|20.
|Уэска
|Заявка
|24
|3
|10
|11
|21 - 35
|19
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Атлетико М
|Заявка
|12
|9
|2
|1
|26 - 7
|29
|2.
|Севилья
|Заявка
|11
|8
|1
|2
|19 - 7
|25
|3.
|Барселона
|Заявка
|12
|7
|4
|1
|29 - 13
|25
|4.
|Реал Мадрид
|Заявка
|11
|8
|0
|3
|20 - 7
|24
|5.
|Гранада
|Заявка
|12
|6
|3
|3
|17 - 15
|21
|6.
|Вильярреал
|Заявка
|12
|5
|6
|1
|18 - 12
|21
|7.
|Атлетик Б
|Заявка
|12
|6
|2
|4
|20 - 11
|20
|8.
|Бетис
|Заявка
|12
|6
|2
|4
|16 - 15
|20
|9.
|Реал Сосьедад
|Заявка
|12
|5
|5
|2
|22 - 10
|20
|10.
|Сельта
|Заявка
|11
|6
|1
|4
|18 - 18
|19
|11.
|Леванте
|Заявка
|12
|4
|6
|2
|19 - 16
|18
|12.
|Валенсия
|Заявка
|12
|4
|5
|3
|18 - 14
|17
|13.
|Осасуна
|Заявка
|11
|4
|3
|4
|13 - 15
|15
|14.
|Хетафе
|Заявка
|12
|4
|3
|5
|9 - 9
|15
|15.
|Алавес
|Заявка
|12
|3
|4
|5
|10 - 15
|13
|16.
|Эльче
|Заявка
|12
|2
|6
|4
|11 - 17
|12
|17.
|Уэска
|Заявка
|12
|2
|5
|5
|9 - 14
|11
|18.
|Вальядолид
|Заявка
|12
|2
|4
|6
|12 - 20
|10
|19.
|Кадис
|Заявка
|12
|2
|4
|6
|11 - 21
|10
|20.
|Эйбар
|Заявка
|12
|1
|5
|6
|6 - 13
|8
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Реал Мадрид
|Заявка
|13
|8
|4
|1
|22 - 12
|28
|2.
|Атлетико М
|Заявка
|11
|8
|2
|1
|19 - 9
|26
|3.
|Барселона
|Заявка
|11
|7
|1
|3
|21 - 9
|22
|4.
|Реал Сосьедад
|Заявка
|12
|6
|3
|3
|19 - 10
|21
|5.
|Севилья
|Заявка
|11
|6
|2
|3
|13 - 9
|20
|6.
|Бетис
|Заявка
|12
|5
|1
|6
|16 - 23
|16
|7.
|Вильярреал
|Заявка
|12
|3
|7
|2
|15 - 13
|16
|8.
|Кадис
|Заявка
|12
|4
|3
|5
|10 - 19
|15
|9.
|Эйбар
|Заявка
|12
|3
|4
|5
|13 - 14
|13
|10.
|Леванте
|Заявка
|12
|3
|4
|5
|15 - 17
|13
|11.
|Вальядолид
|Заявка
|12
|2
|5
|5
|10 - 15
|11
|12.
|Валенсия
|Заявка
|12
|2
|4
|6
|12 - 18
|10
|13.
|Осасуна
|Заявка
|12
|2
|4
|6
|9 - 16
|10
|14.
|Сельта
|Заявка
|13
|1
|7
|5
|11 - 18
|10
|15.
|Эльче
|Заявка
|10
|2
|3
|5
|9 - 14
|9
|16.
|Атлетик Б
|Заявка
|11
|2
|3
|6
|13 - 16
|9
|17.
|Алавес
|Заявка
|12
|2
|3
|7
|10 - 23
|9
|18.
|Хетафе
|Заявка
|12
|2
|3
|7
|8 - 21
|9
|19.
|Гранада
|Заявка
|12
|2
|3
|7
|12 - 26
|9
|20.
|Уэска
|Заявка
|12
|1
|5
|6
|12 - 21
|8
- — Лига чемпионов (Групповой этап)
- — Лига Европы (Групповой этап)
- — Лига конференций УЕФА (Квалификация)
- — Вылет в Сегунду
Победитель
Самый высокий коэффициент на матч «Атлетик Б» – «Вильярреал» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Атлетик Б» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Вильярреал» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Атлетик Б» – «Вильярреал», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров
Тотал
Прогнозы на матч Атлетик Б 1:1 Вильярреал
Исход игры
Атлетик Б
43% (61)
Ничья
43.7% (62)
Вильярреал
13.4% (19)
Тотал 2.5
Больше
37.41% (52)
Меньше
62.59% (87)
Обе команды забьют
Да
76.26% (106)
Нет
23.74% (33)
Популярный счёт
1:1 Ничья
38.7% (55)
2:1 Атлетик Б
21.8% (31)
1:0 Атлетик Б
15.5% (22)
1:2 Вильярреал
7.7% (11)
2:2 Ничья
2.8% (4)
2:0 Атлетик Б
2.1% (3)
0:0 Ничья
2.1% (3)
0:1 Вильярреал
2.1% (3)
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