Брага
3:0
Второй тайм: 48'
Стадион: Брага Мунисипал
Тондела
1:0
18' ГолПиазон Лукас
22' Желтая карточкаEnzo Martinez3
2:0
40' ГолОрта Рикарду
3:0
42' ГолНоваиш Жоау
21
Орта
Рикарду
11
Пиазон
Лукас
10
Мурильо
Джон
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
21 Орта РикардуПолузащитник
-
11 Пиазон ЛукасПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
22 КажуЗащитник
- Полузащитник
-
15 Орта АндреПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Карвальял Карлуш
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
10 Мурильо ДжонНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Полузащитник
- Полузащитник
-
45 Анн СулейманНападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
-
-
Главный тренер: Айестаран Пако
Ход матча
18'
1:0
22'
40'
2:0
42'
3:0
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Орта Рикарду
|7 (1)
|0.35
|2.
|Медейруш Юри
|5
|0.25
|3.
|Франсержио Родригес
|4
|0.2
|4.
|Паулинью Жуан
|3 (1)
|0.15
|5.
|Пиазон Лукас
|2
|0.1
|6.
|Галено Вандерсон
|2
|0.1
|7.
|Каштру Андре
|2
|0.1
|8.
|Виана Бруно
|2
|0.1
|9.
|Моура Франсишку
|2
|0.1
|10.
|Эсгаю Рикарду
|1
|0.05
|11.
|Али Мохамед Альмоатасембеллах
|1
|0.05
|12.
|Орта Андре
|1
|0.05
|13.
|Гайтан Николас
|1
|0.05
|14.
|Борха Кристиан
|1
|0.05
|15.
|Новаиш Жоау
|1
|0.05
|16.
|Раул Силва
|1
|0.05
|17.
|Секейра Нуну
|0
|0
|18.
|Руис Абель
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Гонсалес Марио
|6
|0.3
|2.
|Агра Салвадор
|3
|0.15
|3.
|Барбоза Рафаэл II
|3
|0.15
|4.
|Мурильо Джон
|2
|0.1
|5.
|Педру Жоау II
|2 (1)
|0.1
|6.
|Аугусто Педро
|1
|0.05
|7.
|Феррейра Филипе
|1
|0.05
|8.
|Рикарду Алвеш II
|1
|0.05
|9.
|Бибито
|0
|0
|10.
|Штркаль Томислав
|0
|0
|11.
|Олабе Роберто
|0
|0
|12.
|Медиуб Абдель
|0
|0
|13.
|Enzo Martinez3
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Карму Давид
|4
|2
|2.
|Франсержио Родригес
|5
|1
|3.
|Секейра Нуну
|5
|0
|4.
|Галено Вандерсон
|4
|0
|5.
|Раул Силва
|2
|1
|6.
|Эсгаю Рикарду
|3
|0
|7.
|Али Мохамед Альмоатасембеллах
|3
|0
|8.
|Медейруш Юри
|2
|0
|9.
|Новаиш Жоау
|2
|0
|10.
|Виана Бруно
|2
|0
|11.
|Тормена Витор
|2
|0
|12.
|Каштру Андре
|1
|0
|13.
|Орта Рикарду
|1
|0
|14.
|Матеус Лима
|1
|0
|15.
|Орта Андре
|1
|0
|16.
|Паулинью Жуан
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Аугусто Педро
|8
|0
|2.
|Бибито
|6
|1
|3.
|Enzo Martinez3
|6
|0
|4.
|Грау Хауме
|5
|0
|5.
|Агра Салвадор
|3
|1
|6.
|Педру Жоау II
|3
|1
|7.
|Мурильо Джон
|4
|0
|8.
|Naoufel Khacef
|2
|1
|9.
|Ниассе Бабакар
|1
|1
|10.
|Медиуб Абдель
|2
|0
|11.
|Таварес Йоан
|1
|0
|12.
|Тригейра Педру
|1
|0
|13.
|Феррейра Филипе
|1
|0
|14.
|Барбоза Рафаэл II
|1
|0
|15.
|Жаките Жоау
|1
|0
|16.
|Штркаль Томислав
|1
|0
|17.
|Олабе Роберто
|1
|0
|18.
|Joao Pedro Moreira Mendes2
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Брага
|12.12% (4)
|27.27% (9)
|15.15% (5)
|3.03% (1)
|24.24% (8)
|18.18% (6)
|Тондела
|5.26% (1)
|10.53% (2)
|31.58% (6)
|26.32% (5)
|15.79% (3)
|10.53% (2)
Предыдущие игры
Брага Последние 20 матчей: +13 =2 -5Брага 0:2 Рома Санта-Клара 0:1 Брага Брага 1:1 Порту Брага 2:2 Порту
Брага 2:1 Портимоненсе Морейренсе 0:4 Брага Брага 2:1 Санта-Клара Брага 1:0 Жил Висенте Спортинг Л 1:0 Брага Брага 2:1 Бенфика Пасуш де Феррейра 2:0 Брага Брага 5:0 Торренсе Брага 2:1 Маритиму Спортинг Л 2:0 Брага Боавишта 1:4 Брага Брага 3:0 Риу Аве Брага 3:1 Эшторил Олимпику Монтижу 0:7 Брага Брага 2:0 Заря Белененсеш 2:1 Брага
Тондела Последние 20 матчей: +7 =2 -11Тондела 2:1 Маритиму Риу Аве 2:1 Тондела Пасуш де Феррейра 2:1 Тондела Тондела 2:0 Фаренсе
Белененсеш 2:0 Тондела Тондела 3:1 Боавишта Бенфика 2:0 Тондела Тондела 1:0 Фамаликан Насьонал Мадейра 2:0 Тондела Тондела 0:0 Морейренсе Порту 2:1 Тондела Порту 4:3 Тондела Тондела 0:2 Витория Гимарайнш Фелгейраш 1932 0:1 Тондела Тондела 2:0 Санта-Клара Спортинг Л 4:0 Тондела Тондела 1:0 Портимоненсе Жил Висенте 1:1 Тондела Тондела 0:4 Брага Маритиму 2:1 Тондела
Последние игры между собой
Брага: победы: 10, ничьи: 0, поражения: 2
Тондела: победы: 2, ничьи: 0, поражения: 10
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Спортинг Л
|Заявка
|20
|17
|3
|0
|42 - 10
|54
|2.
|Брага
|3:0 Заявка
|20
|14
|1
|5
|36 - 18
|43
|3.
|Порту
|Заявка
|19
|12
|5
|2
|43 - 21
|41
|4.
|Бенфика
|Заявка
|19
|11
|5
|3
|33 - 17
|38
|5.
|Пасуш де Феррейра
|Заявка
|20
|11
|5
|4
|28 - 17
|38
|6.
|Витория Гимарайнш
|Заявка
|20
|9
|5
|6
|25 - 21
|32
|7.
|Санта-Клара
|Заявка
|20
|7
|4
|9
|20 - 23
|25
|8.
|Морейренсе
|Заявка
|20
|6
|7
|7
|18 - 24
|25
|9.
|Риу Аве
|Заявка
|20
|5
|7
|8
|16 - 23
|22
|10.
|Тондела
|0:3 Заявка
|20
|6
|3
|11
|19 - 33
|21
|11.
|Насьонал Мадейра
|Заявка
|20
|5
|6
|9
|19 - 26
|21
|12.
|Белененсеш
|Заявка
|20
|4
|9
|7
|11 - 16
|21
|13.
|Портимоненсе
|Заявка
|20
|5
|4
|11
|18 - 26
|19
|14.
|Жил Висенте
|Заявка
|20
|5
|4
|11
|16 - 26
|19
|15.
|Фамаликан
|Заявка
|20
|4
|6
|10
|18 - 32
|18
|16.
|Боавишта
|Заявка
|20
|3
|9
|8
|20 - 32
|18
|17.
|Маритиму
|Заявка
|19
|5
|2
|12
|18 - 28
|17
|18.
|Фаренсе
|Заявка
|19
|4
|5
|10
|22 - 29
|17
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Спортинг Л
|Заявка
|10
|8
|2
|0
|20 - 5
|26
|2.
|Брага
|3:0 Заявка
|10
|8
|1
|1
|17 - 6
|25
|3.
|Порту
|Заявка
|10
|7
|2
|1
|23 - 11
|23
|4.
|Бенфика
|Заявка
|10
|7
|2
|1
|18 - 8
|23
|5.
|Пасуш де Феррейра
|Заявка
|10
|7
|2
|1
|16 - 8
|23
|6.
|Тондела
|0:3 Заявка
|10
|6
|2
|2
|12 - 9
|20
|7.
|Портимоненсе
|Заявка
|9
|4
|2
|3
|11 - 8
|14
|8.
|Морейренсе
|Заявка
|10
|3
|5
|2
|12 - 13
|14
|9.
|Белененсеш
|Заявка
|11
|3
|5
|3
|10 - 10
|14
|10.
|Витория Гимарайнш
|Заявка
|10
|4
|1
|5
|11 - 15
|13
|11.
|Фаренсе
|Заявка
|10
|3
|3
|4
|14 - 13
|12
|12.
|Риу Аве
|Заявка
|10
|3
|3
|4
|9 - 10
|12
|13.
|Насьонал Мадейра
|Заявка
|10
|3
|3
|4
|13 - 15
|12
|14.
|Жил Висенте
|Заявка
|10
|3
|2
|5
|8 - 10
|11
|15.
|Санта-Клара
|Заявка
|9
|2
|2
|5
|7 - 11
|8
|16.
|Маритиму
|Заявка
|9
|2
|2
|5
|6 - 12
|8
|17.
|Боавишта
|Заявка
|10
|2
|2
|6
|7 - 16
|8
|18.
|Фамаликан
|Заявка
|10
|1
|4
|5
|9 - 19
|7
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Спортинг Л
|Заявка
|10
|9
|1
|0
|22 - 5
|28
|2.
|Витория Гимарайнш
|Заявка
|10
|5
|4
|1
|14 - 6
|19
|3.
|Порту
|Заявка
|9
|5
|3
|1
|20 - 10
|18
|4.
|Брага
|3:0 Заявка
|10
|6
|0
|4
|19 - 12
|18
|5.
|Санта-Клара
|Заявка
|11
|5
|2
|4
|13 - 12
|17
|6.
|Бенфика
|Заявка
|9
|4
|3
|2
|15 - 9
|15
|7.
|Пасуш де Феррейра
|Заявка
|10
|4
|3
|3
|12 - 9
|15
|8.
|Фамаликан
|Заявка
|10
|3
|2
|5
|9 - 13
|11
|9.
|Морейренсе
|Заявка
|10
|3
|2
|5
|6 - 11
|11
|10.
|Риу Аве
|Заявка
|10
|2
|4
|4
|7 - 13
|10
|11.
|Боавишта
|Заявка
|10
|1
|7
|2
|13 - 16
|10
|12.
|Маритиму
|Заявка
|10
|3
|0
|7
|12 - 16
|9
|13.
|Насьонал Мадейра
|Заявка
|10
|2
|3
|5
|6 - 11
|9
|14.
|Жил Висенте
|Заявка
|10
|2
|2
|6
|8 - 16
|8
|15.
|Белененсеш
|Заявка
|9
|1
|4
|4
|1 - 6
|7
|16.
|Фаренсе
|Заявка
|9
|1
|2
|6
|8 - 16
|5
|17.
|Портимоненсе
|Заявка
|11
|1
|2
|8
|7 - 18
|5
|18.
|Тондела
|0:3 Заявка
|10
|0
|1
|9
|7 - 24
|1
- — Лига чемпионов (Групповой этап)
- — Лига чемпионов (Квалификация)
- — Лига конференций УЕФА (Квалификация)
- — Стыковые матчи за право остаться в Примейре-лиге
- — Вылет во Вторую лигу
Победитель
Самый высокий коэффициент на матч «Брага» – «Тондела» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Брага» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Тондела» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Брага» – «Тондела», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров
Тотал
Прогнозы на матч Брага 3:0 Тондела
Исход игры
Брага
98.6% (138)
Ничья
0.7% (1)
Тондела
0.7% (1)
Тотал 2.5
Больше
35.77% (49)
Меньше
64.23% (88)
Обе команды забьют
Да
36.5% (50)
Нет
63.5% (87)
Популярный счёт
2:0 Брага
45% (63)
2:1 Брага
28.6% (40)
1:0 Брага
16.4% (23)
3:1 Брага
6.4% (9)
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