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  2. Матчи
  3. Португалия
Брага
3:0
Второй тайм: 48'

Стадион:
Тондела
0'
1:0
18' Гол
Пиазон Лукас
22' Желтая карточка
Enzo Martinez3
2:0
40' Гол
Орта Рикарду
3:0
42' Гол
Новаиш Жоау
48'
1
Матеус
Лима
47
Эсгаю
Рикарду
3
Тормена
Витор
6
Роланду
Жорже
26
Борха
Кристиан
8
Али
Мохамед
Альмоатасембеллах
7
Новаиш
Жоау
21
Орта
Рикарду
11
Пиазон
Лукас
90
Галено
Вандерсон
9
Руис
Абель
88
Тригейра
Педру
19
Алмейда
Тьягу
28
Медиуб
Абдель
34
Рикарду
Алвеш
II
21
Enzo
Martinez3
20
Феррейра
Филипе
7
Агра
Салвадор
6
Аугусто
Педро
8
Педру
Жоау
II
17
Гонсалес
Марио
10
Мурильо
Джон
Брага
4-2-3-1
Тондела
5-3-2

Бомбардиры внутри турнира

Брага
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Орта Рикарду 7 (1) 0.35
2. Медейруш Юри 5 0.25
3. Франсержио Родригес 4 0.2
4. Паулинью Жуан 3 (1) 0.15
5. Пиазон Лукас 2 0.1
6. Галено Вандерсон 2 0.1
7. Каштру Андре 2 0.1
8. Виана Бруно 2 0.1
9. Моура Франсишку 2 0.1
10. Эсгаю Рикарду 1 0.05
11. Али Мохамед Альмоатасембеллах 1 0.05
12. Орта Андре 1 0.05
13. Гайтан Николас 1 0.05
14. Борха Кристиан 1 0.05
15. Новаиш Жоау 1 0.05
16. Раул Силва 1 0.05
17. Секейра Нуну 0 0
18. Руис Абель 0 0
Тондела
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Гонсалес Марио 6 0.3
2. Агра Салвадор 3 0.15
3. Барбоза Рафаэл II 3 0.15
4. Мурильо Джон 2 0.1
5. Педру Жоау II 2 (1) 0.1
6. Аугусто Педро 1 0.05
7. Феррейра Филипе 1 0.05
8. Рикарду Алвеш II 1 0.05
9. Бибито 0 0
10. Штркаль Томислав 0 0
11. Олабе Роберто 0 0
12. Медиуб Абдель 0 0
13. Enzo Martinez3 0 0

Карточки

Брага
# Игрок      
1. Карму Давид 4 2
2. Франсержио Родригес 5 1
3. Секейра Нуну 5 0
4. Галено Вандерсон 4 0
5. Раул Силва 2 1
6. Эсгаю Рикарду 3 0
7. Али Мохамед Альмоатасембеллах 3 0
8. Медейруш Юри 2 0
9. Новаиш Жоау 2 0
10. Виана Бруно 2 0
11. Тормена Витор 2 0
12. Каштру Андре 1 0
13. Орта Рикарду 1 0
14. Матеус Лима 1 0
15. Орта Андре 1 0
16. Паулинью Жуан 1 0
Тондела
# Игрок      
1. Аугусто Педро 8 0
2. Бибито 6 1
3. Enzo Martinez3 6 0
4. Грау Хауме 5 0
5. Агра Салвадор 3 1
6. Педру Жоау II 3 1
7. Мурильо Джон 4 0
8. Naoufel Khacef 2 1
9. Ниассе Бабакар 1 1
10. Медиуб Абдель 2 0
11. Таварес Йоан 1 0
12. Тригейра Педру 1 0
13. Феррейра Филипе 1 0
14. Барбоза Рафаэл II 1 0
15. Жаките Жоау 1 0
16. Штркаль Томислав 1 0
17. Олабе Роберто 1 0
18. Joao Pedro Moreira Mendes2 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Брага 12.12% (4) 27.27% (9) 15.15% (5) 3.03% (1) 24.24% (8) 18.18% (6)
 Тондела 5.26% (1) 10.53% (2) 31.58% (6) 26.32% (5) 15.79% (3) 10.53% (2)

Предыдущие игры

Брага Последние 20 матчей: +13 =2 -5
Брага 0:2 Рома Санта-Клара 0:1 Брага Брага 1:1 Порту Брага 2:2 Порту
Брага 2:1 Портимоненсе Морейренсе 0:4 Брага Брага 2:1 Санта-Клара Брага 1:0 Жил Висенте Спортинг Л 1:0 Брага Брага 2:1 Бенфика Пасуш де Феррейра 2:0 Брага Брага 5:0 Торренсе Брага 2:1 Маритиму Спортинг Л 2:0 Брага Боавишта 1:4 Брага Брага 3:0 Риу Аве Брага 3:1 Эшторил Олимпику Монтижу 0:7 Брага Брага 2:0 Заря Белененсеш 2:1 Брага
Тондела Последние 20 матчей: +7 =2 -11
Тондела 2:1 Маритиму Риу Аве 2:1 Тондела Пасуш де Феррейра 2:1 Тондела Тондела 2:0 Фаренсе
Белененсеш 2:0 Тондела Тондела 3:1 Боавишта Бенфика 2:0 Тондела Тондела 1:0 Фамаликан Насьонал Мадейра 2:0 Тондела Тондела 0:0 Морейренсе Порту 2:1 Тондела Порту 4:3 Тондела Тондела 0:2 Витория Гимарайнш Фелгейраш 1932 0:1 Тондела Тондела 2:0 Санта-Клара Спортинг Л 4:0 Тондела Тондела 1:0 Портимоненсе Жил Висенте 1:1 Тондела Тондела 0:4 Брага Маритиму 2:1 Тондела

Последние игры между собой

Брага: победы: 10, ничьи: 0, поражения: 2
Тондела: победы: 2, ничьи: 0, поражения: 10
Тондела 0:4 Брага Примейра-лига Тондела 1:0 Брага Примейра-лига Брага 2:1 Тондела Примейра-лига Брага 3:0 Тондела Примейра-лига
Тондела 0:1 Брага Примейра-лига Брага 2:1 Тондела Кубок лиги Брага 1:0 Тондела Примейра-лига Тондела 1:2 Брага Примейра-лига Тондела 2:0 Брага Примейра-лига Брага 2:0 Тондела Примейра-лига Брага 3:0 Тондела Примейра-лига Тондела 0:1 Брага Примейра-лига
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Спортинг Л Заявка 20 17 3 0 42 - 10 54
2. Брага 3:0 Заявка 20 14 1 5 36 - 18 43
3. Порту Заявка 19 12 5 2 43 - 21 41
4. Бенфика Заявка 19 11 5 3 33 - 17 38
5. Пасуш де Феррейра Заявка 20 11 5 4 28 - 17 38
6. Витория Гимарайнш Заявка 20 9 5 6 25 - 21 32
7. Санта-Клара Заявка 20 7 4 9 20 - 23 25
8. Морейренсе Заявка 20 6 7 7 18 - 24 25
9. Риу Аве Заявка 20 5 7 8 16 - 23 22
10. Тондела 0:3 Заявка 20 6 3 11 19 - 33 21
11. Насьонал Мадейра Заявка 20 5 6 9 19 - 26 21
12. Белененсеш Заявка 20 4 9 7 11 - 16 21
13. Портимоненсе Заявка 20 5 4 11 18 - 26 19
14. Жил Висенте Заявка 20 5 4 11 16 - 26 19
15. Фамаликан Заявка 20 4 6 10 18 - 32 18
16. Боавишта Заявка 20 3 9 8 20 - 32 18
17. Маритиму Заявка 19 5 2 12 18 - 28 17
18. Фаренсе Заявка 19 4 5 10 22 - 29 17
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Спортинг Л Заявка 10 8 2 0 20 - 5 26
2. Брага 3:0 Заявка 10 8 1 1 17 - 6 25
3. Порту Заявка 10 7 2 1 23 - 11 23
4. Бенфика Заявка 10 7 2 1 18 - 8 23
5. Пасуш де Феррейра Заявка 10 7 2 1 16 - 8 23
6. Тондела 0:3 Заявка 10 6 2 2 12 - 9 20
7. Портимоненсе Заявка 9 4 2 3 11 - 8 14
8. Морейренсе Заявка 10 3 5 2 12 - 13 14
9. Белененсеш Заявка 11 3 5 3 10 - 10 14
10. Витория Гимарайнш Заявка 10 4 1 5 11 - 15 13
11. Фаренсе Заявка 10 3 3 4 14 - 13 12
12. Риу Аве Заявка 10 3 3 4 9 - 10 12
13. Насьонал Мадейра Заявка 10 3 3 4 13 - 15 12
14. Жил Висенте Заявка 10 3 2 5 8 - 10 11
15. Санта-Клара Заявка 9 2 2 5 7 - 11 8
16. Маритиму Заявка 9 2 2 5 6 - 12 8
17. Боавишта Заявка 10 2 2 6 7 - 16 8
18. Фамаликан Заявка 10 1 4 5 9 - 19 7
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Спортинг Л Заявка 10 9 1 0 22 - 5 28
2. Витория Гимарайнш Заявка 10 5 4 1 14 - 6 19
3. Порту Заявка 9 5 3 1 20 - 10 18
4. Брага 3:0 Заявка 10 6 0 4 19 - 12 18
5. Санта-Клара Заявка 11 5 2 4 13 - 12 17
6. Бенфика Заявка 9 4 3 2 15 - 9 15
7. Пасуш де Феррейра Заявка 10 4 3 3 12 - 9 15
8. Фамаликан Заявка 10 3 2 5 9 - 13 11
9. Морейренсе Заявка 10 3 2 5 6 - 11 11
10. Риу Аве Заявка 10 2 4 4 7 - 13 10
11. Боавишта Заявка 10 1 7 2 13 - 16 10
12. Маритиму Заявка 10 3 0 7 12 - 16 9
13. Насьонал Мадейра Заявка 10 2 3 5 6 - 11 9
14. Жил Висенте Заявка 10 2 2 6 8 - 16 8
15. Белененсеш Заявка 9 1 4 4 1 - 6 7
16. Фаренсе Заявка 9 1 2 6 8 - 16 5
17. Портимоненсе Заявка 11 1 2 8 7 - 18 5
18. Тондела 0:3 Заявка 10 0 1 9 7 - 24 1
  • — Лига чемпионов (Групповой этап)
  • — Лига чемпионов (Квалификация)
  • — Лига конференций УЕФА (Квалификация)
  • — Стыковые матчи за право остаться в Примейре-лиге
  • — Вылет во Вторую лигу
  • Второй тайм
  • 46'
    Медиуб Абдель уходит с поля. [player2] выходит вместо него
  • Второй тайм начался
    46'
    Второй тайм начался
Прогнозы на футбол - новый раздел!
Прогнозы
  • Первый тайм
  • 47'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Описание гола
    42'
    Г О О О О Л - Новаиш Жоау бьет в цель!
  • Описание гола
    40'
    Г О О О О Л - Орта Рикарду бьет в цель!
  • Желтая карточка
    22'
    Enzo Martinez получил желтую карточку от судьи
  • Описание гола
    18'
    Г О О О О Л - Пиазон Лукас бьет в цель!
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Estadio Municipal de Braga. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы 140
Брага 98.6% (138)
X 0.7% (1)
Тондела 0.7% (1)
Все прогнозы
1.47 Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Брага
Ничья
Тондела
1.45
8.31
7.80
Все Коэффициенты

Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
Бонус: 15 000 ₽ 0.00 0.00 0.00
Бонус: 10 000 ₽ 1.42 4.70 6.60
Бонус: 5 000 ₽ 1.33 5.25 7.80
Бонус: 5 000 ₽ 1.45 4.05 7.00
  1.12 8.31 28.28

Самый высокий коэффициент на матч «Брага» – «Тондела» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Брага» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Тондела» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Брага» – «Тондела», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров

Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.25 3.25 3.5 3.5 3.75 3.75 4 4 4.5 4.5 5 5 5.5 5.5 6 6 6.5 6.5
4.50 1.18 2.27 1.59 1.80 1.94 1.51 2.45 1.20 4.20 1.07 7.40
13.50 1.00 11.75 1.01 4.65 1.15 3.80 1.23 2.36 1.56 1.90 1.90 1.60 2.48 1.30 3.52 1.22 4.10 1.05 7.20 1.05 7.30
10.00 1.03 7.50 1.07 3.20 1.32 2.48 1.50 1.77 1.97 2.02 1.79 1.40 2.80 1.71 2.14 4.80 1.15 3.45 1.28 1.92 1.82 1.42 2.75 1.27 3.55 1.08 7.00 1.07 7.50
4.65 1.22 2.86 1.45 2.24 1.69 1.95 1.93 1.64 2.35 1.48 2.77 1.63 2.36 1.47 2.79 1.19 5.03
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.5 2.5
3.40 1.29 2.31 1.57 1.56 2.34 1.14 5.20
3.68 1.28 2.50 1.53 1.62 2.30 1.24 4.05 1.16 5.20
2.25 1.60 1.42 2.75 1.20 4.20 1.03 10.00 1.02 11.00
3.36 1.36 2.89 1.43 2.26 1.67 1.74 2.15 1.24 4.10 1.12 6.43 1.28 3.74
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
4.80 1.16 1.94 1.80 1.28 3.50
5.05 1.17 3.60 1.29 1.98 1.83 1.48 2.65 1.30 3.52
3.40 1.29 1.91 1.83 1.44 2.70 1.30 3.35

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
1.80 1.94
2.42 1.52
Букмекер Да Нет
4.30 1.20
7.50 1.07
Букмекер Да Нет
3.20 1.32
3.10 1.35
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Прогнозы на матч Брага 3:0 Тондела

Исход игры
Брага
98.6% (138)
Ничья
0.7% (1)
Тондела
0.7% (1)
Тотал 2.5
Больше
35.77% (49)
Меньше
64.23% (88)
Обе команды забьют
Да
36.5% (50)
Нет
63.5% (87)
Популярный счёт
2:0 Брага
45% (63)
2:1 Брага
28.6% (40)
1:0 Брага
16.4% (23)
3:1 Брага
6.4% (9)
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