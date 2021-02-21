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Реал Сосьедад
 
Позже

Стадион:
Алавес
1
Ремиро
Алехандро
18
Горосабел
Андони
5
Субельдия
Игор
24
Ле
Норман
Робен
20
Монреаль
Начо
21
Сильва
Давид
4
Ильяраменди
Асьер
8
Мерино
Микель
7
Порту
Кристиан
19
Исак
Александр
10
Оярсабаль
Микель
1
Пачеко
Фернандо
2
Тачи
5
Лагуардия
Виктор
22
Лежён
Флорьян
21
Агиррегабириа
Мартин
16
Эдгар
Мендес
8
Пина
Томас
19
Ману
Гарсия
17
Кордоба
Иньиго
9
Хоселу
Санмартин
14
Дейверсон
Силва
Реал Сосьедад
4-3-3
Алавес
4-4-2

Статистика матча

  • 0 Голы 0
  • 0 Удары по воротам 0
  • 0 Удары в створ 0
  • 0 Угловые 0
  • 0 Офсайды 0
  • 0 Нарушения правил 0
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 0 Владение мячом, % 0

Бомбардиры внутри турнира

Реал Сосьедад
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Оярсабаль Микель 10 (6) 0.43
2. Исак Александр 9 0.39
3. Порту Кристиан 5 0.22
4. Виллиан Жозе 3 0.13
5. Янузай Аднан 2 (1) 0.09
6. Барренечеа Андер 2 0.09
7. Лопес Роберто III 2 0.09
8. Мерино Микель 1 0.04
9. Сильва Давид 1 0.04
10. Монреаль Начо 1 0.04
11. Горосабел Андони 0 0
12. Гуриди Хон 0 0
13. Муньос Айхен 0 0
Алавес
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Хоселу Санмартин 5 (1) 0.22
2. Лукас Перес 4 (3) 0.17
3. Эдгар Мендес 3 0.13
4. Риоха Луис 2 0.09
5. Дейверсон Силва 1 0.04
6. Химо Наварро 1 0.04
7. Пина Томас 1 0.04
8. Эли Родриго 1 0.04
9. Сайнс Борха 1 0.04
10. Йота Пелетейро 0 0
11. Агиррегабириа Мартин 0 0

Карточки

Реал Сосьедад
# Игрок      
1. Ле Норман Робен 5 1
2. Муньос Айхен 5 0
3. Барренечеа Андер 5 0
4. Сильва Давид 4 0
5. Мерино Микель 4 0
6. Ариц Элустондо 4 0
7. Исак Александр 3 0
8. Субельдия Игор 3 0
9. Гевара Андер 3 0
10. Субименди Мартин 3 0
11. Сальдуа Хосеба 2 0
12. Гуриди Хон 2 0
13. Модибо Саньян 2 0
14. Ильяраменди Асьер 1 0
15. Янузай Аднан 1 0
16. Горосабел Андони 1 0
17. Фернандес Карлос 1 0
18. Порту Кристиан 1 0
19. Оярсабаль Микель 1 0
Алавес
# Игрок      
1. Эдгар Мендес 7 1
2. Лежён Флорьян 8 0
3. Пина Томас 7 0
4. Батталья Родриго 5 1
5. Дуарте Рубен 4 1
6. Лагуардия Виктор 3 1
7. Йота Пелетейро 3 1
8. Тачи 3 1
9. Химо Наварро 4 0
10. Дейверсон Силва 3 0
11. Ману Гарсия 3 0
12. Риоха Луис 3 0
13. Лопес Хавьер 1 0
14. Хоселу Санмартин 1 0
15. Пачеко Фернандо 1 0
16. Эли Родриго 1 0
17. Понс Пере 1 0
18. Агиррегабириа Мартин 1 0
19. Сайнс Борха 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Реал Сосьедад 5.56% (2) 25% (9) 13.89% (5) 25% (9) 11.11% (4) 19.44% (7)
 Алавес 21.05% (4) 15.79% (3) 21.05% (4) 21.05% (4) 15.79% (3) 5.26% (1)

Предыдущие игры

Реал Сосьедад Последние 20 матчей: +4 =9 -7
Реал Сосьедад 0:4 Манчестер Юнайтед Хетафе 0:1 Реал Сосьедад Реал Сосьедад 4:1 Кадис Вильярреал 1:1 Реал Сосьедад
Бетис 3:1 Реал Сосьедад Реал Сосьедад 2:2 Бетис Кордова 0:2 Реал Сосьедад Реал Сосьедад 1:1 Барселона Севилья 3:2 Реал Сосьедад Реал Сосьедад 1:1 Осасуна Атлетик Б 0:1 Реал Сосьедад Реал Сосьедад 0:2 Атлетико М Леванте 2:1 Реал Сосьедад Барселона 2:1 Реал Сосьедад Реал Сосьедад 1:1 Эйбар Наполи 1:1 Реал Сосьедад Алавес 0:0 Реал Сосьедад Реал Сосьедад 2:2 Риека Реал Сосьедад 1:1 Вильярреал АЗ Алкмаар 0:0 Реал Сосьедад
Алавес Последние 20 матчей: +6 =6 -8
Барселона 5:1 Алавес Алавес 1:0 Вальядолид Хетафе 0:0 Алавес Алавес 1:4 Реал Мадрид
Алавес 1:2 Севилья Альмерия 5:0 Алавес Кадис 3:1 Алавес Депортиво 0:1 Алавес Алавес 1:2 Атлетико М Осасуна 1:1 Алавес Алавес 2:1 Эйбар Сельта 2:0 Алавес Ринкон 0:2 Алавес Уэска 1:0 Алавес Алавес 0:0 Реал Сосьедад Реал Мадрид 1:2 Алавес Алавес 2:2 Валенсия Леванте 1:1 Алавес Алавес 1:1 Барселона Вальядолид 0:2 Алавес

Последние игры между собой

Реал Сосьедад: победы: 8, ничьи: 4, поражения: 8
Алавес: победы: 8, ничьи: 4, поражения: 8
Алавес 0:0 Реал Сосьедад Ла Лига Реал Сосьедад 2:2 Алавес Товарищеские матчи Алавес 2:0 Реал Сосьедад Ла Лига Реал Сосьедад 3:0 Алавес Ла Лига
Реал Сосьедад 0:0 Алавес Товарищеские матчи Алавес 0:1 Реал Сосьедад Товарищеские матчи Алавес 0:1 Реал Сосьедад Примера Реал Сосьедад 0:1 Алавес Примера Алавес 0:1 Реал Сосьедад Товарищеские матчи Реал Сосьедад 1:2 Алавес Товарищеские матчи Реал Сосьедад 2:1 Алавес Примера Алавес 0:2 Реал Сосьедад Примера Реал Сосьедад 1:2 Алавес Товарищеские матчи Алавес 1:0 Реал Сосьедад Примера Реал Сосьедад 3:0 Алавес Примера Алавес 3:1 Реал Сосьедад Товарищеские матчи Алавес 2:1 Реал Сосьедад Сегунда Реал Сосьедад 1:1 Алавес Сегунда Алавес 3:2 Реал Сосьедад Сегунда Реал Сосьедад 1:0 Алавес Сегунда
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Атлетико М Заявка 23 17 4 2 45 - 16 55
2. Реал Мадрид Заявка 24 16 4 4 42 - 19 52
3. Барселона 1:0 Заявка 23 15 4 4 50 - 21 49
4. Севилья Заявка 22 14 3 5 32 - 16 45
5. Реал Сосьедад Заявка 23 10 8 5 37 - 20 38
6. Вильярреал Заявка 23 8 12 3 32 - 24 36
7. Бетис Заявка 24 11 3 10 32 - 38 36
8. Леванте Заявка 24 7 10 7 34 - 33 31
9. Гранада Заявка 23 8 6 9 27 - 38 30
10. Сельта Заявка 24 7 8 9 29 - 36 29
11. Атлетик Б Заявка 22 8 4 10 32 - 26 28
12. Валенсия Заявка 24 6 9 9 30 - 32 27
13. Осасуна Заявка 23 6 7 10 22 - 31 25
14. Хетафе Заявка 24 6 6 12 17 - 30 24
15. Кадис 0:1 Заявка 24 6 6 12 20 - 40 24
16. Алавес Заявка 23 5 7 11 20 - 34 22
17. Эльче Заявка 22 4 9 9 20 - 31 21
18. Эйбар Заявка 24 4 9 11 19 - 27 21
19. Вальядолид Заявка 24 4 9 11 22 - 35 21
20. Уэска Заявка 23 2 10 11 18 - 33 16
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Атлетико М Заявка 12 9 2 1 26 - 7 29
2. Барселона 1:0 Заявка 12 8 3 1 29 - 12 27
3. Севилья Заявка 11 8 1 2 19 - 7 25
4. Реал Мадрид Заявка 11 8 0 3 20 - 7 24
5. Гранада Заявка 12 6 3 3 17 - 15 21
6. Вильярреал Заявка 12 5 6 1 18 - 12 21
7. Бетис Заявка 12 6 2 4 16 - 15 20
8. Атлетик Б Заявка 11 6 1 4 19 - 10 19
9. Сельта Заявка 11 6 1 4 18 - 18 19
10. Леванте Заявка 12 4 6 2 19 - 16 18
11. Реал Сосьедад Заявка 11 4 5 2 18 - 10 17
12. Валенсия Заявка 12 4 5 3 18 - 14 17
13. Осасуна Заявка 11 4 3 4 13 - 15 15
14. Хетафе Заявка 12 4 3 5 9 - 9 15
15. Алавес Заявка 12 3 4 5 10 - 15 13
16. Эльче Заявка 12 2 6 4 11 - 17 12
17. Вальядолид Заявка 12 2 4 6 12 - 20 10
18. Кадис 0:1 Заявка 12 2 4 6 11 - 21 10
19. Уэска Заявка 11 1 5 5 6 - 12 8
20. Эйбар Заявка 12 1 5 6 6 - 13 8
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Реал Мадрид Заявка 13 8 4 1 22 - 12 28
2. Атлетико М Заявка 11 8 2 1 19 - 9 26
3. Барселона 1:0 Заявка 11 7 1 3 21 - 9 22
4. Реал Сосьедад Заявка 12 6 3 3 19 - 10 21
5. Севилья Заявка 11 6 2 3 13 - 9 20
6. Бетис Заявка 12 5 1 6 16 - 23 16
7. Вильярреал Заявка 11 3 6 2 14 - 12 15
8. Кадис 0:1 Заявка 12 4 2 6 9 - 19 14
9. Эйбар Заявка 12 3 4 5 13 - 14 13
10. Леванте Заявка 12 3 4 5 15 - 17 13
11. Вальядолид Заявка 12 2 5 5 10 - 15 11
12. Валенсия Заявка 12 2 4 6 12 - 18 10
13. Осасуна Заявка 12 2 4 6 9 - 16 10
14. Сельта Заявка 13 1 7 5 11 - 18 10
15. Эльче Заявка 10 2 3 5 9 - 14 9
16. Атлетик Б Заявка 11 2 3 6 13 - 16 9
17. Алавес Заявка 11 2 3 6 10 - 19 9
18. Гранада Заявка 11 2 3 6 10 - 23 9
19. Хетафе Заявка 12 2 3 7 8 - 21 9
20. Уэска Заявка 12 1 5 6 12 - 21 8
  • — Лига чемпионов (Групповой этап)
  • — Лига Европы (Групповой этап)
  • — Лига конференций УЕФА (Квалификация)
  • — Вылет в Сегунду
  • До матча
  • Сегодняшняя игра пройдет с пустыми трибунами из-за коронавирусных ограничений.
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Реал Сосьедад - Алавес от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 21 февраля 2021, осталось 32 минуты.


    На матч можно сделать ставку с бонусом 5000 рублей.

Прогнозы 141
Реал Сосьедад 93.6% (132)
X 3.5% (5)
Алавес 2.8% (4)
Все прогнозы
2.24 Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Реал Сосьедад
Ничья
Алавес
1.59
3.99
7.59
Все Коэффициенты

Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
Бонус: 15 000 ₽ 1.55 3.80 7.20
Бонус: 5 000 ₽ 1.59 3.84 7.10
Бонус: 5 000 ₽ 1.57 3.95 6.30
  1.55 3.99 7.59

Самый высокий коэффициент на матч «Реал Сосьедад» – «Алавес» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Реал Сосьедад» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Алавес» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Реал Сосьедад» – «Алавес», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров

Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.5 3.5 4 4 4.5 4.5 5 5 5.5 5.5 6 6
7.30 1.04 6.80 1.08 2.99 1.37 2.45 1.55 1.82 2.10 1.37 3.10 1.26 3.70 1.10 5.90 1.06 7.00 1.00 11.25
9.00 1.05 7.10 1.10 2.90 1.36 2.30 1.66 2.04 1.85 1.70 2.10 1.33 3.25 1.23 4.00 1.08 6.60 1.06 7.60 1.01 12.50 1.01 14.50 0.00 20.00
3.40 1.35 2.99 1.44 2.56 1.56 2.08 1.84 1.81 2.10 1.62 2.43 1.30 3.76 1.11 7.70
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
2.68 1.47 1.80 2.01 1.36 3.12 1.11 6.45 1.08 7.80
1.74 2.10 1.38 3.20 1.08 6.70
2.94 1.45 2.41 1.63 1.88 2.04 1.55 2.61 1.40 3.18
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
3.52 1.30 2.38 1.58 1.60 2.34 1.23 4.20 1.15 5.35
2.46 1.57 1.55 2.35 1.20 4.20

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
2.12 1.69
Букмекер Да Нет
5.60 1.12
Букмекер Да Нет
4.00 1.22
Где смотреть матч Реал Сосьедад - Алавес онлайн

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Прогнозы на матч Реал Сосьедад - Алавес

Исход игры
Реал Сосьедад
93.6% (132)
Ничья
3.5% (5)
Алавес
2.8% (4)
Тотал 2.5
Больше
43.38% (59)
Меньше
56.62% (77)
Обе команды забьют
Да
47.06% (64)
Нет
52.94% (72)
Популярный счёт
2:1 Реал Сосьедад
29.8% (42)
2:0 Реал Сосьедад
25.5% (36)
1:0 Реал Сосьедад
24.8% (35)
3:1 Реал Сосьедад
7.1% (10)
1:1 Ничья
3.5% (5)
4:1 Реал Сосьедад
2.8% (4)
1:2 Алавес
1.4% (2)
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