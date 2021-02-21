Реал Сосьедад
4:0
Конец матча
Стадион: Reale Seguros Stadium
Алавес
1:0
41' ГолИсак Александр
2:0
49' ГолИсак Александр
51' Желтая карточкаМерино Микель
52' Желтая карточкаМану Гарсия
54' Желтая карточкаИльяраменди Асьер
61' Желтая карточкаПина Томас
3:0
62' ГолИсак Александр
4:0
73' ГолПорту Кристиан
85' Желтая карточкаБаутиста Хон
21
Сильва
Давид
2
Тачи
16
Эдгар
Мендес
19
Ману
Гарсия
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
21 Сильва ДавидПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
31 Марреро УнаиВратарь
- Защитник
-
12 Муньос АйхенЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
14 Гуриди ХонПолузащитник
-
16 Гевара АндерПолузащитник
-
25 Баутиста ХонНападающий
- Нападающий
-
11 Янузай АднанНападающий
-
Главный тренер: Альгуасиль Иманоль
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Дисквалифицирован
- Под вопросом
- Под вопросом
- Основной состав
- Вратарь
-
2 ТачиЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
16 Эдгар МендесПолузащитник
- Полузащитник
-
19 Ману ГарсияПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
23 Химо НаварроЗащитник
-
11 Риоха ЛуисПолузащитник
-
18 Бурги ХорхеПолузащитник
-
29 Сайнс БорхаПолузащитник
- Полузащитник
-
20 Понс ПереПолузащитник
- Нападающий
-
10 Гвидетти ЙонНападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Абелардо Фернандес
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Под вопросом
Ход матча
41'
1:0
49'
2:0
51'
52'
61'
62'
70'
73'
4:0
85'
Статистика матча
-
4 Голы 0
-
1 Удары по воротам 3
-
4 Удары в створ 2
-
4 Угловые 3
-
1 Офсайды 3
-
17 Нарушения правил 16
-
3 Жёлтые карточки 2
-
0 Красные карточки 0
-
5 Замены 5
-
65 Владение мячом, % 35
Владение мячом
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Исак Александр
|12
|0.5
|2.
|Оярсабаль Микель
|10 (6)
|0.42
|3.
|Порту Кристиан
|6
|0.25
|4.
|Виллиан Жозе
|3
|0.13
|5.
|Янузай Аднан
|2 (1)
|0.08
|6.
|Барренечеа Андер
|2
|0.08
|7.
|Лопес Роберто III
|2
|0.08
|8.
|Сильва Давид
|1
|0.04
|9.
|Мерино Микель
|1
|0.04
|10.
|Монреаль Начо
|1
|0.04
|11.
|Горосабел Андони
|0
|0
|12.
|Гуриди Хон
|0
|0
|13.
|Муньос Айхен
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Хоселу Санмартин
|5 (1)
|0.21
|2.
|Лукас Перес
|4 (3)
|0.17
|3.
|Эдгар Мендес
|3
|0.13
|4.
|Риоха Луис
|2
|0.08
|5.
|Дейверсон Силва
|1
|0.04
|6.
|Химо Наварро
|1
|0.04
|7.
|Пина Томас
|1
|0.04
|8.
|Эли Родриго
|1
|0.04
|9.
|Сайнс Борха
|1
|0.04
|10.
|Йота Пелетейро
|0
|0
|11.
|Агиррегабириа Мартин
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Ле Норман Робен
|5
|1
|2.
|Мерино Микель
|5
|0
|3.
|Муньос Айхен
|5
|0
|4.
|Барренечеа Андер
|5
|0
|5.
|Сильва Давид
|4
|0
|6.
|Ариц Элустондо
|4
|0
|7.
|Исак Александр
|3
|0
|8.
|Субельдия Игор
|3
|0
|9.
|Гевара Андер
|3
|0
|10.
|Субименди Мартин
|3
|0
|11.
|Ильяраменди Асьер
|2
|0
|12.
|Сальдуа Хосеба
|2
|0
|13.
|Гуриди Хон
|2
|0
|14.
|Модибо Саньян
|2
|0
|15.
|Янузай Аднан
|1
|0
|16.
|Горосабел Андони
|1
|0
|17.
|Фернандес Карлос
|1
|0
|18.
|Порту Кристиан
|1
|0
|19.
|Оярсабаль Микель
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Эдгар Мендес
|7
|1
|2.
|Пина Томас
|8
|0
|3.
|Лежён Флорьян
|8
|0
|4.
|Батталья Родриго
|5
|1
|5.
|Дуарте Рубен
|4
|1
|6.
|Лагуардия Виктор
|3
|1
|7.
|Йота Пелетейро
|3
|1
|8.
|Тачи
|3
|1
|9.
|Химо Наварро
|4
|0
|10.
|Ману Гарсия
|4
|0
|11.
|Дейверсон Силва
|3
|0
|12.
|Риоха Луис
|3
|0
|13.
|Лопес Хавьер
|1
|0
|14.
|Хоселу Санмартин
|1
|0
|15.
|Пачеко Фернандо
|1
|0
|16.
|Эли Родриго
|1
|0
|17.
|Понс Пере
|1
|0
|18.
|Агиррегабириа Мартин
|1
|0
|19.
|Сайнс Борха
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Реал Сосьедад
|5.56% (2)
|25% (9)
|13.89% (5)
|25% (9)
|11.11% (4)
|19.44% (7)
|Алавес
|21.05% (4)
|15.79% (3)
|21.05% (4)
|21.05% (4)
|15.79% (3)
|5.26% (1)
Предыдущие игры
Реал Сосьедад Последние 20 матчей: +4 =9 -7Реал Сосьедад 0:4 Манчестер Юнайтед Хетафе 0:1 Реал Сосьедад Реал Сосьедад 4:1 Кадис Вильярреал 1:1 Реал Сосьедад
Бетис 3:1 Реал Сосьедад Реал Сосьедад 2:2 Бетис Кордова 0:2 Реал Сосьедад Реал Сосьедад 1:1 Барселона Севилья 3:2 Реал Сосьедад Реал Сосьедад 1:1 Осасуна Атлетик Б 0:1 Реал Сосьедад Реал Сосьедад 0:2 Атлетико М Леванте 2:1 Реал Сосьедад Барселона 2:1 Реал Сосьедад Реал Сосьедад 1:1 Эйбар Наполи 1:1 Реал Сосьедад Алавес 0:0 Реал Сосьедад Реал Сосьедад 2:2 Риека Реал Сосьедад 1:1 Вильярреал АЗ Алкмаар 0:0 Реал Сосьедад
Алавес Последние 20 матчей: +6 =6 -8Барселона 5:1 Алавес Алавес 1:0 Вальядолид Хетафе 0:0 Алавес Алавес 1:4 Реал Мадрид
Алавес 1:2 Севилья Альмерия 5:0 Алавес Кадис 3:1 Алавес Депортиво 0:1 Алавес Алавес 1:2 Атлетико М Осасуна 1:1 Алавес Алавес 2:1 Эйбар Сельта 2:0 Алавес Ринкон 0:2 Алавес Уэска 1:0 Алавес Алавес 0:0 Реал Сосьедад Реал Мадрид 1:2 Алавес Алавес 2:2 Валенсия Леванте 1:1 Алавес Алавес 1:1 Барселона Вальядолид 0:2 Алавес
Последние игры между собой
Реал Сосьедад: победы: 8, ничьи: 4, поражения: 8
Алавес: победы: 8, ничьи: 4, поражения: 8
Реал Сосьедад 0:0 Алавес Товарищеские матчи Алавес 0:1 Реал Сосьедад Товарищеские матчи Алавес 0:1 Реал Сосьедад Примера Реал Сосьедад 0:1 Алавес Примера Алавес 0:1 Реал Сосьедад Товарищеские матчи Реал Сосьедад 1:2 Алавес Товарищеские матчи Реал Сосьедад 2:1 Алавес Примера Алавес 0:2 Реал Сосьедад Примера Реал Сосьедад 1:2 Алавес Товарищеские матчи Алавес 1:0 Реал Сосьедад Примера Реал Сосьедад 3:0 Алавес Примера Алавес 3:1 Реал Сосьедад Товарищеские матчи Алавес 2:1 Реал Сосьедад Сегунда Реал Сосьедад 1:1 Алавес Сегунда Алавес 3:2 Реал Сосьедад Сегунда Реал Сосьедад 1:0 Алавес Сегунда
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Атлетико М
|Заявка
|23
|17
|4
|2
|45 - 16
|55
|2.
|Реал Мадрид
|Заявка
|24
|16
|4
|4
|42 - 19
|52
|3.
|Барселона
|Заявка
|23
|14
|5
|4
|50 - 22
|47
|4.
|Севилья
|Заявка
|22
|14
|3
|5
|32 - 16
|45
|5.
|Реал Сосьедад
|Заявка
|24
|11
|8
|5
|41 - 20
|41
|6.
|Вильярреал
|Заявка
|23
|8
|12
|3
|32 - 24
|36
|7.
|Бетис
|Заявка
|24
|11
|3
|10
|32 - 38
|36
|8.
|Леванте
|Заявка
|24
|7
|10
|7
|34 - 33
|31
|9.
|Гранада
|Заявка
|23
|8
|6
|9
|27 - 38
|30
|10.
|Сельта
|Заявка
|24
|7
|8
|9
|29 - 36
|29
|11.
|Атлетик Б
|Заявка
|22
|8
|4
|10
|32 - 26
|28
|12.
|Валенсия
|Заявка
|24
|6
|9
|9
|30 - 32
|27
|13.
|Осасуна
|Заявка
|23
|6
|7
|10
|22 - 31
|25
|14.
|Кадис
|Заявка
|24
|6
|7
|11
|21 - 40
|25
|15.
|Хетафе
|Заявка
|24
|6
|6
|12
|17 - 30
|24
|16.
|Алавес
|Заявка
|24
|5
|7
|12
|20 - 38
|22
|17.
|Эльче
|Заявка
|22
|4
|9
|9
|20 - 31
|21
|18.
|Эйбар
|Заявка
|24
|4
|9
|11
|19 - 27
|21
|19.
|Вальядолид
|Заявка
|24
|4
|9
|11
|22 - 35
|21
|20.
|Уэска
|Заявка
|23
|2
|10
|11
|18 - 33
|16
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Атлетико М
|Заявка
|12
|9
|2
|1
|26 - 7
|29
|2.
|Севилья
|Заявка
|11
|8
|1
|2
|19 - 7
|25
|3.
|Барселона
|Заявка
|12
|7
|4
|1
|29 - 13
|25
|4.
|Реал Мадрид
|Заявка
|11
|8
|0
|3
|20 - 7
|24
|5.
|Гранада
|Заявка
|12
|6
|3
|3
|17 - 15
|21
|6.
|Вильярреал
|Заявка
|12
|5
|6
|1
|18 - 12
|21
|7.
|Бетис
|Заявка
|12
|6
|2
|4
|16 - 15
|20
|8.
|Реал Сосьедад
|Заявка
|12
|5
|5
|2
|22 - 10
|20
|9.
|Атлетик Б
|Заявка
|11
|6
|1
|4
|19 - 10
|19
|10.
|Сельта
|Заявка
|11
|6
|1
|4
|18 - 18
|19
|11.
|Леванте
|Заявка
|12
|4
|6
|2
|19 - 16
|18
|12.
|Валенсия
|Заявка
|12
|4
|5
|3
|18 - 14
|17
|13.
|Осасуна
|Заявка
|11
|4
|3
|4
|13 - 15
|15
|14.
|Хетафе
|Заявка
|12
|4
|3
|5
|9 - 9
|15
|15.
|Алавес
|Заявка
|12
|3
|4
|5
|10 - 15
|13
|16.
|Эльче
|Заявка
|12
|2
|6
|4
|11 - 17
|12
|17.
|Вальядолид
|Заявка
|12
|2
|4
|6
|12 - 20
|10
|18.
|Кадис
|Заявка
|12
|2
|4
|6
|11 - 21
|10
|19.
|Уэска
|Заявка
|11
|1
|5
|5
|6 - 12
|8
|20.
|Эйбар
|Заявка
|12
|1
|5
|6
|6 - 13
|8
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Реал Мадрид
|Заявка
|13
|8
|4
|1
|22 - 12
|28
|2.
|Атлетико М
|Заявка
|11
|8
|2
|1
|19 - 9
|26
|3.
|Барселона
|Заявка
|11
|7
|1
|3
|21 - 9
|22
|4.
|Реал Сосьедад
|Заявка
|12
|6
|3
|3
|19 - 10
|21
|5.
|Севилья
|Заявка
|11
|6
|2
|3
|13 - 9
|20
|6.
|Бетис
|Заявка
|12
|5
|1
|6
|16 - 23
|16
|7.
|Вильярреал
|Заявка
|11
|3
|6
|2
|14 - 12
|15
|8.
|Кадис
|Заявка
|12
|4
|3
|5
|10 - 19
|15
|9.
|Эйбар
|Заявка
|12
|3
|4
|5
|13 - 14
|13
|10.
|Леванте
|Заявка
|12
|3
|4
|5
|15 - 17
|13
|11.
|Вальядолид
|Заявка
|12
|2
|5
|5
|10 - 15
|11
|12.
|Валенсия
|Заявка
|12
|2
|4
|6
|12 - 18
|10
|13.
|Осасуна
|Заявка
|12
|2
|4
|6
|9 - 16
|10
|14.
|Сельта
|Заявка
|13
|1
|7
|5
|11 - 18
|10
|15.
|Эльче
|Заявка
|10
|2
|3
|5
|9 - 14
|9
|16.
|Атлетик Б
|Заявка
|11
|2
|3
|6
|13 - 16
|9
|17.
|Гранада
|Заявка
|11
|2
|3
|6
|10 - 23
|9
|18.
|Алавес
|Заявка
|12
|2
|3
|7
|10 - 23
|9
|19.
|Хетафе
|Заявка
|12
|2
|3
|7
|8 - 21
|9
|20.
|Уэска
|Заявка
|12
|1
|5
|6
|12 - 21
|8
- — Лига чемпионов (Групповой этап)
- — Лига Европы (Групповой этап)
- — Лига конференций УЕФА (Квалификация)
- — Вылет в Сегунду
Победитель
Самый высокий коэффициент на матч «Реал Сосьедад» – «Алавес» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Реал Сосьедад» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Алавес» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Реал Сосьедад» – «Алавес», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров
Тотал
Прогнозы на матч Реал Сосьедад 4:0 Алавес
Исход игры
Реал Сосьедад
93.6% (132)
Ничья
3.5% (5)
Алавес
2.8% (4)
Тотал 2.5
Больше
43.38% (59)
Меньше
56.62% (77)
Обе команды забьют
Да
46.32% (63)
Нет
53.68% (73)
Популярный счёт
2:1 Реал Сосьедад
29.8% (42)
2:0 Реал Сосьедад
25.5% (36)
1:0 Реал Сосьедад
24.8% (35)
3:1 Реал Сосьедад
7.1% (10)
1:1 Ничья
3.5% (5)
4:1 Реал Сосьедад
2.1% (3)
1:2 Алавес
1.4% (2)
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