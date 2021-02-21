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  2. Матчи
  3. Испания
Барселона
0:0
Первый тайм: 1'

Стадион:
Кадис
0' 1'
1
Тер
Штеген
Марк-Андре
2
Дест
Серджино
3
Пике
Херард
15
Ленгле
Клеман
18
Альба
Жорди
21
Де
Йонг
Френки
5
Бускетс
Серхио
16
Гонсалес
Педро
11
Дембеле
Усман
10
Месси
Лионель
7
Гризманн
Антуан
1
Ледесма
Херемиас
20
Карселен
Исаак
4
Мауро
Маркос
3
Хименес
Фали
22
Альфонсо
Луис
7
Санчес
Сальвадор
5
Гарридо
Хон
10
Переа
Альберто
25
Искьердо
Хайро
18
Негредо
Альваро
21
Собрино
Рубен
Барселона
4-3-3
Кадис
4-4-2

Статистика матча

  • 0 Голы 0
  • 0 Удары по воротам 0
  • 0 Удары в створ 0
  • 0 Угловые 0
  • 0 Офсайды 0
  • 0 Нарушения правил 0
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 0 Владение мячом, % 0

Бомбардиры внутри турнира

Барселона
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Месси Лионель 15 (2) 0.65
2. Гризманн Антуан 6 0.26
3. Фати Ансу 4 0.17
4. Де Йонг Френки 3 0.13
5. Тринкан Франсишку 3 0.13
6. Коутиньо Филиппе 2 0.09
7. Дембеле Усман 2 0.09
8. Гонсалес Педро 2 0.09
9. Брайтвайт Мартин 2 0.09
10. Альба Жорди 1 0.04
11. Роберто Серхи 1 0.04
12. Фирпо Жуниор 1 0.04
13. Ленгле Клеман 1 0.04
14. Пуч Рикард 1 0.04
15. Араухо Рональд 1 0.04
16. Бускетс Серхио 0 0
17. Дест Серджино 0 0
18. Мингеса Оскар 0 0
19. Мориба Илайкс 0 0
Кадис
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Негредо Альваро 6 0.25
2. Лосано Энтони 3 0.13
3. Хименес Альваро 2 0.08
4. Санчес Сальвадор 2 0.08
5. Переа Альберто 1 0.04
6. Алекс Фернандес 1 0.04
7. Кала Хуан 1 0.04
8. Помбо Хорхе 1 0.04
9. Искьердо Хайро 1 0.04
10. Алехо Иван 1 0.04
11. Альфонсо Луис 0 0
12. Малбашич Филип 0 0

Карточки

Барселона
# Игрок      
1. Ленгле Клеман 6 1
2. Альба Жорди 7 0
3. Бускетс Серхио 6 0
4. Де Йонг Френки 4 0
5. Месси Лионель 3 0
6. Пике Херард 2 0
7. Гризманн Антуан 2 0
8. Мингеса Оскар 2 0
9. Пьянич Миралем 1 0
10. Брайтвайт Мартин 1 0
11. Роберто Серхи 1 0
12. Дембеле Усман 1 0
13. Аленья Карлес 1 0
14. Тринкан Франсишку 1 0
15. Дест Серджино 1 0
16. Гонсалес Педро 1 0
17. Фати Ансу 1 0
Кадис
# Игрок      
1. Кала Хуан 6 0
2. Хименес Фали 6 0
3. Лосано Энтони 4 0
4. Негредо Альваро 2 1
5. Мауро Маркос 2 1
6. Искьердо Хайро 3 0
7. Акапо Карлос 1 1
8. Алькала Педро 2 0
9. Йонссон Йенс 2 0
10. Малбашич Филип 2 0
11. Альфонсо Луис 2 0
12. Санчес Сальвадор 2 0
13. Алехо Иван 2 0
14. Алекс Фернандес 1 0
15. Аугусто Фернандес 1 0
16. Мари Хосе 1 0
17. Собрино Рубен 1 0
18. Шапоньич Иван 1 0
19. Помбо Хорхе 1 0
20. Гарридо Хон 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Барселона 13.33% (6) 15.56% (7) 24.44% (11) 8.89% (4) 22.22% (10) 15.56% (7)
 Кадис 15.79% (3) 15.79% (3) 15.79% (3) 26.32% (5) 21.05% (4) 5.26% (1)

Предыдущие игры

Барселона Последние 20 матчей: +14 =2 -4
Барселона 1:4 ПСЖ Барселона 5:1 Алавес Севилья 2:0 Барселона Бетис 2:3 Барселона
Гранада 3:5 Барселона Барселона 2:1 Атлетик Б Райо Вальекано 1:2 Барселона Эльче 0:2 Барселона Корнелья 0:2 Барселона Барселона 2:3 Атлетик Б Реал Сосьедад 1:1 Барселона Гранада 0:4 Барселона Атлетик Б 2:3 Барселона Уэска 0:1 Барселона Барселона 1:1 Эйбар Вальядолид 0:3 Барселона Барселона 2:2 Валенсия Барселона 2:1 Реал Сосьедад Барселона 1:0 Леванте Барселона 0:3 Ювентус
Кадис Последние 20 матчей: +5 =5 -10
Кадис 0:4 Атлетик Б Реал Сосьедад 4:1 Кадис Кадис 2:4 Атлетико М Севилья 3:0 Кадис
Кадис 2:2 Леванте Жирона 2:0 Кадис Кадис 3:1 Алавес Понтеведра 0:0 Кадис Валенсия 1:1 Кадис Кадис 0:0 Вальядолид Бетис 1:0 Кадис Кадис 0:2 Хетафе Рибадумия 0:2 Кадис Сельта 4:0 Кадис Кадис 2:1 Барселона Эльче 1:1 Кадис Кадис 0:1 Реал Сосьедад Атлетико М 4:0 Кадис Эйбар 0:2 Кадис Кадис 0:0 Вильярреал

Последние игры между собой

Барселона: победы: 0, ничьи: 0, поражения: 1
Кадис: победы: 1, ничьи: 0, поражения: 0
Кадис 2:1 Барселона Ла Лига
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Атлетико М Заявка 23 17 4 2 45 - 16 55
2. Реал Мадрид Заявка 24 16 4 4 42 - 19 52
3. Барселона 0:0 Заявка 23 14 5 4 49 - 21 47
4. Севилья Заявка 22 14 3 5 32 - 16 45
5. Реал Сосьедад Заявка 23 10 8 5 37 - 20 38
6. Вильярреал Заявка 23 8 12 3 32 - 24 36
7. Бетис Заявка 24 11 3 10 32 - 38 36
8. Леванте Заявка 24 7 10 7 34 - 33 31
9. Гранада Заявка 23 8 6 9 27 - 38 30
10. Сельта Заявка 24 7 8 9 29 - 36 29
11. Атлетик Б Заявка 22 8 4 10 32 - 26 28
12. Валенсия Заявка 24 6 9 9 30 - 32 27
13. Осасуна Заявка 23 6 7 10 22 - 31 25
14. Кадис 0:0 Заявка 24 6 7 11 20 - 39 25
15. Хетафе Заявка 24 6 6 12 17 - 30 24
16. Алавес Заявка 23 5 7 11 20 - 34 22
17. Эльче Заявка 22 4 9 9 20 - 31 21
18. Эйбар Заявка 24 4 9 11 19 - 27 21
19. Вальядолид Заявка 24 4 9 11 22 - 35 21
20. Уэска Заявка 23 2 10 11 18 - 33 16
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Атлетико М Заявка 12 9 2 1 26 - 7 29
2. Севилья Заявка 11 8 1 2 19 - 7 25
3. Барселона 0:0 Заявка 12 7 4 1 28 - 12 25
4. Реал Мадрид Заявка 11 8 0 3 20 - 7 24
5. Гранада Заявка 12 6 3 3 17 - 15 21
6. Вильярреал Заявка 12 5 6 1 18 - 12 21
7. Бетис Заявка 12 6 2 4 16 - 15 20
8. Атлетик Б Заявка 11 6 1 4 19 - 10 19
9. Сельта Заявка 11 6 1 4 18 - 18 19
10. Леванте Заявка 12 4 6 2 19 - 16 18
11. Реал Сосьедад Заявка 11 4 5 2 18 - 10 17
12. Валенсия Заявка 12 4 5 3 18 - 14 17
13. Осасуна Заявка 11 4 3 4 13 - 15 15
14. Хетафе Заявка 12 4 3 5 9 - 9 15
15. Алавес Заявка 12 3 4 5 10 - 15 13
16. Эльче Заявка 12 2 6 4 11 - 17 12
17. Вальядолид Заявка 12 2 4 6 12 - 20 10
18. Кадис 0:0 Заявка 12 2 4 6 11 - 21 10
19. Уэска Заявка 11 1 5 5 6 - 12 8
20. Эйбар Заявка 12 1 5 6 6 - 13 8
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Реал Мадрид Заявка 13 8 4 1 22 - 12 28
2. Атлетико М Заявка 11 8 2 1 19 - 9 26
3. Барселона 0:0 Заявка 11 7 1 3 21 - 9 22
4. Реал Сосьедад Заявка 12 6 3 3 19 - 10 21
5. Севилья Заявка 11 6 2 3 13 - 9 20
6. Бетис Заявка 12 5 1 6 16 - 23 16
7. Вильярреал Заявка 11 3 6 2 14 - 12 15
8. Кадис 0:0 Заявка 12 4 3 5 9 - 18 15
9. Эйбар Заявка 12 3 4 5 13 - 14 13
10. Леванте Заявка 12 3 4 5 15 - 17 13
11. Вальядолид Заявка 12 2 5 5 10 - 15 11
12. Валенсия Заявка 12 2 4 6 12 - 18 10
13. Осасуна Заявка 12 2 4 6 9 - 16 10
14. Сельта Заявка 13 1 7 5 11 - 18 10
15. Эльче Заявка 10 2 3 5 9 - 14 9
16. Атлетик Б Заявка 11 2 3 6 13 - 16 9
17. Алавес Заявка 11 2 3 6 10 - 19 9
18. Гранада Заявка 11 2 3 6 10 - 23 9
19. Хетафе Заявка 12 2 3 7 8 - 21 9
20. Уэска Заявка 12 1 5 6 12 - 21 8
  • — Лига чемпионов (Групповой этап)
  • — Лига Европы (Групповой этап)
  • — Лига конференций УЕФА (Квалификация)
  • — Вылет в Сегунду
  • Первый тайм
  • 5'
    Повтор показал, что Сальвадор Санчес просто сбил дыхание. Всё в порядке с 7 номером "Кадиса".
  • Травма, повреждение
    5'
    Сальвадор Санчес лежит в собственной штрафной. Пауза у нас в игре.
  • 4'
    "Барселона" пока играет легко и свободно. Полное преимущество подопечных Кумана на первых минутах.
  • 3'
    Фали Хименес не дал Месси развернуться в штрафной "Кадиса". Хорошо сыграл защитник гостей.
  • 2'
    "Барселона" долгой и осторожной перепасовкой выискивает мячу пути в чужую штрафную.
  • 1'
    "Барселона" проводит матч в комплекте формы сине-гранатового цвета, в жёлтой игроки "Кадиса".
  • Первый тайм начался
    Матч начался! Первыми с центра поля встречу начали футболисты "Барселоны".
  • Первый тайм
  • 2'
    Хименес Фали выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • 2'
    Гонсалес Педро из команды Барселона находит одноклубника четким пасом пяткой.
  • 2'
    Санчес Сальвадор выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • 2'
    Пике Херард из команды Барселона отправил кросс в штрафную...
  • 1'
    Барселона пытается что-то создать.
  • 1'
    Поле сегодня находится в отличном состоянии, одно удовольствие играть
  • 1'
    Сегодня прохладно для игры в футбол.
  • 1'
    Сегодняшняя игра пройдет с пустыми трибунами из-за коронавирусных ограничений.
  • 1'
    Барселона начинает с центра поля
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Минута молчания состоится перед началом матча.
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Camp Nou. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!

Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
Бонус: 15 000 ₽ 1.14 8.80 21.00
Бонус: 5 000 ₽ 1.11 10.75 24.00
Бонус: 5 000 ₽ 1.12 10.50 24.00
  1.12 10.19 24.99

Самый высокий коэффициент на матч «Барселона» – «Кадис» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Барселона» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Кадис» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Барселона» – «Кадис», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров

Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.25 3.25 3.5 3.5 3.75 3.75 4 4 4.5 4.5 5 5 5.5 5.5 6 6 6.5 6.5 7 7
6.95 1.06 6.20 1.09 3.32 1.31 2.77 1.44 2.06 1.85 1.64 2.26 1.44 2.70 1.22 3.90 1.16 4.45 1.06 7.10
14.50 1.01 7.20 1.07 6.30 1.09 3.45 1.31 2.80 1.44 2.07 1.90 2.06 1.81 1.87 1.99 1.67 2.28 1.45 2.75 1.25 4.00 1.19 4.50 1.07 7.20 1.06 7.80 1.01 12.50
7.75 1.11 3.56 1.32 2.74 1.48 2.85 1.46 2.33 1.65 2.05 1.85 1.83 2.05 1.63 2.38 1.43 2.96 1.17 5.58
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.5 2.5
4.90 1.18 3.45 1.31 1.91 1.89 1.44 2.79 1.28 3.68
4.39 1.17 3.35 1.33 1.90 1.90 1.42 2.85 1.27 3.70
3.71 1.30 3.49 1.34 2.34 1.65 1.92 1.97 1.65 2.33 1.40 3.12
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5 3 3 3.5 3.5
5.95 1.13 5.35 1.15 2.48 1.54 1.86 1.94 1.49 2.62 1.22 4.30
2.50 1.49 1.87 1.87 1.49 2.50 1.20 4.03 1.15 4.80

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
2.28 1.63
Букмекер Да Нет
5.10 1.15
Букмекер Да Нет
3.80 1.23
Где смотреть матч Барселона 0:0 Кадис онлайн

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Прогнозы на матч Барселона 0:0 Кадис

Исход игры
Барселона
98% (144)
Ничья
0.7% (1)
Кадис
1.4% (2)
Тотал 2.5
Больше
62.94% (90)
Меньше
37.06% (53)
Обе команды забьют
Да
25.87% (37)
Нет
74.13% (106)
Популярный счёт
2:0 Барселона
34% (50)
3:0 Барселона
26.5% (39)
3:1 Барселона
15% (22)
4:0 Барселона
8.8% (13)
2:1 Барселона
4.1% (6)
4:1 Барселона
3.4% (5)
5:1 Барселона
2% (3)
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