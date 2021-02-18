Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Месси Лионель
|15 (2)
|0.68
|2.
|Гризманн Антуан
|6
|0.27
|3.
|Фати Ансу
|4
|0.18
|4.
|Де Йонг Френки
|3
|0.14
|5.
|Тринкан Франсишку
|3
|0.14
|6.
|Коутиньо Филиппе
|2
|0.09
|7.
|Дембеле Усман
|2
|0.09
|8.
|Гонсалес Педро
|2
|0.09
|9.
|Брайтвайт Мартин
|2
|0.09
|10.
|Альба Жорди
|1
|0.05
|11.
|Роберто Серхи
|1
|0.05
|12.
|Фирпо Жуниор
|1
|0.05
|13.
|Ленгле Клеман
|1
|0.05
|14.
|Пуч Рикард
|1
|0.05
|15.
|Араухо Рональд
|1
|0.05
|16.
|Бускетс Серхио
|0
|0
|17.
|Дест Серджино
|0
|0
|18.
|Мингеса Оскар
|0
|0
|19.
|Мориба Илайкс
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Негредо Альваро
|6
|0.26
|2.
|Лосано Энтони
|3
|0.13
|3.
|Хименес Альваро
|2
|0.09
|4.
|Санчес Сальвадор
|2
|0.09
|5.
|Переа Альберто
|1
|0.04
|6.
|Алекс Фернандес
|1
|0.04
|7.
|Кала Хуан
|1
|0.04
|8.
|Помбо Хорхе
|1
|0.04
|9.
|Искьердо Хайро
|1
|0.04
|10.
|Алехо Иван
|1
|0.04
|11.
|Альфонсо Луис
|0
|0
|12.
|Малбашич Филип
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Ленгле Клеман
|6
|1
|2.
|Альба Жорди
|7
|0
|3.
|Бускетс Серхио
|6
|0
|4.
|Де Йонг Френки
|4
|0
|5.
|Месси Лионель
|3
|0
|6.
|Пике Херард
|2
|0
|7.
|Гризманн Антуан
|2
|0
|8.
|Мингеса Оскар
|2
|0
|9.
|Пьянич Миралем
|1
|0
|10.
|Брайтвайт Мартин
|1
|0
|11.
|Роберто Серхи
|1
|0
|12.
|Дембеле Усман
|1
|0
|13.
|Аленья Карлес
|1
|0
|14.
|Тринкан Франсишку
|1
|0
|15.
|Дест Серджино
|1
|0
|16.
|Гонсалес Педро
|1
|0
|17.
|Фати Ансу
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Кала Хуан
|6
|0
|2.
|Хименес Фали
|6
|0
|3.
|Лосано Энтони
|4
|0
|4.
|Негредо Альваро
|2
|1
|5.
|Мауро Маркос
|2
|1
|6.
|Искьердо Хайро
|3
|0
|7.
|Акапо Карлос
|1
|1
|8.
|Алькала Педро
|2
|0
|9.
|Йонссон Йенс
|2
|0
|10.
|Малбашич Филип
|2
|0
|11.
|Альфонсо Луис
|2
|0
|12.
|Санчес Сальвадор
|2
|0
|13.
|Алехо Иван
|2
|0
|14.
|Алекс Фернандес
|1
|0
|15.
|Аугусто Фернандес
|1
|0
|16.
|Мари Хосе
|1
|0
|17.
|Собрино Рубен
|1
|0
|18.
|Шапоньич Иван
|1
|0
|19.
|Помбо Хорхе
|1
|0
|20.
|Гарридо Хон
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Барселона
|13.33% (6)
|15.56% (7)
|24.44% (11)
|8.89% (4)
|22.22% (10)
|15.56% (7)
|Кадис
|15.79% (3)
|15.79% (3)
|15.79% (3)
|26.32% (5)
|21.05% (4)
|5.26% (1)
Предыдущие игры
Барселона Последние 20 матчей: +14 =2 -4Барселона 1:4 ПСЖ Барселона 5:1 Алавес Севилья 2:0 Барселона Бетис 2:3 Барселона
Гранада 3:5 Барселона Барселона 2:1 Атлетик Б Райо Вальекано 1:2 Барселона Эльче 0:2 Барселона Корнелья 0:2 Барселона Барселона 2:3 Атлетик Б Реал Сосьедад 1:1 Барселона Гранада 0:4 Барселона Атлетик Б 2:3 Барселона Уэска 0:1 Барселона Барселона 1:1 Эйбар Вальядолид 0:3 Барселона Барселона 2:2 Валенсия Барселона 2:1 Реал Сосьедад Барселона 1:0 Леванте Барселона 0:3 Ювентус
Кадис Последние 20 матчей: +5 =5 -10Кадис 0:4 Атлетик Б Реал Сосьедад 4:1 Кадис Кадис 2:4 Атлетико М Севилья 3:0 Кадис
Кадис 2:2 Леванте Жирона 2:0 Кадис Кадис 3:1 Алавес Понтеведра 0:0 Кадис Валенсия 1:1 Кадис Кадис 0:0 Вальядолид Бетис 1:0 Кадис Кадис 0:2 Хетафе Рибадумия 0:2 Кадис Сельта 4:0 Кадис Кадис 2:1 Барселона Эльче 1:1 Кадис Кадис 0:1 Реал Сосьедад Атлетико М 4:0 Кадис Эйбар 0:2 Кадис Кадис 0:0 Вильярреал
Последние игры между собой
Барселона: победы: 0, ничьи: 0, поражения: 1
Кадис: победы: 1, ничьи: 0, поражения: 0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Атлетико М
|Заявка
|22
|17
|4
|1
|45 - 14
|55
|2.
|Реал Мадрид
|Заявка
|23
|15
|4
|4
|41 - 19
|49
|3.
|Барселона
|Заявка
|22
|14
|4
|4
|49 - 21
|46
|4.
|Севилья
|Заявка
|22
|14
|3
|5
|32 - 16
|45
|5.
|Реал Сосьедад
|Заявка
|23
|10
|8
|5
|37 - 20
|38
|6.
|Вильярреал
|Заявка
|23
|8
|12
|3
|32 - 24
|36
|7.
|Бетис
|Заявка
|23
|10
|3
|10
|31 - 38
|33
|8.
|Гранада
|Заявка
|23
|8
|6
|9
|27 - 38
|30
|9.
|Сельта
|Заявка
|23
|7
|8
|8
|29 - 34
|29
|10.
|Атлетик Б
|Заявка
|22
|8
|4
|10
|32 - 26
|28
|11.
|Леванте
|Заявка
|23
|6
|10
|7
|32 - 33
|28
|12.
|Осасуна
|Заявка
|23
|6
|7
|10
|22 - 31
|25
|13.
|Хетафе
|Заявка
|23
|6
|6
|11
|17 - 29
|24
|14.
|Кадис
|Заявка
|23
|6
|6
|11
|20 - 39
|24
|15.
|Валенсия
|Заявка
|23
|5
|9
|9
|28 - 32
|24
|16.
|Алавес
|Заявка
|23
|5
|7
|11
|20 - 34
|22
|17.
|Эйбар
|Заявка
|23
|4
|9
|10
|19 - 26
|21
|18.
|Вальядолид
|Заявка
|23
|4
|9
|10
|22 - 34
|21
|19.
|Эльче
|Заявка
|21
|3
|9
|9
|19 - 31
|18
|20.
|Уэска
|Заявка
|23
|2
|10
|11
|18 - 33
|16
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Атлетико М
|Заявка
|11
|9
|2
|0
|26 - 5
|29
|2.
|Севилья
|Заявка
|11
|8
|1
|2
|19 - 7
|25
|3.
|Реал Мадрид
|Заявка
|11
|8
|0
|3
|20 - 7
|24
|4.
|Барселона
|Заявка
|11
|7
|3
|1
|28 - 12
|24
|5.
|Гранада
|Заявка
|12
|6
|3
|3
|17 - 15
|21
|6.
|Вильярреал
|Заявка
|12
|5
|6
|1
|18 - 12
|21
|7.
|Атлетик Б
|Заявка
|11
|6
|1
|4
|19 - 10
|19
|8.
|Сельта
|Заявка
|11
|6
|1
|4
|18 - 18
|19
|9.
|Леванте
|Заявка
|12
|4
|6
|2
|19 - 16
|18
|10.
|Бетис
|Заявка
|11
|5
|2
|4
|15 - 15
|17
|11.
|Реал Сосьедад
|Заявка
|11
|4
|5
|2
|18 - 10
|17
|12.
|Осасуна
|Заявка
|11
|4
|3
|4
|13 - 15
|15
|13.
|Хетафе
|Заявка
|12
|4
|3
|5
|9 - 9
|15
|14.
|Валенсия
|Заявка
|11
|3
|5
|3
|16 - 14
|14
|15.
|Алавес
|Заявка
|12
|3
|4
|5
|10 - 15
|13
|16.
|Вальядолид
|Заявка
|11
|2
|4
|5
|12 - 19
|10
|17.
|Кадис
|Заявка
|12
|2
|4
|6
|11 - 21
|10
|18.
|Эльче
|Заявка
|11
|1
|6
|4
|10 - 17
|9
|19.
|Уэска
|Заявка
|11
|1
|5
|5
|6 - 12
|8
|20.
|Эйбар
|Заявка
|12
|1
|5
|6
|6 - 13
|8
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Атлетико М
|Заявка
|11
|8
|2
|1
|19 - 9
|26
|2.
|Реал Мадрид
|Заявка
|12
|7
|4
|1
|21 - 12
|25
|3.
|Барселона
|Заявка
|11
|7
|1
|3
|21 - 9
|22
|4.
|Реал Сосьедад
|Заявка
|12
|6
|3
|3
|19 - 10
|21
|5.
|Севилья
|Заявка
|11
|6
|2
|3
|13 - 9
|20
|6.
|Бетис
|Заявка
|12
|5
|1
|6
|16 - 23
|16
|7.
|Вильярреал
|Заявка
|11
|3
|6
|2
|14 - 12
|15
|8.
|Кадис
|Заявка
|11
|4
|2
|5
|9 - 18
|14
|9.
|Эйбар
|Заявка
|11
|3
|4
|4
|13 - 13
|13
|10.
|Вальядолид
|Заявка
|12
|2
|5
|5
|10 - 15
|11
|11.
|Леванте
|Заявка
|11
|2
|4
|5
|13 - 17
|10
|12.
|Валенсия
|Заявка
|12
|2
|4
|6
|12 - 18
|10
|13.
|Осасуна
|Заявка
|12
|2
|4
|6
|9 - 16
|10
|14.
|Сельта
|Заявка
|12
|1
|7
|4
|11 - 16
|10
|15.
|Эльче
|Заявка
|10
|2
|3
|5
|9 - 14
|9
|16.
|Атлетик Б
|Заявка
|11
|2
|3
|6
|13 - 16
|9
|17.
|Алавес
|Заявка
|11
|2
|3
|6
|10 - 19
|9
|18.
|Хетафе
|Заявка
|11
|2
|3
|6
|8 - 20
|9
|19.
|Гранада
|Заявка
|11
|2
|3
|6
|10 - 23
|9
|20.
|Уэска
|Заявка
|12
|1
|5
|6
|12 - 21
|8
- — Лига чемпионов (Групповой этап)
- — Лига Европы (Групповой этап)
- — Лига конференций УЕФА (Квалификация)
- — Вылет в Сегунду
Победитель
Самый высокий коэффициент на матч «Барселона» – «Кадис» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Барселона» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Кадис» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Барселона» – «Кадис», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров
Тотал
Прогнозы на матч Барселона - Кадис
Исход игры
Барселона
95.9% (47)
Ничья
2% (1)
Кадис
2% (1)
Тотал 2.5
Больше
66.67% (32)
Меньше
33.33% (16)
Обе команды забьют
Да
29.17% (14)
Нет
70.83% (34)
Популярный счёт
3:0 Барселона
28.6% (14)
2:0 Барселона
28.6% (14)
3:1 Барселона
16.3% (8)
4:0 Барселона
8.2% (4)
4:1 Барселона
4.1% (2)
2:1 Барселона
4.1% (2)
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