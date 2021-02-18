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Барселона
 
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Стадион:
Кадис

Бомбардиры внутри турнира

Барселона
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Месси Лионель 15 (2) 0.68
2. Гризманн Антуан 6 0.27
3. Фати Ансу 4 0.18
4. Де Йонг Френки 3 0.14
5. Тринкан Франсишку 3 0.14
6. Коутиньо Филиппе 2 0.09
7. Дембеле Усман 2 0.09
8. Гонсалес Педро 2 0.09
9. Брайтвайт Мартин 2 0.09
10. Альба Жорди 1 0.05
11. Роберто Серхи 1 0.05
12. Фирпо Жуниор 1 0.05
13. Ленгле Клеман 1 0.05
14. Пуч Рикард 1 0.05
15. Араухо Рональд 1 0.05
16. Бускетс Серхио 0 0
17. Дест Серджино 0 0
18. Мингеса Оскар 0 0
19. Мориба Илайкс 0 0
Кадис
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Негредо Альваро 6 0.26
2. Лосано Энтони 3 0.13
3. Хименес Альваро 2 0.09
4. Санчес Сальвадор 2 0.09
5. Переа Альберто 1 0.04
6. Алекс Фернандес 1 0.04
7. Кала Хуан 1 0.04
8. Помбо Хорхе 1 0.04
9. Искьердо Хайро 1 0.04
10. Алехо Иван 1 0.04
11. Альфонсо Луис 0 0
12. Малбашич Филип 0 0

Карточки

Барселона
# Игрок      
1. Ленгле Клеман 6 1
2. Альба Жорди 7 0
3. Бускетс Серхио 6 0
4. Де Йонг Френки 4 0
5. Месси Лионель 3 0
6. Пике Херард 2 0
7. Гризманн Антуан 2 0
8. Мингеса Оскар 2 0
9. Пьянич Миралем 1 0
10. Брайтвайт Мартин 1 0
11. Роберто Серхи 1 0
12. Дембеле Усман 1 0
13. Аленья Карлес 1 0
14. Тринкан Франсишку 1 0
15. Дест Серджино 1 0
16. Гонсалес Педро 1 0
17. Фати Ансу 1 0
Кадис
# Игрок      
1. Кала Хуан 6 0
2. Хименес Фали 6 0
3. Лосано Энтони 4 0
4. Негредо Альваро 2 1
5. Мауро Маркос 2 1
6. Искьердо Хайро 3 0
7. Акапо Карлос 1 1
8. Алькала Педро 2 0
9. Йонссон Йенс 2 0
10. Малбашич Филип 2 0
11. Альфонсо Луис 2 0
12. Санчес Сальвадор 2 0
13. Алехо Иван 2 0
14. Алекс Фернандес 1 0
15. Аугусто Фернандес 1 0
16. Мари Хосе 1 0
17. Собрино Рубен 1 0
18. Шапоньич Иван 1 0
19. Помбо Хорхе 1 0
20. Гарридо Хон 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Барселона 13.33% (6) 15.56% (7) 24.44% (11) 8.89% (4) 22.22% (10) 15.56% (7)
 Кадис 15.79% (3) 15.79% (3) 15.79% (3) 26.32% (5) 21.05% (4) 5.26% (1)

Предыдущие игры

Барселона Последние 20 матчей: +14 =2 -4
Барселона 1:4 ПСЖ Барселона 5:1 Алавес Севилья 2:0 Барселона Бетис 2:3 Барселона
Гранада 3:5 Барселона Барселона 2:1 Атлетик Б Райо Вальекано 1:2 Барселона Эльче 0:2 Барселона Корнелья 0:2 Барселона Барселона 2:3 Атлетик Б Реал Сосьедад 1:1 Барселона Гранада 0:4 Барселона Атлетик Б 2:3 Барселона Уэска 0:1 Барселона Барселона 1:1 Эйбар Вальядолид 0:3 Барселона Барселона 2:2 Валенсия Барселона 2:1 Реал Сосьедад Барселона 1:0 Леванте Барселона 0:3 Ювентус
Кадис Последние 20 матчей: +5 =5 -10
Кадис 0:4 Атлетик Б Реал Сосьедад 4:1 Кадис Кадис 2:4 Атлетико М Севилья 3:0 Кадис
Кадис 2:2 Леванте Жирона 2:0 Кадис Кадис 3:1 Алавес Понтеведра 0:0 Кадис Валенсия 1:1 Кадис Кадис 0:0 Вальядолид Бетис 1:0 Кадис Кадис 0:2 Хетафе Рибадумия 0:2 Кадис Сельта 4:0 Кадис Кадис 2:1 Барселона Эльче 1:1 Кадис Кадис 0:1 Реал Сосьедад Атлетико М 4:0 Кадис Эйбар 0:2 Кадис Кадис 0:0 Вильярреал

Последние игры между собой

Барселона: победы: 0, ничьи: 0, поражения: 1
Кадис: победы: 1, ничьи: 0, поражения: 0
Кадис 2:1 Барселона Ла Лига
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Атлетико М Заявка 22 17 4 1 45 - 14 55
2. Реал Мадрид Заявка 23 15 4 4 41 - 19 49
3. Барселона Заявка 22 14 4 4 49 - 21 46
4. Севилья Заявка 22 14 3 5 32 - 16 45
5. Реал Сосьедад Заявка 23 10 8 5 37 - 20 38
6. Вильярреал Заявка 23 8 12 3 32 - 24 36
7. Бетис Заявка 23 10 3 10 31 - 38 33
8. Гранада Заявка 23 8 6 9 27 - 38 30
9. Сельта Заявка 23 7 8 8 29 - 34 29
10. Атлетик Б Заявка 22 8 4 10 32 - 26 28
11. Леванте Заявка 23 6 10 7 32 - 33 28
12. Осасуна Заявка 23 6 7 10 22 - 31 25
13. Хетафе Заявка 23 6 6 11 17 - 29 24
14. Кадис Заявка 23 6 6 11 20 - 39 24
15. Валенсия Заявка 23 5 9 9 28 - 32 24
16. Алавес Заявка 23 5 7 11 20 - 34 22
17. Эйбар Заявка 23 4 9 10 19 - 26 21
18. Вальядолид Заявка 23 4 9 10 22 - 34 21
19. Эльче Заявка 21 3 9 9 19 - 31 18
20. Уэска Заявка 23 2 10 11 18 - 33 16
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Атлетико М Заявка 11 9 2 0 26 - 5 29
2. Севилья Заявка 11 8 1 2 19 - 7 25
3. Реал Мадрид Заявка 11 8 0 3 20 - 7 24
4. Барселона Заявка 11 7 3 1 28 - 12 24
5. Гранада Заявка 12 6 3 3 17 - 15 21
6. Вильярреал Заявка 12 5 6 1 18 - 12 21
7. Атлетик Б Заявка 11 6 1 4 19 - 10 19
8. Сельта Заявка 11 6 1 4 18 - 18 19
9. Леванте Заявка 12 4 6 2 19 - 16 18
10. Бетис Заявка 11 5 2 4 15 - 15 17
11. Реал Сосьедад Заявка 11 4 5 2 18 - 10 17
12. Осасуна Заявка 11 4 3 4 13 - 15 15
13. Хетафе Заявка 12 4 3 5 9 - 9 15
14. Валенсия Заявка 11 3 5 3 16 - 14 14
15. Алавес Заявка 12 3 4 5 10 - 15 13
16. Вальядолид Заявка 11 2 4 5 12 - 19 10
17. Кадис Заявка 12 2 4 6 11 - 21 10
18. Эльче Заявка 11 1 6 4 10 - 17 9
19. Уэска Заявка 11 1 5 5 6 - 12 8
20. Эйбар Заявка 12 1 5 6 6 - 13 8
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Атлетико М Заявка 11 8 2 1 19 - 9 26
2. Реал Мадрид Заявка 12 7 4 1 21 - 12 25
3. Барселона Заявка 11 7 1 3 21 - 9 22
4. Реал Сосьедад Заявка 12 6 3 3 19 - 10 21
5. Севилья Заявка 11 6 2 3 13 - 9 20
6. Бетис Заявка 12 5 1 6 16 - 23 16
7. Вильярреал Заявка 11 3 6 2 14 - 12 15
8. Кадис Заявка 11 4 2 5 9 - 18 14
9. Эйбар Заявка 11 3 4 4 13 - 13 13
10. Вальядолид Заявка 12 2 5 5 10 - 15 11
11. Леванте Заявка 11 2 4 5 13 - 17 10
12. Валенсия Заявка 12 2 4 6 12 - 18 10
13. Осасуна Заявка 12 2 4 6 9 - 16 10
14. Сельта Заявка 12 1 7 4 11 - 16 10
15. Эльче Заявка 10 2 3 5 9 - 14 9
16. Атлетик Б Заявка 11 2 3 6 13 - 16 9
17. Алавес Заявка 11 2 3 6 10 - 19 9
18. Хетафе Заявка 11 2 3 6 8 - 20 9
19. Гранада Заявка 11 2 3 6 10 - 23 9
20. Уэска Заявка 12 1 5 6 12 - 21 8
  • — Лига чемпионов (Групповой этап)
  • — Лига Европы (Групповой этап)
  • — Лига конференций УЕФА (Квалификация)
  • — Вылет в Сегунду
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Барселона - Кадис от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 21 февраля 2021, осталось 2 дня 14 часов 42 минуты.


    На матч можно сделать ставку с бонусом 5000 рублей.

    • Прогнозы 49
    Барселона 95.9% (47)
    X 2% (1)
    Кадис 2% (1)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Барселона
    Ничья
    Кадис
    1.18
    8.20
    18.50
    Все Коэффициенты
    Новости

    Победитель

    Основное время
    Букмекер 1 X 2
    Бонус: 15 000 ₽ 1.17 8.00 16.00
    Бонус: 5 000 ₽ 1.18 8.10 17.00
    Бонус: 5 000 ₽ 1.15 8.20 18.50
      1.17 8.12 17.77

    Самый высокий коэффициент на матч «Барселона» – «Кадис» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Барселона» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Кадис» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Барселона» – «Кадис», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров

    Тотал

    Основное времяПервый таймВторой тайм
    Букмекер 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5 3 3 3.25 3.25 3.5 3.5 3.75 3.75 4 4 4.5 4.5 5 5 5.5 5.5 6 6 6.5 6.5 7 7
    5.95 1.09 5.20 1.13 2.94 1.38 2.38 1.58 1.87 2.03 1.49 2.62 1.34 3.14 1.15 4.80 1.11 5.30 1.03 8.80
    15.00 0.00 6.20 1.10 5.30 1.14 3.00 1.37 2.44 1.57 2.08 1.77 1.85 2.01 1.49 2.60 1.36 3.05 1.18 4.70 1.14 5.30 1.04 8.40 1.03 8.90 0.00 15.00
    6.95 1.12 3.08 1.39 2.46 1.58 2.08 1.79 1.85 2.02 1.66 2.29 1.48 2.76 1.33 3.42 1.13 6.60
    Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.5 2.5
    4.45 1.21 3.04 1.38 1.80 2.01 1.35 3.20 1.23 4.20
    2.90 1.44 1.76 2.11 1.32 3.25
    3.04 1.41 2.13 1.76 1.78 2.12 1.54 2.56 1.32 3.57
    Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5 3 3
    5.80 1.14 4.65 1.20 2.28 1.63 1.69 2.17 1.41 2.91 1.16 5.15
    2.31 1.57 1.73 2.07 1.41 2.70

    Обе забьют

    Основное времяПервый таймВторой тайм
    Букмекер Да Нет
    2.01 1.80
    Букмекер Да Нет
    5.00 1.15
    Букмекер Да Нет
    3.30 1.30
    Где смотреть матч Барселона - Кадис онлайн

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    Прогнозы на матч Барселона - Кадис

    Исход игры
    Барселона
    95.9% (47)
    Ничья
    2% (1)
    Кадис
    2% (1)
    Тотал 2.5
    Больше
    66.67% (32)
    Меньше
    33.33% (16)
    Обе команды забьют
    Да
    29.17% (14)
    Нет
    70.83% (34)
    Популярный счёт
    3:0 Барселона
    28.6% (14)
    2:0 Барселона
    28.6% (14)
    3:1 Барселона
    16.3% (8)
    4:0 Барселона
    8.2% (4)
    4:1 Барселона
    4.1% (2)
    2:1 Барселона
    4.1% (2)
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