Фенербахче
0:1
Первый тайм: 12'
Стадион: Фенербахче Шюкрю Сараджоглу
Гёзтепе
0:1
9' ГолАкбунар Халиль
41
Салаи
Аттила
88
Эркин
Джанер
67
Озил
Месут
27
Тиам
Маме
77
Палули
Мурат
33
Нукан
Атынч
18
Яхович
Адис
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
41 Салаи АттилаЗащитник
-
88 Эркин ДжанерЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
67 Озил МесутПолузащитник
- Полузащитник
-
27 Тиам МамеНападающий
- Запасные игроки
-
15 Текин ХарунВратарь
- Защитник
-
77 Генюл ГёкханЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
-
29 Гюмюш СинанПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Erol Bulut
- Основной состав
- Вратарь
-
77 Палули МуратЗащитник
- Защитник
-
33 Нукан АтынчЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
18 Яхович АдисНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
4 ТитиЗащитник
-
30 Каян ЯлчинПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
22 Идейе БраунНападающий
-
Главный тренер: Унал Караман
Ход матча
9'
0:1
Статистика матча
-
0 Удары по воротам 1
-
1 Удары в створ 2
-
2 Угловые 0
-
0 Офсайды 0
-
1 Нарушения правил 1
-
0 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
64 Владение мячом, % 36
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Тиам Маме
|6
|0.24
|2.
|Пелкас Димитрис
|4
|0.16
|3.
|Туфан Озан
|4 (1)
|0.16
|4.
|Сиссе Паписс
|4
|0.16
|5.
|Валенсия Эннер
|4 (1)
|0.16
|6.
|Саматта Мбвана
|4
|0.16
|7.
|Соса Хосе
|3 (2)
|0.12
|8.
|Яндаш Мерт Хакан
|3
|0.12
|9.
|Перотти Диего
|3 (2)
|0.12
|10.
|Гюмюш Синан
|2
|0.08
|11.
|Генюл Гёкхан
|2
|0.08
|12.
|Азиз Сердар
|1
|0.04
|13.
|Сангаре Назим
|1
|0.04
|14.
|Тиссеран Марсель
|1
|0.04
|15.
|Кадыоглу Ферди
|1
|0.04
|16.
|Густаво Диас
|1
|0.04
|17.
|Эркин Джанер
|0
|0
|18.
|Адеми Кемаль
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Ндиайе Чериф
|7
|0.28
|2.
|Акбунар Халиль
|6
|0.24
|3.
|Айдогду Сонер
|4
|0.16
|4.
|Цуль Петер
|4 (1)
|0.16
|5.
|Трипич Златко
|3
|0.12
|6.
|Гильерме Маркес
|2 (1)
|0.08
|7.
|Михоевич Марко
|2
|0.08
|8.
|Идейе Браун
|1
|0.04
|9.
|Моссоро Марсио
|1
|0.04
|10.
|Нукан Атынч
|1
|0.04
|11.
|Наполеони Стефано
|1
|0.04
|12.
|Каян Ялчин
|1
|0.04
|13.
|Эзтюрк Алпаслан
|1 (1)
|0.04
|14.
|Эмир Беркан
|0
|0
|15.
|Нвободо Обинна
|0
|0
|16.
|Гассама Ламин
|0
|0
|17.
|Тити
|0
|0
|18.
|Палули Мурат
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Эркин Джанер
|6
|0
|2.
|Густаво Диас
|6
|0
|3.
|Азиз Сердар
|4
|1
|4.
|Гюмюш Синан
|4
|1
|5.
|Пелкас Димитрис
|5
|0
|6.
|Туфан Озан
|4
|0
|7.
|Лемос Маурисио
|2
|1
|8.
|Валенсия Эннер
|3
|0
|9.
|Тиссеран Марсель
|3
|0
|10.
|Яндаш Мерт Хакан
|3
|0
|11.
|Генюл Гёкхан
|2
|0
|12.
|Сангаре Назим
|2
|0
|13.
|Тиам Маме
|2
|0
|14.
|Байиндыр Алтай
|2
|0
|15.
|Соса Хосе
|1
|0
|16.
|Сиссе Паписс
|1
|0
|17.
|Текин Харун
|1
|0
|18.
|Кадыоглу Ферди
|1
|0
|19.
|Адеми Кемаль
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Нвободо Обинна
|6
|0
|2.
|Каян Ялчин
|6
|0
|3.
|Айдогду Сонер
|4
|0
|4.
|Эзтюрк Алпаслан
|3
|0
|5.
|Эмир Беркан
|3
|0
|6.
|Моссоро Марсио
|2
|0
|7.
|Тити
|2
|0
|8.
|Акбунар Халиль
|2
|0
|9.
|Сёнмез Кулибай
|2
|0
|10.
|Эгрибайят Ирфан Джан
|2
|0
|11.
|Михоевич Марко
|2
|0
|12.
|Палули Мурат
|2
|0
|13.
|Ндиайе Чериф
|2
|0
|14.
|Гассама Ламин
|1
|0
|15.
|Трипич Златко
|1
|0
|16.
|Идейе Браун
|1
|0
|17.
|Нукан Атынч
|1
|0
|18.
|Гильерме Маркес
|1
|0
|19.
|Поко Андре
|1
|0
|20.
|Цуль Петер
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Фенербахче
|9.09% (4)
|15.91% (7)
|20.45% (9)
|20.45% (9)
|15.91% (7)
|18.18% (8)
|Гёзтепе
|17.65% (6)
|17.65% (6)
|14.71% (5)
|11.76% (4)
|29.41% (10)
|8.82% (3)
Предыдущие игры
Фенербахче Последние 20 матчей: +14 =1 -5Фатих Карагюмрюк 1:2 Фенербахче Фенербахче 1:2 Истанбул Башакшехир Фенербахче 0:1 Галатасарай Хатайспор 1:2 Фенербахче
Фенербахче 1:0 Ризеспор Фенербахче 3:0 Кайсериспор Сивасспор 1:1 Фенербахче Фенербахче 3:1 Анкарагюджю Фенербахче 1:0 Касымпаша Эрзурумспор 0:3 Фенербахче Фенербахче 2:1 Аланьяспор Касымпаша 0:3 Фенербахче Фенербахче 4:1 Истанбул Башакшехир Газишехир Газиантеп 3:1 Фенербахче Фенербахче 1:0 Каракабей Беледие Спор Фенербахче 0:3 Малатьяспор Денизлиспор 0:2 Фенербахче Фенербахче 3:4 Бешикташ Фенербахче 4:0 Сивас Беледьеспор Генчлербирлиги 1:5 Фенербахче
Гёзтепе Последние 20 матчей: +7 =4 -9Гёзтепе 2:1 Истанбул Башакшехир Газишехир Газиантеп 2:0 Гёзтепе Гёзтепе 2:2 Малатьяспор Денизлиспор 2:1 Гёзтепе
Бешикташ 2:1 Гёзтепе Гёзтепе 4:0 Генчлербирлиги Коньяспор 2:3 Гёзтепе Гёзтепе 0:1 Антальяспор Трабзонспор 1:0 Гёзтепе Гёзтепе 1:1 Фатих Карагюмрюк Галатасарай 3:1 Гёзтепе Гёзтепе 0:1 Хатайспор Гёзтепе 4:5 Бурсаспор Ризеспор 3:2 Гёзтепе Гёзтепе 1:0 Аланьяспор Гёзтепе 1:1 Кайсериспор Сивасспор 0:1 Гёзтепе Гёзтепе 2:0 Кыркларелиспор Гёзтепе 3:1 Анкарагюджю Эрзурумспор 1:1 Гёзтепе
Последние игры между собой
Фенербахче: победы: 5, ничьи: 2, поражения: 1
Гёзтепе: победы: 1, ничьи: 2, поражения: 5
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Галатасарай
|Заявка
|25
|17
|3
|5
|50 - 19
|54
|2.
|Фенербахче
|0:0 Заявка
|25
|16
|4
|5
|47 - 26
|52
|3.
|Бешикташ
|Заявка
|24
|16
|3
|5
|53 - 26
|51
|4.
|Трабзонспор
|Заявка
|25
|14
|6
|5
|32 - 24
|48
|5.
|Аланьяспор
|Заявка
|25
|12
|6
|7
|41 - 24
|42
|6.
|Хатайспор
|Заявка
|25
|12
|6
|7
|42 - 30
|42
|7.
|Газишехир Газиантеп
|Заявка
|25
|10
|9
|6
|37 - 29
|39
|8.
|Фатих Карагюмрюк
|Заявка
|25
|10
|7
|8
|39 - 34
|37
|9.
|Антальяспор
|Заявка
|25
|7
|12
|6
|24 - 29
|33
|10.
|Сивасспор
|Заявка
|24
|7
|10
|7
|28 - 30
|31
|11.
|Коньяспор
|Заявка
|24
|8
|6
|10
|32 - 30
|30
|12.
|Гёзтепе
|0:0 Заявка
|25
|7
|9
|9
|34 - 31
|30
|13.
|Малатьяспор
|Заявка
|25
|7
|9
|9
|32 - 34
|30
|14.
|Касымпаша
|Заявка
|25
|8
|5
|12
|29 - 40
|29
|15.
|Ризеспор
|Заявка
|24
|6
|8
|10
|29 - 41
|26
|16.
|Кайсериспор
|Заявка
|25
|6
|7
|12
|17 - 30
|25
|17.
|Эрзурумспор
|Заявка
|25
|6
|7
|12
|24 - 39
|25
|18.
|Истанбул Башакшехир
|Заявка
|25
|6
|6
|13
|28 - 44
|24
|19.
|Денизлиспор
|Заявка
|25
|5
|6
|14
|23 - 43
|21
|20.
|Генчлербирлиги
|Заявка
|24
|5
|5
|14
|20 - 45
|20
|21.
|Анкарагюджю
|Заявка
|23
|5
|4
|14
|26 - 39
|19
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Аланьяспор
|Заявка
|13
|9
|2
|2
|29 - 11
|29
|2.
|Бешикташ
|Заявка
|12
|9
|1
|2
|27 - 7
|28
|3.
|Галатасарай
|Заявка
|12
|8
|3
|1
|29 - 7
|27
|4.
|Газишехир Газиантеп
|Заявка
|13
|7
|5
|1
|23 - 12
|26
|5.
|Фатих Карагюмрюк
|Заявка
|12
|7
|2
|3
|23 - 14
|23
|6.
|Фенербахче
|0:0 Заявка
|13
|7
|2
|4
|21 - 15
|23
|7.
|Трабзонспор
|Заявка
|12
|7
|1
|4
|17 - 15
|22
|8.
|Касымпаша
|Заявка
|13
|6
|2
|5
|17 - 20
|20
|9.
|Гёзтепе
|0:0 Заявка
|12
|5
|4
|3
|23 - 14
|19
|10.
|Хатайспор
|Заявка
|12
|5
|4
|3
|18 - 12
|19
|11.
|Коньяспор
|Заявка
|12
|5
|4
|3
|19 - 13
|19
|12.
|Ризеспор
|Заявка
|12
|5
|4
|3
|19 - 18
|19
|13.
|Антальяспор
|Заявка
|12
|5
|4
|3
|14 - 15
|19
|14.
|Малатьяспор
|Заявка
|13
|5
|4
|4
|18 - 15
|19
|15.
|Сивасспор
|Заявка
|12
|3
|5
|4
|11 - 12
|14
|16.
|Истанбул Башакшехир
|Заявка
|13
|3
|5
|5
|17 - 20
|14
|17.
|Анкарагюджю
|Заявка
|11
|4
|1
|6
|15 - 17
|13
|18.
|Кайсериспор
|Заявка
|12
|3
|4
|5
|8 - 12
|13
|19.
|Генчлербирлиги
|Заявка
|12
|3
|3
|6
|14 - 22
|12
|20.
|Денизлиспор
|Заявка
|13
|3
|3
|7
|9 - 15
|12
|21.
|Эрзурумспор
|Заявка
|13
|1
|6
|6
|11 - 19
|9
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Фенербахче
|0:0 Заявка
|12
|9
|2
|1
|26 - 11
|29
|2.
|Галатасарай
|Заявка
|13
|9
|0
|4
|21 - 12
|27
|3.
|Трабзонспор
|Заявка
|13
|7
|5
|1
|15 - 9
|26
|4.
|Бешикташ
|Заявка
|12
|7
|2
|3
|26 - 19
|23
|5.
|Хатайспор
|Заявка
|13
|7
|2
|4
|24 - 18
|23
|6.
|Сивасспор
|Заявка
|12
|4
|5
|3
|17 - 18
|17
|7.
|Эрзурумспор
|Заявка
|12
|5
|1
|6
|13 - 20
|16
|8.
|Фатих Карагюмрюк
|Заявка
|13
|3
|5
|5
|16 - 20
|14
|9.
|Антальяспор
|Заявка
|13
|2
|8
|3
|10 - 14
|14
|10.
|Аланьяспор
|Заявка
|12
|3
|4
|5
|12 - 13
|13
|11.
|Газишехир Газиантеп
|Заявка
|12
|3
|4
|5
|14 - 17
|13
|12.
|Кайсериспор
|Заявка
|13
|3
|3
|7
|9 - 18
|12
|13.
|Коньяспор
|Заявка
|12
|3
|2
|7
|13 - 17
|11
|14.
|Малатьяспор
|Заявка
|12
|2
|5
|5
|14 - 19
|11
|15.
|Гёзтепе
|0:0 Заявка
|13
|2
|5
|6
|11 - 17
|11
|16.
|Истанбул Башакшехир
|Заявка
|12
|3
|1
|8
|11 - 24
|10
|17.
|Касымпаша
|Заявка
|12
|2
|3
|7
|12 - 20
|9
|18.
|Денизлиспор
|Заявка
|12
|2
|3
|7
|14 - 28
|9
|19.
|Генчлербирлиги
|Заявка
|12
|2
|2
|8
|6 - 23
|8
|20.
|Ризеспор
|Заявка
|12
|1
|4
|7
|10 - 23
|7
|21.
|Анкарагюджю
|Заявка
|12
|1
|3
|8
|11 - 22
|6
- — Лига чемпионов (Квалификация)
- — Лига конференций УЕФА (Квалификация)
- — Вылет в Первую лигу
Победитель
Самый высокий коэффициент на матч «Фенербахче» – «Гёзтепе» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Фенербахче» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Гёзтепе» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Фенербахче» – «Гёзтепе», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров