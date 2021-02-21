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  3. Турция
Фенербахче
0:1
Первый тайм: 12'

Стадион:
Гёзтепе
0'
0:1
9' Гол
Акбунар Халиль
12'
1
Байиндыр
Алтай
35
Сангаре
Назим
4
Азиз
Сердар
41
Салаи
Аттила
88
Эркин
Джанер
5
Соса
Хосе
7
Туфан
Озан
13
Валенсия
Эннер
67
Озил
Месут
21
Осайи-Самуэль
Брайт
27
Тиам
Маме
70
Эгрибайят
Ирфан
Джан
77
Палули
Мурат
5
Эзтюрк
Алпаслан
33
Нукан
Атынч
68
Бурекович
Дженан
7
Акбунар
Халиль
8
Айдогду
Сонер
60
Нвободо
Обинна
29
Диабате
Фуссейни
9
Ндиайе
Чериф
18
Яхович
Адис
Фенербахче
4-2-3-1
Гёзтепе
4-4-2

Ход матча

9'
0:1
Акбунар Халиль

Статистика матча

  • 0 Удары по воротам 1
  • 1 Удары в створ 2
  • 2 Угловые 0
  • 0 Офсайды 0
  • 1 Нарушения правил 1
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 64 Владение мячом, % 36

Бомбардиры внутри турнира

Фенербахче
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Тиам Маме 6 0.24
2. Пелкас Димитрис 4 0.16
3. Туфан Озан 4 (1) 0.16
4. Сиссе Паписс 4 0.16
5. Валенсия Эннер 4 (1) 0.16
6. Саматта Мбвана 4 0.16
7. Соса Хосе 3 (2) 0.12
8. Яндаш Мерт Хакан 3 0.12
9. Перотти Диего 3 (2) 0.12
10. Гюмюш Синан 2 0.08
11. Генюл Гёкхан 2 0.08
12. Азиз Сердар 1 0.04
13. Сангаре Назим 1 0.04
14. Тиссеран Марсель 1 0.04
15. Кадыоглу Ферди 1 0.04
16. Густаво Диас 1 0.04
17. Эркин Джанер 0 0
18. Адеми Кемаль 0 0
Гёзтепе
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Ндиайе Чериф 7 0.28
2. Акбунар Халиль 6 0.24
3. Айдогду Сонер 4 0.16
4. Цуль Петер 4 (1) 0.16
5. Трипич Златко 3 0.12
6. Гильерме Маркес 2 (1) 0.08
7. Михоевич Марко 2 0.08
8. Идейе Браун 1 0.04
9. Моссоро Марсио 1 0.04
10. Нукан Атынч 1 0.04
11. Наполеони Стефано 1 0.04
12. Каян Ялчин 1 0.04
13. Эзтюрк Алпаслан 1 (1) 0.04
14. Эмир Беркан 0 0
15. Нвободо Обинна 0 0
16. Гассама Ламин 0 0
17. Тити 0 0
18. Палули Мурат 0 0

Карточки

Фенербахче
# Игрок      
1. Эркин Джанер 6 0
2. Густаво Диас 6 0
3. Азиз Сердар 4 1
4. Гюмюш Синан 4 1
5. Пелкас Димитрис 5 0
6. Туфан Озан 4 0
7. Лемос Маурисио 2 1
8. Валенсия Эннер 3 0
9. Тиссеран Марсель 3 0
10. Яндаш Мерт Хакан 3 0
11. Генюл Гёкхан 2 0
12. Сангаре Назим 2 0
13. Тиам Маме 2 0
14. Байиндыр Алтай 2 0
15. Соса Хосе 1 0
16. Сиссе Паписс 1 0
17. Текин Харун 1 0
18. Кадыоглу Ферди 1 0
19. Адеми Кемаль 1 0
Гёзтепе
# Игрок      
1. Нвободо Обинна 6 0
2. Каян Ялчин 6 0
3. Айдогду Сонер 4 0
4. Эзтюрк Алпаслан 3 0
5. Эмир Беркан 3 0
6. Моссоро Марсио 2 0
7. Тити 2 0
8. Акбунар Халиль 2 0
9. Сёнмез Кулибай 2 0
10. Эгрибайят Ирфан Джан 2 0
11. Михоевич Марко 2 0
12. Палули Мурат 2 0
13. Ндиайе Чериф 2 0
14. Гассама Ламин 1 0
15. Трипич Златко 1 0
16. Идейе Браун 1 0
17. Нукан Атынч 1 0
18. Гильерме Маркес 1 0
19. Поко Андре 1 0
20. Цуль Петер 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Фенербахче 9.09% (4) 15.91% (7) 20.45% (9) 20.45% (9) 15.91% (7) 18.18% (8)
 Гёзтепе 17.65% (6) 17.65% (6) 14.71% (5) 11.76% (4) 29.41% (10) 8.82% (3)

Предыдущие игры

Фенербахче Последние 20 матчей: +14 =1 -5
Фатих Карагюмрюк 1:2 Фенербахче Фенербахче 1:2 Истанбул Башакшехир Фенербахче 0:1 Галатасарай Хатайспор 1:2 Фенербахче
Фенербахче 1:0 Ризеспор Фенербахче 3:0 Кайсериспор Сивасспор 1:1 Фенербахче Фенербахче 3:1 Анкарагюджю Фенербахче 1:0 Касымпаша Эрзурумспор 0:3 Фенербахче Фенербахче 2:1 Аланьяспор Касымпаша 0:3 Фенербахче Фенербахче 4:1 Истанбул Башакшехир Газишехир Газиантеп 3:1 Фенербахче Фенербахче 1:0 Каракабей Беледие Спор Фенербахче 0:3 Малатьяспор Денизлиспор 0:2 Фенербахче Фенербахче 3:4 Бешикташ Фенербахче 4:0 Сивас Беледьеспор Генчлербирлиги 1:5 Фенербахче
Гёзтепе Последние 20 матчей: +7 =4 -9
Гёзтепе 2:1 Истанбул Башакшехир Газишехир Газиантеп 2:0 Гёзтепе Гёзтепе 2:2 Малатьяспор Денизлиспор 2:1 Гёзтепе
Бешикташ 2:1 Гёзтепе Гёзтепе 4:0 Генчлербирлиги Коньяспор 2:3 Гёзтепе Гёзтепе 0:1 Антальяспор Трабзонспор 1:0 Гёзтепе Гёзтепе 1:1 Фатих Карагюмрюк Галатасарай 3:1 Гёзтепе Гёзтепе 0:1 Хатайспор Гёзтепе 4:5 Бурсаспор Ризеспор 3:2 Гёзтепе Гёзтепе 1:0 Аланьяспор Гёзтепе 1:1 Кайсериспор Сивасспор 0:1 Гёзтепе Гёзтепе 2:0 Кыркларелиспор Гёзтепе 3:1 Анкарагюджю Эрзурумспор 1:1 Гёзтепе

Последние игры между собой

Фенербахче: победы: 5, ничьи: 2, поражения: 1
Гёзтепе: победы: 1, ничьи: 2, поражения: 5
Гёзтепе 2:3 Фенербахче Суперлига Фенербахче 2:1 Гёзтепе Суперлига Гёзтепе 2:2 Фенербахче Суперлига Фенербахче 2:0 Гёзтепе Суперлига
Гёзтепе 1:0 Фенербахче Суперлига Фенербахче 2:1 Гёзтепе Суперлига Гёзтепе 2:2 Фенербахче Суперлига Фенербахче 4:0 Гёзтепе Кубок Турции
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Галатасарай Заявка 25 17 3 5 50 - 19 54
2. Фенербахче 0:0 Заявка 25 16 4 5 47 - 26 52
3. Бешикташ Заявка 24 16 3 5 53 - 26 51
4. Трабзонспор Заявка 25 14 6 5 32 - 24 48
5. Аланьяспор Заявка 25 12 6 7 41 - 24 42
6. Хатайспор Заявка 25 12 6 7 42 - 30 42
7. Газишехир Газиантеп Заявка 25 10 9 6 37 - 29 39
8. Фатих Карагюмрюк Заявка 25 10 7 8 39 - 34 37
9. Антальяспор Заявка 25 7 12 6 24 - 29 33
10. Сивасспор Заявка 24 7 10 7 28 - 30 31
11. Коньяспор Заявка 24 8 6 10 32 - 30 30
12. Гёзтепе 0:0 Заявка 25 7 9 9 34 - 31 30
13. Малатьяспор Заявка 25 7 9 9 32 - 34 30
14. Касымпаша Заявка 25 8 5 12 29 - 40 29
15. Ризеспор Заявка 24 6 8 10 29 - 41 26
16. Кайсериспор Заявка 25 6 7 12 17 - 30 25
17. Эрзурумспор Заявка 25 6 7 12 24 - 39 25
18. Истанбул Башакшехир Заявка 25 6 6 13 28 - 44 24
19. Денизлиспор Заявка 25 5 6 14 23 - 43 21
20. Генчлербирлиги Заявка 24 5 5 14 20 - 45 20
21. Анкарагюджю Заявка 23 5 4 14 26 - 39 19
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Аланьяспор Заявка 13 9 2 2 29 - 11 29
2. Бешикташ Заявка 12 9 1 2 27 - 7 28
3. Галатасарай Заявка 12 8 3 1 29 - 7 27
4. Газишехир Газиантеп Заявка 13 7 5 1 23 - 12 26
5. Фатих Карагюмрюк Заявка 12 7 2 3 23 - 14 23
6. Фенербахче 0:0 Заявка 13 7 2 4 21 - 15 23
7. Трабзонспор Заявка 12 7 1 4 17 - 15 22
8. Касымпаша Заявка 13 6 2 5 17 - 20 20
9. Гёзтепе 0:0 Заявка 12 5 4 3 23 - 14 19
10. Хатайспор Заявка 12 5 4 3 18 - 12 19
11. Коньяспор Заявка 12 5 4 3 19 - 13 19
12. Ризеспор Заявка 12 5 4 3 19 - 18 19
13. Антальяспор Заявка 12 5 4 3 14 - 15 19
14. Малатьяспор Заявка 13 5 4 4 18 - 15 19
15. Сивасспор Заявка 12 3 5 4 11 - 12 14
16. Истанбул Башакшехир Заявка 13 3 5 5 17 - 20 14
17. Анкарагюджю Заявка 11 4 1 6 15 - 17 13
18. Кайсериспор Заявка 12 3 4 5 8 - 12 13
19. Генчлербирлиги Заявка 12 3 3 6 14 - 22 12
20. Денизлиспор Заявка 13 3 3 7 9 - 15 12
21. Эрзурумспор Заявка 13 1 6 6 11 - 19 9
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Фенербахче 0:0 Заявка 12 9 2 1 26 - 11 29
2. Галатасарай Заявка 13 9 0 4 21 - 12 27
3. Трабзонспор Заявка 13 7 5 1 15 - 9 26
4. Бешикташ Заявка 12 7 2 3 26 - 19 23
5. Хатайспор Заявка 13 7 2 4 24 - 18 23
6. Сивасспор Заявка 12 4 5 3 17 - 18 17
7. Эрзурумспор Заявка 12 5 1 6 13 - 20 16
8. Фатих Карагюмрюк Заявка 13 3 5 5 16 - 20 14
9. Антальяспор Заявка 13 2 8 3 10 - 14 14
10. Аланьяспор Заявка 12 3 4 5 12 - 13 13
11. Газишехир Газиантеп Заявка 12 3 4 5 14 - 17 13
12. Кайсериспор Заявка 13 3 3 7 9 - 18 12
13. Коньяспор Заявка 12 3 2 7 13 - 17 11
14. Малатьяспор Заявка 12 2 5 5 14 - 19 11
15. Гёзтепе 0:0 Заявка 13 2 5 6 11 - 17 11
16. Истанбул Башакшехир Заявка 12 3 1 8 11 - 24 10
17. Касымпаша Заявка 12 2 3 7 12 - 20 9
18. Денизлиспор Заявка 12 2 3 7 14 - 28 9
19. Генчлербирлиги Заявка 12 2 2 8 6 - 23 8
20. Ризеспор Заявка 12 1 4 7 10 - 23 7
21. Анкарагюджю Заявка 12 1 3 8 11 - 22 6
  • — Лига чемпионов (Квалификация)
  • — Лига конференций УЕФА (Квалификация)
  • — Вылет в Первую лигу
  • Первый тайм
  • Описание гола
    9'
    Г О О О О Л - Акбунар Халиль бьет в цель!
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Ulker Stadyumu Fenerbahce Sukru Saracoglu Spor Kompleksi. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Лучшие коэффициенты
Фенербахче
Ничья
Гёзтепе
1.62
4.30
5.65
Все Коэффициенты

Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
Бонус: 15 000 ₽ 1.60 4.30 5.20
Бонус: 5 000 ₽ 1.58 4.25 5.40
Бонус: 5 000 ₽ 1.62 4.00 5.10
  1.55 4.26 5.65

Самый высокий коэффициент на матч «Фенербахче» – «Гёзтепе» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Фенербахче» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Гёзтепе» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Фенербахче» – «Гёзтепе», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров

Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.25 3.25 3.5 3.5 4 4 4.5 4.5 5 5 5.5 5.5 6 6
12.00 1.00 11.50 1.01 4.45 1.19 3.60 1.29 2.31 1.68 1.77 2.05 1.47 2.54 1.22 3.88 1.16 4.35 1.05 7.40 1.04 8.00
15.50 0.00 9.90 1.03 4.20 1.20 3.45 1.30 2.18 1.68 1.96 1.85 1.72 2.12 1.47 2.60 1.22 4.00 1.17 4.70 1.06 8.10 1.04 8.70 0.00 13.50
4.45 1.22 3.14 1.38 2.69 1.49 2.25 1.68 2.00 1.86 1.74 2.15 1.57 2.46 1.47 2.76 1.17 5.29
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.5 2.5
3.45 1.31 2.31 1.61 1.58 2.38 1.17 5.00 1.14 5.55
2.20 1.68 1.52 2.48 1.18 4.70
3.37 1.35 2.79 1.44 2.20 1.69 1.72 2.16 1.50 2.61 1.33 3.34
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
4.65 1.19 3.30 1.33 1.89 1.91 1.41 2.91 1.26 3.85
3.35 1.29 1.90 1.84 1.44 2.90

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
1.70 2.08
Букмекер Да Нет
4.10 1.21
Букмекер Да Нет
2.90 1.38
Где смотреть матч Фенербахче 0:1 Гёзтепе онлайн

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