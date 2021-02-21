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Фенербахче
0:1
Конец матча

Стадион:
Гёзтепе
0'
0:1
9' Гол
Акбунар Халиль
45' Желтая карточка
Палули Мурат
62' Желтая карточка
Нвободо Обинна
82' Желтая карточка
Эркин Джанер
90'+7
1
Байиндыр
Алтай
35
Сангаре
Назим
4
Азиз
Сердар
41
Салаи
Аттила
88
Эркин
Джанер
7
Туфан
Озан
5
Соса
Хосе
21
Осайи-Самуэль
Брайт
67
Озил
Месут
13
Валенсия
Эннер
27
Тиам
Маме
70
Эгрибайят
Ирфан
Джан
77
Палули
Мурат
5
Эзтюрк
Алпаслан
33
Нукан
Атынч
68
Бурекович
Дженан
60
Нвободо
Обинна
8
Айдогду
Сонер
7
Акбунар
Халиль
29
Диабате
Фуссейни
9
Ндиайе
Чериф
18
Яхович
Адис
Фенербахче
4-2-3-1
Гёзтепе
4-2-3-1

Ход матча

9'
0:1
Акбунар Халиль
(Диабате Фуссейни)
45'
 
Палули Мурат
56'
Генюл Гёкхан
Сангаре Назим
 
56'
Пелкас Димитрис
Тиам Маме
 
62'
 
Нвободо Обинна
73'
Гюмюш Синан
Осайи-Самуэль Брайт
 
73'
Саматта Мбвана
Валенсия Эннер
 
74'
 
Эсити Андерсон
Яхович Адис
82'
Эркин Джанер
 
84'
 
Трипич Златко
Айдогду Сонер
84'
 
Михоевич Марко
Нвободо Обинна
87'
Сиссе Паписс
Эркин Джанер
 
90'
 
Идейе Браун
Диабате Фуссейни
90'
 
Сёнмез Кулибай
Акбунар Халиль

Статистика матча

  • 9 Удары по воротам 3
  • 5 Удары в створ 2
  • 13 Угловые 1
  • 2 Офсайды 0
  • 17 Нарушения правил 18
  • 1 Жёлтые карточки 2
  • 0 Красные карточки 0
  • 5 Замены 5
  • 67 Владение мячом, % 33

Бомбардиры внутри турнира

Фенербахче
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Тиам Маме 6 0.24
2. Пелкас Димитрис 4 0.16
3. Туфан Озан 4 (1) 0.16
4. Сиссе Паписс 4 0.16
5. Валенсия Эннер 4 (1) 0.16
6. Саматта Мбвана 4 0.16
7. Соса Хосе 3 (2) 0.12
8. Яндаш Мерт Хакан 3 0.12
9. Перотти Диего 3 (2) 0.12
10. Гюмюш Синан 2 0.08
11. Генюл Гёкхан 2 0.08
12. Азиз Сердар 1 0.04
13. Сангаре Назим 1 0.04
14. Тиссеран Марсель 1 0.04
15. Кадыоглу Ферди 1 0.04
16. Густаво Диас 1 0.04
17. Эркин Джанер 0 0
18. Адеми Кемаль 0 0
Гёзтепе
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Акбунар Халиль 7 0.28
2. Ндиайе Чериф 7 0.28
3. Айдогду Сонер 4 0.16
4. Цуль Петер 4 (1) 0.16
5. Трипич Златко 3 0.12
6. Гильерме Маркес 2 (1) 0.08
7. Михоевич Марко 2 0.08
8. Идейе Браун 1 0.04
9. Моссоро Марсио 1 0.04
10. Нукан Атынч 1 0.04
11. Наполеони Стефано 1 0.04
12. Каян Ялчин 1 0.04
13. Эзтюрк Алпаслан 1 (1) 0.04
14. Эмир Беркан 0 0
15. Нвободо Обинна 0 0
16. Гассама Ламин 0 0
17. Тити 0 0
18. Диабате Фуссейни 0 0
19. Палули Мурат 0 0

Карточки

Фенербахче
# Игрок      
1. Эркин Джанер 7 0
2. Густаво Диас 6 0
3. Азиз Сердар 4 1
4. Гюмюш Синан 4 1
5. Пелкас Димитрис 5 0
6. Туфан Озан 4 0
7. Лемос Маурисио 2 1
8. Валенсия Эннер 3 0
9. Тиссеран Марсель 3 0
10. Яндаш Мерт Хакан 3 0
11. Генюл Гёкхан 2 0
12. Сангаре Назим 2 0
13. Тиам Маме 2 0
14. Байиндыр Алтай 2 0
15. Соса Хосе 1 0
16. Сиссе Паписс 1 0
17. Текин Харун 1 0
18. Кадыоглу Ферди 1 0
19. Адеми Кемаль 1 0
Гёзтепе
# Игрок      
1. Нвободо Обинна 7 0
2. Каян Ялчин 6 0
3. Айдогду Сонер 4 0
4. Эзтюрк Алпаслан 3 0
5. Эмир Беркан 3 0
6. Палули Мурат 3 0
7. Моссоро Марсио 2 0
8. Тити 2 0
9. Акбунар Халиль 2 0
10. Сёнмез Кулибай 2 0
11. Эгрибайят Ирфан Джан 2 0
12. Михоевич Марко 2 0
13. Ндиайе Чериф 2 0
14. Гассама Ламин 1 0
15. Трипич Златко 1 0
16. Идейе Браун 1 0
17. Нукан Атынч 1 0
18. Гильерме Маркес 1 0
19. Поко Андре 1 0
20. Цуль Петер 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Фенербахче 9.09% (4) 15.91% (7) 20.45% (9) 20.45% (9) 15.91% (7) 18.18% (8)
 Гёзтепе 20% (7) 17.14% (6) 14.29% (5) 11.43% (4) 28.57% (10) 8.57% (3)

Предыдущие игры

Фенербахче Последние 20 матчей: +14 =1 -5
Фатих Карагюмрюк 1:2 Фенербахче Фенербахче 1:2 Истанбул Башакшехир Фенербахче 0:1 Галатасарай Хатайспор 1:2 Фенербахче
Фенербахче 1:0 Ризеспор Фенербахче 3:0 Кайсериспор Сивасспор 1:1 Фенербахче Фенербахче 3:1 Анкарагюджю Фенербахче 1:0 Касымпаша Эрзурумспор 0:3 Фенербахче Фенербахче 2:1 Аланьяспор Касымпаша 0:3 Фенербахче Фенербахче 4:1 Истанбул Башакшехир Газишехир Газиантеп 3:1 Фенербахче Фенербахче 1:0 Каракабей Беледие Спор Фенербахче 0:3 Малатьяспор Денизлиспор 0:2 Фенербахче Фенербахче 3:4 Бешикташ Фенербахче 4:0 Сивас Беледьеспор Генчлербирлиги 1:5 Фенербахче
Гёзтепе Последние 20 матчей: +7 =4 -9
Гёзтепе 2:1 Истанбул Башакшехир Газишехир Газиантеп 2:0 Гёзтепе Гёзтепе 2:2 Малатьяспор Денизлиспор 2:1 Гёзтепе
Бешикташ 2:1 Гёзтепе Гёзтепе 4:0 Генчлербирлиги Коньяспор 2:3 Гёзтепе Гёзтепе 0:1 Антальяспор Трабзонспор 1:0 Гёзтепе Гёзтепе 1:1 Фатих Карагюмрюк Галатасарай 3:1 Гёзтепе Гёзтепе 0:1 Хатайспор Гёзтепе 4:5 Бурсаспор Ризеспор 3:2 Гёзтепе Гёзтепе 1:0 Аланьяспор Гёзтепе 1:1 Кайсериспор Сивасспор 0:1 Гёзтепе Гёзтепе 2:0 Кыркларелиспор Гёзтепе 3:1 Анкарагюджю Эрзурумспор 1:1 Гёзтепе

Последние игры между собой

Фенербахче: победы: 5, ничьи: 2, поражения: 1
Гёзтепе: победы: 1, ничьи: 2, поражения: 5
Гёзтепе 2:3 Фенербахче Суперлига Фенербахче 2:1 Гёзтепе Суперлига Гёзтепе 2:2 Фенербахче Суперлига Фенербахче 2:0 Гёзтепе Суперлига
Гёзтепе 1:0 Фенербахче Суперлига Фенербахче 2:1 Гёзтепе Суперлига Гёзтепе 2:2 Фенербахче Суперлига Фенербахче 4:0 Гёзтепе Кубок Турции
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Галатасарай Заявка 25 17 3 5 50 - 19 54
2. Бешикташ Заявка 24 16 3 5 53 - 26 51
3. Фенербахче Заявка 25 16 3 6 47 - 27 51
4. Трабзонспор Заявка 25 14 6 5 32 - 24 48
5. Аланьяспор Заявка 25 12 6 7 41 - 24 42
6. Хатайспор Заявка 25 12 6 7 42 - 30 42
7. Газишехир Газиантеп Заявка 25 10 9 6 37 - 29 39
8. Фатих Карагюмрюк Заявка 25 10 7 8 39 - 34 37
9. Антальяспор Заявка 25 7 12 6 24 - 29 33
10. Гёзтепе Заявка 25 8 8 9 35 - 31 32
11. Сивасспор Заявка 24 7 10 7 28 - 30 31
12. Коньяспор Заявка 24 8 6 10 32 - 30 30
13. Малатьяспор Заявка 25 7 9 9 32 - 34 30
14. Касымпаша Заявка 25 8 5 12 29 - 40 29
15. Ризеспор Заявка 24 6 8 10 29 - 41 26
16. Кайсериспор Заявка 25 6 7 12 17 - 30 25
17. Эрзурумспор Заявка 25 6 7 12 24 - 39 25
18. Истанбул Башакшехир Заявка 25 6 6 13 28 - 44 24
19. Денизлиспор Заявка 25 5 6 14 23 - 43 21
20. Генчлербирлиги Заявка 24 5 5 14 20 - 45 20
21. Анкарагюджю Заявка 23 5 4 14 26 - 39 19
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Аланьяспор Заявка 13 9 2 2 29 - 11 29
2. Бешикташ Заявка 12 9 1 2 27 - 7 28
3. Галатасарай Заявка 12 8 3 1 29 - 7 27
4. Газишехир Газиантеп Заявка 13 7 5 1 23 - 12 26
5. Фатих Карагюмрюк Заявка 12 7 2 3 23 - 14 23
6. Трабзонспор Заявка 12 7 1 4 17 - 15 22
7. Фенербахче Заявка 13 7 1 5 21 - 16 22
8. Касымпаша Заявка 13 6 2 5 17 - 20 20
9. Гёзтепе Заявка 12 5 4 3 23 - 14 19
10. Хатайспор Заявка 12 5 4 3 18 - 12 19
11. Коньяспор Заявка 12 5 4 3 19 - 13 19
12. Ризеспор Заявка 12 5 4 3 19 - 18 19
13. Антальяспор Заявка 12 5 4 3 14 - 15 19
14. Малатьяспор Заявка 13 5 4 4 18 - 15 19
15. Сивасспор Заявка 12 3 5 4 11 - 12 14
16. Истанбул Башакшехир Заявка 13 3 5 5 17 - 20 14
17. Анкарагюджю Заявка 11 4 1 6 15 - 17 13
18. Кайсериспор Заявка 12 3 4 5 8 - 12 13
19. Генчлербирлиги Заявка 12 3 3 6 14 - 22 12
20. Денизлиспор Заявка 13 3 3 7 9 - 15 12
21. Эрзурумспор Заявка 13 1 6 6 11 - 19 9
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Фенербахче Заявка 12 9 2 1 26 - 11 29
2. Галатасарай Заявка 13 9 0 4 21 - 12 27
3. Трабзонспор Заявка 13 7 5 1 15 - 9 26
4. Бешикташ Заявка 12 7 2 3 26 - 19 23
5. Хатайспор Заявка 13 7 2 4 24 - 18 23
6. Сивасспор Заявка 12 4 5 3 17 - 18 17
7. Эрзурумспор Заявка 12 5 1 6 13 - 20 16
8. Фатих Карагюмрюк Заявка 13 3 5 5 16 - 20 14
9. Антальяспор Заявка 13 2 8 3 10 - 14 14
10. Аланьяспор Заявка 12 3 4 5 12 - 13 13
11. Газишехир Газиантеп Заявка 12 3 4 5 14 - 17 13
12. Гёзтепе Заявка 13 3 4 6 12 - 17 13
13. Кайсериспор Заявка 13 3 3 7 9 - 18 12
14. Коньяспор Заявка 12 3 2 7 13 - 17 11
15. Малатьяспор Заявка 12 2 5 5 14 - 19 11
16. Истанбул Башакшехир Заявка 12 3 1 8 11 - 24 10
17. Касымпаша Заявка 12 2 3 7 12 - 20 9
18. Денизлиспор Заявка 12 2 3 7 14 - 28 9
19. Генчлербирлиги Заявка 12 2 2 8 6 - 23 8
20. Ризеспор Заявка 12 1 4 7 10 - 23 7
21. Анкарагюджю Заявка 12 1 3 8 11 - 22 6
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Прогнозы на футбол - новый раздел!
Прогнозы
  • Первый тайм
  • 48'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Желтая карточка
    46'
    Палули Мурат получил желтую карточку от судьи
  • Описание гола
    9'
    Г О О О О Л - Акбунар Халиль бьет в цель!
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Ulker Stadyumu Fenerbahce Sukru Saracoglu Spor Kompleksi. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!

Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
Бонус: 15 000 ₽ 3.05 3.20 2.45
Бонус: 5 000 ₽ 1.58 4.25 5.40
Бонус: 5 000 ₽ 8.00 3.15 1.65
  10.23 3.42 1.50

Самый высокий коэффициент на матч «Фенербахче» – «Гёзтепе» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Фенербахче» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Гёзтепе» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Фенербахче» – «Гёзтепе», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров

Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.25 3.25 3.5 3.5 3.75 3.75 4 4 4.5 4.5 5 5 5.5 5.5 6 6
12.00 1.00 11.50 1.01 4.45 1.19 3.60 1.29 2.31 1.68 1.77 2.05 1.47 2.54 1.22 3.88 1.16 4.35 1.05 7.40 1.04 8.00
15.50 0.00 9.90 1.03 2.33 1.60 1.47 2.65 1.23 4.05 1.96 1.85 1.04 10.00 1.03 12.00 1.12 6.10 1.09 7.20 1.02 13.00 1.01 15.00 0.00 13.50
2.04 1.82 1.68 2.25 1.31 3.54 2.00 1.86 1.68 2.24 1.46 2.79 1.63 2.33 1.46 2.77 1.47 2.74 1.57 2.45 1.17 5.29
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.5 2.5 3 3 3.5 3.5
3.45 1.31 2.31 1.61 1.58 2.38 1.17 5.00 1.14 5.55
2.20 1.68 2.35 2.52 1.09 7.20 1.05 9.50 1.04 10.00 1.03 12.00
3.37 1.35 2.79 1.44 2.20 1.69 1.72 2.16 1.29 3.62 1.15 5.50 1.33 3.32
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
4.65 1.19 3.30 1.33 1.89 1.91 1.41 2.91 1.26 3.85
3.35 1.29 1.90 1.84 1.44 2.90

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
1.97 3.60
Букмекер Да Нет
3.15 1.35
Букмекер Да Нет
2.90 1.38
Где смотреть матч Фенербахче 0:1 Гёзтепе онлайн

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