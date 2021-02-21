Фенербахче
0:1
Конец матча
Стадион: Фенербахче Шюкрю Сараджоглу
Гёзтепе
0:1
9' ГолАкбунар Халиль
45' Желтая карточкаПалули Мурат
62' Желтая карточкаНвободо Обинна
82' Желтая карточкаЭркин Джанер
41
Салаи
Аттила
88
Эркин
Джанер
67
Озил
Месут
27
Тиам
Маме
77
Палули
Мурат
33
Нукан
Атынч
18
Яхович
Адис
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
41 Салаи АттилаЗащитник
-
88 Эркин ДжанерЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
67 Озил МесутПолузащитник
- Полузащитник
-
27 Тиам МамеНападающий
- Запасные игроки
-
15 Текин ХарунВратарь
- Защитник
-
77 Генюл ГёкханЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
-
29 Гюмюш СинанПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Erol Bulut
- Основной состав
- Вратарь
-
77 Палули МуратЗащитник
- Защитник
-
33 Нукан АтынчЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
18 Яхович АдисНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
4 ТитиЗащитник
-
30 Каян ЯлчинПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
22 Идейе БраунНападающий
-
Главный тренер: Унал Караман
Ход матча
9'
45'
62'
82'
Статистика матча
-
9 Удары по воротам 3
-
5 Удары в створ 2
-
13 Угловые 1
-
2 Офсайды 0
-
17 Нарушения правил 18
-
1 Жёлтые карточки 2
-
0 Красные карточки 0
-
5 Замены 5
-
67 Владение мячом, % 33
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Тиам Маме
|6
|0.24
|2.
|Пелкас Димитрис
|4
|0.16
|3.
|Туфан Озан
|4 (1)
|0.16
|4.
|Сиссе Паписс
|4
|0.16
|5.
|Валенсия Эннер
|4 (1)
|0.16
|6.
|Саматта Мбвана
|4
|0.16
|7.
|Соса Хосе
|3 (2)
|0.12
|8.
|Яндаш Мерт Хакан
|3
|0.12
|9.
|Перотти Диего
|3 (2)
|0.12
|10.
|Гюмюш Синан
|2
|0.08
|11.
|Генюл Гёкхан
|2
|0.08
|12.
|Азиз Сердар
|1
|0.04
|13.
|Сангаре Назим
|1
|0.04
|14.
|Тиссеран Марсель
|1
|0.04
|15.
|Кадыоглу Ферди
|1
|0.04
|16.
|Густаво Диас
|1
|0.04
|17.
|Эркин Джанер
|0
|0
|18.
|Адеми Кемаль
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Акбунар Халиль
|7
|0.28
|2.
|Ндиайе Чериф
|7
|0.28
|3.
|Айдогду Сонер
|4
|0.16
|4.
|Цуль Петер
|4 (1)
|0.16
|5.
|Трипич Златко
|3
|0.12
|6.
|Гильерме Маркес
|2 (1)
|0.08
|7.
|Михоевич Марко
|2
|0.08
|8.
|Идейе Браун
|1
|0.04
|9.
|Моссоро Марсио
|1
|0.04
|10.
|Нукан Атынч
|1
|0.04
|11.
|Наполеони Стефано
|1
|0.04
|12.
|Каян Ялчин
|1
|0.04
|13.
|Эзтюрк Алпаслан
|1 (1)
|0.04
|14.
|Эмир Беркан
|0
|0
|15.
|Нвободо Обинна
|0
|0
|16.
|Гассама Ламин
|0
|0
|17.
|Тити
|0
|0
|18.
|Диабате Фуссейни
|0
|0
|19.
|Палули Мурат
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Эркин Джанер
|7
|0
|2.
|Густаво Диас
|6
|0
|3.
|Азиз Сердар
|4
|1
|4.
|Гюмюш Синан
|4
|1
|5.
|Пелкас Димитрис
|5
|0
|6.
|Туфан Озан
|4
|0
|7.
|Лемос Маурисио
|2
|1
|8.
|Валенсия Эннер
|3
|0
|9.
|Тиссеран Марсель
|3
|0
|10.
|Яндаш Мерт Хакан
|3
|0
|11.
|Генюл Гёкхан
|2
|0
|12.
|Сангаре Назим
|2
|0
|13.
|Тиам Маме
|2
|0
|14.
|Байиндыр Алтай
|2
|0
|15.
|Соса Хосе
|1
|0
|16.
|Сиссе Паписс
|1
|0
|17.
|Текин Харун
|1
|0
|18.
|Кадыоглу Ферди
|1
|0
|19.
|Адеми Кемаль
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Нвободо Обинна
|7
|0
|2.
|Каян Ялчин
|6
|0
|3.
|Айдогду Сонер
|4
|0
|4.
|Эзтюрк Алпаслан
|3
|0
|5.
|Эмир Беркан
|3
|0
|6.
|Палули Мурат
|3
|0
|7.
|Моссоро Марсио
|2
|0
|8.
|Тити
|2
|0
|9.
|Акбунар Халиль
|2
|0
|10.
|Сёнмез Кулибай
|2
|0
|11.
|Эгрибайят Ирфан Джан
|2
|0
|12.
|Михоевич Марко
|2
|0
|13.
|Ндиайе Чериф
|2
|0
|14.
|Гассама Ламин
|1
|0
|15.
|Трипич Златко
|1
|0
|16.
|Идейе Браун
|1
|0
|17.
|Нукан Атынч
|1
|0
|18.
|Гильерме Маркес
|1
|0
|19.
|Поко Андре
|1
|0
|20.
|Цуль Петер
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Фенербахче
|9.09% (4)
|15.91% (7)
|20.45% (9)
|20.45% (9)
|15.91% (7)
|18.18% (8)
|Гёзтепе
|20% (7)
|17.14% (6)
|14.29% (5)
|11.43% (4)
|28.57% (10)
|8.57% (3)
Предыдущие игры
Фенербахче Последние 20 матчей: +14 =1 -5Фатих Карагюмрюк 1:2 Фенербахче Фенербахче 1:2 Истанбул Башакшехир Фенербахче 0:1 Галатасарай Хатайспор 1:2 Фенербахче
Фенербахче 1:0 Ризеспор Фенербахче 3:0 Кайсериспор Сивасспор 1:1 Фенербахче Фенербахче 3:1 Анкарагюджю Фенербахче 1:0 Касымпаша Эрзурумспор 0:3 Фенербахче Фенербахче 2:1 Аланьяспор Касымпаша 0:3 Фенербахче Фенербахче 4:1 Истанбул Башакшехир Газишехир Газиантеп 3:1 Фенербахче Фенербахче 1:0 Каракабей Беледие Спор Фенербахче 0:3 Малатьяспор Денизлиспор 0:2 Фенербахче Фенербахче 3:4 Бешикташ Фенербахче 4:0 Сивас Беледьеспор Генчлербирлиги 1:5 Фенербахче
Гёзтепе Последние 20 матчей: +7 =4 -9Гёзтепе 2:1 Истанбул Башакшехир Газишехир Газиантеп 2:0 Гёзтепе Гёзтепе 2:2 Малатьяспор Денизлиспор 2:1 Гёзтепе
Бешикташ 2:1 Гёзтепе Гёзтепе 4:0 Генчлербирлиги Коньяспор 2:3 Гёзтепе Гёзтепе 0:1 Антальяспор Трабзонспор 1:0 Гёзтепе Гёзтепе 1:1 Фатих Карагюмрюк Галатасарай 3:1 Гёзтепе Гёзтепе 0:1 Хатайспор Гёзтепе 4:5 Бурсаспор Ризеспор 3:2 Гёзтепе Гёзтепе 1:0 Аланьяспор Гёзтепе 1:1 Кайсериспор Сивасспор 0:1 Гёзтепе Гёзтепе 2:0 Кыркларелиспор Гёзтепе 3:1 Анкарагюджю Эрзурумспор 1:1 Гёзтепе
Последние игры между собой
Фенербахче: победы: 5, ничьи: 2, поражения: 1
Гёзтепе: победы: 1, ничьи: 2, поражения: 5
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Галатасарай
|Заявка
|25
|17
|3
|5
|50 - 19
|54
|2.
|Бешикташ
|Заявка
|24
|16
|3
|5
|53 - 26
|51
|3.
|Фенербахче
|Заявка
|25
|16
|3
|6
|47 - 27
|51
|4.
|Трабзонспор
|Заявка
|25
|14
|6
|5
|32 - 24
|48
|5.
|Аланьяспор
|Заявка
|25
|12
|6
|7
|41 - 24
|42
|6.
|Хатайспор
|Заявка
|25
|12
|6
|7
|42 - 30
|42
|7.
|Газишехир Газиантеп
|Заявка
|25
|10
|9
|6
|37 - 29
|39
|8.
|Фатих Карагюмрюк
|Заявка
|25
|10
|7
|8
|39 - 34
|37
|9.
|Антальяспор
|Заявка
|25
|7
|12
|6
|24 - 29
|33
|10.
|Гёзтепе
|Заявка
|25
|8
|8
|9
|35 - 31
|32
|11.
|Сивасспор
|Заявка
|24
|7
|10
|7
|28 - 30
|31
|12.
|Коньяспор
|Заявка
|24
|8
|6
|10
|32 - 30
|30
|13.
|Малатьяспор
|Заявка
|25
|7
|9
|9
|32 - 34
|30
|14.
|Касымпаша
|Заявка
|25
|8
|5
|12
|29 - 40
|29
|15.
|Ризеспор
|Заявка
|24
|6
|8
|10
|29 - 41
|26
|16.
|Кайсериспор
|Заявка
|25
|6
|7
|12
|17 - 30
|25
|17.
|Эрзурумспор
|Заявка
|25
|6
|7
|12
|24 - 39
|25
|18.
|Истанбул Башакшехир
|Заявка
|25
|6
|6
|13
|28 - 44
|24
|19.
|Денизлиспор
|Заявка
|25
|5
|6
|14
|23 - 43
|21
|20.
|Генчлербирлиги
|Заявка
|24
|5
|5
|14
|20 - 45
|20
|21.
|Анкарагюджю
|Заявка
|23
|5
|4
|14
|26 - 39
|19
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Аланьяспор
|Заявка
|13
|9
|2
|2
|29 - 11
|29
|2.
|Бешикташ
|Заявка
|12
|9
|1
|2
|27 - 7
|28
|3.
|Галатасарай
|Заявка
|12
|8
|3
|1
|29 - 7
|27
|4.
|Газишехир Газиантеп
|Заявка
|13
|7
|5
|1
|23 - 12
|26
|5.
|Фатих Карагюмрюк
|Заявка
|12
|7
|2
|3
|23 - 14
|23
|6.
|Трабзонспор
|Заявка
|12
|7
|1
|4
|17 - 15
|22
|7.
|Фенербахче
|Заявка
|13
|7
|1
|5
|21 - 16
|22
|8.
|Касымпаша
|Заявка
|13
|6
|2
|5
|17 - 20
|20
|9.
|Гёзтепе
|Заявка
|12
|5
|4
|3
|23 - 14
|19
|10.
|Хатайспор
|Заявка
|12
|5
|4
|3
|18 - 12
|19
|11.
|Коньяспор
|Заявка
|12
|5
|4
|3
|19 - 13
|19
|12.
|Ризеспор
|Заявка
|12
|5
|4
|3
|19 - 18
|19
|13.
|Антальяспор
|Заявка
|12
|5
|4
|3
|14 - 15
|19
|14.
|Малатьяспор
|Заявка
|13
|5
|4
|4
|18 - 15
|19
|15.
|Сивасспор
|Заявка
|12
|3
|5
|4
|11 - 12
|14
|16.
|Истанбул Башакшехир
|Заявка
|13
|3
|5
|5
|17 - 20
|14
|17.
|Анкарагюджю
|Заявка
|11
|4
|1
|6
|15 - 17
|13
|18.
|Кайсериспор
|Заявка
|12
|3
|4
|5
|8 - 12
|13
|19.
|Генчлербирлиги
|Заявка
|12
|3
|3
|6
|14 - 22
|12
|20.
|Денизлиспор
|Заявка
|13
|3
|3
|7
|9 - 15
|12
|21.
|Эрзурумспор
|Заявка
|13
|1
|6
|6
|11 - 19
|9
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Фенербахче
|Заявка
|12
|9
|2
|1
|26 - 11
|29
|2.
|Галатасарай
|Заявка
|13
|9
|0
|4
|21 - 12
|27
|3.
|Трабзонспор
|Заявка
|13
|7
|5
|1
|15 - 9
|26
|4.
|Бешикташ
|Заявка
|12
|7
|2
|3
|26 - 19
|23
|5.
|Хатайспор
|Заявка
|13
|7
|2
|4
|24 - 18
|23
|6.
|Сивасспор
|Заявка
|12
|4
|5
|3
|17 - 18
|17
|7.
|Эрзурумспор
|Заявка
|12
|5
|1
|6
|13 - 20
|16
|8.
|Фатих Карагюмрюк
|Заявка
|13
|3
|5
|5
|16 - 20
|14
|9.
|Антальяспор
|Заявка
|13
|2
|8
|3
|10 - 14
|14
|10.
|Аланьяспор
|Заявка
|12
|3
|4
|5
|12 - 13
|13
|11.
|Газишехир Газиантеп
|Заявка
|12
|3
|4
|5
|14 - 17
|13
|12.
|Гёзтепе
|Заявка
|13
|3
|4
|6
|12 - 17
|13
|13.
|Кайсериспор
|Заявка
|13
|3
|3
|7
|9 - 18
|12
|14.
|Коньяспор
|Заявка
|12
|3
|2
|7
|13 - 17
|11
|15.
|Малатьяспор
|Заявка
|12
|2
|5
|5
|14 - 19
|11
|16.
|Истанбул Башакшехир
|Заявка
|12
|3
|1
|8
|11 - 24
|10
|17.
|Касымпаша
|Заявка
|12
|2
|3
|7
|12 - 20
|9
|18.
|Денизлиспор
|Заявка
|12
|2
|3
|7
|14 - 28
|9
|19.
|Генчлербирлиги
|Заявка
|12
|2
|2
|8
|6 - 23
|8
|20.
|Ризеспор
|Заявка
|12
|1
|4
|7
|10 - 23
|7
|21.
|Анкарагюджю
|Заявка
|12
|1
|3
|8
|11 - 22
|6
- — Лига чемпионов (Квалификация)
- — Лига конференций УЕФА (Квалификация)
- — Вылет в Первую лигу
Победитель
Самый высокий коэффициент на матч «Фенербахче» – «Гёзтепе» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Фенербахче» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Гёзтепе» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Фенербахче» – «Гёзтепе», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров