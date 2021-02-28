  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Португалия
Тондела
1:0
Первый тайм: 22'

Стадион:
Жил Висенте
0'
2' Красная карточка
Рубен Мигель
1:0
4' Пенальти
Педру Жоау II
22'
88
Тригейра
Педру
19
Алмейда
Тьягу
23
Таварес
Йоан
21
Enzo
Martinez3
20
Феррейра
Филипе
7
Агра
Салвадор
8
Педру
Жоау
II
14
Грау
Хауме
18
Олабе
Роберто
10
Мурильо
Джон
17
Гонсалес
Марио
1
Денис
77
Паулинью
Паулу
44
Ногейра
26
Рубен
Мигель
55
Гомес
Энрике
19
Педринью
V
8
Гонсалвеш
Клод
25
Минеро
Лукас
7
Лоуренси
29
Лино
Сэмуел
20
Фудзимото
Канья
Тондела
4-4-2
Жил Висенте
4-3-3

Бомбардиры внутри турнира

Тондела
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Гонсалес Марио 6 0.29
2. Агра Салвадор 3 0.14
3. Барбоза Рафаэл II 3 0.14
4. Педру Жоау II 3 (2) 0.14
5. Мурильо Джон 2 0.1
6. Аугусто Педро 1 0.05
7. Феррейра Филипе 1 0.05
8. Рикарду Алвеш II 1 0.05
9. Жаките Жоау 1 0.05
10. Анн Сулейман 1 0.05
11. Бибито 0 0
12. Штркаль Томислав 0 0
13. Олабе Роберто 0 0
14. Медиуб Абдель 0 0
15. Enzo Martinez3 0 0
Жил Висенте
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Лино Сэмуел 5 (2) 0.24
2. Лоуренси 2 0.1
3. Родригао 1 0.05
4. Барай Ив 1 0.05
5. Гонсалвеш Клод 1 0.05
6. Фудзимото Канья 1 0.05
7. Рубен Мигель 1 0.05
8. Минеро Лукас 1 0.05
9. Аббас Алаа 1 0.05
10. Педринью V 1 (1) 0.05
11. Талоша Жоау 0 0
12. Маркеш Педру 0 0
13. Лоте Антуан 0 0

Карточки

Тондела
# Игрок      
1. Аугусто Педро 8 0
2. Бибито 6 1
3. Enzo Martinez3 6 0
4. Грау Хауме 5 0
5. Агра Салвадор 3 1
6. Педру Жоау II 3 1
7. Мурильо Джон 4 0
8. Naoufel Khacef 2 1
9. Ниассе Бабакар 1 1
10. Медиуб Абдель 2 0
11. Таварес Йоан 1 0
12. Тригейра Педру 1 0
13. Феррейра Филипе 1 0
14. Барбоза Рафаэл II 1 0
15. Жаките Жоау 1 0
16. Штркаль Томислав 1 0
17. Олабе Роберто 1 0
18. Joao Pedro Moreira Mendes2 1 0
19. Telmo Arcanjo 1 0
Жил Висенте
# Игрок      
1. Афонсо Жоао III 8 0
2. Ногейра 6 1
3. Рубен Мигель 3 1
4. Лоуренси 3 0
5. Минеро Лукас 3 0
6. Родригао 2 0
7. Барай Ив 2 0
8. Гонсалвеш Клод 2 0
9. Талоша Жоау 2 0
10. Денис 2 0
11. Joel V 2 0
12. Лино Сэмуел 2 0
13. Паулинью Паулу 1 0
14. Ренан Соарес 1 0
15. Tiago Lenho 1 0
16. Гомес Энрике 1 0
17. Leandro XII 1 0
18. Педринью V 1 0
19. Карвалью Витор 1 0
20. Лоте Антуан 1 0
21. Miullen 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Тондела 4.76% (1) 9.52% (2) 28.57% (6) 23.81% (5) 14.29% (3) 19.05% (4)
 Жил Висенте 0 26.67% (4) 20% (3) 13.33% (2) 13.33% (2) 26.67% (4)

Предыдущие игры

Тондела Последние 20 матчей: +7 =2 -11
Брага 4:2 Тондела Тондела 2:1 Маритиму Риу Аве 2:1 Тондела Пасуш де Феррейра 2:1 Тондела
Тондела 2:0 Фаренсе Белененсеш 2:0 Тондела Тондела 3:1 Боавишта Бенфика 2:0 Тондела Тондела 1:0 Фамаликан Насьонал Мадейра 2:0 Тондела Тондела 0:0 Морейренсе Порту 2:1 Тондела Порту 4:3 Тондела Тондела 0:2 Витория Гимарайнш Фелгейраш 1932 0:1 Тондела Тондела 2:0 Санта-Клара Спортинг Л 4:0 Тондела Тондела 1:0 Портимоненсе Жил Висенте 1:1 Тондела Тондела 0:4 Брага
Жил Висенте Последние 20 матчей: +7 =2 -11
Жил Висенте 1:0 Санта-Клара Портимоненсе 4:1 Жил Висенте Жил Висенте 1:2 Спортинг Л Боавишта 1:2 Жил Висенте
Жил Висенте 1:2 Пасуш де Феррейра Жил Висенте 0:2 Порту Брага 1:0 Жил Висенте Жил Висенте 0:1 Маритиму Жил Висенте 3:2 Академику Визеу Фаренсе 3:1 Жил Висенте Жил Висенте 0:0 Белененсеш Фамаликан 0:1 Жил Висенте Униан Лейрия 0:3 Жил Висенте Жил Висенте 0:2 Бенфика Морейренсе 1:1 Жил Висенте Жил Висенте 2:0 Риу Аве Олейруш 0:0 Жил Висенте Насьонал Мадейра 2:1 Жил Висенте Жил Висенте 1:2 Витория Гимарайнш Спортинг Л 3:1 Жил Висенте

Последние игры между собой

Тондела: победы: 0, ничьи: 2, поражения: 1
Жил Висенте: победы: 1, ничьи: 2, поражения: 0
Жил Висенте 1:1 Тондела Примейра-лига Жил Висенте 3:2 Тондела Примейра-лига Тондела 1:1 Жил Висенте Примейра-лига
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Спортинг Л Заявка 21 17 4 0 42 - 10 55
2. Порту Заявка 21 13 6 2 45 - 22 45
3. Брага Заявка 20 14 1 5 37 - 20 43
4. Бенфика Заявка 20 11 6 3 33 - 17 39
5. Пасуш де Феррейра Заявка 21 11 5 5 28 - 20 38
6. Витория Гимарайнш Заявка 21 10 5 6 27 - 22 35
7. Санта-Клара Заявка 21 8 4 9 23 - 23 28
8. Морейренсе Заявка 20 6 7 7 18 - 24 25
9. Тондела 1:0 Заявка 21 7 3 11 22 - 34 24
10. Риу Аве Заявка 20 5 7 8 16 - 23 22
11. Насьонал Мадейра Заявка 20 5 6 9 19 - 26 21
12. Белененсеш Заявка 20 4 9 7 11 - 16 21
13. Портимоненсе Заявка 21 5 5 11 18 - 26 20
14. Жил Висенте 0:1 Заявка 21 5 4 12 16 - 27 19
15. Фаренсе Заявка 21 4 7 10 22 - 29 19
16. Фамаликан Заявка 21 4 7 10 18 - 32 19
17. Маритиму Заявка 21 5 3 13 19 - 30 18
18. Боавишта Заявка 21 3 9 9 21 - 34 18
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Спортинг Л Заявка 10 8 2 0 20 - 5 26
2. Брага Заявка 10 8 1 1 18 - 8 25
3. Порту Заявка 11 7 3 1 23 - 11 24
4. Бенфика Заявка 10 7 2 1 18 - 8 23
5. Пасуш де Феррейра Заявка 10 7 2 1 16 - 8 23
6. Тондела 1:0 Заявка 11 7 2 2 13 - 9 23
7. Витория Гимарайнш Заявка 11 5 1 5 13 - 16 16
8. Портимоненсе Заявка 10 4 3 3 11 - 8 15
9. Морейренсе Заявка 10 3 5 2 12 - 13 14
10. Белененсеш Заявка 11 3 5 3 10 - 10 14
11. Фаренсе Заявка 11 3 4 4 14 - 13 13
12. Риу Аве Заявка 10 3 3 4 9 - 10 12
13. Насьонал Мадейра Заявка 10 3 3 4 13 - 15 12
14. Санта-Клара Заявка 10 3 2 5 10 - 11 11
15. Жил Висенте 0:1 Заявка 10 3 2 5 8 - 10 11
16. Маритиму Заявка 10 2 2 6 7 - 14 8
17. Боавишта Заявка 10 2 2 6 7 - 16 8
18. Фамаликан Заявка 11 1 5 5 9 - 19 8
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Спортинг Л Заявка 11 9 2 0 22 - 5 29
2. Порту Заявка 10 6 3 1 22 - 11 21
3. Витория Гимарайнш Заявка 10 5 4 1 14 - 6 19
4. Брага Заявка 10 6 0 4 19 - 12 18
5. Санта-Клара Заявка 11 5 2 4 13 - 12 17
6. Бенфика Заявка 10 4 4 2 15 - 9 16
7. Пасуш де Феррейра Заявка 11 4 3 4 12 - 12 15
8. Фамаликан Заявка 10 3 2 5 9 - 13 11
9. Морейренсе Заявка 10 3 2 5 6 - 11 11
10. Риу Аве Заявка 10 2 4 4 7 - 13 10
11. Маритиму Заявка 11 3 1 7 12 - 16 10
12. Боавишта Заявка 11 1 7 3 14 - 18 10
13. Насьонал Мадейра Заявка 10 2 3 5 6 - 11 9
14. Жил Висенте 0:1 Заявка 11 2 2 7 8 - 17 8
15. Белененсеш Заявка 9 1 4 4 1 - 6 7
16. Фаренсе Заявка 10 1 3 6 8 - 16 6
17. Портимоненсе Заявка 11 1 2 8 7 - 18 5
18. Тондела 1:0 Заявка 10 0 1 9 9 - 25 1
  • — Лига чемпионов (Групповой этап)
  • — Лига чемпионов (Квалификация)
  • — Лига конференций УЕФА (Квалификация)
  • — Стыковые матчи за право остаться в Примейре-лиге
  • — Вылет во Вторую лигу
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Estadio Joao Cardoso. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы 147
Тондела 51.7% (76)
X 37.4% (55)
Жил Висенте 10.9% (16)
Все прогнозы
1.45 Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Тондела
Ничья
Жил Висенте
3.00
6.54
2.70
Все Коэффициенты

Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
Бонус: 15 000 ₽ 2.95 3.05 2.60
Бонус: 5 000 ₽ 2.94 3.10 2.54
Бонус: 5 000 ₽ 3.00 3.15 2.70
  2.98 3.22 2.62

Самый высокий коэффициент на матч «Тондела» – «Жил Висенте» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Тондела» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Жил Висенте» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Тондела» – «Жил Висенте», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров

Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.5 3.5 4 4 4.5 4.5 5 5 5.5 5.5 6 6
7.10 1.06 6.00 1.10 2.82 1.41 2.15 1.70 1.67 2.34 1.32 3.38 1.22 4.10 1.06 7.40 1.04 7.90
8.50 1.05 6.30 1.10 2.80 1.40 2.20 1.67 2.17 1.69 1.83 1.98 1.64 2.26 1.30 3.35 1.21 4.10 1.07 7.40 1.06 8.10 0.00 13.50 0.00 13.50 0.00 19.50
7.71 1.11 3.02 1.41 2.64 1.52 2.25 1.70 1.88 2.01 1.67 2.31 1.50 2.74 1.23 4.45
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
2.53 1.52 1.69 2.17 1.34 3.26 1.09 7.50 1.06 9.00
1.68 2.18 1.32 3.25 1.08 7.20
2.70 1.51 2.22 1.73 1.71 2.23 1.46 2.86
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
3.32 1.33 2.24 1.65 1.54 2.48 1.19 4.70 1.13 5.85
2.23 1.61 1.53 2.41 1.19 4.40

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
1.90 1.84
Букмекер Да Нет
5.10 1.15
Букмекер Да Нет
3.75 1.25
Где смотреть матч Тондела 1:0 Жил Висенте онлайн

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Прогнозы на матч Тондела 1:0 Жил Висенте

Исход игры
Тондела
52.4% (75)
Ничья
37.8% (54)
Жил Висенте
9.8% (14)
Тотал 2.5
Больше
25% (35)
Меньше
75% (105)
Обе команды забьют
Да
57.86% (81)
Нет
42.14% (59)
Популярный счёт
1:1 Draw
32.2% (46)
1:0 Tondela
30.8% (44)
2:1 Tondela
16.1% (23)
1:2 Gil Vicente
4.9% (7)
0:0 Draw
4.2% (6)
0:1 Gil Vicente
2.8% (4)
2:0 Tondela
2.1% (3)
0:2 Gil Vicente
1.4% (2)
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