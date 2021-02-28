Тондела
1:0
Первый тайм: 22'
Стадион: Жоау Кардошу
Жил Висенте
2' Красная карточкаРубен Мигель
1:0
4' ПенальтиПедру Жоау II
23
Таварес
Йоан
14
Грау
Хауме
10
Мурильо
Джон
1
Денис
44
Ногейра
26
Рубен
Мигель
55
Гомес
Энрике
19
Педринью
V
25
Минеро
Лукас
7
Лоуренси
29
Лино
Сэмуел
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
23 Таварес ЙоанЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
14 Грау ХаумеПолузащитник
- Полузащитник
-
10 Мурильо ДжонНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
45 Анн СулейманНападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Айестаран Пако
- Основной состав
-
1 ДенисВратарь
- Защитник
-
44 НогейраЗащитник
-
26 Рубен МигельЗащитник
-
55 Гомес ЭнрикеЗащитник
-
19 Педринью VПолузащитник
- Полузащитник
-
25 Минеро ЛукасПолузащитник
-
7 ЛоуренсиНападающий
-
29 Лино СэмуелНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
5 РодригаоЗащитник
-
31 Талоша ЖоауЗащитник
- Полузащитник
-
11 Лоте АнтуанПолузащитник
- Полузащитник
-
43 Маркеш ПедруНападающий
-
22 Барай ИвНападающий
-
2 Joel V
-
Главный тренер: Соариш Рикарду
Ход матча
2'
4'
1:0
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Гонсалес Марио
|6
|0.29
|2.
|Агра Салвадор
|3
|0.14
|3.
|Барбоза Рафаэл II
|3
|0.14
|4.
|Педру Жоау II
|3 (2)
|0.14
|5.
|Мурильо Джон
|2
|0.1
|6.
|Аугусто Педро
|1
|0.05
|7.
|Феррейра Филипе
|1
|0.05
|8.
|Рикарду Алвеш II
|1
|0.05
|9.
|Жаките Жоау
|1
|0.05
|10.
|Анн Сулейман
|1
|0.05
|11.
|Бибито
|0
|0
|12.
|Штркаль Томислав
|0
|0
|13.
|Олабе Роберто
|0
|0
|14.
|Медиуб Абдель
|0
|0
|15.
|Enzo Martinez3
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Лино Сэмуел
|5 (2)
|0.24
|2.
|Лоуренси
|2
|0.1
|3.
|Родригао
|1
|0.05
|4.
|Барай Ив
|1
|0.05
|5.
|Гонсалвеш Клод
|1
|0.05
|6.
|Фудзимото Канья
|1
|0.05
|7.
|Рубен Мигель
|1
|0.05
|8.
|Минеро Лукас
|1
|0.05
|9.
|Аббас Алаа
|1
|0.05
|10.
|Педринью V
|1 (1)
|0.05
|11.
|Талоша Жоау
|0
|0
|12.
|Маркеш Педру
|0
|0
|13.
|Лоте Антуан
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Аугусто Педро
|8
|0
|2.
|Бибито
|6
|1
|3.
|Enzo Martinez3
|6
|0
|4.
|Грау Хауме
|5
|0
|5.
|Агра Салвадор
|3
|1
|6.
|Педру Жоау II
|3
|1
|7.
|Мурильо Джон
|4
|0
|8.
|Naoufel Khacef
|2
|1
|9.
|Ниассе Бабакар
|1
|1
|10.
|Медиуб Абдель
|2
|0
|11.
|Таварес Йоан
|1
|0
|12.
|Тригейра Педру
|1
|0
|13.
|Феррейра Филипе
|1
|0
|14.
|Барбоза Рафаэл II
|1
|0
|15.
|Жаките Жоау
|1
|0
|16.
|Штркаль Томислав
|1
|0
|17.
|Олабе Роберто
|1
|0
|18.
|Joao Pedro Moreira Mendes2
|1
|0
|19.
|Telmo Arcanjo
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Афонсо Жоао III
|8
|0
|2.
|Ногейра
|6
|1
|3.
|Рубен Мигель
|3
|1
|4.
|Лоуренси
|3
|0
|5.
|Минеро Лукас
|3
|0
|6.
|Родригао
|2
|0
|7.
|Барай Ив
|2
|0
|8.
|Гонсалвеш Клод
|2
|0
|9.
|Талоша Жоау
|2
|0
|10.
|Денис
|2
|0
|11.
|Joel V
|2
|0
|12.
|Лино Сэмуел
|2
|0
|13.
|Паулинью Паулу
|1
|0
|14.
|Ренан Соарес
|1
|0
|15.
|Tiago Lenho
|1
|0
|16.
|Гомес Энрике
|1
|0
|17.
|Leandro XII
|1
|0
|18.
|Педринью V
|1
|0
|19.
|Карвалью Витор
|1
|0
|20.
|Лоте Антуан
|1
|0
|21.
|Miullen
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Тондела
|4.76% (1)
|9.52% (2)
|28.57% (6)
|23.81% (5)
|14.29% (3)
|19.05% (4)
|Жил Висенте
|0
|26.67% (4)
|20% (3)
|13.33% (2)
|13.33% (2)
|26.67% (4)
Предыдущие игры
Тондела Последние 20 матчей: +7 =2 -11Брага 4:2 Тондела Тондела 2:1 Маритиму Риу Аве 2:1 Тондела Пасуш де Феррейра 2:1 Тондела
Тондела 2:0 Фаренсе Белененсеш 2:0 Тондела Тондела 3:1 Боавишта Бенфика 2:0 Тондела Тондела 1:0 Фамаликан Насьонал Мадейра 2:0 Тондела Тондела 0:0 Морейренсе Порту 2:1 Тондела Порту 4:3 Тондела Тондела 0:2 Витория Гимарайнш Фелгейраш 1932 0:1 Тондела Тондела 2:0 Санта-Клара Спортинг Л 4:0 Тондела Тондела 1:0 Портимоненсе Жил Висенте 1:1 Тондела Тондела 0:4 Брага
Жил Висенте Последние 20 матчей: +7 =2 -11Жил Висенте 1:0 Санта-Клара Портимоненсе 4:1 Жил Висенте Жил Висенте 1:2 Спортинг Л Боавишта 1:2 Жил Висенте
Жил Висенте 1:2 Пасуш де Феррейра Жил Висенте 0:2 Порту Брага 1:0 Жил Висенте Жил Висенте 0:1 Маритиму Жил Висенте 3:2 Академику Визеу Фаренсе 3:1 Жил Висенте Жил Висенте 0:0 Белененсеш Фамаликан 0:1 Жил Висенте Униан Лейрия 0:3 Жил Висенте Жил Висенте 0:2 Бенфика Морейренсе 1:1 Жил Висенте Жил Висенте 2:0 Риу Аве Олейруш 0:0 Жил Висенте Насьонал Мадейра 2:1 Жил Висенте Жил Висенте 1:2 Витория Гимарайнш Спортинг Л 3:1 Жил Висенте
Последние игры между собой
Тондела: победы: 0, ничьи: 2, поражения: 1
Жил Висенте: победы: 1, ничьи: 2, поражения: 0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Спортинг Л
|Заявка
|21
|17
|4
|0
|42 - 10
|55
|2.
|Порту
|Заявка
|21
|13
|6
|2
|45 - 22
|45
|3.
|Брага
|Заявка
|20
|14
|1
|5
|37 - 20
|43
|4.
|Бенфика
|Заявка
|20
|11
|6
|3
|33 - 17
|39
|5.
|Пасуш де Феррейра
|Заявка
|21
|11
|5
|5
|28 - 20
|38
|6.
|Витория Гимарайнш
|Заявка
|21
|10
|5
|6
|27 - 22
|35
|7.
|Санта-Клара
|Заявка
|21
|8
|4
|9
|23 - 23
|28
|8.
|Морейренсе
|Заявка
|20
|6
|7
|7
|18 - 24
|25
|9.
|Тондела
|1:0 Заявка
|21
|7
|3
|11
|22 - 34
|24
|10.
|Риу Аве
|Заявка
|20
|5
|7
|8
|16 - 23
|22
|11.
|Насьонал Мадейра
|Заявка
|20
|5
|6
|9
|19 - 26
|21
|12.
|Белененсеш
|Заявка
|20
|4
|9
|7
|11 - 16
|21
|13.
|Портимоненсе
|Заявка
|21
|5
|5
|11
|18 - 26
|20
|14.
|Жил Висенте
|0:1 Заявка
|21
|5
|4
|12
|16 - 27
|19
|15.
|Фаренсе
|Заявка
|21
|4
|7
|10
|22 - 29
|19
|16.
|Фамаликан
|Заявка
|21
|4
|7
|10
|18 - 32
|19
|17.
|Маритиму
|Заявка
|21
|5
|3
|13
|19 - 30
|18
|18.
|Боавишта
|Заявка
|21
|3
|9
|9
|21 - 34
|18
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Спортинг Л
|Заявка
|10
|8
|2
|0
|20 - 5
|26
|2.
|Брага
|Заявка
|10
|8
|1
|1
|18 - 8
|25
|3.
|Порту
|Заявка
|11
|7
|3
|1
|23 - 11
|24
|4.
|Бенфика
|Заявка
|10
|7
|2
|1
|18 - 8
|23
|5.
|Пасуш де Феррейра
|Заявка
|10
|7
|2
|1
|16 - 8
|23
|6.
|Тондела
|1:0 Заявка
|11
|7
|2
|2
|13 - 9
|23
|7.
|Витория Гимарайнш
|Заявка
|11
|5
|1
|5
|13 - 16
|16
|8.
|Портимоненсе
|Заявка
|10
|4
|3
|3
|11 - 8
|15
|9.
|Морейренсе
|Заявка
|10
|3
|5
|2
|12 - 13
|14
|10.
|Белененсеш
|Заявка
|11
|3
|5
|3
|10 - 10
|14
|11.
|Фаренсе
|Заявка
|11
|3
|4
|4
|14 - 13
|13
|12.
|Риу Аве
|Заявка
|10
|3
|3
|4
|9 - 10
|12
|13.
|Насьонал Мадейра
|Заявка
|10
|3
|3
|4
|13 - 15
|12
|14.
|Санта-Клара
|Заявка
|10
|3
|2
|5
|10 - 11
|11
|15.
|Жил Висенте
|0:1 Заявка
|10
|3
|2
|5
|8 - 10
|11
|16.
|Маритиму
|Заявка
|10
|2
|2
|6
|7 - 14
|8
|17.
|Боавишта
|Заявка
|10
|2
|2
|6
|7 - 16
|8
|18.
|Фамаликан
|Заявка
|11
|1
|5
|5
|9 - 19
|8
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Спортинг Л
|Заявка
|11
|9
|2
|0
|22 - 5
|29
|2.
|Порту
|Заявка
|10
|6
|3
|1
|22 - 11
|21
|3.
|Витория Гимарайнш
|Заявка
|10
|5
|4
|1
|14 - 6
|19
|4.
|Брага
|Заявка
|10
|6
|0
|4
|19 - 12
|18
|5.
|Санта-Клара
|Заявка
|11
|5
|2
|4
|13 - 12
|17
|6.
|Бенфика
|Заявка
|10
|4
|4
|2
|15 - 9
|16
|7.
|Пасуш де Феррейра
|Заявка
|11
|4
|3
|4
|12 - 12
|15
|8.
|Фамаликан
|Заявка
|10
|3
|2
|5
|9 - 13
|11
|9.
|Морейренсе
|Заявка
|10
|3
|2
|5
|6 - 11
|11
|10.
|Риу Аве
|Заявка
|10
|2
|4
|4
|7 - 13
|10
|11.
|Маритиму
|Заявка
|11
|3
|1
|7
|12 - 16
|10
|12.
|Боавишта
|Заявка
|11
|1
|7
|3
|14 - 18
|10
|13.
|Насьонал Мадейра
|Заявка
|10
|2
|3
|5
|6 - 11
|9
|14.
|Жил Висенте
|0:1 Заявка
|11
|2
|2
|7
|8 - 17
|8
|15.
|Белененсеш
|Заявка
|9
|1
|4
|4
|1 - 6
|7
|16.
|Фаренсе
|Заявка
|10
|1
|3
|6
|8 - 16
|6
|17.
|Портимоненсе
|Заявка
|11
|1
|2
|8
|7 - 18
|5
|18.
|Тондела
|1:0 Заявка
|10
|0
|1
|9
|9 - 25
|1
- — Лига чемпионов (Групповой этап)
- — Лига чемпионов (Квалификация)
- — Лига конференций УЕФА (Квалификация)
- — Стыковые матчи за право остаться в Примейре-лиге
- — Вылет во Вторую лигу
Победитель
Самый высокий коэффициент на матч «Тондела» – «Жил Висенте» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Тондела» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Жил Висенте» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Тондела» – «Жил Висенте», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров
Тотал
Прогнозы на матч Тондела 1:0 Жил Висенте
Исход игры
Тондела
52.4% (75)
Ничья
37.8% (54)
Жил Висенте
9.8% (14)
Тотал 2.5
Больше
25% (35)
Меньше
75% (105)
Обе команды забьют
Да
57.86% (81)
Нет
42.14% (59)
Популярный счёт
1:1 Draw
32.2% (46)
1:0 Tondela
30.8% (44)
2:1 Tondela
16.1% (23)
1:2 Gil Vicente
4.9% (7)
0:0 Draw
4.2% (6)
0:1 Gil Vicente
2.8% (4)
2:0 Tondela
2.1% (3)
0:2 Gil Vicente
1.4% (2)
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