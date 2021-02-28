  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Испания
Сельта
0:0
Первый тайм: 15'

Стадион:
Вальядолид
0'
4' Желтая карточка
Вайссман Шон
15'
13
Рубен
Бланко
2
Мальо
Уго
4
Араухо
Нестор
24
Мурильо
Джейсон
19
Аарон
Мартин
14
Тапия
Ренато
21
Солари
Аугусто
6
Денис
Суарес
23
Браис
Мендес
22
Мина
Сантьяго
10
Аспас
Яго
13
Роберто
Хименес
18
Янко
Саиди
24
Хоакин
Фернандес
6
Бруно
Гонсалес
25
Олаза
Лукас
12
Орельяна
Фабиан
17
Роке
Меса
14
Алькарас
Рубен
10
Плано
Оскар
9
Вайссман
Шон
7
Гвардиола
Серхи
Сельта
4-1-3-2
Вальядолид
4-4-2

Ход матча

4'
 
Вайссман Шон

Статистика матча

  • 0 Голы 0
  • 0 Удары по воротам 0
  • 0 Удары в створ 0
  • 1 Угловые 0
  • 1 Офсайды 0
  • 2 Нарушения правил 1
  • 0 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 78 Владение мячом, % 22

Владение мячом

Бомбардиры внутри турнира

Сельта
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Аспас Яго 9 (3) 0.38
2. Мина Сантьяго 5 0.21
3. Браис Мендес 5 0.21
4. Нолито Агудо 4 0.17
5. Пейнадо Франсиско 2 0.08
6. Мальо Уго 1 0.04
7. Феррейра Факундо 1 0.04
8. Баэса Мигель 1 0.04
9. Каррейра Серхио 1 0.04
10. Денис Суарес 0 0
11. Солари Аугусто 0 0
12. Олаза Лукас 0 0
13. Тапия Ренато 0 0
Вальядолид
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Вайссман Шон 3 0.13
2. Андре Маркос 3 0.13
3. Плано Оскар 2 0.08
4. Орельяна Фабиан 2 (2) 0.08
5. Мичел Мигель 2 0.08
6. Вилья Тони 2 0.08
7. Гвардиола Серхи 1 (1) 0.04
8. Бруно Гонсалес 1 0.04
9. Алькарас Рубен 1 0.04
10. Хоакин Фернандес 1 0.04
11. Фелипе Жоау 1 0.04
12. Карнеро Рауль 1 0.04
13. Роке Меса 1 (1) 0.04
14. Рубио Вальдо 1 (1) 0.04
15. Эрвиас Пабло 0 0
16. Куки Хосе 0 0
17. Начо Мартинес 0 0

Карточки

Сельта
# Игрок      
1. Тапия Ренато 9 0
2. Денис Суарес 6 0
3. Мурильо Джейсон 6 0
4. Йокушлу Окай 4 1
5. Аспас Яго 5 0
6. Нолито Агудо 5 0
7. Олаза Лукас 5 0
8. Браис Мендес 5 0
9. Мальо Уго 4 0
10. Араухо Нестор 4 0
11. Мина Сантьяго 3 0
12. Пейнадо Франсиско 3 0
13. Фонтан Хосе 1 1
14. Родригес Мигель 2 0
15. Мор Эмре 2 0
16. Рубен Бланко 0 1
17. Феррейра Факундо 1 0
18. Аарон Мартин 1 0
19. Жунка Давид 1 0
20. Айду Джозеф 1 0
21. Вильяр Иван 1 0
Вальядолид
# Игрок      
1. Бруно Гонсалес 6 0
2. Алькарас Рубен 6 0
3. Сан Эметерио Феде 5 0
4. Хоакин Фернандес 5 0
5. Роке Меса 3 1
6. Начо Мартинес 3 1
7. Орельяна Фабиан 4 0
8. Мичел Мигель 2 0
9. Вилья Тони 2 0
10. Санчес Хавьер 2 0
11. Эль-Ямик Джавад 2 0
12. Перес Кике 2 0
13. Карнеро Рауль 2 0
14. Луис Перез 1 0
15. Масип Хорди 1 0
16. Плано Оскар 1 0
17. Эрвиас Пабло 1 0
18. Янко Саиди 1 0
19. Гвардиола Серхи 1 0
20. Рубио Вальдо 1 0
21. Вайссман Шон 1 0
22. Фелипе Жоау 1 0
23. Андре Маркос 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Сельта 20.69% (6) 10.34% (3) 31.03% (9) 6.9% (2) 10.34% (3) 20.69% (6)
 Вальядолид 9.09% (2) 4.55% (1) 22.73% (5) 22.73% (5) 13.64% (3) 27.27% (6)

Предыдущие игры

Сельта Последние 20 матчей: +7 =6 -7
Валенсия 2:0 Сельта Сельта 3:1 Эльче Атлетико М 2:2 Сельта Гранада 0:0 Сельта
Сельта 1:1 Эйбар Бетис 2:1 Сельта Сельта 0:4 Вильярреал УД Ибица 5:2 Сельта Реал Мадрид 2:0 Сельта Сельта 2:1 Уэска Хетафе 1:1 Сельта Сельта 2:0 Алавес Льянера 0:5 Сельта Сельта 4:0 Кадис Атлетик Б 0:2 Сельта Сельта 3:1 Гранада Севилья 4:2 Сельта Эльче 1:1 Сельта Сельта 1:4 Реал Сосьедад Леванте 1:1 Сельта
Вальядолид Последние 20 матчей: +7 =6 -7
Вальядолид 0:1 Реал Мадрид Эйбар 1:1 Вальядолид Алавес 1:0 Вальядолид Вальядолид 1:3 Уэска
Вальядолид 2:4 Леванте Леванте 2:2 Вальядолид Вальядолид 2:2 Эльче Пенья Депортива 1:4 Вальядолид Вальядолид 0:1 Валенсия Марбелья 2:3 Вальядолид Хетафе 0:1 Вальядолид Кадис 0:0 Вальядолид Вальядолид 0:3 Барселона Севилья 1:1 Вальядолид Кантолагуа 0:5 Вальядолид Вальядолид 3:2 Осасуна Атлетико М 2:0 Вальядолид Вальядолид 1:1 Леванте Гранада 1:3 Вальядолид Вальядолид 2:1 Атлетик Б

Последние игры между собой

Сельта: победы: 7, ничьи: 5, поражения: 4
Вальядолид: победы: 4, ничьи: 5, поражения: 7
Вальядолид 1:1 Сельта Ла Лига Вальядолид 0:0 Сельта Ла Лига Сельта 0:0 Вальядолид Ла Лига Вальядолид 2:1 Сельта Примера
Сельта 3:3 Вальядолид Примера Сельта 2:1 Вальядолид Товарищеские матчи Сельта 4:1 Вальядолид Примера Вальядолид 3:0 Сельта Примера Вальядолид 0:2 Сельта Примера Сельта 3:1 Вальядолид Примера Вальядолид 1:2 Сельта Сегунда Сельта 4:1 Вальядолид Кубок Короля Сельта 1:1 Вальядолид Сегунда Сельта 1:2 Вальядолид Сегунда Вальядолид 3:2 Сельта Сегунда Сельта 1:0 Вальядолид Товарищеские матчи
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Атлетико М Заявка 23 17 4 2 45 - 16 55
2. Барселона Заявка 25 16 5 4 55 - 22 53
3. Реал Мадрид Заявка 24 16 4 4 42 - 19 52
4. Севилья Заявка 24 15 3 6 34 - 18 48
5. Реал Сосьедад Заявка 24 11 8 5 41 - 20 41
6. Вильярреал Заявка 24 8 13 3 33 - 25 37
7. Бетис Заявка 24 11 3 10 32 - 38 36
8. Леванте Заявка 25 7 11 7 35 - 34 32
9. Атлетик Б Заявка 24 8 6 10 34 - 28 30
10. Гранада Заявка 24 8 6 10 29 - 41 30
11. Сельта 0:0 Заявка 25 7 9 9 29 - 36 30
12. Осасуна Заявка 25 7 7 11 23 - 33 28
13. Хетафе Заявка 25 7 6 12 20 - 30 27
14. Валенсия Заявка 25 6 9 10 30 - 35 27
15. Кадис Заявка 24 6 7 11 21 - 40 25
16. Алавес Заявка 25 5 7 13 20 - 39 22
17. Эйбар Заявка 25 4 10 11 20 - 28 22
18. Вальядолид 0:0 Заявка 25 4 10 11 22 - 35 22
19. Эльче Заявка 23 4 9 10 20 - 34 21
20. Уэска Заявка 25 3 11 11 22 - 36 20
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Атлетико М Заявка 12 9 2 1 26 - 7 29
2. Барселона Заявка 13 8 4 1 32 - 13 28
3. Севилья Заявка 12 8 1 3 19 - 9 25
4. Реал Мадрид Заявка 11 8 0 3 20 - 7 24
5. Гранада Заявка 12 6 3 3 17 - 15 21
6. Вильярреал Заявка 12 5 6 1 18 - 12 21
7. Атлетик Б Заявка 12 6 2 4 20 - 11 20
8. Бетис Заявка 12 6 2 4 16 - 15 20
9. Сельта 0:0 Заявка 12 6 2 4 18 - 18 20
10. Реал Сосьедад Заявка 12 5 5 2 22 - 10 20
11. Леванте Заявка 13 4 7 2 20 - 17 19
12. Хетафе Заявка 13 5 3 5 12 - 9 18
13. Валенсия Заявка 12 4 5 3 18 - 14 17
14. Осасуна Заявка 12 4 3 5 13 - 17 15
15. Алавес Заявка 13 3 4 6 10 - 16 13
16. Эльче Заявка 12 2 6 4 11 - 17 12
17. Уэска Заявка 12 2 5 5 9 - 14 11
18. Вальядолид 0:0 Заявка 12 2 4 6 12 - 20 10
19. Кадис Заявка 12 2 4 6 11 - 21 10
20. Эйбар Заявка 13 1 6 6 7 - 14 9
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Реал Мадрид Заявка 13 8 4 1 22 - 12 28
2. Атлетико М Заявка 11 8 2 1 19 - 9 26
3. Барселона Заявка 12 8 1 3 23 - 9 25
4. Севилья Заявка 12 7 2 3 15 - 9 23
5. Реал Сосьедад Заявка 12 6 3 3 19 - 10 21
6. Бетис Заявка 12 5 1 6 16 - 23 16
7. Вильярреал Заявка 12 3 7 2 15 - 13 16
8. Кадис Заявка 12 4 3 5 10 - 19 15
9. Эйбар Заявка 12 3 4 5 13 - 14 13
10. Леванте Заявка 12 3 4 5 15 - 17 13
11. Осасуна Заявка 13 3 4 6 10 - 16 13
12. Вальядолид 0:0 Заявка 13 2 6 5 10 - 15 12
13. Атлетик Б Заявка 12 2 4 6 14 - 17 10
14. Валенсия Заявка 13 2 4 7 12 - 21 10
15. Сельта 0:0 Заявка 13 1 7 5 11 - 18 10
16. Эльче Заявка 11 2 3 6 9 - 17 9
17. Алавес Заявка 12 2 3 7 10 - 23 9
18. Хетафе Заявка 12 2 3 7 8 - 21 9
19. Гранада Заявка 12 2 3 7 12 - 26 9
20. Уэска Заявка 13 1 6 6 13 - 22 9
  • — Лига чемпионов (Групповой этап)
  • — Лига Европы (Групповой этап)
  • — Лига конференций УЕФА (Квалификация)
  • — Вылет в Сегунду
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Abanca Balaidos. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы 150
Сельта 88% (132)
X 9.3% (14)
Вальядолид 2.7% (4)
Все прогнозы
1.72 Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Сельта
Ничья
Вальядолид
1.91
3.60
5.20
Все Коэффициенты

Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
Бонус: 15 000 ₽ 1.87 3.50 4.50
Бонус: 5 000 ₽ 1.89 3.50 4.80
Бонус: 5 000 ₽ 1.91 3.35 5.20
  1.86 3.58 4.81

Самый высокий коэффициент на матч «Сельта» – «Вальядолид» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Сельта» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Вальядолид» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Сельта» – «Вальядолид», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров

Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.5 3.5 4 4 4.5 4.5 5 5 5.5 5.5 6 6
7.50 1.05 6.40 1.09 2.82 1.41 2.15 1.70 1.68 2.32 1.31 3.45 1.21 4.20 1.06 7.50 1.04 8.10 1.00 11.00
8.40 1.06 6.50 1.12 2.80 1.44 2.18 1.73 1.84 2.04 1.65 2.33 1.30 3.50 1.21 4.40 1.06 7.50 1.05 8.20 1.01 15.00 1.01 15.50 0.00 23.00
3.04 1.42 2.65 1.53 2.23 1.72 1.86 2.05 1.65 2.37 1.48 2.82 1.41 3.11 1.23 4.58
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
2.62 1.49 1.72 2.12 1.33 3.30 1.08 7.60 1.06 8.90
1.64 2.17 1.31 3.45 1.09 8.10
2.71 1.51 2.22 1.74 1.71 2.25 1.46 2.91 1.34 3.52
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
3.32 1.33 2.22 1.66 1.53 2.50 1.18 4.75 1.13 6.00
2.18 1.63 1.50 2.45 1.18 4.50

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
2.17 1.69
Букмекер Да Нет
5.80 1.12
Букмекер Да Нет
4.20 1.20
Где смотреть матч Сельта 0:0 Вальядолид онлайн

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Прогнозы на матч Сельта 0:0 Вальядолид

Исход игры
Сельта
88% (132)
Ничья
9.3% (14)
Вальядолид
2.7% (4)
Тотал 2.5
Больше
47.62% (70)
Меньше
52.38% (77)
Обе команды забьют
Да
53.74% (79)
Нет
46.26% (68)
Популярный счёт
2:1 Сельта
40.7% (61)
1:0 Сельта
30.7% (46)
2:0 Сельта
12.7% (19)
1:1 Ничья
6% (9)
3:1 Сельта
2.7% (4)
1:2 Вальядолид
2% (3)
0:0 Ничья
1.3% (2)
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