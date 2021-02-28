Сельта
0:0
Первый тайм: 15'
Стадион: Балаидос
Вальядолид
4' Желтая карточкаВайссман Шон
13
Рубен
Бланко
19
Аарон
Мартин
14
Тапия
Ренато
23
Браис
Мендес
10
Аспас
Яго
18
Янко
Саиди
25
Олаза
Лукас
17
Роке
Меса
10
Плано
Оскар
- Основной состав
-
13 Рубен БланкоВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
19 Аарон МартинЗащитник
-
14 Тапия РенатоПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
23 Браис МендесПолузащитник
- Нападающий
-
10 Аспас ЯгоНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
18 Айду ДжозефЗащитник
-
29 Фонтан ХосеЗащитник
-
20 Васкес КевинЗащитник
- Полузащитник
-
27 Баэса МигельПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Коудет Эдуардо
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Дисквалифицирован
- Основной состав
- Вратарь
-
18 Янко СаидиЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
25 Олаза ЛукасЗащитник
- Полузащитник
-
17 Роке МесаПолузащитник
- Полузащитник
-
10 Плано ОскарПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
30 Рубио МигельЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
21 Мичел МигельПолузащитник
-
40 Жота СерранПолузащитник
-
19 Вилья ТониПолузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Гонсалес Серхио
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
Ход матча
4'
Статистика матча
-
0 Голы 0
-
0 Удары по воротам 0
-
0 Удары в створ 0
-
1 Угловые 0
-
1 Офсайды 0
-
2 Нарушения правил 1
-
0 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
78 Владение мячом, % 22
Владение мячом
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Аспас Яго
|9 (3)
|0.38
|2.
|Мина Сантьяго
|5
|0.21
|3.
|Браис Мендес
|5
|0.21
|4.
|Нолито Агудо
|4
|0.17
|5.
|Пейнадо Франсиско
|2
|0.08
|6.
|Мальо Уго
|1
|0.04
|7.
|Феррейра Факундо
|1
|0.04
|8.
|Баэса Мигель
|1
|0.04
|9.
|Каррейра Серхио
|1
|0.04
|10.
|Денис Суарес
|0
|0
|11.
|Солари Аугусто
|0
|0
|12.
|Олаза Лукас
|0
|0
|13.
|Тапия Ренато
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Вайссман Шон
|3
|0.13
|2.
|Андре Маркос
|3
|0.13
|3.
|Плано Оскар
|2
|0.08
|4.
|Орельяна Фабиан
|2 (2)
|0.08
|5.
|Мичел Мигель
|2
|0.08
|6.
|Вилья Тони
|2
|0.08
|7.
|Гвардиола Серхи
|1 (1)
|0.04
|8.
|Бруно Гонсалес
|1
|0.04
|9.
|Алькарас Рубен
|1
|0.04
|10.
|Хоакин Фернандес
|1
|0.04
|11.
|Фелипе Жоау
|1
|0.04
|12.
|Карнеро Рауль
|1
|0.04
|13.
|Роке Меса
|1 (1)
|0.04
|14.
|Рубио Вальдо
|1 (1)
|0.04
|15.
|Эрвиас Пабло
|0
|0
|16.
|Куки Хосе
|0
|0
|17.
|Начо Мартинес
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Тапия Ренато
|9
|0
|2.
|Денис Суарес
|6
|0
|3.
|Мурильо Джейсон
|6
|0
|4.
|Йокушлу Окай
|4
|1
|5.
|Аспас Яго
|5
|0
|6.
|Нолито Агудо
|5
|0
|7.
|Олаза Лукас
|5
|0
|8.
|Браис Мендес
|5
|0
|9.
|Мальо Уго
|4
|0
|10.
|Араухо Нестор
|4
|0
|11.
|Мина Сантьяго
|3
|0
|12.
|Пейнадо Франсиско
|3
|0
|13.
|Фонтан Хосе
|1
|1
|14.
|Родригес Мигель
|2
|0
|15.
|Мор Эмре
|2
|0
|16.
|Рубен Бланко
|0
|1
|17.
|Феррейра Факундо
|1
|0
|18.
|Аарон Мартин
|1
|0
|19.
|Жунка Давид
|1
|0
|20.
|Айду Джозеф
|1
|0
|21.
|Вильяр Иван
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Бруно Гонсалес
|6
|0
|2.
|Алькарас Рубен
|6
|0
|3.
|Сан Эметерио Феде
|5
|0
|4.
|Хоакин Фернандес
|5
|0
|5.
|Роке Меса
|3
|1
|6.
|Начо Мартинес
|3
|1
|7.
|Орельяна Фабиан
|4
|0
|8.
|Мичел Мигель
|2
|0
|9.
|Вилья Тони
|2
|0
|10.
|Санчес Хавьер
|2
|0
|11.
|Эль-Ямик Джавад
|2
|0
|12.
|Перес Кике
|2
|0
|13.
|Карнеро Рауль
|2
|0
|14.
|Луис Перез
|1
|0
|15.
|Масип Хорди
|1
|0
|16.
|Плано Оскар
|1
|0
|17.
|Эрвиас Пабло
|1
|0
|18.
|Янко Саиди
|1
|0
|19.
|Гвардиола Серхи
|1
|0
|20.
|Рубио Вальдо
|1
|0
|21.
|Вайссман Шон
|1
|0
|22.
|Фелипе Жоау
|1
|0
|23.
|Андре Маркос
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Сельта
|20.69% (6)
|10.34% (3)
|31.03% (9)
|6.9% (2)
|10.34% (3)
|20.69% (6)
|Вальядолид
|9.09% (2)
|4.55% (1)
|22.73% (5)
|22.73% (5)
|13.64% (3)
|27.27% (6)
Предыдущие игры
Сельта Последние 20 матчей: +7 =6 -7Валенсия 2:0 Сельта Сельта 3:1 Эльче Атлетико М 2:2 Сельта Гранада 0:0 Сельта
Сельта 1:1 Эйбар Бетис 2:1 Сельта Сельта 0:4 Вильярреал УД Ибица 5:2 Сельта Реал Мадрид 2:0 Сельта Сельта 2:1 Уэска Хетафе 1:1 Сельта Сельта 2:0 Алавес Льянера 0:5 Сельта Сельта 4:0 Кадис Атлетик Б 0:2 Сельта Сельта 3:1 Гранада Севилья 4:2 Сельта Эльче 1:1 Сельта Сельта 1:4 Реал Сосьедад Леванте 1:1 Сельта
Вальядолид Последние 20 матчей: +7 =6 -7Вальядолид 0:1 Реал Мадрид Эйбар 1:1 Вальядолид Алавес 1:0 Вальядолид Вальядолид 1:3 Уэска
Вальядолид 2:4 Леванте Леванте 2:2 Вальядолид Вальядолид 2:2 Эльче Пенья Депортива 1:4 Вальядолид Вальядолид 0:1 Валенсия Марбелья 2:3 Вальядолид Хетафе 0:1 Вальядолид Кадис 0:0 Вальядолид Вальядолид 0:3 Барселона Севилья 1:1 Вальядолид Кантолагуа 0:5 Вальядолид Вальядолид 3:2 Осасуна Атлетико М 2:0 Вальядолид Вальядолид 1:1 Леванте Гранада 1:3 Вальядолид Вальядолид 2:1 Атлетик Б
Последние игры между собой
Сельта: победы: 7, ничьи: 5, поражения: 4
Вальядолид: победы: 4, ничьи: 5, поражения: 7
Сельта 3:3 Вальядолид Примера Сельта 2:1 Вальядолид Товарищеские матчи Сельта 4:1 Вальядолид Примера Вальядолид 3:0 Сельта Примера Вальядолид 0:2 Сельта Примера Сельта 3:1 Вальядолид Примера Вальядолид 1:2 Сельта Сегунда Сельта 4:1 Вальядолид Кубок Короля Сельта 1:1 Вальядолид Сегунда Сельта 1:2 Вальядолид Сегунда Вальядолид 3:2 Сельта Сегунда Сельта 1:0 Вальядолид Товарищеские матчи
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Атлетико М
|Заявка
|23
|17
|4
|2
|45 - 16
|55
|2.
|Барселона
|Заявка
|25
|16
|5
|4
|55 - 22
|53
|3.
|Реал Мадрид
|Заявка
|24
|16
|4
|4
|42 - 19
|52
|4.
|Севилья
|Заявка
|24
|15
|3
|6
|34 - 18
|48
|5.
|Реал Сосьедад
|Заявка
|24
|11
|8
|5
|41 - 20
|41
|6.
|Вильярреал
|Заявка
|24
|8
|13
|3
|33 - 25
|37
|7.
|Бетис
|Заявка
|24
|11
|3
|10
|32 - 38
|36
|8.
|Леванте
|Заявка
|25
|7
|11
|7
|35 - 34
|32
|9.
|Атлетик Б
|Заявка
|24
|8
|6
|10
|34 - 28
|30
|10.
|Гранада
|Заявка
|24
|8
|6
|10
|29 - 41
|30
|11.
|Сельта
|0:0 Заявка
|25
|7
|9
|9
|29 - 36
|30
|12.
|Осасуна
|Заявка
|25
|7
|7
|11
|23 - 33
|28
|13.
|Хетафе
|Заявка
|25
|7
|6
|12
|20 - 30
|27
|14.
|Валенсия
|Заявка
|25
|6
|9
|10
|30 - 35
|27
|15.
|Кадис
|Заявка
|24
|6
|7
|11
|21 - 40
|25
|16.
|Алавес
|Заявка
|25
|5
|7
|13
|20 - 39
|22
|17.
|Эйбар
|Заявка
|25
|4
|10
|11
|20 - 28
|22
|18.
|Вальядолид
|0:0 Заявка
|25
|4
|10
|11
|22 - 35
|22
|19.
|Эльче
|Заявка
|23
|4
|9
|10
|20 - 34
|21
|20.
|Уэска
|Заявка
|25
|3
|11
|11
|22 - 36
|20
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Атлетико М
|Заявка
|12
|9
|2
|1
|26 - 7
|29
|2.
|Барселона
|Заявка
|13
|8
|4
|1
|32 - 13
|28
|3.
|Севилья
|Заявка
|12
|8
|1
|3
|19 - 9
|25
|4.
|Реал Мадрид
|Заявка
|11
|8
|0
|3
|20 - 7
|24
|5.
|Гранада
|Заявка
|12
|6
|3
|3
|17 - 15
|21
|6.
|Вильярреал
|Заявка
|12
|5
|6
|1
|18 - 12
|21
|7.
|Атлетик Б
|Заявка
|12
|6
|2
|4
|20 - 11
|20
|8.
|Бетис
|Заявка
|12
|6
|2
|4
|16 - 15
|20
|9.
|Сельта
|0:0 Заявка
|12
|6
|2
|4
|18 - 18
|20
|10.
|Реал Сосьедад
|Заявка
|12
|5
|5
|2
|22 - 10
|20
|11.
|Леванте
|Заявка
|13
|4
|7
|2
|20 - 17
|19
|12.
|Хетафе
|Заявка
|13
|5
|3
|5
|12 - 9
|18
|13.
|Валенсия
|Заявка
|12
|4
|5
|3
|18 - 14
|17
|14.
|Осасуна
|Заявка
|12
|4
|3
|5
|13 - 17
|15
|15.
|Алавес
|Заявка
|13
|3
|4
|6
|10 - 16
|13
|16.
|Эльче
|Заявка
|12
|2
|6
|4
|11 - 17
|12
|17.
|Уэска
|Заявка
|12
|2
|5
|5
|9 - 14
|11
|18.
|Вальядолид
|0:0 Заявка
|12
|2
|4
|6
|12 - 20
|10
|19.
|Кадис
|Заявка
|12
|2
|4
|6
|11 - 21
|10
|20.
|Эйбар
|Заявка
|13
|1
|6
|6
|7 - 14
|9
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Реал Мадрид
|Заявка
|13
|8
|4
|1
|22 - 12
|28
|2.
|Атлетико М
|Заявка
|11
|8
|2
|1
|19 - 9
|26
|3.
|Барселона
|Заявка
|12
|8
|1
|3
|23 - 9
|25
|4.
|Севилья
|Заявка
|12
|7
|2
|3
|15 - 9
|23
|5.
|Реал Сосьедад
|Заявка
|12
|6
|3
|3
|19 - 10
|21
|6.
|Бетис
|Заявка
|12
|5
|1
|6
|16 - 23
|16
|7.
|Вильярреал
|Заявка
|12
|3
|7
|2
|15 - 13
|16
|8.
|Кадис
|Заявка
|12
|4
|3
|5
|10 - 19
|15
|9.
|Эйбар
|Заявка
|12
|3
|4
|5
|13 - 14
|13
|10.
|Леванте
|Заявка
|12
|3
|4
|5
|15 - 17
|13
|11.
|Осасуна
|Заявка
|13
|3
|4
|6
|10 - 16
|13
|12.
|Вальядолид
|0:0 Заявка
|13
|2
|6
|5
|10 - 15
|12
|13.
|Атлетик Б
|Заявка
|12
|2
|4
|6
|14 - 17
|10
|14.
|Валенсия
|Заявка
|13
|2
|4
|7
|12 - 21
|10
|15.
|Сельта
|0:0 Заявка
|13
|1
|7
|5
|11 - 18
|10
|16.
|Эльче
|Заявка
|11
|2
|3
|6
|9 - 17
|9
|17.
|Алавес
|Заявка
|12
|2
|3
|7
|10 - 23
|9
|18.
|Хетафе
|Заявка
|12
|2
|3
|7
|8 - 21
|9
|19.
|Гранада
|Заявка
|12
|2
|3
|7
|12 - 26
|9
|20.
|Уэска
|Заявка
|13
|1
|6
|6
|13 - 22
|9
- — Лига чемпионов (Групповой этап)
- — Лига Европы (Групповой этап)
- — Лига конференций УЕФА (Квалификация)
- — Вылет в Сегунду
Победитель
Самый высокий коэффициент на матч «Сельта» – «Вальядолид» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Сельта» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Вальядолид» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Сельта» – «Вальядолид», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров
Тотал
Прогнозы на матч Сельта 0:0 Вальядолид
Исход игры
Сельта
88% (132)
Ничья
9.3% (14)
Вальядолид
2.7% (4)
Тотал 2.5
Больше
47.62% (70)
Меньше
52.38% (77)
Обе команды забьют
Да
53.74% (79)
Нет
46.26% (68)
Популярный счёт
2:1 Сельта
40.7% (61)
1:0 Сельта
30.7% (46)
2:0 Сельта
12.7% (19)
1:1 Ничья
6% (9)
3:1 Сельта
2.7% (4)
1:2 Вальядолид
2% (3)
0:0 Ничья
1.3% (2)
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