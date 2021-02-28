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  3. Испания
Сельта
1:1
Конец матча

Стадион:
Вальядолид
0'
4' Желтая карточка
Вайссман Шон
34' Желтая карточка
Тапия Ренато
40' Желтая карточка
Гвардиола Серхи
58' Желтая карточка
Олаза Лукас
0:1
70' Гол
Орельяна Фабиан
90' Желтая карточка
Хоакин Фернандес
90' Желтая карточка
Эль-Ямик Джавад
90' Желтая карточка
Айду Джозеф
1:1
90' Гол
Мурильо Джейсон
90' Желтая карточка
Феррейра Факундо
90'+6
13
Рубен
Бланко
2
Мальо
Уго
4
Араухо
Нестор
24
Мурильо
Джейсон
19
Аарон
Мартин
14
Тапия
Ренато
21
Солари
Аугусто
6
Денис
Суарес
23
Браис
Мендес
10
Аспас
Яго
22
Мина
Сантьяго
13
Роберто
Хименес
18
Янко
Саиди
6
Бруно
Гонсалес
24
Хоакин
Фернандес
25
Олаза
Лукас
10
Плано
Оскар
17
Роке
Меса
14
Алькарас
Рубен
12
Орельяна
Фабиан
9
Вайссман
Шон
7
Гвардиола
Серхи
Сельта
4-1-3-2
Вальядолид
4-4-2

Ход матча

4'
 
Вайссман Шон
34'
Тапия Ренато
 
40'
 
Гвардиола Серхи
57'
Холсгров Джордан
Солари Аугусто
 
57'
Баэса Мигель
Денис Суарес
 
58'
 
Олаза Лукас
67'
Айду Джозеф
Араухо Нестор
 
70'
0:1
Орельяна Фабиан
76'
Феррейра Факундо
Аарон Мартин
 
79'
 
Луис Перез
Вайссман Шон
79'
 
Эль-Ямик Джавад
Янко Саиди
82'
 
Кодро Кенан
Гвардиола Серхи
86'
 
Сан Эметерио Феде
Орельяна Фабиан
86'
 
Начо Мартинес
Алькарас Рубен
90'
 
Хоакин Фернандес
90'
 
Эль-Ямик Джавад
90'
Айду Джозеф
 
90'
Мурильо Джейсон
(Аспас Яго)
1:1
90'
Феррейра Факундо
 

Статистика матча

  • 1 Голы 1
  • 5 Удары по воротам 3
  • 2 Удары в створ 3
  • 3 Угловые 5
  • 3 Офсайды 1
  • 20 Нарушения правил 20
  • 3 Жёлтые карточки 5
  • 0 Красные карточки 0
  • 4 Замены 5
  • 66 Владение мячом, % 34

Владение мячом

Бомбардиры внутри турнира

Сельта
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Аспас Яго 9 (3) 0.36
2. Мина Сантьяго 5 0.2
3. Браис Мендес 5 0.2
4. Нолито Агудо 4 0.16
5. Пейнадо Франсиско 2 0.08
6. Мальо Уго 1 0.04
7. Феррейра Факундо 1 0.04
8. Мурильо Джейсон 1 0.04
9. Баэса Мигель 1 0.04
10. Каррейра Серхио 1 0.04
11. Денис Суарес 0 0
12. Солари Аугусто 0 0
13. Олаза Лукас 0 0
14. Тапия Ренато 0 0
Вальядолид
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Орельяна Фабиан 3 (2) 0.12
2. Вайссман Шон 3 0.12
3. Андре Маркос 3 0.12
4. Плано Оскар 2 0.08
5. Мичел Мигель 2 0.08
6. Вилья Тони 2 0.08
7. Гвардиола Серхи 1 (1) 0.04
8. Бруно Гонсалес 1 0.04
9. Алькарас Рубен 1 0.04
10. Хоакин Фернандес 1 0.04
11. Фелипе Жоау 1 0.04
12. Карнеро Рауль 1 0.04
13. Роке Меса 1 (1) 0.04
14. Рубио Вальдо 1 (1) 0.04
15. Эрвиас Пабло 0 0
16. Куки Хосе 0 0
17. Начо Мартинес 0 0

Карточки

Сельта
# Игрок      
1. Тапия Ренато 10 0
2. Денис Суарес 6 0
3. Мурильо Джейсон 6 0
4. Олаза Лукас 6 0
5. Йокушлу Окай 4 1
6. Аспас Яго 5 0
7. Нолито Агудо 5 0
8. Браис Мендес 5 0
9. Мальо Уго 4 0
10. Араухо Нестор 4 0
11. Мина Сантьяго 3 0
12. Пейнадо Франсиско 3 0
13. Фонтан Хосе 1 1
14. Феррейра Факундо 2 0
15. Родригес Мигель 2 0
16. Айду Джозеф 2 0
17. Мор Эмре 2 0
18. Рубен Бланко 0 1
19. Аарон Мартин 1 0
20. Жунка Давид 1 0
21. Вильяр Иван 1 0
Вальядолид
# Игрок      
1. Бруно Гонсалес 6 0
2. Алькарас Рубен 6 0
3. Хоакин Фернандес 6 0
4. Сан Эметерио Феде 5 0
5. Роке Меса 3 1
6. Начо Мартинес 3 1
7. Орельяна Фабиан 4 0
8. Эль-Ямик Джавад 3 0
9. Мичел Мигель 2 0
10. Вилья Тони 2 0
11. Гвардиола Серхи 2 0
12. Санчес Хавьер 2 0
13. Вайссман Шон 2 0
14. Перес Кике 2 0
15. Карнеро Рауль 2 0
16. Луис Перез 1 0
17. Масип Хорди 1 0
18. Плано Оскар 1 0
19. Эрвиас Пабло 1 0
20. Янко Саиди 1 0
21. Рубио Вальдо 1 0
22. Фелипе Жоау 1 0
23. Андре Маркос 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Сельта 20% (6) 10% (3) 30% (9) 6.67% (2) 10% (3) 23.33% (7)
 Вальядолид 8.7% (2) 4.35% (1) 21.74% (5) 21.74% (5) 17.39% (4) 26.09% (6)

Предыдущие игры

Сельта Последние 20 матчей: +7 =6 -7
Валенсия 2:0 Сельта Сельта 3:1 Эльче Атлетико М 2:2 Сельта Гранада 0:0 Сельта
Сельта 1:1 Эйбар Бетис 2:1 Сельта Сельта 0:4 Вильярреал УД Ибица 5:2 Сельта Реал Мадрид 2:0 Сельта Сельта 2:1 Уэска Хетафе 1:1 Сельта Сельта 2:0 Алавес Льянера 0:5 Сельта Сельта 4:0 Кадис Атлетик Б 0:2 Сельта Сельта 3:1 Гранада Севилья 4:2 Сельта Эльче 1:1 Сельта Сельта 1:4 Реал Сосьедад Леванте 1:1 Сельта
Вальядолид Последние 20 матчей: +7 =6 -7
Вальядолид 0:1 Реал Мадрид Эйбар 1:1 Вальядолид Алавес 1:0 Вальядолид Вальядолид 1:3 Уэска
Вальядолид 2:4 Леванте Леванте 2:2 Вальядолид Вальядолид 2:2 Эльче Пенья Депортива 1:4 Вальядолид Вальядолид 0:1 Валенсия Марбелья 2:3 Вальядолид Хетафе 0:1 Вальядолид Кадис 0:0 Вальядолид Вальядолид 0:3 Барселона Севилья 1:1 Вальядолид Кантолагуа 0:5 Вальядолид Вальядолид 3:2 Осасуна Атлетико М 2:0 Вальядолид Вальядолид 1:1 Леванте Гранада 1:3 Вальядолид Вальядолид 2:1 Атлетик Б

Последние игры между собой

Сельта: победы: 7, ничьи: 5, поражения: 4
Вальядолид: победы: 4, ничьи: 5, поражения: 7
Вальядолид 1:1 Сельта Ла Лига Вальядолид 0:0 Сельта Ла Лига Сельта 0:0 Вальядолид Ла Лига Вальядолид 2:1 Сельта Примера
Сельта 3:3 Вальядолид Примера Сельта 2:1 Вальядолид Товарищеские матчи Сельта 4:1 Вальядолид Примера Вальядолид 3:0 Сельта Примера Вальядолид 0:2 Сельта Примера Сельта 3:1 Вальядолид Примера Вальядолид 1:2 Сельта Сегунда Сельта 4:1 Вальядолид Кубок Короля Сельта 1:1 Вальядолид Сегунда Сельта 1:2 Вальядолид Сегунда Вальядолид 3:2 Сельта Сегунда Сельта 1:0 Вальядолид Товарищеские матчи
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Атлетико М Заявка 23 17 4 2 45 - 16 55
2. Барселона Заявка 25 16 5 4 55 - 22 53
3. Реал Мадрид Заявка 24 16 4 4 42 - 19 52
4. Севилья Заявка 24 15 3 6 34 - 18 48
5. Реал Сосьедад Заявка 24 11 8 5 41 - 20 41
6. Вильярреал Заявка 24 8 13 3 33 - 25 37
7. Бетис 0:0 Заявка 25 11 4 10 32 - 38 37
8. Леванте Заявка 25 7 11 7 35 - 34 32
9. Атлетик Б Заявка 24 8 6 10 34 - 28 30
10. Гранада Заявка 24 8 6 10 29 - 41 30
11. Сельта Заявка 25 7 9 9 30 - 37 30
12. Осасуна Заявка 25 7 7 11 23 - 33 28
13. Хетафе Заявка 25 7 6 12 20 - 30 27
14. Валенсия Заявка 25 6 9 10 30 - 35 27
15. Кадис 0:0 Заявка 25 6 8 11 21 - 40 26
16. Алавес Заявка 25 5 7 13 20 - 39 22
17. Эйбар Заявка 25 4 10 11 20 - 28 22
18. Вальядолид Заявка 25 4 10 11 23 - 36 22
19. Эльче Заявка 23 4 9 10 20 - 34 21
20. Уэска Заявка 25 3 11 11 22 - 36 20
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Атлетико М Заявка 12 9 2 1 26 - 7 29
2. Барселона Заявка 13 8 4 1 32 - 13 28
3. Севилья Заявка 12 8 1 3 19 - 9 25
4. Реал Мадрид Заявка 11 8 0 3 20 - 7 24
5. Гранада Заявка 12 6 3 3 17 - 15 21
6. Вильярреал Заявка 12 5 6 1 18 - 12 21
7. Атлетик Б Заявка 12 6 2 4 20 - 11 20
8. Бетис 0:0 Заявка 12 6 2 4 16 - 15 20
9. Сельта Заявка 12 6 2 4 19 - 19 20
10. Реал Сосьедад Заявка 12 5 5 2 22 - 10 20
11. Леванте Заявка 13 4 7 2 20 - 17 19
12. Хетафе Заявка 13 5 3 5 12 - 9 18
13. Валенсия Заявка 12 4 5 3 18 - 14 17
14. Осасуна Заявка 12 4 3 5 13 - 17 15
15. Алавес Заявка 13 3 4 6 10 - 16 13
16. Эльче Заявка 12 2 6 4 11 - 17 12
17. Уэска Заявка 12 2 5 5 9 - 14 11
18. Кадис 0:0 Заявка 13 2 5 6 11 - 21 11
19. Вальядолид Заявка 12 2 4 6 12 - 20 10
20. Эйбар Заявка 13 1 6 6 7 - 14 9
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Реал Мадрид Заявка 13 8 4 1 22 - 12 28
2. Атлетико М Заявка 11 8 2 1 19 - 9 26
3. Барселона Заявка 12 8 1 3 23 - 9 25
4. Севилья Заявка 12 7 2 3 15 - 9 23
5. Реал Сосьедад Заявка 12 6 3 3 19 - 10 21
6. Бетис 0:0 Заявка 13 5 2 6 16 - 23 17
7. Вильярреал Заявка 12 3 7 2 15 - 13 16
8. Кадис 0:0 Заявка 12 4 3 5 10 - 19 15
9. Эйбар Заявка 12 3 4 5 13 - 14 13
10. Леванте Заявка 12 3 4 5 15 - 17 13
11. Осасуна Заявка 13 3 4 6 10 - 16 13
12. Вальядолид Заявка 13 2 6 5 11 - 16 12
13. Атлетик Б Заявка 12 2 4 6 14 - 17 10
14. Валенсия Заявка 13 2 4 7 12 - 21 10
15. Сельта Заявка 13 1 7 5 11 - 18 10
16. Эльче Заявка 11 2 3 6 9 - 17 9
17. Алавес Заявка 12 2 3 7 10 - 23 9
18. Хетафе Заявка 12 2 3 7 8 - 21 9
19. Гранада Заявка 12 2 3 7 12 - 26 9
20. Уэска Заявка 13 1 6 6 13 - 22 9
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Новости матча
Прогнозы на футбол - новый раздел!
Прогнозы
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Abanca Balaidos. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы 150
Сельта 88% (132)
X 9.3% (14)
Вальядолид 2.7% (4)
Все прогнозы
1.72 Прогноз на матч от Liveresult

Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
Бонус: 15 000 ₽ 0.00 0.00 0.00
Бонус: 5 000 ₽ 1.90 3.58 4.30
Бонус: 5 000 ₽ 20.00 4.30 1.30
  28.53 4.88 1.26

Самый высокий коэффициент на матч «Сельта» – «Вальядолид» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Сельта» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Вальядолид» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Сельта» – «Вальядолид», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров

Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.5 3.5 4 4 4.5 4.5 5 5 5.5 5.5 6 6
7.50 1.05 6.95 1.07 2.82 1.41 2.15 1.70 1.75 2.20 1.31 3.45 1.21 4.20 1.08 6.75 1.04 8.10 1.00 11.00
3.15 1.35 2.10 1.72 1.65 2.22 1.13 5.80 1.84 1.88 1.08 7.77 1.02 13.00 1.02 13.00 1.03 12.00 1.03 12.00 1.01 15.00 1.01 15.50 0.00 23.00
2.04 1.83 1.68 2.27 1.31 3.57 1.74 2.17 1.54 2.57 1.31 3.61 1.61 2.39 1.47 2.79 1.76 2.14 1.57 2.50 1.41 3.11 1.23 4.49
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
2.75 1.45 1.71 2.14 1.33 3.30 1.10 6.90 1.06 8.90
1.33 3.25 1.02 13.00 1.01 15.00 1.01 15.00
1.18 5.14 1.44 2.88 1.16 5.49 1.49 2.71 1.35 3.30
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
3.32 1.33 2.22 1.66 1.58 2.38 1.18 4.80 1.14 6.00
2.23 1.61 1.60 2.41 1.18 4.50

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
4.20 1.22
Букмекер Да Нет
9.50 1.05
Букмекер Да Нет
4.20 1.20
Где смотреть матч Сельта 1:1 Вальядолид онлайн

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Прогнозы на матч Сельта 1:1 Вальядолид

Исход игры
Сельта
88% (132)
Ничья
9.3% (14)
Вальядолид
2.7% (4)
Тотал 2.5
Больше
47.62% (70)
Меньше
52.38% (77)
Обе команды забьют
Да
53.74% (79)
Нет
46.26% (68)
Популярный счёт
2:1 Сельта
40.7% (61)
1:0 Сельта
30.7% (46)
2:0 Сельта
12.7% (19)
1:1 Ничья
6% (9)
3:1 Сельта
2.7% (4)
1:2 Вальядолид
2% (3)
0:0 Ничья
1.3% (2)
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