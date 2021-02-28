  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Испания
Кадис
0:0
Первый тайм: 30'

Стадион:
Бетис
0' 30'
1
Ледесма
Херемиас
20
Карселен
Исаак
3
Хименес
Фали
4
Мауро
Маркос
22
Альфонсо
Луис
7
Санчес
Сальвадор
5
Гарридо
Хон
8
Алекс
Фернандес
10
Переа
Альберто
21
Собрино
Рубен
18
Негредо
Альваро
1
Роблес
Жоэль
22
Эмерсон
Жуниор
23
Манди
Аисса
6
Виктор
Руис
33
Миранда
Хуан
21
Гидо
Родригес
18
Гуардадо
Андрес
20
Лаинес
Диего
10
Каналес
Серхио
24
Руибаль
Айтор
16
Морон
Лоренцо
Кадис
4-4-2
Бетис
4-2-3-1

Статистика матча

  • 0 Голы 0
  • 0 Удары по воротам 1
  • 0 Удары в створ 2
  • 1 Угловые 4
  • 1 Офсайды 0
  • 1 Нарушения правил 6
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 27 Владение мячом, % 73

Владение мячом

Бомбардиры внутри турнира

Кадис
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Негредо Альваро 6 0.24
2. Лосано Энтони 3 0.12
3. Хименес Альваро 2 0.08
4. Алекс Фернандес 2 (1) 0.08
5. Санчес Сальвадор 2 0.08
6. Переа Альберто 1 0.04
7. Кала Хуан 1 0.04
8. Помбо Хорхе 1 0.04
9. Искьердо Хайро 1 0.04
10. Алехо Иван 1 0.04
11. Альфонсо Луис 0 0
12. Малбашич Филип 0 0
Бетис
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Каналес Серхио 7 (2) 0.28
2. Тельо Кристиан 4 0.16
3. Иглесиас Борха 4 (1) 0.16
4. Манди Аисса 3 0.12
5. Санабрия Антонио 3 0.12
6. Фекир Набиль 2 (1) 0.08
7. Карвалью Вилльям 2 0.08
8. Хоакин Санчес 1 0.04
9. Эмерсон Жуниор 1 0.04
10. Руибаль Айтор 1 0.04
11. Миранда Хуан 1 0.04
12. Виктор Руис 1 0.04
13. Гидо Родригес 1 0.04
14. Морон Лоренцо 1 0.04
15. Морено Алекс 0 0
16. Лаинес Диего 0 0

Карточки

Кадис
# Игрок      
1. Кала Хуан 6 0
2. Хименес Фали 6 0
3. Лосано Энтони 4 0
4. Негредо Альваро 2 1
5. Мауро Маркос 2 1
6. Искьердо Хайро 3 0
7. Алехо Иван 3 0
8. Акапо Карлос 1 1
9. Алькала Педро 2 0
10. Йонссон Йенс 2 0
11. Малбашич Филип 2 0
12. Мари Хосе 2 0
13. Альфонсо Луис 2 0
14. Санчес Сальвадор 2 0
15. Алекс Фернандес 1 0
16. Аугусто Фернандес 1 0
17. Собрино Рубен 1 0
18. Шапоньич Иван 1 0
19. Помбо Хорхе 1 0
20. Гарридо Хон 1 0
Бетис
# Игрок      
1. Эмерсон Жуниор 7 1
2. Манди Аисса 4 2
3. Гидо Родригес 7 0
4. Акуоку Поль 4 1
5. Виктор Руис 4 0
6. Фекир Набиль 4 0
7. Карвалью Вилльям 2 1
8. Каналес Серхио 3 0
9. Бартра Марк 3 0
10. Миранда Хуан 3 0
11. Роблес Жоэль 2 0
12. Морено Алекс 2 0
13. Санабрия Антонио 2 0
14. Иглесиас Борха 2 0
15. Монтойя Мартин 0 1
16. Сидней 1 0
17. Гуардадо Андрес 1 0
18. Лаинес Диего 1 0
19. Морон Лоренцо 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Кадис 15% (3) 15% (3) 15% (3) 25% (5) 20% (4) 10% (2)
 Бетис 9.38% (3) 12.5% (4) 18.75% (6) 12.5% (4) 12.5% (4) 34.38% (11)

Предыдущие игры

Кадис Последние 20 матчей: +5 =5 -10
Барселона 1:1 Кадис Кадис 0:4 Атлетик Б Реал Сосьедад 4:1 Кадис Кадис 2:4 Атлетико М
Севилья 3:0 Кадис Кадис 2:2 Леванте Жирона 2:0 Кадис Кадис 3:1 Алавес Понтеведра 0:0 Кадис Валенсия 1:1 Кадис Кадис 0:0 Вальядолид Бетис 1:0 Кадис Кадис 0:2 Хетафе Рибадумия 0:2 Кадис Сельта 4:0 Кадис Кадис 2:1 Барселона Эльче 1:1 Кадис Кадис 0:1 Реал Сосьедад Атлетико М 4:0 Кадис Эйбар 0:2 Кадис
Бетис Последние 20 матчей: +11 =3 -6
Бетис 1:0 Хетафе Вильярреал 1:2 Бетис Бетис 2:3 Барселона Бетис 1:1 Атлетик Б
Бетис 1:0 Осасуна Бетис 3:1 Реал Сосьедад Реал Сосьедад 2:2 Бетис Бетис 2:1 Сельта Спортинг Хихон 0:2 Бетис Уэска 0:2 Бетис Мутильвера 1:3 Бетис Бетис 1:1 Севилья Леванте 4:3 Бетис Бетис 1:0 Кадис Гранада 2:0 Бетис УКАМ Мурсия 0:2 Бетис Бетис 1:1 Вильярреал Осасуна 0:2 Бетис Бетис 0:2 Эйбар Атлетик Б 4:0 Бетис

Последние игры между собой

Кадис: победы: 1, ничьи: 1, поражения: 5
Бетис: победы: 5, ничьи: 1, поражения: 1
Бетис 1:0 Кадис Ла Лига Бетис 1:0 Кадис Товарищеские матчи Бетис 1:0 Кадис Товарищеские матчи Бетис 3:5 Кадис Кубок Короля
Кадис 1:2 Бетис Кубок Короля Бетис 4:0 Кадис Сегунда Кадис 2:2 Бетис Сегунда
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Атлетико М Заявка 23 17 4 2 45 - 16 55
2. Барселона Заявка 25 16 5 4 55 - 22 53
3. Реал Мадрид Заявка 24 16 4 4 42 - 19 52
4. Севилья Заявка 24 15 3 6 34 - 18 48
5. Реал Сосьедад Заявка 24 11 8 5 41 - 20 41
6. Вильярреал Заявка 24 8 13 3 33 - 25 37
7. Бетис 0:0 Заявка 25 11 4 10 32 - 38 37
8. Леванте Заявка 25 7 11 7 35 - 34 32
9. Атлетик Б Заявка 24 8 6 10 34 - 28 30
10. Гранада Заявка 24 8 6 10 29 - 41 30
11. Сельта Заявка 25 7 9 9 30 - 37 30
12. Осасуна Заявка 25 7 7 11 23 - 33 28
13. Хетафе Заявка 25 7 6 12 20 - 30 27
14. Валенсия Заявка 25 6 9 10 30 - 35 27
15. Кадис 0:0 Заявка 25 6 8 11 21 - 40 26
16. Алавес Заявка 25 5 7 13 20 - 39 22
17. Эйбар Заявка 25 4 10 11 20 - 28 22
18. Вальядолид Заявка 25 4 10 11 23 - 36 22
19. Эльче Заявка 23 4 9 10 20 - 34 21
20. Уэска Заявка 25 3 11 11 22 - 36 20
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Атлетико М Заявка 12 9 2 1 26 - 7 29
2. Барселона Заявка 13 8 4 1 32 - 13 28
3. Севилья Заявка 12 8 1 3 19 - 9 25
4. Реал Мадрид Заявка 11 8 0 3 20 - 7 24
5. Гранада Заявка 12 6 3 3 17 - 15 21
6. Вильярреал Заявка 12 5 6 1 18 - 12 21
7. Атлетик Б Заявка 12 6 2 4 20 - 11 20
8. Бетис 0:0 Заявка 12 6 2 4 16 - 15 20
9. Сельта Заявка 12 6 2 4 19 - 19 20
10. Реал Сосьедад Заявка 12 5 5 2 22 - 10 20
11. Леванте Заявка 13 4 7 2 20 - 17 19
12. Хетафе Заявка 13 5 3 5 12 - 9 18
13. Валенсия Заявка 12 4 5 3 18 - 14 17
14. Осасуна Заявка 12 4 3 5 13 - 17 15
15. Алавес Заявка 13 3 4 6 10 - 16 13
16. Эльче Заявка 12 2 6 4 11 - 17 12
17. Уэска Заявка 12 2 5 5 9 - 14 11
18. Кадис 0:0 Заявка 13 2 5 6 11 - 21 11
19. Вальядолид Заявка 12 2 4 6 12 - 20 10
20. Эйбар Заявка 13 1 6 6 7 - 14 9
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Реал Мадрид Заявка 13 8 4 1 22 - 12 28
2. Атлетико М Заявка 11 8 2 1 19 - 9 26
3. Барселона Заявка 12 8 1 3 23 - 9 25
4. Севилья Заявка 12 7 2 3 15 - 9 23
5. Реал Сосьедад Заявка 12 6 3 3 19 - 10 21
6. Бетис 0:0 Заявка 13 5 2 6 16 - 23 17
7. Вильярреал Заявка 12 3 7 2 15 - 13 16
8. Кадис 0:0 Заявка 12 4 3 5 10 - 19 15
9. Эйбар Заявка 12 3 4 5 13 - 14 13
10. Леванте Заявка 12 3 4 5 15 - 17 13
11. Осасуна Заявка 13 3 4 6 10 - 16 13
12. Вальядолид Заявка 13 2 6 5 11 - 16 12
13. Атлетик Б Заявка 12 2 4 6 14 - 17 10
14. Валенсия Заявка 13 2 4 7 12 - 21 10
15. Сельта Заявка 13 1 7 5 11 - 18 10
16. Эльче Заявка 11 2 3 6 9 - 17 9
17. Алавес Заявка 12 2 3 7 10 - 23 9
18. Хетафе Заявка 12 2 3 7 8 - 21 9
19. Гранада Заявка 12 2 3 7 12 - 26 9
20. Уэска Заявка 13 1 6 6 13 - 22 9
  • — Лига чемпионов (Групповой этап)
  • — Лига Европы (Групповой этап)
  • — Лига конференций УЕФА (Квалификация)
  • — Вылет в Сегунду
  • До матча
  • Минута молчания состоится перед началом матча.
  • Сегодняшняя игра пройдет с пустыми трибунами из-за коронавирусных ограничений.
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Estadio Ramon de Carranza. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы 147
Кадис 13.6% (20)
X 24.5% (36)
Бетис 61.9% (91)
Все прогнозы
1.55 Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Кадис
Ничья
Бетис
5.20
3.55
1.93
Все Коэффициенты

Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
Бонус: 15 000 ₽ 4.70 3.55 1.85
Бонус: 5 000 ₽ 4.25 3.42 1.93
Бонус: 5 000 ₽ 4.70 3.55 1.87
  5.20 3.33 1.84

Самый высокий коэффициент на матч «Кадис» – «Бетис» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Кадис» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Бетис» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Кадис» – «Бетис», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров

Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.5 3.5 4 4 4.5 4.5 5 5 5.5 5.5 6 6
7.80 1.04 6.80 1.08 3.04 1.36 2.34 1.60 1.82 2.10 1.38 3.04 1.26 3.70 1.08 6.50 1.06 7.00 1.00 11.00
6.10 1.12 4.60 1.19 2.27 1.62 1.70 2.15 2.08 1.86 1.42 2.85 1.75 2.07 1.16 5.10 1.12 6.10 1.03 12.00 1.03 12.00 1.01 13.00 0.00 13.00 0.00 19.50
2.78 1.47 2.19 1.73 1.92 1.97 1.62 2.38 1.47 2.79 1.73 2.18 1.55 2.56 1.45 2.94 1.31 3.68 1.11 7.52
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
2.68 1.47 1.84 1.96 1.38 3.04 1.11 6.40 1.08 7.80
1.97 1.82 1.27 3.70 1.14 5.55 1.01 15.00 1.01 15.00
1.77 2.12 1.48 2.76 1.19 5.04 1.45 2.87 1.41 3.12
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
3.52 1.30 2.40 1.57 1.60 2.34 1.23 4.20 1.15 5.40
2.30 1.57 1.55 2.35 1.20 4.20

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
2.50 1.53
Букмекер Да Нет
8.80 1.06
Букмекер Да Нет
3.80 1.25
Где смотреть матч Кадис 0:0 Бетис онлайн

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Прогнозы на матч Кадис 0:0 Бетис

Исход игры
Кадис
13.6% (20)
Ничья
24.5% (36)
Бетис
61.9% (91)
Тотал 2.5
Больше
43.06% (62)
Меньше
56.94% (82)
Обе команды забьют
Да
60.42% (87)
Нет
39.58% (57)
Популярный счёт
1:2 Бетис
31.3% (46)
0:1 Бетис
22.4% (33)
1:1 Ничья
18.4% (27)
2:1 Кадис
6.8% (10)
1:0 Кадис
6.1% (9)
0:2 Бетис
4.8% (7)
0:0 Ничья
4.1% (6)
0:3 Бетис
1.4% (2)
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