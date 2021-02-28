Кадис
0:1
Конец матча
Стадион: Рамон де Карранса
Бетис
57' Желтая карточкаЛаинес Диего
61' Желтая карточкаХуанми Мигель
80' Желтая карточкаАльфонсо Луис
0:1
84' ГолХуанми Мигель
23
Манди
Аисса
33
Миранда
Хуан
20
Лаинес
Диего
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
13 Хиль ДавидВратарь
-
37 Мартин АлексЗащитник
- Защитник
-
14 Алехо ИванПолузащитник
-
16 Кала ХуанПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Помбо ХорхеПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Cервера Альваро
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
23 Манди АиссаЗащитник
- Защитник
-
33 Миранда ХуанЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
20 Лаинес ДиегоПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
-
15 Морено АлексЗащитник
-
12 СиднейЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
19 Фекир ЯссинНападающий
-
Главный тренер: Пеллегрини Мануэль
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Дисквалифицирован
Ход матча
57'
61'
70'
80'
84'
0:1
Статистика матча
-
0 Голы 1
-
1 Удары по воротам 3
-
3 Удары в створ 4
-
3 Угловые 7
-
2 Офсайды 1
-
8 Нарушения правил 13
-
1 Жёлтые карточки 2
-
0 Красные карточки 0
-
5 Замены 4
-
35 Владение мячом, % 65
Владение мячом
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Негредо Альваро
|6
|0.24
|2.
|Лосано Энтони
|3
|0.12
|3.
|Хименес Альваро
|2
|0.08
|4.
|Алекс Фернандес
|2 (1)
|0.08
|5.
|Санчес Сальвадор
|2
|0.08
|6.
|Переа Альберто
|1
|0.04
|7.
|Кала Хуан
|1
|0.04
|8.
|Помбо Хорхе
|1
|0.04
|9.
|Искьердо Хайро
|1
|0.04
|10.
|Алехо Иван
|1
|0.04
|11.
|Альфонсо Луис
|0
|0
|12.
|Малбашич Филип
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Каналес Серхио
|7 (2)
|0.28
|2.
|Тельо Кристиан
|4
|0.16
|3.
|Иглесиас Борха
|4 (1)
|0.16
|4.
|Манди Аисса
|3
|0.12
|5.
|Санабрия Антонио
|3
|0.12
|6.
|Фекир Набиль
|2 (1)
|0.08
|7.
|Карвалью Вилльям
|2
|0.08
|8.
|Хоакин Санчес
|1
|0.04
|9.
|Эмерсон Жуниор
|1
|0.04
|10.
|Руибаль Айтор
|1
|0.04
|11.
|Миранда Хуан
|1
|0.04
|12.
|Виктор Руис
|1
|0.04
|13.
|Хуанми Мигель
|1
|0.04
|14.
|Гидо Родригес
|1
|0.04
|15.
|Морон Лоренцо
|1
|0.04
|16.
|Морено Алекс
|0
|0
|17.
|Лаинес Диего
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Кала Хуан
|6
|0
|2.
|Хименес Фали
|6
|0
|3.
|Лосано Энтони
|4
|0
|4.
|Негредо Альваро
|2
|1
|5.
|Мауро Маркос
|2
|1
|6.
|Альфонсо Луис
|3
|0
|7.
|Искьердо Хайро
|3
|0
|8.
|Алехо Иван
|3
|0
|9.
|Акапо Карлос
|1
|1
|10.
|Алькала Педро
|2
|0
|11.
|Йонссон Йенс
|2
|0
|12.
|Малбашич Филип
|2
|0
|13.
|Мари Хосе
|2
|0
|14.
|Санчес Сальвадор
|2
|0
|15.
|Алекс Фернандес
|1
|0
|16.
|Аугусто Фернандес
|1
|0
|17.
|Собрино Рубен
|1
|0
|18.
|Шапоньич Иван
|1
|0
|19.
|Помбо Хорхе
|1
|0
|20.
|Гарридо Хон
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Эмерсон Жуниор
|7
|1
|2.
|Манди Аисса
|4
|2
|3.
|Гидо Родригес
|7
|0
|4.
|Акуоку Поль
|4
|1
|5.
|Виктор Руис
|4
|0
|6.
|Фекир Набиль
|4
|0
|7.
|Карвалью Вилльям
|2
|1
|8.
|Каналес Серхио
|3
|0
|9.
|Бартра Марк
|3
|0
|10.
|Миранда Хуан
|3
|0
|11.
|Роблес Жоэль
|2
|0
|12.
|Морено Алекс
|2
|0
|13.
|Санабрия Антонио
|2
|0
|14.
|Иглесиас Борха
|2
|0
|15.
|Лаинес Диего
|2
|0
|16.
|Монтойя Мартин
|0
|1
|17.
|Сидней
|1
|0
|18.
|Гуардадо Андрес
|1
|0
|19.
|Хуанми Мигель
|1
|0
|20.
|Морон Лоренцо
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Кадис
|15% (3)
|15% (3)
|15% (3)
|25% (5)
|20% (4)
|10% (2)
|Бетис
|9.09% (3)
|12.12% (4)
|18.18% (6)
|12.12% (4)
|12.12% (4)
|36.36% (12)
Предыдущие игры
Кадис Последние 20 матчей: +5 =5 -10Барселона 1:1 Кадис Кадис 0:4 Атлетик Б Реал Сосьедад 4:1 Кадис Кадис 2:4 Атлетико М
Бетис Последние 20 матчей: +11 =3 -6Бетис 1:0 Хетафе Вильярреал 1:2 Бетис Бетис 2:3 Барселона Бетис 1:1 Атлетик Б
Бетис 1:0 Осасуна Бетис 3:1 Реал Сосьедад Реал Сосьедад 2:2 Бетис Бетис 2:1 Сельта Спортинг Хихон 0:2 Бетис Уэска 0:2 Бетис Мутильвера 1:3 Бетис Бетис 1:1 Севилья Леванте 4:3 Бетис Бетис 1:0 Кадис Гранада 2:0 Бетис УКАМ Мурсия 0:2 Бетис Бетис 1:1 Вильярреал Осасуна 0:2 Бетис Бетис 0:2 Эйбар Атлетик Б 4:0 Бетис
Последние игры между собой
Кадис: победы: 1, ничьи: 1, поражения: 5
Бетис: победы: 5, ничьи: 1, поражения: 1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Атлетико М
|Заявка
|23
|17
|4
|2
|45 - 16
|55
|2.
|Барселона
|Заявка
|25
|16
|5
|4
|55 - 22
|53
|3.
|Реал Мадрид
|Заявка
|24
|16
|4
|4
|42 - 19
|52
|4.
|Севилья
|Заявка
|24
|15
|3
|6
|34 - 18
|48
|5.
|Реал Сосьедад
|Заявка
|24
|11
|8
|5
|41 - 20
|41
|6.
|Бетис
|Заявка
|25
|12
|3
|10
|33 - 38
|39
|7.
|Вильярреал
|Заявка
|24
|8
|13
|3
|33 - 25
|37
|8.
|Леванте
|Заявка
|25
|7
|11
|7
|35 - 34
|32
|9.
|Атлетик Б
|Заявка
|24
|8
|6
|10
|34 - 28
|30
|10.
|Гранада
|Заявка
|24
|8
|6
|10
|29 - 41
|30
|11.
|Сельта
|Заявка
|25
|7
|9
|9
|30 - 37
|30
|12.
|Осасуна
|Заявка
|25
|7
|7
|11
|23 - 33
|28
|13.
|Хетафе
|Заявка
|25
|7
|6
|12
|20 - 30
|27
|14.
|Валенсия
|Заявка
|25
|6
|9
|10
|30 - 35
|27
|15.
|Кадис
|Заявка
|25
|6
|7
|12
|21 - 41
|25
|16.
|Алавес
|Заявка
|25
|5
|7
|13
|20 - 39
|22
|17.
|Эйбар
|Заявка
|25
|4
|10
|11
|20 - 28
|22
|18.
|Вальядолид
|Заявка
|25
|4
|10
|11
|23 - 36
|22
|19.
|Эльче
|Заявка
|23
|4
|9
|10
|20 - 34
|21
|20.
|Уэска
|Заявка
|25
|3
|11
|11
|22 - 36
|20
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Атлетико М
|Заявка
|12
|9
|2
|1
|26 - 7
|29
|2.
|Барселона
|Заявка
|13
|8
|4
|1
|32 - 13
|28
|3.
|Севилья
|Заявка
|12
|8
|1
|3
|19 - 9
|25
|4.
|Реал Мадрид
|Заявка
|11
|8
|0
|3
|20 - 7
|24
|5.
|Гранада
|Заявка
|12
|6
|3
|3
|17 - 15
|21
|6.
|Вильярреал
|Заявка
|12
|5
|6
|1
|18 - 12
|21
|7.
|Атлетик Б
|Заявка
|12
|6
|2
|4
|20 - 11
|20
|8.
|Бетис
|Заявка
|12
|6
|2
|4
|16 - 15
|20
|9.
|Сельта
|Заявка
|12
|6
|2
|4
|19 - 19
|20
|10.
|Реал Сосьедад
|Заявка
|12
|5
|5
|2
|22 - 10
|20
|11.
|Леванте
|Заявка
|13
|4
|7
|2
|20 - 17
|19
|12.
|Хетафе
|Заявка
|13
|5
|3
|5
|12 - 9
|18
|13.
|Валенсия
|Заявка
|12
|4
|5
|3
|18 - 14
|17
|14.
|Осасуна
|Заявка
|12
|4
|3
|5
|13 - 17
|15
|15.
|Алавес
|Заявка
|13
|3
|4
|6
|10 - 16
|13
|16.
|Эльче
|Заявка
|12
|2
|6
|4
|11 - 17
|12
|17.
|Уэска
|Заявка
|12
|2
|5
|5
|9 - 14
|11
|18.
|Вальядолид
|Заявка
|12
|2
|4
|6
|12 - 20
|10
|19.
|Кадис
|Заявка
|13
|2
|4
|7
|11 - 22
|10
|20.
|Эйбар
|Заявка
|13
|1
|6
|6
|7 - 14
|9
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Реал Мадрид
|Заявка
|13
|8
|4
|1
|22 - 12
|28
|2.
|Атлетико М
|Заявка
|11
|8
|2
|1
|19 - 9
|26
|3.
|Барселона
|Заявка
|12
|8
|1
|3
|23 - 9
|25
|4.
|Севилья
|Заявка
|12
|7
|2
|3
|15 - 9
|23
|5.
|Реал Сосьедад
|Заявка
|12
|6
|3
|3
|19 - 10
|21
|6.
|Бетис
|Заявка
|13
|6
|1
|6
|17 - 23
|19
|7.
|Вильярреал
|Заявка
|12
|3
|7
|2
|15 - 13
|16
|8.
|Кадис
|Заявка
|12
|4
|3
|5
|10 - 19
|15
|9.
|Эйбар
|Заявка
|12
|3
|4
|5
|13 - 14
|13
|10.
|Леванте
|Заявка
|12
|3
|4
|5
|15 - 17
|13
|11.
|Осасуна
|Заявка
|13
|3
|4
|6
|10 - 16
|13
|12.
|Вальядолид
|Заявка
|13
|2
|6
|5
|11 - 16
|12
|13.
|Атлетик Б
|Заявка
|12
|2
|4
|6
|14 - 17
|10
|14.
|Валенсия
|Заявка
|13
|2
|4
|7
|12 - 21
|10
|15.
|Сельта
|Заявка
|13
|1
|7
|5
|11 - 18
|10
|16.
|Эльче
|Заявка
|11
|2
|3
|6
|9 - 17
|9
|17.
|Алавес
|Заявка
|12
|2
|3
|7
|10 - 23
|9
|18.
|Хетафе
|Заявка
|12
|2
|3
|7
|8 - 21
|9
|19.
|Гранада
|Заявка
|12
|2
|3
|7
|12 - 26
|9
|20.
|Уэска
|Заявка
|13
|1
|6
|6
|13 - 22
|9
- — Лига чемпионов (Групповой этап)
- — Лига Европы (Групповой этап)
- — Лига конференций УЕФА (Квалификация)
- — Вылет в Сегунду
Победитель
Самый высокий коэффициент на матч «Кадис» – «Бетис» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Кадис» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Бетис» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Кадис» – «Бетис», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров
Тотал
Прогнозы на матч Кадис 0:1 Бетис
Исход игры
Кадис
13.6% (20)
Ничья
24.5% (36)
Бетис
61.9% (91)
Тотал 2.5
Больше
43.06% (62)
Меньше
56.94% (82)
Обе команды забьют
Да
60.42% (87)
Нет
39.58% (57)
Популярный счёт
1:2 Бетис
31.3% (46)
0:1 Бетис
22.4% (33)
1:1 Ничья
18.4% (27)
2:1 Кадис
6.8% (10)
1:0 Кадис
6.1% (9)
0:2 Бетис
4.8% (7)
0:0 Ничья
4.1% (6)
2:2 Ничья
1.4% (2)
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