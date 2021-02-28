  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Испания
Кадис
0:1
Конец матча

Стадион:
Бетис
0'
57' Желтая карточка
Лаинес Диего
61' Желтая карточка
Хуанми Мигель
80' Желтая карточка
Альфонсо Луис
0:1
84' Гол
Хуанми Мигель
90'+5
1
Ледесма
Херемиас
20
Карселен
Исаак
3
Хименес
Фали
4
Мауро
Маркос
22
Альфонсо
Луис
7
Санчес
Сальвадор
5
Гарридо
Хон
8
Алекс
Фернандес
10
Переа
Альберто
21
Собрино
Рубен
18
Негредо
Альваро
1
Роблес
Жоэль
22
Эмерсон
Жуниор
23
Манди
Аисса
6
Виктор
Руис
33
Миранда
Хуан
21
Гидо
Родригес
18
Гуардадо
Андрес
20
Лаинес
Диего
10
Каналес
Серхио
24
Руибаль
Айтор
16
Морон
Лоренцо
Кадис
4-4-2
Бетис
4-2-3-1

Ход матча

57'
 
Лаинес Диего
60'
 
Хуанми Мигель
Лаинес Диего
60'
 
Хоакин Санчес
Руибаль Айтор
61'
 
Хуанми Мигель
70'
Шапоньич Иван
Негредо Альваро
 
70'
Мари Хосе
Гарридо Хон
 
72'
 
Тельо Кристиан
Морон Лоренцо
79'
Кала Хуан
Хименес Фали
 
80'
Альфонсо Луис
 
81'
 
Родри Родриго
Гуардадо Андрес
82'
Алехо Иван
Переа Альберто
 
82'
Искьердо Хайро
Санчес Сальвадор
 
84'
0:1
Хуанми Мигель
(Эмерсон Жуниор)

Статистика матча

  • 0 Голы 1
  • 1 Удары по воротам 3
  • 3 Удары в створ 4
  • 3 Угловые 7
  • 2 Офсайды 1
  • 8 Нарушения правил 13
  • 1 Жёлтые карточки 2
  • 0 Красные карточки 0
  • 5 Замены 4
  • 35 Владение мячом, % 65

Владение мячом

Бомбардиры внутри турнира

Кадис
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Негредо Альваро 6 0.24
2. Лосано Энтони 3 0.12
3. Хименес Альваро 2 0.08
4. Алекс Фернандес 2 (1) 0.08
5. Санчес Сальвадор 2 0.08
6. Переа Альберто 1 0.04
7. Кала Хуан 1 0.04
8. Помбо Хорхе 1 0.04
9. Искьердо Хайро 1 0.04
10. Алехо Иван 1 0.04
11. Альфонсо Луис 0 0
12. Малбашич Филип 0 0
Бетис
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Каналес Серхио 7 (2) 0.28
2. Тельо Кристиан 4 0.16
3. Иглесиас Борха 4 (1) 0.16
4. Манди Аисса 3 0.12
5. Санабрия Антонио 3 0.12
6. Фекир Набиль 2 (1) 0.08
7. Карвалью Вилльям 2 0.08
8. Хоакин Санчес 1 0.04
9. Эмерсон Жуниор 1 0.04
10. Руибаль Айтор 1 0.04
11. Миранда Хуан 1 0.04
12. Виктор Руис 1 0.04
13. Хуанми Мигель 1 0.04
14. Гидо Родригес 1 0.04
15. Морон Лоренцо 1 0.04
16. Морено Алекс 0 0
17. Лаинес Диего 0 0

Карточки

Кадис
# Игрок      
1. Кала Хуан 6 0
2. Хименес Фали 6 0
3. Лосано Энтони 4 0
4. Негредо Альваро 2 1
5. Мауро Маркос 2 1
6. Альфонсо Луис 3 0
7. Искьердо Хайро 3 0
8. Алехо Иван 3 0
9. Акапо Карлос 1 1
10. Алькала Педро 2 0
11. Йонссон Йенс 2 0
12. Малбашич Филип 2 0
13. Мари Хосе 2 0
14. Санчес Сальвадор 2 0
15. Алекс Фернандес 1 0
16. Аугусто Фернандес 1 0
17. Собрино Рубен 1 0
18. Шапоньич Иван 1 0
19. Помбо Хорхе 1 0
20. Гарридо Хон 1 0
Бетис
# Игрок      
1. Эмерсон Жуниор 7 1
2. Манди Аисса 4 2
3. Гидо Родригес 7 0
4. Акуоку Поль 4 1
5. Виктор Руис 4 0
6. Фекир Набиль 4 0
7. Карвалью Вилльям 2 1
8. Каналес Серхио 3 0
9. Бартра Марк 3 0
10. Миранда Хуан 3 0
11. Роблес Жоэль 2 0
12. Морено Алекс 2 0
13. Санабрия Антонио 2 0
14. Иглесиас Борха 2 0
15. Лаинес Диего 2 0
16. Монтойя Мартин 0 1
17. Сидней 1 0
18. Гуардадо Андрес 1 0
19. Хуанми Мигель 1 0
20. Морон Лоренцо 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Кадис 15% (3) 15% (3) 15% (3) 25% (5) 20% (4) 10% (2)
 Бетис 9.09% (3) 12.12% (4) 18.18% (6) 12.12% (4) 12.12% (4) 36.36% (12)

Предыдущие игры

Кадис Последние 20 матчей: +5 =5 -10
Барселона 1:1 Кадис Кадис 0:4 Атлетик Б Реал Сосьедад 4:1 Кадис Кадис 2:4 Атлетико М
Севилья 3:0 Кадис Кадис 2:2 Леванте Жирона 2:0 Кадис Кадис 3:1 Алавес Понтеведра 0:0 Кадис Валенсия 1:1 Кадис Кадис 0:0 Вальядолид Бетис 1:0 Кадис Кадис 0:2 Хетафе Рибадумия 0:2 Кадис Сельта 4:0 Кадис Кадис 2:1 Барселона Эльче 1:1 Кадис Кадис 0:1 Реал Сосьедад Атлетико М 4:0 Кадис Эйбар 0:2 Кадис
Бетис Последние 20 матчей: +11 =3 -6
Бетис 1:0 Хетафе Вильярреал 1:2 Бетис Бетис 2:3 Барселона Бетис 1:1 Атлетик Б
Бетис 1:0 Осасуна Бетис 3:1 Реал Сосьедад Реал Сосьедад 2:2 Бетис Бетис 2:1 Сельта Спортинг Хихон 0:2 Бетис Уэска 0:2 Бетис Мутильвера 1:3 Бетис Бетис 1:1 Севилья Леванте 4:3 Бетис Бетис 1:0 Кадис Гранада 2:0 Бетис УКАМ Мурсия 0:2 Бетис Бетис 1:1 Вильярреал Осасуна 0:2 Бетис Бетис 0:2 Эйбар Атлетик Б 4:0 Бетис

Последние игры между собой

Кадис: победы: 1, ничьи: 1, поражения: 5
Бетис: победы: 5, ничьи: 1, поражения: 1
Бетис 1:0 Кадис Ла Лига Бетис 1:0 Кадис Товарищеские матчи Бетис 1:0 Кадис Товарищеские матчи Бетис 3:5 Кадис Кубок Короля
Кадис 1:2 Бетис Кубок Короля Бетис 4:0 Кадис Сегунда Кадис 2:2 Бетис Сегунда
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Атлетико М Заявка 23 17 4 2 45 - 16 55
2. Барселона Заявка 25 16 5 4 55 - 22 53
3. Реал Мадрид Заявка 24 16 4 4 42 - 19 52
4. Севилья Заявка 24 15 3 6 34 - 18 48
5. Реал Сосьедад Заявка 24 11 8 5 41 - 20 41
6. Бетис Заявка 25 12 3 10 33 - 38 39
7. Вильярреал Заявка 24 8 13 3 33 - 25 37
8. Леванте Заявка 25 7 11 7 35 - 34 32
9. Атлетик Б Заявка 24 8 6 10 34 - 28 30
10. Гранада Заявка 24 8 6 10 29 - 41 30
11. Сельта Заявка 25 7 9 9 30 - 37 30
12. Осасуна Заявка 25 7 7 11 23 - 33 28
13. Хетафе Заявка 25 7 6 12 20 - 30 27
14. Валенсия Заявка 25 6 9 10 30 - 35 27
15. Кадис Заявка 25 6 7 12 21 - 41 25
16. Алавес Заявка 25 5 7 13 20 - 39 22
17. Эйбар Заявка 25 4 10 11 20 - 28 22
18. Вальядолид Заявка 25 4 10 11 23 - 36 22
19. Эльче Заявка 23 4 9 10 20 - 34 21
20. Уэска Заявка 25 3 11 11 22 - 36 20
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Атлетико М Заявка 12 9 2 1 26 - 7 29
2. Барселона Заявка 13 8 4 1 32 - 13 28
3. Севилья Заявка 12 8 1 3 19 - 9 25
4. Реал Мадрид Заявка 11 8 0 3 20 - 7 24
5. Гранада Заявка 12 6 3 3 17 - 15 21
6. Вильярреал Заявка 12 5 6 1 18 - 12 21
7. Атлетик Б Заявка 12 6 2 4 20 - 11 20
8. Бетис Заявка 12 6 2 4 16 - 15 20
9. Сельта Заявка 12 6 2 4 19 - 19 20
10. Реал Сосьедад Заявка 12 5 5 2 22 - 10 20
11. Леванте Заявка 13 4 7 2 20 - 17 19
12. Хетафе Заявка 13 5 3 5 12 - 9 18
13. Валенсия Заявка 12 4 5 3 18 - 14 17
14. Осасуна Заявка 12 4 3 5 13 - 17 15
15. Алавес Заявка 13 3 4 6 10 - 16 13
16. Эльче Заявка 12 2 6 4 11 - 17 12
17. Уэска Заявка 12 2 5 5 9 - 14 11
18. Вальядолид Заявка 12 2 4 6 12 - 20 10
19. Кадис Заявка 13 2 4 7 11 - 22 10
20. Эйбар Заявка 13 1 6 6 7 - 14 9
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Реал Мадрид Заявка 13 8 4 1 22 - 12 28
2. Атлетико М Заявка 11 8 2 1 19 - 9 26
3. Барселона Заявка 12 8 1 3 23 - 9 25
4. Севилья Заявка 12 7 2 3 15 - 9 23
5. Реал Сосьедад Заявка 12 6 3 3 19 - 10 21
6. Бетис Заявка 13 6 1 6 17 - 23 19
7. Вильярреал Заявка 12 3 7 2 15 - 13 16
8. Кадис Заявка 12 4 3 5 10 - 19 15
9. Эйбар Заявка 12 3 4 5 13 - 14 13
10. Леванте Заявка 12 3 4 5 15 - 17 13
11. Осасуна Заявка 13 3 4 6 10 - 16 13
12. Вальядолид Заявка 13 2 6 5 11 - 16 12
13. Атлетик Б Заявка 12 2 4 6 14 - 17 10
14. Валенсия Заявка 13 2 4 7 12 - 21 10
15. Сельта Заявка 13 1 7 5 11 - 18 10
16. Эльче Заявка 11 2 3 6 9 - 17 9
17. Алавес Заявка 12 2 3 7 10 - 23 9
18. Хетафе Заявка 12 2 3 7 8 - 21 9
19. Гранада Заявка 12 2 3 7 12 - 26 9
20. Уэска Заявка 13 1 6 6 13 - 22 9
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Новости матча
Прогнозы на футбол - новый раздел!
Прогнозы
  • До матча
  • Минута молчания состоится перед началом матча.
  • Сегодняшняя игра пройдет с пустыми трибунами из-за коронавирусных ограничений.
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Estadio Ramon de Carranza. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы 147
Кадис 13.6% (20)
X 24.5% (36)
Бетис 61.9% (91)
Все прогнозы
1.55 Прогноз на матч от Liveresult

Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
Бонус: 15 000 ₽ 9.00 1.43 4.10
Бонус: 5 000 ₽ 4.25 3.42 1.93
Бонус: 5 000 ₽ 14.00 1.28 4.90
  6.97 1.79 3.00

Самый высокий коэффициент на матч «Кадис» – «Бетис» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Кадис» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Бетис» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Кадис» – «Бетис», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров

Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.5 3.5 4 4 4.5 4.5 5 5 5.5 5.5 6 6
7.80 1.04 6.80 1.08 3.04 1.36 2.34 1.60 1.82 2.10 1.38 3.04 1.26 3.70 1.08 6.50 1.06 7.00 1.00 11.00
1.30 3.50 1.02 13.00 1.01 15.00 1.04 10.00 2.08 1.86 1.03 12.00 1.75 2.07 1.04 10.00 1.03 12.00 1.03 12.00 1.03 12.00 1.01 13.00 0.00 13.00 0.00 19.50
2.00 1.88 1.64 2.34 1.29 3.74 1.68 2.28 1.17 5.41 1.40 3.06 1.62 2.38 1.47 2.79 1.73 2.18 1.55 2.56 1.45 2.94 1.31 3.68 1.11 7.52
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
2.68 1.47 1.84 1.96 1.38 3.04 1.11 6.40 1.08 7.80
1.19 4.60 1.27 3.70 1.14 5.55 1.01 15.00 1.01 15.00
1.77 2.12 1.48 2.76 1.19 5.04 1.45 2.87 1.41 3.12
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
3.52 1.30 2.40 1.57 1.60 2.34 1.23 4.20 1.15 5.40
2.30 1.57 1.55 2.35 1.20 4.20

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
6.80 1.10
Букмекер Да Нет
8.80 1.06
Букмекер Да Нет
3.80 1.25
Где смотреть матч Кадис 0:1 Бетис онлайн

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Прогнозы на матч Кадис 0:1 Бетис

Исход игры
Кадис
13.6% (20)
Ничья
24.5% (36)
Бетис
61.9% (91)
Тотал 2.5
Больше
43.06% (62)
Меньше
56.94% (82)
Обе команды забьют
Да
60.42% (87)
Нет
39.58% (57)
Популярный счёт
1:2 Бетис
31.3% (46)
0:1 Бетис
22.4% (33)
1:1 Ничья
18.4% (27)
2:1 Кадис
6.8% (10)
1:0 Кадис
6.1% (9)
0:2 Бетис
4.8% (7)
0:0 Ничья
4.1% (6)
2:2 Ничья
1.4% (2)
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