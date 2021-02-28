  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Испания
Вильярреал
 
Позже

Стадион:
Атлетико М
1
Асенхо
Серхио
8
Фойт
Хуан
3
Альбиоль
Рауль
4
Торрес
Пау
II
24
Педраса
Альфонсо
14
Тригерос
Мануэль
25
Капу
Этьен
5
Парехо
Даниэль
11
Чуквезе
Саму
7
Морено
Херард
23
Гомес
Мойсес
13
Облак
Ян
24
Врсалько
Шиме
15
Савич
Стефан
18
Фелипе
Аугусто
IV
22
Эрмосо
Марио
14
Льоренте
Маркос
6
Коке
Хорхе
8
Ньигес
Сауль
11
Лемар
Тома
10
Корреа
Анхель
9
Суарес
Луис
Вильярреал
4-3-3
Атлетико М
4-4-2

Бомбардиры внутри турнира

Вильярреал
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Морено Херард 14 (5) 0.58
2. Алькасер Пако 5 (1) 0.21
3. Парехо Даниэль 3 0.13
4. Ниньо Фер 3 0.13
5. Торрес Пау II 2 0.08
6. Гомес Мойсес 2 (1) 0.08
7. Тригерос Мануэль 1 0.04
8. Чуквезе Саму 1 0.04
9. Пино Йереми 1 0.04
10. Пенья Рубен 1 0.04
11. Педраса Альфонсо 0 0
12. Марио Гаспар 0 0
13. Коста Хауме 0 0
Атлетико М
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Суарес Луис 16 (2) 0.7
2. Льоренте Маркос 8 0.35
3. Фелиш Жоау 6 (1) 0.26
4. Корреа Анхель 4 0.17
5. Карраско Янник 2 0.09
6. Ньигес Сауль 2 0.09
7. Коста Диего 2 (1) 0.09
8. Коке Хорхе 1 0.04
9. Лемар Тома 1 0.04
10. Эрмосо Марио 1 0.04
11. Торрейра Лукас 1 0.04
12. Триппьер Киран 0 0
13. Лоди Ренан 0 0
14. Санчес Мануэль 0 0

Карточки

Вильярреал
# Игрок      
1. Педраса Альфонсо 6 0
2. Иборра Висенте 4 0
3. Тригерос Мануэль 4 0
4. Фойт Хуан 4 0
5. Альбиоль Рауль 3 0
6. Парехо Даниэль 3 0
7. Капу Этьен 3 0
8. Коклен Франсис 3 0
9. Морено Херард 3 0
10. Пино Йереми 3 0
11. Кубо Такефуса 1 1
12. Марио Гаспар 2 0
13. Бакка Карлос 1 0
14. Гомес Мойсес 1 0
15. Пенья Рубен 1 0
16. Ниньо Фер 1 0
17. Торрес Пау II 1 0
Атлетико М
# Игрок      
1. Савич Стефан 10 0
2. Коке Хорхе 8 0
3. Ньигес Сауль 5 0
4. Суарес Луис 4 0
5. Кондогбия Жоффрей 3 0
6. Карраско Янник 3 0
7. Хименес Хосе 3 0
8. Эрмосо Марио 3 0
9. Фелипе Аугусто IV 3 0
10. Фелиш Жоау 3 0
11. Врсалько Шиме 2 0
12. Эррера Эктор 2 0
13. Лемар Тома 2 0
14. Корреа Анхель 2 0
15. Льоренте Маркос 2 0
16. Коста Диего 1 0
17. Парти Томас 1 0
18. Торрейра Лукас 1 0
19. Витоло Виктор 1 0
20. Лоди Ренан 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Вильярреал 27.27% (9) 24.24% (8) 12.12% (4) 3.03% (1) 27.27% (9) 6.06% (2)
 Атлетико М 6.82% (3) 11.36% (5) 18.18% (8) 20.45% (9) 18.18% (8) 25% (11)

Предыдущие игры

Вильярреал Последние 20 матчей: +10 =7 -3
Вильярреал 2:1 Ред Булл Зальцбург Атлетик Б 1:1 Вильярреал Ред Булл Зальцбург 0:2 Вильярреал Вильярреал 1:2 Бетис
Эльче 2:2 Вильярреал Леванте 1:0 Вильярреал Вильярреал 1:1 Реал Сосьедад Жирона 0:1 Вильярреал Уэска 0:0 Вильярреал Вильярреал 2:2 Гранада Тенерифе 0:1 Вильярреал Сельта 0:4 Вильярреал Самора 1:4 Вильярреал Вильярреал 2:1 Леванте Севилья 2:0 Вильярреал Вильярреал 1:1 Атлетик Б Осасуна 1:3 Вильярреал Лехона 0:6 Вильярреал Бетис 1:1 Вильярреал Вильярреал 3:0 Карабах
Атлетико М Последние 20 матчей: +13 =3 -4
Атлетико М 0:1 Челси Атлетико М 0:2 Леванте Леванте 1:1 Атлетико М Гранада 1:2 Атлетико М
Атлетико М 2:2 Сельта Кадис 2:4 Атлетико М Атлетико М 3:1 Валенсия Эйбар 1:2 Атлетико М Атлетико М 2:0 Севилья Корнелья 1:0 Атлетико М Алавес 1:2 Атлетико М Атлетико М 1:0 Хетафе Реал Сосьедад 0:2 Атлетико М Атлетико М 3:1 Эльче CE Cardassar 0:3 Атлетико М Реал Мадрид 2:0 Атлетико М Ред Булл Зальцбург 0:2 Атлетико М Атлетико М 2:0 Вальядолид Атлетико М 1:1 Бавария Валенсия 0:1 Атлетико М

Последние игры между собой

Вильярреал: победы: 7, ничьи: 6, поражения: 7
Атлетико М: победы: 7, ничьи: 6, поражения: 7
Атлетико М 0:0 Вильярреал Ла Лига Атлетико М 3:1 Вильярреал Ла Лига Вильярреал 0:0 Атлетико М Ла Лига Атлетико М 2:0 Вильярреал Примера
Вильярреал 1:1 Атлетико М Примера Вильярреал 2:1 Атлетико М Примера Атлетико М 1:1 Вильярреал Примера Атлетико М 0:1 Вильярреал Примера Вильярреал 3:0 Атлетико М Примера Атлетико М 0:0 Вильярреал Примера Вильярреал 1:0 Атлетико М Примера Вильярреал 0:1 Атлетико М Примера Атлетико М 0:1 Вильярреал Примера Атлетико М 1:0 Вильярреал Примера Вильярреал 1:1 Атлетико М Примера Вильярреал 0:1 Атлетико М Примера Атлетико М 3:0 Вильярреал Примера Атлетико М 3:1 Вильярреал Примера Вильярреал 2:0 Атлетико М Примера Вильярреал 2:1 Атлетико М Примера
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Атлетико М Заявка 23 17 4 2 45 - 16 55
2. Барселона Заявка 25 16 5 4 55 - 22 53
3. Реал Мадрид Заявка 24 16 4 4 42 - 19 52
4. Севилья Заявка 24 15 3 6 34 - 18 48
5. Реал Сосьедад Заявка 24 11 8 5 41 - 20 41
6. Бетис Заявка 25 12 3 10 33 - 38 39
7. Вильярреал Заявка 24 8 13 3 33 - 25 37
8. Гранада 2:1 Заявка 25 9 6 10 31 - 42 33
9. Леванте Заявка 25 7 11 7 35 - 34 32
10. Атлетик Б Заявка 24 8 6 10 34 - 28 30
11. Сельта Заявка 25 7 9 9 30 - 37 30
12. Осасуна Заявка 25 7 7 11 23 - 33 28
13. Хетафе Заявка 25 7 6 12 20 - 30 27
14. Валенсия Заявка 25 6 9 10 30 - 35 27
15. Кадис Заявка 25 6 7 12 21 - 41 25
16. Алавес Заявка 25 5 7 13 20 - 39 22
17. Эйбар Заявка 25 4 10 11 20 - 28 22
18. Вальядолид Заявка 25 4 10 11 23 - 36 22
19. Эльче 1:2 Заявка 24 4 9 11 21 - 36 21
20. Уэска Заявка 25 3 11 11 22 - 36 20
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Атлетико М Заявка 12 9 2 1 26 - 7 29
2. Барселона Заявка 13 8 4 1 32 - 13 28
3. Севилья Заявка 12 8 1 3 19 - 9 25
4. Реал Мадрид Заявка 11 8 0 3 20 - 7 24
5. Гранада 2:1 Заявка 13 7 3 3 19 - 16 24
6. Вильярреал Заявка 12 5 6 1 18 - 12 21
7. Атлетик Б Заявка 12 6 2 4 20 - 11 20
8. Бетис Заявка 12 6 2 4 16 - 15 20
9. Сельта Заявка 12 6 2 4 19 - 19 20
10. Реал Сосьедад Заявка 12 5 5 2 22 - 10 20
11. Леванте Заявка 13 4 7 2 20 - 17 19
12. Хетафе Заявка 13 5 3 5 12 - 9 18
13. Валенсия Заявка 12 4 5 3 18 - 14 17
14. Осасуна Заявка 12 4 3 5 13 - 17 15
15. Алавес Заявка 13 3 4 6 10 - 16 13
16. Эльче 1:2 Заявка 12 2 6 4 11 - 17 12
17. Уэска Заявка 12 2 5 5 9 - 14 11
18. Вальядолид Заявка 12 2 4 6 12 - 20 10
19. Кадис Заявка 13 2 4 7 11 - 22 10
20. Эйбар Заявка 13 1 6 6 7 - 14 9
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Реал Мадрид Заявка 13 8 4 1 22 - 12 28
2. Атлетико М Заявка 11 8 2 1 19 - 9 26
3. Барселона Заявка 12 8 1 3 23 - 9 25
4. Севилья Заявка 12 7 2 3 15 - 9 23
5. Реал Сосьедад Заявка 12 6 3 3 19 - 10 21
6. Бетис Заявка 13 6 1 6 17 - 23 19
7. Вильярреал Заявка 12 3 7 2 15 - 13 16
8. Кадис Заявка 12 4 3 5 10 - 19 15
9. Эйбар Заявка 12 3 4 5 13 - 14 13
10. Леванте Заявка 12 3 4 5 15 - 17 13
11. Осасуна Заявка 13 3 4 6 10 - 16 13
12. Вальядолид Заявка 13 2 6 5 11 - 16 12
13. Атлетик Б Заявка 12 2 4 6 14 - 17 10
14. Валенсия Заявка 13 2 4 7 12 - 21 10
15. Сельта Заявка 13 1 7 5 11 - 18 10
16. Эльче 1:2 Заявка 12 2 3 7 10 - 19 9
17. Алавес Заявка 12 2 3 7 10 - 23 9
18. Хетафе Заявка 12 2 3 7 8 - 21 9
19. Гранада 2:1 Заявка 12 2 3 7 12 - 26 9
20. Уэска Заявка 13 1 6 6 13 - 22 9
  • — Лига чемпионов (Групповой этап)
  • — Лига Европы (Групповой этап)
  • — Лига конференций УЕФА (Квалификация)
  • — Вылет в Сегунду
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Вильярреал - Атлетико М от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 28 февраля 2021, осталось 37 минут.


    На матч можно сделать ставку с бонусом 5000 рублей.

    • Прогнозы 144
    Вильярреал 3.5% (5)
    X 29.2% (42)
    Атлетико М 67.4% (97)
    Все прогнозы
    1.55 Прогноз на матч от Liveresult
    Лучшие коэффициенты
    Вильярреал
    Ничья
    Атлетико М
    3.55
    3.10
    2.43
    Все Коэффициенты
    Новости

    Победитель

    Основное время
    Букмекер 1 X 2
    Бонус: 15 000 ₽ 3.30 3.07 2.40
    Бонус: 5 000 ₽ 3.30 3.10 2.38
    Бонус: 5 000 ₽ 3.45 2.95 2.65
      3.64 3.10 2.36

    Самый высокий коэффициент на матч «Вильярреал» – «Атлетико М» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Вильярреал» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Атлетико М» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Вильярреал» – «Атлетико М», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров

    Тотал

    Основное времяПервый таймВторой тайм
    Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.5 3.5 4 4 4.5 4.5 5 5 5.5 5.5 6 6
    5.90 1.08 5.05 1.14 2.44 1.53 1.85 1.95 1.52 2.71 1.22 4.30 1.15 5.15 1.03 9.60 1.02 10.25
    6.70 1.09 5.20 1.17 2.50 1.58 2.18 1.73 1.84 2.03 1.71 2.21 1.47 2.70 1.20 4.50 1.15 5.40 1.03 9.80 1.02 9.80 0.00 18.00 0.00 18.50 0.00 25.00
    7.20 1.12 2.53 1.58 2.20 1.74 1.87 2.04 1.64 2.39 1.50 2.75 1.45 2.94 1.18 5.39
    Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
    2.31 1.61 1.55 2.45 1.27 3.76 1.06 9.20 1.04 11.00
    1.51 2.55 1.25 3.70 1.05 9.60
    2.41 1.63 1.98 1.93 1.53 2.66 1.36 3.40
    Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
    2.95 1.40 1.95 1.85 1.44 2.79 1.14 5.80 1.09 7.20
    1.93 1.80 1.42 2.75 1.13 5.40

    Обе забьют

    Основное времяПервый таймВторой тайм
    Букмекер Да Нет
    2.18 1.68
    Букмекер Да Нет
    5.90 1.11
    Букмекер Да Нет
    4.40 1.19
    Где смотреть матч Вильярреал - Атлетико М онлайн

    Бесплатный просмотр матча доступен в этих букмекерских конторах:

    ➔ Необходимо зарегистрироваться и выбрать нужный матч:

    Видеотрансляция

    Фонбет (список матчей)

    Париматч

    БетСити + Фрибет 10 000 руб

    Winline



    Прогнозы на матч Вильярреал - Атлетико М

    Исход игры
    Вильярреал
    3.4% (5)
    Ничья
    29% (42)
    Атлетико М
    67.6% (98)
    Тотал 2.5
    Больше
    47.14% (66)
    Меньше
    52.86% (74)
    Обе команды забьют
    Да
    72.14% (101)
    Нет
    27.86% (39)
    Популярный счёт
    1:2 Атлетико М
    35.9% (52)
    1:1 Ничья
    24.1% (35)
    0:1 Атлетико М
    16.6% (24)
    0:2 Атлетико М
    7.6% (11)
    2:2 Ничья
    4.1% (6)
    1:3 Атлетико М
    3.4% (5)
    1:0 Вильярреал
    2.8% (4)
    2:3 Атлетико М
    2.1% (3)
    Конкурс прогнозов

    Ваш прогноз

    Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!


    Рейтинг букмекеров
    1 Бонус: 15 000 ₽ Отзывы (3) Обзор Играть
    2 Бонус: 10 000 ₽ Отзывы (3) Обзор Играть
    3 Бонус: 5 000 ₽ Отзывы (3) Обзор Играть
    4 Бонус: 5 000 ₽ Отзывы (12) Обзор Играть
    5 Бонус: 15 000 ₽ Отзывы (1) Обзор Играть
    6 Бонус: 10 000 ₽ Отзывы (3) Обзор Играть
    7 Бонус: 1 000 ₽ Отзывы (3) Обзор Играть
    8 Бонус: 500 ₽ Отзывы (1) Обзор Играть
    9 Бонус: 19 500 ₽ Отзывы (2) Обзор Играть
    10 Бонус: 1 000 ₽ Отзывы (3) Обзор Играть
    Полный рейтинг букмекеров Прогнозы на спорт


    Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
    Футбольный конкурс прогнозов
    Принять участие в конкурсе
      Конкурсы прогнозов:
    Футбольный Хоккейный Евро-футбольный




     