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Вильярреал
 
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Стадион:
Атлетико М

Бомбардиры внутри турнира

Вильярреал
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Морено Херард 14 (5) 0.58
2. Алькасер Пако 5 (1) 0.21
3. Парехо Даниэль 3 0.13
4. Ниньо Фер 3 0.13
5. Торрес Пау II 2 0.08
6. Гомес Мойсес 2 (1) 0.08
7. Тригерос Мануэль 1 0.04
8. Чуквезе Саму 1 0.04
9. Пино Йереми 1 0.04
10. Пенья Рубен 1 0.04
11. Педраса Альфонсо 0 0
12. Марио Гаспар 0 0
13. Коста Хауме 0 0
Атлетико М
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Суарес Луис 16 (2) 0.7
2. Льоренте Маркос 8 0.35
3. Фелиш Жоау 6 (1) 0.26
4. Корреа Анхель 4 0.17
5. Карраско Янник 2 0.09
6. Ньигес Сауль 2 0.09
7. Коста Диего 2 (1) 0.09
8. Коке Хорхе 1 0.04
9. Лемар Тома 1 0.04
10. Эрмосо Марио 1 0.04
11. Торрейра Лукас 1 0.04
12. Триппьер Киран 0 0
13. Лоди Ренан 0 0
14. Санчес Мануэль 0 0

Карточки

Вильярреал
# Игрок      
1. Педраса Альфонсо 6 0
2. Иборра Висенте 4 0
3. Тригерос Мануэль 4 0
4. Фойт Хуан 4 0
5. Альбиоль Рауль 3 0
6. Парехо Даниэль 3 0
7. Капу Этьен 3 0
8. Коклен Франсис 3 0
9. Морено Херард 3 0
10. Пино Йереми 3 0
11. Кубо Такефуса 1 1
12. Марио Гаспар 2 0
13. Бакка Карлос 1 0
14. Гомес Мойсес 1 0
15. Пенья Рубен 1 0
16. Ниньо Фер 1 0
17. Торрес Пау II 1 0
Атлетико М
# Игрок      
1. Савич Стефан 10 0
2. Коке Хорхе 8 0
3. Ньигес Сауль 5 0
4. Суарес Луис 4 0
5. Кондогбия Жоффрей 3 0
6. Карраско Янник 3 0
7. Хименес Хосе 3 0
8. Эрмосо Марио 3 0
9. Фелипе Аугусто IV 3 0
10. Фелиш Жоау 3 0
11. Врсалько Шиме 2 0
12. Эррера Эктор 2 0
13. Лемар Тома 2 0
14. Корреа Анхель 2 0
15. Льоренте Маркос 2 0
16. Коста Диего 1 0
17. Парти Томас 1 0
18. Торрейра Лукас 1 0
19. Витоло Виктор 1 0
20. Лоди Ренан 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Вильярреал 27.27% (9) 24.24% (8) 12.12% (4) 3.03% (1) 27.27% (9) 6.06% (2)
 Атлетико М 6.82% (3) 11.36% (5) 18.18% (8) 20.45% (9) 18.18% (8) 25% (11)

Предыдущие игры

Вильярреал Последние 20 матчей: +10 =7 -3
Вильярреал 2:1 Ред Булл Зальцбург Атлетик Б 1:1 Вильярреал Ред Булл Зальцбург 0:2 Вильярреал Вильярреал 1:2 Бетис
Эльче 2:2 Вильярреал Леванте 1:0 Вильярреал Вильярреал 1:1 Реал Сосьедад Жирона 0:1 Вильярреал Уэска 0:0 Вильярреал Вильярреал 2:2 Гранада Тенерифе 0:1 Вильярреал Сельта 0:4 Вильярреал Самора 1:4 Вильярреал Вильярреал 2:1 Леванте Севилья 2:0 Вильярреал Вильярреал 1:1 Атлетик Б Осасуна 1:3 Вильярреал Лехона 0:6 Вильярреал Бетис 1:1 Вильярреал Вильярреал 3:0 Карабах
Атлетико М Последние 20 матчей: +13 =3 -4
Атлетико М 0:1 Челси Атлетико М 0:2 Леванте Леванте 1:1 Атлетико М Гранада 1:2 Атлетико М
Атлетико М 2:2 Сельта Кадис 2:4 Атлетико М Атлетико М 3:1 Валенсия Эйбар 1:2 Атлетико М Атлетико М 2:0 Севилья Корнелья 1:0 Атлетико М Алавес 1:2 Атлетико М Атлетико М 1:0 Хетафе Реал Сосьедад 0:2 Атлетико М Атлетико М 3:1 Эльче CE Cardassar 0:3 Атлетико М Реал Мадрид 2:0 Атлетико М Ред Булл Зальцбург 0:2 Атлетико М Атлетико М 2:0 Вальядолид Атлетико М 1:1 Бавария Валенсия 0:1 Атлетико М

Последние игры между собой

Вильярреал: победы: 7, ничьи: 6, поражения: 7
Атлетико М: победы: 7, ничьи: 6, поражения: 7
Атлетико М 0:0 Вильярреал Ла Лига Атлетико М 3:1 Вильярреал Ла Лига Вильярреал 0:0 Атлетико М Ла Лига Атлетико М 2:0 Вильярреал Примера
Вильярреал 1:1 Атлетико М Примера Вильярреал 2:1 Атлетико М Примера Атлетико М 1:1 Вильярреал Примера Атлетико М 0:1 Вильярреал Примера Вильярреал 3:0 Атлетико М Примера Атлетико М 0:0 Вильярреал Примера Вильярреал 1:0 Атлетико М Примера Вильярреал 0:1 Атлетико М Примера Атлетико М 0:1 Вильярреал Примера Атлетико М 1:0 Вильярреал Примера Вильярреал 1:1 Атлетико М Примера Вильярреал 0:1 Атлетико М Примера Атлетико М 3:0 Вильярреал Примера Атлетико М 3:1 Вильярреал Примера Вильярреал 2:0 Атлетико М Примера Вильярреал 2:1 Атлетико М Примера
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Атлетико М Заявка 23 17 4 2 45 - 16 55
2. Реал Мадрид Заявка 24 16 4 4 42 - 19 52
3. Барселона Заявка 24 15 5 4 53 - 22 50
4. Севилья Заявка 23 15 3 5 34 - 16 48
5. Реал Сосьедад Заявка 24 11 8 5 41 - 20 41
6. Вильярреал Заявка 24 8 13 3 33 - 25 37
7. Бетис Заявка 24 11 3 10 32 - 38 36
8. Леванте Заявка 24 7 10 7 34 - 33 31
9. Гранада Заявка 24 8 6 10 29 - 41 30
10. Атлетик Б Заявка 23 8 5 10 33 - 27 29
11. Сельта Заявка 24 7 8 9 29 - 36 29
12. Валенсия Заявка 24 6 9 9 30 - 32 27
13. Осасуна Заявка 24 6 7 11 22 - 33 25
14. Кадис Заявка 24 6 7 11 21 - 40 25
15. Хетафе Заявка 24 6 6 12 17 - 30 24
16. Алавес Заявка 24 5 7 12 20 - 38 22
17. Эльче Заявка 23 4 9 10 20 - 34 21
18. Эйбар Заявка 24 4 9 11 19 - 27 21
19. Вальядолид Заявка 24 4 9 11 22 - 35 21
20. Уэска Заявка 24 3 10 11 21 - 35 19
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Атлетико М Заявка 12 9 2 1 26 - 7 29
2. Барселона Заявка 13 8 4 1 32 - 13 28
3. Севилья Заявка 11 8 1 2 19 - 7 25
4. Реал Мадрид Заявка 11 8 0 3 20 - 7 24
5. Гранада Заявка 12 6 3 3 17 - 15 21
6. Вильярреал Заявка 12 5 6 1 18 - 12 21
7. Атлетик Б Заявка 12 6 2 4 20 - 11 20
8. Бетис Заявка 12 6 2 4 16 - 15 20
9. Реал Сосьедад Заявка 12 5 5 2 22 - 10 20
10. Сельта Заявка 11 6 1 4 18 - 18 19
11. Леванте Заявка 12 4 6 2 19 - 16 18
12. Валенсия Заявка 12 4 5 3 18 - 14 17
13. Хетафе Заявка 12 4 3 5 9 - 9 15
14. Осасуна Заявка 12 4 3 5 13 - 17 15
15. Алавес Заявка 12 3 4 5 10 - 15 13
16. Эльче Заявка 12 2 6 4 11 - 17 12
17. Уэска Заявка 12 2 5 5 9 - 14 11
18. Вальядолид Заявка 12 2 4 6 12 - 20 10
19. Кадис Заявка 12 2 4 6 11 - 21 10
20. Эйбар Заявка 12 1 5 6 6 - 13 8
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Реал Мадрид Заявка 13 8 4 1 22 - 12 28
2. Атлетико М Заявка 11 8 2 1 19 - 9 26
3. Севилья Заявка 12 7 2 3 15 - 9 23
4. Барселона Заявка 11 7 1 3 21 - 9 22
5. Реал Сосьедад Заявка 12 6 3 3 19 - 10 21
6. Бетис Заявка 12 5 1 6 16 - 23 16
7. Вильярреал Заявка 12 3 7 2 15 - 13 16
8. Кадис Заявка 12 4 3 5 10 - 19 15
9. Эйбар Заявка 12 3 4 5 13 - 14 13
10. Леванте Заявка 12 3 4 5 15 - 17 13
11. Вальядолид Заявка 12 2 5 5 10 - 15 11
12. Валенсия Заявка 12 2 4 6 12 - 18 10
13. Осасуна Заявка 12 2 4 6 9 - 16 10
14. Сельта Заявка 13 1 7 5 11 - 18 10
15. Атлетик Б Заявка 11 2 3 6 13 - 16 9
16. Эльче Заявка 11 2 3 6 9 - 17 9
17. Хетафе Заявка 12 2 3 7 8 - 21 9
18. Алавес Заявка 12 2 3 7 10 - 23 9
19. Гранада Заявка 12 2 3 7 12 - 26 9
20. Уэска Заявка 12 1 5 6 12 - 21 8
  • — Лига чемпионов (Групповой этап)
  • — Лига Европы (Групповой этап)
  • — Лига конференций УЕФА (Квалификация)
  • — Вылет в Сегунду
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Вильярреал - Атлетико М от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 28 февраля 2021, осталось 2 дня 20 часов 49 минут.


    На матч можно сделать ставку с бонусом 5000 рублей.

    • Прогнозы 48
    Вильярреал 0% (0)
    X 22.9% (11)
    Атлетико М 77.1% (37)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Вильярреал
    Ничья
    Атлетико М
    3.46
    3.10
    2.55
    Все Коэффициенты

    Победитель

    Основное время
    Букмекер 1 X 2
    Бонус: 15 000 ₽ 3.15 3.10 2.47
    Бонус: 5 000 ₽ 3.28 3.08 2.44
    Бонус: 5 000 ₽ 3.20 2.95 2.55
      3.46 3.06 2.46

    Самый высокий коэффициент на матч «Вильярреал» – «Атлетико М» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Вильярреал» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Атлетико М» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Вильярреал» – «Атлетико М», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров

    Тотал

    Основное времяПервый таймВторой тайм
    Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.5 3.5 4 4 4.5 4.5 5 5 5.5 5.5 6 6
    6.55 1.07 5.50 1.12 2.60 1.47 1.98 1.83 1.62 2.44 1.29 3.60 1.20 4.20 1.05 7.90 1.04 8.30
    7.90 1.05 6.30 1.12 2.75 1.45 2.10 1.78 1.79 2.10 1.61 2.40 1.28 3.65 1.21 4.50 1.06 8.00 1.06 8.70 0.00 15.50 0.00 13.50 0.00 23.00
    8.12 1.10 2.89 1.46 2.49 1.59 2.10 1.83 1.76 2.17 1.58 2.51 1.45 2.94 1.21 4.86
    Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
    2.43 1.56 1.64 2.26 1.31 3.45 1.07 8.40 1.05 9.70
    1.62 2.30 1.30 3.40 1.07 8.10
    2.60 1.55 2.14 1.80 1.65 2.37 1.42 3.06
    Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
    3.15 1.36 2.17 1.69 1.52 2.53 1.18 4.90 1.12 6.15
    2.15 1.65 1.49 2.48 1.17 4.70

    Обе забьют

    Основное времяПервый таймВторой тайм
    Букмекер Да Нет
    1.93 1.84
    Букмекер Да Нет
    5.30 1.14
    Букмекер Да Нет
    3.90 1.25
    Где смотреть матч Вильярреал - Атлетико М онлайн

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    Прогнозы на матч Вильярреал - Атлетико М

    Исход игры
    Вильярреал
    0% (0)
    Ничья
    22.9% (11)
    Атлетико М
    77.1% (37)
    Тотал 2.5
    Больше
    59.09% (26)
    Меньше
    40.91% (18)
    Обе команды забьют
    Да
    77.27% (34)
    Нет
    22.73% (10)
    Популярный счёт
    1:2 Атлетико М
    45.8% (22)
    1:1 Ничья
    16.7% (8)
    0:2 Атлетико М
    12.5% (6)
    0:1 Атлетико М
    8.3% (4)
    2:2 Ничья
    4.2% (2)
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