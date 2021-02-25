Вильярреал
Позже
Стадион: Эстадио де ла Керамика
Атлетико М
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Морено Херард
|14 (5)
|0.58
|2.
|Алькасер Пако
|5 (1)
|0.21
|3.
|Парехо Даниэль
|3
|0.13
|4.
|Ниньо Фер
|3
|0.13
|5.
|Торрес Пау II
|2
|0.08
|6.
|Гомес Мойсес
|2 (1)
|0.08
|7.
|Тригерос Мануэль
|1
|0.04
|8.
|Чуквезе Саму
|1
|0.04
|9.
|Пино Йереми
|1
|0.04
|10.
|Пенья Рубен
|1
|0.04
|11.
|Педраса Альфонсо
|0
|0
|12.
|Марио Гаспар
|0
|0
|13.
|Коста Хауме
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Суарес Луис
|16 (2)
|0.7
|2.
|Льоренте Маркос
|8
|0.35
|3.
|Фелиш Жоау
|6 (1)
|0.26
|4.
|Корреа Анхель
|4
|0.17
|5.
|Карраско Янник
|2
|0.09
|6.
|Ньигес Сауль
|2
|0.09
|7.
|Коста Диего
|2 (1)
|0.09
|8.
|Коке Хорхе
|1
|0.04
|9.
|Лемар Тома
|1
|0.04
|10.
|Эрмосо Марио
|1
|0.04
|11.
|Торрейра Лукас
|1
|0.04
|12.
|Триппьер Киран
|0
|0
|13.
|Лоди Ренан
|0
|0
|14.
|Санчес Мануэль
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Педраса Альфонсо
|6
|0
|2.
|Иборра Висенте
|4
|0
|3.
|Тригерос Мануэль
|4
|0
|4.
|Фойт Хуан
|4
|0
|5.
|Альбиоль Рауль
|3
|0
|6.
|Парехо Даниэль
|3
|0
|7.
|Капу Этьен
|3
|0
|8.
|Коклен Франсис
|3
|0
|9.
|Морено Херард
|3
|0
|10.
|Пино Йереми
|3
|0
|11.
|Кубо Такефуса
|1
|1
|12.
|Марио Гаспар
|2
|0
|13.
|Бакка Карлос
|1
|0
|14.
|Гомес Мойсес
|1
|0
|15.
|Пенья Рубен
|1
|0
|16.
|Ниньо Фер
|1
|0
|17.
|Торрес Пау II
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Савич Стефан
|10
|0
|2.
|Коке Хорхе
|8
|0
|3.
|Ньигес Сауль
|5
|0
|4.
|Суарес Луис
|4
|0
|5.
|Кондогбия Жоффрей
|3
|0
|6.
|Карраско Янник
|3
|0
|7.
|Хименес Хосе
|3
|0
|8.
|Эрмосо Марио
|3
|0
|9.
|Фелипе Аугусто IV
|3
|0
|10.
|Фелиш Жоау
|3
|0
|11.
|Врсалько Шиме
|2
|0
|12.
|Эррера Эктор
|2
|0
|13.
|Лемар Тома
|2
|0
|14.
|Корреа Анхель
|2
|0
|15.
|Льоренте Маркос
|2
|0
|16.
|Коста Диего
|1
|0
|17.
|Парти Томас
|1
|0
|18.
|Торрейра Лукас
|1
|0
|19.
|Витоло Виктор
|1
|0
|20.
|Лоди Ренан
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Вильярреал
|27.27% (9)
|24.24% (8)
|12.12% (4)
|3.03% (1)
|27.27% (9)
|6.06% (2)
|Атлетико М
|6.82% (3)
|11.36% (5)
|18.18% (8)
|20.45% (9)
|18.18% (8)
|25% (11)
Предыдущие игры
Вильярреал Последние 20 матчей: +10 =7 -3Вильярреал 2:1 Ред Булл Зальцбург Атлетик Б 1:1 Вильярреал Ред Булл Зальцбург 0:2 Вильярреал Вильярреал 1:2 Бетис
Эльче 2:2 Вильярреал Леванте 1:0 Вильярреал Вильярреал 1:1 Реал Сосьедад Жирона 0:1 Вильярреал Уэска 0:0 Вильярреал Вильярреал 2:2 Гранада Тенерифе 0:1 Вильярреал Сельта 0:4 Вильярреал Самора 1:4 Вильярреал Вильярреал 2:1 Леванте Севилья 2:0 Вильярреал Вильярреал 1:1 Атлетик Б Осасуна 1:3 Вильярреал Лехона 0:6 Вильярреал Бетис 1:1 Вильярреал Вильярреал 3:0 Карабах
Атлетико М Последние 20 матчей: +13 =3 -4Атлетико М 0:1 Челси Атлетико М 0:2 Леванте Леванте 1:1 Атлетико М Гранада 1:2 Атлетико М
Атлетико М 2:2 Сельта Кадис 2:4 Атлетико М Атлетико М 3:1 Валенсия Эйбар 1:2 Атлетико М Атлетико М 2:0 Севилья Корнелья 1:0 Атлетико М Алавес 1:2 Атлетико М Атлетико М 1:0 Хетафе Реал Сосьедад 0:2 Атлетико М Атлетико М 3:1 Эльче CE Cardassar 0:3 Атлетико М Реал Мадрид 2:0 Атлетико М Ред Булл Зальцбург 0:2 Атлетико М Атлетико М 2:0 Вальядолид Атлетико М 1:1 Бавария Валенсия 0:1 Атлетико М
Последние игры между собой
Вильярреал: победы: 7, ничьи: 6, поражения: 7
Атлетико М: победы: 7, ничьи: 6, поражения: 7
Вильярреал 1:1 Атлетико М Примера Вильярреал 2:1 Атлетико М Примера Атлетико М 1:1 Вильярреал Примера Атлетико М 0:1 Вильярреал Примера Вильярреал 3:0 Атлетико М Примера Атлетико М 0:0 Вильярреал Примера Вильярреал 1:0 Атлетико М Примера Вильярреал 0:1 Атлетико М Примера Атлетико М 0:1 Вильярреал Примера Атлетико М 1:0 Вильярреал Примера Вильярреал 1:1 Атлетико М Примера Вильярреал 0:1 Атлетико М Примера Атлетико М 3:0 Вильярреал Примера Атлетико М 3:1 Вильярреал Примера Вильярреал 2:0 Атлетико М Примера Вильярреал 2:1 Атлетико М Примера
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Атлетико М
|Заявка
|23
|17
|4
|2
|45 - 16
|55
|2.
|Реал Мадрид
|Заявка
|24
|16
|4
|4
|42 - 19
|52
|3.
|Барселона
|Заявка
|24
|15
|5
|4
|53 - 22
|50
|4.
|Севилья
|Заявка
|23
|15
|3
|5
|34 - 16
|48
|5.
|Реал Сосьедад
|Заявка
|24
|11
|8
|5
|41 - 20
|41
|6.
|Вильярреал
|Заявка
|24
|8
|13
|3
|33 - 25
|37
|7.
|Бетис
|Заявка
|24
|11
|3
|10
|32 - 38
|36
|8.
|Леванте
|Заявка
|24
|7
|10
|7
|34 - 33
|31
|9.
|Гранада
|Заявка
|24
|8
|6
|10
|29 - 41
|30
|10.
|Атлетик Б
|Заявка
|23
|8
|5
|10
|33 - 27
|29
|11.
|Сельта
|Заявка
|24
|7
|8
|9
|29 - 36
|29
|12.
|Валенсия
|Заявка
|24
|6
|9
|9
|30 - 32
|27
|13.
|Осасуна
|Заявка
|24
|6
|7
|11
|22 - 33
|25
|14.
|Кадис
|Заявка
|24
|6
|7
|11
|21 - 40
|25
|15.
|Хетафе
|Заявка
|24
|6
|6
|12
|17 - 30
|24
|16.
|Алавес
|Заявка
|24
|5
|7
|12
|20 - 38
|22
|17.
|Эльче
|Заявка
|23
|4
|9
|10
|20 - 34
|21
|18.
|Эйбар
|Заявка
|24
|4
|9
|11
|19 - 27
|21
|19.
|Вальядолид
|Заявка
|24
|4
|9
|11
|22 - 35
|21
|20.
|Уэска
|Заявка
|24
|3
|10
|11
|21 - 35
|19
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Атлетико М
|Заявка
|12
|9
|2
|1
|26 - 7
|29
|2.
|Барселона
|Заявка
|13
|8
|4
|1
|32 - 13
|28
|3.
|Севилья
|Заявка
|11
|8
|1
|2
|19 - 7
|25
|4.
|Реал Мадрид
|Заявка
|11
|8
|0
|3
|20 - 7
|24
|5.
|Гранада
|Заявка
|12
|6
|3
|3
|17 - 15
|21
|6.
|Вильярреал
|Заявка
|12
|5
|6
|1
|18 - 12
|21
|7.
|Атлетик Б
|Заявка
|12
|6
|2
|4
|20 - 11
|20
|8.
|Бетис
|Заявка
|12
|6
|2
|4
|16 - 15
|20
|9.
|Реал Сосьедад
|Заявка
|12
|5
|5
|2
|22 - 10
|20
|10.
|Сельта
|Заявка
|11
|6
|1
|4
|18 - 18
|19
|11.
|Леванте
|Заявка
|12
|4
|6
|2
|19 - 16
|18
|12.
|Валенсия
|Заявка
|12
|4
|5
|3
|18 - 14
|17
|13.
|Хетафе
|Заявка
|12
|4
|3
|5
|9 - 9
|15
|14.
|Осасуна
|Заявка
|12
|4
|3
|5
|13 - 17
|15
|15.
|Алавес
|Заявка
|12
|3
|4
|5
|10 - 15
|13
|16.
|Эльче
|Заявка
|12
|2
|6
|4
|11 - 17
|12
|17.
|Уэска
|Заявка
|12
|2
|5
|5
|9 - 14
|11
|18.
|Вальядолид
|Заявка
|12
|2
|4
|6
|12 - 20
|10
|19.
|Кадис
|Заявка
|12
|2
|4
|6
|11 - 21
|10
|20.
|Эйбар
|Заявка
|12
|1
|5
|6
|6 - 13
|8
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Реал Мадрид
|Заявка
|13
|8
|4
|1
|22 - 12
|28
|2.
|Атлетико М
|Заявка
|11
|8
|2
|1
|19 - 9
|26
|3.
|Севилья
|Заявка
|12
|7
|2
|3
|15 - 9
|23
|4.
|Барселона
|Заявка
|11
|7
|1
|3
|21 - 9
|22
|5.
|Реал Сосьедад
|Заявка
|12
|6
|3
|3
|19 - 10
|21
|6.
|Бетис
|Заявка
|12
|5
|1
|6
|16 - 23
|16
|7.
|Вильярреал
|Заявка
|12
|3
|7
|2
|15 - 13
|16
|8.
|Кадис
|Заявка
|12
|4
|3
|5
|10 - 19
|15
|9.
|Эйбар
|Заявка
|12
|3
|4
|5
|13 - 14
|13
|10.
|Леванте
|Заявка
|12
|3
|4
|5
|15 - 17
|13
|11.
|Вальядолид
|Заявка
|12
|2
|5
|5
|10 - 15
|11
|12.
|Валенсия
|Заявка
|12
|2
|4
|6
|12 - 18
|10
|13.
|Осасуна
|Заявка
|12
|2
|4
|6
|9 - 16
|10
|14.
|Сельта
|Заявка
|13
|1
|7
|5
|11 - 18
|10
|15.
|Атлетик Б
|Заявка
|11
|2
|3
|6
|13 - 16
|9
|16.
|Эльче
|Заявка
|11
|2
|3
|6
|9 - 17
|9
|17.
|Хетафе
|Заявка
|12
|2
|3
|7
|8 - 21
|9
|18.
|Алавес
|Заявка
|12
|2
|3
|7
|10 - 23
|9
|19.
|Гранада
|Заявка
|12
|2
|3
|7
|12 - 26
|9
|20.
|Уэска
|Заявка
|12
|1
|5
|6
|12 - 21
|8
- — Лига чемпионов (Групповой этап)
- — Лига Европы (Групповой этап)
- — Лига конференций УЕФА (Квалификация)
- — Вылет в Сегунду
Победитель
Самый высокий коэффициент на матч «Вильярреал» – «Атлетико М» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Вильярреал» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Атлетико М» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Вильярреал» – «Атлетико М», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров
Тотал
Прогнозы на матч Вильярреал - Атлетико М
Исход игры
Вильярреал
0% (0)
Ничья
22.9% (11)
Атлетико М
77.1% (37)
Тотал 2.5
Больше
59.09% (26)
Меньше
40.91% (18)
Обе команды забьют
Да
77.27% (34)
Нет
22.73% (10)
Популярный счёт
1:2 Атлетико М
45.8% (22)
1:1 Ничья
16.7% (8)
0:2 Атлетико М
12.5% (6)
0:1 Атлетико М
8.3% (4)
2:2 Ничья
4.2% (2)
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