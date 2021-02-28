Портимоненсе
0:0
Первый тайм: 45+'
Стадион: Мунисипал-ди-Портиман
Маритиму
12' Желтая карточкаПеладжио Педро
38' Желтая карточкаВиллиан II
18
Муфи
Фахд
22
Андзаи
Коки
28
Виллиан
II
20
Лукинья
14
Гомеш
Бету
46
Каро
Андреас
6
Джин
- Основной состав
- Вратарь
-
18 Муфи ФахдЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
22 Андзаи КокиЗащитник
- Полузащитник
-
28 Виллиан IIПолузащитник
- Полузащитник
-
20 ЛукиньяПолузащитник
-
14 Гомеш БетуНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
19 Энрике XXIIПолузащитник
- Полузащитник
-
88 Поа ДенисПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
36 Канде Фали
-
-
-
Главный тренер: Сержиу Паулу
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
46 Каро АндреасЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
6 ДжинПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
22 Кайо СеккоВратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
23 Маседу РубенНападающий
- Нападающий
-
17 МилсонНападающий
- Нападающий
-
31 Sassa II
-
Главный тренер: Milton Mendes
Ход матча
12'
38'
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Гомеш Бету
|4
|0.19
|2.
|Боа Морте Аилтон
|3
|0.14
|3.
|Денер Клементе
|3
|0.14
|4.
|Фабрисио Месиас
|2 (1)
|0.1
|5.
|Jafar Salmani
|1
|0.05
|6.
|Оливейро Андерсон II
|1
|0.05
|7.
|Маурисио Антонио
|1
|0.05
|8.
|Эвертон Перейра
|1
|0.05
|9.
|Поссиньоло Лукас
|1
|0.05
|10.
|Муфи Фахд
|0
|0
|11.
|Лукинья
|0
|0
|12.
|Виллиан II
|0
|0
|13.
|Фернандес Лукас IV
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Пиньо Родриго
|7 (1)
|0.33
|2.
|Дьедеррик Жоэль
|6 (1)
|0.29
|3.
|Marcelo Hermes
|1
|0.05
|4.
|Милсон
|1
|0.05
|5.
|Силва Леонардо
|1
|0.05
|6.
|Зайнадин Джуниор
|1
|0.05
|7.
|Нану Гомеш
|1
|0.05
|8.
|Африко Лукас
|1
|0.05
|9.
|Винк Клаудио
|0
|0
|10.
|Корреа Хорхе
|0
|0
|11.
|Маседу Рубен
|0
|0
|12.
|Чина Фабиу
|0
|0
|13.
|Гитан Рафик
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Денер Клементе
|7
|0
|2.
|Маурисио Антонио
|5
|0
|3.
|Виллиан II
|5
|0
|4.
|Эвертон Перейра
|4
|0
|5.
|Са Педру
|3
|0
|6.
|Муфи Фахд
|3
|0
|7.
|Канде Фали
|3
|0
|8.
|Андзаи Коки
|2
|0
|9.
|Энрике XXII
|2
|0
|10.
|Поссиньоло Лукас
|2
|0
|11.
|Боа Морте Аилтон
|2
|0
|12.
|Фернандес Лукас IV
|2
|0
|13.
|Лукинья
|2
|0
|14.
|Оливейро Андерсон II
|2
|0
|15.
|Гомеш Бету
|2
|0
|16.
|Ваш Те Рикарду
|1
|0
|17.
|Велинтон Соуза
|1
|0
|18.
|Сезар Жулио VII
|1
|0
|19.
|Медейрос Фернандо
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Джин
|7
|1
|2.
|Кошта Эдгар
|4
|0
|3.
|Рене
|4
|0
|4.
|Винк Клаудио
|4
|0
|5.
|Зайнадин Джуниор
|4
|0
|6.
|Marcelo Hermes
|4
|0
|7.
|Бамбок Франк-Ив
|4
|0
|8.
|Пеладжио Педро
|4
|0
|9.
|Силва Леонардо
|3
|0
|10.
|Пиньо Родриго
|3
|0
|11.
|Милсон
|1
|1
|12.
|Корреа Хорхе
|2
|0
|13.
|Жефферсон
|2
|0
|14.
|Тамюзо Франсуа-Ксавье
|2
|0
|15.
|Маседу Рубен
|2
|0
|16.
|Гитан Рафик
|2
|0
|17.
|Африко Лукас
|2
|0
|18.
|Чина Фабиу
|0
|1
|19.
|Сёдерстрём Тим
|1
|0
|20.
|Дьедеррик Жоэль
|1
|0
|21.
|Sassa II
|1
|0
|22.
|Клебер Жан
|1
|0
|23.
|Абедзадех Амир
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Портимоненсе
|11.76% (2)
|17.65% (3)
|11.76% (2)
|5.88% (1)
|29.41% (5)
|23.53% (4)
|Маритиму
|10.53% (2)
|10.53% (2)
|15.79% (3)
|21.05% (4)
|15.79% (3)
|26.32% (5)
Предыдущие игры
Портимоненсе Последние 20 матчей: +5 =3 -12Спортинг Л 2:0 Портимоненсе Портимоненсе 4:1 Жил Висенте Пасуш де Феррейра 0:0 Портимоненсе Брага 2:1 Портимоненсе
Портимоненсе 1:2 Боавишта Морейренсе 2:2 Портимоненсе Портимоненсе 1:0 Белененсеш Риу Аве 3:0 Портимоненсе Портимоненсе 2:0 Фаренсе Бенфика 2:1 Портимоненсе Портимоненсе 0:0 Фамаликан Витория Гимарайнш 1:0 Портимоненсе Портимоненсе 1:0 Насьонал Мадейра Униан Лейрия 1:0 Портимоненсе Порту 3:1 Портимоненсе Портимоненсе 1:2 Санта-Клара Тондела 1:0 Портимоненсе Маритиму 1:2 Портимоненсе Портимоненсе 0:2 Спортинг Л Жил Висенте 1:0 Портимоненсе
Маритиму Последние 20 матчей: +6 =2 -12Маритиму 1:2 Порту Тондела 2:1 Маритиму Маритиму 1:2 Санта-Клара Маритиму 0:2 Спортинг Л
Витория Гимарайнш 1:0 Маритиму Маритиму 1:3 Эшторил Маритиму 0:3 Пасуш де Феррейра Жил Висенте 0:1 Маритиму Маритиму 2:0 Спортинг Л Брага 2:1 Маритиму Маритиму 0:0 Боавишта Риу Аве 1:3 Маритиму Маритиму 2:1 Салгейруш Маритиму 1:0 Белененсеш Фаренсе 2:1 Маритиму Маритиму 1:2 Бенфика Пенафьел 2:3 Маритиму Фамаликан 2:1 Маритиму Маритиму 0:0 Насьонал Мадейра Морейренсе 2:1 Маритиму
Последние игры между собой
Портимоненсе: победы: 5, ничьи: 3, поражения: 4
Маритиму: победы: 4, ничьи: 3, поражения: 5
Портимоненсе 3:2 Маритиму Примейра-лига Маритиму 2:1 Портимоненсе Примейра-лига Маритиму 0:3 Портимоненсе Примейра-лига Портимоненсе 1:2 Маритиму Примейра-лига Маритиму 4:1 Портимоненсе Товарищеские матчи Маритиму 3:1 Портимоненсе Кубок лиги Портимоненсе 1:0 Маритиму Примейра-лига Маритиму 1:1 Портимоненсе Примейра-лига
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Спортинг Л
|Заявка
|21
|17
|4
|0
|42 - 10
|55
|2.
|Порту
|Заявка
|21
|13
|6
|2
|45 - 22
|45
|3.
|Брага
|Заявка
|20
|14
|1
|5
|37 - 20
|43
|4.
|Бенфика
|Заявка
|20
|11
|6
|3
|33 - 17
|39
|5.
|Пасуш де Феррейра
|Заявка
|21
|11
|5
|5
|28 - 20
|38
|6.
|Витория Гимарайнш
|Заявка
|21
|10
|5
|6
|27 - 22
|35
|7.
|Санта-Клара
|Заявка
|21
|8
|4
|9
|23 - 23
|28
|8.
|Морейренсе
|Заявка
|20
|6
|7
|7
|18 - 24
|25
|9.
|Риу Аве
|Заявка
|20
|5
|7
|8
|16 - 23
|22
|10.
|Тондела
|Заявка
|20
|6
|3
|11
|21 - 34
|21
|11.
|Насьонал Мадейра
|Заявка
|20
|5
|6
|9
|19 - 26
|21
|12.
|Белененсеш
|Заявка
|20
|4
|9
|7
|11 - 16
|21
|13.
|Портимоненсе
|0:0 Заявка
|21
|5
|5
|11
|18 - 26
|20
|14.
|Жил Висенте
|Заявка
|20
|5
|4
|11
|16 - 26
|19
|15.
|Фаренсе
|Заявка
|21
|4
|7
|10
|22 - 29
|19
|16.
|Фамаликан
|Заявка
|21
|4
|7
|10
|18 - 32
|19
|17.
|Маритиму
|0:0 Заявка
|21
|5
|3
|13
|19 - 30
|18
|18.
|Боавишта
|Заявка
|21
|3
|9
|9
|21 - 34
|18
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Спортинг Л
|Заявка
|10
|8
|2
|0
|20 - 5
|26
|2.
|Брага
|Заявка
|10
|8
|1
|1
|18 - 8
|25
|3.
|Порту
|Заявка
|11
|7
|3
|1
|23 - 11
|24
|4.
|Бенфика
|Заявка
|10
|7
|2
|1
|18 - 8
|23
|5.
|Пасуш де Феррейра
|Заявка
|10
|7
|2
|1
|16 - 8
|23
|6.
|Тондела
|Заявка
|10
|6
|2
|2
|12 - 9
|20
|7.
|Витория Гимарайнш
|Заявка
|11
|5
|1
|5
|13 - 16
|16
|8.
|Портимоненсе
|0:0 Заявка
|10
|4
|3
|3
|11 - 8
|15
|9.
|Морейренсе
|Заявка
|10
|3
|5
|2
|12 - 13
|14
|10.
|Белененсеш
|Заявка
|11
|3
|5
|3
|10 - 10
|14
|11.
|Фаренсе
|Заявка
|11
|3
|4
|4
|14 - 13
|13
|12.
|Риу Аве
|Заявка
|10
|3
|3
|4
|9 - 10
|12
|13.
|Насьонал Мадейра
|Заявка
|10
|3
|3
|4
|13 - 15
|12
|14.
|Санта-Клара
|Заявка
|10
|3
|2
|5
|10 - 11
|11
|15.
|Жил Висенте
|Заявка
|10
|3
|2
|5
|8 - 10
|11
|16.
|Маритиму
|0:0 Заявка
|10
|2
|2
|6
|7 - 14
|8
|17.
|Боавишта
|Заявка
|10
|2
|2
|6
|7 - 16
|8
|18.
|Фамаликан
|Заявка
|11
|1
|5
|5
|9 - 19
|8
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Спортинг Л
|Заявка
|11
|9
|2
|0
|22 - 5
|29
|2.
|Порту
|Заявка
|10
|6
|3
|1
|22 - 11
|21
|3.
|Витория Гимарайнш
|Заявка
|10
|5
|4
|1
|14 - 6
|19
|4.
|Брага
|Заявка
|10
|6
|0
|4
|19 - 12
|18
|5.
|Санта-Клара
|Заявка
|11
|5
|2
|4
|13 - 12
|17
|6.
|Бенфика
|Заявка
|10
|4
|4
|2
|15 - 9
|16
|7.
|Пасуш де Феррейра
|Заявка
|11
|4
|3
|4
|12 - 12
|15
|8.
|Фамаликан
|Заявка
|10
|3
|2
|5
|9 - 13
|11
|9.
|Морейренсе
|Заявка
|10
|3
|2
|5
|6 - 11
|11
|10.
|Риу Аве
|Заявка
|10
|2
|4
|4
|7 - 13
|10
|11.
|Маритиму
|0:0 Заявка
|11
|3
|1
|7
|12 - 16
|10
|12.
|Боавишта
|Заявка
|11
|1
|7
|3
|14 - 18
|10
|13.
|Насьонал Мадейра
|Заявка
|10
|2
|3
|5
|6 - 11
|9
|14.
|Жил Висенте
|Заявка
|10
|2
|2
|6
|8 - 16
|8
|15.
|Белененсеш
|Заявка
|9
|1
|4
|4
|1 - 6
|7
|16.
|Фаренсе
|Заявка
|10
|1
|3
|6
|8 - 16
|6
|17.
|Портимоненсе
|0:0 Заявка
|11
|1
|2
|8
|7 - 18
|5
|18.
|Тондела
|Заявка
|10
|0
|1
|9
|9 - 25
|1
- — Лига чемпионов (Групповой этап)
- — Лига чемпионов (Квалификация)
- — Лига конференций УЕФА (Квалификация)
- — Стыковые матчи за право остаться в Примейре-лиге
- — Вылет во Вторую лигу
Победитель
Самый высокий коэффициент на матч «Портимоненсе» – «Маритиму» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Портимоненсе» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Маритиму» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Портимоненсе» – «Маритиму», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров
Тотал
Прогнозы на матч Портимоненсе 0:0 Маритиму
Исход игры
Портимоненсе
62.8% (91)
Ничья
26.9% (39)
Маритиму
10.3% (15)
Тотал 2.5
Больше
28.17% (40)
Меньше
71.83% (102)
Обе команды забьют
Да
51.41% (73)
Нет
48.59% (69)
Популярный счёт
1:0 Портимоненсе
35.2% (51)
1:1 Ничья
22.8% (33)
2:1 Портимоненсе
20% (29)
2:0 Портимоненсе
5.5% (8)
1:2 Маритиму
3.4% (5)
0:1 Маритиму
3.4% (5)
0:0 Ничья
2.8% (4)
1:3 Маритиму
1.4% (2)
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