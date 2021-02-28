  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Португалия
Портимоненсе
0:0
Первый тайм: 45+'

Стадион:
Маритиму
0'
12' Желтая карточка
Пеладжио Педро
38' Желтая карточка
Виллиан II
45'+4
94
Португал
Самуэл
18
Муфи
Фахд
2
Маурисио
Антонио
3
Поссиньоло
Лукас
22
Андзаи
Коки
77
Боа
Морте
Аилтон
28
Виллиан
II
7
Денер
Клементе
20
Лукинья
14
Гомеш
Бету
9
Фабрисио
Месиас
1
Абедзадех
Амир
2
Винк
Клаудио
46
Каро
Андреас
5
Зайнадин
Джуниор
66
Силва
Леонардо
86
Marcelo
Hermes
8
Корреа
Хорхе
6
Джин
60
Пеладжио
Педро
95
Дьедеррик
Жоэль
70
Ali
Alipourghara
Портимоненсе
4-4-2
Маритиму
5-3-2

Бомбардиры внутри турнира

Портимоненсе
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Гомеш Бету 4 0.19
2. Боа Морте Аилтон 3 0.14
3. Денер Клементе 3 0.14
4. Фабрисио Месиас 2 (1) 0.1
5. Jafar Salmani 1 0.05
6. Оливейро Андерсон II 1 0.05
7. Маурисио Антонио 1 0.05
8. Эвертон Перейра 1 0.05
9. Поссиньоло Лукас 1 0.05
10. Муфи Фахд 0 0
11. Лукинья 0 0
12. Виллиан II 0 0
13. Фернандес Лукас IV 0 0
Маритиму
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Пиньо Родриго 7 (1) 0.33
2. Дьедеррик Жоэль 6 (1) 0.29
3. Marcelo Hermes 1 0.05
4. Милсон 1 0.05
5. Силва Леонардо 1 0.05
6. Зайнадин Джуниор 1 0.05
7. Нану Гомеш 1 0.05
8. Африко Лукас 1 0.05
9. Винк Клаудио 0 0
10. Корреа Хорхе 0 0
11. Маседу Рубен 0 0
12. Чина Фабиу 0 0
13. Гитан Рафик 0 0

Карточки

Портимоненсе
# Игрок      
1. Денер Клементе 7 0
2. Маурисио Антонио 5 0
3. Виллиан II 5 0
4. Эвертон Перейра 4 0
5. Са Педру 3 0
6. Муфи Фахд 3 0
7. Канде Фали 3 0
8. Андзаи Коки 2 0
9. Энрике XXII 2 0
10. Поссиньоло Лукас 2 0
11. Боа Морте Аилтон 2 0
12. Фернандес Лукас IV 2 0
13. Лукинья 2 0
14. Оливейро Андерсон II 2 0
15. Гомеш Бету 2 0
16. Ваш Те Рикарду 1 0
17. Велинтон Соуза 1 0
18. Сезар Жулио VII 1 0
19. Медейрос Фернандо 1 0
Маритиму
# Игрок      
1. Джин 7 1
2. Кошта Эдгар 4 0
3. Рене 4 0
4. Винк Клаудио 4 0
5. Зайнадин Джуниор 4 0
6. Marcelo Hermes 4 0
7. Бамбок Франк-Ив 4 0
8. Пеладжио Педро 4 0
9. Силва Леонардо 3 0
10. Пиньо Родриго 3 0
11. Милсон 1 1
12. Корреа Хорхе 2 0
13. Жефферсон 2 0
14. Тамюзо Франсуа-Ксавье 2 0
15. Маседу Рубен 2 0
16. Гитан Рафик 2 0
17. Африко Лукас 2 0
18. Чина Фабиу 0 1
19. Сёдерстрём Тим 1 0
20. Дьедеррик Жоэль 1 0
21. Sassa II 1 0
22. Клебер Жан 1 0
23. Абедзадех Амир 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Портимоненсе 11.76% (2) 17.65% (3) 11.76% (2) 5.88% (1) 29.41% (5) 23.53% (4)
 Маритиму 10.53% (2) 10.53% (2) 15.79% (3) 21.05% (4) 15.79% (3) 26.32% (5)

Предыдущие игры

Портимоненсе Последние 20 матчей: +5 =3 -12
Спортинг Л 2:0 Портимоненсе Портимоненсе 4:1 Жил Висенте Пасуш де Феррейра 0:0 Портимоненсе Брага 2:1 Портимоненсе
Портимоненсе 1:2 Боавишта Морейренсе 2:2 Портимоненсе Портимоненсе 1:0 Белененсеш Риу Аве 3:0 Портимоненсе Портимоненсе 2:0 Фаренсе Бенфика 2:1 Портимоненсе Портимоненсе 0:0 Фамаликан Витория Гимарайнш 1:0 Портимоненсе Портимоненсе 1:0 Насьонал Мадейра Униан Лейрия 1:0 Портимоненсе Порту 3:1 Портимоненсе Портимоненсе 1:2 Санта-Клара Тондела 1:0 Портимоненсе Маритиму 1:2 Портимоненсе Портимоненсе 0:2 Спортинг Л Жил Висенте 1:0 Портимоненсе
Маритиму Последние 20 матчей: +6 =2 -12
Маритиму 1:2 Порту Тондела 2:1 Маритиму Маритиму 1:2 Санта-Клара Маритиму 0:2 Спортинг Л
Витория Гимарайнш 1:0 Маритиму Маритиму 1:3 Эшторил Маритиму 0:3 Пасуш де Феррейра Жил Висенте 0:1 Маритиму Маритиму 2:0 Спортинг Л Брага 2:1 Маритиму Маритиму 0:0 Боавишта Риу Аве 1:3 Маритиму Маритиму 2:1 Салгейруш Маритиму 1:0 Белененсеш Фаренсе 2:1 Маритиму Маритиму 1:2 Бенфика Пенафьел 2:3 Маритиму Фамаликан 2:1 Маритиму Маритиму 0:0 Насьонал Мадейра Морейренсе 2:1 Маритиму

Последние игры между собой

Портимоненсе: победы: 5, ничьи: 3, поражения: 4
Маритиму: победы: 4, ничьи: 3, поражения: 5
Маритиму 1:2 Портимоненсе Примейра-лига Портимоненсе 3:2 Маритиму Примейра-лига Маритиму 1:1 Портимоненсе Примейра-лига Маритиму 1:1 Портимоненсе Товарищеские матчи
Портимоненсе 3:2 Маритиму Примейра-лига Маритиму 2:1 Портимоненсе Примейра-лига Маритиму 0:3 Портимоненсе Примейра-лига Портимоненсе 1:2 Маритиму Примейра-лига Маритиму 4:1 Портимоненсе Товарищеские матчи Маритиму 3:1 Портимоненсе Кубок лиги Портимоненсе 1:0 Маритиму Примейра-лига Маритиму 1:1 Портимоненсе Примейра-лига
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Спортинг Л Заявка 21 17 4 0 42 - 10 55
2. Порту Заявка 21 13 6 2 45 - 22 45
3. Брага Заявка 20 14 1 5 37 - 20 43
4. Бенфика Заявка 20 11 6 3 33 - 17 39
5. Пасуш де Феррейра Заявка 21 11 5 5 28 - 20 38
6. Витория Гимарайнш Заявка 21 10 5 6 27 - 22 35
7. Санта-Клара Заявка 21 8 4 9 23 - 23 28
8. Морейренсе Заявка 20 6 7 7 18 - 24 25
9. Риу Аве Заявка 20 5 7 8 16 - 23 22
10. Тондела Заявка 20 6 3 11 21 - 34 21
11. Насьонал Мадейра Заявка 20 5 6 9 19 - 26 21
12. Белененсеш Заявка 20 4 9 7 11 - 16 21
13. Портимоненсе 0:0 Заявка 21 5 5 11 18 - 26 20
14. Жил Висенте Заявка 20 5 4 11 16 - 26 19
15. Фаренсе Заявка 21 4 7 10 22 - 29 19
16. Фамаликан Заявка 21 4 7 10 18 - 32 19
17. Маритиму 0:0 Заявка 21 5 3 13 19 - 30 18
18. Боавишта Заявка 21 3 9 9 21 - 34 18
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Спортинг Л Заявка 10 8 2 0 20 - 5 26
2. Брага Заявка 10 8 1 1 18 - 8 25
3. Порту Заявка 11 7 3 1 23 - 11 24
4. Бенфика Заявка 10 7 2 1 18 - 8 23
5. Пасуш де Феррейра Заявка 10 7 2 1 16 - 8 23
6. Тондела Заявка 10 6 2 2 12 - 9 20
7. Витория Гимарайнш Заявка 11 5 1 5 13 - 16 16
8. Портимоненсе 0:0 Заявка 10 4 3 3 11 - 8 15
9. Морейренсе Заявка 10 3 5 2 12 - 13 14
10. Белененсеш Заявка 11 3 5 3 10 - 10 14
11. Фаренсе Заявка 11 3 4 4 14 - 13 13
12. Риу Аве Заявка 10 3 3 4 9 - 10 12
13. Насьонал Мадейра Заявка 10 3 3 4 13 - 15 12
14. Санта-Клара Заявка 10 3 2 5 10 - 11 11
15. Жил Висенте Заявка 10 3 2 5 8 - 10 11
16. Маритиму 0:0 Заявка 10 2 2 6 7 - 14 8
17. Боавишта Заявка 10 2 2 6 7 - 16 8
18. Фамаликан Заявка 11 1 5 5 9 - 19 8
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Спортинг Л Заявка 11 9 2 0 22 - 5 29
2. Порту Заявка 10 6 3 1 22 - 11 21
3. Витория Гимарайнш Заявка 10 5 4 1 14 - 6 19
4. Брага Заявка 10 6 0 4 19 - 12 18
5. Санта-Клара Заявка 11 5 2 4 13 - 12 17
6. Бенфика Заявка 10 4 4 2 15 - 9 16
7. Пасуш де Феррейра Заявка 11 4 3 4 12 - 12 15
8. Фамаликан Заявка 10 3 2 5 9 - 13 11
9. Морейренсе Заявка 10 3 2 5 6 - 11 11
10. Риу Аве Заявка 10 2 4 4 7 - 13 10
11. Маритиму 0:0 Заявка 11 3 1 7 12 - 16 10
12. Боавишта Заявка 11 1 7 3 14 - 18 10
13. Насьонал Мадейра Заявка 10 2 3 5 6 - 11 9
14. Жил Висенте Заявка 10 2 2 6 8 - 16 8
15. Белененсеш Заявка 9 1 4 4 1 - 6 7
16. Фаренсе Заявка 10 1 3 6 8 - 16 6
17. Портимоненсе 0:0 Заявка 11 1 2 8 7 - 18 5
18. Тондела Заявка 10 0 1 9 9 - 25 1
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  • — Стыковые матчи за право остаться в Примейре-лиге
  • — Вылет во Вторую лигу
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Estadio do Portimonense. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы 145
Портимоненсе 62.8% (91)
X 26.9% (39)
Маритиму 10.3% (15)
Все прогнозы
1.51 Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Портимоненсе
Ничья
Маритиму
2.64
3.22
4.55
Все Коэффициенты

Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
Бонус: 15 000 ₽ 2.55 2.40 4.10
Бонус: 5 000 ₽ 1.93 3.22 4.55
Бонус: 5 000 ₽ 2.60 2.25 4.50
  2.64 2.35 4.36

Самый высокий коэффициент на матч «Портимоненсе» – «Маритиму» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Портимоненсе» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Маритиму» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Портимоненсе» – «Маритиму», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров

Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.5 3.5 4 4 4.5 4.5 5 5 5.5 5.5 6 6
6.70 1.07 5.65 1.11 2.64 1.46 2.08 1.75 1.60 2.48 1.30 3.52 1.21 4.20 1.06 7.60 1.04 8.10
3.25 1.31 2.30 1.58 1.60 2.25 1.23 3.90 1.79 2.03 1.15 5.00 1.03 10.00 1.02 11.00 1.02 11.00 1.01 12.60 0.00 14.00 0.00 14.50 0.00 21.00
3.30 1.35 2.73 1.49 2.14 1.76 1.69 2.24 1.49 2.72 1.65 2.32 1.41 3.04 1.74 2.18 1.56 2.50 1.46 2.86 1.21 4.69
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
2.48 1.54 1.62 2.30 1.32 3.38 1.08 8.10 1.05 9.50
1.25 3.75 1.20 4.20 1.11 5.80 1.07 7.50
1.13 6.20 1.34 3.33 1.11 7.01 1.38 3.11
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
3.20 1.35 2.19 1.68 1.53 2.50 1.19 4.75 1.13 6.00
2.20 1.63 1.52 2.44 1.18 4.50

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
3.45 1.28
Букмекер Да Нет
9.00 1.04
Букмекер Да Нет
3.95 1.21
Где смотреть матч Портимоненсе 0:0 Маритиму онлайн

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Прогнозы на матч Портимоненсе 0:0 Маритиму

Исход игры
Портимоненсе
62.8% (91)
Ничья
26.9% (39)
Маритиму
10.3% (15)
Тотал 2.5
Больше
28.17% (40)
Меньше
71.83% (102)
Обе команды забьют
Да
51.41% (73)
Нет
48.59% (69)
Популярный счёт
1:0 Портимоненсе
35.2% (51)
1:1 Ничья
22.8% (33)
2:1 Портимоненсе
20% (29)
2:0 Портимоненсе
5.5% (8)
1:2 Маритиму
3.4% (5)
0:1 Маритиму
3.4% (5)
0:0 Ничья
2.8% (4)
1:3 Маритиму
1.4% (2)
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