Портимоненсе
0:0
Конец матча
Стадион: Мунисипал-ди-Портиман
Маритиму
12' Желтая карточкаПеладжио Педро
38' Желтая карточкаВиллиан II
90' Желтая карточкаЗайнадин Джуниор
18
Муфи
Фахд
22
Андзаи
Коки
28
Виллиан
II
20
Лукинья
14
Гомеш
Бету
46
Каро
Андреас
6
Джин
- Основной состав
- Вратарь
-
18 Муфи ФахдЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
22 Андзаи КокиЗащитник
- Полузащитник
-
28 Виллиан IIПолузащитник
- Полузащитник
-
20 ЛукиньяПолузащитник
-
14 Гомеш БетуНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
19 Энрике XXIIПолузащитник
- Полузащитник
-
88 Поа ДенисПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
36 Канде Фали
-
-
-
Главный тренер: Сержиу Паулу
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
46 Каро АндреасЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
6 ДжинПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
22 Кайо СеккоВратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
23 Маседу РубенНападающий
- Нападающий
-
17 МилсонНападающий
- Нападающий
-
31 Sassa II
-
Главный тренер: Milton Mendes
Ход матча
12'
38'
88'
90'
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Гомеш Бету
|4
|0.19
|2.
|Боа Морте Аилтон
|3
|0.14
|3.
|Денер Клементе
|3
|0.14
|4.
|Фабрисио Месиас
|2 (1)
|0.1
|5.
|Jafar Salmani
|1
|0.05
|6.
|Оливейро Андерсон II
|1
|0.05
|7.
|Маурисио Антонио
|1
|0.05
|8.
|Эвертон Перейра
|1
|0.05
|9.
|Поссиньоло Лукас
|1
|0.05
|10.
|Муфи Фахд
|0
|0
|11.
|Лукинья
|0
|0
|12.
|Виллиан II
|0
|0
|13.
|Фернандес Лукас IV
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Пиньо Родриго
|7 (1)
|0.33
|2.
|Дьедеррик Жоэль
|6 (1)
|0.29
|3.
|Marcelo Hermes
|1
|0.05
|4.
|Милсон
|1
|0.05
|5.
|Силва Леонардо
|1
|0.05
|6.
|Зайнадин Джуниор
|1
|0.05
|7.
|Нану Гомеш
|1
|0.05
|8.
|Африко Лукас
|1
|0.05
|9.
|Винк Клаудио
|0
|0
|10.
|Корреа Хорхе
|0
|0
|11.
|Маседу Рубен
|0
|0
|12.
|Чина Фабиу
|0
|0
|13.
|Гитан Рафик
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Денер Клементе
|7
|0
|2.
|Маурисио Антонио
|5
|0
|3.
|Виллиан II
|5
|0
|4.
|Эвертон Перейра
|4
|0
|5.
|Са Педру
|3
|0
|6.
|Муфи Фахд
|3
|0
|7.
|Канде Фали
|3
|0
|8.
|Андзаи Коки
|2
|0
|9.
|Энрике XXII
|2
|0
|10.
|Поссиньоло Лукас
|2
|0
|11.
|Боа Морте Аилтон
|2
|0
|12.
|Фернандес Лукас IV
|2
|0
|13.
|Лукинья
|2
|0
|14.
|Оливейро Андерсон II
|2
|0
|15.
|Гомеш Бету
|2
|0
|16.
|Ваш Те Рикарду
|1
|0
|17.
|Велинтон Соуза
|1
|0
|18.
|Сезар Жулио VII
|1
|0
|19.
|Медейрос Фернандо
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Джин
|7
|1
|2.
|Зайнадин Джуниор
|5
|0
|3.
|Кошта Эдгар
|4
|0
|4.
|Рене
|4
|0
|5.
|Винк Клаудио
|4
|0
|6.
|Marcelo Hermes
|4
|0
|7.
|Бамбок Франк-Ив
|4
|0
|8.
|Пеладжио Педро
|4
|0
|9.
|Силва Леонардо
|3
|0
|10.
|Пиньо Родриго
|3
|0
|11.
|Милсон
|1
|1
|12.
|Корреа Хорхе
|2
|0
|13.
|Жефферсон
|2
|0
|14.
|Тамюзо Франсуа-Ксавье
|2
|0
|15.
|Маседу Рубен
|2
|0
|16.
|Гитан Рафик
|2
|0
|17.
|Африко Лукас
|2
|0
|18.
|Чина Фабиу
|0
|1
|19.
|Сёдерстрём Тим
|1
|0
|20.
|Дьедеррик Жоэль
|1
|0
|21.
|Sassa II
|1
|0
|22.
|Клебер Жан
|1
|0
|23.
|Абедзадех Амир
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Портимоненсе
|11.76% (2)
|17.65% (3)
|11.76% (2)
|5.88% (1)
|29.41% (5)
|23.53% (4)
|Маритиму
|10.53% (2)
|10.53% (2)
|15.79% (3)
|21.05% (4)
|15.79% (3)
|26.32% (5)
Предыдущие игры
Портимоненсе Последние 20 матчей: +5 =3 -12Спортинг Л 2:0 Портимоненсе Портимоненсе 4:1 Жил Висенте Пасуш де Феррейра 0:0 Портимоненсе Брага 2:1 Портимоненсе
Портимоненсе 1:2 Боавишта Морейренсе 2:2 Портимоненсе Портимоненсе 1:0 Белененсеш Риу Аве 3:0 Портимоненсе Портимоненсе 2:0 Фаренсе Бенфика 2:1 Портимоненсе Портимоненсе 0:0 Фамаликан Витория Гимарайнш 1:0 Портимоненсе Портимоненсе 1:0 Насьонал Мадейра Униан Лейрия 1:0 Портимоненсе Порту 3:1 Портимоненсе Портимоненсе 1:2 Санта-Клара Тондела 1:0 Портимоненсе Маритиму 1:2 Портимоненсе Портимоненсе 0:2 Спортинг Л Жил Висенте 1:0 Портимоненсе
Маритиму Последние 20 матчей: +6 =2 -12Маритиму 1:2 Порту Тондела 2:1 Маритиму Маритиму 1:2 Санта-Клара Маритиму 0:2 Спортинг Л
Витория Гимарайнш 1:0 Маритиму Маритиму 1:3 Эшторил Маритиму 0:3 Пасуш де Феррейра Жил Висенте 0:1 Маритиму Маритиму 2:0 Спортинг Л Брага 2:1 Маритиму Маритиму 0:0 Боавишта Риу Аве 1:3 Маритиму Маритиму 2:1 Салгейруш Маритиму 1:0 Белененсеш Фаренсе 2:1 Маритиму Маритиму 1:2 Бенфика Пенафьел 2:3 Маритиму Фамаликан 2:1 Маритиму Маритиму 0:0 Насьонал Мадейра Морейренсе 2:1 Маритиму
Последние игры между собой
Портимоненсе: победы: 5, ничьи: 3, поражения: 4
Маритиму: победы: 4, ничьи: 3, поражения: 5
Портимоненсе 3:2 Маритиму Примейра-лига Маритиму 2:1 Портимоненсе Примейра-лига Маритиму 0:3 Портимоненсе Примейра-лига Портимоненсе 1:2 Маритиму Примейра-лига Маритиму 4:1 Портимоненсе Товарищеские матчи Маритиму 3:1 Портимоненсе Кубок лиги Портимоненсе 1:0 Маритиму Примейра-лига Маритиму 1:1 Портимоненсе Примейра-лига
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Спортинг Л
|Заявка
|21
|17
|4
|0
|42 - 10
|55
|2.
|Порту
|Заявка
|21
|13
|6
|2
|45 - 22
|45
|3.
|Брага
|Заявка
|20
|14
|1
|5
|37 - 20
|43
|4.
|Бенфика
|Заявка
|20
|11
|6
|3
|33 - 17
|39
|5.
|Пасуш де Феррейра
|Заявка
|21
|11
|5
|5
|28 - 20
|38
|6.
|Витория Гимарайнш
|Заявка
|21
|10
|5
|6
|27 - 22
|35
|7.
|Санта-Клара
|Заявка
|21
|8
|4
|9
|23 - 23
|28
|8.
|Морейренсе
|Заявка
|20
|6
|7
|7
|18 - 24
|25
|9.
|Риу Аве
|Заявка
|20
|5
|7
|8
|16 - 23
|22
|10.
|Тондела
|Заявка
|20
|6
|3
|11
|21 - 34
|21
|11.
|Насьонал Мадейра
|Заявка
|20
|5
|6
|9
|19 - 26
|21
|12.
|Белененсеш
|Заявка
|20
|4
|9
|7
|11 - 16
|21
|13.
|Портимоненсе
|Заявка
|21
|5
|5
|11
|18 - 26
|20
|14.
|Жил Висенте
|Заявка
|20
|5
|4
|11
|16 - 26
|19
|15.
|Фаренсе
|Заявка
|21
|4
|7
|10
|22 - 29
|19
|16.
|Фамаликан
|Заявка
|21
|4
|7
|10
|18 - 32
|19
|17.
|Маритиму
|Заявка
|21
|5
|3
|13
|19 - 30
|18
|18.
|Боавишта
|Заявка
|21
|3
|9
|9
|21 - 34
|18
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Спортинг Л
|Заявка
|10
|8
|2
|0
|20 - 5
|26
|2.
|Брага
|Заявка
|10
|8
|1
|1
|18 - 8
|25
|3.
|Порту
|Заявка
|11
|7
|3
|1
|23 - 11
|24
|4.
|Бенфика
|Заявка
|10
|7
|2
|1
|18 - 8
|23
|5.
|Пасуш де Феррейра
|Заявка
|10
|7
|2
|1
|16 - 8
|23
|6.
|Тондела
|Заявка
|10
|6
|2
|2
|12 - 9
|20
|7.
|Витория Гимарайнш
|Заявка
|11
|5
|1
|5
|13 - 16
|16
|8.
|Портимоненсе
|Заявка
|10
|4
|3
|3
|11 - 8
|15
|9.
|Морейренсе
|Заявка
|10
|3
|5
|2
|12 - 13
|14
|10.
|Белененсеш
|Заявка
|11
|3
|5
|3
|10 - 10
|14
|11.
|Фаренсе
|Заявка
|11
|3
|4
|4
|14 - 13
|13
|12.
|Риу Аве
|Заявка
|10
|3
|3
|4
|9 - 10
|12
|13.
|Насьонал Мадейра
|Заявка
|10
|3
|3
|4
|13 - 15
|12
|14.
|Санта-Клара
|Заявка
|10
|3
|2
|5
|10 - 11
|11
|15.
|Жил Висенте
|Заявка
|10
|3
|2
|5
|8 - 10
|11
|16.
|Маритиму
|Заявка
|10
|2
|2
|6
|7 - 14
|8
|17.
|Боавишта
|Заявка
|10
|2
|2
|6
|7 - 16
|8
|18.
|Фамаликан
|Заявка
|11
|1
|5
|5
|9 - 19
|8
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Спортинг Л
|Заявка
|11
|9
|2
|0
|22 - 5
|29
|2.
|Порту
|Заявка
|10
|6
|3
|1
|22 - 11
|21
|3.
|Витория Гимарайнш
|Заявка
|10
|5
|4
|1
|14 - 6
|19
|4.
|Брага
|Заявка
|10
|6
|0
|4
|19 - 12
|18
|5.
|Санта-Клара
|Заявка
|11
|5
|2
|4
|13 - 12
|17
|6.
|Бенфика
|Заявка
|10
|4
|4
|2
|15 - 9
|16
|7.
|Пасуш де Феррейра
|Заявка
|11
|4
|3
|4
|12 - 12
|15
|8.
|Фамаликан
|Заявка
|10
|3
|2
|5
|9 - 13
|11
|9.
|Морейренсе
|Заявка
|10
|3
|2
|5
|6 - 11
|11
|10.
|Риу Аве
|Заявка
|10
|2
|4
|4
|7 - 13
|10
|11.
|Маритиму
|Заявка
|11
|3
|1
|7
|12 - 16
|10
|12.
|Боавишта
|Заявка
|11
|1
|7
|3
|14 - 18
|10
|13.
|Насьонал Мадейра
|Заявка
|10
|2
|3
|5
|6 - 11
|9
|14.
|Жил Висенте
|Заявка
|10
|2
|2
|6
|8 - 16
|8
|15.
|Белененсеш
|Заявка
|9
|1
|4
|4
|1 - 6
|7
|16.
|Фаренсе
|Заявка
|10
|1
|3
|6
|8 - 16
|6
|17.
|Портимоненсе
|Заявка
|11
|1
|2
|8
|7 - 18
|5
|18.
|Тондела
|Заявка
|10
|0
|1
|9
|9 - 25
|1
- — Лига чемпионов (Групповой этап)
- — Лига чемпионов (Квалификация)
- — Лига конференций УЕФА (Квалификация)
- — Стыковые матчи за право остаться в Примейре-лиге
- — Вылет во Вторую лигу
Победитель
Самый высокий коэффициент на матч «Портимоненсе» – «Маритиму» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Портимоненсе» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Маритиму» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Портимоненсе» – «Маритиму», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров
Тотал
Прогнозы на матч Портимоненсе 0:0 Маритиму
Исход игры
Портимоненсе
62.8% (91)
Ничья
26.9% (39)
Маритиму
10.3% (15)
Тотал 2.5
Больше
28.17% (40)
Меньше
71.83% (102)
Обе команды забьют
Да
51.41% (73)
Нет
48.59% (69)
Популярный счёт
1:0 Портимоненсе
35.2% (51)
1:1 Ничья
22.8% (33)
2:1 Портимоненсе
20% (29)
2:0 Портимоненсе
5.5% (8)
1:2 Маритиму
3.4% (5)
0:1 Маритиму
3.4% (5)
0:0 Ничья
2.8% (4)
1:3 Маритиму
1.4% (2)
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