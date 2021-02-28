Гранада
0:0
Первый тайм: 22'
Стадион: Нуэво Лос Карменес
Эльче
16
Виктор
Диаз
8
Этеки
Ян
13
Бадия
Эдгар
25
Мохика
Хоан
11
Моренте
Тете
16
Фидель
Чавес
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
16 Виктор ДиазЗащитник
-
8 Этеки ЯнПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
18 Марин АдрианЗащитник
- Полузащитник
-
28 Руис ИсмаПолузащитник
-
27 АрандаПолузащитник
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Мартинес Диего
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Дисквалифицирован
- Основной состав
-
13 Бадия ЭдгарВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
25 Мохика ХоанЗащитник
-
11 Моренте ТетеПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
16 Фидель ЧавесПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
45 Андреу ЛлуисВратарь
-
23 СифуЗащитник
-
24 ХосемаЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Милья ПереПолузащитник
-
15 Луисми ЛуисПолузащитник
-
Главный тренер: Эскриба Фран
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
Статистика матча
-
0 Голы 0
-
3 Удары по воротам 0
-
0 Удары в створ 0
-
2 Угловые 0
-
0 Офсайды 0
-
3 Нарушения правил 3
-
0 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
46 Владение мячом, % 54
Владение мячом
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Суарес Луис III
|5
|0.2
|2.
|Сольдадо Роберто
|5 (1)
|0.2
|3.
|Кенеди Роберт
|3
|0.12
|4.
|Видаль Молина
|3
|0.12
|5.
|Эррера Янгель
|3
|0.12
|6.
|Мачис Дарвин
|2
|0.08
|7.
|Санчес Герман
|2
|0.08
|8.
|Соро Альберто
|1
|0.04
|9.
|Милья Луис
|1
|0.04
|10.
|Монторо Анхель
|1 (1)
|0.04
|11.
|Дуарте Домингуш
|1
|0.04
|12.
|Кина Домингуш
|1
|0.04
|13.
|Фулкье Димитри
|0
|0
|14.
|Пуэртас Антонио
|0
|0
|15.
|Гоналон Максим
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Фернандес Хосан
|4
|0.17
|2.
|Фидель Чавес
|4 (2)
|0.17
|3.
|Бое Лукас
|4
|0.17
|4.
|Моренте Тете
|2
|0.08
|5.
|Каррильо Гидо
|2
|0.08
|6.
|Милья Пере
|1
|0.04
|7.
|Ригони Эмилиано
|1
|0.04
|8.
|Гутьеррес Хосе
|1
|0.04
|9.
|Кальво Даниэль
|1
|0.04
|10.
|Барраган Антонио
|0
|0
|11.
|Верду Гонсало
|0
|0
|12.
|Хосема
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Санчес Герман
|7
|1
|2.
|Гоналон Максим
|6
|1
|3.
|Фулкье Димитри
|7
|0
|4.
|Эррера Янгель
|6
|0
|5.
|Дуарте Домингуш
|4
|1
|6.
|Сольдадо Роберто
|4
|0
|7.
|Пуэртас Антонио
|4
|0
|8.
|Суарес Луис III
|4
|0
|9.
|Монторо Анхель
|3
|0
|10.
|Вальехо Хесус
|1
|1
|11.
|Этеки Ян
|0
|1
|12.
|Кенеди Роберт
|1
|0
|13.
|Мачис Дарвин
|1
|0
|14.
|Вико Федерико
|1
|0
|15.
|Силва Руи
|1
|0
|16.
|Виктор Диаз
|1
|0
|17.
|Милья Луис
|1
|0
|18.
|Перес Неуэн
|1
|0
|19.
|Нева Карлос
|1
|0
|20.
|Барсия Серхио
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Марконе Иван
|6
|1
|2.
|Верду Гонсало
|7
|0
|3.
|Бое Лукас
|4
|1
|4.
|Барраган Антонио
|5
|0
|5.
|Моренте Тете
|5
|0
|6.
|Ригони Эмилиано
|4
|0
|7.
|Диего Гонсалес VII
|4
|0
|8.
|Милья Пере
|3
|0
|9.
|Гутьеррес Хосе
|2
|0
|10.
|Фидель Чавес
|2
|0
|11.
|Санчес-Миньо Хуан
|2
|0
|12.
|Мфулу Оменуке
|2
|0
|13.
|Фернандес Хосан
|2
|0
|14.
|Хосема
|2
|0
|15.
|Кальво Даниэль
|1
|0
|16.
|Нино Хуан
|1
|0
|17.
|Каррильо Гидо
|1
|0
|18.
|Родригес Виктор II
|1
|0
|19.
|Сифу
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Гранада
|14.29% (4)
|17.86% (5)
|17.86% (5)
|14.29% (4)
|10.71% (3)
|25% (7)
|Эльче
|15% (3)
|5% (1)
|30% (6)
|25% (5)
|15% (3)
|10% (2)
Предыдущие игры
Гранада Последние 20 матчей: +9 =3 -8Наполи 2:1 Гранада Уэска 3:2 Гранада Гранада 2:0 Наполи Гранада 1:2 Атлетико М
Леванте 2:2 Гранада Гранада 3:5 Барселона Гранада 0:0 Сельта Навалкарнеро 0:6 Гранада Осасуна 3:1 Гранада Вильярреал 2:2 Гранада Малага 1:2 Гранада Гранада 2:0 Осасуна Гранада 0:4 Барселона Леонеса 1:2 Гранада Эйбар 2:0 Гранада Гранада 2:1 Валенсия Реал Мадрид 2:0 Гранада Гранада 2:0 Бетис Сан-Хуан 0:2 Гранада Эльче 0:1 Гранада
Эльче Последние 20 матчей: +3 =8 -9Барселона 3:0 Эльче Эльче 1:0 Эйбар Сельта 3:1 Эльче Эльче 2:2 Вильярреал
Валенсия 1:0 Эльче Эльче 0:2 Барселона Вальядолид 2:2 Эльче Райо Вальекано 2:0 Эльче Эльче 1:3 Хетафе Ла-Нусия 0:1 Эльче Атлетик Б 1:0 Эльче Эльче 1:1 Реал Мадрид Эльче 2:2 Осасуна Атлетико М 3:1 Эльче Буноль 1:2 Эльче Эльче 0:1 Гранада Вильярреал 0:0 Эльче Эльче 1:1 Кадис Леванте 1:1 Эльче Эльче 1:1 Сельта
Последние игры между собой
Гранада: победы: 5, ничьи: 6, поражения: 1
Эльче: победы: 1, ничьи: 6, поражения: 5
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Атлетико М
|Заявка
|23
|17
|4
|2
|45 - 16
|55
|2.
|Барселона
|Заявка
|25
|16
|5
|4
|55 - 22
|53
|3.
|Реал Мадрид
|Заявка
|24
|16
|4
|4
|42 - 19
|52
|4.
|Севилья
|Заявка
|24
|15
|3
|6
|34 - 18
|48
|5.
|Реал Сосьедад
|Заявка
|24
|11
|8
|5
|41 - 20
|41
|6.
|Бетис
|Заявка
|25
|12
|3
|10
|33 - 38
|39
|7.
|Вильярреал
|Заявка
|24
|8
|13
|3
|33 - 25
|37
|8.
|Леванте
|Заявка
|25
|7
|11
|7
|35 - 34
|32
|9.
|Гранада
|0:0 Заявка
|25
|8
|7
|10
|29 - 41
|31
|10.
|Атлетик Б
|Заявка
|24
|8
|6
|10
|34 - 28
|30
|11.
|Сельта
|Заявка
|25
|7
|9
|9
|30 - 37
|30
|12.
|Осасуна
|Заявка
|25
|7
|7
|11
|23 - 33
|28
|13.
|Хетафе
|Заявка
|25
|7
|6
|12
|20 - 30
|27
|14.
|Валенсия
|Заявка
|25
|6
|9
|10
|30 - 35
|27
|15.
|Кадис
|Заявка
|25
|6
|7
|12
|21 - 41
|25
|16.
|Эльче
|0:0 Заявка
|24
|4
|10
|10
|20 - 34
|22
|17.
|Алавес
|Заявка
|25
|5
|7
|13
|20 - 39
|22
|18.
|Эйбар
|Заявка
|25
|4
|10
|11
|20 - 28
|22
|19.
|Вальядолид
|Заявка
|25
|4
|10
|11
|23 - 36
|22
|20.
|Уэска
|Заявка
|25
|3
|11
|11
|22 - 36
|20
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Атлетико М
|Заявка
|12
|9
|2
|1
|26 - 7
|29
|2.
|Барселона
|Заявка
|13
|8
|4
|1
|32 - 13
|28
|3.
|Севилья
|Заявка
|12
|8
|1
|3
|19 - 9
|25
|4.
|Реал Мадрид
|Заявка
|11
|8
|0
|3
|20 - 7
|24
|5.
|Гранада
|0:0 Заявка
|13
|6
|4
|3
|17 - 15
|22
|6.
|Вильярреал
|Заявка
|12
|5
|6
|1
|18 - 12
|21
|7.
|Атлетик Б
|Заявка
|12
|6
|2
|4
|20 - 11
|20
|8.
|Бетис
|Заявка
|12
|6
|2
|4
|16 - 15
|20
|9.
|Сельта
|Заявка
|12
|6
|2
|4
|19 - 19
|20
|10.
|Реал Сосьедад
|Заявка
|12
|5
|5
|2
|22 - 10
|20
|11.
|Леванте
|Заявка
|13
|4
|7
|2
|20 - 17
|19
|12.
|Хетафе
|Заявка
|13
|5
|3
|5
|12 - 9
|18
|13.
|Валенсия
|Заявка
|12
|4
|5
|3
|18 - 14
|17
|14.
|Осасуна
|Заявка
|12
|4
|3
|5
|13 - 17
|15
|15.
|Алавес
|Заявка
|13
|3
|4
|6
|10 - 16
|13
|16.
|Эльче
|0:0 Заявка
|12
|2
|6
|4
|11 - 17
|12
|17.
|Уэска
|Заявка
|12
|2
|5
|5
|9 - 14
|11
|18.
|Вальядолид
|Заявка
|12
|2
|4
|6
|12 - 20
|10
|19.
|Кадис
|Заявка
|13
|2
|4
|7
|11 - 22
|10
|20.
|Эйбар
|Заявка
|13
|1
|6
|6
|7 - 14
|9
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Реал Мадрид
|Заявка
|13
|8
|4
|1
|22 - 12
|28
|2.
|Атлетико М
|Заявка
|11
|8
|2
|1
|19 - 9
|26
|3.
|Барселона
|Заявка
|12
|8
|1
|3
|23 - 9
|25
|4.
|Севилья
|Заявка
|12
|7
|2
|3
|15 - 9
|23
|5.
|Реал Сосьедад
|Заявка
|12
|6
|3
|3
|19 - 10
|21
|6.
|Бетис
|Заявка
|13
|6
|1
|6
|17 - 23
|19
|7.
|Вильярреал
|Заявка
|12
|3
|7
|2
|15 - 13
|16
|8.
|Кадис
|Заявка
|12
|4
|3
|5
|10 - 19
|15
|9.
|Эйбар
|Заявка
|12
|3
|4
|5
|13 - 14
|13
|10.
|Леванте
|Заявка
|12
|3
|4
|5
|15 - 17
|13
|11.
|Осасуна
|Заявка
|13
|3
|4
|6
|10 - 16
|13
|12.
|Вальядолид
|Заявка
|13
|2
|6
|5
|11 - 16
|12
|13.
|Атлетик Б
|Заявка
|12
|2
|4
|6
|14 - 17
|10
|14.
|Эльче
|0:0 Заявка
|12
|2
|4
|6
|9 - 17
|10
|15.
|Валенсия
|Заявка
|13
|2
|4
|7
|12 - 21
|10
|16.
|Сельта
|Заявка
|13
|1
|7
|5
|11 - 18
|10
|17.
|Алавес
|Заявка
|12
|2
|3
|7
|10 - 23
|9
|18.
|Хетафе
|Заявка
|12
|2
|3
|7
|8 - 21
|9
|19.
|Гранада
|0:0 Заявка
|12
|2
|3
|7
|12 - 26
|9
|20.
|Уэска
|Заявка
|13
|1
|6
|6
|13 - 22
|9
- — Лига чемпионов (Групповой этап)
- — Лига Европы (Групповой этап)
- — Лига конференций УЕФА (Квалификация)
- — Вылет в Сегунду
Победитель
Самый высокий коэффициент на матч «Гранада» – «Эльче» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Гранада» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Эльче» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Гранада» – «Эльче», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров
Тотал
Прогнозы на матч Гранада 0:0 Эльче
Исход игры
Гранада
89.9% (133)
Ничья
8.1% (12)
Эльче
2% (3)
Тотал 2.5
Больше
43.45% (63)
Меньше
56.55% (82)
Обе команды забьют
Да
48.28% (70)
Нет
51.72% (75)
Популярный счёт
2:1 Гранада
37.2% (55)
1:0 Гранада
37.2% (55)
2:0 Гранада
10.8% (16)
1:1 Ничья
5.4% (8)
3:1 Гранада
2.7% (4)
1:2 Эльче
1.4% (2)
0:0 Ничья
1.4% (2)
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