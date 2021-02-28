  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Испания
Гранада
0:0
Первый тайм: 22'

Стадион:
Эльче
0' 22'
1
Силва
Руи
2
Фулкье
Димитри
22
Дуарте
Домингуш
3
Перес
Неуэн
16
Виктор
Диаз
8
Этеки
Ян
24
Кенеди
Роберт
21
Эррера
Янгель
12
Кина
Домингуш
10
Пуэртас
Антонио
23
Видаль
Молина
13
Бадия
Эдгар
19
Барраган
Антонио
5
Верду
Гонсало
12
Кальво
Даниэль
25
Мохика
Хоан
11
Моренте
Тете
4
Марконе
Иван
14
Гутьеррес
Хосе
16
Фидель
Чавес
9
Бое
Лукас
21
Каррильо
Гидо
Гранада
4-1-4-1
Эльче
4-4-2

Статистика матча

  • 0 Голы 0
  • 3 Удары по воротам 0
  • 0 Удары в створ 0
  • 2 Угловые 0
  • 0 Офсайды 0
  • 3 Нарушения правил 3
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 46 Владение мячом, % 54

Владение мячом

Бомбардиры внутри турнира

Гранада
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Суарес Луис III 5 0.2
2. Сольдадо Роберто 5 (1) 0.2
3. Кенеди Роберт 3 0.12
4. Видаль Молина 3 0.12
5. Эррера Янгель 3 0.12
6. Мачис Дарвин 2 0.08
7. Санчес Герман 2 0.08
8. Соро Альберто 1 0.04
9. Милья Луис 1 0.04
10. Монторо Анхель 1 (1) 0.04
11. Дуарте Домингуш 1 0.04
12. Кина Домингуш 1 0.04
13. Фулкье Димитри 0 0
14. Пуэртас Антонио 0 0
15. Гоналон Максим 0 0
Эльче
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Фернандес Хосан 4 0.17
2. Фидель Чавес 4 (2) 0.17
3. Бое Лукас 4 0.17
4. Моренте Тете 2 0.08
5. Каррильо Гидо 2 0.08
6. Милья Пере 1 0.04
7. Ригони Эмилиано 1 0.04
8. Гутьеррес Хосе 1 0.04
9. Кальво Даниэль 1 0.04
10. Барраган Антонио 0 0
11. Верду Гонсало 0 0
12. Хосема 0 0

Карточки

Гранада
# Игрок      
1. Санчес Герман 7 1
2. Гоналон Максим 6 1
3. Фулкье Димитри 7 0
4. Эррера Янгель 6 0
5. Дуарте Домингуш 4 1
6. Сольдадо Роберто 4 0
7. Пуэртас Антонио 4 0
8. Суарес Луис III 4 0
9. Монторо Анхель 3 0
10. Вальехо Хесус 1 1
11. Этеки Ян 0 1
12. Кенеди Роберт 1 0
13. Мачис Дарвин 1 0
14. Вико Федерико 1 0
15. Силва Руи 1 0
16. Виктор Диаз 1 0
17. Милья Луис 1 0
18. Перес Неуэн 1 0
19. Нева Карлос 1 0
20. Барсия Серхио 1 0
Эльче
# Игрок      
1. Марконе Иван 6 1
2. Верду Гонсало 7 0
3. Бое Лукас 4 1
4. Барраган Антонио 5 0
5. Моренте Тете 5 0
6. Ригони Эмилиано 4 0
7. Диего Гонсалес VII 4 0
8. Милья Пере 3 0
9. Гутьеррес Хосе 2 0
10. Фидель Чавес 2 0
11. Санчес-Миньо Хуан 2 0
12. Мфулу Оменуке 2 0
13. Фернандес Хосан 2 0
14. Хосема 2 0
15. Кальво Даниэль 1 0
16. Нино Хуан 1 0
17. Каррильо Гидо 1 0
18. Родригес Виктор II 1 0
19. Сифу 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Гранада 14.29% (4) 17.86% (5) 17.86% (5) 14.29% (4) 10.71% (3) 25% (7)
 Эльче 15% (3) 5% (1) 30% (6) 25% (5) 15% (3) 10% (2)

Предыдущие игры

Гранада Последние 20 матчей: +9 =3 -8
Наполи 2:1 Гранада Уэска 3:2 Гранада Гранада 2:0 Наполи Гранада 1:2 Атлетико М
Леванте 2:2 Гранада Гранада 3:5 Барселона Гранада 0:0 Сельта Навалкарнеро 0:6 Гранада Осасуна 3:1 Гранада Вильярреал 2:2 Гранада Малага 1:2 Гранада Гранада 2:0 Осасуна Гранада 0:4 Барселона Леонеса 1:2 Гранада Эйбар 2:0 Гранада Гранада 2:1 Валенсия Реал Мадрид 2:0 Гранада Гранада 2:0 Бетис Сан-Хуан 0:2 Гранада Эльче 0:1 Гранада
Эльче Последние 20 матчей: +3 =8 -9
Барселона 3:0 Эльче Эльче 1:0 Эйбар Сельта 3:1 Эльче Эльче 2:2 Вильярреал
Валенсия 1:0 Эльче Эльче 0:2 Барселона Вальядолид 2:2 Эльче Райо Вальекано 2:0 Эльче Эльче 1:3 Хетафе Ла-Нусия 0:1 Эльче Атлетик Б 1:0 Эльче Эльче 1:1 Реал Мадрид Эльче 2:2 Осасуна Атлетико М 3:1 Эльче Буноль 1:2 Эльче Эльче 0:1 Гранада Вильярреал 0:0 Эльче Эльче 1:1 Кадис Леванте 1:1 Эльче Эльче 1:1 Сельта

Последние игры между собой

Гранада: победы: 5, ничьи: 6, поражения: 1
Эльче: победы: 1, ничьи: 6, поражения: 5
Эльче 0:1 Гранада Ла Лига Гранада 2:1 Эльче Сегунда Эльче 2:1 Гранада Кубок Короля Эльче 0:0 Гранада Сегунда
Гранада 1:0 Эльче Примера Эльче 1:1 Гранада Примера Гранада 1:0 Эльче Примера Эльче 0:1 Гранада Примера Эльче 1:1 Гранада Сегунда Гранада 0:0 Эльче Сегунда Гранада 3:3 Эльче Сегунда Эльче 0:0 Гранада Сегунда
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Атлетико М Заявка 23 17 4 2 45 - 16 55
2. Барселона Заявка 25 16 5 4 55 - 22 53
3. Реал Мадрид Заявка 24 16 4 4 42 - 19 52
4. Севилья Заявка 24 15 3 6 34 - 18 48
5. Реал Сосьедад Заявка 24 11 8 5 41 - 20 41
6. Бетис Заявка 25 12 3 10 33 - 38 39
7. Вильярреал Заявка 24 8 13 3 33 - 25 37
8. Леванте Заявка 25 7 11 7 35 - 34 32
9. Гранада 0:0 Заявка 25 8 7 10 29 - 41 31
10. Атлетик Б Заявка 24 8 6 10 34 - 28 30
11. Сельта Заявка 25 7 9 9 30 - 37 30
12. Осасуна Заявка 25 7 7 11 23 - 33 28
13. Хетафе Заявка 25 7 6 12 20 - 30 27
14. Валенсия Заявка 25 6 9 10 30 - 35 27
15. Кадис Заявка 25 6 7 12 21 - 41 25
16. Эльче 0:0 Заявка 24 4 10 10 20 - 34 22
17. Алавес Заявка 25 5 7 13 20 - 39 22
18. Эйбар Заявка 25 4 10 11 20 - 28 22
19. Вальядолид Заявка 25 4 10 11 23 - 36 22
20. Уэска Заявка 25 3 11 11 22 - 36 20
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Атлетико М Заявка 12 9 2 1 26 - 7 29
2. Барселона Заявка 13 8 4 1 32 - 13 28
3. Севилья Заявка 12 8 1 3 19 - 9 25
4. Реал Мадрид Заявка 11 8 0 3 20 - 7 24
5. Гранада 0:0 Заявка 13 6 4 3 17 - 15 22
6. Вильярреал Заявка 12 5 6 1 18 - 12 21
7. Атлетик Б Заявка 12 6 2 4 20 - 11 20
8. Бетис Заявка 12 6 2 4 16 - 15 20
9. Сельта Заявка 12 6 2 4 19 - 19 20
10. Реал Сосьедад Заявка 12 5 5 2 22 - 10 20
11. Леванте Заявка 13 4 7 2 20 - 17 19
12. Хетафе Заявка 13 5 3 5 12 - 9 18
13. Валенсия Заявка 12 4 5 3 18 - 14 17
14. Осасуна Заявка 12 4 3 5 13 - 17 15
15. Алавес Заявка 13 3 4 6 10 - 16 13
16. Эльче 0:0 Заявка 12 2 6 4 11 - 17 12
17. Уэска Заявка 12 2 5 5 9 - 14 11
18. Вальядолид Заявка 12 2 4 6 12 - 20 10
19. Кадис Заявка 13 2 4 7 11 - 22 10
20. Эйбар Заявка 13 1 6 6 7 - 14 9
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Реал Мадрид Заявка 13 8 4 1 22 - 12 28
2. Атлетико М Заявка 11 8 2 1 19 - 9 26
3. Барселона Заявка 12 8 1 3 23 - 9 25
4. Севилья Заявка 12 7 2 3 15 - 9 23
5. Реал Сосьедад Заявка 12 6 3 3 19 - 10 21
6. Бетис Заявка 13 6 1 6 17 - 23 19
7. Вильярреал Заявка 12 3 7 2 15 - 13 16
8. Кадис Заявка 12 4 3 5 10 - 19 15
9. Эйбар Заявка 12 3 4 5 13 - 14 13
10. Леванте Заявка 12 3 4 5 15 - 17 13
11. Осасуна Заявка 13 3 4 6 10 - 16 13
12. Вальядолид Заявка 13 2 6 5 11 - 16 12
13. Атлетик Б Заявка 12 2 4 6 14 - 17 10
14. Эльче 0:0 Заявка 12 2 4 6 9 - 17 10
15. Валенсия Заявка 13 2 4 7 12 - 21 10
16. Сельта Заявка 13 1 7 5 11 - 18 10
17. Алавес Заявка 12 2 3 7 10 - 23 9
18. Хетафе Заявка 12 2 3 7 8 - 21 9
19. Гранада 0:0 Заявка 12 2 3 7 12 - 26 9
20. Уэска Заявка 13 1 6 6 13 - 22 9
  • — Лига чемпионов (Групповой этап)
  • — Лига Европы (Групповой этап)
  • — Лига конференций УЕФА (Квалификация)
  • — Вылет в Сегунду
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Estadio Nuevo Los Carmenes. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы 147
Гранада 90.5% (133)
X 7.5% (11)
Эльче 2% (3)
Все прогнозы
2.12 Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Гранада
Ничья
Эльче
2.26
3.18
4.48
Все Коэффициенты

Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
Бонус: 15 000 ₽ 2.12 3.10 4.05
Бонус: 5 000 ₽ 2.19 3.04 3.94
Бонус: 5 000 ₽ 2.26 3.00 3.80
  2.01 3.26 4.54

Самый высокий коэффициент на матч «Гранада» – «Эльче» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Гранада» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Эльче» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Гранада» – «Эльче», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров

Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.5 3.5 4 4 4.5 4.5 5 5 5.5 5.5 6 6
6.20 1.08 5.20 1.13 2.64 1.46 2.00 1.81 1.60 2.49 1.28 3.68 1.19 4.45 1.05 8.10 1.03 8.70 1.01 10.75
7.70 1.07 6.00 1.13 2.70 1.47 2.05 1.86 1.76 2.14 1.59 2.46 1.25 3.95 1.19 4.80 1.05 8.20 1.04 8.90 1.01 16.00 1.01 16.50 0.00 24.00
8.07 1.10 2.80 1.49 2.43 1.62 2.07 1.85 1.76 2.17 1.59 2.51 1.45 2.93 1.20 5.08
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
2.36 1.59 1.60 2.34 1.31 3.45 1.07 8.20 1.05 9.70
1.59 2.37 1.29 3.60 1.07 8.60
2.57 1.56 2.11 1.82 1.62 2.42 1.41 3.12
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
3.15 1.36 2.12 1.72 1.51 2.56 1.17 5.00 1.12 6.20
2.08 1.70 1.47 2.60 1.15 4.90

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
2.12 1.74
Букмекер Да Нет
5.70 1.12
Букмекер Да Нет
4.20 1.20
Где смотреть матч Гранада 0:0 Эльче онлайн

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Прогнозы на матч Гранада 0:0 Эльче

Исход игры
Гранада
89.9% (133)
Ничья
8.1% (12)
Эльче
2% (3)
Тотал 2.5
Больше
43.45% (63)
Меньше
56.55% (82)
Обе команды забьют
Да
48.28% (70)
Нет
51.72% (75)
Популярный счёт
2:1 Гранада
37.2% (55)
1:0 Гранада
37.2% (55)
2:0 Гранада
10.8% (16)
1:1 Ничья
5.4% (8)
3:1 Гранада
2.7% (4)
1:2 Эльче
1.4% (2)
0:0 Ничья
1.4% (2)
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