  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Испания
Гранада
2:1
Конец матча

Стадион:
Эльче
0'
24' Желтая карточка
Перес Неуэн
1:0
31' Гол
Кина Домингуш
34' Желтая карточка
Мохика Хоан
1:1
40' Гол
Бое Лукас
47' Желтая карточка
Видаль Молина
72' Желтая карточка
Хосема
2:1
79' Гол
Пуэртас Антонио
90' Желтая карточка
Виктор Диаз
90'+6
1
Силва
Руи
2
Фулкье
Димитри
22
Дуарте
Домингуш
3
Перес
Неуэн
16
Виктор
Диаз
8
Этеки
Ян
24
Кенеди
Роберт
21
Эррера
Янгель
12
Кина
Домингуш
10
Пуэртас
Антонио
23
Видаль
Молина
13
Бадия
Эдгар
19
Барраган
Антонио
5
Верду
Гонсало
12
Кальво
Даниэль
25
Мохика
Хоан
11
Моренте
Тете
4
Марконе
Иван
14
Гутьеррес
Хосе
16
Фидель
Чавес
9
Бое
Лукас
21
Каррильо
Гидо
Гранада
4-1-4-1
Эльче
4-4-2

Ход матча

24'
Перес Неуэн
 
31'
Кина Домингуш
(Виктор Диаз)
1:0
34'
 
Мохика Хоан
40'
1:1
Бое Лукас
46'
 
Хосема
Мохика Хоан
47'
Видаль Молина
 
62'
Вико Федерико
Кина Домингуш
 
72'
 
Хосема
72'
 
Ригони Эмилиано
Моренте Тете
78'
 
Милья Пере
Ригони Эмилиано
78'
 
Родригес Виктор II
Каррильо Гидо
79'
Пуэртас Антонио
(Фулкье Димитри)
2:1
82'
 
Нино Хуан
Фидель Чавес
82'
Марин Адриан
Фулкье Димитри
 
83'
Сольдадо Роберто
Видаль Молина
 
89'
Вальехо Хесус
Этеки Ян
 
90'
Виктор Диаз
 

Статистика матча

  • 2 Голы 1
  • 7 Удары по воротам 6
  • 4 Удары в створ 4
  • 5 Угловые 5
  • 0 Офсайды 0
  • 14 Нарушения правил 11
  • 3 Жёлтые карточки 2
  • 0 Красные карточки 0
  • 4 Замены 5
  • 43 Владение мячом, % 57

Владение мячом

Бомбардиры внутри турнира

Гранада
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Суарес Луис III 5 0.2
2. Сольдадо Роберто 5 (1) 0.2
3. Кенеди Роберт 3 0.12
4. Видаль Молина 3 0.12
5. Эррера Янгель 3 0.12
6. Мачис Дарвин 2 0.08
7. Санчес Герман 2 0.08
8. Кина Домингуш 2 0.08
9. Пуэртас Антонио 1 0.04
10. Соро Альберто 1 0.04
11. Милья Луис 1 0.04
12. Монторо Анхель 1 (1) 0.04
13. Дуарте Домингуш 1 0.04
14. Фулкье Димитри 0 0
15. Гоналон Максим 0 0
16. Виктор Диаз 0 0
Эльче
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Бое Лукас 5 0.21
2. Фернандес Хосан 4 0.17
3. Фидель Чавес 4 (2) 0.17
4. Моренте Тете 2 0.08
5. Каррильо Гидо 2 0.08
6. Милья Пере 1 0.04
7. Ригони Эмилиано 1 0.04
8. Гутьеррес Хосе 1 0.04
9. Кальво Даниэль 1 0.04
10. Барраган Антонио 0 0
11. Верду Гонсало 0 0
12. Хосема 0 0

Карточки

Гранада
# Игрок      
1. Санчес Герман 7 1
2. Гоналон Максим 6 1
3. Фулкье Димитри 7 0
4. Эррера Янгель 6 0
5. Дуарте Домингуш 4 1
6. Сольдадо Роберто 4 0
7. Пуэртас Антонио 4 0
8. Суарес Луис III 4 0
9. Монторо Анхель 3 0
10. Вальехо Хесус 1 1
11. Виктор Диаз 2 0
12. Перес Неуэн 2 0
13. Этеки Ян 0 1
14. Кенеди Роберт 1 0
15. Видаль Молина 1 0
16. Мачис Дарвин 1 0
17. Вико Федерико 1 0
18. Силва Руи 1 0
19. Милья Луис 1 0
20. Нева Карлос 1 0
21. Барсия Серхио 1 0
Эльче
# Игрок      
1. Марконе Иван 6 1
2. Верду Гонсало 7 0
3. Бое Лукас 4 1
4. Барраган Антонио 5 0
5. Моренте Тете 5 0
6. Ригони Эмилиано 4 0
7. Диего Гонсалес VII 4 0
8. Милья Пере 3 0
9. Хосема 3 0
10. Гутьеррес Хосе 2 0
11. Фидель Чавес 2 0
12. Санчес-Миньо Хуан 2 0
13. Мфулу Оменуке 2 0
14. Фернандес Хосан 2 0
15. Кальво Даниэль 1 0
16. Нино Хуан 1 0
17. Каррильо Гидо 1 0
18. Родригес Виктор II 1 0
19. Мохика Хоан 1 0
20. Сифу 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Гранада 13.33% (4) 16.67% (5) 20% (6) 13.33% (4) 10% (3) 26.67% (8)
 Эльче 14.29% (3) 4.76% (1) 33.33% (7) 23.81% (5) 14.29% (3) 9.52% (2)

Предыдущие игры

Гранада Последние 20 матчей: +9 =3 -8
Наполи 2:1 Гранада Уэска 3:2 Гранада Гранада 2:0 Наполи Гранада 1:2 Атлетико М
Леванте 2:2 Гранада Гранада 3:5 Барселона Гранада 0:0 Сельта Навалкарнеро 0:6 Гранада Осасуна 3:1 Гранада Вильярреал 2:2 Гранада Малага 1:2 Гранада Гранада 2:0 Осасуна Гранада 0:4 Барселона Леонеса 1:2 Гранада Эйбар 2:0 Гранада Гранада 2:1 Валенсия Реал Мадрид 2:0 Гранада Гранада 2:0 Бетис Сан-Хуан 0:2 Гранада Эльче 0:1 Гранада
Эльче Последние 20 матчей: +3 =8 -9
Барселона 3:0 Эльче Эльче 1:0 Эйбар Сельта 3:1 Эльче Эльче 2:2 Вильярреал
Валенсия 1:0 Эльче Эльче 0:2 Барселона Вальядолид 2:2 Эльче Райо Вальекано 2:0 Эльче Эльче 1:3 Хетафе Ла-Нусия 0:1 Эльче Атлетик Б 1:0 Эльче Эльче 1:1 Реал Мадрид Эльче 2:2 Осасуна Атлетико М 3:1 Эльче Буноль 1:2 Эльче Эльче 0:1 Гранада Вильярреал 0:0 Эльче Эльче 1:1 Кадис Леванте 1:1 Эльче Эльче 1:1 Сельта

Последние игры между собой

Гранада: победы: 5, ничьи: 6, поражения: 1
Эльче: победы: 1, ничьи: 6, поражения: 5
Эльче 0:1 Гранада Ла Лига Гранада 2:1 Эльче Сегунда Эльче 2:1 Гранада Кубок Короля Эльче 0:0 Гранада Сегунда
Гранада 1:0 Эльче Примера Эльче 1:1 Гранада Примера Гранада 1:0 Эльче Примера Эльче 0:1 Гранада Примера Эльче 1:1 Гранада Сегунда Гранада 0:0 Эльче Сегунда Гранада 3:3 Эльче Сегунда Эльче 0:0 Гранада Сегунда
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Атлетико М 0:0 Заявка 24 17 5 2 45 - 16 56
2. Барселона Заявка 25 16 5 4 55 - 22 53
3. Реал Мадрид Заявка 24 16 4 4 42 - 19 52
4. Севилья Заявка 24 15 3 6 34 - 18 48
5. Реал Сосьедад Заявка 24 11 8 5 41 - 20 41
6. Бетис Заявка 25 12 3 10 33 - 38 39
7. Вильярреал 0:0 Заявка 25 8 14 3 33 - 25 38
8. Гранада Заявка 25 9 6 10 31 - 42 33
9. Леванте Заявка 25 7 11 7 35 - 34 32
10. Атлетик Б Заявка 24 8 6 10 34 - 28 30
11. Сельта Заявка 25 7 9 9 30 - 37 30
12. Осасуна Заявка 25 7 7 11 23 - 33 28
13. Хетафе Заявка 25 7 6 12 20 - 30 27
14. Валенсия Заявка 25 6 9 10 30 - 35 27
15. Кадис Заявка 25 6 7 12 21 - 41 25
16. Алавес Заявка 25 5 7 13 20 - 39 22
17. Эйбар Заявка 25 4 10 11 20 - 28 22
18. Вальядолид Заявка 25 4 10 11 23 - 36 22
19. Эльче Заявка 24 4 9 11 21 - 36 21
20. Уэска Заявка 25 3 11 11 22 - 36 20
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Атлетико М 0:0 Заявка 12 9 2 1 26 - 7 29
2. Барселона Заявка 13 8 4 1 32 - 13 28
3. Севилья Заявка 12 8 1 3 19 - 9 25
4. Реал Мадрид Заявка 11 8 0 3 20 - 7 24
5. Гранада Заявка 13 7 3 3 19 - 16 24
6. Вильярреал 0:0 Заявка 13 5 7 1 18 - 12 22
7. Атлетик Б Заявка 12 6 2 4 20 - 11 20
8. Бетис Заявка 12 6 2 4 16 - 15 20
9. Сельта Заявка 12 6 2 4 19 - 19 20
10. Реал Сосьедад Заявка 12 5 5 2 22 - 10 20
11. Леванте Заявка 13 4 7 2 20 - 17 19
12. Хетафе Заявка 13 5 3 5 12 - 9 18
13. Валенсия Заявка 12 4 5 3 18 - 14 17
14. Осасуна Заявка 12 4 3 5 13 - 17 15
15. Алавес Заявка 13 3 4 6 10 - 16 13
16. Эльче Заявка 12 2 6 4 11 - 17 12
17. Уэска Заявка 12 2 5 5 9 - 14 11
18. Вальядолид Заявка 12 2 4 6 12 - 20 10
19. Кадис Заявка 13 2 4 7 11 - 22 10
20. Эйбар Заявка 13 1 6 6 7 - 14 9
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Реал Мадрид Заявка 13 8 4 1 22 - 12 28
2. Атлетико М 0:0 Заявка 12 8 3 1 19 - 9 27
3. Барселона Заявка 12 8 1 3 23 - 9 25
4. Севилья Заявка 12 7 2 3 15 - 9 23
5. Реал Сосьедад Заявка 12 6 3 3 19 - 10 21
6. Бетис Заявка 13 6 1 6 17 - 23 19
7. Вильярреал 0:0 Заявка 12 3 7 2 15 - 13 16
8. Кадис Заявка 12 4 3 5 10 - 19 15
9. Эйбар Заявка 12 3 4 5 13 - 14 13
10. Леванте Заявка 12 3 4 5 15 - 17 13
11. Осасуна Заявка 13 3 4 6 10 - 16 13
12. Вальядолид Заявка 13 2 6 5 11 - 16 12
13. Атлетик Б Заявка 12 2 4 6 14 - 17 10
14. Валенсия Заявка 13 2 4 7 12 - 21 10
15. Сельта Заявка 13 1 7 5 11 - 18 10
16. Эльче Заявка 12 2 3 7 10 - 19 9
17. Алавес Заявка 12 2 3 7 10 - 23 9
18. Хетафе Заявка 12 2 3 7 8 - 21 9
19. Гранада Заявка 12 2 3 7 12 - 26 9
20. Уэска Заявка 13 1 6 6 13 - 22 9
  • — Лига чемпионов (Групповой этап)
  • — Лига Европы (Групповой этап)
  • — Лига конференций УЕФА (Квалификация)
  • — Вылет в Сегунду
Новости матча
Прогнозы на футбол - новый раздел!
Прогнозы
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Estadio Nuevo Los Carmenes. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы 148
Гранада 89.9% (133)
X 8.1% (12)
Эльче 2% (3)
Все прогнозы
2.12 Прогноз на матч от Liveresult

Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
Бонус: 15 000 ₽ 1.06 10.50 100.00
Бонус: 5 000 ₽ 2.19 3.18 4.45
Бонус: 5 000 ₽ 1.05 11.00 115.00
  4.49 1.57 5.63

Самый высокий коэффициент на матч «Гранада» – «Эльче» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Гранада» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Эльче» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Гранада» – «Эльче», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров

Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.25 3.25 3.5 3.5 4 4 4.5 4.5 5 5 5.5 5.5 6 6
6.25 1.08 5.25 1.13 2.67 1.45 2.03 1.79 1.61 2.46 1.28 3.68 1.20 4.40 1.05 7.90 1.03 8.30 1.01 10.75
4.00 1.24 2.85 1.42 1.80 2.00 1.35 3.15 1.76 2.14 2.85 1.42 1.87 1.92 1.13 5.80 1.03 12.00 1.03 7.77 1.01 16.00 1.01 16.50 0.00 24.00
7.84 1.11 3.02 1.41 2.36 1.63 3.37 1.34 2.75 1.48 2.04 1.84 1.68 2.27 1.41 3.04 1.62 2.37 1.41 3.03 1.40 3.08
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.5 2.5
2.38 1.58 1.61 2.32 1.31 3.45 1.08 8.10 1.05 9.50
1.50 2.55 1.09 7.20 1.05 9.50 1.04 10.00 1.03 12.00
2.17 1.74 1.78 2.11 1.38 3.15 1.26 4.00 1.35 3.31 1.19 4.95
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
3.20 1.35 2.14 1.71 1.52 2.53 1.18 4.90 1.12 6.10
2.08 1.70 1.47 2.60 1.15 4.90

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
3.05 1.37
Букмекер Да Нет
6.50 1.11
Букмекер Да Нет
4.20 1.20
Где смотреть матч Гранада 2:1 Эльче онлайн

Бесплатный просмотр матча доступен в этих букмекерских конторах:

➔ Необходимо зарегистрироваться и выбрать нужный матч:

Видеотрансляция

Фонбет (список матчей)

Париматч

БетСити + Фрибет 10 000 руб

Winline



Прогнозы на матч Гранада 2:1 Эльче

Исход игры
Гранада
89.9% (133)
Ничья
8.1% (12)
Эльче
2% (3)
Тотал 2.5
Больше
43.45% (63)
Меньше
56.55% (82)
Обе команды забьют
Да
48.28% (70)
Нет
51.72% (75)
Популярный счёт
1:0 Гранада
37.2% (55)
2:1 Гранада
37.2% (55)
2:0 Гранада
10.8% (16)
1:1 Ничья
5.4% (8)
3:1 Гранада
2.7% (4)
1:2 Эльче
1.4% (2)
0:0 Ничья
1.4% (2)
Конкурс прогнозов

Ваш прогноз

Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!


Рейтинг букмекеров
1 Бонус: 15 000 ₽ Отзывы (3) Обзор Играть
2 Бонус: 10 000 ₽ Отзывы (3) Обзор Играть
3 Бонус: 5 000 ₽ Отзывы (3) Обзор Играть
4 Бонус: 5 000 ₽ Отзывы (12) Обзор Играть
5 Бонус: 15 000 ₽ Отзывы (1) Обзор Играть
6 Бонус: 10 000 ₽ Отзывы (3) Обзор Играть
7 Бонус: 1 000 ₽ Отзывы (3) Обзор Играть
8 Бонус: 500 ₽ Отзывы (1) Обзор Играть
9 Бонус: 19 500 ₽ Отзывы (2) Обзор Играть
10 Бонус: 1 000 ₽ Отзывы (3) Обзор Играть
Полный рейтинг букмекеров Прогнозы на спорт


Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
Футбольный конкурс прогнозов
Принять участие в конкурсе
  Конкурсы прогнозов:
Футбольный Хоккейный Евро-футбольный




 