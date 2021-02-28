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  3. Турция
Трабзонспор
0:0
Первый тайм: 16'

Стадион:
Фенербахче
0'
7' Желтая карточка
Экубан Калеб
16'
1
Чакыр
Угурджан
99
Асан
Серкан
32
Ие
Эдгар
13
Vitor
Hugo
III2
3
Хавьер
Марлон
24
Флавио
II
2
Оздемир
Берат
18
Экубан
Калеб
11
Бакасетас
Тасос
9
Нвакаеме
Энтони
21
Джанини
Жорже
1
Байиндыр
Алтай
77
Генюл
Гёкхан
4
Азиз
Сердар
26
Тиссеран
Марсель
41
Салаи
Аттила
5
Соса
Хосе
8
Яндаш
Мерт
Хакан
21
Осайи-Самуэль
Брайт
67
Озил
Месут
14
Пелкас
Димитрис
27
Тиам
Маме
Трабзонспор
4-2-3-1
Фенербахче
4-2-3-1

Ход матча

7'
Экубан Калеб
 

Статистика матча

  • 1 Удары по воротам 1
  • 0 Удары в створ 0
  • 0 Угловые 1
  • 0 Офсайды 1
  • 3 Нарушения правил 1
  • 1 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 28 Владение мячом, % 72

Бомбардиры внутри турнира

Трабзонспор
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Нвакаеме Энтони 6 0.23
2. Экубан Калеб 6 (1) 0.23
3. Афобе Беник 4 0.15
4. Джанини Жорже 3 0.12
5. Vitor Hugo III2 2 0.08
6. Бэйкер Льюис 1 0.04
7. Эмюр Абдулкадир 1 0.04
8. Флавио II 1 0.04
9. Асан Серкан 1 0.04
10. Кампи Гастон 1 0.04
11. Сари Юсуф 1 0.04
12. Чорекчи Камил 0 0
13. Тюркмен Хюсейин 0 0
14. Педру Жоан 0 0
Фенербахче
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Тиам Маме 6 0.23
2. Пелкас Димитрис 4 0.15
3. Туфан Озан 4 (1) 0.15
4. Сиссе Паписс 4 0.15
5. Валенсия Эннер 4 (1) 0.15
6. Саматта Мбвана 4 0.15
7. Соса Хосе 3 (2) 0.12
8. Яндаш Мерт Хакан 3 0.12
9. Перотти Диего 3 (2) 0.12
10. Гюмюш Синан 2 0.08
11. Генюл Гёкхан 2 0.08
12. Азиз Сердар 1 0.04
13. Сангаре Назим 1 0.04
14. Тиссеран Марсель 1 0.04
15. Кадыоглу Ферди 1 0.04
16. Густаво Диас 1 0.04
17. Эркин Джанер 0 0
18. Адеми Кемаль 0 0

Карточки

Трабзонспор
# Игрок      
1. Флавио II 3 2
2. Педру Жоан 4 1
3. Бэйкер Льюис 5 0
4. Нвакаеме Энтони 3 1
5. Чорекчи Камил 4 0
6. Ие Эдгар 3 0
7. Пармак Абдулкадир 3 0
8. Vitor Hugo III2 3 0
9. Хоссейни Маджид 2 0
10. Джанини Жорже 2 0
11. Экубан Калеб 2 0
12. Асан Серкан 2 0
13. Афобе Беник 1 0
14. Бакасетас Тасос 1 0
15. Басачикоглу Билал 1 0
16. Чакыр Угурджан 1 0
17. Сари Юсуф 1 0
18. Оздемир Берат 1 0
19. Хавьер Марлон 1 0
20. Генч Фарук Джан 1 0
21. Кыналы Сафа 1 0
Фенербахче
# Игрок      
1. Эркин Джанер 7 0
2. Густаво Диас 6 0
3. Азиз Сердар 4 1
4. Гюмюш Синан 4 1
5. Пелкас Димитрис 5 0
6. Туфан Озан 4 0
7. Лемос Маурисио 2 1
8. Валенсия Эннер 3 0
9. Тиссеран Марсель 3 0
10. Яндаш Мерт Хакан 3 0
11. Генюл Гёкхан 2 0
12. Сангаре Назим 2 0
13. Тиам Маме 2 0
14. Байиндыр Алтай 2 0
15. Соса Хосе 1 0
16. Сиссе Паписс 1 0
17. Текин Харун 1 0
18. Кадыоглу Ферди 1 0
19. Адеми Кемаль 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Трабзонспор 0 20% (6) 23.33% (7) 20% (6) 20% (6) 16.67% (5)
 Фенербахче 9.09% (4) 15.91% (7) 20.45% (9) 20.45% (9) 15.91% (7) 18.18% (8)

Предыдущие игры

Трабзонспор Последние 20 матчей: +14 =4 -2
Истанбул Башакшехир 0:1 Трабзонспор Трабзонспор 1:0 Газишехир Газиантеп Малатьяспор 0:2 Трабзонспор Трабзонспор 1:0 Денизлиспор
Бешикташ 1:2 Трабзонспор Истанбул Башакшехир 1:2 Трабзонспор Генчлербирлиги 1:2 Трабзонспор Трабзонспор 3:1 Коньяспор Антальяспор 1:1 Трабзонспор Трабзонспор 1:0 Гёзтепе Фатих Карагюмрюк 1:2 Трабзонспор Трабзонспор 0:2 Галатасарай Хатайспор 0:1 Трабзонспор Трабзонспор 2:1 Ризеспор Трабзонспор 2:2 Адана Демирспор Кайсериспор 0:0 Трабзонспор Трабзонспор 1:1 Сивасспор Анкарагюджю 0:1 Трабзонспор Трабзонспор 1:0 Эрзурумспор Аланьяспор 1:1 Трабзонспор
Фенербахче Последние 20 матчей: +13 =1 -6
Фенербахче 0:1 Гёзтепе Фатих Карагюмрюк 1:2 Фенербахче Фенербахче 1:2 Истанбул Башакшехир Фенербахче 0:1 Галатасарай
Хатайспор 1:2 Фенербахче Фенербахче 1:0 Ризеспор Фенербахче 3:0 Кайсериспор Сивасспор 1:1 Фенербахче Фенербахче 3:1 Анкарагюджю Фенербахче 1:0 Касымпаша Эрзурумспор 0:3 Фенербахче Фенербахче 2:1 Аланьяспор Касымпаша 0:3 Фенербахче Фенербахче 4:1 Истанбул Башакшехир Газишехир Газиантеп 3:1 Фенербахче Фенербахче 1:0 Каракабей Беледие Спор Фенербахче 0:3 Малатьяспор Денизлиспор 0:2 Фенербахче Фенербахче 3:4 Бешикташ Фенербахче 4:0 Сивас Беледьеспор

Последние игры между собой

Трабзонспор: победы: 4, ничьи: 9, поражения: 7
Фенербахче: победы: 7, ничьи: 9, поражения: 4
Фенербахче 3:1 Трабзонспор Суперлига Фенербахче 1:3 Трабзонспор Кубок Трабзонспор 2:1 Фенербахче Кубок Трабзонспор 2:1 Фенербахче Суперлига
Фенербахче 1:1 Трабзонспор Суперлига Фенербахче 1:1 Трабзонспор Суперлига Трабзонспор 2:1 Фенербахче Суперлига Трабзонспор 1:1 Фенербахче Суперлига Фенербахче 2:2 Трабзонспор Суперлига Фенербахче 1:1 Трабзонспор Суперлига Трабзонспор 0:3 Фенербахче Суперлига Трабзонспор 0:4 Фенербахче Суперлига Фенербахче 2:0 Трабзонспор Суперлига Фенербахче 0:0 Трабзонспор Суперлига Трабзонспор 0:0 Фенербахче Суперлига Фенербахче 0:0 Трабзонспор Суперлига Фенербахче 1:0 Трабзонспор Кубок Турции Трабзонспор 0:3 Фенербахче Суперлига Фенербахче 0:0 Трабзонспор Суперлига Трабзонспор 1:3 Фенербахче Суперлига
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Галатасарай Заявка 26 18 3 5 52 - 19 57
2. Бешикташ Заявка 25 17 3 5 56 - 26 54
3. Фенербахче 0:0 Заявка 26 16 4 6 47 - 27 52
4. Трабзонспор 0:0 Заявка 26 14 7 5 32 - 24 49
5. Хатайспор Заявка 26 13 6 7 46 - 31 45
6. Аланьяспор Заявка 26 12 6 8 41 - 26 42
7. Фатих Карагюмрюк Заявка 26 11 7 8 41 - 34 40
8. Газишехир Газиантеп Заявка 26 10 10 6 37 - 29 40
9. Гёзтепе Заявка 26 9 8 9 36 - 31 35
10. Антальяспор Заявка 26 7 13 6 24 - 29 34
11. Сивасспор Заявка 25 7 11 7 28 - 30 32
12. Коньяспор Заявка 25 8 7 10 32 - 30 31
13. Малатьяспор Заявка 26 7 10 9 33 - 35 31
14. Касымпаша Заявка 26 8 5 13 29 - 41 29
15. Ризеспор Заявка 26 6 10 10 30 - 42 28
16. Кайсериспор Заявка 25 6 7 12 17 - 30 25
17. Истанбул Башакшехир Заявка 26 6 7 13 28 - 44 25
18. Эрзурумспор Заявка 26 6 7 13 24 - 41 25
19. Генчлербирлиги Заявка 25 5 6 14 21 - 46 21
20. Денизлиспор Заявка 26 5 6 15 23 - 46 21
21. Анкарагюджю Заявка 25 5 5 15 28 - 44 20
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Бешикташ Заявка 13 10 1 2 30 - 7 31
2. Галатасарай Заявка 13 9 3 1 31 - 7 30
3. Аланьяспор Заявка 13 9 2 2 29 - 11 29
4. Фатих Карагюмрюк Заявка 13 8 2 3 25 - 14 26
5. Газишехир Газиантеп Заявка 13 7 5 1 23 - 12 26
6. Трабзонспор 0:0 Заявка 13 7 2 4 17 - 15 23
7. Фенербахче 0:0 Заявка 13 7 1 5 21 - 16 22
8. Гёзтепе Заявка 13 6 4 3 24 - 14 22
9. Хатайспор Заявка 13 6 4 3 22 - 13 22
10. Касымпаша Заявка 13 6 2 5 17 - 20 20
11. Коньяспор Заявка 13 5 5 3 19 - 13 20
12. Ризеспор Заявка 13 5 5 3 19 - 18 20
13. Антальяспор Заявка 13 5 5 3 14 - 15 20
14. Малатьяспор Заявка 13 5 4 4 18 - 15 19
15. Анкарагюджю Заявка 12 4 2 6 16 - 18 14
16. Сивасспор Заявка 12 3 5 4 11 - 12 14
17. Истанбул Башакшехир Заявка 13 3 5 5 17 - 20 14
18. Кайсериспор Заявка 12 3 4 5 8 - 12 13
19. Генчлербирлиги Заявка 13 3 4 6 15 - 23 13
20. Денизлиспор Заявка 13 3 3 7 9 - 15 12
21. Эрзурумспор Заявка 13 1 6 6 11 - 19 9
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Фенербахче 0:0 Заявка 13 9 3 1 26 - 11 30
2. Галатасарай Заявка 13 9 0 4 21 - 12 27
3. Трабзонспор 0:0 Заявка 13 7 5 1 15 - 9 26
4. Бешикташ Заявка 12 7 2 3 26 - 19 23
5. Хатайспор Заявка 13 7 2 4 24 - 18 23
6. Сивасспор Заявка 13 4 6 3 17 - 18 18
7. Эрзурумспор Заявка 13 5 1 7 13 - 22 16
8. Газишехир Газиантеп Заявка 13 3 5 5 14 - 17 14
9. Фатих Карагюмрюк Заявка 13 3 5 5 16 - 20 14
10. Антальяспор Заявка 13 2 8 3 10 - 14 14
11. Аланьяспор Заявка 13 3 4 6 12 - 15 13
12. Гёзтепе Заявка 13 3 4 6 12 - 17 13
13. Кайсериспор Заявка 13 3 3 7 9 - 18 12
14. Малатьяспор Заявка 13 2 6 5 15 - 20 12
15. Коньяспор Заявка 12 3 2 7 13 - 17 11
16. Истанбул Башакшехир Заявка 13 3 2 8 11 - 24 11
17. Касымпаша Заявка 13 2 3 8 12 - 21 9
18. Денизлиспор Заявка 13 2 3 8 14 - 31 9
19. Генчлербирлиги Заявка 12 2 2 8 6 - 23 8
20. Ризеспор Заявка 13 1 5 7 11 - 24 8
21. Анкарагюджю Заявка 13 1 3 9 12 - 26 6
  • — Лига чемпионов (Квалификация)
  • — Лига конференций УЕФА (Квалификация)
  • — Вылет в Первую лигу
  • Первый тайм
  • Желтая карточка
    7'
    Экубан Калеб получил желтую карточку от судьи
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Senol Gunes Akyazi Stadyumu. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Лучшие коэффициенты
Трабзонспор
Ничья
Фенербахче
2.70
3.35
3.18
Все Коэффициенты

Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
Бонус: 15 000 ₽ 2.70 3.20 2.70
Бонус: 5 000 ₽ 2.52 3.25 2.94
Бонус: 5 000 ₽ 2.50 3.30 2.90
  2.44 3.31 3.11

Самый высокий коэффициент на матч «Трабзонспор» – «Фенербахче» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Трабзонспор» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Фенербахче» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Трабзонспор» – «Фенербахче», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров

Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.5 3.5 4 4 4.5 4.5 5 5 5.5 5.5 6 6
8.00 1.04 7.00 1.07 3.46 1.29 2.50 1.53 1.84 2.07 1.43 2.83 1.29 3.46 1.11 5.80 1.07 6.35 1.00 11.75
10.50 1.02 7.60 1.05 3.20 1.32 2.50 1.53 2.05 1.77 1.80 2.02 1.41 2.80 1.28 3.45 1.13 5.90 1.11 6.60 1.02 10.00 1.01 10.50 0.00 16.50
3.47 1.32 2.99 1.42 2.63 1.52 2.11 1.77 1.84 2.04 1.64 2.34 1.45 2.88 1.31 3.60 1.10 7.69
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
2.77 1.44 1.84 1.96 1.44 2.79 1.12 6.25 1.08 7.70
1.83 1.97 1.37 2.95 1.12 6.10
2.87 1.45 2.36 1.63 1.84 2.04 1.53 2.60 1.38 3.17
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
3.95 1.25 2.72 1.46 1.71 2.14 1.30 3.52 1.18 4.95
2.55 1.48 1.63 2.18 1.29 3.70

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
1.71 2.07
Букмекер Да Нет
4.40 1.19
Букмекер Да Нет
3.35 1.30
Где смотреть матч Трабзонспор 0:0 Фенербахче онлайн

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