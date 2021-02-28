Трабзонспор
0:0
Первый тайм: 16'
Стадион: Шенол Гюнеш
Фенербахче
7' Желтая карточкаЭкубан Калеб
99
Асан
Серкан
32
Ие
Эдгар
24
Флавио
II
18
Экубан
Калеб
77
Генюл
Гёкхан
41
Салаи
Аттила
67
Озил
Месут
27
Тиам
Маме
- Основной состав
- Вратарь
-
99 Асан СерканЗащитник
-
32 Ие ЭдгарЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
24 Флавио IIПолузащитник
- Полузащитник
-
18 Экубан КалебПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
29 Малли ЮнусПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
79 Афобе БеникНападающий
-
Главный тренер: Авджи Абдулла
- Основной состав
- Вратарь
-
77 Генюл ГёкханЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
41 Салаи АттилаЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
67 Озил МесутПолузащитник
- Полузащитник
-
27 Тиам МамеНападающий
- Запасные игроки
-
15 Текин ХарунВратарь
- Защитник
- Защитник
-
37 Новак ФилипЗащитник
- Полузащитник
-
29 Гюмюш СинанПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Erol Bulut
Ход матча
7'
Статистика матча
-
1 Удары по воротам 1
-
0 Удары в створ 0
-
0 Угловые 1
-
0 Офсайды 1
-
3 Нарушения правил 1
-
1 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
28 Владение мячом, % 72
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Нвакаеме Энтони
|6
|0.23
|2.
|Экубан Калеб
|6 (1)
|0.23
|3.
|Афобе Беник
|4
|0.15
|4.
|Джанини Жорже
|3
|0.12
|5.
|Vitor Hugo III2
|2
|0.08
|6.
|Бэйкер Льюис
|1
|0.04
|7.
|Эмюр Абдулкадир
|1
|0.04
|8.
|Флавио II
|1
|0.04
|9.
|Асан Серкан
|1
|0.04
|10.
|Кампи Гастон
|1
|0.04
|11.
|Сари Юсуф
|1
|0.04
|12.
|Чорекчи Камил
|0
|0
|13.
|Тюркмен Хюсейин
|0
|0
|14.
|Педру Жоан
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Тиам Маме
|6
|0.23
|2.
|Пелкас Димитрис
|4
|0.15
|3.
|Туфан Озан
|4 (1)
|0.15
|4.
|Сиссе Паписс
|4
|0.15
|5.
|Валенсия Эннер
|4 (1)
|0.15
|6.
|Саматта Мбвана
|4
|0.15
|7.
|Соса Хосе
|3 (2)
|0.12
|8.
|Яндаш Мерт Хакан
|3
|0.12
|9.
|Перотти Диего
|3 (2)
|0.12
|10.
|Гюмюш Синан
|2
|0.08
|11.
|Генюл Гёкхан
|2
|0.08
|12.
|Азиз Сердар
|1
|0.04
|13.
|Сангаре Назим
|1
|0.04
|14.
|Тиссеран Марсель
|1
|0.04
|15.
|Кадыоглу Ферди
|1
|0.04
|16.
|Густаво Диас
|1
|0.04
|17.
|Эркин Джанер
|0
|0
|18.
|Адеми Кемаль
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Флавио II
|3
|2
|2.
|Педру Жоан
|4
|1
|3.
|Бэйкер Льюис
|5
|0
|4.
|Нвакаеме Энтони
|3
|1
|5.
|Чорекчи Камил
|4
|0
|6.
|Ие Эдгар
|3
|0
|7.
|Пармак Абдулкадир
|3
|0
|8.
|Vitor Hugo III2
|3
|0
|9.
|Хоссейни Маджид
|2
|0
|10.
|Джанини Жорже
|2
|0
|11.
|Экубан Калеб
|2
|0
|12.
|Асан Серкан
|2
|0
|13.
|Афобе Беник
|1
|0
|14.
|Бакасетас Тасос
|1
|0
|15.
|Басачикоглу Билал
|1
|0
|16.
|Чакыр Угурджан
|1
|0
|17.
|Сари Юсуф
|1
|0
|18.
|Оздемир Берат
|1
|0
|19.
|Хавьер Марлон
|1
|0
|20.
|Генч Фарук Джан
|1
|0
|21.
|Кыналы Сафа
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Эркин Джанер
|7
|0
|2.
|Густаво Диас
|6
|0
|3.
|Азиз Сердар
|4
|1
|4.
|Гюмюш Синан
|4
|1
|5.
|Пелкас Димитрис
|5
|0
|6.
|Туфан Озан
|4
|0
|7.
|Лемос Маурисио
|2
|1
|8.
|Валенсия Эннер
|3
|0
|9.
|Тиссеран Марсель
|3
|0
|10.
|Яндаш Мерт Хакан
|3
|0
|11.
|Генюл Гёкхан
|2
|0
|12.
|Сангаре Назим
|2
|0
|13.
|Тиам Маме
|2
|0
|14.
|Байиндыр Алтай
|2
|0
|15.
|Соса Хосе
|1
|0
|16.
|Сиссе Паписс
|1
|0
|17.
|Текин Харун
|1
|0
|18.
|Кадыоглу Ферди
|1
|0
|19.
|Адеми Кемаль
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Трабзонспор
|0
|20% (6)
|23.33% (7)
|20% (6)
|20% (6)
|16.67% (5)
|Фенербахче
|9.09% (4)
|15.91% (7)
|20.45% (9)
|20.45% (9)
|15.91% (7)
|18.18% (8)
Предыдущие игры
Трабзонспор Последние 20 матчей: +14 =4 -2Истанбул Башакшехир 0:1 Трабзонспор Трабзонспор 1:0 Газишехир Газиантеп Малатьяспор 0:2 Трабзонспор Трабзонспор 1:0 Денизлиспор
Бешикташ 1:2 Трабзонспор Истанбул Башакшехир 1:2 Трабзонспор Генчлербирлиги 1:2 Трабзонспор Трабзонспор 3:1 Коньяспор Антальяспор 1:1 Трабзонспор Трабзонспор 1:0 Гёзтепе Фатих Карагюмрюк 1:2 Трабзонспор Трабзонспор 0:2 Галатасарай Хатайспор 0:1 Трабзонспор Трабзонспор 2:1 Ризеспор Трабзонспор 2:2 Адана Демирспор Кайсериспор 0:0 Трабзонспор Трабзонспор 1:1 Сивасспор Анкарагюджю 0:1 Трабзонспор Трабзонспор 1:0 Эрзурумспор Аланьяспор 1:1 Трабзонспор
Фенербахче Последние 20 матчей: +13 =1 -6Фенербахче 0:1 Гёзтепе Фатих Карагюмрюк 1:2 Фенербахче Фенербахче 1:2 Истанбул Башакшехир Фенербахче 0:1 Галатасарай
Хатайспор 1:2 Фенербахче Фенербахче 1:0 Ризеспор Фенербахче 3:0 Кайсериспор Сивасспор 1:1 Фенербахче Фенербахче 3:1 Анкарагюджю Фенербахче 1:0 Касымпаша Эрзурумспор 0:3 Фенербахче Фенербахче 2:1 Аланьяспор Касымпаша 0:3 Фенербахче Фенербахче 4:1 Истанбул Башакшехир Газишехир Газиантеп 3:1 Фенербахче Фенербахче 1:0 Каракабей Беледие Спор Фенербахче 0:3 Малатьяспор Денизлиспор 0:2 Фенербахче Фенербахче 3:4 Бешикташ Фенербахче 4:0 Сивас Беледьеспор
Последние игры между собой
Трабзонспор: победы: 4, ничьи: 9, поражения: 7
Фенербахче: победы: 7, ничьи: 9, поражения: 4
Фенербахче 1:1 Трабзонспор Суперлига Фенербахче 1:1 Трабзонспор Суперлига Трабзонспор 2:1 Фенербахче Суперлига Трабзонспор 1:1 Фенербахче Суперлига Фенербахче 2:2 Трабзонспор Суперлига Фенербахче 1:1 Трабзонспор Суперлига Трабзонспор 0:3 Фенербахче Суперлига Трабзонспор 0:4 Фенербахче Суперлига Фенербахче 2:0 Трабзонспор Суперлига Фенербахче 0:0 Трабзонспор Суперлига Трабзонспор 0:0 Фенербахче Суперлига Фенербахче 0:0 Трабзонспор Суперлига Фенербахче 1:0 Трабзонспор Кубок Турции Трабзонспор 0:3 Фенербахче Суперлига Фенербахче 0:0 Трабзонспор Суперлига Трабзонспор 1:3 Фенербахче Суперлига
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Галатасарай
|Заявка
|26
|18
|3
|5
|52 - 19
|57
|2.
|Бешикташ
|Заявка
|25
|17
|3
|5
|56 - 26
|54
|3.
|Фенербахче
|0:0 Заявка
|26
|16
|4
|6
|47 - 27
|52
|4.
|Трабзонспор
|0:0 Заявка
|26
|14
|7
|5
|32 - 24
|49
|5.
|Хатайспор
|Заявка
|26
|13
|6
|7
|46 - 31
|45
|6.
|Аланьяспор
|Заявка
|26
|12
|6
|8
|41 - 26
|42
|7.
|Фатих Карагюмрюк
|Заявка
|26
|11
|7
|8
|41 - 34
|40
|8.
|Газишехир Газиантеп
|Заявка
|26
|10
|10
|6
|37 - 29
|40
|9.
|Гёзтепе
|Заявка
|26
|9
|8
|9
|36 - 31
|35
|10.
|Антальяспор
|Заявка
|26
|7
|13
|6
|24 - 29
|34
|11.
|Сивасспор
|Заявка
|25
|7
|11
|7
|28 - 30
|32
|12.
|Коньяспор
|Заявка
|25
|8
|7
|10
|32 - 30
|31
|13.
|Малатьяспор
|Заявка
|26
|7
|10
|9
|33 - 35
|31
|14.
|Касымпаша
|Заявка
|26
|8
|5
|13
|29 - 41
|29
|15.
|Ризеспор
|Заявка
|26
|6
|10
|10
|30 - 42
|28
|16.
|Кайсериспор
|Заявка
|25
|6
|7
|12
|17 - 30
|25
|17.
|Истанбул Башакшехир
|Заявка
|26
|6
|7
|13
|28 - 44
|25
|18.
|Эрзурумспор
|Заявка
|26
|6
|7
|13
|24 - 41
|25
|19.
|Генчлербирлиги
|Заявка
|25
|5
|6
|14
|21 - 46
|21
|20.
|Денизлиспор
|Заявка
|26
|5
|6
|15
|23 - 46
|21
|21.
|Анкарагюджю
|Заявка
|25
|5
|5
|15
|28 - 44
|20
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Бешикташ
|Заявка
|13
|10
|1
|2
|30 - 7
|31
|2.
|Галатасарай
|Заявка
|13
|9
|3
|1
|31 - 7
|30
|3.
|Аланьяспор
|Заявка
|13
|9
|2
|2
|29 - 11
|29
|4.
|Фатих Карагюмрюк
|Заявка
|13
|8
|2
|3
|25 - 14
|26
|5.
|Газишехир Газиантеп
|Заявка
|13
|7
|5
|1
|23 - 12
|26
|6.
|Трабзонспор
|0:0 Заявка
|13
|7
|2
|4
|17 - 15
|23
|7.
|Фенербахче
|0:0 Заявка
|13
|7
|1
|5
|21 - 16
|22
|8.
|Гёзтепе
|Заявка
|13
|6
|4
|3
|24 - 14
|22
|9.
|Хатайспор
|Заявка
|13
|6
|4
|3
|22 - 13
|22
|10.
|Касымпаша
|Заявка
|13
|6
|2
|5
|17 - 20
|20
|11.
|Коньяспор
|Заявка
|13
|5
|5
|3
|19 - 13
|20
|12.
|Ризеспор
|Заявка
|13
|5
|5
|3
|19 - 18
|20
|13.
|Антальяспор
|Заявка
|13
|5
|5
|3
|14 - 15
|20
|14.
|Малатьяспор
|Заявка
|13
|5
|4
|4
|18 - 15
|19
|15.
|Анкарагюджю
|Заявка
|12
|4
|2
|6
|16 - 18
|14
|16.
|Сивасспор
|Заявка
|12
|3
|5
|4
|11 - 12
|14
|17.
|Истанбул Башакшехир
|Заявка
|13
|3
|5
|5
|17 - 20
|14
|18.
|Кайсериспор
|Заявка
|12
|3
|4
|5
|8 - 12
|13
|19.
|Генчлербирлиги
|Заявка
|13
|3
|4
|6
|15 - 23
|13
|20.
|Денизлиспор
|Заявка
|13
|3
|3
|7
|9 - 15
|12
|21.
|Эрзурумспор
|Заявка
|13
|1
|6
|6
|11 - 19
|9
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Фенербахче
|0:0 Заявка
|13
|9
|3
|1
|26 - 11
|30
|2.
|Галатасарай
|Заявка
|13
|9
|0
|4
|21 - 12
|27
|3.
|Трабзонспор
|0:0 Заявка
|13
|7
|5
|1
|15 - 9
|26
|4.
|Бешикташ
|Заявка
|12
|7
|2
|3
|26 - 19
|23
|5.
|Хатайспор
|Заявка
|13
|7
|2
|4
|24 - 18
|23
|6.
|Сивасспор
|Заявка
|13
|4
|6
|3
|17 - 18
|18
|7.
|Эрзурумспор
|Заявка
|13
|5
|1
|7
|13 - 22
|16
|8.
|Газишехир Газиантеп
|Заявка
|13
|3
|5
|5
|14 - 17
|14
|9.
|Фатих Карагюмрюк
|Заявка
|13
|3
|5
|5
|16 - 20
|14
|10.
|Антальяспор
|Заявка
|13
|2
|8
|3
|10 - 14
|14
|11.
|Аланьяспор
|Заявка
|13
|3
|4
|6
|12 - 15
|13
|12.
|Гёзтепе
|Заявка
|13
|3
|4
|6
|12 - 17
|13
|13.
|Кайсериспор
|Заявка
|13
|3
|3
|7
|9 - 18
|12
|14.
|Малатьяспор
|Заявка
|13
|2
|6
|5
|15 - 20
|12
|15.
|Коньяспор
|Заявка
|12
|3
|2
|7
|13 - 17
|11
|16.
|Истанбул Башакшехир
|Заявка
|13
|3
|2
|8
|11 - 24
|11
|17.
|Касымпаша
|Заявка
|13
|2
|3
|8
|12 - 21
|9
|18.
|Денизлиспор
|Заявка
|13
|2
|3
|8
|14 - 31
|9
|19.
|Генчлербирлиги
|Заявка
|12
|2
|2
|8
|6 - 23
|8
|20.
|Ризеспор
|Заявка
|13
|1
|5
|7
|11 - 24
|8
|21.
|Анкарагюджю
|Заявка
|13
|1
|3
|9
|12 - 26
|6
- — Лига чемпионов (Квалификация)
- — Лига конференций УЕФА (Квалификация)
- — Вылет в Первую лигу
Победитель
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