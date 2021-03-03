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Кайсериспор
2:1
Конец матча

Стадион:
Ризеспор
0'
1:0
48' Гол
Мухар Карло
1:1
73' Гол
Самудио Брайан
2:1
77' Гол
Парлак Илхан
90'+7
16
Доган
Барыш
20
Дживелек
Рамазан
15
Демирок
Угур
4
Коловециос
Димитрис
21
Бехич
Азиз
3
Аттама
Джозеф
73
Мухар
Карло
25
Леннон
Аарон
96
Аврамовски
Даниэль
10
Энрике
Педро
99
Маглица
Антун
25
Аккан
Гёкхан
8
Сантос
Фабрисио
15
Ай
Селим
80
Мериа
Яссин
4
Талби
Монтассар
53
Мелняк
Дарио
52
Сабо
Эрик
5
Дурак
Абдулла
88
Джокович
Дамьян
10
Болдрин
Фернандо
14
Содерлунд
Александер
Кайсериспор
4-2-3-1
Ризеспор
5-3-2

Бомбардиры внутри турнира

Кайсериспор
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Энрике Педро 4 (2) 0.15
2. Парлак Илхан 3 0.12
3. Алибек Денис 2 0.08
4. Канга Вилфрид 2 0.08
5. Кампаньяро Густаво 1 0.04
6. Маглица Антун 1 0.04
7. Квржич Зоран 1 0.04
8. Коловециос Димитрис 1 0.04
9. Мухар Карло 1 0.04
10. Леннон Аарон 0 0
11. Бехич Азиз 0 0
12. Дживелек Рамазан 0 0
13. Аврамовски Даниэль 0 0
14. Субаши Ясир 0 0
15. Демир Эмре 0 0
Ризеспор
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Шкода Милан 8 (3) 0.3
2. Реми Лоик 6 (2) 0.22
3. Болдрин Фернандо 3 (1) 0.11
4. Самудио Брайан 3 (2) 0.11
5. Сантос Фабрисио 1 0.04
6. Эрдоган Доган 1 0.04
7. Андраде Фернандо 1 0.04
8. Торун Тунай 1 0.04
9. Пехливан Ясин 1 0.04
10. Донса Годфред 1 0.04
11. Рюзгар Кемаль 1 0.04
12. Мериа Яссин 1 0.04
13. Михаляк Конрад 1 0.04
14. Талби Монтассар 1 0.04
15. Мелняк Дарио 0 0
16. Дурак Абдулла 0 0
17. Дилавер Эмир 0 0
18. Йованчич Душан 0 0

Карточки

Кайсериспор
# Игрок      
1. Энрике Педро 6 1
2. Ака Яу 4 1
3. Сэпунару Кристиан 2 2
4. Бехич Азиз 5 0
5. Леннон Аарон 3 1
6. Квржич Зоран 4 0
7. Кампаньяро Густаво 4 0
8. Челик Мугдат 2 1
9. Алибек Денис 3 0
10. Коловециос Димитрис 3 0
11. Лопеш Мигел 1 1
12. Демирок Угур 2 0
13. Мухар Карло 2 0
14. Алемдар Доган 2 0
15. Коркмаз Нуреттин 2 0
16. Парлак Илхан 1 0
17. Фернандеш Мануэл 1 0
18. Депе Илхан 1 0
19. Лунг Силвиу 1 0
20. Аттама Джозеф 1 0
21. Аджар Хасан 1 0
22. Аврамовски Даниэль 1 0
23. Чапар Огузхан 1 0
24. Субаши Ясир 1 0
25. Канга Вилфрид 1 0
26. Пас Нехуэн 1 0
27. Демир Эмре 1 0
Ризеспор
# Игрок      
1. Пехливан Ясин 7 1
2. Болдрин Фернандо 5 1
3. Сантос Фабрисио 5 1
4. Мериа Яссин 6 0
5. Андраде Фернандо 4 1
6. Морозюк Николай 4 0
7. Дурак Абдулла 4 0
8. Дилавер Эмир 4 0
9. Мелняк Дарио 4 0
10. Торун Тунай 3 0
11. Донса Годфред 3 0
12. Джокович Дамьян 2 0
13. Эрдоган Доган 2 0
14. Талби Монтассар 2 0
15. Реми Лоик 1 0
16. Шкода Милан 1 0
17. Кейбаши Исмаил 1 0
18. Сабо Эрик 1 0
19. Ай Селим 1 0
20. Аккан Гёкхан 1 0
21. Самудио Брайан 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Кайсериспор 5.88% (1) 5.88% (1) 23.53% (4) 17.65% (3) 23.53% (4) 23.53% (4)
 Ризеспор 13.33% (4) 13.33% (4) 16.67% (5) 20% (6) 13.33% (4) 23.33% (7)

Предыдущие игры

Кайсериспор Последние 20 матчей: +4 =7 -9
Сивасспор 2:0 Кайсериспор Кайсериспор 0:0 Анкарагюджю Эрзурумспор 1:1 Кайсериспор Кайсериспор 1:1 Аланьяспор
Касымпаша 0:1 Кайсериспор Фенербахче 3:0 Кайсериспор Кайсериспор 2:0 Истанбул Башакшехир Газишехир Газиантеп 2:1 Кайсериспор Кайсериспор 1:0 Малатьяспор Денизлиспор 0:1 Кайсериспор Кайсериспор 0:2 Бешикташ Генчлербирлиги 3:2 Кайсериспор Кайсериспор 1:2 Коньяспор Антальяспор 2:0 Кайсериспор Кайсериспор 0:0 Трабзонспор Гёзтепе 1:1 Кайсериспор Кайсериспор 0:0 Фатих Карагюмрюк Кайсериспор 3:3 Хекимоглу Трабзон Галатасарай 1:1 Кайсериспор Кайсериспор 0:1 Хатайспор
Ризеспор Последние 20 матчей: +4 =7 -9
Ризеспор 0:0 Сивасспор Анкарагюджю 1:1 Ризеспор Ризеспор 0:2 Эрзурумспор Аланьяспор 2:1 Ризеспор
Ризеспор 1:1 Касымпаша Фенербахче 1:0 Ризеспор Истанбул Башакшехир 1:1 Ризеспор Ризеспор 3:0 Газишехир Газиантеп Малатьяспор 4:1 Ризеспор Бешикташ 1:0 Ризеспор Ризеспор 1:1 Денизлиспор Бешикташ 6:0 Ризеспор Ризеспор 1:1 Генчлербирлиги Коньяспор 1:1 Ризеспор Ризеспор 2:1 Антальяспор Трабзонспор 2:1 Ризеспор Ризеспор 3:0 Эскишехирспор Ризеспор 3:2 Гёзтепе Фатих Карагюмрюк 2:1 Ризеспор Ризеспор 0:4 Галатасарай

Последние игры между собой

Кайсериспор: победы: 7, ничьи: 5, поражения: 4
Ризеспор: победы: 4, ничьи: 5, поражения: 7
Ризеспор 1:0 Кайсериспор Суперлига Ризеспор 3:2 Кайсериспор Суперлига Кайсериспор 1:0 Ризеспор Суперлига Ризеспор 3:0 Кайсериспор Суперлига
Кайсериспор 2:2 Ризеспор Суперлига Ризеспор 2:4 Кайсериспор Суперлига Кайсериспор 2:1 Ризеспор Суперлига Ризеспор 0:0 Кайсериспор Суперлига Кайсериспор 0:0 Ризеспор Суперлига Кайсериспор 0:2 Ризеспор Суперлига Ризеспор 0:2 Кайсериспор Суперлига Кайсериспор 1:1 Ризеспор Товарищеские матчи Кайсериспор 3:0 Ризеспор Суперлига Кайсериспор 4:1 Ризеспор Кубок Ризеспор 0:3 Кайсериспор Кубок Ризеспор 0:0 Кайсериспор Суперлига
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Бешикташ Заявка 26 18 3 5 57 - 26 57
2. Галатасарай Заявка 27 18 3 6 53 - 21 57
3. Фенербахче Заявка 26 17 3 6 48 - 27 54
4. Трабзонспор Заявка 26 14 6 6 32 - 25 48
5. Хатайспор Заявка 27 13 7 7 47 - 32 46
6. Газишехир Газиантеп Заявка 27 11 10 6 39 - 30 43
7. Аланьяспор Заявка 26 12 6 8 41 - 26 42
8. Фатих Карагюмрюк Заявка 27 11 8 8 43 - 36 41
9. Гёзтепе Заявка 26 9 8 9 36 - 31 35
10. Антальяспор Заявка 26 7 13 6 24 - 29 34
11. Сивасспор Заявка 26 7 12 7 29 - 31 33
12. Коньяспор Заявка 26 8 8 10 33 - 31 32
13. Малатьяспор Заявка 27 7 10 10 33 - 36 31
14. Касымпаша Заявка 26 8 5 13 29 - 41 29
15. Кайсериспор Заявка 26 7 7 12 19 - 31 28
16. Ризеспор Заявка 27 6 10 11 31 - 44 28
17. Истанбул Башакшехир Заявка 27 6 8 13 29 - 45 26
18. Эрзурумспор Заявка 27 6 8 13 26 - 43 26
19. Анкарагюджю Заявка 26 6 5 15 30 - 45 23
20. Денизлиспор Заявка 26 5 6 15 23 - 46 21
21. Генчлербирлиги Заявка 26 5 6 15 22 - 48 21
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Бешикташ Заявка 13 10 1 2 30 - 7 31
2. Галатасарай Заявка 13 9 3 1 31 - 7 30
3. Аланьяспор Заявка 13 9 2 2 29 - 11 29
4. Газишехир Газиантеп Заявка 14 8 5 1 25 - 13 29
5. Фатих Карагюмрюк Заявка 13 8 2 3 25 - 14 26
6. Фенербахче Заявка 13 7 1 5 21 - 16 22
7. Трабзонспор Заявка 13 7 1 5 17 - 16 22
8. Гёзтепе Заявка 13 6 4 3 24 - 14 22
9. Хатайспор Заявка 13 6 4 3 22 - 13 22
10. Касымпаша Заявка 13 6 2 5 17 - 20 20
11. Коньяспор Заявка 13 5 5 3 19 - 13 20
12. Ризеспор Заявка 13 5 5 3 19 - 18 20
13. Антальяспор Заявка 13 5 5 3 14 - 15 20
14. Малатьяспор Заявка 14 5 4 5 18 - 16 19
15. Анкарагюджю Заявка 13 5 2 6 18 - 19 17
16. Кайсериспор Заявка 13 4 4 5 10 - 13 16
17. Сивасспор Заявка 13 3 6 4 12 - 13 15
18. Истанбул Башакшехир Заявка 14 3 6 5 18 - 21 15
19. Генчлербирлиги Заявка 13 3 4 6 15 - 23 13
20. Денизлиспор Заявка 13 3 3 7 9 - 15 12
21. Эрзурумспор Заявка 14 1 7 6 13 - 21 10
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Фенербахче Заявка 13 10 2 1 27 - 11 32
2. Галатасарай Заявка 14 9 0 5 22 - 14 27
3. Бешикташ Заявка 13 8 2 3 27 - 19 26
4. Трабзонспор Заявка 13 7 5 1 15 - 9 26
5. Хатайспор Заявка 14 7 3 4 25 - 19 24
6. Сивасспор Заявка 13 4 6 3 17 - 18 18
7. Эрзурумспор Заявка 13 5 1 7 13 - 22 16
8. Фатих Карагюмрюк Заявка 14 3 6 5 18 - 22 15
9. Газишехир Газиантеп Заявка 13 3 5 5 14 - 17 14
10. Антальяспор Заявка 13 2 8 3 10 - 14 14
11. Аланьяспор Заявка 13 3 4 6 12 - 15 13
12. Гёзтепе Заявка 13 3 4 6 12 - 17 13
13. Коньяспор Заявка 13 3 3 7 14 - 18 12
14. Кайсериспор Заявка 13 3 3 7 9 - 18 12
15. Малатьяспор Заявка 13 2 6 5 15 - 20 12
16. Истанбул Башакшехир Заявка 13 3 2 8 11 - 24 11
17. Касымпаша Заявка 13 2 3 8 12 - 21 9
18. Денизлиспор Заявка 13 2 3 8 14 - 31 9
19. Генчлербирлиги Заявка 13 2 2 9 7 - 25 8
20. Ризеспор Заявка 14 1 5 8 12 - 26 8
21. Анкарагюджю Заявка 13 1 3 9 12 - 26 6
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Прогнозы на футбол - новый раздел!
Прогнозы
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Основное время
Букмекер 1 X 2
Бонус: 15 000 ₽ 0.00 0.00 0.00
Бонус: 5 000 ₽ 2.30 3.22 3.25
Бонус: 5 000 ₽ 4.40 1.58 5.10
  1.17 6.16 34.35

Самый высокий коэффициент на матч «Кайсериспор» – «Ризеспор» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Кайсериспор» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Ризеспор» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Кайсериспор» – «Ризеспор», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров

Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.5 3.5 3.75 3.75 4 4 4.5 4.5 5 5 5.5 5.5 6 6
7.40 1.05 6.20 1.09 2.78 1.42 2.12 1.72 1.66 2.35 1.30 3.52 1.21 4.20 1.06 7.70 1.04 8.20
3.05 1.37 2.00 1.80 2.63 1.48 1.14 5.55 1.79 2.03 1.70 2.15 1.15 5.30 1.09 7.20 1.03 12.00 1.02 13.00 1.01 14.00 1.01 14.50 0.00 20.00
3.23 1.37 2.66 1.51 2.09 1.79 1.67 2.29 2.34 1.64 1.94 1.94 1.51 2.66 1.34 3.37 1.61 2.41 1.47 2.83 1.53 2.59 1.31 3.58
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
2.62 1.49 1.70 2.15 1.34 3.26 1.08 7.70 1.06 9.10
1.30 3.50 1.02 13.00 1.01 15.00 1.01 15.00
1.17 5.19 1.40 3.03 1.14 5.90 1.40 3.02 1.34 3.47
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
3.30 1.33 2.19 1.68 1.52 2.53 1.18 4.90 1.12 6.10
2.12 1.65 1.49 2.48 1.16 4.60

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
2.40 1.57
Букмекер Да Нет
8.80 1.06
Букмекер Да Нет
4.00 1.22
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