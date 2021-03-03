Кайсериспор
2:1
Конец матча
Стадион: Кадир Хас
Ризеспор
1:0
48' ГолМухар Карло
1:1
73' ГолСамудио Брайан
2:1
77' ГолПарлак Илхан
16
Доган
Барыш
15
Демирок
Угур
21
Бехич
Азиз
73
Мухар
Карло
25
Леннон
Аарон
10
Энрике
Педро
25
Аккан
Гёкхан
15
Ай
Селим
80
Мериа
Яссин
53
Мелняк
Дарио
52
Сабо
Эрик
- Основной состав
-
16 Доган БарышВратарь
- Защитник
-
15 Демирок УгурЗащитник
- Защитник
-
21 Бехич АзизЗащитник
- Полузащитник
-
73 Мухар КарлоПолузащитник
-
25 Леннон АаронПолузащитник
- Полузащитник
-
10 Энрике ПедроПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
32 Субаши ЯсирЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
14 Демир ЭмреПолузащитник
-
23 Парлак ИлханПолузащитник
- Полузащитник
-
24 Окутан МелихПолузащитник
-
-
Главный тренер: Петреску Дан
- Основной состав
-
25 Аккан ГёкханВратарь
- Защитник
-
15 Ай СелимЗащитник
-
80 Мериа ЯссинЗащитник
- Защитник
-
53 Мелняк ДариоЗащитник
-
52 Сабо ЭрикПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
30 Гёрген ЗаферВратарь
-
24 Дилавер ЭмирЗащитник
- Защитник
-
26 Булут ОнурЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Торун ТунайПолузащитник
- Полузащитник
-
21 Шкода МиланНападающий
-
Главный тренер: Шумудикэ Мариус
Ход матча
48'
1:0
73'
77'
2:1
Статистика матча
-
1 Удары по воротам 7
-
4 Удары в створ 3
-
4 Угловые 6
-
1 Офсайды 0
-
11 Нарушения правил 9
-
0 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
5 Замены 5
-
40 Владение мячом, % 60
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Энрике Педро
|4 (2)
|0.15
|2.
|Парлак Илхан
|3
|0.12
|3.
|Алибек Денис
|2
|0.08
|4.
|Канга Вилфрид
|2
|0.08
|5.
|Кампаньяро Густаво
|1
|0.04
|6.
|Маглица Антун
|1
|0.04
|7.
|Квржич Зоран
|1
|0.04
|8.
|Коловециос Димитрис
|1
|0.04
|9.
|Мухар Карло
|1
|0.04
|10.
|Леннон Аарон
|0
|0
|11.
|Бехич Азиз
|0
|0
|12.
|Дживелек Рамазан
|0
|0
|13.
|Аврамовски Даниэль
|0
|0
|14.
|Субаши Ясир
|0
|0
|15.
|Демир Эмре
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Шкода Милан
|8 (3)
|0.3
|2.
|Реми Лоик
|6 (2)
|0.22
|3.
|Болдрин Фернандо
|3 (1)
|0.11
|4.
|Самудио Брайан
|3 (2)
|0.11
|5.
|Сантос Фабрисио
|1
|0.04
|6.
|Эрдоган Доган
|1
|0.04
|7.
|Андраде Фернандо
|1
|0.04
|8.
|Торун Тунай
|1
|0.04
|9.
|Пехливан Ясин
|1
|0.04
|10.
|Донса Годфред
|1
|0.04
|11.
|Рюзгар Кемаль
|1
|0.04
|12.
|Мериа Яссин
|1
|0.04
|13.
|Михаляк Конрад
|1
|0.04
|14.
|Талби Монтассар
|1
|0.04
|15.
|Мелняк Дарио
|0
|0
|16.
|Дурак Абдулла
|0
|0
|17.
|Дилавер Эмир
|0
|0
|18.
|Йованчич Душан
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Энрике Педро
|6
|1
|2.
|Ака Яу
|4
|1
|3.
|Сэпунару Кристиан
|2
|2
|4.
|Бехич Азиз
|5
|0
|5.
|Леннон Аарон
|3
|1
|6.
|Квржич Зоран
|4
|0
|7.
|Кампаньяро Густаво
|4
|0
|8.
|Челик Мугдат
|2
|1
|9.
|Алибек Денис
|3
|0
|10.
|Коловециос Димитрис
|3
|0
|11.
|Лопеш Мигел
|1
|1
|12.
|Демирок Угур
|2
|0
|13.
|Мухар Карло
|2
|0
|14.
|Алемдар Доган
|2
|0
|15.
|Коркмаз Нуреттин
|2
|0
|16.
|Парлак Илхан
|1
|0
|17.
|Фернандеш Мануэл
|1
|0
|18.
|Депе Илхан
|1
|0
|19.
|Лунг Силвиу
|1
|0
|20.
|Аттама Джозеф
|1
|0
|21.
|Аджар Хасан
|1
|0
|22.
|Аврамовски Даниэль
|1
|0
|23.
|Чапар Огузхан
|1
|0
|24.
|Субаши Ясир
|1
|0
|25.
|Канга Вилфрид
|1
|0
|26.
|Пас Нехуэн
|1
|0
|27.
|Демир Эмре
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Пехливан Ясин
|7
|1
|2.
|Болдрин Фернандо
|5
|1
|3.
|Сантос Фабрисио
|5
|1
|4.
|Мериа Яссин
|6
|0
|5.
|Андраде Фернандо
|4
|1
|6.
|Морозюк Николай
|4
|0
|7.
|Дурак Абдулла
|4
|0
|8.
|Дилавер Эмир
|4
|0
|9.
|Мелняк Дарио
|4
|0
|10.
|Торун Тунай
|3
|0
|11.
|Донса Годфред
|3
|0
|12.
|Джокович Дамьян
|2
|0
|13.
|Эрдоган Доган
|2
|0
|14.
|Талби Монтассар
|2
|0
|15.
|Реми Лоик
|1
|0
|16.
|Шкода Милан
|1
|0
|17.
|Кейбаши Исмаил
|1
|0
|18.
|Сабо Эрик
|1
|0
|19.
|Ай Селим
|1
|0
|20.
|Аккан Гёкхан
|1
|0
|21.
|Самудио Брайан
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Кайсериспор
|5.88% (1)
|5.88% (1)
|23.53% (4)
|17.65% (3)
|23.53% (4)
|23.53% (4)
|Ризеспор
|13.33% (4)
|13.33% (4)
|16.67% (5)
|20% (6)
|13.33% (4)
|23.33% (7)
Предыдущие игры
Кайсериспор Последние 20 матчей: +4 =7 -9Сивасспор 2:0 Кайсериспор Кайсериспор 0:0 Анкарагюджю Эрзурумспор 1:1 Кайсериспор Кайсериспор 1:1 Аланьяспор
Касымпаша 0:1 Кайсериспор Фенербахче 3:0 Кайсериспор Кайсериспор 2:0 Истанбул Башакшехир Газишехир Газиантеп 2:1 Кайсериспор Кайсериспор 1:0 Малатьяспор Денизлиспор 0:1 Кайсериспор Кайсериспор 0:2 Бешикташ Генчлербирлиги 3:2 Кайсериспор Кайсериспор 1:2 Коньяспор Антальяспор 2:0 Кайсериспор Кайсериспор 0:0 Трабзонспор Гёзтепе 1:1 Кайсериспор Кайсериспор 0:0 Фатих Карагюмрюк Кайсериспор 3:3 Хекимоглу Трабзон Галатасарай 1:1 Кайсериспор Кайсериспор 0:1 Хатайспор
Ризеспор Последние 20 матчей: +4 =7 -9Ризеспор 0:0 Сивасспор Анкарагюджю 1:1 Ризеспор Ризеспор 0:2 Эрзурумспор Аланьяспор 2:1 Ризеспор
Ризеспор 1:1 Касымпаша Фенербахче 1:0 Ризеспор Истанбул Башакшехир 1:1 Ризеспор Ризеспор 3:0 Газишехир Газиантеп Малатьяспор 4:1 Ризеспор Бешикташ 1:0 Ризеспор Ризеспор 1:1 Денизлиспор Бешикташ 6:0 Ризеспор Ризеспор 1:1 Генчлербирлиги Коньяспор 1:1 Ризеспор Ризеспор 2:1 Антальяспор Трабзонспор 2:1 Ризеспор Ризеспор 3:0 Эскишехирспор Ризеспор 3:2 Гёзтепе Фатих Карагюмрюк 2:1 Ризеспор Ризеспор 0:4 Галатасарай
Последние игры между собой
Кайсериспор: победы: 7, ничьи: 5, поражения: 4
Ризеспор: победы: 4, ничьи: 5, поражения: 7
Кайсериспор 2:2 Ризеспор Суперлига Ризеспор 2:4 Кайсериспор Суперлига Кайсериспор 2:1 Ризеспор Суперлига Ризеспор 0:0 Кайсериспор Суперлига Кайсериспор 0:0 Ризеспор Суперлига Кайсериспор 0:2 Ризеспор Суперлига Ризеспор 0:2 Кайсериспор Суперлига Кайсериспор 1:1 Ризеспор Товарищеские матчи Кайсериспор 3:0 Ризеспор Суперлига Кайсериспор 4:1 Ризеспор Кубок Ризеспор 0:3 Кайсериспор Кубок Ризеспор 0:0 Кайсериспор Суперлига
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Бешикташ
|Заявка
|26
|18
|3
|5
|57 - 26
|57
|2.
|Галатасарай
|Заявка
|27
|18
|3
|6
|53 - 21
|57
|3.
|Фенербахче
|Заявка
|26
|17
|3
|6
|48 - 27
|54
|4.
|Трабзонспор
|Заявка
|26
|14
|6
|6
|32 - 25
|48
|5.
|Хатайспор
|Заявка
|27
|13
|7
|7
|47 - 32
|46
|6.
|Газишехир Газиантеп
|Заявка
|27
|11
|10
|6
|39 - 30
|43
|7.
|Аланьяспор
|Заявка
|26
|12
|6
|8
|41 - 26
|42
|8.
|Фатих Карагюмрюк
|Заявка
|27
|11
|8
|8
|43 - 36
|41
|9.
|Гёзтепе
|Заявка
|26
|9
|8
|9
|36 - 31
|35
|10.
|Антальяспор
|Заявка
|26
|7
|13
|6
|24 - 29
|34
|11.
|Сивасспор
|Заявка
|26
|7
|12
|7
|29 - 31
|33
|12.
|Коньяспор
|Заявка
|26
|8
|8
|10
|33 - 31
|32
|13.
|Малатьяспор
|Заявка
|27
|7
|10
|10
|33 - 36
|31
|14.
|Касымпаша
|Заявка
|26
|8
|5
|13
|29 - 41
|29
|15.
|Кайсериспор
|Заявка
|26
|7
|7
|12
|19 - 31
|28
|16.
|Ризеспор
|Заявка
|27
|6
|10
|11
|31 - 44
|28
|17.
|Истанбул Башакшехир
|Заявка
|27
|6
|8
|13
|29 - 45
|26
|18.
|Эрзурумспор
|Заявка
|27
|6
|8
|13
|26 - 43
|26
|19.
|Анкарагюджю
|Заявка
|26
|6
|5
|15
|30 - 45
|23
|20.
|Денизлиспор
|Заявка
|26
|5
|6
|15
|23 - 46
|21
|21.
|Генчлербирлиги
|Заявка
|26
|5
|6
|15
|22 - 48
|21
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Бешикташ
|Заявка
|13
|10
|1
|2
|30 - 7
|31
|2.
|Галатасарай
|Заявка
|13
|9
|3
|1
|31 - 7
|30
|3.
|Аланьяспор
|Заявка
|13
|9
|2
|2
|29 - 11
|29
|4.
|Газишехир Газиантеп
|Заявка
|14
|8
|5
|1
|25 - 13
|29
|5.
|Фатих Карагюмрюк
|Заявка
|13
|8
|2
|3
|25 - 14
|26
|6.
|Фенербахче
|Заявка
|13
|7
|1
|5
|21 - 16
|22
|7.
|Трабзонспор
|Заявка
|13
|7
|1
|5
|17 - 16
|22
|8.
|Гёзтепе
|Заявка
|13
|6
|4
|3
|24 - 14
|22
|9.
|Хатайспор
|Заявка
|13
|6
|4
|3
|22 - 13
|22
|10.
|Касымпаша
|Заявка
|13
|6
|2
|5
|17 - 20
|20
|11.
|Коньяспор
|Заявка
|13
|5
|5
|3
|19 - 13
|20
|12.
|Ризеспор
|Заявка
|13
|5
|5
|3
|19 - 18
|20
|13.
|Антальяспор
|Заявка
|13
|5
|5
|3
|14 - 15
|20
|14.
|Малатьяспор
|Заявка
|14
|5
|4
|5
|18 - 16
|19
|15.
|Анкарагюджю
|Заявка
|13
|5
|2
|6
|18 - 19
|17
|16.
|Кайсериспор
|Заявка
|13
|4
|4
|5
|10 - 13
|16
|17.
|Сивасспор
|Заявка
|13
|3
|6
|4
|12 - 13
|15
|18.
|Истанбул Башакшехир
|Заявка
|14
|3
|6
|5
|18 - 21
|15
|19.
|Генчлербирлиги
|Заявка
|13
|3
|4
|6
|15 - 23
|13
|20.
|Денизлиспор
|Заявка
|13
|3
|3
|7
|9 - 15
|12
|21.
|Эрзурумспор
|Заявка
|14
|1
|7
|6
|13 - 21
|10
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Фенербахче
|Заявка
|13
|10
|2
|1
|27 - 11
|32
|2.
|Галатасарай
|Заявка
|14
|9
|0
|5
|22 - 14
|27
|3.
|Бешикташ
|Заявка
|13
|8
|2
|3
|27 - 19
|26
|4.
|Трабзонспор
|Заявка
|13
|7
|5
|1
|15 - 9
|26
|5.
|Хатайспор
|Заявка
|14
|7
|3
|4
|25 - 19
|24
|6.
|Сивасспор
|Заявка
|13
|4
|6
|3
|17 - 18
|18
|7.
|Эрзурумспор
|Заявка
|13
|5
|1
|7
|13 - 22
|16
|8.
|Фатих Карагюмрюк
|Заявка
|14
|3
|6
|5
|18 - 22
|15
|9.
|Газишехир Газиантеп
|Заявка
|13
|3
|5
|5
|14 - 17
|14
|10.
|Антальяспор
|Заявка
|13
|2
|8
|3
|10 - 14
|14
|11.
|Аланьяспор
|Заявка
|13
|3
|4
|6
|12 - 15
|13
|12.
|Гёзтепе
|Заявка
|13
|3
|4
|6
|12 - 17
|13
|13.
|Коньяспор
|Заявка
|13
|3
|3
|7
|14 - 18
|12
|14.
|Кайсериспор
|Заявка
|13
|3
|3
|7
|9 - 18
|12
|15.
|Малатьяспор
|Заявка
|13
|2
|6
|5
|15 - 20
|12
|16.
|Истанбул Башакшехир
|Заявка
|13
|3
|2
|8
|11 - 24
|11
|17.
|Касымпаша
|Заявка
|13
|2
|3
|8
|12 - 21
|9
|18.
|Денизлиспор
|Заявка
|13
|2
|3
|8
|14 - 31
|9
|19.
|Генчлербирлиги
|Заявка
|13
|2
|2
|9
|7 - 25
|8
|20.
|Ризеспор
|Заявка
|14
|1
|5
|8
|12 - 26
|8
|21.
|Анкарагюджю
|Заявка
|13
|1
|3
|9
|12 - 26
|6
- — Лига чемпионов (Квалификация)
- — Лига конференций УЕФА (Квалификация)
- — Вылет в Первую лигу
Победитель
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