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  2. Матчи
  3. Испания
Реал Сосьедад
0:0
Первый тайм: 7'

Стадион:
Леванте
0' 7'
1
Ремиро
Алехандро
18
Горосабел
Андони
5
Субельдия
Игор
24
Ле
Норман
Робен
12
Муньос
Айхен
21
Сильва
Давид
36
Субименди
Мартин
8
Мерино
Микель
11
Янузай
Аднан
19
Исак
Александр
10
Оярсабаль
Микель
34
Карденас
Дани
23
Коке
Хорхе
II
6
Дуарте
Оскар
14
Везу
Рубен
3
Антонио
Гарсия
2
Сон
17
Вукчевич
Никола
10
Барди
Энис
16
Рочина
Рубен
21
Гомес
Даниэль
11
Моралес
Луис
Реал Сосьедад
4-3-3
Леванте
4-4-2

Статистика матча

  • 0 Голы 0
  • 1 Удары по воротам 0
  • 0 Удары в створ 0
  • 1 Угловые 0
  • 0 Офсайды 0
  • 2 Нарушения правил 1
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 50 Владение мячом, % 50

Владение мячом

Бомбардиры внутри турнира

Реал Сосьедад
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Исак Александр 12 0.46
2. Оярсабаль Микель 10 (6) 0.38
3. Порту Кристиан 7 0.27
4. Виллиан Жозе 3 0.12
5. Янузай Аднан 2 (1) 0.08
6. Барренечеа Андер 2 0.08
7. Лопес Роберто III 2 0.08
8. Сильва Давид 1 0.04
9. Мерино Микель 1 0.04
10. Монреаль Начо 1 0.04
11. Горосабел Андони 0 0
12. Гуриди Хон 0 0
13. Муньос Айхен 0 0
Леванте
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Моралес Луис 11 0.42
2. Рохер Марти 10 (2) 0.38
3. Мелеро Гонсало 4 0.15
4. Де Фрутос Хорхе 3 0.12
5. Гомес Даниэль 2 0.08
6. Барди Энис 1 0.04
7. Кампанья Хосе 1 (1) 0.04
8. Дуарте Оскар 1 0.04
9. Везу Рубен 1 0.04
10. Леон Серхио 1 0.04
11. Клерк Карлос 0 0
12. Радоя Неманья 0 0
13. Мирамон Хорхе 0 0

Карточки

Реал Сосьедад
# Игрок      
1. Ле Норман Робен 5 1
2. Мерино Микель 5 0
3. Муньос Айхен 5 0
4. Барренечеа Андер 5 0
5. Сильва Давид 4 0
6. Ариц Элустондо 4 0
7. Исак Александр 3 0
8. Субельдия Игор 3 0
9. Гевара Андер 3 0
10. Субименди Мартин 3 0
11. Ильяраменди Асьер 2 0
12. Сальдуа Хосеба 2 0
13. Горосабел Андони 2 0
14. Гуриди Хон 2 0
15. Модибо Саньян 2 0
16. Янузай Аднан 1 0
17. Фернандес Карлос 1 0
18. Порту Кристиан 1 0
19. Баутиста Хон 1 0
20. Оярсабаль Микель 1 0
Леванте
# Игрок      
1. Везу Рубен 5 0
2. Робер Пьер 3 1
3. Малса Микаэль 4 0
4. Вукчевич Никола 3 0
5. Клерк Карлос 3 0
6. Постиго Серхио 2 0
7. Гомес Даниэль 2 0
8. Рочина Рубен 2 0
9. Дуарте Оскар 2 0
10. Сон 2 0
11. Рохер Марти 2 0
12. Моралес Луис 2 0
13. Антонио Гарсия 2 0
14. Мелеро Гонсало 2 0
15. Де Фрутос Хорхе 2 0
16. Кампанья Хосе 1 0
17. Коке Хорхе II 1 0
18. Радоя Неманья 1 0
19. Мирамон Хорхе 1 0
20. Барди Энис 1 0
21. Карденас Дани 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Реал Сосьедад 4.88% (2) 21.95% (9) 14.63% (6) 26.83% (11) 14.63% (6) 17.07% (7)
 Леванте 17.14% (6) 20% (7) 14.29% (5) 14.29% (5) 11.43% (4) 22.86% (8)

Предыдущие игры

Реал Сосьедад Последние 20 матчей: +5 =8 -7
Реал Мадрид 1:1 Реал Сосьедад Манчестер Юнайтед 0:0 Реал Сосьедад Реал Сосьедад 4:0 Алавес Реал Сосьедад 0:4 Манчестер Юнайтед
Хетафе 0:1 Реал Сосьедад Реал Сосьедад 4:1 Кадис Вильярреал 1:1 Реал Сосьедад Бетис 3:1 Реал Сосьедад Реал Сосьедад 2:2 Бетис Кордова 0:2 Реал Сосьедад Реал Сосьедад 1:1 Барселона Севилья 3:2 Реал Сосьедад Реал Сосьедад 1:1 Осасуна Атлетик Б 0:1 Реал Сосьедад Реал Сосьедад 0:2 Атлетико М Леванте 2:1 Реал Сосьедад Барселона 2:1 Реал Сосьедад Реал Сосьедад 1:1 Эйбар Наполи 1:1 Реал Сосьедад Алавес 0:0 Реал Сосьедад
Леванте Последние 20 матчей: +10 =7 -3
Леванте 1:2 Атлетик Б Леванте 1:1 Атлетик Б Атлетико М 0:2 Леванте Леванте 1:1 Атлетико М
Леванте 0:1 Осасуна Атлетик Б 1:1 Леванте Леванте 2:2 Гранада Леванте 1:0 Вильярреал Реал Мадрид 1:2 Леванте Вальядолид 2:4 Леванте Леванте 2:2 Вальядолид Кадис 2:2 Леванте Фуэнлабрада 1:1 Леванте Леванте 2:1 Эйбар Португалете 1:2 Леванте Вильярреал 2:1 Леванте Леванте 4:3 Бетис Уэска 1:1 Леванте Леванте 2:1 Реал Сосьедад Racing Murcia 0:5 Леванте

Последние игры между собой

Реал Сосьедад: победы: 5, ничьи: 8, поражения: 7
Леванте: победы: 7, ничьи: 8, поражения: 5
Леванте 2:1 Реал Сосьедад Ла Лига Леванте 1:1 Реал Сосьедад Ла Лига Реал Сосьедад 1:2 Леванте Ла Лига Реал Сосьедад 1:1 Леванте Примера
Леванте 1:3 Реал Сосьедад Примера Реал Сосьедад 3:0 Леванте Примера Леванте 3:0 Реал Сосьедад Примера Реал Сосьедад 1:1 Леванте Примера Леванте 0:4 Реал Сосьедад Примера Реал Сосьедад 3:0 Леванте Примера Леванте 1:1 Реал Сосьедад Примера Реал Сосьедад 0:0 Леванте Примера Леванте 0:0 Реал Сосьедад Примера Реал Сосьедад 1:1 Леванте Примера Леванте 2:1 Реал Сосьедад Примера Реал Сосьедад 1:3 Леванте Примера Леванте 3:2 Реал Сосьедад Примера Реал Сосьедад 1:1 Леванте Примера Леванте 2:1 Реал Сосьедад Примера Реал Сосьедад 3:1 Леванте Сегунда
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Атлетико М Заявка 25 18 5 2 48 - 17 59
2. Барселона Заявка 26 17 5 4 57 - 22 56
3. Реал Мадрид Заявка 26 16 6 4 44 - 21 54
4. Севилья Заявка 25 15 3 7 35 - 20 48
5. Реал Сосьедад 0:0 Заявка 26 11 10 5 42 - 21 43
6. Бетис Заявка 25 12 3 10 33 - 38 39
7. Вильярреал Заявка 26 8 13 5 34 - 29 37
8. Гранада Заявка 25 9 6 10 31 - 42 33
9. Сельта Заявка 26 8 9 9 34 - 40 33
10. Леванте 0:0 Заявка 26 7 12 7 35 - 34 33
11. Атлетик Б Заявка 24 8 6 10 34 - 28 30
12. Валенсия Заявка 26 7 9 10 32 - 36 30
13. Осасуна Заявка 26 7 7 12 23 - 35 28
14. Кадис Заявка 26 7 7 12 22 - 41 28
15. Хетафе Заявка 26 7 6 13 21 - 32 27
16. Вальядолид Заявка 26 5 10 11 25 - 37 25
17. Эльче Заявка 25 5 9 11 23 - 37 24
18. Алавес Заявка 25 5 7 13 20 - 39 22
19. Эйбар Заявка 26 4 10 12 20 - 29 22
20. Уэска Заявка 26 3 11 12 25 - 40 20
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Атлетико М Заявка 13 9 3 1 27 - 8 30
2. Барселона Заявка 13 8 4 1 32 - 13 28
3. Реал Мадрид Заявка 12 8 1 3 21 - 8 25
4. Севилья Заявка 12 8 1 3 19 - 9 25
5. Гранада Заявка 13 7 3 3 19 - 16 24
6. Реал Сосьедад 0:0 Заявка 13 5 6 2 22 - 10 21
7. Вильярреал Заявка 13 5 6 2 18 - 14 21
8. Атлетик Б Заявка 12 6 2 4 20 - 11 20
9. Бетис Заявка 12 6 2 4 16 - 15 20
10. Сельта Заявка 12 6 2 4 19 - 19 20
11. Валенсия Заявка 13 5 5 3 20 - 15 20
12. Леванте 0:0 Заявка 13 4 7 2 20 - 17 19
13. Хетафе Заявка 13 5 3 5 12 - 9 18
14. Осасуна Заявка 13 4 3 6 13 - 19 15
15. Эльче Заявка 13 3 6 4 13 - 18 15
16. Алавес Заявка 13 3 4 6 10 - 16 13
17. Вальядолид Заявка 13 3 4 6 14 - 21 13
18. Кадис Заявка 14 3 4 7 12 - 22 13
19. Уэска Заявка 13 2 5 6 12 - 18 11
20. Эйбар Заявка 13 1 6 6 7 - 14 9
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Атлетико М Заявка 12 9 2 1 21 - 9 29
2. Реал Мадрид Заявка 14 8 5 1 23 - 13 29
3. Барселона Заявка 13 9 1 3 25 - 9 28
4. Севилья Заявка 13 7 2 4 16 - 11 23
5. Реал Сосьедад 0:0 Заявка 13 6 4 3 20 - 11 22
6. Бетис Заявка 13 6 1 6 17 - 23 19
7. Вильярреал Заявка 13 3 7 3 16 - 15 16
8. Кадис Заявка 12 4 3 5 10 - 19 15
9. Леванте 0:0 Заявка 13 3 5 5 15 - 17 14
10. Эйбар Заявка 13 3 4 6 13 - 15 13
11. Осасуна Заявка 13 3 4 6 10 - 16 13
12. Сельта Заявка 14 2 7 5 15 - 21 13
13. Вальядолид Заявка 13 2 6 5 11 - 16 12
14. Атлетик Б Заявка 12 2 4 6 14 - 17 10
15. Валенсия Заявка 13 2 4 7 12 - 21 10
16. Эльче Заявка 12 2 3 7 10 - 19 9
17. Алавес Заявка 12 2 3 7 10 - 23 9
18. Гранада Заявка 12 2 3 7 12 - 26 9
19. Хетафе Заявка 13 2 3 8 9 - 23 9
20. Уэска Заявка 13 1 6 6 13 - 22 9
  • — Лига чемпионов (Групповой этап)
  • — Лига Европы (Групповой этап)
  • — Лига конференций УЕФА (Квалификация)
  • — Вылет в Сегунду
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Reale Seguros Stadium. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы 150
Реал Сосьедад 88.7% (133)
X 11.3% (17)
Леванте 0% (0)
Все прогнозы
1.55 Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Реал Сосьедад
Ничья
Леванте
1.44
5.44
8.96
Все Коэффициенты

Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
  1.45 4.84 8.20
Бонус: 5 000 ₽ 1.46 4.50 7.60
Бонус: 5 000 ₽ 1.41 4.90 8.20
  1.42 4.87 8.60

Самый высокий коэффициент на матч «Реал Сосьедад» – «Леванте» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Реал Сосьедад» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Леванте» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Реал Сосьедад» – «Леванте», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров

Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.25 3.25 3.5 3.5 3.75 3.75 4 4 4.25 4.25 4.5 4.5 4.75 4.75 5 5 5.5 5.5 6 6
13.50 1.02 6.25 1.12 3.98 1.25 2.67 1.47 2.07 1.88 1.62 2.30 1.38 3.02 1.22 4.28 1.12 6.15
10.25 1.01 9.60 1.03 4.10 1.22 3.26 1.34 2.18 1.76 1.67 2.20 1.44 2.70 1.20 4.05 1.14 4.70 1.04 8.20
16.50 1.01 11.00 1.02 4.40 1.19 3.65 1.28 2.33 1.65 2.07 1.81 1.82 2.05 1.51 2.55 1.27 3.85 1.20 4.60 1.07 7.50 1.06 8.10 1.01 14.00
4.85 1.21 2.77 1.50 2.29 1.69 2.04 1.87 1.78 2.14 1.61 2.44 1.50 2.73 1.18 5.36
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5
2.79 1.44 1.79 2.02 1.39 3.00 1.17 5.05
3.12 1.36 2.15 1.70 1.53 2.50 1.18 4.80 1.13 6.00
2.23 1.65 1.53 2.50 1.19 4.70
3.39 1.36 2.90 1.46 2.27 1.70 1.77 2.18 1.54 2.64 1.36 3.38
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5
4.04 1.24 2.32 1.61 1.68 2.19 1.34 3.24
4.45 1.21 3.15 1.36 1.86 1.94 1.37 3.10 1.25 3.95
3.10 1.33 1.95 1.80 1.45 2.60 1.28 3.45

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
1.90 1.86
1.88 1.94
Букмекер Да Нет
4.80 1.18
4.80 1.16
Букмекер Да Нет
3.64 1.28
3.25 1.31
Где смотреть матч Реал Сосьедад 0:0 Леванте онлайн

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Прогнозы на матч Реал Сосьедад 0:0 Леванте

Исход игры
Реал Сосьедад
88.7% (133)
Ничья
11.3% (17)
Леванте
0% (0)
Тотал 2.5
Больше
58.5% (86)
Меньше
41.5% (61)
Обе команды забьют
Да
67.35% (99)
Нет
32.65% (48)
Популярный счёт
2:1 Real Sociedad
52% (78)
2:0 Real Sociedad
16.7% (25)
1:0 Real Sociedad
14% (21)
1:1 Draw
8.7% (13)
3:1 Real Sociedad
4% (6)
0:0 Draw
1.3% (2)
2:2 Draw
1.3% (2)
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