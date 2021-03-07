Реал Сосьедад
1:0
Конец матча
Стадион: Reale Seguros Stadium
Леванте
1:0
10' ГолМерино Микель
1:0
22' Не забитый пенальтиОярсабаль Микель
38' Желтая карточкаРочина Рубен
40' Желтая карточкаГомес Даниэль
12
Муньос
Айхен
21
Сильва
Давид
11
Янузай
Аднан
14
Везу
Рубен
2
Сон
10
Барди
Энис
16
Рочина
Рубен
11
Моралес
Луис
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
12 Муньос АйхенЗащитник
-
21 Сильва ДавидПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Янузай АднанНападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
31 Марреро УнаиВратарь
- Защитник
-
16 Гевара АндерПолузащитник
- Полузащитник
-
14 Гуриди ХонПолузащитник
- Полузащитник
-
25 Баутиста ХонНападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Альгуасиль Иманоль
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Под вопросом
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
14 Везу РубенЗащитник
- Защитник
-
2 СонПолузащитник
- Полузащитник
-
10 Барди ЭнисПолузащитник
-
16 Рочина РубенПолузащитник
- Нападающий
-
11 Моралес ЛуисНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
19 Клерк КарлосПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Лопес Пако
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Под вопросом
- Под вопросом
Ход матча
10'
22'
1:0
38'
40'
Статистика матча
-
1 Голы 0
-
9 Удары по воротам 4
-
8 Удары в створ 1
-
7 Угловые 5
-
4 Офсайды 0
-
13 Нарушения правил 14
-
0 Жёлтые карточки 2
-
0 Красные карточки 0
-
4 Замены 5
-
54 Владение мячом, % 46
Владение мячом
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Исак Александр
|12
|0.46
|2.
|Оярсабаль Микель
|10 (6)
|0.38
|3.
|Порту Кристиан
|7
|0.27
|4.
|Виллиан Жозе
|3
|0.12
|5.
|Мерино Микель
|2
|0.08
|6.
|Янузай Аднан
|2 (1)
|0.08
|7.
|Барренечеа Андер
|2
|0.08
|8.
|Лопес Роберто III
|2
|0.08
|9.
|Сильва Давид
|1
|0.04
|10.
|Монреаль Начо
|1
|0.04
|11.
|Горосабел Андони
|0
|0
|12.
|Гуриди Хон
|0
|0
|13.
|Муньос Айхен
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Моралес Луис
|11
|0.42
|2.
|Рохер Марти
|10 (2)
|0.38
|3.
|Мелеро Гонсало
|4
|0.15
|4.
|Де Фрутос Хорхе
|3
|0.12
|5.
|Гомес Даниэль
|2
|0.08
|6.
|Барди Энис
|1
|0.04
|7.
|Кампанья Хосе
|1 (1)
|0.04
|8.
|Дуарте Оскар
|1
|0.04
|9.
|Везу Рубен
|1
|0.04
|10.
|Леон Серхио
|1
|0.04
|11.
|Клерк Карлос
|0
|0
|12.
|Радоя Неманья
|0
|0
|13.
|Мирамон Хорхе
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Ле Норман Робен
|5
|1
|2.
|Мерино Микель
|5
|0
|3.
|Муньос Айхен
|5
|0
|4.
|Барренечеа Андер
|5
|0
|5.
|Сильва Давид
|4
|0
|6.
|Ариц Элустондо
|4
|0
|7.
|Исак Александр
|3
|0
|8.
|Субельдия Игор
|3
|0
|9.
|Гевара Андер
|3
|0
|10.
|Субименди Мартин
|3
|0
|11.
|Ильяраменди Асьер
|2
|0
|12.
|Сальдуа Хосеба
|2
|0
|13.
|Горосабел Андони
|2
|0
|14.
|Гуриди Хон
|2
|0
|15.
|Модибо Саньян
|2
|0
|16.
|Янузай Аднан
|1
|0
|17.
|Фернандес Карлос
|1
|0
|18.
|Порту Кристиан
|1
|0
|19.
|Баутиста Хон
|1
|0
|20.
|Оярсабаль Микель
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Везу Рубен
|5
|0
|2.
|Робер Пьер
|3
|1
|3.
|Малса Микаэль
|4
|0
|4.
|Гомес Даниэль
|3
|0
|5.
|Рочина Рубен
|3
|0
|6.
|Вукчевич Никола
|3
|0
|7.
|Клерк Карлос
|3
|0
|8.
|Постиго Серхио
|2
|0
|9.
|Дуарте Оскар
|2
|0
|10.
|Сон
|2
|0
|11.
|Рохер Марти
|2
|0
|12.
|Моралес Луис
|2
|0
|13.
|Антонио Гарсия
|2
|0
|14.
|Мелеро Гонсало
|2
|0
|15.
|Де Фрутос Хорхе
|2
|0
|16.
|Кампанья Хосе
|1
|0
|17.
|Коке Хорхе II
|1
|0
|18.
|Радоя Неманья
|1
|0
|19.
|Мирамон Хорхе
|1
|0
|20.
|Барди Энис
|1
|0
|21.
|Карденас Дани
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Реал Сосьедад
|7.14% (3)
|21.43% (9)
|14.29% (6)
|26.19% (11)
|14.29% (6)
|16.67% (7)
|Леванте
|17.14% (6)
|20% (7)
|14.29% (5)
|14.29% (5)
|11.43% (4)
|22.86% (8)
Предыдущие игры
Реал Сосьедад Последние 20 матчей: +5 =8 -7Реал Мадрид 1:1 Реал Сосьедад Манчестер Юнайтед 0:0 Реал Сосьедад Реал Сосьедад 4:0 Алавес Реал Сосьедад 0:4 Манчестер Юнайтед
Хетафе 0:1 Реал Сосьедад Реал Сосьедад 4:1 Кадис Вильярреал 1:1 Реал Сосьедад Бетис 3:1 Реал Сосьедад Реал Сосьедад 2:2 Бетис Кордова 0:2 Реал Сосьедад Реал Сосьедад 1:1 Барселона Севилья 3:2 Реал Сосьедад Реал Сосьедад 1:1 Осасуна Атлетик Б 0:1 Реал Сосьедад Реал Сосьедад 0:2 Атлетико М Леванте 2:1 Реал Сосьедад Барселона 2:1 Реал Сосьедад Реал Сосьедад 1:1 Эйбар Наполи 1:1 Реал Сосьедад Алавес 0:0 Реал Сосьедад
Леванте Последние 20 матчей: +10 =7 -3Леванте 1:2 Атлетик Б Леванте 1:1 Атлетик Б Атлетико М 0:2 Леванте Леванте 1:1 Атлетико М
Леванте 0:1 Осасуна Атлетик Б 1:1 Леванте Леванте 2:2 Гранада Леванте 1:0 Вильярреал Реал Мадрид 1:2 Леванте Вальядолид 2:4 Леванте Леванте 2:2 Вальядолид Кадис 2:2 Леванте Фуэнлабрада 1:1 Леванте Леванте 2:1 Эйбар Португалете 1:2 Леванте Вильярреал 2:1 Леванте Леванте 4:3 Бетис Уэска 1:1 Леванте Леванте 2:1 Реал Сосьедад Racing Murcia 0:5 Леванте
Последние игры между собой
Реал Сосьедад: победы: 5, ничьи: 8, поражения: 7
Леванте: победы: 7, ничьи: 8, поражения: 5
Леванте 1:3 Реал Сосьедад Примера Реал Сосьедад 3:0 Леванте Примера Леванте 3:0 Реал Сосьедад Примера Реал Сосьедад 1:1 Леванте Примера Леванте 0:4 Реал Сосьедад Примера Реал Сосьедад 3:0 Леванте Примера Леванте 1:1 Реал Сосьедад Примера Реал Сосьедад 0:0 Леванте Примера Леванте 0:0 Реал Сосьедад Примера Реал Сосьедад 1:1 Леванте Примера Леванте 2:1 Реал Сосьедад Примера Реал Сосьедад 1:3 Леванте Примера Леванте 3:2 Реал Сосьедад Примера Реал Сосьедад 1:1 Леванте Примера Леванте 2:1 Реал Сосьедад Примера Реал Сосьедад 3:1 Леванте Сегунда
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Атлетико М
|Заявка
|25
|18
|5
|2
|48 - 17
|59
|2.
|Барселона
|Заявка
|26
|17
|5
|4
|57 - 22
|56
|3.
|Реал Мадрид
|Заявка
|26
|16
|6
|4
|44 - 21
|54
|4.
|Севилья
|Заявка
|25
|15
|3
|7
|35 - 20
|48
|5.
|Реал Сосьедад
|Заявка
|26
|12
|9
|5
|43 - 21
|45
|6.
|Бетис
|Заявка
|25
|12
|3
|10
|33 - 38
|39
|7.
|Вильярреал
|Заявка
|26
|8
|13
|5
|34 - 29
|37
|8.
|Атлетик Б
|1:0 Заявка
|25
|9
|6
|10
|35 - 28
|33
|9.
|Гранада
|0:1 Заявка
|26
|9
|6
|11
|31 - 43
|33
|10.
|Сельта
|Заявка
|26
|8
|9
|9
|34 - 40
|33
|11.
|Леванте
|Заявка
|26
|7
|11
|8
|35 - 35
|32
|12.
|Валенсия
|Заявка
|26
|7
|9
|10
|32 - 36
|30
|13.
|Осасуна
|Заявка
|26
|7
|7
|12
|23 - 35
|28
|14.
|Кадис
|Заявка
|26
|7
|7
|12
|22 - 41
|28
|15.
|Хетафе
|Заявка
|26
|7
|6
|13
|21 - 32
|27
|16.
|Вальядолид
|Заявка
|26
|5
|10
|11
|25 - 37
|25
|17.
|Эльче
|Заявка
|25
|5
|9
|11
|23 - 37
|24
|18.
|Алавес
|Заявка
|25
|5
|7
|13
|20 - 39
|22
|19.
|Эйбар
|Заявка
|26
|4
|10
|12
|20 - 29
|22
|20.
|Уэска
|Заявка
|26
|3
|11
|12
|25 - 40
|20
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Атлетико М
|Заявка
|13
|9
|3
|1
|27 - 8
|30
|2.
|Барселона
|Заявка
|13
|8
|4
|1
|32 - 13
|28
|3.
|Реал Мадрид
|Заявка
|12
|8
|1
|3
|21 - 8
|25
|4.
|Севилья
|Заявка
|12
|8
|1
|3
|19 - 9
|25
|5.
|Гранада
|0:1 Заявка
|13
|7
|3
|3
|19 - 16
|24
|6.
|Атлетик Б
|1:0 Заявка
|13
|7
|2
|4
|21 - 11
|23
|7.
|Реал Сосьедад
|Заявка
|13
|6
|5
|2
|23 - 10
|23
|8.
|Вильярреал
|Заявка
|13
|5
|6
|2
|18 - 14
|21
|9.
|Бетис
|Заявка
|12
|6
|2
|4
|16 - 15
|20
|10.
|Сельта
|Заявка
|12
|6
|2
|4
|19 - 19
|20
|11.
|Валенсия
|Заявка
|13
|5
|5
|3
|20 - 15
|20
|12.
|Леванте
|Заявка
|13
|4
|7
|2
|20 - 17
|19
|13.
|Хетафе
|Заявка
|13
|5
|3
|5
|12 - 9
|18
|14.
|Осасуна
|Заявка
|13
|4
|3
|6
|13 - 19
|15
|15.
|Эльче
|Заявка
|13
|3
|6
|4
|13 - 18
|15
|16.
|Алавес
|Заявка
|13
|3
|4
|6
|10 - 16
|13
|17.
|Вальядолид
|Заявка
|13
|3
|4
|6
|14 - 21
|13
|18.
|Кадис
|Заявка
|14
|3
|4
|7
|12 - 22
|13
|19.
|Уэска
|Заявка
|13
|2
|5
|6
|12 - 18
|11
|20.
|Эйбар
|Заявка
|13
|1
|6
|6
|7 - 14
|9
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Атлетико М
|Заявка
|12
|9
|2
|1
|21 - 9
|29
|2.
|Реал Мадрид
|Заявка
|14
|8
|5
|1
|23 - 13
|29
|3.
|Барселона
|Заявка
|13
|9
|1
|3
|25 - 9
|28
|4.
|Севилья
|Заявка
|13
|7
|2
|4
|16 - 11
|23
|5.
|Реал Сосьедад
|Заявка
|13
|6
|4
|3
|20 - 11
|22
|6.
|Бетис
|Заявка
|13
|6
|1
|6
|17 - 23
|19
|7.
|Вильярреал
|Заявка
|13
|3
|7
|3
|16 - 15
|16
|8.
|Кадис
|Заявка
|12
|4
|3
|5
|10 - 19
|15
|9.
|Эйбар
|Заявка
|13
|3
|4
|6
|13 - 15
|13
|10.
|Леванте
|Заявка
|13
|3
|4
|6
|15 - 18
|13
|11.
|Осасуна
|Заявка
|13
|3
|4
|6
|10 - 16
|13
|12.
|Сельта
|Заявка
|14
|2
|7
|5
|15 - 21
|13
|13.
|Вальядолид
|Заявка
|13
|2
|6
|5
|11 - 16
|12
|14.
|Атлетик Б
|1:0 Заявка
|12
|2
|4
|6
|14 - 17
|10
|15.
|Валенсия
|Заявка
|13
|2
|4
|7
|12 - 21
|10
|16.
|Эльче
|Заявка
|12
|2
|3
|7
|10 - 19
|9
|17.
|Алавес
|Заявка
|12
|2
|3
|7
|10 - 23
|9
|18.
|Хетафе
|Заявка
|13
|2
|3
|8
|9 - 23
|9
|19.
|Гранада
|0:1 Заявка
|13
|2
|3
|8
|12 - 27
|9
|20.
|Уэска
|Заявка
|13
|1
|6
|6
|13 - 22
|9
- — Лига чемпионов (Групповой этап)
- — Лига Европы (Групповой этап)
- — Лига конференций УЕФА (Квалификация)
- — Вылет в Сегунду
Победитель
Самый высокий коэффициент на матч «Реал Сосьедад» – «Леванте» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Реал Сосьедад» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Леванте» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Реал Сосьедад» – «Леванте», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров
Тотал
Прогнозы на матч Реал Сосьедад 1:0 Леванте
Исход игры
Реал Сосьедад
88.7% (133)
Ничья
11.3% (17)
Леванте
0% (0)
Тотал 2.5
Больше
58.5% (86)
Меньше
41.5% (61)
Обе команды забьют
Да
67.35% (99)
Нет
32.65% (48)
Популярный счёт
2:1 Реал Сосьедад
52% (78)
2:0 Реал Сосьедад
16.7% (25)
1:0 Реал Сосьедад
14% (21)
1:1 Ничья
8.7% (13)
3:1 Реал Сосьедад
4% (6)
0:0 Ничья
1.3% (2)
2:2 Ничья
1.3% (2)
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