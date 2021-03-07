Атлетико М
Позже
Стадион: Ванда Метрополитано
Реал Мадрид
13
Облак
Ян
15
Савич
Стефан
22
Эрмосо
Марио
11
Лемар
Тома
17
Васкес
Лукас
23
Менди
Ферлан
10
Модрич
Лука
25
Родриго
- Основной состав
-
13 Облак ЯнВратарь
- Защитник
-
15 Савич СтефанЗащитник
- Защитник
-
22 Эрмосо МариоЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Лемар ТомаПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
12 Лоди РенанПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Симеоне Диего
- Травмы и дисквалификации
- Под вопросом
- Основной состав
- Вратарь
-
17 Васкес ЛукасЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
23 Менди ФерланЗащитник
-
10 Модрич ЛукаПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
25 РодригоНападающий
- Запасные игроки
-
13 Лунин АндрейВратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
34 Дуро УгоНападающий
-
22 Иско АларконНападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Зидан Зинедин
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Суарес Луис
|16 (2)
|0.67
|2.
|Льоренте Маркос
|8
|0.33
|3.
|Фелиш Жоау
|7 (1)
|0.29
|4.
|Корреа Анхель
|4
|0.17
|5.
|Карраско Янник
|2
|0.08
|6.
|Ньигес Сауль
|2
|0.08
|7.
|Коста Диего
|2 (1)
|0.08
|8.
|Коке Хорхе
|1
|0.04
|9.
|Лемар Тома
|1
|0.04
|10.
|Эрмосо Марио
|1
|0.04
|11.
|Торрейра Лукас
|1
|0.04
|12.
|Триппьер Киран
|0
|0
|13.
|Лоди Ренан
|0
|0
|14.
|Санчес Мануэль
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Бензема Карим
|12
|0.48
|2.
|Каземиро Карлос
|5
|0.2
|3.
|Модрич Лука
|3
|0.12
|4.
|Винисиус Жуниор
|3
|0.12
|5.
|Вальверде Федерико
|3
|0.12
|6.
|Кроос Тони
|2
|0.08
|7.
|Васкес Лукас
|2
|0.08
|8.
|Асенсио Марко
|2
|0.08
|9.
|Азар Эден
|2
|0.08
|10.
|Варан Рафаэль
|2
|0.08
|11.
|Рамос Серхио
|2 (2)
|0.08
|12.
|Менди Ферлан
|1
|0.04
|13.
|Диас Мариано
|1
|0.04
|14.
|Родриго
|0
|0
|15.
|Марсело Виера
|0
|0
|16.
|Карвахаль Даниэль
|0
|0
|17.
|Иско Аларкон
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Савич Стефан
|10
|0
|2.
|Коке Хорхе
|8
|0
|3.
|Ньигес Сауль
|6
|0
|4.
|Суарес Луис
|4
|0
|5.
|Фелипе Аугусто IV
|4
|0
|6.
|Кондогбия Жоффрей
|3
|0
|7.
|Лемар Тома
|3
|0
|8.
|Карраско Янник
|3
|0
|9.
|Хименес Хосе
|3
|0
|10.
|Эрмосо Марио
|3
|0
|11.
|Фелиш Жоау
|3
|0
|12.
|Врсалько Шиме
|2
|0
|13.
|Эррера Эктор
|2
|0
|14.
|Корреа Анхель
|2
|0
|15.
|Льоренте Маркос
|2
|0
|16.
|Коста Диего
|1
|0
|17.
|Парти Томас
|1
|0
|18.
|Торрейра Лукас
|1
|0
|19.
|Витоло Виктор
|1
|0
|20.
|Лоди Ренан
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Каземиро Карлос
|8
|0
|2.
|Кроос Тони
|5
|0
|3.
|Карвахаль Даниэль
|5
|0
|4.
|Милитао Эдер
|2
|1
|5.
|Рамос Серхио
|3
|0
|6.
|Начо Игнасио
|3
|0
|7.
|Васкес Лукас
|3
|0
|8.
|Менди Ферлан
|3
|0
|9.
|Модрич Лука
|2
|0
|10.
|Марсело Виера
|2
|0
|11.
|Бензема Карим
|1
|0
|12.
|Асенсио Марко
|1
|0
|13.
|Аррибас Серхио
|1
|0
|14.
|Винисиус Жуниор
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Атлетико М
|6.67% (3)
|11.11% (5)
|17.78% (8)
|20% (9)
|20% (9)
|24.44% (11)
|Реал Мадрид
|25% (10)
|7.5% (3)
|15% (6)
|12.5% (5)
|15% (6)
|25% (10)
Предыдущие игры
Атлетико М Последние 20 матчей: +13 =3 -4Вильярреал 0:2 Атлетико М Атлетико М 0:1 Челси Атлетико М 0:2 Леванте Леванте 1:1 Атлетико М
Гранада 1:2 Атлетико М Атлетико М 2:2 Сельта Кадис 2:4 Атлетико М Атлетико М 3:1 Валенсия Эйбар 1:2 Атлетико М Атлетико М 2:0 Севилья Корнелья 1:0 Атлетико М Алавес 1:2 Атлетико М Атлетико М 1:0 Хетафе Реал Сосьедад 0:2 Атлетико М Атлетико М 3:1 Эльче CE Cardassar 0:3 Атлетико М Реал Мадрид 2:0 Атлетико М Ред Булл Зальцбург 0:2 Атлетико М Атлетико М 2:0 Вальядолид Атлетико М 1:1 Бавария
Реал Мадрид Последние 20 матчей: +13 =3 -4Реал Мадрид 1:1 Реал Сосьедад Аталанта 0:1 Реал Мадрид Вальядолид 0:1 Реал Мадрид Реал Мадрид 2:0 Валенсия
Реал Мадрид 2:0 Хетафе Уэска 1:2 Реал Мадрид Реал Мадрид 1:2 Леванте Алавес 1:4 Реал Мадрид Алькояно 2:1 Реал Мадрид Реал Мадрид 1:2 Атлетик Б Осасуна 0:0 Реал Мадрид Реал Мадрид 2:0 Сельта Эльче 1:1 Реал Мадрид Реал Мадрид 2:0 Гранада Эйбар 1:3 Реал Мадрид Реал Мадрид 3:1 Атлетик Б Реал Мадрид 2:0 Атлетико М Реал Мадрид 2:0 Боруссия М Севилья 0:1 Реал Мадрид Шахтёр Донецк 2:0 Реал Мадрид
Последние игры между собой
Атлетико М: победы: 5, ничьи: 7, поражения: 8
Реал Мадрид: победы: 8, ничьи: 7, поражения: 5
Реал Мадрид 3:7 Атлетико М Международный кубок чемпионов Атлетико М 1:3 Реал Мадрид Примера Реал Мадрид 0:0 Атлетико М Примера Реал Мадрид 2:4 Атлетико М Суперкубок УЕФА Реал Мадрид 1:1 Атлетико М Примера Атлетико М 0:0 Реал Мадрид Примера Атлетико М 2:1 Реал Мадрид Лига чемпионов Реал Мадрид 3:0 Атлетико М Лига чемпионов Реал Мадрид 1:1 Атлетико М Примера Атлетико М 0:3 Реал Мадрид Примера Реал Мадрид 1:1 Атлетико М Лига чемпионов Реал Мадрид 0:1 Атлетико М Примера Атлетико М 1:1 Реал Мадрид Примера Реал Мадрид 1:0 Атлетико М Лига чемпионов Атлетико М 0:0 Реал Мадрид Лига чемпионов Атлетико М 4:0 Реал Мадрид Примера
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Атлетико М
|Заявка
|24
|18
|4
|2
|47 - 16
|58
|2.
|Барселона
|Заявка
|26
|17
|5
|4
|57 - 22
|56
|3.
|Реал Мадрид
|Заявка
|25
|16
|5
|4
|43 - 20
|53
|4.
|Севилья
|Заявка
|25
|15
|3
|7
|35 - 20
|48
|5.
|Реал Сосьедад
|Заявка
|25
|11
|9
|5
|42 - 21
|42
|6.
|Бетис
|Заявка
|25
|12
|3
|10
|33 - 38
|39
|7.
|Вильярреал
|Заявка
|26
|8
|13
|5
|34 - 29
|37
|8.
|Гранада
|Заявка
|25
|9
|6
|10
|31 - 42
|33
|9.
|Сельта
|3:2 Заявка
|26
|8
|9
|9
|33 - 39
|33
|10.
|Леванте
|Заявка
|25
|7
|11
|7
|35 - 34
|32
|11.
|Атлетик Б
|Заявка
|24
|8
|6
|10
|34 - 28
|30
|12.
|Валенсия
|Заявка
|26
|7
|9
|10
|32 - 36
|30
|13.
|Осасуна
|Заявка
|26
|7
|7
|12
|23 - 35
|28
|14.
|Кадис
|Заявка
|26
|7
|7
|12
|22 - 41
|28
|15.
|Хетафе
|Заявка
|26
|7
|6
|13
|21 - 32
|27
|16.
|Вальядолид
|Заявка
|26
|5
|10
|11
|25 - 37
|25
|17.
|Эльче
|Заявка
|25
|5
|9
|11
|23 - 37
|24
|18.
|Алавес
|Заявка
|25
|5
|7
|13
|20 - 39
|22
|19.
|Эйбар
|Заявка
|26
|4
|10
|12
|20 - 29
|22
|20.
|Уэска
|2:3 Заявка
|26
|3
|11
|12
|24 - 39
|20
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Атлетико М
|Заявка
|12
|9
|2
|1
|26 - 7
|29
|2.
|Барселона
|Заявка
|13
|8
|4
|1
|32 - 13
|28
|3.
|Реал Мадрид
|Заявка
|12
|8
|1
|3
|21 - 8
|25
|4.
|Севилья
|Заявка
|12
|8
|1
|3
|19 - 9
|25
|5.
|Гранада
|Заявка
|13
|7
|3
|3
|19 - 16
|24
|6.
|Вильярреал
|Заявка
|13
|5
|6
|2
|18 - 14
|21
|7.
|Атлетик Б
|Заявка
|12
|6
|2
|4
|20 - 11
|20
|8.
|Бетис
|Заявка
|12
|6
|2
|4
|16 - 15
|20
|9.
|Сельта
|3:2 Заявка
|12
|6
|2
|4
|19 - 19
|20
|10.
|Реал Сосьедад
|Заявка
|12
|5
|5
|2
|22 - 10
|20
|11.
|Валенсия
|Заявка
|13
|5
|5
|3
|20 - 15
|20
|12.
|Леванте
|Заявка
|13
|4
|7
|2
|20 - 17
|19
|13.
|Хетафе
|Заявка
|13
|5
|3
|5
|12 - 9
|18
|14.
|Осасуна
|Заявка
|13
|4
|3
|6
|13 - 19
|15
|15.
|Эльче
|Заявка
|13
|3
|6
|4
|13 - 18
|15
|16.
|Алавес
|Заявка
|13
|3
|4
|6
|10 - 16
|13
|17.
|Вальядолид
|Заявка
|13
|3
|4
|6
|14 - 21
|13
|18.
|Кадис
|Заявка
|14
|3
|4
|7
|12 - 22
|13
|19.
|Уэска
|2:3 Заявка
|13
|2
|5
|6
|11 - 17
|11
|20.
|Эйбар
|Заявка
|13
|1
|6
|6
|7 - 14
|9
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Атлетико М
|Заявка
|12
|9
|2
|1
|21 - 9
|29
|2.
|Барселона
|Заявка
|13
|9
|1
|3
|25 - 9
|28
|3.
|Реал Мадрид
|Заявка
|13
|8
|4
|1
|22 - 12
|28
|4.
|Севилья
|Заявка
|13
|7
|2
|4
|16 - 11
|23
|5.
|Реал Сосьедад
|Заявка
|13
|6
|4
|3
|20 - 11
|22
|6.
|Бетис
|Заявка
|13
|6
|1
|6
|17 - 23
|19
|7.
|Вильярреал
|Заявка
|13
|3
|7
|3
|16 - 15
|16
|8.
|Кадис
|Заявка
|12
|4
|3
|5
|10 - 19
|15
|9.
|Леванте
|Заявка
|12
|3
|4
|5
|15 - 17
|13
|10.
|Эйбар
|Заявка
|13
|3
|4
|6
|13 - 15
|13
|11.
|Осасуна
|Заявка
|13
|3
|4
|6
|10 - 16
|13
|12.
|Сельта
|3:2 Заявка
|14
|2
|7
|5
|14 - 20
|13
|13.
|Вальядолид
|Заявка
|13
|2
|6
|5
|11 - 16
|12
|14.
|Атлетик Б
|Заявка
|12
|2
|4
|6
|14 - 17
|10
|15.
|Валенсия
|Заявка
|13
|2
|4
|7
|12 - 21
|10
|16.
|Эльче
|Заявка
|12
|2
|3
|7
|10 - 19
|9
|17.
|Алавес
|Заявка
|12
|2
|3
|7
|10 - 23
|9
|18.
|Гранада
|Заявка
|12
|2
|3
|7
|12 - 26
|9
|19.
|Хетафе
|Заявка
|13
|2
|3
|8
|9 - 23
|9
|20.
|Уэска
|2:3 Заявка
|13
|1
|6
|6
|13 - 22
|9
- — Лига чемпионов (Групповой этап)
- — Лига Европы (Групповой этап)
- — Лига конференций УЕФА (Квалификация)
- — Вылет в Сегунду
Победитель
Самый высокий коэффициент на матч «Атлетико М» – «Реал Мадрид» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Атлетико М» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Реал Мадрид» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Атлетико М» – «Реал Мадрид», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров
Тотал
Прогнозы на матч Атлетико М - Реал Мадрид
Исход игры
Атлетико М
37.9% (61)
Ничья
49.1% (79)
Реал Мадрид
13% (21)
Тотал 2.5
Больше
34.42% (53)
Меньше
65.58% (101)
Обе команды забьют
Да
77.92% (120)
Нет
22.08% (34)
Популярный счёт
1:1 Ничья
41.6% (67)
2:1 Атлетико М
18.6% (30)
1:0 Атлетико М
11.8% (19)
1:2 Реал Мадрид
7.5% (12)
0:0 Ничья
3.7% (6)
2:0 Атлетико М
3.1% (5)
0:1 Реал Мадрид
2.5% (4)
2:3 Реал Мадрид
1.9% (3)
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