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Атлетико М
 
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Стадион:
Реал Мадрид
13
Облак
Ян
23
Триппьер
Киран
15
Савич
Стефан
18
Фелипе
Аугусто
IV
22
Эрмосо
Марио
21
Карраско
Янник
6
Коке
Хорхе
14
Льоренте
Маркос
11
Лемар
Тома
10
Корреа
Анхель
9
Суарес
Луис
1
Куртуа
Тибо
17
Васкес
Лукас
5
Варан
Рафаэль
6
Начо
Игнасио
23
Менди
Ферлан
10
Модрич
Лука
14
Каземиро
Карлос
8
Кроос
Тони
11
Асенсио
Марко
9
Бензема
Карим
25
Родриго
Атлетико М
4-4-2
Реал Мадрид
4-3-3

Бомбардиры внутри турнира

Атлетико М
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Суарес Луис 16 (2) 0.67
2. Льоренте Маркос 8 0.33
3. Фелиш Жоау 7 (1) 0.29
4. Корреа Анхель 4 0.17
5. Карраско Янник 2 0.08
6. Ньигес Сауль 2 0.08
7. Коста Диего 2 (1) 0.08
8. Коке Хорхе 1 0.04
9. Лемар Тома 1 0.04
10. Эрмосо Марио 1 0.04
11. Торрейра Лукас 1 0.04
12. Триппьер Киран 0 0
13. Лоди Ренан 0 0
14. Санчес Мануэль 0 0
Реал Мадрид
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Бензема Карим 12 0.48
2. Каземиро Карлос 5 0.2
3. Модрич Лука 3 0.12
4. Винисиус Жуниор 3 0.12
5. Вальверде Федерико 3 0.12
6. Кроос Тони 2 0.08
7. Васкес Лукас 2 0.08
8. Асенсио Марко 2 0.08
9. Азар Эден 2 0.08
10. Варан Рафаэль 2 0.08
11. Рамос Серхио 2 (2) 0.08
12. Менди Ферлан 1 0.04
13. Диас Мариано 1 0.04
14. Родриго 0 0
15. Марсело Виера 0 0
16. Карвахаль Даниэль 0 0
17. Иско Аларкон 0 0

Карточки

Атлетико М
# Игрок      
1. Савич Стефан 10 0
2. Коке Хорхе 8 0
3. Ньигес Сауль 6 0
4. Суарес Луис 4 0
5. Фелипе Аугусто IV 4 0
6. Кондогбия Жоффрей 3 0
7. Лемар Тома 3 0
8. Карраско Янник 3 0
9. Хименес Хосе 3 0
10. Эрмосо Марио 3 0
11. Фелиш Жоау 3 0
12. Врсалько Шиме 2 0
13. Эррера Эктор 2 0
14. Корреа Анхель 2 0
15. Льоренте Маркос 2 0
16. Коста Диего 1 0
17. Парти Томас 1 0
18. Торрейра Лукас 1 0
19. Витоло Виктор 1 0
20. Лоди Ренан 1 0
Реал Мадрид
# Игрок      
1. Каземиро Карлос 8 0
2. Кроос Тони 5 0
3. Карвахаль Даниэль 5 0
4. Милитао Эдер 2 1
5. Рамос Серхио 3 0
6. Начо Игнасио 3 0
7. Васкес Лукас 3 0
8. Менди Ферлан 3 0
9. Модрич Лука 2 0
10. Марсело Виера 2 0
11. Бензема Карим 1 0
12. Асенсио Марко 1 0
13. Аррибас Серхио 1 0
14. Винисиус Жуниор 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Атлетико М 6.67% (3) 11.11% (5) 17.78% (8) 20% (9) 20% (9) 24.44% (11)
 Реал Мадрид 25% (10) 7.5% (3) 15% (6) 12.5% (5) 15% (6) 25% (10)

Предыдущие игры

Атлетико М Последние 20 матчей: +13 =3 -4
Вильярреал 0:2 Атлетико М Атлетико М 0:1 Челси Атлетико М 0:2 Леванте Леванте 1:1 Атлетико М
Гранада 1:2 Атлетико М Атлетико М 2:2 Сельта Кадис 2:4 Атлетико М Атлетико М 3:1 Валенсия Эйбар 1:2 Атлетико М Атлетико М 2:0 Севилья Корнелья 1:0 Атлетико М Алавес 1:2 Атлетико М Атлетико М 1:0 Хетафе Реал Сосьедад 0:2 Атлетико М Атлетико М 3:1 Эльче CE Cardassar 0:3 Атлетико М Реал Мадрид 2:0 Атлетико М Ред Булл Зальцбург 0:2 Атлетико М Атлетико М 2:0 Вальядолид Атлетико М 1:1 Бавария
Реал Мадрид Последние 20 матчей: +13 =3 -4
Реал Мадрид 1:1 Реал Сосьедад Аталанта 0:1 Реал Мадрид Вальядолид 0:1 Реал Мадрид Реал Мадрид 2:0 Валенсия
Реал Мадрид 2:0 Хетафе Уэска 1:2 Реал Мадрид Реал Мадрид 1:2 Леванте Алавес 1:4 Реал Мадрид Алькояно 2:1 Реал Мадрид Реал Мадрид 1:2 Атлетик Б Осасуна 0:0 Реал Мадрид Реал Мадрид 2:0 Сельта Эльче 1:1 Реал Мадрид Реал Мадрид 2:0 Гранада Эйбар 1:3 Реал Мадрид Реал Мадрид 3:1 Атлетик Б Реал Мадрид 2:0 Атлетико М Реал Мадрид 2:0 Боруссия М Севилья 0:1 Реал Мадрид Шахтёр Донецк 2:0 Реал Мадрид

Последние игры между собой

Атлетико М: победы: 5, ничьи: 7, поражения: 8
Реал Мадрид: победы: 8, ничьи: 7, поражения: 5
Реал Мадрид 2:0 Атлетико М Ла Лига Реал Мадрид 1:0 Атлетико М Ла Лига Реал Мадрид 0:0 Атлетико М Суперкубок Атлетико М 0:0 Реал Мадрид Ла Лига
Реал Мадрид 3:7 Атлетико М Международный кубок чемпионов Атлетико М 1:3 Реал Мадрид Примера Реал Мадрид 0:0 Атлетико М Примера Реал Мадрид 2:4 Атлетико М Суперкубок УЕФА Реал Мадрид 1:1 Атлетико М Примера Атлетико М 0:0 Реал Мадрид Примера Атлетико М 2:1 Реал Мадрид Лига чемпионов Реал Мадрид 3:0 Атлетико М Лига чемпионов Реал Мадрид 1:1 Атлетико М Примера Атлетико М 0:3 Реал Мадрид Примера Реал Мадрид 1:1 Атлетико М Лига чемпионов Реал Мадрид 0:1 Атлетико М Примера Атлетико М 1:1 Реал Мадрид Примера Реал Мадрид 1:0 Атлетико М Лига чемпионов Атлетико М 0:0 Реал Мадрид Лига чемпионов Атлетико М 4:0 Реал Мадрид Примера
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Атлетико М Заявка 24 18 4 2 47 - 16 58
2. Барселона Заявка 26 17 5 4 57 - 22 56
3. Реал Мадрид Заявка 25 16 5 4 43 - 20 53
4. Севилья Заявка 25 15 3 7 35 - 20 48
5. Реал Сосьедад Заявка 25 11 9 5 42 - 21 42
6. Бетис Заявка 25 12 3 10 33 - 38 39
7. Вильярреал Заявка 26 8 13 5 34 - 29 37
8. Гранада Заявка 25 9 6 10 31 - 42 33
9. Сельта 3:2 Заявка 26 8 9 9 33 - 39 33
10. Леванте Заявка 25 7 11 7 35 - 34 32
11. Атлетик Б Заявка 24 8 6 10 34 - 28 30
12. Валенсия Заявка 26 7 9 10 32 - 36 30
13. Осасуна Заявка 26 7 7 12 23 - 35 28
14. Кадис Заявка 26 7 7 12 22 - 41 28
15. Хетафе Заявка 26 7 6 13 21 - 32 27
16. Вальядолид Заявка 26 5 10 11 25 - 37 25
17. Эльче Заявка 25 5 9 11 23 - 37 24
18. Алавес Заявка 25 5 7 13 20 - 39 22
19. Эйбар Заявка 26 4 10 12 20 - 29 22
20. Уэска 2:3 Заявка 26 3 11 12 24 - 39 20
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Атлетико М Заявка 12 9 2 1 26 - 7 29
2. Барселона Заявка 13 8 4 1 32 - 13 28
3. Реал Мадрид Заявка 12 8 1 3 21 - 8 25
4. Севилья Заявка 12 8 1 3 19 - 9 25
5. Гранада Заявка 13 7 3 3 19 - 16 24
6. Вильярреал Заявка 13 5 6 2 18 - 14 21
7. Атлетик Б Заявка 12 6 2 4 20 - 11 20
8. Бетис Заявка 12 6 2 4 16 - 15 20
9. Сельта 3:2 Заявка 12 6 2 4 19 - 19 20
10. Реал Сосьедад Заявка 12 5 5 2 22 - 10 20
11. Валенсия Заявка 13 5 5 3 20 - 15 20
12. Леванте Заявка 13 4 7 2 20 - 17 19
13. Хетафе Заявка 13 5 3 5 12 - 9 18
14. Осасуна Заявка 13 4 3 6 13 - 19 15
15. Эльче Заявка 13 3 6 4 13 - 18 15
16. Алавес Заявка 13 3 4 6 10 - 16 13
17. Вальядолид Заявка 13 3 4 6 14 - 21 13
18. Кадис Заявка 14 3 4 7 12 - 22 13
19. Уэска 2:3 Заявка 13 2 5 6 11 - 17 11
20. Эйбар Заявка 13 1 6 6 7 - 14 9
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Атлетико М Заявка 12 9 2 1 21 - 9 29
2. Барселона Заявка 13 9 1 3 25 - 9 28
3. Реал Мадрид Заявка 13 8 4 1 22 - 12 28
4. Севилья Заявка 13 7 2 4 16 - 11 23
5. Реал Сосьедад Заявка 13 6 4 3 20 - 11 22
6. Бетис Заявка 13 6 1 6 17 - 23 19
7. Вильярреал Заявка 13 3 7 3 16 - 15 16
8. Кадис Заявка 12 4 3 5 10 - 19 15
9. Леванте Заявка 12 3 4 5 15 - 17 13
10. Эйбар Заявка 13 3 4 6 13 - 15 13
11. Осасуна Заявка 13 3 4 6 10 - 16 13
12. Сельта 3:2 Заявка 14 2 7 5 14 - 20 13
13. Вальядолид Заявка 13 2 6 5 11 - 16 12
14. Атлетик Б Заявка 12 2 4 6 14 - 17 10
15. Валенсия Заявка 13 2 4 7 12 - 21 10
16. Эльче Заявка 12 2 3 7 10 - 19 9
17. Алавес Заявка 12 2 3 7 10 - 23 9
18. Гранада Заявка 12 2 3 7 12 - 26 9
19. Хетафе Заявка 13 2 3 8 9 - 23 9
20. Уэска 2:3 Заявка 13 1 6 6 13 - 22 9
  • — Лига чемпионов (Групповой этап)
  • — Лига Европы (Групповой этап)
  • — Лига конференций УЕФА (Квалификация)
  • — Вылет в Сегунду
  • До матча
  • Всем привет! Большой матч нас ожидает в 26 туре Ла Лиги. Наведем фокус на город Мадрид, где "Атлетико" сыграет с "Реалом". Борьба за первое место в самом разгаре, сегодня будет интересно. С вами за матчем буду наблюдать я, Сергей Прокофьев.
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Атлетико М - Реал Мадрид от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 7 марта 2021, осталось 31 минуту.


    На матч можно сделать ставку с бонусом 5000 рублей.

Прогнозы 154
Атлетико М 39% (60)
X 48.7% (75)
Реал Мадрид 12.3% (19)
Все прогнозы
1.7 Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Атлетико М
Ничья
Реал Мадрид
2.91
3.20
2.90
Все Коэффициенты
Новости

Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
  2.86 3.16 2.87
Бонус: 5 000 ₽ 2.83 3.20 2.90
Бонус: 5 000 ₽ 2.60 3.10 2.90
  2.86 3.17 2.81

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Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.25 3.25 3.5 3.5 3.75 3.75 4 4 4.25 4.25 4.5 4.5 4.75 4.75 5 5 5.5 5.5 6 6
8.20 1.08 3.68 1.30 2.34 1.60 1.79 2.18 1.41 2.82 1.24 4.20 1.12 6.05 1.04 10.00 1.01 16.00
7.60 1.05 6.15 1.09 2.64 1.46 2.01 1.80 1.64 2.55 1.29 3.60 1.18 4.70 1.04 8.60 1.03 9.20
8.30 1.05 6.00 1.13 2.70 1.47 2.17 1.74 1.77 2.01 1.59 2.30 1.27 3.50 1.19 4.30 1.05 8.30 1.04 8.10 1.01 16.00 0.00 15.00 0.00 23.00
3.08 1.41 2.69 1.52 2.27 1.70 1.88 2.02 1.67 2.33 1.50 2.74 1.25 4.31
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5
2.19 1.68 1.46 2.72 1.20 4.68 1.06 8.50
2.56 1.51 1.72 2.12 1.31 3.45 1.07 8.20 1.06 9.40
1.58 2.37 1.28 3.65 1.07 8.70
2.61 1.55 2.15 1.79 1.67 2.33 1.44 2.99
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5
2.62 1.49 1.66 2.21 1.33 3.30 1.14 5.65
3.30 1.33 2.08 1.73 1.48 2.65 1.18 5.10 1.12 6.25
2.28 1.65 1.50 2.37 1.17 4.60

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
2.03 1.75
1.95 1.79
Букмекер Да Нет
5.00 1.17
5.60 1.12
Букмекер Да Нет
4.04 1.24
3.75 1.23
Где смотреть матч Атлетико М - Реал Мадрид онлайн

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Прогнозы на матч Атлетико М - Реал Мадрид

Исход игры
Атлетико М
37.9% (61)
Ничья
49.1% (79)
Реал Мадрид
13% (21)
Тотал 2.5
Больше
34.42% (53)
Меньше
65.58% (101)
Обе команды забьют
Да
77.92% (120)
Нет
22.08% (34)
Популярный счёт
1:1 Ничья
41.6% (67)
2:1 Атлетико М
18.6% (30)
1:0 Атлетико М
11.8% (19)
1:2 Реал Мадрид
7.5% (12)
0:0 Ничья
3.7% (6)
2:0 Атлетико М
3.1% (5)
0:1 Реал Мадрид
2.5% (4)
2:3 Реал Мадрид
1.9% (3)
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