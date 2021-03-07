Уэска
3:4
Конец матча
Стадион: Эль-Алькорас
Сельта
0:1
5' ГолМина Сантьяго
1:1
14' ГолСиовас Димитрис
2:1
16' ГолМир Рафа
2:2
37' ГолНолито Агудо
2:3
52' ГолМальо Уго
57' Желтая карточкаМальо Уго
3:3
74' ГолФеррейро Давид
3:4
76' ГолПейнадо Франсиско
88' Желтая карточкаФеррейра Факундо
14
Пулидо
Хорхе
20
Сеоане
Хайме
17
Рико
Микель
11
Галан
Хави
23
Эскриче
Дани
9
Мир
Рафа
13
Рубен
Бланко
18
Айду
Джозеф
19
Аарон
Мартин
23
Браис
Мендес
10
Аспас
Яго
- Основной состав
- Вратарь
-
14 Пулидо ХорхеЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
20 Сеоане ХаймеПолузащитник
-
17 Рико МикельПолузащитник
-
11 Галан ХавиПолузащитник
-
23 Эскриче ДаниНападающий
-
9 Мир РафаНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
19 Лопес ПедроЗащитник
-
25 Вавро ДенисЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
10 Гомес СерхиоНападающий
-
Главный тренер: Хосе Рохо Мартин
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Под вопросом
- Под вопросом
- Основной состав
-
13 Рубен БланкоВратарь
- Защитник
-
18 Айду ДжозефЗащитник
- Защитник
-
19 Аарон МартинЗащитник
- Полузащитник
-
23 Браис МендесПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Аспас ЯгоНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
29 Фонтан ХосеЗащитник
-
17 Жунка ДавидЗащитник
-
20 Васкес КевинЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
-
27 Баэса МигельПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
Главный тренер: Коудет Эдуардо
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Дисквалифицирован
Ход матча
5'
0:1
14'
1:1
16'
2:1
37'
2:2
52'
2:3
57'
74'
3:3
76'
3:4
88'
Статистика матча
-
3 Голы 4
-
10 Удары по воротам 2
-
6 Удары в створ 7
-
6 Угловые 3
-
2 Офсайды 0
-
12 Нарушения правил 20
-
0 Жёлтые карточки 2
-
0 Красные карточки 0
-
5 Замены 4
-
50 Владение мячом, % 50
Владение мячом
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Мир Рафа
|7
|0.27
|2.
|Рамирес Сандро
|3
|0.12
|3.
|Феррейро Давид
|2
|0.08
|4.
|Онтиверос Хавьер
|2 (1)
|0.08
|5.
|Сиовас Димитрис
|2
|0.08
|6.
|Маффео Пабло
|1
|0.04
|7.
|Рико Микель
|1
|0.04
|8.
|Галан Хави
|1
|0.04
|9.
|Окадзаки Синджи
|1
|0.04
|10.
|Эскриче Дани
|1
|0.04
|11.
|Пулидо Хорхе
|1
|0.04
|12.
|Гарсия Борха I
|1
|0.04
|13.
|Сеоане Хайме
|1
|0.04
|14.
|Лопес Педро
|0
|0
|15.
|Карлос Хуан Реал
|0
|0
|16.
|Гомес Серхио
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Аспас Яго
|9 (3)
|0.35
|2.
|Мина Сантьяго
|6
|0.23
|3.
|Нолито Агудо
|5
|0.19
|4.
|Браис Мендес
|5
|0.19
|5.
|Пейнадо Франсиско
|3
|0.12
|6.
|Мальо Уго
|2
|0.08
|7.
|Феррейра Факундо
|1
|0.04
|8.
|Мурильо Джейсон
|1
|0.04
|9.
|Баэса Мигель
|1
|0.04
|10.
|Каррейра Серхио
|1
|0.04
|11.
|Денис Суарес
|0
|0
|12.
|Солари Аугусто
|0
|0
|13.
|Олаза Лукас
|0
|0
|14.
|Тапия Ренато
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Инсуа Пабло
|8
|0
|2.
|Онтиверос Хавьер
|5
|0
|3.
|Пулидо Хорхе
|3
|1
|4.
|Маффео Пабло
|4
|0
|5.
|Галан Хави
|4
|0
|6.
|Думбия Идрисса
|4
|0
|7.
|Сиовас Димитрис
|3
|0
|8.
|Сеоане Хайме
|3
|0
|9.
|Лопес Педро
|2
|0
|10.
|Сильва Гастон
|2
|0
|11.
|Мир Рафа
|2
|0
|12.
|Эскриче Дани
|2
|0
|13.
|Окадзаки Синджи
|1
|0
|14.
|Луизинью Коррейя
|1
|0
|15.
|Москера Педро
|1
|0
|16.
|Рико Микель
|1
|0
|17.
|Феррейро Давид
|1
|0
|18.
|Рамирес Сандро
|1
|0
|19.
|Нвакали Келечи
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Тапия Ренато
|10
|0
|2.
|Денис Суарес
|6
|0
|3.
|Мурильо Джейсон
|6
|0
|4.
|Йокушлу Окай
|4
|1
|5.
|Аспас Яго
|5
|0
|6.
|Мальо Уго
|5
|0
|7.
|Нолито Агудо
|5
|0
|8.
|Олаза Лукас
|5
|0
|9.
|Браис Мендес
|5
|0
|10.
|Араухо Нестор
|4
|0
|11.
|Феррейра Факундо
|3
|0
|12.
|Мина Сантьяго
|3
|0
|13.
|Пейнадо Франсиско
|3
|0
|14.
|Фонтан Хосе
|1
|1
|15.
|Родригес Мигель
|2
|0
|16.
|Айду Джозеф
|2
|0
|17.
|Мор Эмре
|2
|0
|18.
|Рубен Бланко
|0
|1
|19.
|Аарон Мартин
|1
|0
|20.
|Жунка Давид
|1
|0
|21.
|Вильяр Иван
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Уэска
|8.33% (2)
|8.33% (2)
|20.83% (5)
|29.17% (7)
|20.83% (5)
|12.5% (3)
|Сельта
|20.59% (7)
|8.82% (3)
|29.41% (10)
|8.82% (3)
|8.82% (3)
|23.53% (8)
Предыдущие игры
Уэска Последние 20 матчей: +4 =6 -10Эйбар 1:1 Уэска Уэска 3:2 Гранада Севилья 1:0 Уэска Уэска 1:2 Реал Мадрид
Сельта Последние 20 матчей: +7 =6 -7Сельта 1:1 Вальядолид Валенсия 2:0 Сельта Сельта 3:1 Эльче Атлетико М 2:2 Сельта
Гранада 0:0 Сельта Сельта 1:1 Эйбар Бетис 2:1 Сельта Сельта 0:4 Вильярреал УД Ибица 5:2 Сельта Реал Мадрид 2:0 Сельта Сельта 2:1 Уэска Хетафе 1:1 Сельта Сельта 2:0 Алавес Льянера 0:5 Сельта Сельта 4:0 Кадис Атлетик Б 0:2 Сельта Сельта 3:1 Гранада Севилья 4:2 Сельта Эльче 1:1 Сельта Сельта 1:4 Реал Сосьедад
Последние игры между собой
Уэска: победы: 3, ничьи: 4, поражения: 4
Сельта: победы: 4, ничьи: 4, поражения: 3
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Атлетико М
|1:0 Заявка
|25
|19
|4
|2
|48 - 16
|61
|2.
|Барселона
|Заявка
|26
|17
|5
|4
|57 - 22
|56
|3.
|Реал Мадрид
|0:1 Заявка
|26
|16
|5
|5
|43 - 21
|53
|4.
|Севилья
|Заявка
|25
|15
|3
|7
|35 - 20
|48
|5.
|Реал Сосьедад
|Заявка
|25
|11
|9
|5
|42 - 21
|42
|6.
|Бетис
|Заявка
|25
|12
|3
|10
|33 - 38
|39
|7.
|Вильярреал
|Заявка
|26
|8
|13
|5
|34 - 29
|37
|8.
|Гранада
|Заявка
|25
|9
|6
|10
|31 - 42
|33
|9.
|Сельта
|Заявка
|26
|8
|9
|9
|34 - 40
|33
|10.
|Леванте
|Заявка
|25
|7
|11
|7
|35 - 34
|32
|11.
|Атлетик Б
|Заявка
|24
|8
|6
|10
|34 - 28
|30
|12.
|Валенсия
|Заявка
|26
|7
|9
|10
|32 - 36
|30
|13.
|Осасуна
|Заявка
|26
|7
|7
|12
|23 - 35
|28
|14.
|Кадис
|Заявка
|26
|7
|7
|12
|22 - 41
|28
|15.
|Хетафе
|Заявка
|26
|7
|6
|13
|21 - 32
|27
|16.
|Вальядолид
|Заявка
|26
|5
|10
|11
|25 - 37
|25
|17.
|Эльче
|Заявка
|25
|5
|9
|11
|23 - 37
|24
|18.
|Алавес
|Заявка
|25
|5
|7
|13
|20 - 39
|22
|19.
|Эйбар
|Заявка
|26
|4
|10
|12
|20 - 29
|22
|20.
|Уэска
|Заявка
|26
|3
|11
|12
|25 - 40
|20
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Атлетико М
|1:0 Заявка
|13
|10
|2
|1
|27 - 7
|32
|2.
|Барселона
|Заявка
|13
|8
|4
|1
|32 - 13
|28
|3.
|Реал Мадрид
|0:1 Заявка
|12
|8
|1
|3
|21 - 8
|25
|4.
|Севилья
|Заявка
|12
|8
|1
|3
|19 - 9
|25
|5.
|Гранада
|Заявка
|13
|7
|3
|3
|19 - 16
|24
|6.
|Вильярреал
|Заявка
|13
|5
|6
|2
|18 - 14
|21
|7.
|Атлетик Б
|Заявка
|12
|6
|2
|4
|20 - 11
|20
|8.
|Бетис
|Заявка
|12
|6
|2
|4
|16 - 15
|20
|9.
|Сельта
|Заявка
|12
|6
|2
|4
|19 - 19
|20
|10.
|Реал Сосьедад
|Заявка
|12
|5
|5
|2
|22 - 10
|20
|11.
|Валенсия
|Заявка
|13
|5
|5
|3
|20 - 15
|20
|12.
|Леванте
|Заявка
|13
|4
|7
|2
|20 - 17
|19
|13.
|Хетафе
|Заявка
|13
|5
|3
|5
|12 - 9
|18
|14.
|Осасуна
|Заявка
|13
|4
|3
|6
|13 - 19
|15
|15.
|Эльче
|Заявка
|13
|3
|6
|4
|13 - 18
|15
|16.
|Алавес
|Заявка
|13
|3
|4
|6
|10 - 16
|13
|17.
|Вальядолид
|Заявка
|13
|3
|4
|6
|14 - 21
|13
|18.
|Кадис
|Заявка
|14
|3
|4
|7
|12 - 22
|13
|19.
|Уэска
|Заявка
|13
|2
|5
|6
|12 - 18
|11
|20.
|Эйбар
|Заявка
|13
|1
|6
|6
|7 - 14
|9
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Атлетико М
|1:0 Заявка
|12
|9
|2
|1
|21 - 9
|29
|2.
|Барселона
|Заявка
|13
|9
|1
|3
|25 - 9
|28
|3.
|Реал Мадрид
|0:1 Заявка
|14
|8
|4
|2
|22 - 13
|28
|4.
|Севилья
|Заявка
|13
|7
|2
|4
|16 - 11
|23
|5.
|Реал Сосьедад
|Заявка
|13
|6
|4
|3
|20 - 11
|22
|6.
|Бетис
|Заявка
|13
|6
|1
|6
|17 - 23
|19
|7.
|Вильярреал
|Заявка
|13
|3
|7
|3
|16 - 15
|16
|8.
|Кадис
|Заявка
|12
|4
|3
|5
|10 - 19
|15
|9.
|Леванте
|Заявка
|12
|3
|4
|5
|15 - 17
|13
|10.
|Эйбар
|Заявка
|13
|3
|4
|6
|13 - 15
|13
|11.
|Осасуна
|Заявка
|13
|3
|4
|6
|10 - 16
|13
|12.
|Сельта
|Заявка
|14
|2
|7
|5
|15 - 21
|13
|13.
|Вальядолид
|Заявка
|13
|2
|6
|5
|11 - 16
|12
|14.
|Атлетик Б
|Заявка
|12
|2
|4
|6
|14 - 17
|10
|15.
|Валенсия
|Заявка
|13
|2
|4
|7
|12 - 21
|10
|16.
|Эльче
|Заявка
|12
|2
|3
|7
|10 - 19
|9
|17.
|Алавес
|Заявка
|12
|2
|3
|7
|10 - 23
|9
|18.
|Гранада
|Заявка
|12
|2
|3
|7
|12 - 26
|9
|19.
|Хетафе
|Заявка
|13
|2
|3
|8
|9 - 23
|9
|20.
|Уэска
|Заявка
|13
|1
|6
|6
|13 - 22
|9
- — Лига чемпионов (Групповой этап)
- — Лига Европы (Групповой этап)
- — Лига конференций УЕФА (Квалификация)
- — Вылет в Сегунду
Победитель
Самый высокий коэффициент на матч «Уэска» – «Сельта» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Уэска» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Сельта» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Уэска» – «Сельта», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров
Тотал
Прогнозы на матч Уэска 3:4 Сельта
Исход игры
Уэска
13.3% (20)
Ничья
39.3% (59)
Сельта
47.3% (71)
Тотал 2.5
Больше
36.99% (54)
Меньше
63.01% (92)
Обе команды забьют
Да
75.34% (110)
Нет
24.66% (36)
Популярный счёт
1:1 Ничья
37.3% (56)
1:2 Сельта
28% (42)
0:1 Сельта
14% (21)
2:1 Уэска
6.7% (10)
1:0 Уэска
6% (9)
0:2 Сельта
2.7% (4)
0:0 Ничья
1.3% (2)
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