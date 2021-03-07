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  2. Матчи
  3. Испания
Уэска
3:4
Конец матча

Стадион:
Сельта
0'
0:1
5' Гол
Мина Сантьяго
1:1
14' Гол
Сиовас Димитрис
2:1
16' Гол
Мир Рафа
2:2
37' Гол
Нолито Агудо
2:3
52' Гол
Мальо Уго
57' Желтая карточка
Мальо Уго
3:3
74' Гол
Феррейро Давид
3:4
76' Гол
Пейнадо Франсиско
88' Желтая карточка
Феррейра Факундо
90'+6
1
Фернандес
Альваро
III
14
Пулидо
Хорхе
18
Сиовас
Димитрис
4
Инсуа
Пабло
3
Маффео
Пабло
7
Феррейро
Давид
20
Сеоане
Хайме
17
Рико
Микель
11
Галан
Хави
23
Эскриче
Дани
9
Мир
Рафа
13
Рубен
Бланко
2
Мальо
Уго
18
Айду
Джозеф
24
Мурильо
Джейсон
19
Аарон
Мартин
8
Пейнадо
Франсиско
23
Браис
Мендес
6
Денис
Суарес
9
Нолито
Агудо
10
Аспас
Яго
22
Мина
Сантьяго
Уэска
3-5-2
Сельта
4-1-3-2

Ход матча

5'
0:1
Мина Сантьяго
(Нолито Агудо)
14'
Сиовас Димитрис
(Маффео Пабло)
1:1
16'
Мир Рафа
(Рико Микель)
2:1
37'
2:2
Нолито Агудо
45'
 
Вильяр Иван
Рубен Бланко
52'
2:3
Мальо Уго
(Денис Суарес)
57'
 
Мальо Уго
74'
 
Араухо Нестор
Браис Мендес
74'
Феррейро Давид
3:3
76'
3:4
Пейнадо Франсиско
(Аспас Яго)
77'
Онтиверос Хавьер
Эскриче Дани
 
79'
 
Феррейра Факундо
Нолито Агудо
79'
 
Солари Аугусто
Мина Сантьяго
81'
Думбия Идрисса
Рико Микель
 
81'
Гомес Серхио
Инсуа Пабло
 
88'
 
Феррейра Факундо
89'
Окадзаки Синджи
Галан Хави
 
89'
Карлос Хуан Реал
Сеоане Хайме
 

Статистика матча

  • 3 Голы 4
  • 10 Удары по воротам 2
  • 6 Удары в створ 7
  • 6 Угловые 3
  • 2 Офсайды 0
  • 12 Нарушения правил 20
  • 0 Жёлтые карточки 2
  • 0 Красные карточки 0
  • 5 Замены 4
  • 50 Владение мячом, % 50

Владение мячом

Бомбардиры внутри турнира

Уэска
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Мир Рафа 7 0.27
2. Рамирес Сандро 3 0.12
3. Феррейро Давид 2 0.08
4. Онтиверос Хавьер 2 (1) 0.08
5. Сиовас Димитрис 2 0.08
6. Маффео Пабло 1 0.04
7. Рико Микель 1 0.04
8. Галан Хави 1 0.04
9. Окадзаки Синджи 1 0.04
10. Эскриче Дани 1 0.04
11. Пулидо Хорхе 1 0.04
12. Гарсия Борха I 1 0.04
13. Сеоане Хайме 1 0.04
14. Лопес Педро 0 0
15. Карлос Хуан Реал 0 0
16. Гомес Серхио 0 0
Сельта
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Аспас Яго 9 (3) 0.35
2. Мина Сантьяго 6 0.23
3. Нолито Агудо 5 0.19
4. Браис Мендес 5 0.19
5. Пейнадо Франсиско 3 0.12
6. Мальо Уго 2 0.08
7. Феррейра Факундо 1 0.04
8. Мурильо Джейсон 1 0.04
9. Баэса Мигель 1 0.04
10. Каррейра Серхио 1 0.04
11. Денис Суарес 0 0
12. Солари Аугусто 0 0
13. Олаза Лукас 0 0
14. Тапия Ренато 0 0

Карточки

Уэска
# Игрок      
1. Инсуа Пабло 8 0
2. Онтиверос Хавьер 5 0
3. Пулидо Хорхе 3 1
4. Маффео Пабло 4 0
5. Галан Хави 4 0
6. Думбия Идрисса 4 0
7. Сиовас Димитрис 3 0
8. Сеоане Хайме 3 0
9. Лопес Педро 2 0
10. Сильва Гастон 2 0
11. Мир Рафа 2 0
12. Эскриче Дани 2 0
13. Окадзаки Синджи 1 0
14. Луизинью Коррейя 1 0
15. Москера Педро 1 0
16. Рико Микель 1 0
17. Феррейро Давид 1 0
18. Рамирес Сандро 1 0
19. Нвакали Келечи 1 0
Сельта
# Игрок      
1. Тапия Ренато 10 0
2. Денис Суарес 6 0
3. Мурильо Джейсон 6 0
4. Йокушлу Окай 4 1
5. Аспас Яго 5 0
6. Мальо Уго 5 0
7. Нолито Агудо 5 0
8. Олаза Лукас 5 0
9. Браис Мендес 5 0
10. Араухо Нестор 4 0
11. Феррейра Факундо 3 0
12. Мина Сантьяго 3 0
13. Пейнадо Франсиско 3 0
14. Фонтан Хосе 1 1
15. Родригес Мигель 2 0
16. Айду Джозеф 2 0
17. Мор Эмре 2 0
18. Рубен Бланко 0 1
19. Аарон Мартин 1 0
20. Жунка Давид 1 0
21. Вильяр Иван 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Уэска 8.33% (2) 8.33% (2) 20.83% (5) 29.17% (7) 20.83% (5) 12.5% (3)
 Сельта 20.59% (7) 8.82% (3) 29.41% (10) 8.82% (3) 8.82% (3) 23.53% (8)

Предыдущие игры

Уэска Последние 20 матчей: +4 =6 -10
Эйбар 1:1 Уэска Уэска 3:2 Гранада Севилья 1:0 Уэска Уэска 1:2 Реал Мадрид
Вальядолид 1:3 Уэска Уэска 0:0 Вильярреал Хетафе 1:0 Уэска Уэска 0:2 Бетис Алькояно 2:1 Уэска Уэска 0:1 Барселона Сельта 2:1 Уэска Уэска 1:1 Леванте Атлетик Б 2:0 Уэска Марчамало 2:3 Уэска Уэска 1:0 Алавес Гранада 3:3 Уэска Уэска 0:1 Севилья Осасуна 1:1 Уэска Уэска 1:1 Эйбар Реал Мадрид 4:1 Уэска
Сельта Последние 20 матчей: +7 =6 -7
Сельта 1:1 Вальядолид Валенсия 2:0 Сельта Сельта 3:1 Эльче Атлетико М 2:2 Сельта
Гранада 0:0 Сельта Сельта 1:1 Эйбар Бетис 2:1 Сельта Сельта 0:4 Вильярреал УД Ибица 5:2 Сельта Реал Мадрид 2:0 Сельта Сельта 2:1 Уэска Хетафе 1:1 Сельта Сельта 2:0 Алавес Льянера 0:5 Сельта Сельта 4:0 Кадис Атлетик Б 0:2 Сельта Сельта 3:1 Гранада Севилья 4:2 Сельта Эльче 1:1 Сельта Сельта 1:4 Реал Сосьедад

Последние игры между собой

Уэска: победы: 3, ничьи: 4, поражения: 4
Сельта: победы: 4, ничьи: 4, поражения: 3
Сельта 2:1 Уэска Ла Лига Уэска 3:3 Сельта Примера Сельта 2:0 Уэска Примера Уэска 1:1 Сельта Сегунда
Сельта 4:0 Уэска Сегунда Сельта 1:2 Уэска Сегунда Уэска 1:2 Сельта Сегунда Сельта 0:1 Уэска Сегунда Уэска 1:1 Сельта Сегунда Сельта 0:1 Уэска Сегунда Уэска 0:0 Сельта Сегунда
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Атлетико М 1:0 Заявка 25 19 4 2 48 - 16 61
2. Барселона Заявка 26 17 5 4 57 - 22 56
3. Реал Мадрид 0:1 Заявка 26 16 5 5 43 - 21 53
4. Севилья Заявка 25 15 3 7 35 - 20 48
5. Реал Сосьедад Заявка 25 11 9 5 42 - 21 42
6. Бетис Заявка 25 12 3 10 33 - 38 39
7. Вильярреал Заявка 26 8 13 5 34 - 29 37
8. Гранада Заявка 25 9 6 10 31 - 42 33
9. Сельта Заявка 26 8 9 9 34 - 40 33
10. Леванте Заявка 25 7 11 7 35 - 34 32
11. Атлетик Б Заявка 24 8 6 10 34 - 28 30
12. Валенсия Заявка 26 7 9 10 32 - 36 30
13. Осасуна Заявка 26 7 7 12 23 - 35 28
14. Кадис Заявка 26 7 7 12 22 - 41 28
15. Хетафе Заявка 26 7 6 13 21 - 32 27
16. Вальядолид Заявка 26 5 10 11 25 - 37 25
17. Эльче Заявка 25 5 9 11 23 - 37 24
18. Алавес Заявка 25 5 7 13 20 - 39 22
19. Эйбар Заявка 26 4 10 12 20 - 29 22
20. Уэска Заявка 26 3 11 12 25 - 40 20
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Атлетико М 1:0 Заявка 13 10 2 1 27 - 7 32
2. Барселона Заявка 13 8 4 1 32 - 13 28
3. Реал Мадрид 0:1 Заявка 12 8 1 3 21 - 8 25
4. Севилья Заявка 12 8 1 3 19 - 9 25
5. Гранада Заявка 13 7 3 3 19 - 16 24
6. Вильярреал Заявка 13 5 6 2 18 - 14 21
7. Атлетик Б Заявка 12 6 2 4 20 - 11 20
8. Бетис Заявка 12 6 2 4 16 - 15 20
9. Сельта Заявка 12 6 2 4 19 - 19 20
10. Реал Сосьедад Заявка 12 5 5 2 22 - 10 20
11. Валенсия Заявка 13 5 5 3 20 - 15 20
12. Леванте Заявка 13 4 7 2 20 - 17 19
13. Хетафе Заявка 13 5 3 5 12 - 9 18
14. Осасуна Заявка 13 4 3 6 13 - 19 15
15. Эльче Заявка 13 3 6 4 13 - 18 15
16. Алавес Заявка 13 3 4 6 10 - 16 13
17. Вальядолид Заявка 13 3 4 6 14 - 21 13
18. Кадис Заявка 14 3 4 7 12 - 22 13
19. Уэска Заявка 13 2 5 6 12 - 18 11
20. Эйбар Заявка 13 1 6 6 7 - 14 9
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Атлетико М 1:0 Заявка 12 9 2 1 21 - 9 29
2. Барселона Заявка 13 9 1 3 25 - 9 28
3. Реал Мадрид 0:1 Заявка 14 8 4 2 22 - 13 28
4. Севилья Заявка 13 7 2 4 16 - 11 23
5. Реал Сосьедад Заявка 13 6 4 3 20 - 11 22
6. Бетис Заявка 13 6 1 6 17 - 23 19
7. Вильярреал Заявка 13 3 7 3 16 - 15 16
8. Кадис Заявка 12 4 3 5 10 - 19 15
9. Леванте Заявка 12 3 4 5 15 - 17 13
10. Эйбар Заявка 13 3 4 6 13 - 15 13
11. Осасуна Заявка 13 3 4 6 10 - 16 13
12. Сельта Заявка 14 2 7 5 15 - 21 13
13. Вальядолид Заявка 13 2 6 5 11 - 16 12
14. Атлетик Б Заявка 12 2 4 6 14 - 17 10
15. Валенсия Заявка 13 2 4 7 12 - 21 10
16. Эльче Заявка 12 2 3 7 10 - 19 9
17. Алавес Заявка 12 2 3 7 10 - 23 9
18. Гранада Заявка 12 2 3 7 12 - 26 9
19. Хетафе Заявка 13 2 3 8 9 - 23 9
20. Уэска Заявка 13 1 6 6 13 - 22 9
  • — Лига чемпионов (Групповой этап)
  • — Лига Европы (Групповой этап)
  • — Лига конференций УЕФА (Квалификация)
  • — Вылет в Сегунду
Новости матча
Прогнозы на футбол - новый раздел!
Прогнозы
  • До матча
  • Минута молчания состоится перед началом матча.
  • Сегодняшняя игра пройдет с пустыми трибунами из-за коронавирусных ограничений.
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Estadio El Alcoraz. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы 150
Уэска 13.3% (20)
X 39.3% (59)
Сельта 47.3% (71)
Все прогнозы
3.18 Прогноз на матч от Liveresult

Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
  2.97 3.28 2.56
Бонус: 5 000 ₽ 3.00 3.32 2.40
Бонус: 5 000 ₽ 115.00 11.00 1.05
  22.80 4.38 1.29

Самый высокий коэффициент на матч «Уэска» – «Сельта» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Уэска» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Сельта» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Уэска» – «Сельта», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров

Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.25 3.25 3.5 3.5 3.75 3.75 4 4 4.25 4.25 4.5 4.5 4.75 4.75 5 5 5.25 5.25 5.5 5.5 5.75 5.75 6 6 6.25 6.25 6.5 6.5 7 7 7.5 7.5 8 8 8.5 8.5
7.70 1.08 3.72 1.27 2.56 1.51 1.87 2.03 1.50 2.65 1.27 3.72 1.16 5.35 1.06 8.80
7.90 1.04 6.55 1.08 2.94 1.38 2.28 1.63 1.73 2.23 1.35 3.20 1.22 3.88 1.07 6.90 1.04 7.50
8.10 1.04 6.90 1.12 2.95 1.44 2.26 1.74 1.89 2.07 1.68 2.33 1.33 3.55 4.75 1.18 3.50 1.30 3.50 1.30 2.40 1.57 2.10 1.72 1.35 3.15 1.19 4.60 1.13 5.80 1.10 6.80 1.02 17.00 1.01 21.00
8.31 1.10 3.03 1.42 2.63 1.52 2.24 1.69 1.87 2.01 1.66 2.30 1.49 2.72 1.24 4.45 3.20 1.37 2.45 1.59 3.07 1.39 2.44 1.58 1.85 2.01 1.95 1.93 1.60 2.43 1.25 4.08 1.56 2.48 1.40 3.01
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 3.5 3.5 3.75 3.75 4 4 4.5 4.5 4.75 4.75 5 5 5.5 5.5
2.13 1.71 1.48 2.81 1.21 4.44 1.06 9.10
2.68 1.47 1.74 2.09 1.36 3.15 1.10 7.00 1.06 8.40
1.72 2.12 1.35 3.25 1.09 7.90 1.33 3.25 1.03 14.00 1.02 17.00 1.02 17.00 1.02 17.00
2.67 1.51 2.19 1.73 1.69 2.24 1.45 2.88 1.89 1.99 1.55 2.53 1.23 4.39 1.25 4.13 1.13 6.51
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5
2.75 1.45 1.78 2.04 1.37 3.00 1.17 5.15
3.45 1.31 2.32 1.61 1.57 2.40 1.20 4.40 1.13 5.65
2.20 1.62 1.52 2.44 1.18 4.50

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
1.98 1.83
1.88 1.88
Букмекер Да Нет
5.52 1.15
5.00 1.15
Букмекер Да Нет
3.80 1.27
3.80 1.23
Где смотреть матч Уэска 3:4 Сельта онлайн

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Прогнозы на матч Уэска 3:4 Сельта

Исход игры
Уэска
13.3% (20)
Ничья
39.3% (59)
Сельта
47.3% (71)
Тотал 2.5
Больше
36.99% (54)
Меньше
63.01% (92)
Обе команды забьют
Да
75.34% (110)
Нет
24.66% (36)
Популярный счёт
1:1 Ничья
37.3% (56)
1:2 Сельта
28% (42)
0:1 Сельта
14% (21)
2:1 Уэска
6.7% (10)
1:0 Уэска
6% (9)
0:2 Сельта
2.7% (4)
0:0 Ничья
1.3% (2)
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