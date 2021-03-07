  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Испания
Атлетик Б
1:0
Первый тайм: 45'

Стадион:
Гранада
0'
1:0
3' Гол
Вильялибре Асьер
28' Желтая карточка
Гарсия Дани
45'
1
Унай
Симон
21
Капа
Андер
3
Нуньес
Унай
24
Баленсиага
Микель
15
Лекуе
Иньиго
7
Ибай
Гомес
14
Гарсия
Дани
27
Венседор
Унай
2
Морсильо
Хон
20
Вильялибре
Асьер
16
Сансет
Ойян
1
Силва
Руи
17
Кини
Марин
6
Санчес
Герман
22
Дуарте
Домингуш
2
Фулкье
Димитри
12
Кина
Домингуш
21
Эррера
Янгель
10
Пуэртас
Антонио
19
Монторо
Анхель
14
Вико
Федерико
23
Видаль
Молина
Атлетик Б
4-4-2
Гранада
4-2-3-1

Ход матча

3'
Вильялибре Асьер
(Сансет Ойян)
1:0
28'
Гарсия Дани
 

Статистика матча

  • 1 Голы 0
  • 0 Удары по воротам 5
  • 2 Удары в створ 1
  • 1 Угловые 5
  • 1 Офсайды 2
  • 5 Нарушения правил 1
  • 1 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 43 Владение мячом, % 57

Владение мячом

Бомбардиры внутри турнира

Атлетик Б
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Беренгер Алекс 6 0.24
2. Уильямс Иньяки 5 (1) 0.2
3. Муньяин Икер 4 0.16
4. Гарсия Рауль 4 (2) 0.16
5. Вильялибре Асьер 3 0.12
6. Лопес Унаи 3 0.12
7. Капа Андер 2 0.08
8. Де Маркос Оскар 1 0.04
9. Нуньес Унай 1 0.04
10. Сансет Ойян 1 0.04
11. Йерай Альварес 1 0.04
12. Кодро Кенан 1 (1) 0.04
13. Юри Берчиче 0 0
14. Морсильо Хон 0 0
15. Баленсиага Микель 0 0
16. Гарсия Дани 0 0
17. Весга Микель 0 0
Гранада
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Суарес Луис III 5 0.19
2. Сольдадо Роберто 5 (1) 0.19
3. Кенеди Роберт 3 0.12
4. Видаль Молина 3 0.12
5. Эррера Янгель 3 0.12
6. Мачис Дарвин 2 0.08
7. Санчес Герман 2 0.08
8. Кина Домингуш 2 0.08
9. Пуэртас Антонио 1 0.04
10. Соро Альберто 1 0.04
11. Милья Луис 1 0.04
12. Монторо Анхель 1 (1) 0.04
13. Дуарте Домингуш 1 0.04
14. Фулкье Димитри 0 0
15. Гоналон Максим 0 0
16. Виктор Диаз 0 0

Карточки

Атлетик Б
# Игрок      
1. Иньиго Мартинес 7 1
2. Гарсия Рауль 6 1
3. Гарсия Дани 6 0
4. Йерай Альварес 6 0
5. Лопес Унаи 5 0
6. Весга Микель 5 0
7. Нуньес Унай 5 0
8. Капа Андер 4 0
9. Юри Берчиче 3 0
10. Беренгер Алекс 3 0
11. Морсильо Хон 3 0
12. Венседор Унай 3 0
13. Кодро Кенан 2 0
14. Муньяин Икер 1 0
15. Вильялибре Асьер 1 0
16. Уильямс Иньяки 1 0
17. Унай Симон 1 0
Гранада
# Игрок      
1. Санчес Герман 7 1
2. Гоналон Максим 6 1
3. Фулкье Димитри 7 0
4. Эррера Янгель 6 0
5. Дуарте Домингуш 4 1
6. Сольдадо Роберто 4 0
7. Пуэртас Антонио 4 0
8. Суарес Луис III 4 0
9. Монторо Анхель 3 0
10. Вальехо Хесус 1 1
11. Виктор Диаз 2 0
12. Перес Неуэн 2 0
13. Этеки Ян 0 1
14. Кенеди Роберт 1 0
15. Видаль Молина 1 0
16. Мачис Дарвин 1 0
17. Вико Федерико 1 0
18. Силва Руи 1 0
19. Милья Луис 1 0
20. Нева Карлос 1 0
21. Барсия Серхио 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Атлетик Б 16.13% (5) 9.68% (3) 9.68% (3) 19.35% (6) 12.9% (4) 32.26% (10)
 Гранада 13.33% (4) 16.67% (5) 20% (6) 13.33% (4) 10% (3) 26.67% (8)

Предыдущие игры

Атлетик Б Последние 20 матчей: +11 =5 -4
Атлетик Б 1:0 Боа Эспорте Клуб Леванте 1:2 Атлетик Б Атлетик Б 0:1 Америка Минейро Патросиненсе 0:2 Атлетик Б
Леванте 1:1 Атлетик Б Атлетик Б 1:1 Вильярреал Кадис 0:4 Атлетик Б Атлетик Б 1:1 Леванте Атлетик Б 1:1 Валенсия Бетис 1:1 Атлетик Б Барселона 2:1 Атлетик Б Алькояно 1:2 Атлетик Б Атлетик Б 5:1 Хетафе УД Ибица 1:2 Атлетик Б Барселона 2:3 Атлетик Б Реал Мадрид 1:2 Атлетик Б Атлетик Б 2:3 Барселона Атлетик Б 1:0 Эльче Атлетик Б 0:1 Реал Сосьедад Вильярреал 1:1 Атлетик Б
Гранада Последние 20 матчей: +9 =3 -8
Гранада 2:1 Эльче Наполи 2:1 Гранада Уэска 3:2 Гранада Гранада 2:0 Наполи
Гранада 1:2 Атлетико М Леванте 2:2 Гранада Гранада 3:5 Барселона Гранада 0:0 Сельта Навалкарнеро 0:6 Гранада Осасуна 3:1 Гранада Вильярреал 2:2 Гранада Малага 1:2 Гранада Гранада 2:0 Осасуна Гранада 0:4 Барселона Леонеса 1:2 Гранада Эйбар 2:0 Гранада Гранада 2:1 Валенсия Реал Мадрид 2:0 Гранада Гранада 2:0 Бетис Сан-Хуан 0:2 Гранада

Последние игры между собой

Атлетик Б: победы: 7, ничьи: 3, поражения: 7
Гранада: победы: 7, ничьи: 3, поражения: 7
Гранада 2:0 Атлетик Б Ла Лига Гранада 4:0 Атлетик Б Ла Лига Гранада 2:1 Атлетик Б Кубок Короля Атлетик Б 1:0 Гранада Кубок Короля
Атлетик Б 2:0 Гранада Ла Лига Атлетик Б 3:1 Гранада Примера Гранада 1:2 Атлетик Б Примера Атлетик Б 1:1 Гранада Примера Гранада 2:0 Атлетик Б Примера Гранада 0:0 Атлетик Б Примера Атлетик Б 0:1 Гранада Примера Атлетик Б 4:0 Гранада Примера Гранада 2:0 Атлетик Б Примера Атлетик Б 1:0 Гранада Примера Гранада 1:2 Атлетик Б Примера Гранада 2:2 Атлетик Б Примера Атлетик Б 0:1 Гранада Примера
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Атлетико М Заявка 25 18 5 2 48 - 17 59
2. Барселона Заявка 26 17 5 4 57 - 22 56
3. Реал Мадрид Заявка 26 16 6 4 44 - 21 54
4. Севилья Заявка 25 15 3 7 35 - 20 48
5. Реал Сосьедад Заявка 26 12 9 5 43 - 21 45
6. Бетис Заявка 25 12 3 10 33 - 38 39
7. Вильярреал Заявка 26 8 13 5 34 - 29 37
8. Атлетик Б 1:0 Заявка 25 9 6 10 35 - 28 33
9. Гранада 0:1 Заявка 26 9 6 11 31 - 43 33
10. Сельта Заявка 26 8 9 9 34 - 40 33
11. Леванте Заявка 26 7 11 8 35 - 35 32
12. Валенсия Заявка 26 7 9 10 32 - 36 30
13. Осасуна Заявка 26 7 7 12 23 - 35 28
14. Кадис Заявка 26 7 7 12 22 - 41 28
15. Хетафе Заявка 26 7 6 13 21 - 32 27
16. Вальядолид Заявка 26 5 10 11 25 - 37 25
17. Эльче Заявка 25 5 9 11 23 - 37 24
18. Алавес Заявка 25 5 7 13 20 - 39 22
19. Эйбар Заявка 26 4 10 12 20 - 29 22
20. Уэска Заявка 26 3 11 12 25 - 40 20
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Атлетико М Заявка 13 9 3 1 27 - 8 30
2. Барселона Заявка 13 8 4 1 32 - 13 28
3. Реал Мадрид Заявка 12 8 1 3 21 - 8 25
4. Севилья Заявка 12 8 1 3 19 - 9 25
5. Гранада 0:1 Заявка 13 7 3 3 19 - 16 24
6. Атлетик Б 1:0 Заявка 13 7 2 4 21 - 11 23
7. Реал Сосьедад Заявка 13 6 5 2 23 - 10 23
8. Вильярреал Заявка 13 5 6 2 18 - 14 21
9. Бетис Заявка 12 6 2 4 16 - 15 20
10. Сельта Заявка 12 6 2 4 19 - 19 20
11. Валенсия Заявка 13 5 5 3 20 - 15 20
12. Леванте Заявка 13 4 7 2 20 - 17 19
13. Хетафе Заявка 13 5 3 5 12 - 9 18
14. Осасуна Заявка 13 4 3 6 13 - 19 15
15. Эльче Заявка 13 3 6 4 13 - 18 15
16. Алавес Заявка 13 3 4 6 10 - 16 13
17. Вальядолид Заявка 13 3 4 6 14 - 21 13
18. Кадис Заявка 14 3 4 7 12 - 22 13
19. Уэска Заявка 13 2 5 6 12 - 18 11
20. Эйбар Заявка 13 1 6 6 7 - 14 9
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Атлетико М Заявка 12 9 2 1 21 - 9 29
2. Реал Мадрид Заявка 14 8 5 1 23 - 13 29
3. Барселона Заявка 13 9 1 3 25 - 9 28
4. Севилья Заявка 13 7 2 4 16 - 11 23
5. Реал Сосьедад Заявка 13 6 4 3 20 - 11 22
6. Бетис Заявка 13 6 1 6 17 - 23 19
7. Вильярреал Заявка 13 3 7 3 16 - 15 16
8. Кадис Заявка 12 4 3 5 10 - 19 15
9. Эйбар Заявка 13 3 4 6 13 - 15 13
10. Леванте Заявка 13 3 4 6 15 - 18 13
11. Осасуна Заявка 13 3 4 6 10 - 16 13
12. Сельта Заявка 14 2 7 5 15 - 21 13
13. Вальядолид Заявка 13 2 6 5 11 - 16 12
14. Атлетик Б 1:0 Заявка 12 2 4 6 14 - 17 10
15. Валенсия Заявка 13 2 4 7 12 - 21 10
16. Эльче Заявка 12 2 3 7 10 - 19 9
17. Алавес Заявка 12 2 3 7 10 - 23 9
18. Хетафе Заявка 13 2 3 8 9 - 23 9
19. Гранада 0:1 Заявка 13 2 3 8 12 - 27 9
20. Уэска Заявка 13 1 6 6 13 - 22 9
  • — Лига чемпионов (Групповой этап)
  • — Лига Европы (Групповой этап)
  • — Лига конференций УЕФА (Квалификация)
  • — Вылет в Сегунду
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на San Mames Barria. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы 148
Атлетик Б 76.4% (113)
X 20.3% (30)
Гранада 3.4% (5)
Все прогнозы
2.14 Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Атлетик Б
Ничья
Гранада
2.05
4.76
9.20
Все Коэффициенты

Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
  2.05 3.28 4.20
Бонус: 10 000 ₽ 2.04 3.15 4.10
Бонус: 5 000 ₽ 2.00 3.54 4.15
Бонус: 5 000 ₽ 1.37 4.60 9.20
  1.32 4.90 11.08

Самый высокий коэффициент на матч «Атлетик Б» – «Гранада» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Атлетик Б» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Гранада» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Атлетик Б» – «Гранада», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров

Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.25 3.25 3.5 3.5 3.75 3.75 4 4 4.25 4.25 4.5 4.5 5 5 5.5 5.5 6 6
6.75 1.10 3.36 1.32 2.34 1.63 1.71 2.19 1.43 2.86 1.23 4.24 1.12 6.20 1.05 10.00
6.80 1.11 2.65 1.49 1.96 1.85 1.54 2.50 1.19 4.80 1.05 9.80
7.40 1.05 6.70 1.10 2.64 1.46 1.99 1.82 1.59 2.51 1.25 3.95 1.17 4.75 1.04 8.80 1.03 9.30
7.20 1.09 5.80 1.13 4.75 1.18 3.35 1.31 1.78 2.11 1.92 1.87 1.42 2.22 1.38 3.00 1.15 5.30 1.11 6.50 1.01 15.50 1.01 16.00 0.00 24.00
7.72 1.11 2.80 1.47 2.43 1.59 2.07 1.82 2.69 1.50 2.17 1.74 1.87 2.01 1.55 2.55 1.41 3.04 1.19 5.31
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5
2.03 1.78 1.40 3.05 1.18 4.82 1.05 10.00
2.35 1.55 1.55 2.35 1.27 3.50 1.05 8.60
2.62 1.49 1.66 2.22 1.31 3.45 1.07 8.30 1.05 9.70
2.45 1.55 1.58 2.35 1.38 1.87 1.04 10.00 1.15 5.30
2.54 1.55 2.08 1.81 1.61 2.41 1.40 3.09 1.76 2.14 1.46 2.82 1.17 5.33
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5
2.63 1.49 1.73 2.12 1.36 3.16 1.14 5.55
3.15 1.33 2.09 1.69 1.47 2.55 1.11 6.00
3.15 1.36 2.05 1.77 1.47 2.68 1.15 5.45 1.10 6.75
3.35 1.31 2.27 1.62 1.48 2.50 1.14 4.32 1.12 5.35

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
2.15 1.70
2.10 1.70
1.75 2.05
Букмекер Да Нет
6.02 1.13
5.60 1.12
5.55 1.31
Букмекер Да Нет
4.38 1.21
4.20 1.20
4.05 1.20
Где смотреть матч Атлетик Б 1:0 Гранада онлайн

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Прогнозы на матч Атлетик Б 1:0 Гранада

Исход игры
Атлетик Б
76.4% (113)
Ничья
20.3% (30)
Гранада
3.4% (5)
Тотал 2.5
Больше
53.79% (78)
Меньше
46.21% (67)
Обе команды забьют
Да
71.03% (103)
Нет
28.97% (42)
Популярный счёт
2:1 Атлетик Б
45.9% (68)
1:0 Атлетик Б
19.6% (29)
1:1 Ничья
17.6% (26)
2:0 Атлетик Б
7.4% (11)
1:2 Гранада
2.7% (4)
3:1 Атлетик Б
1.4% (2)
2:2 Ничья
1.4% (2)
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