1:0
3' ГолВильялибре Асьер
28' Желтая карточкаГарсия Дани
21
Капа
Андер
15
Лекуе
Иньиго
14
Гарсия
Дани
16
Сансет
Ойян
17
Кини
Марин
- Основной состав
- Вратарь
-
21 Капа АндерЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
15 Лекуе ИньигоЗащитник
- Полузащитник
-
14 Гарсия ДаниПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
16 Сансет ОйянНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
19 Саррага ОйерПолузащитник
-
10 Муньяин ИкерПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
22 Гарсия РаульНападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Тораль Марселино Гарсия
- Травмы и дисквалификации
- Дисквалифицирован
- Основной состав
- Вратарь
-
17 Кини МаринЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
-
16 Виктор ДиазЗащитник
- Защитник
-
18 Марин АдрианЗащитник
- Защитник
-
8 Этеки ЯнПолузащитник
-
27 АрандаПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Мартинес Диего
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Под вопросом
- Под вопросом
Ход матча
3'
1:0
28'
Статистика матча
-
1 Голы 0
-
0 Удары по воротам 5
-
2 Удары в створ 1
-
1 Угловые 5
-
1 Офсайды 2
-
5 Нарушения правил 1
-
1 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
43 Владение мячом, % 57
Владение мячом
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Беренгер Алекс
|6
|0.24
|2.
|Уильямс Иньяки
|5 (1)
|0.2
|3.
|Муньяин Икер
|4
|0.16
|4.
|Гарсия Рауль
|4 (2)
|0.16
|5.
|Вильялибре Асьер
|3
|0.12
|6.
|Лопес Унаи
|3
|0.12
|7.
|Капа Андер
|2
|0.08
|8.
|Де Маркос Оскар
|1
|0.04
|9.
|Нуньес Унай
|1
|0.04
|10.
|Сансет Ойян
|1
|0.04
|11.
|Йерай Альварес
|1
|0.04
|12.
|Кодро Кенан
|1 (1)
|0.04
|13.
|Юри Берчиче
|0
|0
|14.
|Морсильо Хон
|0
|0
|15.
|Баленсиага Микель
|0
|0
|16.
|Гарсия Дани
|0
|0
|17.
|Весга Микель
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Суарес Луис III
|5
|0.19
|2.
|Сольдадо Роберто
|5 (1)
|0.19
|3.
|Кенеди Роберт
|3
|0.12
|4.
|Видаль Молина
|3
|0.12
|5.
|Эррера Янгель
|3
|0.12
|6.
|Мачис Дарвин
|2
|0.08
|7.
|Санчес Герман
|2
|0.08
|8.
|Кина Домингуш
|2
|0.08
|9.
|Пуэртас Антонио
|1
|0.04
|10.
|Соро Альберто
|1
|0.04
|11.
|Милья Луис
|1
|0.04
|12.
|Монторо Анхель
|1 (1)
|0.04
|13.
|Дуарте Домингуш
|1
|0.04
|14.
|Фулкье Димитри
|0
|0
|15.
|Гоналон Максим
|0
|0
|16.
|Виктор Диаз
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Иньиго Мартинес
|7
|1
|2.
|Гарсия Рауль
|6
|1
|3.
|Гарсия Дани
|6
|0
|4.
|Йерай Альварес
|6
|0
|5.
|Лопес Унаи
|5
|0
|6.
|Весга Микель
|5
|0
|7.
|Нуньес Унай
|5
|0
|8.
|Капа Андер
|4
|0
|9.
|Юри Берчиче
|3
|0
|10.
|Беренгер Алекс
|3
|0
|11.
|Морсильо Хон
|3
|0
|12.
|Венседор Унай
|3
|0
|13.
|Кодро Кенан
|2
|0
|14.
|Муньяин Икер
|1
|0
|15.
|Вильялибре Асьер
|1
|0
|16.
|Уильямс Иньяки
|1
|0
|17.
|Унай Симон
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Санчес Герман
|7
|1
|2.
|Гоналон Максим
|6
|1
|3.
|Фулкье Димитри
|7
|0
|4.
|Эррера Янгель
|6
|0
|5.
|Дуарте Домингуш
|4
|1
|6.
|Сольдадо Роберто
|4
|0
|7.
|Пуэртас Антонио
|4
|0
|8.
|Суарес Луис III
|4
|0
|9.
|Монторо Анхель
|3
|0
|10.
|Вальехо Хесус
|1
|1
|11.
|Виктор Диаз
|2
|0
|12.
|Перес Неуэн
|2
|0
|13.
|Этеки Ян
|0
|1
|14.
|Кенеди Роберт
|1
|0
|15.
|Видаль Молина
|1
|0
|16.
|Мачис Дарвин
|1
|0
|17.
|Вико Федерико
|1
|0
|18.
|Силва Руи
|1
|0
|19.
|Милья Луис
|1
|0
|20.
|Нева Карлос
|1
|0
|21.
|Барсия Серхио
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Атлетик Б
|16.13% (5)
|9.68% (3)
|9.68% (3)
|19.35% (6)
|12.9% (4)
|32.26% (10)
|Гранада
|13.33% (4)
|16.67% (5)
|20% (6)
|13.33% (4)
|10% (3)
|26.67% (8)
Предыдущие игры
Атлетик Б Последние 20 матчей: +11 =5 -4Атлетик Б 1:0 Боа Эспорте Клуб Леванте 1:2 Атлетик Б Атлетик Б 0:1 Америка Минейро Патросиненсе 0:2 Атлетик Б
Леванте 1:1 Атлетик Б Атлетик Б 1:1 Вильярреал Кадис 0:4 Атлетик Б Атлетик Б 1:1 Леванте Атлетик Б 1:1 Валенсия Бетис 1:1 Атлетик Б Барселона 2:1 Атлетик Б Алькояно 1:2 Атлетик Б Атлетик Б 5:1 Хетафе УД Ибица 1:2 Атлетик Б Барселона 2:3 Атлетик Б Реал Мадрид 1:2 Атлетик Б Атлетик Б 2:3 Барселона Атлетик Б 1:0 Эльче Атлетик Б 0:1 Реал Сосьедад Вильярреал 1:1 Атлетик Б
Гранада Последние 20 матчей: +9 =3 -8Гранада 2:1 Эльче Наполи 2:1 Гранада Уэска 3:2 Гранада Гранада 2:0 Наполи
Гранада 1:2 Атлетико М Леванте 2:2 Гранада Гранада 3:5 Барселона Гранада 0:0 Сельта Навалкарнеро 0:6 Гранада Осасуна 3:1 Гранада Вильярреал 2:2 Гранада Малага 1:2 Гранада Гранада 2:0 Осасуна Гранада 0:4 Барселона Леонеса 1:2 Гранада Эйбар 2:0 Гранада Гранада 2:1 Валенсия Реал Мадрид 2:0 Гранада Гранада 2:0 Бетис Сан-Хуан 0:2 Гранада
Последние игры между собой
Атлетик Б: победы: 7, ничьи: 3, поражения: 7
Гранада: победы: 7, ничьи: 3, поражения: 7
Атлетик Б 2:0 Гранада Ла Лига Атлетик Б 3:1 Гранада Примера Гранада 1:2 Атлетик Б Примера Атлетик Б 1:1 Гранада Примера Гранада 2:0 Атлетик Б Примера Гранада 0:0 Атлетик Б Примера Атлетик Б 0:1 Гранада Примера Атлетик Б 4:0 Гранада Примера Гранада 2:0 Атлетик Б Примера Атлетик Б 1:0 Гранада Примера Гранада 1:2 Атлетик Б Примера Гранада 2:2 Атлетик Б Примера Атлетик Б 0:1 Гранада Примера
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Атлетико М
|Заявка
|25
|18
|5
|2
|48 - 17
|59
|2.
|Барселона
|Заявка
|26
|17
|5
|4
|57 - 22
|56
|3.
|Реал Мадрид
|Заявка
|26
|16
|6
|4
|44 - 21
|54
|4.
|Севилья
|Заявка
|25
|15
|3
|7
|35 - 20
|48
|5.
|Реал Сосьедад
|Заявка
|26
|12
|9
|5
|43 - 21
|45
|6.
|Бетис
|Заявка
|25
|12
|3
|10
|33 - 38
|39
|7.
|Вильярреал
|Заявка
|26
|8
|13
|5
|34 - 29
|37
|8.
|Атлетик Б
|1:0 Заявка
|25
|9
|6
|10
|35 - 28
|33
|9.
|Гранада
|0:1 Заявка
|26
|9
|6
|11
|31 - 43
|33
|10.
|Сельта
|Заявка
|26
|8
|9
|9
|34 - 40
|33
|11.
|Леванте
|Заявка
|26
|7
|11
|8
|35 - 35
|32
|12.
|Валенсия
|Заявка
|26
|7
|9
|10
|32 - 36
|30
|13.
|Осасуна
|Заявка
|26
|7
|7
|12
|23 - 35
|28
|14.
|Кадис
|Заявка
|26
|7
|7
|12
|22 - 41
|28
|15.
|Хетафе
|Заявка
|26
|7
|6
|13
|21 - 32
|27
|16.
|Вальядолид
|Заявка
|26
|5
|10
|11
|25 - 37
|25
|17.
|Эльче
|Заявка
|25
|5
|9
|11
|23 - 37
|24
|18.
|Алавес
|Заявка
|25
|5
|7
|13
|20 - 39
|22
|19.
|Эйбар
|Заявка
|26
|4
|10
|12
|20 - 29
|22
|20.
|Уэска
|Заявка
|26
|3
|11
|12
|25 - 40
|20
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Атлетико М
|Заявка
|13
|9
|3
|1
|27 - 8
|30
|2.
|Барселона
|Заявка
|13
|8
|4
|1
|32 - 13
|28
|3.
|Реал Мадрид
|Заявка
|12
|8
|1
|3
|21 - 8
|25
|4.
|Севилья
|Заявка
|12
|8
|1
|3
|19 - 9
|25
|5.
|Гранада
|0:1 Заявка
|13
|7
|3
|3
|19 - 16
|24
|6.
|Атлетик Б
|1:0 Заявка
|13
|7
|2
|4
|21 - 11
|23
|7.
|Реал Сосьедад
|Заявка
|13
|6
|5
|2
|23 - 10
|23
|8.
|Вильярреал
|Заявка
|13
|5
|6
|2
|18 - 14
|21
|9.
|Бетис
|Заявка
|12
|6
|2
|4
|16 - 15
|20
|10.
|Сельта
|Заявка
|12
|6
|2
|4
|19 - 19
|20
|11.
|Валенсия
|Заявка
|13
|5
|5
|3
|20 - 15
|20
|12.
|Леванте
|Заявка
|13
|4
|7
|2
|20 - 17
|19
|13.
|Хетафе
|Заявка
|13
|5
|3
|5
|12 - 9
|18
|14.
|Осасуна
|Заявка
|13
|4
|3
|6
|13 - 19
|15
|15.
|Эльче
|Заявка
|13
|3
|6
|4
|13 - 18
|15
|16.
|Алавес
|Заявка
|13
|3
|4
|6
|10 - 16
|13
|17.
|Вальядолид
|Заявка
|13
|3
|4
|6
|14 - 21
|13
|18.
|Кадис
|Заявка
|14
|3
|4
|7
|12 - 22
|13
|19.
|Уэска
|Заявка
|13
|2
|5
|6
|12 - 18
|11
|20.
|Эйбар
|Заявка
|13
|1
|6
|6
|7 - 14
|9
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Атлетико М
|Заявка
|12
|9
|2
|1
|21 - 9
|29
|2.
|Реал Мадрид
|Заявка
|14
|8
|5
|1
|23 - 13
|29
|3.
|Барселона
|Заявка
|13
|9
|1
|3
|25 - 9
|28
|4.
|Севилья
|Заявка
|13
|7
|2
|4
|16 - 11
|23
|5.
|Реал Сосьедад
|Заявка
|13
|6
|4
|3
|20 - 11
|22
|6.
|Бетис
|Заявка
|13
|6
|1
|6
|17 - 23
|19
|7.
|Вильярреал
|Заявка
|13
|3
|7
|3
|16 - 15
|16
|8.
|Кадис
|Заявка
|12
|4
|3
|5
|10 - 19
|15
|9.
|Эйбар
|Заявка
|13
|3
|4
|6
|13 - 15
|13
|10.
|Леванте
|Заявка
|13
|3
|4
|6
|15 - 18
|13
|11.
|Осасуна
|Заявка
|13
|3
|4
|6
|10 - 16
|13
|12.
|Сельта
|Заявка
|14
|2
|7
|5
|15 - 21
|13
|13.
|Вальядолид
|Заявка
|13
|2
|6
|5
|11 - 16
|12
|14.
|Атлетик Б
|1:0 Заявка
|12
|2
|4
|6
|14 - 17
|10
|15.
|Валенсия
|Заявка
|13
|2
|4
|7
|12 - 21
|10
|16.
|Эльче
|Заявка
|12
|2
|3
|7
|10 - 19
|9
|17.
|Алавес
|Заявка
|12
|2
|3
|7
|10 - 23
|9
|18.
|Хетафе
|Заявка
|13
|2
|3
|8
|9 - 23
|9
|19.
|Гранада
|0:1 Заявка
|13
|2
|3
|8
|12 - 27
|9
|20.
|Уэска
|Заявка
|13
|1
|6
|6
|13 - 22
|9
- — Лига чемпионов (Групповой этап)
- — Лига Европы (Групповой этап)
- — Лига конференций УЕФА (Квалификация)
- — Вылет в Сегунду
Победитель
Самый высокий коэффициент на матч «Атлетик Б» – «Гранада» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Атлетик Б» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Гранада» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Атлетик Б» – «Гранада», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров
Тотал
Прогнозы на матч Атлетик Б 1:0 Гранада
Исход игры
Атлетик Б
76.4% (113)
Ничья
20.3% (30)
Гранада
3.4% (5)
Тотал 2.5
Больше
53.79% (78)
Меньше
46.21% (67)
Обе команды забьют
Да
71.03% (103)
Нет
28.97% (42)
Популярный счёт
2:1 Атлетик Б
45.9% (68)
1:0 Атлетик Б
19.6% (29)
1:1 Ничья
17.6% (26)
2:0 Атлетик Б
7.4% (11)
1:2 Гранада
2.7% (4)
3:1 Атлетик Б
1.4% (2)
2:2 Ничья
1.4% (2)
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