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  3. Испания
Эйбар
1:2
Второй тайм: 59'

Стадион:
Вильярреал
0'
0:1
1' Гол
Гомес Мойсес
0:2
34' Гол
Бакка Карлос
0:2
42' Не забитый пенальти
Бургос Эстебан
51' Желтая карточка
Арбилья Анайц
56' Желтая карточка
Хиль Бриан
1:2
57' Гол
Энрич Серхи
59'
1
Дмитрович
Марко
23
Арбилья
Анайц
4
Паулу
Оливейра
2
Бургос
Эстебан
15
Анхель
Хосе
8
Папа
Диоп
19
Гарсия
Алеш
14
Инуи
Такаси
10
Эспозито
Эду
25
Хиль
Бриан
17
Кике
Гарсия
1
Асенхо
Серхио
21
Коста
Хауме
8
Фойт
Хуан
6
Фунес
Мори
15
Эступиньян
Первис
14
Тригерос
Мануэль
25
Капу
Этьен
5
Парехо
Даниэль
7
Морено
Херард
9
Бакка
Карлос
23
Гомес
Мойсес
Эйбар
4-2-3-1
Вильярреал
4-3-3

Ход матча

1'
0:1
Гомес Мойсес
(Морено Херард)
34'
0:2
Бакка Карлос
(Морено Херард)
35'
Луиш Рафаэл
Анхель Хосе
 
42'
Бургос Эстебан
0:2
46'
Энрич Серхи
Инуи Такаси
 
46'
Кевин Родригес
Гарсия Алеш
 
51'
Арбилья Анайц
 
56'
Хиль Бриан
 
57'
Энрич Серхи
(Эспозито Эду)
1:2

Статистика матча

  • 1 Голы 2
  • 0 Удары по воротам 3
  • 5 Удары в створ 3
  • 3 Угловые 2
  • 3 Офсайды 3
  • 7 Нарушения правил 4
  • 2 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 3 Замены 0
  • 59 Владение мячом, % 41

Владение мячом

Бомбардиры внутри турнира

Эйбар
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Кике Гарсия 7 0.26
2. Хиль Бриан 3 0.11
3. Бургос Эстебан 3 (2) 0.11
4. Энрич Серхи 2 0.07
5. Педро Леон 1 0.04
6. Папа Диоп 1 0.04
7. Кевин Родригес 1 0.04
8. Муто Йосинори 1 0.04
9. Инуи Такаси 1 0.04
10. Дмитрович Марко 1 (1) 0.04
11. Эспозито Эду 0 0
12. Паулу Оливейра 0 0
13. Арбилья Анайц 0 0
14. Гарсия Алеш 0 0
Вильярреал
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Морено Херард 15 (6) 0.56
2. Алькасер Пако 5 (1) 0.19
3. Парехо Даниэль 3 0.11
4. Ниньо Фер 3 0.11
5. Гомес Мойсес 3 (1) 0.11
6. Торрес Пау II 2 0.07
7. Тригерос Мануэль 1 0.04
8. Чуквезе Саму 1 0.04
9. Пино Йереми 1 0.04
10. Бакка Карлос 1 0.04
11. Пенья Рубен 1 0.04
12. Педраса Альфонсо 0 0
13. Марио Гаспар 0 0
14. Коста Хауме 0 0

Карточки

Эйбар
# Игрок      
1. Папа Диоп 5 2
2. Арбилья Анайц 7 0
3. Бургос Эстебан 5 0
4. Эспозито Эду 4 0
5. Хиль Бриан 4 0
6. Кике Гарсия 2 1
7. Альварес Серхио 3 0
8. Ресио Хосе 3 0
9. Анхель Хосе 2 0
10. Педро Леон 2 0
11. Корреа Робер 2 0
12. Луиш Рафаэл 2 0
13. Посо Алехандро 2 0
14. Энрич Серхи 1 0
15. Паулу Оливейра 1 0
16. Бигас Педро 1 0
17. Кевин Родригес 1 0
18. Техеро Альваро 1 0
19. Атьенса Мигель 1 0
20. Арьета Унаи 1 0
21. Мендиа Эньяут 1 0
Вильярреал
# Игрок      
1. Педраса Альфонсо 6 0
2. Альбиоль Рауль 5 0
3. Фойт Хуан 5 0
4. Иборра Висенте 4 0
5. Капу Этьен 4 0
6. Тригерос Мануэль 4 0
7. Парехо Даниэль 3 0
8. Коклен Франсис 3 0
9. Морено Херард 3 0
10. Пино Йереми 3 0
11. Кубо Такефуса 1 1
12. Марио Гаспар 2 0
13. Бакка Карлос 1 0
14. Коста Хауме 1 0
15. Гомес Мойсес 1 0
16. Пенья Рубен 1 0
17. Ниньо Фер 1 0
18. Торрес Пау II 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Эйбар 10% (2) 15% (3) 15% (3) 40% (8) 5% (1) 15% (3)
 Вильярреал 26.47% (9) 23.53% (8) 14.71% (5) 2.94% (1) 26.47% (9) 5.88% (2)

Предыдущие игры

Эйбар Последние 20 матчей: +4 =7 -9
Кадис 1:0 Эйбар Эйбар 1:1 Уэска Эльче 1:0 Эйбар Эйбар 1:1 Вальядолид
Осасуна 2:1 Эйбар Эйбар 0:2 Севилья Сельта 1:1 Эйбар Эйбар 1:2 Атлетико М Навалкарнеро 3:1 Эйбар Леванте 2:1 Эйбар Лас-Розас 3:4 Эйбар Эйбар 2:0 Гранада Барселона 1:1 Эйбар Алавес 2:1 Эйбар Эйбар 1:3 Реал Мадрид Расинг Риоха 0:2 Эйбар Реал Сосьедад 1:1 Эйбар Эйбар 0:0 Валенсия Бетис 0:2 Эйбар Эйбар 0:0 Хетафе
Вильярреал Последние 20 матчей: +9 =6 -5
Динамо Киев 0:2 Вильярреал Валенсия 2:1 Вильярреал Вильярреал 0:2 Атлетико М Вильярреал 2:1 Ред Булл Зальцбург
Атлетик Б 1:1 Вильярреал Ред Булл Зальцбург 0:2 Вильярреал Вильярреал 1:2 Бетис Эльче 2:2 Вильярреал Леванте 1:0 Вильярреал Вильярреал 1:1 Реал Сосьедад Жирона 0:1 Вильярреал Уэска 0:0 Вильярреал Вильярреал 2:2 Гранада Тенерифе 0:1 Вильярреал Сельта 0:4 Вильярреал Самора 1:4 Вильярреал Вильярреал 2:1 Леванте Севилья 2:0 Вильярреал Вильярреал 1:1 Атлетик Б Осасуна 1:3 Вильярреал

Последние игры между собой

Эйбар: победы: 4, ничьи: 3, поражения: 6
Вильярреал: победы: 6, ничьи: 3, поражения: 4
Вильярреал 2:1 Эйбар Ла Лига Вильярреал 4:0 Эйбар Ла Лига Эйбар 2:1 Вильярреал Ла Лига Вильярреал 1:0 Эйбар Примера
Эйбар 0:0 Вильярреал Примера Эйбар 1:0 Вильярреал Примера Вильярреал 3:0 Эйбар Примера Вильярреал 2:3 Эйбар Примера Эйбар 2:1 Вильярреал Примера Эйбар 1:2 Вильярреал Примера Вильярреал 1:1 Эйбар Примера Вильярреал 1:0 Эйбар Примера Эйбар 1:1 Вильярреал Примера
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Атлетико М Заявка 27 19 6 2 50 - 18 63
2. Реал Мадрид Заявка 27 17 6 4 46 - 22 57
3. Барселона Заявка 26 17 5 4 57 - 22 56
4. Севилья Заявка 25 15 3 7 35 - 20 48
5. Реал Сосьедад Заявка 27 12 9 6 43 - 22 45
6. Бетис Заявка 26 13 3 10 36 - 40 42
7. Вильярреал 2:1 Заявка 27 9 13 5 36 - 30 40
8. Гранада Заявка 27 10 6 11 33 - 44 36
9. Леванте Заявка 27 8 11 8 36 - 35 35
10. Атлетик Б Заявка 27 9 7 11 37 - 31 34
11. Сельта Заявка 27 8 10 9 34 - 40 34
12. Валенсия Заявка 27 7 9 11 32 - 37 30
13. Осасуна Заявка 27 7 8 12 23 - 35 29
14. Кадис Заявка 27 7 8 12 23 - 42 29
15. Хетафе Заявка 27 7 7 13 21 - 32 28
16. Вальядолид Заявка 27 5 11 11 25 - 37 26
17. Эльче Заявка 26 5 9 12 24 - 39 24
18. Алавес Заявка 27 5 8 14 23 - 43 23
19. Эйбар 1:2 Заявка 27 4 10 13 21 - 31 22
20. Уэска Заявка 26 3 11 12 25 - 40 20
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Атлетико М Заявка 14 10 3 1 29 - 9 33
2. Реал Мадрид Заявка 13 9 1 3 23 - 9 28
3. Барселона Заявка 13 8 4 1 32 - 13 28
4. Гранада Заявка 14 8 3 3 20 - 16 27
5. Севилья Заявка 12 8 1 3 19 - 9 25
6. Атлетик Б Заявка 13 7 2 4 22 - 12 23
7. Бетис Заявка 13 7 2 4 19 - 17 23
8. Реал Сосьедад Заявка 13 6 5 2 23 - 10 23
9. Леванте Заявка 14 5 7 2 21 - 17 22
10. Сельта Заявка 13 6 3 4 19 - 19 21
11. Вильярреал 2:1 Заявка 13 5 6 2 18 - 14 21
12. Валенсия Заявка 13 5 5 3 20 - 15 20
13. Хетафе Заявка 14 5 4 5 12 - 9 19
14. Осасуна Заявка 14 4 4 6 13 - 19 16
15. Эльче Заявка 13 3 6 4 13 - 18 15
16. Алавес Заявка 14 3 5 6 11 - 17 14
17. Вальядолид Заявка 13 3 4 6 14 - 21 13
18. Кадис Заявка 14 3 4 7 12 - 22 13
19. Уэска Заявка 13 2 5 6 12 - 18 11
20. Эйбар 1:2 Заявка 14 1 6 7 8 - 16 9
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Атлетико М Заявка 13 9 3 1 21 - 9 30
2. Реал Мадрид Заявка 14 8 5 1 23 - 13 29
3. Барселона Заявка 13 9 1 3 25 - 9 28
4. Севилья Заявка 13 7 2 4 16 - 11 23
5. Реал Сосьедад Заявка 14 6 4 4 20 - 12 22
6. Бетис Заявка 13 6 1 6 17 - 23 19
7. Вильярреал 2:1 Заявка 14 4 7 3 18 - 16 19
8. Кадис Заявка 13 4 4 5 11 - 20 16
9. Эйбар 1:2 Заявка 13 3 4 6 13 - 15 13
10. Леванте Заявка 13 3 4 6 15 - 18 13
11. Осасуна Заявка 13 3 4 6 10 - 16 13
12. Вальядолид Заявка 14 2 7 5 11 - 16 13
13. Сельта Заявка 14 2 7 5 15 - 21 13
14. Атлетик Б Заявка 14 2 5 7 15 - 19 11
15. Валенсия Заявка 14 2 4 8 12 - 22 10
16. Эльче Заявка 13 2 3 8 11 - 21 9
17. Алавес Заявка 13 2 3 8 12 - 26 9
18. Хетафе Заявка 13 2 3 8 9 - 23 9
19. Гранада Заявка 13 2 3 8 13 - 28 9
20. Уэска Заявка 13 1 6 6 13 - 22 9
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Прогнозы
  • До матча
  • Сегодняшняя игра пройдет с пустыми трибунами из-за коронавирусных ограничений.
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Municipal de Ipurua. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы 143
Эйбар 6.3% (9)
X 23.8% (34)
Вильярреал 69.9% (100)
Все прогнозы
1.73 Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Эйбар
Ничья
Вильярреал
57.48
3.47
2.23
Все Коэффициенты

Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
  3.74 3.47 2.10
Бонус: 10 000 ₽ 3.45 3.25 2.22
Бонус: 5 000 ₽ 3.40 3.30 2.23
Бонус: 5 000 ₽ 38.00 12.00 1.06
  57.48 13.79 1.05

Самый высокий коэффициент на матч «Эйбар» – «Вильярреал» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Эйбар» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Вильярреал» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Эйбар» – «Вильярреал», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров

Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.25 3.25 3.5 3.5 3.75 3.75 4 4 4.25 4.25 4.5 4.5 5 5 5.5 5.5 6 6
8.80 1.06 3.74 1.27 2.85 1.45 2.07 1.84 1.60 2.39 1.27 3.80 1.16 5.15 1.06 8.70
8.20 1.08 3.05 1.38 2.31 1.62 1.70 2.17 1.26 3.90 1.08 7.80
7.80 1.04 6.80 1.08 3.04 1.36 2.24 1.65 1.73 2.23 1.36 3.12 1.23 3.98 1.07 6.95 1.05 7.20
8.50 1.04 7.10 1.11 5.30 1.15 4.00 1.24 1.85 1.92 3.60 1.28 2.45 1.55 1.58 2.35 1.22 4.20 1.15 5.30 1.04 8.40 1.03 17.00 0.00 22.00
3.19 1.39 2.79 1.49 2.37 1.65 2.71 1.49 2.13 1.76 3.04 1.41 2.37 1.62 1.79 2.09 1.55 2.55 1.35 3.30
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 3 3 3.5 3.5
2.40 1.60 1.56 2.51 1.27 3.92 1.08 7.80
2.55 1.47 1.70 2.08 1.33 3.10 1.07 7.60
2.68 1.47 1.77 2.05 1.36 3.15 1.10 7.40 1.07 8.20
1.71 2.18 1.60 2.33 1.13 5.80 1.08 7.77 1.07 8.40 1.06 8.80
2.74 1.50 2.24 1.71 1.74 2.22 1.48 2.84 1.47 2.79 1.26 3.99 1.53 2.60 1.35 3.32
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5
2.99 1.43 1.87 1.93 1.46 2.80 1.16 5.10
3.55 1.27 2.40 1.53 1.58 2.29 1.14 5.20
3.38 1.32 2.30 1.62 1.56 2.43 1.20 4.55 1.14 5.75
2.23 1.61 1.52 2.41 1.18 4.40

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
1.84 1.97
1.89 1.85
1.70 1.82
Букмекер Да Нет
5.09 1.17
4.90 1.15
4.20 1.22
Букмекер Да Нет
3.48 1.31
3.60 1.26
3.60 1.28
Где смотреть матч Эйбар 1:2 Вильярреал онлайн

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Прогнозы на матч Эйбар 1:2 Вильярреал

Исход игры
Эйбар
6.3% (9)
Ничья
23.8% (34)
Вильярреал
69.9% (100)
Тотал 2.5
Больше
43.26% (61)
Меньше
56.74% (80)
Обе команды забьют
Да
60.99% (86)
Нет
39.01% (55)
Популярный счёт
1:2 Вильярреал
38.5% (55)
0:1 Вильярреал
21% (30)
1:1 Ничья
17.5% (25)
0:2 Вильярреал
7.7% (11)
1:0 Эйбар
4.9% (7)
0:0 Ничья
4.9% (7)
2:2 Ничья
1.4% (2)
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