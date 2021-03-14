Эйбар
1:2
Второй тайм: 59'
Стадион: Ипуруа
Вильярреал
0:1
1' ГолГомес Мойсес
0:2
34' ГолБакка Карлос
0:2
42' Не забитый пенальтиБургос Эстебан
51' Желтая карточкаАрбилья Анайц
56' Желтая карточкаХиль Бриан
1:2
57' ГолЭнрич Серхи
15
Анхель
Хосе
19
Гарсия
Алеш
14
Инуи
Такаси
10
Эспозито
Эду
25
Хиль
Бриан
17
Кике
Гарсия
21
Коста
Хауме
25
Капу
Этьен
23
Гомес
Мойсес
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
15 Анхель ХосеЗащитник
- Полузащитник
-
19 Гарсия АлешПолузащитник
-
14 Инуи ТакасиПолузащитник
-
10 Эспозито ЭдуПолузащитник
-
25 Хиль БрианПолузащитник
-
17 Кике ГарсияНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
11 Луиш РафаэлЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
18 Ресио ХосеПолузащитник
- Полузащитник
-
21 Педро ЛеонПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Хосе Луис Мендилибар
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Под вопросом
- Основной состав
- Вратарь
-
21 Коста ХаумеЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
25 Капу ЭтьенПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
23 Гомес МойсесНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
11 Чуквезе СамуПолузащитник
-
30 Пино ЙеремиНападающий
-
12 Раба ДаниэльНападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Эмери Унаи
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Дисквалифицирован
- Под вопросом
- Под вопросом
Ход матча
1'
0:1
34'
0:2
42'
0:2
51'
56'
57'
1:2
Статистика матча
-
1 Голы 2
-
0 Удары по воротам 3
-
5 Удары в створ 3
-
3 Угловые 2
-
3 Офсайды 3
-
7 Нарушения правил 4
-
2 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
3 Замены 0
-
59 Владение мячом, % 41
Владение мячом
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Кике Гарсия
|7
|0.26
|2.
|Хиль Бриан
|3
|0.11
|3.
|Бургос Эстебан
|3 (2)
|0.11
|4.
|Энрич Серхи
|2
|0.07
|5.
|Педро Леон
|1
|0.04
|6.
|Папа Диоп
|1
|0.04
|7.
|Кевин Родригес
|1
|0.04
|8.
|Муто Йосинори
|1
|0.04
|9.
|Инуи Такаси
|1
|0.04
|10.
|Дмитрович Марко
|1 (1)
|0.04
|11.
|Эспозито Эду
|0
|0
|12.
|Паулу Оливейра
|0
|0
|13.
|Арбилья Анайц
|0
|0
|14.
|Гарсия Алеш
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Морено Херард
|15 (6)
|0.56
|2.
|Алькасер Пако
|5 (1)
|0.19
|3.
|Парехо Даниэль
|3
|0.11
|4.
|Ниньо Фер
|3
|0.11
|5.
|Гомес Мойсес
|3 (1)
|0.11
|6.
|Торрес Пау II
|2
|0.07
|7.
|Тригерос Мануэль
|1
|0.04
|8.
|Чуквезе Саму
|1
|0.04
|9.
|Пино Йереми
|1
|0.04
|10.
|Бакка Карлос
|1
|0.04
|11.
|Пенья Рубен
|1
|0.04
|12.
|Педраса Альфонсо
|0
|0
|13.
|Марио Гаспар
|0
|0
|14.
|Коста Хауме
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Папа Диоп
|5
|2
|2.
|Арбилья Анайц
|7
|0
|3.
|Бургос Эстебан
|5
|0
|4.
|Эспозито Эду
|4
|0
|5.
|Хиль Бриан
|4
|0
|6.
|Кике Гарсия
|2
|1
|7.
|Альварес Серхио
|3
|0
|8.
|Ресио Хосе
|3
|0
|9.
|Анхель Хосе
|2
|0
|10.
|Педро Леон
|2
|0
|11.
|Корреа Робер
|2
|0
|12.
|Луиш Рафаэл
|2
|0
|13.
|Посо Алехандро
|2
|0
|14.
|Энрич Серхи
|1
|0
|15.
|Паулу Оливейра
|1
|0
|16.
|Бигас Педро
|1
|0
|17.
|Кевин Родригес
|1
|0
|18.
|Техеро Альваро
|1
|0
|19.
|Атьенса Мигель
|1
|0
|20.
|Арьета Унаи
|1
|0
|21.
|Мендиа Эньяут
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Педраса Альфонсо
|6
|0
|2.
|Альбиоль Рауль
|5
|0
|3.
|Фойт Хуан
|5
|0
|4.
|Иборра Висенте
|4
|0
|5.
|Капу Этьен
|4
|0
|6.
|Тригерос Мануэль
|4
|0
|7.
|Парехо Даниэль
|3
|0
|8.
|Коклен Франсис
|3
|0
|9.
|Морено Херард
|3
|0
|10.
|Пино Йереми
|3
|0
|11.
|Кубо Такефуса
|1
|1
|12.
|Марио Гаспар
|2
|0
|13.
|Бакка Карлос
|1
|0
|14.
|Коста Хауме
|1
|0
|15.
|Гомес Мойсес
|1
|0
|16.
|Пенья Рубен
|1
|0
|17.
|Ниньо Фер
|1
|0
|18.
|Торрес Пау II
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Эйбар
|10% (2)
|15% (3)
|15% (3)
|40% (8)
|5% (1)
|15% (3)
|Вильярреал
|26.47% (9)
|23.53% (8)
|14.71% (5)
|2.94% (1)
|26.47% (9)
|5.88% (2)
Предыдущие игры
Эйбар Последние 20 матчей: +4 =7 -9Кадис 1:0 Эйбар Эйбар 1:1 Уэска Эльче 1:0 Эйбар Эйбар 1:1 Вальядолид
Осасуна 2:1 Эйбар Эйбар 0:2 Севилья Сельта 1:1 Эйбар Эйбар 1:2 Атлетико М Навалкарнеро 3:1 Эйбар Леванте 2:1 Эйбар Лас-Розас 3:4 Эйбар Эйбар 2:0 Гранада Барселона 1:1 Эйбар Алавес 2:1 Эйбар Эйбар 1:3 Реал Мадрид Расинг Риоха 0:2 Эйбар Реал Сосьедад 1:1 Эйбар Эйбар 0:0 Валенсия Бетис 0:2 Эйбар Эйбар 0:0 Хетафе
Вильярреал Последние 20 матчей: +9 =6 -5Динамо Киев 0:2 Вильярреал Валенсия 2:1 Вильярреал Вильярреал 0:2 Атлетико М Вильярреал 2:1 Ред Булл Зальцбург
Атлетик Б 1:1 Вильярреал Ред Булл Зальцбург 0:2 Вильярреал Вильярреал 1:2 Бетис Эльче 2:2 Вильярреал Леванте 1:0 Вильярреал Вильярреал 1:1 Реал Сосьедад Жирона 0:1 Вильярреал Уэска 0:0 Вильярреал Вильярреал 2:2 Гранада Тенерифе 0:1 Вильярреал Сельта 0:4 Вильярреал Самора 1:4 Вильярреал Вильярреал 2:1 Леванте Севилья 2:0 Вильярреал Вильярреал 1:1 Атлетик Б Осасуна 1:3 Вильярреал
Последние игры между собой
Эйбар: победы: 4, ничьи: 3, поражения: 6
Вильярреал: победы: 6, ничьи: 3, поражения: 4
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Атлетико М
|Заявка
|27
|19
|6
|2
|50 - 18
|63
|2.
|Реал Мадрид
|Заявка
|27
|17
|6
|4
|46 - 22
|57
|3.
|Барселона
|Заявка
|26
|17
|5
|4
|57 - 22
|56
|4.
|Севилья
|Заявка
|25
|15
|3
|7
|35 - 20
|48
|5.
|Реал Сосьедад
|Заявка
|27
|12
|9
|6
|43 - 22
|45
|6.
|Бетис
|Заявка
|26
|13
|3
|10
|36 - 40
|42
|7.
|Вильярреал
|2:1 Заявка
|27
|9
|13
|5
|36 - 30
|40
|8.
|Гранада
|Заявка
|27
|10
|6
|11
|33 - 44
|36
|9.
|Леванте
|Заявка
|27
|8
|11
|8
|36 - 35
|35
|10.
|Атлетик Б
|Заявка
|27
|9
|7
|11
|37 - 31
|34
|11.
|Сельта
|Заявка
|27
|8
|10
|9
|34 - 40
|34
|12.
|Валенсия
|Заявка
|27
|7
|9
|11
|32 - 37
|30
|13.
|Осасуна
|Заявка
|27
|7
|8
|12
|23 - 35
|29
|14.
|Кадис
|Заявка
|27
|7
|8
|12
|23 - 42
|29
|15.
|Хетафе
|Заявка
|27
|7
|7
|13
|21 - 32
|28
|16.
|Вальядолид
|Заявка
|27
|5
|11
|11
|25 - 37
|26
|17.
|Эльче
|Заявка
|26
|5
|9
|12
|24 - 39
|24
|18.
|Алавес
|Заявка
|27
|5
|8
|14
|23 - 43
|23
|19.
|Эйбар
|1:2 Заявка
|27
|4
|10
|13
|21 - 31
|22
|20.
|Уэска
|Заявка
|26
|3
|11
|12
|25 - 40
|20
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Атлетико М
|Заявка
|14
|10
|3
|1
|29 - 9
|33
|2.
|Реал Мадрид
|Заявка
|13
|9
|1
|3
|23 - 9
|28
|3.
|Барселона
|Заявка
|13
|8
|4
|1
|32 - 13
|28
|4.
|Гранада
|Заявка
|14
|8
|3
|3
|20 - 16
|27
|5.
|Севилья
|Заявка
|12
|8
|1
|3
|19 - 9
|25
|6.
|Атлетик Б
|Заявка
|13
|7
|2
|4
|22 - 12
|23
|7.
|Бетис
|Заявка
|13
|7
|2
|4
|19 - 17
|23
|8.
|Реал Сосьедад
|Заявка
|13
|6
|5
|2
|23 - 10
|23
|9.
|Леванте
|Заявка
|14
|5
|7
|2
|21 - 17
|22
|10.
|Сельта
|Заявка
|13
|6
|3
|4
|19 - 19
|21
|11.
|Вильярреал
|2:1 Заявка
|13
|5
|6
|2
|18 - 14
|21
|12.
|Валенсия
|Заявка
|13
|5
|5
|3
|20 - 15
|20
|13.
|Хетафе
|Заявка
|14
|5
|4
|5
|12 - 9
|19
|14.
|Осасуна
|Заявка
|14
|4
|4
|6
|13 - 19
|16
|15.
|Эльче
|Заявка
|13
|3
|6
|4
|13 - 18
|15
|16.
|Алавес
|Заявка
|14
|3
|5
|6
|11 - 17
|14
|17.
|Вальядолид
|Заявка
|13
|3
|4
|6
|14 - 21
|13
|18.
|Кадис
|Заявка
|14
|3
|4
|7
|12 - 22
|13
|19.
|Уэска
|Заявка
|13
|2
|5
|6
|12 - 18
|11
|20.
|Эйбар
|1:2 Заявка
|14
|1
|6
|7
|8 - 16
|9
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Атлетико М
|Заявка
|13
|9
|3
|1
|21 - 9
|30
|2.
|Реал Мадрид
|Заявка
|14
|8
|5
|1
|23 - 13
|29
|3.
|Барселона
|Заявка
|13
|9
|1
|3
|25 - 9
|28
|4.
|Севилья
|Заявка
|13
|7
|2
|4
|16 - 11
|23
|5.
|Реал Сосьедад
|Заявка
|14
|6
|4
|4
|20 - 12
|22
|6.
|Бетис
|Заявка
|13
|6
|1
|6
|17 - 23
|19
|7.
|Вильярреал
|2:1 Заявка
|14
|4
|7
|3
|18 - 16
|19
|8.
|Кадис
|Заявка
|13
|4
|4
|5
|11 - 20
|16
|9.
|Эйбар
|1:2 Заявка
|13
|3
|4
|6
|13 - 15
|13
|10.
|Леванте
|Заявка
|13
|3
|4
|6
|15 - 18
|13
|11.
|Осасуна
|Заявка
|13
|3
|4
|6
|10 - 16
|13
|12.
|Вальядолид
|Заявка
|14
|2
|7
|5
|11 - 16
|13
|13.
|Сельта
|Заявка
|14
|2
|7
|5
|15 - 21
|13
|14.
|Атлетик Б
|Заявка
|14
|2
|5
|7
|15 - 19
|11
|15.
|Валенсия
|Заявка
|14
|2
|4
|8
|12 - 22
|10
|16.
|Эльче
|Заявка
|13
|2
|3
|8
|11 - 21
|9
|17.
|Алавес
|Заявка
|13
|2
|3
|8
|12 - 26
|9
|18.
|Хетафе
|Заявка
|13
|2
|3
|8
|9 - 23
|9
|19.
|Гранада
|Заявка
|13
|2
|3
|8
|13 - 28
|9
|20.
|Уэска
|Заявка
|13
|1
|6
|6
|13 - 22
|9
- — Лига чемпионов (Групповой этап)
- — Лига Европы (Групповой этап)
- — Лига конференций УЕФА (Квалификация)
- — Вылет в Сегунду
Победитель
Самый высокий коэффициент на матч «Эйбар» – «Вильярреал» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Эйбар» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Вильярреал» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Эйбар» – «Вильярреал», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров
Тотал
Прогнозы на матч Эйбар 1:2 Вильярреал
Исход игры
Эйбар
6.3% (9)
Ничья
23.8% (34)
Вильярреал
69.9% (100)
Тотал 2.5
Больше
43.26% (61)
Меньше
56.74% (80)
Обе команды забьют
Да
60.99% (86)
Нет
39.01% (55)
Популярный счёт
1:2 Вильярреал
38.5% (55)
0:1 Вильярреал
21% (30)
1:1 Ничья
17.5% (25)
0:2 Вильярреал
7.7% (11)
1:0 Эйбар
4.9% (7)
0:0 Ничья
4.9% (7)
2:2 Ничья
1.4% (2)
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