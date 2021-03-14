  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Испания
Севилья
 
Позже

Стадион:
Бетис
13
Буну
Яссин
16
Навас
Хесус
12
Кунде
Жюль
20
Карлос
Диего
Сантос
19
Акунья
Маркос
8
Хордан
Хоан
25
Фернандо
Режес
7
Сусо
Хесус
24
Гомес
Алехандро
5
Окампос
Лукас
15
Эн-Несири
Юссеф
1
Роблес
Жоэль
22
Эмерсон
Жуниор
23
Манди
Аисса
6
Виктор
Руис
33
Миранда
Хуан
21
Гидо
Родригес
18
Гуардадо
Андрес
24
Руибаль
Айтор
10
Каналес
Серхио
8
Фекир
Набиль
9
Иглесиас
Борха
Севилья
4-2-3-1
Бетис
4-2-3-1

Бомбардиры внутри турнира

Севилья
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Эн-Несири Юссеф 13 0.52
2. Окампос Лукас 4 (4) 0.16
3. Мунир Эль-Хаддади 4 0.16
4. Де Йонг Люк 4 0.16
5. Сусо Хесус 3 0.12
6. Хордан Хоан 1 0.04
7. Ракитич Иван 1 0.04
8. Гомес Алехандро 1 0.04
9. Эскудеро Серхио 1 0.04
10. Карлос Диего Сантос 1 0.04
11. Кунде Жюль 1 0.04
12. Навас Хесус 0 0
13. Фернандо Режес 0 0
14. Акунья Маркос 0 0
15. Торрес Оливер 0 0
16. Видаль Алеш 0 0
Бетис
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Каналес Серхио 7 (2) 0.27
2. Иглесиас Борха 6 (2) 0.23
3. Тельо Кристиан 4 0.15
4. Манди Аисса 3 0.12
5. Санабрия Антонио 3 0.12
6. Фекир Набиль 2 (1) 0.08
7. Хоакин Санчес 2 0.08
8. Карвалью Вилльям 2 0.08
9. Эмерсон Жуниор 1 0.04
10. Руибаль Айтор 1 0.04
11. Миранда Хуан 1 0.04
12. Виктор Руис 1 0.04
13. Хуанми Мигель 1 0.04
14. Гидо Родригес 1 0.04
15. Морон Лоренцо 1 0.04
16. Морено Алекс 0 0
17. Лаинес Диего 0 0

Карточки

Севилья
# Игрок      
1. Хордан Хоан 5 1
2. Фернандо Режес 6 0
3. Гудель Неманья 6 0
4. Ракитич Иван 4 0
5. Навас Хесус 4 0
6. Карлос Диего Сантос 4 0
7. Де Йонг Люк 3 0
8. Эскудеро Серхио 2 0
9. Окампос Лукас 2 0
10. Рекик Карим 2 0
11. Торрес Оливер 2 0
12. Буну Яссин 2 0
13. Мунир Эль-Хаддади 2 0
14. Кунде Жюль 2 0
15. Эн-Несири Юссеф 2 0
16. Васкес Франко 1 0
17. Серхи Гомес 1 0
18. Акунья Маркос 1 0
19. Сусо Хесус 1 0
20. Видаль Алеш 1 0
Бетис
# Игрок      
1. Эмерсон Жуниор 7 1
2. Манди Аисса 4 2
3. Гидо Родригес 7 0
4. Акуоку Поль 4 1
5. Виктор Руис 4 0
6. Фекир Набиль 4 0
7. Карвалью Вилльям 2 1
8. Каналес Серхио 3 0
9. Бартра Марк 3 0
10. Миранда Хуан 3 0
11. Роблес Жоэль 2 0
12. Морено Алекс 2 0
13. Санабрия Антонио 2 0
14. Иглесиас Борха 2 0
15. Лаинес Диего 2 0
16. Монтойя Мартин 0 1
17. Сидней 1 0
18. Гуардадо Андрес 1 0
19. Хуанми Мигель 1 0
20. Морон Лоренцо 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Севилья 20.59% (7) 8.82% (3) 11.76% (4) 20.59% (7) 8.82% (3) 29.41% (10)
 Бетис 8.33% (3) 11.11% (4) 16.67% (6) 11.11% (4) 13.89% (5) 38.89% (14)

Предыдущие игры

Севилья Последние 20 матчей: +13 =2 -5
Боруссия Д 2:2 Севилья Эльче 2:1 Севилья Барселона 3:0 Севилья Севилья 0:2 Барселона
Осасуна 0:2 Севилья Севилья 2:3 Боруссия Д Севилья 1:0 Уэска Севилья 2:0 Барселона Севилья 3:0 Хетафе Альмерия 0:1 Севилья Эйбар 0:2 Севилья Севилья 3:0 Валенсия Севилья 3:0 Кадис Алавес 1:2 Севилья Леганес 0:1 Севилья Атлетико М 2:0 Севилья Севилья 3:2 Реал Сосьедад Депортиво Линарес 0:2 Севилья Бетис 1:1 Севилья Севилья 2:0 Вильярреал
Бетис Последние 20 матчей: +13 =3 -4
Бетис 3:2 Алавес Кадис 0:1 Бетис Бетис 1:0 Хетафе Вильярреал 1:2 Бетис
Бетис 2:3 Барселона Бетис 1:1 Атлетик Б Бетис 1:0 Осасуна Бетис 3:1 Реал Сосьедад Реал Сосьедад 2:2 Бетис Бетис 2:1 Сельта Спортинг Хихон 0:2 Бетис Уэска 0:2 Бетис Мутильвера 1:3 Бетис Бетис 1:1 Севилья Леванте 4:3 Бетис Бетис 1:0 Кадис Гранада 2:0 Бетис УКАМ Мурсия 0:2 Бетис Бетис 1:1 Вильярреал Осасуна 0:2 Бетис

Последние игры между собой

Севилья: победы: 12, ничьи: 4, поражения: 4
Бетис: победы: 4, ничьи: 4, поражения: 12
Бетис 1:1 Севилья Ла Лига Севилья 2:0 Бетис Ла Лига Бетис 1:2 Севилья Ла Лига Севилья 3:2 Бетис Примера
Бетис 1:0 Севилья Примера Бетис 2:2 Севилья Примера Севилья 3:5 Бетис Примера Бетис 1:2 Севилья Примера Севилья 1:0 Бетис Примера Севилья 2:0 Бетис Примера Севилья 4:0 Бетис Кубок Короля Бетис 0:2 Севилья Кубок Короля Бетис 0:0 Севилья Примера Бетис 0:2 Севилья Примера Бетис 0:2 Севилья Лига Европы Севилья 0:2 Бетис Лига Европы Севилья 4:0 Бетис Примера Бетис 3:3 Севилья Примера Севилья 5:1 Бетис Примера Севилья 1:2 Бетис Примера
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Атлетико М Заявка 27 19 6 2 50 - 18 63
2. Реал Мадрид Заявка 27 17 6 4 46 - 22 57
3. Барселона Заявка 26 17 5 4 57 - 22 56
4. Севилья Заявка 25 15 3 7 35 - 20 48
5. Реал Сосьедад Заявка 27 12 9 6 43 - 22 45
6. Бетис Заявка 26 13 3 10 36 - 40 42
7. Вильярреал Заявка 27 9 13 5 37 - 30 40
8. Гранада Заявка 27 10 6 11 33 - 44 36
9. Леванте Заявка 27 8 11 8 36 - 35 35
10. Атлетик Б Заявка 27 9 7 11 37 - 31 34
11. Сельта Заявка 27 8 10 9 34 - 40 34
12. Валенсия Заявка 27 7 9 11 32 - 37 30
13. Осасуна Заявка 27 7 8 12 23 - 35 29
14. Кадис Заявка 27 7 8 12 23 - 42 29
15. Хетафе Заявка 27 7 7 13 21 - 32 28
16. Вальядолид Заявка 27 5 11 11 25 - 37 26
17. Эльче Заявка 26 5 9 12 24 - 39 24
18. Алавес Заявка 27 5 8 14 23 - 43 23
19. Эйбар Заявка 27 4 10 13 21 - 32 22
20. Уэска Заявка 26 3 11 12 25 - 40 20
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Атлетико М Заявка 14 10 3 1 29 - 9 33
2. Реал Мадрид Заявка 13 9 1 3 23 - 9 28
3. Барселона Заявка 13 8 4 1 32 - 13 28
4. Гранада Заявка 14 8 3 3 20 - 16 27
5. Севилья Заявка 12 8 1 3 19 - 9 25
6. Атлетик Б Заявка 13 7 2 4 22 - 12 23
7. Бетис Заявка 13 7 2 4 19 - 17 23
8. Реал Сосьедад Заявка 13 6 5 2 23 - 10 23
9. Леванте Заявка 14 5 7 2 21 - 17 22
10. Сельта Заявка 13 6 3 4 19 - 19 21
11. Вильярреал Заявка 13 5 6 2 18 - 14 21
12. Валенсия Заявка 13 5 5 3 20 - 15 20
13. Хетафе Заявка 14 5 4 5 12 - 9 19
14. Осасуна Заявка 14 4 4 6 13 - 19 16
15. Эльче Заявка 13 3 6 4 13 - 18 15
16. Алавес Заявка 14 3 5 6 11 - 17 14
17. Вальядолид Заявка 13 3 4 6 14 - 21 13
18. Кадис Заявка 14 3 4 7 12 - 22 13
19. Уэска Заявка 13 2 5 6 12 - 18 11
20. Эйбар Заявка 14 1 6 7 8 - 17 9
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Атлетико М Заявка 13 9 3 1 21 - 9 30
2. Реал Мадрид Заявка 14 8 5 1 23 - 13 29
3. Барселона Заявка 13 9 1 3 25 - 9 28
4. Севилья Заявка 13 7 2 4 16 - 11 23
5. Реал Сосьедад Заявка 14 6 4 4 20 - 12 22
6. Бетис Заявка 13 6 1 6 17 - 23 19
7. Вильярреал Заявка 14 4 7 3 19 - 16 19
8. Кадис Заявка 13 4 4 5 11 - 20 16
9. Эйбар Заявка 13 3 4 6 13 - 15 13
10. Леванте Заявка 13 3 4 6 15 - 18 13
11. Осасуна Заявка 13 3 4 6 10 - 16 13
12. Вальядолид Заявка 14 2 7 5 11 - 16 13
13. Сельта Заявка 14 2 7 5 15 - 21 13
14. Атлетик Б Заявка 14 2 5 7 15 - 19 11
15. Валенсия Заявка 14 2 4 8 12 - 22 10
16. Эльче Заявка 13 2 3 8 11 - 21 9
17. Алавес Заявка 13 2 3 8 12 - 26 9
18. Хетафе Заявка 13 2 3 8 9 - 23 9
19. Гранада Заявка 13 2 3 8 13 - 28 9
20. Уэска Заявка 13 1 6 6 13 - 22 9
  • — Лига чемпионов (Групповой этап)
  • — Лига Европы (Групповой этап)
  • — Лига конференций УЕФА (Квалификация)
  • — Вылет в Сегунду
  • До матча
  • Приветствуем всех поклонников испанского футбола! Сегодня в Примере состоится севильское дерби - в гости к "Севилье" прибудет "Бетис". Следить за ходом матча вам поможет Георгий Артмеладзе.
Прогнозы 141
Севилья 92.2% (130)
X 6.4% (9)
Бетис 1.4% (2)
Все прогнозы
4.02 Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Севилья
Ничья
Бетис
1.92
3.64
4.91
Все Коэффициенты

Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
  1.97 3.60 4.34
Бонус: 10 000 ₽ 1.92 3.40 4.30
Бонус: 5 000 ₽ 1.99 3.64 4.40
Бонус: 5 000 ₽ 1.99 3.30 4.30
  1.95 3.53 4.40

Самый высокий коэффициент на матч «Севилья» – «Бетис» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Севилья» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Бетис» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Севилья» – «Бетис», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров

Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.25 3.25 3.5 3.5 3.75 3.75 4 4 4.25 4.25 4.5 4.5 5 5 5.5 5.5 6 6
9.40 1.05 4.06 1.24 2.66 1.48 1.99 1.95 1.51 2.56 1.30 3.50 1.17 5.15 1.06 8.70
8.20 1.08 7.00 1.09 3.05 1.38 2.30 1.63 1.69 2.18 1.35 3.15 1.26 3.95 1.10 6.60 1.08 8.00
8.20 1.03 7.20 1.07 2.99 1.37 2.30 1.62 1.78 2.27 1.34 3.26 1.23 3.98 1.07 6.95 1.05 7.40 1.00 11.25
9.20 1.04 7.00 1.09 3.05 1.38 2.28 1.67 1.94 1.92 1.72 2.20 1.73 2.11 1.33 3.30 1.25 4.10 1.08 7.00 1.06 7.70 1.02 14.00 1.01 11.00 0.00 22.00
3.22 1.38 2.81 1.48 2.39 1.64 1.96 1.94 1.72 2.23 1.54 2.63 1.25 4.27 1.10 8.19
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5
2.30 1.62 1.50 2.59 1.24 4.04 1.08 7.70
2.60 1.46 1.70 2.07 1.34 3.10 1.07 7.60
2.77 1.44 1.80 2.01 1.37 3.10 1.10 6.95 1.07 8.30
1.71 2.10 1.33 3.20 1.09 7.20
2.79 1.49 2.28 1.69 1.77 2.18 1.49 2.80 1.36 3.41
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5
2.88 1.42 1.79 2.02 1.38 3.04 1.16 5.20
3.50 1.28 2.37 1.54 1.57 2.31 1.14 5.20
3.45 1.31 2.31 1.61 1.56 2.43 1.20 4.55 1.14 5.70
2.37 1.57 1.55 2.30 1.22 4.20

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
2.05 1.73
1.96 1.78
1.98 1.84
Букмекер Да Нет
4.90 1.18
5.00 1.15
5.20 1.14
Букмекер Да Нет
3.84 1.26
3.80 1.24
3.75 1.25
Где смотреть матч Севилья - Бетис онлайн

Бесплатный просмотр матча доступен в этих букмекерских конторах:

➔ Необходимо зарегистрироваться и выбрать нужный матч:

Видеотрансляция

Фонбет (список матчей)

Париматч

БетСити + Фрибет 10 000 руб

Winline



Прогнозы на матч Севилья - Бетис

Исход игры
Севилья
92.4% (133)
Ничья
6.3% (9)
Бетис
1.4% (2)
Тотал 2.5
Больше
57.14% (80)
Меньше
42.86% (60)
Обе команды забьют
Да
60.71% (85)
Нет
39.29% (55)
Популярный счёт
2:1 Севилья
45.8% (66)
1:0 Севилья
20.1% (29)
2:0 Севилья
16.7% (24)
1:1 Ничья
4.2% (6)
3:1 Севилья
4.2% (6)
3:2 Севилья
2.1% (3)
2:2 Ничья
1.4% (2)
Конкурс прогнозов

Ваш прогноз

Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!


Рейтинг букмекеров
1 Бонус: 100 $ Отзывы (3) Обзор Играть
2 Бонус: 100 $ Отзывы (12) Обзор Играть
3 Бонус: 5 000 ₽ Отзывы (3) Обзор Играть
Полный рейтинг букмекеров Прогнозы на спорт


Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
Футбольный конкурс прогнозов
Принять участие в конкурсе
  Конкурсы прогнозов:
Футбольный Хоккейный Евро-футбольный




 