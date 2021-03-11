Севилья
Позже
Стадион: Рамон Санчес Писхуан
Бетис
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Эн-Несири Юссеф
|13
|0.52
|2.
|Окампос Лукас
|4 (4)
|0.16
|3.
|Мунир Эль-Хаддади
|4
|0.16
|4.
|Де Йонг Люк
|4
|0.16
|5.
|Сусо Хесус
|3
|0.12
|6.
|Хордан Хоан
|1
|0.04
|7.
|Ракитич Иван
|1
|0.04
|8.
|Гомес Алехандро
|1
|0.04
|9.
|Эскудеро Серхио
|1
|0.04
|10.
|Карлос Диего Сантос
|1
|0.04
|11.
|Кунде Жюль
|1
|0.04
|12.
|Навас Хесус
|0
|0
|13.
|Фернандо Режес
|0
|0
|14.
|Акунья Маркос
|0
|0
|15.
|Торрес Оливер
|0
|0
|16.
|Видаль Алеш
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Каналес Серхио
|7 (2)
|0.27
|2.
|Иглесиас Борха
|6 (2)
|0.23
|3.
|Тельо Кристиан
|4
|0.15
|4.
|Манди Аисса
|3
|0.12
|5.
|Санабрия Антонио
|3
|0.12
|6.
|Фекир Набиль
|2 (1)
|0.08
|7.
|Хоакин Санчес
|2
|0.08
|8.
|Карвалью Вилльям
|2
|0.08
|9.
|Эмерсон Жуниор
|1
|0.04
|10.
|Руибаль Айтор
|1
|0.04
|11.
|Миранда Хуан
|1
|0.04
|12.
|Виктор Руис
|1
|0.04
|13.
|Хуанми Мигель
|1
|0.04
|14.
|Гидо Родригес
|1
|0.04
|15.
|Морон Лоренцо
|1
|0.04
|16.
|Морено Алекс
|0
|0
|17.
|Лаинес Диего
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Хордан Хоан
|5
|1
|2.
|Фернандо Режес
|6
|0
|3.
|Гудель Неманья
|6
|0
|4.
|Ракитич Иван
|4
|0
|5.
|Навас Хесус
|4
|0
|6.
|Карлос Диего Сантос
|4
|0
|7.
|Де Йонг Люк
|3
|0
|8.
|Эскудеро Серхио
|2
|0
|9.
|Окампос Лукас
|2
|0
|10.
|Рекик Карим
|2
|0
|11.
|Торрес Оливер
|2
|0
|12.
|Буну Яссин
|2
|0
|13.
|Мунир Эль-Хаддади
|2
|0
|14.
|Кунде Жюль
|2
|0
|15.
|Эн-Несири Юссеф
|2
|0
|16.
|Васкес Франко
|1
|0
|17.
|Серхи Гомес
|1
|0
|18.
|Акунья Маркос
|1
|0
|19.
|Сусо Хесус
|1
|0
|20.
|Видаль Алеш
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Эмерсон Жуниор
|7
|1
|2.
|Манди Аисса
|4
|2
|3.
|Гидо Родригес
|7
|0
|4.
|Акуоку Поль
|4
|1
|5.
|Виктор Руис
|4
|0
|6.
|Фекир Набиль
|4
|0
|7.
|Карвалью Вилльям
|2
|1
|8.
|Каналес Серхио
|3
|0
|9.
|Бартра Марк
|3
|0
|10.
|Миранда Хуан
|3
|0
|11.
|Роблес Жоэль
|2
|0
|12.
|Морено Алекс
|2
|0
|13.
|Санабрия Антонио
|2
|0
|14.
|Иглесиас Борха
|2
|0
|15.
|Лаинес Диего
|2
|0
|16.
|Монтойя Мартин
|0
|1
|17.
|Сидней
|1
|0
|18.
|Гуардадо Андрес
|1
|0
|19.
|Хуанми Мигель
|1
|0
|20.
|Морон Лоренцо
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Севилья
|20.59% (7)
|8.82% (3)
|11.76% (4)
|20.59% (7)
|8.82% (3)
|29.41% (10)
|Бетис
|8.33% (3)
|11.11% (4)
|16.67% (6)
|11.11% (4)
|13.89% (5)
|38.89% (14)
Предыдущие игры
Севилья Последние 20 матчей: +13 =2 -5Боруссия Д 2:2 Севилья Эльче 2:1 Севилья Барселона 3:0 Севилья Севилья 0:2 Барселона
Осасуна 0:2 Севилья Севилья 2:3 Боруссия Д Севилья 1:0 Уэска Севилья 2:0 Барселона Севилья 3:0 Хетафе Альмерия 0:1 Севилья Эйбар 0:2 Севилья Севилья 3:0 Валенсия Севилья 3:0 Кадис Алавес 1:2 Севилья Леганес 0:1 Севилья Атлетико М 2:0 Севилья Севилья 3:2 Реал Сосьедад Депортиво Линарес 0:2 Севилья Бетис 1:1 Севилья Севилья 2:0 Вильярреал
Бетис Последние 20 матчей: +13 =3 -4Бетис 3:2 Алавес Кадис 0:1 Бетис Бетис 1:0 Хетафе Вильярреал 1:2 Бетис
Бетис 2:3 Барселона Бетис 1:1 Атлетик Б Бетис 1:0 Осасуна Бетис 3:1 Реал Сосьедад Реал Сосьедад 2:2 Бетис Бетис 2:1 Сельта Спортинг Хихон 0:2 Бетис Уэска 0:2 Бетис Мутильвера 1:3 Бетис Бетис 1:1 Севилья Леванте 4:3 Бетис Бетис 1:0 Кадис Гранада 2:0 Бетис УКАМ Мурсия 0:2 Бетис Бетис 1:1 Вильярреал Осасуна 0:2 Бетис
Последние игры между собой
Севилья: победы: 12, ничьи: 4, поражения: 4
Бетис: победы: 4, ничьи: 4, поражения: 12
Бетис 1:0 Севилья Примера Бетис 2:2 Севилья Примера Севилья 3:5 Бетис Примера Бетис 1:2 Севилья Примера Севилья 1:0 Бетис Примера Севилья 2:0 Бетис Примера Севилья 4:0 Бетис Кубок Короля Бетис 0:2 Севилья Кубок Короля Бетис 0:0 Севилья Примера Бетис 0:2 Севилья Примера Бетис 0:2 Севилья Лига Европы Севилья 0:2 Бетис Лига Европы Севилья 4:0 Бетис Примера Бетис 3:3 Севилья Примера Севилья 5:1 Бетис Примера Севилья 1:2 Бетис Примера
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Атлетико М
|Заявка
|26
|19
|5
|2
|50 - 18
|62
|2.
|Барселона
|Заявка
|26
|17
|5
|4
|57 - 22
|56
|3.
|Реал Мадрид
|Заявка
|26
|16
|6
|4
|44 - 21
|54
|4.
|Севилья
|Заявка
|25
|15
|3
|7
|35 - 20
|48
|5.
|Реал Сосьедад
|Заявка
|26
|12
|9
|5
|43 - 21
|45
|6.
|Бетис
|Заявка
|26
|13
|3
|10
|36 - 40
|42
|7.
|Вильярреал
|Заявка
|26
|8
|13
|5
|34 - 29
|37
|8.
|Атлетик Б
|Заявка
|26
|9
|6
|11
|37 - 31
|33
|9.
|Гранада
|Заявка
|26
|9
|6
|11
|32 - 44
|33
|10.
|Сельта
|Заявка
|26
|8
|9
|9
|34 - 40
|33
|11.
|Леванте
|Заявка
|26
|7
|11
|8
|35 - 35
|32
|12.
|Валенсия
|Заявка
|26
|7
|9
|10
|32 - 36
|30
|13.
|Осасуна
|Заявка
|26
|7
|7
|12
|23 - 35
|28
|14.
|Кадис
|Заявка
|26
|7
|7
|12
|22 - 41
|28
|15.
|Хетафе
|Заявка
|26
|7
|6
|13
|21 - 32
|27
|16.
|Вальядолид
|Заявка
|26
|5
|10
|11
|25 - 37
|25
|17.
|Эльче
|Заявка
|25
|5
|9
|11
|23 - 37
|24
|18.
|Алавес
|Заявка
|26
|5
|7
|14
|22 - 42
|22
|19.
|Эйбар
|Заявка
|26
|4
|10
|12
|20 - 29
|22
|20.
|Уэска
|Заявка
|26
|3
|11
|12
|25 - 40
|20
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Атлетико М
|Заявка
|14
|10
|3
|1
|29 - 9
|33
|2.
|Барселона
|Заявка
|13
|8
|4
|1
|32 - 13
|28
|3.
|Реал Мадрид
|Заявка
|12
|8
|1
|3
|21 - 8
|25
|4.
|Севилья
|Заявка
|12
|8
|1
|3
|19 - 9
|25
|5.
|Гранада
|Заявка
|13
|7
|3
|3
|19 - 16
|24
|6.
|Атлетик Б
|Заявка
|13
|7
|2
|4
|22 - 12
|23
|7.
|Бетис
|Заявка
|13
|7
|2
|4
|19 - 17
|23
|8.
|Реал Сосьедад
|Заявка
|13
|6
|5
|2
|23 - 10
|23
|9.
|Вильярреал
|Заявка
|13
|5
|6
|2
|18 - 14
|21
|10.
|Сельта
|Заявка
|12
|6
|2
|4
|19 - 19
|20
|11.
|Валенсия
|Заявка
|13
|5
|5
|3
|20 - 15
|20
|12.
|Леванте
|Заявка
|13
|4
|7
|2
|20 - 17
|19
|13.
|Хетафе
|Заявка
|13
|5
|3
|5
|12 - 9
|18
|14.
|Осасуна
|Заявка
|13
|4
|3
|6
|13 - 19
|15
|15.
|Эльче
|Заявка
|13
|3
|6
|4
|13 - 18
|15
|16.
|Алавес
|Заявка
|13
|3
|4
|6
|10 - 16
|13
|17.
|Вальядолид
|Заявка
|13
|3
|4
|6
|14 - 21
|13
|18.
|Кадис
|Заявка
|14
|3
|4
|7
|12 - 22
|13
|19.
|Уэска
|Заявка
|13
|2
|5
|6
|12 - 18
|11
|20.
|Эйбар
|Заявка
|13
|1
|6
|6
|7 - 14
|9
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Атлетико М
|Заявка
|12
|9
|2
|1
|21 - 9
|29
|2.
|Реал Мадрид
|Заявка
|14
|8
|5
|1
|23 - 13
|29
|3.
|Барселона
|Заявка
|13
|9
|1
|3
|25 - 9
|28
|4.
|Севилья
|Заявка
|13
|7
|2
|4
|16 - 11
|23
|5.
|Реал Сосьедад
|Заявка
|13
|6
|4
|3
|20 - 11
|22
|6.
|Бетис
|Заявка
|13
|6
|1
|6
|17 - 23
|19
|7.
|Вильярреал
|Заявка
|13
|3
|7
|3
|16 - 15
|16
|8.
|Кадис
|Заявка
|12
|4
|3
|5
|10 - 19
|15
|9.
|Эйбар
|Заявка
|13
|3
|4
|6
|13 - 15
|13
|10.
|Леванте
|Заявка
|13
|3
|4
|6
|15 - 18
|13
|11.
|Осасуна
|Заявка
|13
|3
|4
|6
|10 - 16
|13
|12.
|Сельта
|Заявка
|14
|2
|7
|5
|15 - 21
|13
|13.
|Вальядолид
|Заявка
|13
|2
|6
|5
|11 - 16
|12
|14.
|Атлетик Б
|Заявка
|13
|2
|4
|7
|15 - 19
|10
|15.
|Валенсия
|Заявка
|13
|2
|4
|7
|12 - 21
|10
|16.
|Эльче
|Заявка
|12
|2
|3
|7
|10 - 19
|9
|17.
|Хетафе
|Заявка
|13
|2
|3
|8
|9 - 23
|9
|18.
|Алавес
|Заявка
|13
|2
|3
|8
|12 - 26
|9
|19.
|Гранада
|Заявка
|13
|2
|3
|8
|13 - 28
|9
|20.
|Уэска
|Заявка
|13
|1
|6
|6
|13 - 22
|9
- — Лига чемпионов (Групповой этап)
- — Лига Европы (Групповой этап)
- — Лига конференций УЕФА (Квалификация)
- — Вылет в Сегунду
Победитель
Самый высокий коэффициент на матч «Севилья» – «Бетис» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Севилья» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Бетис» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Севилья» – «Бетис», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров
Тотал
Прогнозы на матч Севилья - Бетис
Исход игры
Севилья
92.5% (62)
Ничья
6% (4)
Бетис
1.5% (1)
Тотал 2.5
Больше
46.88% (30)
Меньше
53.13% (34)
Обе команды забьют
Да
51.56% (33)
Нет
48.44% (31)
Популярный счёт
2:1 Севилья
37.3% (25)
1:0 Севилья
23.9% (16)
2:0 Севилья
19.4% (13)
1:1 Ничья
6% (4)
3:1 Севилья
4.5% (3)
Ваш прогноз
Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!