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Сельта
0:0
Конец матча

Стадион:
Атлетик Б
0'
41' Желтая карточка
Лекуе Иньиго
45' Желтая карточка
Мина Сантьяго
63' Желтая карточка
Васкес Кевин
70' Желтая карточка
Мурильо Джейсон
90'+5
1
Вильяр
Иван
20
Васкес
Кевин
4
Араухо
Нестор
24
Мурильо
Джейсон
19
Аарон
Мартин
14
Тапия
Ренато
23
Браис
Мендес
6
Денис
Суарес
9
Нолито
Агудо
10
Аспас
Яго
22
Мина
Сантьяго
1
Унай
Симон
15
Лекуе
Иньиго
3
Нуньес
Унай
5
Йерай
Альварес
24
Баленсиага
Микель
12
Беренгер
Алекс
14
Гарсия
Дани
8
Лопес
Унаи
2
Морсильо
Хон
20
Вильялибре
Асьер
22
Гарсия
Рауль
Сельта
4-1-3-2
Атлетик Б
4-4-2

Ход матча

41'
 
Лекуе Иньиго
45'
Мина Сантьяго
 
46'
 
Муньяин Икер
Гарсия Рауль
63'
Васкес Кевин
 
68'
Феррейра Факундо
Мина Сантьяго
 
68'
 
Уильямс Иньяки
Вильялибре Асьер
69'
 
Венседор Унай
Лопес Унаи
70'
Мурильо Джейсон
 
77'
Пейнадо Франсиско
Денис Суарес
 
77'
Солари Аугусто
Нолито Агудо
 
79'
 
Де Маркос Оскар
Беренгер Алекс
85'
Айду Джозеф
Араухо Нестор
 
86'
 
Ибай Гомес
Морсильо Хон

Статистика матча

  • 0 Голы 0
  • 4 Удары по воротам 4
  • 3 Удары в створ 2
  • 1 Угловые 3
  • 0 Офсайды 1
  • 20 Нарушения правил 12
  • 3 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 4 Замены 5
  • 66 Владение мячом, % 34

Владение мячом

Бомбардиры внутри турнира

Сельта
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Аспас Яго 9 (3) 0.33
2. Мина Сантьяго 6 0.22
3. Нолито Агудо 5 0.19
4. Браис Мендес 5 0.19
5. Пейнадо Франсиско 3 0.11
6. Мальо Уго 2 0.07
7. Феррейра Факундо 1 0.04
8. Мурильо Джейсон 1 0.04
9. Баэса Мигель 1 0.04
10. Каррейра Серхио 1 0.04
11. Денис Суарес 0 0
12. Солари Аугусто 0 0
13. Олаза Лукас 0 0
14. Тапия Ренато 0 0
Атлетик Б
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Беренгер Алекс 7 0.26
2. Уильямс Иньяки 5 (1) 0.19
3. Муньяин Икер 5 0.19
4. Гарсия Рауль 4 (2) 0.15
5. Вильялибре Асьер 3 0.11
6. Лопес Унаи 3 0.11
7. Капа Андер 2 0.07
8. Де Маркос Оскар 1 0.04
9. Нуньес Унай 1 0.04
10. Сансет Ойян 1 0.04
11. Йерай Альварес 1 0.04
12. Кодро Кенан 1 (1) 0.04
13. Юри Берчиче 0 0
14. Морсильо Хон 0 0
15. Баленсиага Микель 0 0
16. Гарсия Дани 0 0
17. Весга Микель 0 0

Карточки

Сельта
# Игрок      
1. Тапия Ренато 10 0
2. Мурильо Джейсон 7 0
3. Денис Суарес 6 0
4. Йокушлу Окай 4 1
5. Аспас Яго 5 0
6. Мальо Уго 5 0
7. Нолито Агудо 5 0
8. Олаза Лукас 5 0
9. Браис Мендес 5 0
10. Араухо Нестор 4 0
11. Мина Сантьяго 4 0
12. Феррейра Факундо 3 0
13. Пейнадо Франсиско 3 0
14. Фонтан Хосе 1 1
15. Родригес Мигель 2 0
16. Айду Джозеф 2 0
17. Мор Эмре 2 0
18. Рубен Бланко 0 1
19. Аарон Мартин 1 0
20. Жунка Давид 1 0
21. Васкес Кевин 1 0
22. Вильяр Иван 1 0
Атлетик Б
# Игрок      
1. Иньиго Мартинес 7 1
2. Гарсия Рауль 6 1
3. Гарсия Дани 6 0
4. Весга Микель 6 0
5. Йерай Альварес 6 0
6. Лопес Унаи 5 0
7. Нуньес Унай 5 0
8. Капа Андер 4 0
9. Венседор Унай 4 0
10. Юри Берчиче 3 0
11. Беренгер Алекс 3 0
12. Морсильо Хон 3 0
13. Кодро Кенан 2 0
14. Муньяин Икер 1 0
15. Де Маркос Оскар 1 0
16. Вильялибре Асьер 1 0
17. Уильямс Иньяки 1 0
18. Лекуе Иньиго 1 0
19. Унай Симон 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Сельта 20.59% (7) 8.82% (3) 29.41% (10) 8.82% (3) 8.82% (3) 23.53% (8)
 Атлетик Б 17.65% (6) 11.76% (4) 8.82% (3) 17.65% (6) 11.76% (4) 32.35% (11)

Предыдущие игры

Сельта Последние 20 матчей: +8 =6 -6
Уэска 3:4 Сельта Сельта 1:1 Вальядолид Валенсия 2:0 Сельта Сельта 3:1 Эльче
Атлетико М 2:2 Сельта Гранада 0:0 Сельта Сельта 1:1 Эйбар Бетис 2:1 Сельта Сельта 0:4 Вильярреал УД Ибица 5:2 Сельта Реал Мадрид 2:0 Сельта Сельта 2:1 Уэска Хетафе 1:1 Сельта Сельта 2:0 Алавес Льянера 0:5 Сельта Сельта 4:0 Кадис Атлетик Б 0:2 Сельта Сельта 3:1 Гранада Севилья 4:2 Сельта Эльче 1:1 Сельта
Атлетик Б Последние 20 матчей: +12 =4 -4
Атлетико М 2:1 Атлетик Б Атлетик Б 2:1 Гранада Атлетик Б 1:0 Боа Эспорте Клуб Леванте 1:2 Атлетик Б
Атлетик Б 0:1 Америка Минейро Патросиненсе 0:2 Атлетик Б Леванте 1:1 Атлетик Б Атлетик Б 1:1 Вильярреал Кадис 0:4 Атлетик Б Атлетик Б 1:1 Леванте Атлетик Б 1:1 Валенсия Бетис 1:1 Атлетик Б Барселона 2:1 Атлетик Б Алькояно 1:2 Атлетик Б Атлетик Б 5:1 Хетафе УД Ибица 1:2 Атлетик Б Барселона 2:3 Атлетик Б Реал Мадрид 1:2 Атлетик Б Атлетик Б 2:3 Барселона Атлетик Б 1:0 Эльче

Последние игры между собой

Сельта: победы: 5, ничьи: 5, поражения: 10
Атлетик Б: победы: 10, ничьи: 5, поражения: 5
Атлетик Б 0:2 Сельта Ла Лига Атлетик Б 1:1 Сельта Ла Лига Сельта 1:0 Атлетик Б Ла Лига Атлетик Б 3:1 Сельта Примера
Сельта 1:2 Атлетик Б Примера Атлетик Б 1:1 Сельта Примера Сельта 3:1 Атлетик Б Примера Сельта 0:3 Атлетик Б Примера Атлетик Б 2:1 Сельта Примера Атлетик Б 2:1 Сельта Примера Сельта 0:1 Атлетик Б Примера Сельта 1:2 Атлетик Б Примера Атлетик Б 0:2 Сельта Кубок Короля Сельта 2:4 Атлетик Б Кубок Короля Атлетик Б 1:1 Сельта Примера Сельта 0:0 Атлетик Б Примера Атлетик Б 4:0 Сельта Кубок Короля Сельта 1:0 Атлетик Б Кубок Короля Атлетик Б 3:2 Сельта Примера Сельта 1:1 Атлетик Б Примера
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Атлетико М Заявка 27 19 6 2 50 - 18 63
2. Реал Мадрид Заявка 27 17 6 4 46 - 22 57
3. Барселона Заявка 26 17 5 4 57 - 22 56
4. Севилья Заявка 25 15 3 7 35 - 20 48
5. Реал Сосьедад 0:0 Заявка 27 12 10 5 43 - 21 46
6. Бетис Заявка 26 13 3 10 36 - 40 42
7. Вильярреал Заявка 26 8 13 5 34 - 29 37
8. Леванте Заявка 27 8 11 8 36 - 35 35
9. Атлетик Б Заявка 27 9 7 11 37 - 31 34
10. Гранада 0:0 Заявка 27 9 7 11 32 - 44 34
11. Сельта Заявка 27 8 10 9 34 - 40 34
12. Валенсия Заявка 27 7 9 11 32 - 37 30
13. Осасуна Заявка 27 7 8 12 23 - 35 29
14. Кадис Заявка 27 7 8 12 23 - 42 29
15. Хетафе Заявка 27 7 7 13 21 - 32 28
16. Вальядолид Заявка 27 5 11 11 25 - 37 26
17. Эльче Заявка 26 5 9 12 24 - 39 24
18. Алавес Заявка 27 5 8 14 23 - 43 23
19. Эйбар Заявка 26 4 10 12 20 - 29 22
20. Уэска Заявка 26 3 11 12 25 - 40 20
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Атлетико М Заявка 14 10 3 1 29 - 9 33
2. Реал Мадрид Заявка 13 9 1 3 23 - 9 28
3. Барселона Заявка 13 8 4 1 32 - 13 28
4. Севилья Заявка 12 8 1 3 19 - 9 25
5. Гранада 0:0 Заявка 14 7 4 3 19 - 16 25
6. Атлетик Б Заявка 13 7 2 4 22 - 12 23
7. Бетис Заявка 13 7 2 4 19 - 17 23
8. Реал Сосьедад 0:0 Заявка 13 6 5 2 23 - 10 23
9. Леванте Заявка 14 5 7 2 21 - 17 22
10. Сельта Заявка 13 6 3 4 19 - 19 21
11. Вильярреал Заявка 13 5 6 2 18 - 14 21
12. Валенсия Заявка 13 5 5 3 20 - 15 20
13. Хетафе Заявка 14 5 4 5 12 - 9 19
14. Осасуна Заявка 14 4 4 6 13 - 19 16
15. Эльче Заявка 13 3 6 4 13 - 18 15
16. Алавес Заявка 14 3 5 6 11 - 17 14
17. Вальядолид Заявка 13 3 4 6 14 - 21 13
18. Кадис Заявка 14 3 4 7 12 - 22 13
19. Уэска Заявка 13 2 5 6 12 - 18 11
20. Эйбар Заявка 13 1 6 6 7 - 14 9
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Атлетико М Заявка 13 9 3 1 21 - 9 30
2. Реал Мадрид Заявка 14 8 5 1 23 - 13 29
3. Барселона Заявка 13 9 1 3 25 - 9 28
4. Севилья Заявка 13 7 2 4 16 - 11 23
5. Реал Сосьедад 0:0 Заявка 14 6 5 3 20 - 11 23
6. Бетис Заявка 13 6 1 6 17 - 23 19
7. Кадис Заявка 13 4 4 5 11 - 20 16
8. Вильярреал Заявка 13 3 7 3 16 - 15 16
9. Эйбар Заявка 13 3 4 6 13 - 15 13
10. Леванте Заявка 13 3 4 6 15 - 18 13
11. Осасуна Заявка 13 3 4 6 10 - 16 13
12. Вальядолид Заявка 14 2 7 5 11 - 16 13
13. Сельта Заявка 14 2 7 5 15 - 21 13
14. Атлетик Б Заявка 14 2 5 7 15 - 19 11
15. Валенсия Заявка 14 2 4 8 12 - 22 10
16. Эльче Заявка 13 2 3 8 11 - 21 9
17. Хетафе Заявка 13 2 3 8 9 - 23 9
18. Алавес Заявка 13 2 3 8 12 - 26 9
19. Гранада 0:0 Заявка 13 2 3 8 13 - 28 9
20. Уэска Заявка 13 1 6 6 13 - 22 9
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  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Abanca Balaidos. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы 145
Сельта 36.6% (53)
X 46.9% (68)
Атлетик Б 16.6% (24)
Все прогнозы
1.75 Прогноз на матч от Liveresult

Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
  2.75 3.32 2.79
Бонус: 5 000 ₽ 2.69 3.25 2.88
Бонус: 5 000 ₽ 5.80 1.45 5.30
  7.07 1.32 6.64

Самый высокий коэффициент на матч «Сельта» – «Атлетик Б» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Сельта» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Атлетик Б» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Сельта» – «Атлетик Б», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров

Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.25 3.25 3.5 3.5 3.75 3.75 4 4 4.25 4.25 4.5 4.5 5 5 5.5 5.5 6 6
9.60 1.06 4.36 1.21 2.66 1.48 2.05 1.90 1.56 2.42 1.32 3.32 1.17 4.68 1.08 7.80
8.60 1.04 6.55 1.08 2.99 1.37 2.22 1.66 1.73 2.14 1.39 3.00 1.28 3.54 1.07 7.20 1.04 7.70
1.50 2.55 1.09 7.20 1.05 10.50 1.13 5.80 2.01 1.93 1.10 6.80 1.02 17.00 1.01 21.00 1.03 14.00 1.03 14.00 1.01 14.50 0.00 12.50 0.00 22.00
1.36 3.29 1.20 4.87 1.33 3.48 1.60 2.42 1.43 2.92 1.44 2.90 1.56 2.52 1.42 2.98 1.65 2.32 1.48 2.75 1.42 3.08 1.23 4.51
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5
2.36 1.59 1.53 2.50 1.25 3.94 1.10 7.30
2.79 1.44 1.78 2.04 1.36 3.12 1.09 7.00 1.07 8.00
1.33 3.25 1.03 14.00 1.02 17.00 1.02 17.00 1.02 17.00
1.17 5.37 1.43 2.95 1.16 5.72 1.44 2.91 1.35 3.48
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5
3.00 1.39 1.85 1.95 1.42 2.87 1.17 5.05
3.60 1.29 2.43 1.56 1.62 2.30 1.20 4.60 1.14 5.80
2.30 1.58 1.57 2.37 1.25 3.90

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
1.94 1.82
4.20 1.22
Букмекер Да Нет
4.70 1.19
8.40 1.07
Букмекер Да Нет
3.60 1.29
3.35 1.30
Где смотреть матч Сельта 0:0 Атлетик Б онлайн

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Прогнозы на матч Сельта 0:0 Атлетик Б

Исход игры
Сельта
36.6% (53)
Ничья
46.9% (68)
Атлетик Б
16.6% (24)
Тотал 2.5
Больше
40.56% (58)
Меньше
59.44% (85)
Обе команды забьют
Да
83.92% (120)
Нет
16.08% (23)
Популярный счёт
1:1 Ничья
43.4% (63)
2:1 Сельта
21.4% (31)
1:2 Атлетик Б
11.7% (17)
1:0 Сельта
9.7% (14)
2:0 Сельта
3.4% (5)
2:2 Ничья
3.4% (5)
0:1 Атлетик Б
2.1% (3)
3:1 Сельта
1.4% (2)
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