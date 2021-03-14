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  3. Испания
Гранада
1:0
Конец матча

Стадион:
Реал Сосьедад
0'
1:0
51' Гол
Санчес Герман
81' Желтая карточка
Кенеди Роберт
85' Желтая карточка
Санчес Герман
85' Желтая карточка
Порту Кристиан
88' Желтая карточка
Гевара Андер
90' Желтая карточка
Баутиста Хон
90'+6
1
Силва
Руи
2
Фулкье
Димитри
22
Дуарте
Домингуш
6
Санчес
Герман
17
Кини
Марин
21
Эррера
Янгель
8
Этеки
Ян
14
Вико
Федерико
12
Кина
Домингуш
24
Кенеди
Роберт
9
Сольдадо
Роберто
1
Ремиро
Алехандро
18
Горосабел
Андони
5
Субельдия
Игор
24
Ле
Норман
Робен
12
Муньос
Айхен
21
Сильва
Давид
4
Ильяраменди
Асьер
8
Мерино
Микель
11
Янузай
Аднан
19
Исак
Александр
10
Оярсабаль
Микель
Гранада
4-2-3-1
Реал Сосьедад
4-3-3

Ход матча

28'
 
Гуриди Хон
Сильва Давид
49'
Виктор Диаз
Фулкье Димитри
 
51'
Санчес Герман
(Виктор Диаз)
1:0
53'
Гоналон Максим
Кина Домингуш
 
53'
Пуэртас Антонио
Вико Федерико
 
63'
 
Баутиста Хон
Исак Александр
63'
 
Порту Кристиан
Янузай Аднан
67'
Монторо Анхель
Этеки Ян
 
67'
Видаль Молина
Сольдадо Роберто
 
78'
 
Гевара Андер
Ильяраменди Асьер
78'
 
Барренечеа Андер
Горосабел Андони
81'
Кенеди Роберт
 
85'
Санчес Герман
 
85'
 
Порту Кристиан
88'
 
Гевара Андер
90'
 
Баутиста Хон

Статистика матча

  • 1 Голы 0
  • 4 Удары по воротам 3
  • 2 Удары в створ 1
  • 4 Угловые 6
  • 1 Офсайды 2
  • 23 Нарушения правил 16
  • 2 Жёлтые карточки 3
  • 0 Красные карточки 0
  • 5 Замены 5
  • 32 Владение мячом, % 68

Владение мячом

Бомбардиры внутри турнира

Гранада
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Суарес Луис III 5 0.19
2. Сольдадо Роберто 5 (1) 0.19
3. Видаль Молина 4 0.15
4. Кенеди Роберт 3 0.11
5. Санчес Герман 3 0.11
6. Эррера Янгель 3 0.11
7. Мачис Дарвин 2 0.07
8. Кина Домингуш 2 0.07
9. Пуэртас Антонио 1 0.04
10. Соро Альберто 1 0.04
11. Милья Луис 1 0.04
12. Монторо Анхель 1 (1) 0.04
13. Дуарте Домингуш 1 0.04
14. Фулкье Димитри 0 0
15. Виктор Диаз 0 0
16. Гоналон Максим 0 0
Реал Сосьедад
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Исак Александр 12 0.44
2. Оярсабаль Микель 10 (6) 0.37
3. Порту Кристиан 7 0.26
4. Виллиан Жозе 3 0.11
5. Мерино Микель 2 0.07
6. Янузай Аднан 2 (1) 0.07
7. Барренечеа Андер 2 0.07
8. Лопес Роберто III 2 0.07
9. Сильва Давид 1 0.04
10. Монреаль Начо 1 0.04
11. Горосабел Андони 0 0
12. Гуриди Хон 0 0
13. Муньос Айхен 0 0

Карточки

Гранада
# Игрок      
1. Санчес Герман 8 1
2. Гоналон Максим 6 1
3. Фулкье Димитри 7 0
4. Эррера Янгель 7 0
5. Дуарте Домингуш 4 1
6. Сольдадо Роберто 4 0
7. Пуэртас Антонио 4 0
8. Суарес Луис III 4 0
9. Монторо Анхель 3 0
10. Вальехо Хесус 1 1
11. Кенеди Роберт 2 0
12. Виктор Диаз 2 0
13. Перес Неуэн 2 0
14. Этеки Ян 0 1
15. Видаль Молина 1 0
16. Мачис Дарвин 1 0
17. Вико Федерико 1 0
18. Силва Руи 1 0
19. Милья Луис 1 0
20. Нева Карлос 1 0
21. Барсия Серхио 1 0
Реал Сосьедад
# Игрок      
1. Ле Норман Робен 5 1
2. Мерино Микель 5 0
3. Муньос Айхен 5 0
4. Барренечеа Андер 5 0
5. Сильва Давид 4 0
6. Ариц Элустондо 4 0
7. Гевара Андер 4 0
8. Исак Александр 3 0
9. Субельдия Игор 3 0
10. Субименди Мартин 3 0
11. Ильяраменди Асьер 2 0
12. Сальдуа Хосеба 2 0
13. Горосабел Андони 2 0
14. Порту Кристиан 2 0
15. Баутиста Хон 2 0
16. Гуриди Хон 2 0
17. Модибо Саньян 2 0
18. Янузай Аднан 1 0
19. Фернандес Карлос 1 0
20. Оярсабаль Микель 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Гранада 12.5% (4) 15.63% (5) 18.75% (6) 15.63% (5) 9.38% (3) 28.13% (9)
 Реал Сосьедад 7.14% (3) 21.43% (9) 14.29% (6) 26.19% (11) 14.29% (6) 16.67% (7)

Предыдущие игры

Гранада Последние 20 матчей: +8 =3 -9
Гранада 2:0 Мольде Атлетик Б 2:1 Гранада Гранада 2:1 Эльче Наполи 2:1 Гранада
Уэска 3:2 Гранада Гранада 2:0 Наполи Гранада 1:2 Атлетико М Леванте 2:2 Гранада Гранада 3:5 Барселона Гранада 0:0 Сельта Навалкарнеро 0:6 Гранада Осасуна 3:1 Гранада Вильярреал 2:2 Гранада Малага 1:2 Гранада Гранада 2:0 Осасуна Гранада 0:4 Барселона Леонеса 1:2 Гранада Эйбар 2:0 Гранада Гранада 2:1 Валенсия Реал Мадрид 2:0 Гранада
Реал Сосьедад Последние 20 матчей: +6 =7 -7
Реал Сосьедад 1:0 Леванте Реал Мадрид 1:1 Реал Сосьедад Манчестер Юнайтед 0:0 Реал Сосьедад Реал Сосьедад 4:0 Алавес
Реал Сосьедад 0:4 Манчестер Юнайтед Хетафе 0:1 Реал Сосьедад Реал Сосьедад 4:1 Кадис Вильярреал 1:1 Реал Сосьедад Бетис 3:1 Реал Сосьедад Реал Сосьедад 2:2 Бетис Кордова 0:2 Реал Сосьедад Реал Сосьедад 1:1 Барселона Севилья 3:2 Реал Сосьедад Реал Сосьедад 1:1 Осасуна Атлетик Б 0:1 Реал Сосьедад Реал Сосьедад 0:2 Атлетико М Леванте 2:1 Реал Сосьедад Барселона 2:1 Реал Сосьедад Реал Сосьедад 1:1 Эйбар Наполи 1:1 Реал Сосьедад

Последние игры между собой

Гранада: победы: 4, ничьи: 4, поражения: 9
Реал Сосьедад: победы: 9, ничьи: 4, поражения: 4
Реал Сосьедад 2:0 Гранада Ла Лига Реал Сосьедад 2:3 Гранада Ла Лига Гранада 1:2 Реал Сосьедад Ла Лига Реал Сосьедад 2:1 Гранада Примера
Гранада 0:2 Реал Сосьедад Примера Реал Сосьедад 3:0 Гранада Примера Гранада 0:3 Реал Сосьедад Примера Реал Сосьедад 0:3 Гранада Примера Гранада 1:1 Реал Сосьедад Примера Реал Сосьедад 1:1 Гранада Примера Гранада 1:3 Реал Сосьедад Примера Реал Сосьедад 2:2 Гранада Примера Гранада 0:0 Реал Сосьедад Примера Гранада 4:1 Реал Сосьедад Примера Гранада 2:1 Реал Сосьедад Кубок Короля Реал Сосьедад 4:1 Гранада Кубок Короля Реал Сосьедад 1:0 Гранада Примера
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Атлетико М Заявка 27 19 6 2 50 - 18 63
2. Реал Мадрид Заявка 27 17 6 4 46 - 22 57
3. Барселона Заявка 26 17 5 4 57 - 22 56
4. Севилья Заявка 25 15 3 7 35 - 20 48
5. Реал Сосьедад Заявка 27 12 9 6 43 - 22 45
6. Бетис Заявка 26 13 3 10 36 - 40 42
7. Вильярреал 2:1 Заявка 27 9 13 5 36 - 30 40
8. Гранада Заявка 27 10 6 11 33 - 44 36
9. Леванте Заявка 27 8 11 8 36 - 35 35
10. Атлетик Б Заявка 27 9 7 11 37 - 31 34
11. Сельта Заявка 27 8 10 9 34 - 40 34
12. Валенсия Заявка 27 7 9 11 32 - 37 30
13. Осасуна Заявка 27 7 8 12 23 - 35 29
14. Кадис Заявка 27 7 8 12 23 - 42 29
15. Хетафе Заявка 27 7 7 13 21 - 32 28
16. Вальядолид Заявка 27 5 11 11 25 - 37 26
17. Эльче Заявка 26 5 9 12 24 - 39 24
18. Алавес Заявка 27 5 8 14 23 - 43 23
19. Эйбар 1:2 Заявка 27 4 10 13 21 - 31 22
20. Уэска Заявка 26 3 11 12 25 - 40 20
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Атлетико М Заявка 14 10 3 1 29 - 9 33
2. Реал Мадрид Заявка 13 9 1 3 23 - 9 28
3. Барселона Заявка 13 8 4 1 32 - 13 28
4. Гранада Заявка 14 8 3 3 20 - 16 27
5. Севилья Заявка 12 8 1 3 19 - 9 25
6. Атлетик Б Заявка 13 7 2 4 22 - 12 23
7. Бетис Заявка 13 7 2 4 19 - 17 23
8. Реал Сосьедад Заявка 13 6 5 2 23 - 10 23
9. Леванте Заявка 14 5 7 2 21 - 17 22
10. Сельта Заявка 13 6 3 4 19 - 19 21
11. Вильярреал 2:1 Заявка 13 5 6 2 18 - 14 21
12. Валенсия Заявка 13 5 5 3 20 - 15 20
13. Хетафе Заявка 14 5 4 5 12 - 9 19
14. Осасуна Заявка 14 4 4 6 13 - 19 16
15. Эльче Заявка 13 3 6 4 13 - 18 15
16. Алавес Заявка 14 3 5 6 11 - 17 14
17. Вальядолид Заявка 13 3 4 6 14 - 21 13
18. Кадис Заявка 14 3 4 7 12 - 22 13
19. Уэска Заявка 13 2 5 6 12 - 18 11
20. Эйбар 1:2 Заявка 14 1 6 7 8 - 16 9
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Атлетико М Заявка 13 9 3 1 21 - 9 30
2. Реал Мадрид Заявка 14 8 5 1 23 - 13 29
3. Барселона Заявка 13 9 1 3 25 - 9 28
4. Севилья Заявка 13 7 2 4 16 - 11 23
5. Реал Сосьедад Заявка 14 6 4 4 20 - 12 22
6. Бетис Заявка 13 6 1 6 17 - 23 19
7. Вильярреал 2:1 Заявка 14 4 7 3 18 - 16 19
8. Кадис Заявка 13 4 4 5 11 - 20 16
9. Эйбар 1:2 Заявка 13 3 4 6 13 - 15 13
10. Леванте Заявка 13 3 4 6 15 - 18 13
11. Осасуна Заявка 13 3 4 6 10 - 16 13
12. Вальядолид Заявка 14 2 7 5 11 - 16 13
13. Сельта Заявка 14 2 7 5 15 - 21 13
14. Атлетик Б Заявка 14 2 5 7 15 - 19 11
15. Валенсия Заявка 14 2 4 8 12 - 22 10
16. Эльче Заявка 13 2 3 8 11 - 21 9
17. Алавес Заявка 13 2 3 8 12 - 26 9
18. Хетафе Заявка 13 2 3 8 9 - 23 9
19. Гранада Заявка 13 2 3 8 13 - 28 9
20. Уэска Заявка 13 1 6 6 13 - 22 9
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Новости матча
Прогнозы на футбол - новый раздел!
Прогнозы
  • До матча
  • Сегодняшняя игра пройдет с пустыми трибунами из-за коронавирусных ограничений.
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Estadio Nuevo Los Carmenes. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы 145
Гранада 13.1% (19)
X 19.3% (28)
Реал Сосьедад 67.6% (98)
Все прогнозы
2.16 Прогноз на матч от Liveresult

Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
  5.61 4.08 1.65
Бонус: 5 000 ₽ 5.35 4.00 1.62
Бонус: 5 000 ₽ 1.23 4.80 32.00
  1.15 6.52 52.25

Самый высокий коэффициент на матч «Гранада» – «Реал Сосьедад» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Гранада» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Реал Сосьедад» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Гранада» – «Реал Сосьедад», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров

Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.25 3.25 3.5 3.5 3.75 3.75 4 4 4.25 4.25 4.5 4.5 5 5 5.5 5.5 6 6
11.00 1.03 4.76 1.18 3.10 1.37 2.19 1.71 1.74 2.15 1.40 2.96 1.24 4.06 1.11 6.45
9.30 1.02 8.40 1.05 3.40 1.30 2.68 1.47 1.92 1.98 1.48 2.65 1.32 3.26 1.12 5.45 1.08 6.05 1.00 10.75
2.90 1.40 1.97 1.82 1.42 2.85 1.05 10.50 2.21 1.71 1.03 14.00 1.75 2.08 1.05 10.50 1.04 12.00 1.05 10.50 1.04 12.00 1.01 12.50 1.01 12.00 0.00 18.50
2.77 1.48 2.31 1.66 1.84 2.04 1.55 2.55 1.24 4.23 1.64 2.34 1.30 3.65 1.56 2.51 1.75 2.16 1.56 2.51 1.52 2.69 1.35 3.40 1.13 7.03
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5
2.38 1.57 1.60 2.39 1.31 3.58 1.11 6.45
3.00 1.39 1.95 1.85 1.44 2.79 1.13 5.85 1.09 7.20
1.19 4.60 1.31 3.35 1.16 5.10 1.03 14.00 1.02 17.00
1.84 2.04 1.52 2.63 1.21 4.71 1.46 2.83 1.33 3.45
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5
3.26 1.32 1.98 1.83 1.53 2.58 1.19 4.68
3.85 1.26 2.65 1.48 1.68 2.19 1.28 3.68 1.18 4.85
2.70 1.42 1.69 2.10 1.28 3.45

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
2.08 1.83
3.90 1.25
Букмекер Да Нет
5.02 1.17
8.80 1.06
Букмекер Да Нет
3.54 1.30
3.70 1.23
Где смотреть матч Гранада 1:0 Реал Сосьедад онлайн

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Прогнозы на матч Гранада 1:0 Реал Сосьедад

Исход игры
Гранада
13.1% (19)
Ничья
19.3% (28)
Реал Сосьедад
67.6% (98)
Тотал 2.5
Больше
55.24% (79)
Меньше
44.76% (64)
Обе команды забьют
Да
73.43% (105)
Нет
26.57% (38)
Популярный счёт
1:2 Реал Сосьедад
46.2% (67)
1:1 Ничья
17.9% (26)
0:1 Реал Сосьедад
16.6% (24)
1:0 Гранада
5.5% (8)
2:1 Гранада
5.5% (8)
0:2 Реал Сосьедад
2.8% (4)
2:2 Ничья
1.4% (2)
2:0 Гранада
1.4% (2)
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