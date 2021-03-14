Гранада
1:0
Конец матча
Стадион: Нуэво Лос Карменес
Реал Сосьедад
1:0
51' ГолСанчес Герман
81' Желтая карточкаКенеди Роберт
85' Желтая карточкаСанчес Герман
85' Желтая карточкаПорту Кристиан
88' Желтая карточкаГевара Андер
90' Желтая карточкаБаутиста Хон
17
Кини
Марин
8
Этеки
Ян
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
17 Кини МаринЗащитник
- Полузащитник
-
8 Этеки ЯнПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
-
18 Марин АдрианЗащитник
- Защитник
-
16 Виктор ДиазЗащитник
- Защитник
-
29 Руис ИсмаПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Raul Espinola
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Дисквалифицирован
- Под вопросом
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
12 Муньос АйхенЗащитник
-
21 Сильва ДавидПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Янузай АднанНападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
34 Айеса ГайзкаВратарь
-
31 Марреро УнаиВратарь
- Защитник
- Полузащитник
-
16 Гевара АндерПолузащитник
-
14 Гуриди ХонПолузащитник
-
25 Баутиста ХонНападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Альгуасиль Иманоль
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Под вопросом
Ход матча
51'
1:0
81'
85'
85'
88'
90'
Статистика матча
-
1 Голы 0
-
4 Удары по воротам 3
-
2 Удары в створ 1
-
4 Угловые 6
-
1 Офсайды 2
-
23 Нарушения правил 16
-
2 Жёлтые карточки 3
-
0 Красные карточки 0
-
5 Замены 5
-
32 Владение мячом, % 68
Владение мячом
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Суарес Луис III
|5
|0.19
|2.
|Сольдадо Роберто
|5 (1)
|0.19
|3.
|Видаль Молина
|4
|0.15
|4.
|Кенеди Роберт
|3
|0.11
|5.
|Санчес Герман
|3
|0.11
|6.
|Эррера Янгель
|3
|0.11
|7.
|Мачис Дарвин
|2
|0.07
|8.
|Кина Домингуш
|2
|0.07
|9.
|Пуэртас Антонио
|1
|0.04
|10.
|Соро Альберто
|1
|0.04
|11.
|Милья Луис
|1
|0.04
|12.
|Монторо Анхель
|1 (1)
|0.04
|13.
|Дуарте Домингуш
|1
|0.04
|14.
|Фулкье Димитри
|0
|0
|15.
|Виктор Диаз
|0
|0
|16.
|Гоналон Максим
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Исак Александр
|12
|0.44
|2.
|Оярсабаль Микель
|10 (6)
|0.37
|3.
|Порту Кристиан
|7
|0.26
|4.
|Виллиан Жозе
|3
|0.11
|5.
|Мерино Микель
|2
|0.07
|6.
|Янузай Аднан
|2 (1)
|0.07
|7.
|Барренечеа Андер
|2
|0.07
|8.
|Лопес Роберто III
|2
|0.07
|9.
|Сильва Давид
|1
|0.04
|10.
|Монреаль Начо
|1
|0.04
|11.
|Горосабел Андони
|0
|0
|12.
|Гуриди Хон
|0
|0
|13.
|Муньос Айхен
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Санчес Герман
|8
|1
|2.
|Гоналон Максим
|6
|1
|3.
|Фулкье Димитри
|7
|0
|4.
|Эррера Янгель
|7
|0
|5.
|Дуарте Домингуш
|4
|1
|6.
|Сольдадо Роберто
|4
|0
|7.
|Пуэртас Антонио
|4
|0
|8.
|Суарес Луис III
|4
|0
|9.
|Монторо Анхель
|3
|0
|10.
|Вальехо Хесус
|1
|1
|11.
|Кенеди Роберт
|2
|0
|12.
|Виктор Диаз
|2
|0
|13.
|Перес Неуэн
|2
|0
|14.
|Этеки Ян
|0
|1
|15.
|Видаль Молина
|1
|0
|16.
|Мачис Дарвин
|1
|0
|17.
|Вико Федерико
|1
|0
|18.
|Силва Руи
|1
|0
|19.
|Милья Луис
|1
|0
|20.
|Нева Карлос
|1
|0
|21.
|Барсия Серхио
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Ле Норман Робен
|5
|1
|2.
|Мерино Микель
|5
|0
|3.
|Муньос Айхен
|5
|0
|4.
|Барренечеа Андер
|5
|0
|5.
|Сильва Давид
|4
|0
|6.
|Ариц Элустондо
|4
|0
|7.
|Гевара Андер
|4
|0
|8.
|Исак Александр
|3
|0
|9.
|Субельдия Игор
|3
|0
|10.
|Субименди Мартин
|3
|0
|11.
|Ильяраменди Асьер
|2
|0
|12.
|Сальдуа Хосеба
|2
|0
|13.
|Горосабел Андони
|2
|0
|14.
|Порту Кристиан
|2
|0
|15.
|Баутиста Хон
|2
|0
|16.
|Гуриди Хон
|2
|0
|17.
|Модибо Саньян
|2
|0
|18.
|Янузай Аднан
|1
|0
|19.
|Фернандес Карлос
|1
|0
|20.
|Оярсабаль Микель
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Гранада
|12.5% (4)
|15.63% (5)
|18.75% (6)
|15.63% (5)
|9.38% (3)
|28.13% (9)
|Реал Сосьедад
|7.14% (3)
|21.43% (9)
|14.29% (6)
|26.19% (11)
|14.29% (6)
|16.67% (7)
Предыдущие игры
Гранада Последние 20 матчей: +8 =3 -9Гранада 2:0 Мольде Атлетик Б 2:1 Гранада Гранада 2:1 Эльче Наполи 2:1 Гранада
Уэска 3:2 Гранада Гранада 2:0 Наполи Гранада 1:2 Атлетико М Леванте 2:2 Гранада Гранада 3:5 Барселона Гранада 0:0 Сельта Навалкарнеро 0:6 Гранада Осасуна 3:1 Гранада Вильярреал 2:2 Гранада Малага 1:2 Гранада Гранада 2:0 Осасуна Гранада 0:4 Барселона Леонеса 1:2 Гранада Эйбар 2:0 Гранада Гранада 2:1 Валенсия Реал Мадрид 2:0 Гранада
Реал Сосьедад Последние 20 матчей: +6 =7 -7Реал Сосьедад 1:0 Леванте Реал Мадрид 1:1 Реал Сосьедад Манчестер Юнайтед 0:0 Реал Сосьедад Реал Сосьедад 4:0 Алавес
Реал Сосьедад 0:4 Манчестер Юнайтед Хетафе 0:1 Реал Сосьедад Реал Сосьедад 4:1 Кадис Вильярреал 1:1 Реал Сосьедад Бетис 3:1 Реал Сосьедад Реал Сосьедад 2:2 Бетис Кордова 0:2 Реал Сосьедад Реал Сосьедад 1:1 Барселона Севилья 3:2 Реал Сосьедад Реал Сосьедад 1:1 Осасуна Атлетик Б 0:1 Реал Сосьедад Реал Сосьедад 0:2 Атлетико М Леванте 2:1 Реал Сосьедад Барселона 2:1 Реал Сосьедад Реал Сосьедад 1:1 Эйбар Наполи 1:1 Реал Сосьедад
Последние игры между собой
Гранада: победы: 4, ничьи: 4, поражения: 9
Реал Сосьедад: победы: 9, ничьи: 4, поражения: 4
Гранада 0:2 Реал Сосьедад Примера Реал Сосьедад 3:0 Гранада Примера Гранада 0:3 Реал Сосьедад Примера Реал Сосьедад 0:3 Гранада Примера Гранада 1:1 Реал Сосьедад Примера Реал Сосьедад 1:1 Гранада Примера Гранада 1:3 Реал Сосьедад Примера Реал Сосьедад 2:2 Гранада Примера Гранада 0:0 Реал Сосьедад Примера Гранада 4:1 Реал Сосьедад Примера Гранада 2:1 Реал Сосьедад Кубок Короля Реал Сосьедад 4:1 Гранада Кубок Короля Реал Сосьедад 1:0 Гранада Примера
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Атлетико М
|Заявка
|27
|19
|6
|2
|50 - 18
|63
|2.
|Реал Мадрид
|Заявка
|27
|17
|6
|4
|46 - 22
|57
|3.
|Барселона
|Заявка
|26
|17
|5
|4
|57 - 22
|56
|4.
|Севилья
|Заявка
|25
|15
|3
|7
|35 - 20
|48
|5.
|Реал Сосьедад
|Заявка
|27
|12
|9
|6
|43 - 22
|45
|6.
|Бетис
|Заявка
|26
|13
|3
|10
|36 - 40
|42
|7.
|Вильярреал
|2:1 Заявка
|27
|9
|13
|5
|36 - 30
|40
|8.
|Гранада
|Заявка
|27
|10
|6
|11
|33 - 44
|36
|9.
|Леванте
|Заявка
|27
|8
|11
|8
|36 - 35
|35
|10.
|Атлетик Б
|Заявка
|27
|9
|7
|11
|37 - 31
|34
|11.
|Сельта
|Заявка
|27
|8
|10
|9
|34 - 40
|34
|12.
|Валенсия
|Заявка
|27
|7
|9
|11
|32 - 37
|30
|13.
|Осасуна
|Заявка
|27
|7
|8
|12
|23 - 35
|29
|14.
|Кадис
|Заявка
|27
|7
|8
|12
|23 - 42
|29
|15.
|Хетафе
|Заявка
|27
|7
|7
|13
|21 - 32
|28
|16.
|Вальядолид
|Заявка
|27
|5
|11
|11
|25 - 37
|26
|17.
|Эльче
|Заявка
|26
|5
|9
|12
|24 - 39
|24
|18.
|Алавес
|Заявка
|27
|5
|8
|14
|23 - 43
|23
|19.
|Эйбар
|1:2 Заявка
|27
|4
|10
|13
|21 - 31
|22
|20.
|Уэска
|Заявка
|26
|3
|11
|12
|25 - 40
|20
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Атлетико М
|Заявка
|14
|10
|3
|1
|29 - 9
|33
|2.
|Реал Мадрид
|Заявка
|13
|9
|1
|3
|23 - 9
|28
|3.
|Барселона
|Заявка
|13
|8
|4
|1
|32 - 13
|28
|4.
|Гранада
|Заявка
|14
|8
|3
|3
|20 - 16
|27
|5.
|Севилья
|Заявка
|12
|8
|1
|3
|19 - 9
|25
|6.
|Атлетик Б
|Заявка
|13
|7
|2
|4
|22 - 12
|23
|7.
|Бетис
|Заявка
|13
|7
|2
|4
|19 - 17
|23
|8.
|Реал Сосьедад
|Заявка
|13
|6
|5
|2
|23 - 10
|23
|9.
|Леванте
|Заявка
|14
|5
|7
|2
|21 - 17
|22
|10.
|Сельта
|Заявка
|13
|6
|3
|4
|19 - 19
|21
|11.
|Вильярреал
|2:1 Заявка
|13
|5
|6
|2
|18 - 14
|21
|12.
|Валенсия
|Заявка
|13
|5
|5
|3
|20 - 15
|20
|13.
|Хетафе
|Заявка
|14
|5
|4
|5
|12 - 9
|19
|14.
|Осасуна
|Заявка
|14
|4
|4
|6
|13 - 19
|16
|15.
|Эльче
|Заявка
|13
|3
|6
|4
|13 - 18
|15
|16.
|Алавес
|Заявка
|14
|3
|5
|6
|11 - 17
|14
|17.
|Вальядолид
|Заявка
|13
|3
|4
|6
|14 - 21
|13
|18.
|Кадис
|Заявка
|14
|3
|4
|7
|12 - 22
|13
|19.
|Уэска
|Заявка
|13
|2
|5
|6
|12 - 18
|11
|20.
|Эйбар
|1:2 Заявка
|14
|1
|6
|7
|8 - 16
|9
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Атлетико М
|Заявка
|13
|9
|3
|1
|21 - 9
|30
|2.
|Реал Мадрид
|Заявка
|14
|8
|5
|1
|23 - 13
|29
|3.
|Барселона
|Заявка
|13
|9
|1
|3
|25 - 9
|28
|4.
|Севилья
|Заявка
|13
|7
|2
|4
|16 - 11
|23
|5.
|Реал Сосьедад
|Заявка
|14
|6
|4
|4
|20 - 12
|22
|6.
|Бетис
|Заявка
|13
|6
|1
|6
|17 - 23
|19
|7.
|Вильярреал
|2:1 Заявка
|14
|4
|7
|3
|18 - 16
|19
|8.
|Кадис
|Заявка
|13
|4
|4
|5
|11 - 20
|16
|9.
|Эйбар
|1:2 Заявка
|13
|3
|4
|6
|13 - 15
|13
|10.
|Леванте
|Заявка
|13
|3
|4
|6
|15 - 18
|13
|11.
|Осасуна
|Заявка
|13
|3
|4
|6
|10 - 16
|13
|12.
|Вальядолид
|Заявка
|14
|2
|7
|5
|11 - 16
|13
|13.
|Сельта
|Заявка
|14
|2
|7
|5
|15 - 21
|13
|14.
|Атлетик Б
|Заявка
|14
|2
|5
|7
|15 - 19
|11
|15.
|Валенсия
|Заявка
|14
|2
|4
|8
|12 - 22
|10
|16.
|Эльче
|Заявка
|13
|2
|3
|8
|11 - 21
|9
|17.
|Алавес
|Заявка
|13
|2
|3
|8
|12 - 26
|9
|18.
|Хетафе
|Заявка
|13
|2
|3
|8
|9 - 23
|9
|19.
|Гранада
|Заявка
|13
|2
|3
|8
|13 - 28
|9
|20.
|Уэска
|Заявка
|13
|1
|6
|6
|13 - 22
|9
- — Лига чемпионов (Групповой этап)
- — Лига Европы (Групповой этап)
- — Лига конференций УЕФА (Квалификация)
- — Вылет в Сегунду
Победитель
Самый высокий коэффициент на матч «Гранада» – «Реал Сосьедад» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Гранада» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Реал Сосьедад» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Гранада» – «Реал Сосьедад», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров
Тотал
Прогнозы на матч Гранада 1:0 Реал Сосьедад
Исход игры
Гранада
13.1% (19)
Ничья
19.3% (28)
Реал Сосьедад
67.6% (98)
Тотал 2.5
Больше
55.24% (79)
Меньше
44.76% (64)
Обе команды забьют
Да
73.43% (105)
Нет
26.57% (38)
Популярный счёт
1:2 Реал Сосьедад
46.2% (67)
1:1 Ничья
17.9% (26)
0:1 Реал Сосьедад
16.6% (24)
1:0 Гранада
5.5% (8)
2:1 Гранада
5.5% (8)
0:2 Реал Сосьедад
2.8% (4)
2:2 Ничья
1.4% (2)
2:0 Гранада
1.4% (2)
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