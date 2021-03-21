Хетафе
1:1
Конец матча
Стадион: Колизеум Альфонсо Перес
Эльче
0:1
20' ГолМилья Пере
25' Желтая карточкаАрамбарри Мауро
37' Желтая карточкаМарконе Иван
43' Undefined phrase: football_event_Кальво Даниэль
45' Желтая карточкаШакла Софьян
45' Желтая карточкаБое Лукас
55' Желтая карточкаКальво Даниэль
1:1
60' ГолУнал Энес
63' Желтая карточкаМилья Пере
66' Желтая карточкаКаррильо Гидо
68' Желтая карточкаФидель Чавес
84' Желтая карточкаВерду Гонсало
1:1
84' Не забитый пенальтиАнхель Луис
90' Желтая карточкаТимор Давид
13
Сория
Давид
21
Шакла
Софьян
10
Унал
Энес
13
Бадия
Эдгар
25
Мохика
Хоан
11
Моренте
Тете
10
Милья
Пере
16
Фидель
Чавес
- Основной состав
-
13 Сория ДавидВратарь
- Защитник
- Защитник
-
21 Шакла СофьянЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Унал ЭнесНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
24 Тимор ДавидПолузащитник
-
19 Поведа ДариоНападающий
- Нападающий
-
39 Ньянг МаморНападающий
-
Главный тренер: Бордалас Пепе
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Дисквалифицирован
- Дисквалифицирован
- Дисквалифицирован
- Основной состав
-
13 Бадия ЭдгарВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
25 Мохика ХоанЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Моренте ТетеПолузащитник
-
10 Милья ПереПолузащитник
-
16 Фидель ЧавесПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
45 Андреу ЛлуисВратарь
-
24 ХосемаЗащитник
- Защитник
-
23 СифуЗащитник
-
15 Луисми ЛуисПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
20 Пьятти ПаблоПолузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Эскриба Фран
- Травмы и дисквалификации
- Под вопросом
- Под вопросом
Ход матча
20'
0:1
25'
37'
43'
45'
45'
55'
60'
1:1
63'
66'
68'
84'
84'
1:1
90'
Статистика матча
-
1 Голы 1
-
4 Удары по воротам 3
-
6 Удары в створ 2
-
4 Угловые 8
-
0 Офсайды 2
-
16 Нарушения правил 20
-
3 Жёлтые карточки 7
-
0 Красные карточки 0
-
4 Замены 2
-
48 Владение мячом, % 52
Владение мячом
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Мата Хайме
|5 (1)
|0.18
|2.
|Анхель Луис
|5 (1)
|0.18
|3.
|Кукурелья Марк
|3
|0.11
|4.
|Арамбарри Мауро
|3
|0.11
|5.
|Эрнандес Хуан
|2
|0.07
|6.
|Унал Энес
|1
|0.04
|7.
|Аленья Карлес
|1
|0.04
|8.
|Дамиан Суарес
|1
|0.04
|9.
|Максимович Неманья
|1
|0.04
|10.
|Ньом Аллан
|0
|0
|11.
|Портильо Франсиско
|0
|0
|12.
|Кубо Такефуса
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Бое Лукас
|5
|0.18
|2.
|Фидель Чавес
|4 (2)
|0.14
|3.
|Фернандес Хосан
|4
|0.14
|4.
|Каррильо Гидо
|3
|0.11
|5.
|Моренте Тете
|2
|0.07
|6.
|Милья Пере
|2
|0.07
|7.
|Гутьеррес Хосе
|2
|0.07
|8.
|Кальво Даниэль
|2
|0.07
|9.
|Ригони Эмилиано
|1
|0.04
|10.
|Барраган Антонио
|0
|0
|11.
|Верду Гонсало
|0
|0
|12.
|Хосема
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Дамиан Суарес
|10
|1
|2.
|Ньом Аллан
|9
|1
|3.
|Дьене Даконам
|7
|2
|4.
|Мата Хайме
|8
|1
|5.
|Арамбарри Мауро
|8
|0
|6.
|Кабако Эрик
|8
|0
|7.
|Кукурелья Марк
|6
|0
|8.
|Оливера Матиас
|5
|0
|9.
|Тимор Давид
|4
|0
|10.
|Эрнандес Хуан
|4
|0
|11.
|Шакла Софьян
|4
|0
|12.
|Чема Родригес
|2
|1
|13.
|Этчейта Хавьер
|3
|0
|14.
|Унал Энес
|3
|0
|15.
|Максимович Неманья
|3
|0
|16.
|Анхель Луис
|3
|0
|17.
|Яньес Рубен
|2
|0
|18.
|Сория Давид
|1
|0
|19.
|Портильо Франсиско
|1
|0
|20.
|Аленья Карлес
|1
|0
|21.
|Кубо Такефуса
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Марконе Иван
|8
|1
|2.
|Верду Гонсало
|8
|0
|3.
|Бое Лукас
|6
|1
|4.
|Барраган Антонио
|6
|0
|5.
|Моренте Тете
|5
|0
|6.
|Фидель Чавес
|4
|0
|7.
|Милья Пере
|4
|0
|8.
|Ригони Эмилиано
|4
|0
|9.
|Диего Гонсалес VII
|4
|0
|10.
|Каррильо Гидо
|3
|0
|11.
|Хосема
|3
|0
|12.
|Гутьеррес Хосе
|2
|0
|13.
|Кальво Даниэль
|2
|0
|14.
|Санчес-Миньо Хуан
|2
|0
|15.
|Мохика Хоан
|2
|0
|16.
|Мфулу Оменуке
|2
|0
|17.
|Фернандес Хосан
|2
|0
|18.
|Нино Хуан
|1
|0
|19.
|Родригес Виктор II
|1
|0
|20.
|Сифу
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Хетафе
|13.64% (3)
|4.55% (1)
|27.27% (6)
|18.18% (4)
|13.64% (3)
|22.73% (5)
|Эльче
|12% (3)
|8% (2)
|28% (7)
|20% (5)
|20% (5)
|12% (3)
Предыдущие игры
Хетафе Последние 20 матчей: +5 =4 -11Хетафе 0:0 Атлетико М Вальядолид 2:1 Хетафе Хетафе 3:0 Валенсия Бетис 1:0 Хетафе
Хетафе 0:1 Реал Сосьедад Реал Мадрид 2:0 Хетафе Севилья 3:0 Хетафе Хетафе 0:0 Алавес Атлетик Б 5:1 Хетафе Хетафе 1:0 Уэска Эльче 1:3 Хетафе Кордова 1:0 Хетафе Хетафе 0:1 Вальядолид Атлетико М 1:0 Хетафе Хетафе 1:1 Сельта Кадис 0:2 Хетафе Анаитасуна 1:2 Хетафе Хетафе 0:1 Севилья Леванте 3:0 Хетафе Хетафе 1:1 Атлетик Б
Эльче Последние 20 матчей: +4 =4 -12Севилья 2:0 Эльче Реал Мадрид 2:1 Эльче Эльче 2:1 Севилья Гранада 2:1 Эльче
Барселона 3:0 Эльче Эльче 1:0 Эйбар Сельта 3:1 Эльче Эльче 2:2 Вильярреал Валенсия 1:0 Эльче Эльче 0:2 Барселона Вальядолид 2:2 Эльче Райо Вальекано 2:0 Эльче Эльче 1:3 Хетафе Ла-Нусия 0:1 Эльче Атлетик Б 1:0 Эльче Эльче 1:1 Реал Мадрид Эльче 2:2 Осасуна Атлетико М 3:1 Эльче Буноль 1:2 Эльче Эльче 0:1 Гранада
Последние игры между собой
Хетафе: победы: 3, ничьи: 3, поражения: 1
Эльче: победы: 1, ничьи: 3, поражения: 3
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Атлетико М
|Заявка
|28
|20
|6
|2
|51 - 18
|66
|2.
|Барселона
|Заявка
|28
|19
|5
|4
|67 - 24
|62
|3.
|Реал Мадрид
|Заявка
|28
|18
|6
|4
|49 - 23
|60
|4.
|Севилья
|Заявка
|28
|17
|4
|7
|39 - 21
|55
|5.
|Бетис
|Заявка
|28
|14
|3
|11
|38 - 41
|45
|6.
|Реал Сосьедад
|Заявка
|28
|12
|9
|7
|44 - 28
|45
|7.
|Вильярреал
|Заявка
|28
|10
|13
|5
|39 - 31
|43
|8.
|Гранада
|Заявка
|28
|10
|6
|12
|34 - 46
|36
|9.
|Атлетик Б
|Заявка
|28
|9
|8
|11
|38 - 32
|35
|10.
|Леванте
|Заявка
|28
|8
|11
|9
|36 - 37
|35
|11.
|Сельта
|Заявка
|28
|8
|10
|10
|35 - 43
|34
|12.
|Валенсия
|Заявка
|28
|8
|9
|11
|34 - 38
|33
|13.
|Осасуна
|Заявка
|28
|7
|9
|12
|23 - 35
|30
|14.
|Хетафе
|Заявка
|28
|7
|8
|13
|22 - 33
|29
|15.
|Кадис
|Заявка
|28
|7
|8
|13
|24 - 44
|29
|16.
|Вальядолид
|Заявка
|28
|5
|12
|11
|26 - 38
|27
|17.
|Эльче
|Заявка
|28
|5
|10
|13
|25 - 42
|25
|18.
|Алавес
|Заявка
|28
|5
|8
|15
|23 - 44
|23
|19.
|Эйбар
|Заявка
|28
|4
|11
|13
|22 - 33
|23
|20.
|Уэска
|Заявка
|28
|3
|12
|13
|26 - 44
|21
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Атлетико М
|Заявка
|15
|11
|3
|1
|30 - 9
|36
|2.
|Севилья
|Заявка
|14
|10
|1
|3
|22 - 9
|31
|3.
|Барселона
|Заявка
|14
|9
|4
|1
|36 - 14
|31
|4.
|Реал Мадрид
|Заявка
|13
|9
|1
|3
|23 - 9
|28
|5.
|Гранада
|Заявка
|14
|8
|3
|3
|20 - 16
|27
|6.
|Бетис
|Заявка
|14
|8
|2
|4
|21 - 17
|26
|7.
|Атлетик Б
|Заявка
|14
|7
|3
|4
|23 - 13
|24
|8.
|Вильярреал
|Заявка
|14
|6
|6
|2
|20 - 15
|24
|9.
|Реал Сосьедад
|Заявка
|14
|6
|5
|3
|24 - 16
|23
|10.
|Валенсия
|Заявка
|14
|6
|5
|3
|22 - 16
|23
|11.
|Леванте
|Заявка
|14
|5
|7
|2
|21 - 17
|22
|12.
|Сельта
|Заявка
|14
|6
|3
|5
|20 - 22
|21
|13.
|Хетафе
|Заявка
|15
|5
|5
|5
|13 - 10
|20
|14.
|Осасуна
|Заявка
|14
|4
|4
|6
|13 - 19
|16
|15.
|Эльче
|Заявка
|13
|3
|6
|4
|13 - 18
|15
|16.
|Алавес
|Заявка
|14
|3
|5
|6
|11 - 17
|14
|17.
|Вальядолид
|Заявка
|14
|3
|5
|6
|15 - 22
|14
|18.
|Кадис
|Заявка
|14
|3
|4
|7
|12 - 22
|13
|19.
|Уэска
|Заявка
|14
|2
|6
|6
|12 - 18
|12
|20.
|Эйбар
|Заявка
|14
|1
|6
|7
|8 - 17
|9
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Реал Мадрид
|Заявка
|15
|9
|5
|1
|26 - 14
|32
|2.
|Барселона
|Заявка
|14
|10
|1
|3
|31 - 10
|31
|3.
|Атлетико М
|Заявка
|13
|9
|3
|1
|21 - 9
|30
|4.
|Севилья
|Заявка
|14
|7
|3
|4
|17 - 12
|24
|5.
|Реал Сосьедад
|Заявка
|14
|6
|4
|4
|20 - 12
|22
|6.
|Бетис
|Заявка
|14
|6
|1
|7
|17 - 24
|19
|7.
|Вильярреал
|Заявка
|14
|4
|7
|3
|19 - 16
|19
|8.
|Кадис
|Заявка
|14
|4
|4
|6
|12 - 22
|16
|9.
|Эйбар
|Заявка
|14
|3
|5
|6
|14 - 16
|14
|10.
|Осасуна
|Заявка
|14
|3
|5
|6
|10 - 16
|14
|11.
|Леванте
|Заявка
|14
|3
|4
|7
|15 - 20
|13
|12.
|Вальядолид
|Заявка
|14
|2
|7
|5
|11 - 16
|13
|13.
|Сельта
|Заявка
|14
|2
|7
|5
|15 - 21
|13
|14.
|Атлетик Б
|Заявка
|14
|2
|5
|7
|15 - 19
|11
|15.
|Валенсия
|Заявка
|14
|2
|4
|8
|12 - 22
|10
|16.
|Эльче
|Заявка
|15
|2
|4
|9
|12 - 24
|10
|17.
|Хетафе
|Заявка
|13
|2
|3
|8
|9 - 23
|9
|18.
|Алавес
|Заявка
|14
|2
|3
|9
|12 - 27
|9
|19.
|Гранада
|Заявка
|14
|2
|3
|9
|14 - 30
|9
|20.
|Уэска
|Заявка
|14
|1
|6
|7
|14 - 26
|9
- — Лига чемпионов (Групповой этап)
- — Лига Европы (Групповой этап)
- — Лига конференций УЕФА (Квалификация)
- — Вылет в Сегунду
Победитель
Самый высокий коэффициент на матч «Хетафе» – «Эльче» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Хетафе» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Эльче» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Хетафе» – «Эльче», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров
Тотал
Прогнозы на матч Хетафе 1:1 Эльче
Исход игры
Хетафе
90.6% (135)
Ничья
8.1% (12)
Эльче
1.3% (2)
Тотал 2.5
Больше
27.89% (41)
Меньше
72.11% (106)
Обе команды забьют
Да
29.25% (43)
Нет
70.75% (104)
Популярный счёт
1:0 Хетафе
50.3% (75)
2:1 Хетафе
24.2% (36)
2:0 Хетафе
14.1% (21)
0:0 Ничья
3.4% (5)
1:1 Ничья
2% (3)
0:1 Эльче
1.3% (2)
2:2 Ничья
1.3% (2)
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