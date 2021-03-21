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  3. Испания
Хетафе
1:1
Конец матча

Стадион:
Эльче
0'
0:1
20' Гол
Милья Пере
25' Желтая карточка
Арамбарри Мауро
37' Желтая карточка
Марконе Иван
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Кальво Даниэль
45' Желтая карточка
Шакла Софьян
45' Желтая карточка
Бое Лукас
55' Желтая карточка
Кальво Даниэль
1:1
60' Гол
Унал Энес
63' Желтая карточка
Милья Пере
66' Желтая карточка
Каррильо Гидо
68' Желтая карточка
Фидель Чавес
84' Желтая карточка
Верду Гонсало
1:1
84' Не забитый пенальти
Анхель Луис
90' Желтая карточка
Тимор Давид
90'+9
13
Сория
Давид
29
Иглесиас
Хуан
2
Дьене
Даконам
21
Шакла
Софьян
17
Оливера
Матиас
20
Максимович
Неманья
18
Арамбарри
Мауро
5
Кубо
Такефуса
11
Аленья
Карлес
15
Кукурелья
Марк
10
Унал
Энес
13
Бадия
Эдгар
18
Паласиос
Элибельтон
5
Верду
Гонсало
12
Кальво
Даниэль
25
Мохика
Хоан
14
Гутьеррес
Хосе
4
Марконе
Иван
11
Моренте
Тете
10
Милья
Пере
16
Фидель
Чавес
9
Бое
Лукас
Хетафе
4-2-3-1
Эльче
4-2-3-1

Ход матча

20'
0:1
Милья Пере
(Верду Гонсало)
25'
Арамбарри Мауро
 
37'
 
Марконе Иван
43'
 
Кальво Даниэль
45'
Шакла Софьян
 
45'
 
Бое Лукас
49'
Анхель Луис
Максимович Неманья
 
55'
 
Кальво Даниэль
60'
Унал Энес
(Кубо Такефуса)
1:1
63'
 
Милья Пере
64'
 
Каррильо Гидо
Милья Пере
66'
 
Каррильо Гидо
68'
 
Фидель Чавес
72'
Портильо Франсиско
Кубо Такефуса
 
77'
 
Пьятти Пабло
Моренте Тете
84'
 
Верду Гонсало
84'
Анхель Луис
1:1
86'
Тимор Давид
Аленья Карлес
 
86'
Поведа Дарио
Унал Энес
 
90'
Тимор Давид
 

Статистика матча

  • 1 Голы 1
  • 4 Удары по воротам 3
  • 6 Удары в створ 2
  • 4 Угловые 8
  • 0 Офсайды 2
  • 16 Нарушения правил 20
  • 3 Жёлтые карточки 7
  • 0 Красные карточки 0
  • 4 Замены 2
  • 48 Владение мячом, % 52

Владение мячом

Бомбардиры внутри турнира

Хетафе
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Мата Хайме 5 (1) 0.18
2. Анхель Луис 5 (1) 0.18
3. Кукурелья Марк 3 0.11
4. Арамбарри Мауро 3 0.11
5. Эрнандес Хуан 2 0.07
6. Унал Энес 1 0.04
7. Аленья Карлес 1 0.04
8. Дамиан Суарес 1 0.04
9. Максимович Неманья 1 0.04
10. Ньом Аллан 0 0
11. Портильо Франсиско 0 0
12. Кубо Такефуса 0 0
Эльче
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Бое Лукас 5 0.18
2. Фидель Чавес 4 (2) 0.14
3. Фернандес Хосан 4 0.14
4. Каррильо Гидо 3 0.11
5. Моренте Тете 2 0.07
6. Милья Пере 2 0.07
7. Гутьеррес Хосе 2 0.07
8. Кальво Даниэль 2 0.07
9. Ригони Эмилиано 1 0.04
10. Барраган Антонио 0 0
11. Верду Гонсало 0 0
12. Хосема 0 0

Карточки

Хетафе
# Игрок      
1. Дамиан Суарес 10 1
2. Ньом Аллан 9 1
3. Дьене Даконам 7 2
4. Мата Хайме 8 1
5. Арамбарри Мауро 8 0
6. Кабако Эрик 8 0
7. Кукурелья Марк 6 0
8. Оливера Матиас 5 0
9. Тимор Давид 4 0
10. Эрнандес Хуан 4 0
11. Шакла Софьян 4 0
12. Чема Родригес 2 1
13. Этчейта Хавьер 3 0
14. Унал Энес 3 0
15. Максимович Неманья 3 0
16. Анхель Луис 3 0
17. Яньес Рубен 2 0
18. Сория Давид 1 0
19. Портильо Франсиско 1 0
20. Аленья Карлес 1 0
21. Кубо Такефуса 1 0
Эльче
# Игрок      
1. Марконе Иван 8 1
2. Верду Гонсало 8 0
3. Бое Лукас 6 1
4. Барраган Антонио 6 0
5. Моренте Тете 5 0
6. Фидель Чавес 4 0
7. Милья Пере 4 0
8. Ригони Эмилиано 4 0
9. Диего Гонсалес VII 4 0
10. Каррильо Гидо 3 0
11. Хосема 3 0
12. Гутьеррес Хосе 2 0
13. Кальво Даниэль 2 0
14. Санчес-Миньо Хуан 2 0
15. Мохика Хоан 2 0
16. Мфулу Оменуке 2 0
17. Фернандес Хосан 2 0
18. Нино Хуан 1 0
19. Родригес Виктор II 1 0
20. Сифу 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Хетафе 13.64% (3) 4.55% (1) 27.27% (6) 18.18% (4) 13.64% (3) 22.73% (5)
 Эльче 12% (3) 8% (2) 28% (7) 20% (5) 20% (5) 12% (3)

Предыдущие игры

Хетафе Последние 20 матчей: +5 =4 -11
Хетафе 0:0 Атлетико М Вальядолид 2:1 Хетафе Хетафе 3:0 Валенсия Бетис 1:0 Хетафе
Хетафе 0:1 Реал Сосьедад Реал Мадрид 2:0 Хетафе Севилья 3:0 Хетафе Хетафе 0:0 Алавес Атлетик Б 5:1 Хетафе Хетафе 1:0 Уэска Эльче 1:3 Хетафе Кордова 1:0 Хетафе Хетафе 0:1 Вальядолид Атлетико М 1:0 Хетафе Хетафе 1:1 Сельта Кадис 0:2 Хетафе Анаитасуна 1:2 Хетафе Хетафе 0:1 Севилья Леванте 3:0 Хетафе Хетафе 1:1 Атлетик Б
Эльче Последние 20 матчей: +4 =4 -12
Севилья 2:0 Эльче Реал Мадрид 2:1 Эльче Эльче 2:1 Севилья Гранада 2:1 Эльче
Барселона 3:0 Эльче Эльче 1:0 Эйбар Сельта 3:1 Эльче Эльче 2:2 Вильярреал Валенсия 1:0 Эльче Эльче 0:2 Барселона Вальядолид 2:2 Эльче Райо Вальекано 2:0 Эльче Эльче 1:3 Хетафе Ла-Нусия 0:1 Эльче Атлетик Б 1:0 Эльче Эльче 1:1 Реал Мадрид Эльче 2:2 Осасуна Атлетико М 3:1 Эльче Буноль 1:2 Эльче Эльче 0:1 Гранада

Последние игры между собой

Хетафе: победы: 3, ничьи: 3, поражения: 1
Эльче: победы: 1, ничьи: 3, поражения: 3
Эльче 1:3 Хетафе Ла Лига Хетафе 2:0 Эльче Сегунда Эльче 2:2 Хетафе Сегунда Эльче 0:1 Хетафе Примера
Хетафе 0:0 Эльче Примера Эльче 1:0 Хетафе Примера Хетафе 1:1 Эльче Примера
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Атлетико М Заявка 28 20 6 2 51 - 18 66
2. Барселона Заявка 28 19 5 4 67 - 24 62
3. Реал Мадрид Заявка 28 18 6 4 49 - 23 60
4. Севилья Заявка 28 17 4 7 39 - 21 55
5. Бетис Заявка 28 14 3 11 38 - 41 45
6. Реал Сосьедад Заявка 28 12 9 7 44 - 28 45
7. Вильярреал Заявка 28 10 13 5 39 - 31 43
8. Гранада Заявка 28 10 6 12 34 - 46 36
9. Атлетик Б Заявка 28 9 8 11 38 - 32 35
10. Леванте Заявка 28 8 11 9 36 - 37 35
11. Сельта Заявка 28 8 10 10 35 - 43 34
12. Валенсия Заявка 28 8 9 11 34 - 38 33
13. Осасуна Заявка 28 7 9 12 23 - 35 30
14. Хетафе Заявка 28 7 8 13 22 - 33 29
15. Кадис Заявка 28 7 8 13 24 - 44 29
16. Вальядолид Заявка 28 5 12 11 26 - 38 27
17. Эльче Заявка 28 5 10 13 25 - 42 25
18. Алавес Заявка 28 5 8 15 23 - 44 23
19. Эйбар Заявка 28 4 11 13 22 - 33 23
20. Уэска Заявка 28 3 12 13 26 - 44 21
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Атлетико М Заявка 15 11 3 1 30 - 9 36
2. Севилья Заявка 14 10 1 3 22 - 9 31
3. Барселона Заявка 14 9 4 1 36 - 14 31
4. Реал Мадрид Заявка 13 9 1 3 23 - 9 28
5. Гранада Заявка 14 8 3 3 20 - 16 27
6. Бетис Заявка 14 8 2 4 21 - 17 26
7. Атлетик Б Заявка 14 7 3 4 23 - 13 24
8. Вильярреал Заявка 14 6 6 2 20 - 15 24
9. Реал Сосьедад Заявка 14 6 5 3 24 - 16 23
10. Валенсия Заявка 14 6 5 3 22 - 16 23
11. Леванте Заявка 14 5 7 2 21 - 17 22
12. Сельта Заявка 14 6 3 5 20 - 22 21
13. Хетафе Заявка 15 5 5 5 13 - 10 20
14. Осасуна Заявка 14 4 4 6 13 - 19 16
15. Эльче Заявка 13 3 6 4 13 - 18 15
16. Алавес Заявка 14 3 5 6 11 - 17 14
17. Вальядолид Заявка 14 3 5 6 15 - 22 14
18. Кадис Заявка 14 3 4 7 12 - 22 13
19. Уэска Заявка 14 2 6 6 12 - 18 12
20. Эйбар Заявка 14 1 6 7 8 - 17 9
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Реал Мадрид Заявка 15 9 5 1 26 - 14 32
2. Барселона Заявка 14 10 1 3 31 - 10 31
3. Атлетико М Заявка 13 9 3 1 21 - 9 30
4. Севилья Заявка 14 7 3 4 17 - 12 24
5. Реал Сосьедад Заявка 14 6 4 4 20 - 12 22
6. Бетис Заявка 14 6 1 7 17 - 24 19
7. Вильярреал Заявка 14 4 7 3 19 - 16 19
8. Кадис Заявка 14 4 4 6 12 - 22 16
9. Эйбар Заявка 14 3 5 6 14 - 16 14
10. Осасуна Заявка 14 3 5 6 10 - 16 14
11. Леванте Заявка 14 3 4 7 15 - 20 13
12. Вальядолид Заявка 14 2 7 5 11 - 16 13
13. Сельта Заявка 14 2 7 5 15 - 21 13
14. Атлетик Б Заявка 14 2 5 7 15 - 19 11
15. Валенсия Заявка 14 2 4 8 12 - 22 10
16. Эльче Заявка 15 2 4 9 12 - 24 10
17. Хетафе Заявка 13 2 3 8 9 - 23 9
18. Алавес Заявка 14 2 3 9 12 - 27 9
19. Гранада Заявка 14 2 3 9 14 - 30 9
20. Уэска Заявка 14 1 6 7 14 - 26 9
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  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Coliseum Alfonso Perez. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы 149
Хетафе 90.6% (135)
X 8.1% (12)
Эльче 1.3% (2)
Все прогнозы
1.98 Прогноз на матч от Liveresult

Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
Бонус: 5 000 ₽ 2.00 3.12 4.64
Бонус: 5 000 ₽ 1.96 3.02 4.75
Бонус: 5 000 ₽ 12.00 1.10 17.00
  4.15 1.48 7.58

Самый высокий коэффициент на матч «Хетафе» – «Эльче» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Хетафе» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Эльче» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Хетафе» – «Эльче», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров

Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.25 3.25 3.5 3.5 3.75 3.75 4 4 4.5 4.5 5 5 5.5 5.5 6 6
4.88 1.18 2.71 1.46 1.97 1.97 1.47 2.69 1.29 3.60 1.11 6.45 1.06 8.90
5.85 1.12 4.55 1.20 2.25 1.72 1.62 2.30 1.36 3.02 1.15 4.80 1.09 5.80 1.01 10.75 1.00 11.25
4.44 1.20 3.25 1.33 2.63 1.48 1.90 1.96 2.05 1.75 1.10 6.80 1.07 4.90 1.06 8.80 1.04 17.00 1.03 17.00 0.00 20.00 0.00 21.00 0.00 25.00
5.82 1.16 2.95 1.43 3.35 1.35 2.74 1.49 2.12 1.77 1.67 2.29 1.55 2.54 1.32 3.55 1.36 3.26 1.25 4.16 1.12 7.20
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75
1.80 2.01 1.31 3.44 1.14 5.95 1.04 11.00 1.01 16.00
2.24 1.65 1.44 2.77 1.22 4.25 1.04 11.25 1.03 12.75
1.72 2.10 1.18 4.75 1.33 3.25 1.03 14.00 1.02 17.00
2.26 1.68 1.86 2.02 1.44 2.90 1.30 3.70 1.16 5.50 1.38 3.16 1.13 6.44
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5
2.20 1.67 1.49 2.62 1.22 4.24 1.08 7.90
2.77 1.44 1.75 2.08 1.37 3.10 1.11 7.20 1.07 8.50
1.72 2.06 1.33 3.10 1.09 6.70

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
2.68 1.45
1.87 1.92
Букмекер Да Нет
7.20 1.09
4.44 1.20
Букмекер Да Нет
5.50 1.15
4.80 1.14
Где смотреть матч Хетафе 1:1 Эльче онлайн

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Прогнозы на матч Хетафе 1:1 Эльче

Исход игры
Хетафе
90.6% (135)
Ничья
8.1% (12)
Эльче
1.3% (2)
Тотал 2.5
Больше
27.89% (41)
Меньше
72.11% (106)
Обе команды забьют
Да
29.25% (43)
Нет
70.75% (104)
Популярный счёт
1:0 Хетафе
50.3% (75)
2:1 Хетафе
24.2% (36)
2:0 Хетафе
14.1% (21)
0:0 Ничья
3.4% (5)
1:1 Ничья
2% (3)
0:1 Эльче
1.3% (2)
2:2 Ничья
1.3% (2)
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