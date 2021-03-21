Компанию за просмотром футбола вам составил Сергей Прокофьев. Всего доброго!

Ли Кан Ин уже минуту лежит на газоне, не может подняться после этого столкновения с Монторо.

7 компенсированная минута уже стартовала. Судья смотрит на часы.

90' Монторо грубо сыграл в атаке. С нарушением правил попытался он отобрать мяч.

90' Витает большое напряжение в воздухе. Тут уж либо "Валенсия" сейчас третий гол забьет, или "Гранада" сподобится сравнять счет. Честно говоря, ни тому, ни другому событию я сильно не удивлюсь.

90' Оборона "летучих мышей" достаточно надежна, дважды флангом пытаются гости отправить мяч в штрафную, но все напрасно.

90' Не очень простые минуты для "Валенсии", поскольку каждое из действие встречает в качестве противодействия фол со стороны игрока "Гранады".

90' Все-таки немного отошли назад хозяева, пытаясь избежать валидольной концовки. Но судя по всему, иначе быть не может.

90' 5 минут ещё играть командам.

90' ГО-О-О-О-О-О-О-ОЛ!!! 2:1!!! Сольдадо!!!

А вот и гол. Сольдадо принимает скидку от Молины, после чего вышел один на один и переиграл Силлессена.

89' Кини не попадает по воротам с 4 метров, как же так? Можно было сейчас создать интригу.

88' Вторая замена у "летучих мышей". Муса вместо Васса.

87' Макси Гомес проверил Руя Силву. Пробил он низом с линии штрафной, вратарь в красивом прыжке отвел угрозу.

86' Игра вступает в решающую фазу, а команды словно ждут друг от друга, какого-то действия, чтоб сразу же провести ответ.

85' Хороший матч проводят "летучие мыши". Даже когда они не владеют мячом, очень плотно и компактно обороняются, без паники.

84' Макси Гомес переиграл вратаря, который выбежал за пределы штрафной, после чего покатил мяч в сторону ворот, но Виктор Диаз вынес мяч с ленточки.

83' "Гранада" безуспешно продолжает поиски собственной комбинационной игры. А до конца матча остается около 10 минут.

82' И очередной неудачный заброс в штрафную "Валенсии". Никак гости не придумают чего-то интересного в атаке.

81' "Гранада" попыталась пройти к воротам соперника по правому флангу, но это всё осталось в планах, мяч уходит за боковую.

80' Последние минуты проходят в равной борьбе, однако сейчас команды чуть больше внимания уделяют обороне.

79' Первая замена в составе "Валенсии". Ли Кан Ин меняет Алехандро Санчеса.

78' Угловой у ворот "Валенсии", следует подача, но защитники легко отбиваются от этого корнера.

77' Замена у гостей. Этеки уступает место Гоналону.

76' Макси Гомес забежал в очевидный офсайд. Всё верно определил Хавьер Альберола Рохас.

75' "Гранада" во втором тайме может похвастать только несколькими неудачными забросами в штрафную.

74' "Гранада" мирится с ним, что хозяева очень активно играют. Сосредоточились они на контратаках.

73' Солер нарушает правила у штрафной соперника. Прав арбитр.

72' "Валенсия" не отходит в оборону, активно прессингуя соперника на его половине поле.

71' Габриэль Паулиста получает повреждение в борьбе за мяч. Врачи уже на поле.

70' Хозяева не желают закрываться на своей половине поля, стараясь при первой возможности бегать в контратаки. Это показывает Яспер Силлессен, помахивая рукой одноклубникам идти в нападение.

69' А Хави Грасия вообще не изменился в лице, будто, все так и планировалось. Чувствуется, победу сегодня "Валенсия" уже не упустит.

68' Кини грубо сыграл на правом фланге атаки. Жёлтая карточка.

67' ГО-О-О-О-О-О-О-ОЛ!!! 2:0!!! Алехандро Санчес!!!

Гуэдеш ушел от двух игроков "Гранады", после чего отдал пас в штрафную на Санчеса, а тот положил мяч точно в угол.

66' "Валенсия" отвоевала у соперника мяч и расположилась на чужой половине поля. Но поперечными передачами в атаку не выйдешь.

65' Да, Мачис не смог продолжить игру. Растяжение получил, плохо размялся может. Видаль вместо него теперь будет играть.

64' Мачис получает повреждение. Неужели обратную замену придется сделать наставнику гостей?

63' Ведет игру "Гранада", но как же плотно действует в обороне "Валенсия". Очень хорошо обороняются хозяева.

62' Пока через центр игры практически нет. Команды предпочитают флангами действовать.

61' Этеки нарушает правила в атаке.

60' Наконец-то Сольдадо оказался в правильном положении, выпрыгнул он выше всех в штрафной "Валенсии", только удар по центру пришёлся, там где и находился голкипер.

59' Пуэртас меняет Кенеди.

58' Атака "Гранады" завершается первым угловым во втором тайме. Подача углового получилась неудачной, игроки "летучих мышей" замысел соперника раскусили.

57' Заброс на Сольдадо завершается очередным офсайдом.

56' Игроки "Валенсии" передают мяч друг другу на чужой половине поля. Мяч оказывается то правом, то на левом фланге, но дойти до чужой штрафной пока не удается.

55' Сольдадо с нарушением правил отбирает мяч в атаке.

54' На правом фланге завязалась борьба, победителями из которой вышли гости.

53' Замен в перерыве у "Валенсии" мы не увидели. Но то, что они будут во втором тайме, сомневаться не приходится. Активно разминается группа запасных.

52' Солер нарушает правила в центральном круге.

51' Уверенно забирают игроки "Валенсии" мяч в свои ноги и начинают комбинировать в середине поля.

50' Заброс на Сольдадо завершается офсайдом.

49' Кстати, Кины нет у "Гранады" ещё, вместо него вышел Монторо.

48' Отметим, что игра в начале тайма радует. Видно, что в перерыве и те, и другие хорошенько отдохнули, получили указания больше атаковать и сейчас их выполняют. На три результата играем.

47' Вико Федерико на второй тайм у "Гранады" не вышел. Вместо него теперь играет Мачис.