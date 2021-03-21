1:0
4' ГолВасс Даниэль
33' Желтая карточкаСанчес Герман
2:0
66' ГолСанчес Алехандро
67' Желтая карточкаКини Марин
2:1
90' ГолСольдадо Роберто
90' Желтая карточкаМонторо Анхель
14
Гайя
Хосе
18
Васс
Даниэль
19
Рачич
Урош
22
Макси
Гомес
17
Кини
Марин
16
Виктор
Диаз
8
Этеки
Ян
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
14 Гайя ХосеЗащитник
-
18 Васс ДаниэльПолузащитник
- Полузащитник
-
19 Рачич УрошПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
22 Макси ГомесНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
-
15 Гильямон УгоЗащитник
-
6 ФерруЗащитник
-
20 Ли Кан ИнПолузащитник
-
30 Муса ЮнусПолузащитник
-
23 ДжейсонПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
21 Вальехо МануНападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Грасия Хави
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Под вопросом
- Основной состав
- Вратарь
-
17 Кини МаринЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
16 Виктор ДиазЗащитник
- Полузащитник
-
8 Этеки ЯнПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
18 Марин АдрианЗащитник
- Полузащитник
-
11 Мачис ДарвинПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Мартинес Диего
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Под вопросом
Ход матча
4'
1:0
33'
66'
67'
90'
90'
Статистика матча
-
2 Голы 1
-
5 Удары по воротам 7
-
9 Удары в створ 6
-
3 Угловые 4
-
3 Офсайды 5
-
11 Нарушения правил 11
-
0 Жёлтые карточки 3
-
0 Красные карточки 0
-
3 Замены 5
-
50 Владение мячом, % 50
Владение мячом
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Солер Карлос
|7 (6)
|0.25
|2.
|Вальехо Ману
|5
|0.18
|3.
|Макси Гомес
|5
|0.18
|4.
|Васс Даниэль
|3
|0.11
|5.
|Гуэдеш Гонсалу
|2
|0.07
|6.
|Гамейро Кевин
|2
|0.07
|7.
|Габриэль Паулиста
|2
|0.07
|8.
|Лато Тони
|1
|0.04
|9.
|Дьякаби Муктар
|1
|0.04
|10.
|Санчес Алехандро
|1
|0.04
|11.
|Рачич Урош
|1
|0.04
|12.
|Муса Юнус
|1
|0.04
|13.
|Гильямон Уго
|1
|0.04
|14.
|Гайя Хосе
|0
|0
|15.
|Ли Кан Ин
|0
|0
|16.
|Черышев Денис
|0
|0
|17.
|Олива Кристиан
|0
|0
|18.
|Корреа Тьерри
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Сольдадо Роберто
|6 (1)
|0.21
|2.
|Суарес Луис III
|5
|0.18
|3.
|Видаль Молина
|4
|0.14
|4.
|Кенеди Роберт
|3
|0.11
|5.
|Санчес Герман
|3
|0.11
|6.
|Эррера Янгель
|3
|0.11
|7.
|Мачис Дарвин
|2
|0.07
|8.
|Кина Домингуш
|2
|0.07
|9.
|Пуэртас Антонио
|1
|0.04
|10.
|Соро Альберто
|1
|0.04
|11.
|Милья Луис
|1
|0.04
|12.
|Монторо Анхель
|1 (1)
|0.04
|13.
|Дуарте Домингуш
|1
|0.04
|14.
|Фулкье Димитри
|0
|0
|15.
|Виктор Диаз
|0
|0
|16.
|Гоналон Максим
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Корреа Тьерри
|5
|1
|2.
|Васс Даниэль
|6
|0
|3.
|Гильямон Уго
|6
|0
|4.
|Гайя Хосе
|5
|0
|5.
|Солер Карлос
|5
|0
|6.
|Рачич Урош
|5
|0
|7.
|Макси Гомес
|5
|0
|8.
|Джейсон
|3
|1
|9.
|Гуэдеш Гонсалу
|2
|1
|10.
|Дьякаби Муктар
|2
|1
|11.
|Габриэль Паулиста
|3
|0
|12.
|Лато Тони
|2
|0
|13.
|Черышев Денис
|2
|0
|14.
|Мангала Эльяким
|1
|0
|15.
|Кондогбия Жоффрей
|1
|0
|16.
|Хауме Доменек
|1
|0
|17.
|Вальехо Ману
|1
|0
|18.
|Санчес Алехандро
|1
|0
|19.
|Ли Кан Ин
|1
|0
|20.
|Эскьердо Висенте
|1
|0
|21.
|Муса Юнус
|1
|0
|22.
|Молина Гиллем
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Санчес Герман
|9
|1
|2.
|Гоналон Максим
|6
|1
|3.
|Фулкье Димитри
|7
|0
|4.
|Эррера Янгель
|7
|0
|5.
|Дуарте Домингуш
|4
|1
|6.
|Сольдадо Роберто
|4
|0
|7.
|Монторо Анхель
|4
|0
|8.
|Пуэртас Антонио
|4
|0
|9.
|Суарес Луис III
|4
|0
|10.
|Вальехо Хесус
|1
|1
|11.
|Кенеди Роберт
|2
|0
|12.
|Виктор Диаз
|2
|0
|13.
|Перес Неуэн
|2
|0
|14.
|Этеки Ян
|0
|1
|15.
|Видаль Молина
|1
|0
|16.
|Мачис Дарвин
|1
|0
|17.
|Вико Федерико
|1
|0
|18.
|Кини Марин
|1
|0
|19.
|Силва Руи
|1
|0
|20.
|Милья Луис
|1
|0
|21.
|Нева Карлос
|1
|0
|22.
|Барсия Серхио
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Валенсия
|9.38% (3)
|12.5% (4)
|15.63% (5)
|6.25% (2)
|25% (8)
|31.25% (10)
|Гранада
|12.12% (4)
|15.15% (5)
|18.18% (6)
|15.15% (5)
|9.09% (3)
|30.3% (10)
Предыдущие игры
Валенсия Последние 20 матчей: +7 =6 -7Леванте 1:0 Валенсия Валенсия 2:1 Вильярреал Хетафе 3:0 Валенсия Валенсия 2:0 Сельта
Реал Мадрид 2:0 Валенсия Атлетик Б 1:1 Валенсия Валенсия 1:0 Эльче Севилья 3:0 Валенсия Атлетико М 3:1 Валенсия Валенсия 1:1 Осасуна Алькоркон 0:2 Валенсия Вальядолид 0:1 Валенсия Еклано 1:4 Валенсия Валенсия 1:1 Кадис Гранада 2:1 Валенсия Валенсия 0:1 Севилья Барселона 2:2 Валенсия Террасса 2:4 Валенсия Валенсия 2:2 Атлетик Б Эйбар 0:0 Валенсия
Гранада Последние 20 матчей: +8 =3 -9Мольде 2:1 Гранада Гранада 1:0 Реал Сосьедад Гранада 2:0 Мольде Атлетик Б 2:1 Гранада
Гранада 2:1 Эльче Наполи 2:1 Гранада Уэска 3:2 Гранада Гранада 2:0 Наполи Гранада 1:2 Атлетико М Леванте 2:2 Гранада Гранада 3:5 Барселона Гранада 0:0 Сельта Навалкарнеро 0:6 Гранада Осасуна 3:1 Гранада Вильярреал 2:2 Гранада Малага 1:2 Гранада Гранада 2:0 Осасуна Гранада 0:4 Барселона Леонеса 1:2 Гранада Эйбар 2:0 Гранада
Последние игры между собой
Валенсия: победы: 13, ничьи: 3, поражения: 2
Гранада: победы: 2, ничьи: 3, поражения: 13
Гранада 1:3 Валенсия Примера Валенсия 1:1 Гранада Примера Гранада 1:2 Валенсия Примера Гранада 0:3 Валенсия Кубок Короля Валенсия 4:0 Гранада Кубок Короля Валенсия 1:0 Гранада Примера Валенсия 4:0 Гранада Примера Гранада 1:1 Валенсия Примера Валенсия 2:1 Гранада Примера Гранада 0:1 Валенсия Примера Валенсия 1:0 Гранада Примера Гранада 1:2 Валенсия Примера Гранада 0:1 Валенсия Примера Валенсия 1:0 Гранада Примера
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Атлетико М
|Заявка
|28
|20
|6
|2
|51 - 18
|66
|2.
|Барселона
|Заявка
|28
|19
|5
|4
|67 - 24
|62
|3.
|Реал Мадрид
|Заявка
|28
|18
|6
|4
|49 - 23
|60
|4.
|Севилья
|Заявка
|28
|17
|4
|7
|39 - 21
|55
|5.
|Бетис
|Заявка
|28
|14
|3
|11
|38 - 41
|45
|6.
|Реал Сосьедад
|Заявка
|28
|12
|9
|7
|44 - 28
|45
|7.
|Вильярреал
|Заявка
|28
|10
|13
|5
|39 - 31
|43
|8.
|Гранада
|Заявка
|28
|10
|6
|12
|34 - 46
|36
|9.
|Атлетик Б
|Заявка
|28
|9
|8
|11
|38 - 32
|35
|10.
|Леванте
|Заявка
|28
|8
|11
|9
|36 - 37
|35
|11.
|Сельта
|Заявка
|28
|8
|10
|10
|35 - 43
|34
|12.
|Валенсия
|Заявка
|28
|8
|9
|11
|34 - 38
|33
|13.
|Осасуна
|Заявка
|28
|7
|9
|12
|23 - 35
|30
|14.
|Хетафе
|Заявка
|28
|7
|8
|13
|22 - 33
|29
|15.
|Кадис
|Заявка
|28
|7
|8
|13
|24 - 44
|29
|16.
|Вальядолид
|Заявка
|28
|5
|12
|11
|26 - 38
|27
|17.
|Эльче
|Заявка
|28
|5
|10
|13
|25 - 42
|25
|18.
|Алавес
|Заявка
|28
|5
|8
|15
|23 - 44
|23
|19.
|Эйбар
|Заявка
|28
|4
|11
|13
|22 - 33
|23
|20.
|Уэска
|Заявка
|28
|3
|12
|13
|26 - 44
|21
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Атлетико М
|Заявка
|15
|11
|3
|1
|30 - 9
|36
|2.
|Севилья
|Заявка
|14
|10
|1
|3
|22 - 9
|31
|3.
|Барселона
|Заявка
|14
|9
|4
|1
|36 - 14
|31
|4.
|Реал Мадрид
|Заявка
|13
|9
|1
|3
|23 - 9
|28
|5.
|Гранада
|Заявка
|14
|8
|3
|3
|20 - 16
|27
|6.
|Бетис
|Заявка
|14
|8
|2
|4
|21 - 17
|26
|7.
|Атлетик Б
|Заявка
|14
|7
|3
|4
|23 - 13
|24
|8.
|Вильярреал
|Заявка
|14
|6
|6
|2
|20 - 15
|24
|9.
|Реал Сосьедад
|Заявка
|14
|6
|5
|3
|24 - 16
|23
|10.
|Валенсия
|Заявка
|14
|6
|5
|3
|22 - 16
|23
|11.
|Леванте
|Заявка
|14
|5
|7
|2
|21 - 17
|22
|12.
|Сельта
|Заявка
|14
|6
|3
|5
|20 - 22
|21
|13.
|Хетафе
|Заявка
|15
|5
|5
|5
|13 - 10
|20
|14.
|Осасуна
|Заявка
|14
|4
|4
|6
|13 - 19
|16
|15.
|Эльче
|Заявка
|13
|3
|6
|4
|13 - 18
|15
|16.
|Алавес
|Заявка
|14
|3
|5
|6
|11 - 17
|14
|17.
|Вальядолид
|Заявка
|14
|3
|5
|6
|15 - 22
|14
|18.
|Кадис
|Заявка
|14
|3
|4
|7
|12 - 22
|13
|19.
|Уэска
|Заявка
|14
|2
|6
|6
|12 - 18
|12
|20.
|Эйбар
|Заявка
|14
|1
|6
|7
|8 - 17
|9
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Реал Мадрид
|Заявка
|15
|9
|5
|1
|26 - 14
|32
|2.
|Барселона
|Заявка
|14
|10
|1
|3
|31 - 10
|31
|3.
|Атлетико М
|Заявка
|13
|9
|3
|1
|21 - 9
|30
|4.
|Севилья
|Заявка
|14
|7
|3
|4
|17 - 12
|24
|5.
|Реал Сосьедад
|Заявка
|14
|6
|4
|4
|20 - 12
|22
|6.
|Бетис
|Заявка
|14
|6
|1
|7
|17 - 24
|19
|7.
|Вильярреал
|Заявка
|14
|4
|7
|3
|19 - 16
|19
|8.
|Кадис
|Заявка
|14
|4
|4
|6
|12 - 22
|16
|9.
|Эйбар
|Заявка
|14
|3
|5
|6
|14 - 16
|14
|10.
|Осасуна
|Заявка
|14
|3
|5
|6
|10 - 16
|14
|11.
|Леванте
|Заявка
|14
|3
|4
|7
|15 - 20
|13
|12.
|Вальядолид
|Заявка
|14
|2
|7
|5
|11 - 16
|13
|13.
|Сельта
|Заявка
|14
|2
|7
|5
|15 - 21
|13
|14.
|Атлетик Б
|Заявка
|14
|2
|5
|7
|15 - 19
|11
|15.
|Валенсия
|Заявка
|14
|2
|4
|8
|12 - 22
|10
|16.
|Эльче
|Заявка
|15
|2
|4
|9
|12 - 24
|10
|17.
|Хетафе
|Заявка
|13
|2
|3
|8
|9 - 23
|9
|18.
|Алавес
|Заявка
|14
|2
|3
|9
|12 - 27
|9
|19.
|Гранада
|Заявка
|14
|2
|3
|9
|14 - 30
|9
|20.
|Уэска
|Заявка
|14
|1
|6
|7
|14 - 26
|9
- — Лига чемпионов (Групповой этап)
- — Лига Европы (Групповой этап)
- — Лига конференций УЕФА (Квалификация)
- — Вылет в Сегунду
Победитель
Самый высокий коэффициент на матч «Валенсия» – «Гранада» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Валенсия» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Гранада» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Валенсия» – «Гранада», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров
Тотал
Прогнозы на матч Валенсия 2:1 Гранада
Исход игры
Валенсия
77.2% (115)
Ничья
15.4% (23)
Гранада
7.4% (11)
Тотал 2.5
Больше
54.42% (80)
Меньше
45.58% (67)
Обе команды забьют
Да
68.71% (101)
Нет
31.29% (46)
Популярный счёт
2:1 Валенсия
49% (73)
1:0 Валенсия
18.1% (27)
1:1 Ничья
14.1% (21)
2:0 Валенсия
8.7% (13)
1:2 Гранада
3.4% (5)
0:1 Гранада
3.4% (5)
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