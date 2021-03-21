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  3. Испания
Валенсия
2:1
Конец матча

Стадион:
Гранада
0'
1:0
4' Гол
Васс Даниэль
33' Желтая карточка
Санчес Герман
2:0
66' Гол
Санчес Алехандро
67' Желтая карточка
Кини Марин
2:1
90' Гол
Сольдадо Роберто
90' Желтая карточка
Монторо Анхель
90'+8
13
Силлессен
Яспер
2
Корреа
Тьерри
12
Дьякаби
Муктар
5
Габриэль
Паулиста
14
Гайя
Хосе
18
Васс
Даниэль
8
Солер
Карлос
19
Рачич
Урош
16
Санчес
Алехандро
7
Гуэдеш
Гонсалу
22
Макси
Гомес
1
Силва
Руи
17
Кини
Марин
6
Санчес
Герман
22
Дуарте
Домингуш
16
Виктор
Диаз
21
Эррера
Янгель
8
Этеки
Ян
24
Кенеди
Роберт
12
Кина
Домингуш
14
Вико
Федерико
9
Сольдадо
Роберто
Валенсия
4-4-2
Гранада
4-2-3-1

Ход матча

4'
Васс Даниэль
(Гайя Хосе)
1:0
33'
 
Санчес Герман
46'
 
Мачис Дарвин
Кина Домингуш
46'
 
Монторо Анхель
Вико Федерико
57'
 
Пуэртас Антонио
Кенеди Роберт
64'
 
Видаль Молина
Мачис Дарвин
66'
Санчес Алехандро
(Гуэдеш Гонсалу)
2:0
67'
 
Кини Марин
76'
 
Гоналон Максим
Этеки Ян
79'
Ли Кан Ин
Санчес Алехандро
 
87'
Муса Юнус
Васс Даниэль
 
89'
Вальехо Ману
Гуэдеш Гонсалу
 
90'
2:1
Сольдадо Роберто
(Видаль Молина)
90'
 
Монторо Анхель

Статистика матча

  • 2 Голы 1
  • 5 Удары по воротам 7
  • 9 Удары в створ 6
  • 3 Угловые 4
  • 3 Офсайды 5
  • 11 Нарушения правил 11
  • 0 Жёлтые карточки 3
  • 0 Красные карточки 0
  • 3 Замены 5
  • 50 Владение мячом, % 50

Владение мячом

Бомбардиры внутри турнира

Валенсия
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Солер Карлос 7 (6) 0.25
2. Вальехо Ману 5 0.18
3. Макси Гомес 5 0.18
4. Васс Даниэль 3 0.11
5. Гуэдеш Гонсалу 2 0.07
6. Гамейро Кевин 2 0.07
7. Габриэль Паулиста 2 0.07
8. Лато Тони 1 0.04
9. Дьякаби Муктар 1 0.04
10. Санчес Алехандро 1 0.04
11. Рачич Урош 1 0.04
12. Муса Юнус 1 0.04
13. Гильямон Уго 1 0.04
14. Гайя Хосе 0 0
15. Ли Кан Ин 0 0
16. Черышев Денис 0 0
17. Олива Кристиан 0 0
18. Корреа Тьерри 0 0
Гранада
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Сольдадо Роберто 6 (1) 0.21
2. Суарес Луис III 5 0.18
3. Видаль Молина 4 0.14
4. Кенеди Роберт 3 0.11
5. Санчес Герман 3 0.11
6. Эррера Янгель 3 0.11
7. Мачис Дарвин 2 0.07
8. Кина Домингуш 2 0.07
9. Пуэртас Антонио 1 0.04
10. Соро Альберто 1 0.04
11. Милья Луис 1 0.04
12. Монторо Анхель 1 (1) 0.04
13. Дуарте Домингуш 1 0.04
14. Фулкье Димитри 0 0
15. Виктор Диаз 0 0
16. Гоналон Максим 0 0

Карточки

Валенсия
# Игрок      
1. Корреа Тьерри 5 1
2. Васс Даниэль 6 0
3. Гильямон Уго 6 0
4. Гайя Хосе 5 0
5. Солер Карлос 5 0
6. Рачич Урош 5 0
7. Макси Гомес 5 0
8. Джейсон 3 1
9. Гуэдеш Гонсалу 2 1
10. Дьякаби Муктар 2 1
11. Габриэль Паулиста 3 0
12. Лато Тони 2 0
13. Черышев Денис 2 0
14. Мангала Эльяким 1 0
15. Кондогбия Жоффрей 1 0
16. Хауме Доменек 1 0
17. Вальехо Ману 1 0
18. Санчес Алехандро 1 0
19. Ли Кан Ин 1 0
20. Эскьердо Висенте 1 0
21. Муса Юнус 1 0
22. Молина Гиллем 1 0
Гранада
# Игрок      
1. Санчес Герман 9 1
2. Гоналон Максим 6 1
3. Фулкье Димитри 7 0
4. Эррера Янгель 7 0
5. Дуарте Домингуш 4 1
6. Сольдадо Роберто 4 0
7. Монторо Анхель 4 0
8. Пуэртас Антонио 4 0
9. Суарес Луис III 4 0
10. Вальехо Хесус 1 1
11. Кенеди Роберт 2 0
12. Виктор Диаз 2 0
13. Перес Неуэн 2 0
14. Этеки Ян 0 1
15. Видаль Молина 1 0
16. Мачис Дарвин 1 0
17. Вико Федерико 1 0
18. Кини Марин 1 0
19. Силва Руи 1 0
20. Милья Луис 1 0
21. Нева Карлос 1 0
22. Барсия Серхио 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Валенсия 9.38% (3) 12.5% (4) 15.63% (5) 6.25% (2) 25% (8) 31.25% (10)
 Гранада 12.12% (4) 15.15% (5) 18.18% (6) 15.15% (5) 9.09% (3) 30.3% (10)

Предыдущие игры

Валенсия Последние 20 матчей: +7 =6 -7
Леванте 1:0 Валенсия Валенсия 2:1 Вильярреал Хетафе 3:0 Валенсия Валенсия 2:0 Сельта
Реал Мадрид 2:0 Валенсия Атлетик Б 1:1 Валенсия Валенсия 1:0 Эльче Севилья 3:0 Валенсия Атлетико М 3:1 Валенсия Валенсия 1:1 Осасуна Алькоркон 0:2 Валенсия Вальядолид 0:1 Валенсия Еклано 1:4 Валенсия Валенсия 1:1 Кадис Гранада 2:1 Валенсия Валенсия 0:1 Севилья Барселона 2:2 Валенсия Террасса 2:4 Валенсия Валенсия 2:2 Атлетик Б Эйбар 0:0 Валенсия
Гранада Последние 20 матчей: +8 =3 -9
Мольде 2:1 Гранада Гранада 1:0 Реал Сосьедад Гранада 2:0 Мольде Атлетик Б 2:1 Гранада
Гранада 2:1 Эльче Наполи 2:1 Гранада Уэска 3:2 Гранада Гранада 2:0 Наполи Гранада 1:2 Атлетико М Леванте 2:2 Гранада Гранада 3:5 Барселона Гранада 0:0 Сельта Навалкарнеро 0:6 Гранада Осасуна 3:1 Гранада Вильярреал 2:2 Гранада Малага 1:2 Гранада Гранада 2:0 Осасуна Гранада 0:4 Барселона Леонеса 1:2 Гранада Эйбар 2:0 Гранада

Последние игры между собой

Валенсия: победы: 13, ничьи: 3, поражения: 2
Гранада: победы: 2, ничьи: 3, поражения: 13
Гранада 2:1 Валенсия Ла Лига Гранада 2:2 Валенсия Ла Лига Гранада 2:1 Валенсия Кубок Короля Валенсия 2:0 Гранада Ла Лига
Гранада 1:3 Валенсия Примера Валенсия 1:1 Гранада Примера Гранада 1:2 Валенсия Примера Гранада 0:3 Валенсия Кубок Короля Валенсия 4:0 Гранада Кубок Короля Валенсия 1:0 Гранада Примера Валенсия 4:0 Гранада Примера Гранада 1:1 Валенсия Примера Валенсия 2:1 Гранада Примера Гранада 0:1 Валенсия Примера Валенсия 1:0 Гранада Примера Гранада 1:2 Валенсия Примера Гранада 0:1 Валенсия Примера Валенсия 1:0 Гранада Примера
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Атлетико М Заявка 28 20 6 2 51 - 18 66
2. Барселона Заявка 28 19 5 4 67 - 24 62
3. Реал Мадрид Заявка 28 18 6 4 49 - 23 60
4. Севилья Заявка 28 17 4 7 39 - 21 55
5. Бетис Заявка 28 14 3 11 38 - 41 45
6. Реал Сосьедад Заявка 28 12 9 7 44 - 28 45
7. Вильярреал Заявка 28 10 13 5 39 - 31 43
8. Гранада Заявка 28 10 6 12 34 - 46 36
9. Атлетик Б Заявка 28 9 8 11 38 - 32 35
10. Леванте Заявка 28 8 11 9 36 - 37 35
11. Сельта Заявка 28 8 10 10 35 - 43 34
12. Валенсия Заявка 28 8 9 11 34 - 38 33
13. Осасуна Заявка 28 7 9 12 23 - 35 30
14. Хетафе Заявка 28 7 8 13 22 - 33 29
15. Кадис Заявка 28 7 8 13 24 - 44 29
16. Вальядолид Заявка 28 5 12 11 26 - 38 27
17. Эльче Заявка 28 5 10 13 25 - 42 25
18. Алавес Заявка 28 5 8 15 23 - 44 23
19. Эйбар Заявка 28 4 11 13 22 - 33 23
20. Уэска Заявка 28 3 12 13 26 - 44 21
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Атлетико М Заявка 15 11 3 1 30 - 9 36
2. Севилья Заявка 14 10 1 3 22 - 9 31
3. Барселона Заявка 14 9 4 1 36 - 14 31
4. Реал Мадрид Заявка 13 9 1 3 23 - 9 28
5. Гранада Заявка 14 8 3 3 20 - 16 27
6. Бетис Заявка 14 8 2 4 21 - 17 26
7. Атлетик Б Заявка 14 7 3 4 23 - 13 24
8. Вильярреал Заявка 14 6 6 2 20 - 15 24
9. Реал Сосьедад Заявка 14 6 5 3 24 - 16 23
10. Валенсия Заявка 14 6 5 3 22 - 16 23
11. Леванте Заявка 14 5 7 2 21 - 17 22
12. Сельта Заявка 14 6 3 5 20 - 22 21
13. Хетафе Заявка 15 5 5 5 13 - 10 20
14. Осасуна Заявка 14 4 4 6 13 - 19 16
15. Эльче Заявка 13 3 6 4 13 - 18 15
16. Алавес Заявка 14 3 5 6 11 - 17 14
17. Вальядолид Заявка 14 3 5 6 15 - 22 14
18. Кадис Заявка 14 3 4 7 12 - 22 13
19. Уэска Заявка 14 2 6 6 12 - 18 12
20. Эйбар Заявка 14 1 6 7 8 - 17 9
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Реал Мадрид Заявка 15 9 5 1 26 - 14 32
2. Барселона Заявка 14 10 1 3 31 - 10 31
3. Атлетико М Заявка 13 9 3 1 21 - 9 30
4. Севилья Заявка 14 7 3 4 17 - 12 24
5. Реал Сосьедад Заявка 14 6 4 4 20 - 12 22
6. Бетис Заявка 14 6 1 7 17 - 24 19
7. Вильярреал Заявка 14 4 7 3 19 - 16 19
8. Кадис Заявка 14 4 4 6 12 - 22 16
9. Эйбар Заявка 14 3 5 6 14 - 16 14
10. Осасуна Заявка 14 3 5 6 10 - 16 14
11. Леванте Заявка 14 3 4 7 15 - 20 13
12. Вальядолид Заявка 14 2 7 5 11 - 16 13
13. Сельта Заявка 14 2 7 5 15 - 21 13
14. Атлетик Б Заявка 14 2 5 7 15 - 19 11
15. Валенсия Заявка 14 2 4 8 12 - 22 10
16. Эльче Заявка 15 2 4 9 12 - 24 10
17. Хетафе Заявка 13 2 3 8 9 - 23 9
18. Алавес Заявка 14 2 3 9 12 - 27 9
19. Гранада Заявка 14 2 3 9 14 - 30 9
20. Уэска Заявка 14 1 6 7 14 - 26 9
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Новости матча
  • После матча
  • Компанию за просмотром футбола вам составил Сергей Прокофьев. Всего доброго!
  • Второй тайм
  • Матч окончен. "Валенсия" - "Гранада" 2:1. 
  • Свисток
    Финальный свисток!
  • 90'
    7 компенсированная минута уже стартовала. Судья смотрит на часы.
  • Травма, повреждение
    90'
    Ли Кан Ин уже минуту лежит на газоне, не может подняться после этого столкновения с Монторо.
  • Желтая карточка
    90'
    Монторо грубо сыграл в атаке. С нарушением правил попытался он отобрать мяч.
  • 90'
    Витает большое напряжение в воздухе. Тут уж либо "Валенсия" сейчас третий гол забьет, или "Гранада" сподобится сравнять счет. Честно говоря, ни тому, ни другому событию я сильно не удивлюсь.
  • 90'
    Оборона "летучих мышей" достаточно надежна, дважды флангом пытаются гости отправить мяч в штрафную, но все напрасно.
  • Фол, нарушение
    90'
    Не очень простые минуты для "Валенсии", поскольку каждое из действие встречает в качестве противодействия фол со стороны игрока "Гранады".
  • 90'
    Все-таки немного отошли назад хозяева, пытаясь избежать валидольной концовки. Но судя по всему, иначе быть не может.
  • Дополнительное время
    90'
    5 минут ещё играть командам.
  • Описание гола
    90'
    ГО-О-О-О-О-О-О-ОЛ!!! 2:1!!! Сольдадо!!!
    А вот и гол. Сольдадо принимает скидку от Молины, после чего вышел один на один и переиграл Силлессена.
  • Опасный момент
    89'
    Кини не попадает по воротам с 4 метров, как же так? Можно было сейчас создать интригу.
  • Замена
    88'
    Вторая замена у "летучих мышей". Муса вместо Васса.
  • Опасный момент
    87'
    Макси Гомес проверил Руя Силву. Пробил он низом с линии штрафной, вратарь в красивом прыжке отвел угрозу.
  • 86'
    Игра вступает в решающую фазу, а команды словно ждут друг от друга, какого-то действия, чтоб сразу же провести ответ.
  • 85'
    Хороший матч проводят "летучие мыши". Даже когда они не владеют мячом, очень плотно и компактно обороняются, без паники.
  • Опасный момент
    84'
    Макси Гомес переиграл вратаря, который выбежал за пределы штрафной, после чего покатил мяч в сторону ворот, но Виктор Диаз вынес мяч с ленточки.
  • 83'
    "Гранада" безуспешно продолжает поиски собственной комбинационной игры. А до конца матча остается около 10 минут.
  • 82'
    И очередной неудачный заброс в штрафную "Валенсии". Никак гости не придумают чего-то интересного в атаке.
  • 81'
    "Гранада" попыталась пройти к воротам соперника по правому флангу, но это всё осталось в планах, мяч уходит за боковую.
  • 80'
    Последние минуты проходят в равной борьбе, однако сейчас команды чуть больше внимания уделяют обороне.
  • Замена
    79'
    Первая замена в составе "Валенсии". Ли Кан Ин меняет Алехандро Санчеса.
  • Угловой
    78'
    Угловой у ворот "Валенсии", следует подача, но защитники легко отбиваются от этого корнера.
  • Замена
    77'
    Замена у гостей. Этеки уступает место Гоналону.
  • Офсайд
    76'
    Макси Гомес забежал в очевидный офсайд. Всё верно определил Хавьер Альберола Рохас.
  • 75'
    "Гранада" во втором тайме может похвастать только несколькими неудачными забросами в штрафную.
  • 74'
    "Гранада" мирится с ним, что хозяева очень активно играют. Сосредоточились они на контратаках.
  • Фол, нарушение
    73'
    Солер нарушает правила у штрафной соперника. Прав арбитр.
  • 72'
    "Валенсия" не отходит в оборону, активно прессингуя соперника на его половине поле.
  • Травма, повреждение
    71'
    Габриэль Паулиста получает повреждение в борьбе за мяч. Врачи уже на поле.
  • 70'
    Хозяева не желают закрываться на своей половине поля, стараясь при первой возможности бегать в контратаки. Это показывает Яспер Силлессен, помахивая рукой одноклубникам идти в нападение.
  • 69'
    А Хави Грасия вообще не изменился в лице, будто, все так и планировалось. Чувствуется, победу сегодня "Валенсия" уже не упустит.
  • Желтая карточка
    68'
    Кини грубо сыграл на правом фланге атаки. Жёлтая карточка.
  • Описание гола
    67'
    ГО-О-О-О-О-О-О-ОЛ!!! 2:0!!! Алехандро Санчес!!!
    Гуэдеш ушел от двух игроков "Гранады", после чего отдал пас в штрафную на Санчеса, а тот положил мяч точно в угол.
  • 66'
    "Валенсия" отвоевала у соперника мяч и расположилась на чужой половине поля. Но поперечными передачами в атаку не выйдешь.
  • Замена
    65'
    Да, Мачис не смог продолжить игру. Растяжение получил, плохо размялся может. Видаль вместо него теперь будет играть.
  • Травма, повреждение
    64'
    Мачис получает повреждение. Неужели обратную замену придется сделать наставнику гостей?
  • 63'
    Ведет игру "Гранада", но как же плотно действует в обороне "Валенсия". Очень хорошо обороняются хозяева.
  • 62'
    Пока через центр игры практически нет. Команды предпочитают флангами действовать.
  • Фол, нарушение
    61'
    Этеки нарушает правила в атаке.
  • Опасный момент
    60'
    Наконец-то Сольдадо оказался в правильном положении, выпрыгнул он выше всех в штрафной "Валенсии", только удар по центру пришёлся, там где и находился голкипер.
  • Замена
    59'
    Пуэртас меняет Кенеди.
  • Угловой
    58'
    Атака "Гранады" завершается первым угловым во втором тайме. Подача углового получилась неудачной, игроки "летучих мышей" замысел соперника раскусили.
  • Офсайд
    57'
    Заброс на Сольдадо завершается очередным офсайдом.
  • 56'
    Игроки "Валенсии" передают мяч друг другу на чужой половине поля. Мяч оказывается то правом, то на левом фланге, но дойти до чужой штрафной пока не удается.
  • Фол, нарушение
    55'
    Сольдадо с нарушением правил отбирает мяч в атаке.
  • 54'
    На правом фланге завязалась борьба, победителями из которой вышли гости.
  • 53'
    Замен в перерыве у "Валенсии" мы не увидели. Но то, что они будут во втором тайме, сомневаться не приходится. Активно разминается группа запасных.
  • Фол, нарушение
    52'
    Солер нарушает правила в центральном круге.
  • 51'
    Уверенно забирают игроки "Валенсии" мяч в свои ноги и начинают комбинировать в середине поля.
  • Офсайд
    50'
    Заброс на Сольдадо завершается офсайдом.
  • Замена
    49'
    Кстати, Кины нет у "Гранады" ещё, вместо него вышел Монторо.
  • 48'
    Отметим, что игра в начале тайма радует. Видно, что в перерыве и те, и другие хорошенько отдохнули, получили указания больше атаковать и сейчас их выполняют. На три результата играем.
  • Замена
    47'
    Вико Федерико на второй тайм у "Гранады" не вышел. Вместо него теперь играет Мачис.
  • Второй тайм начался
    46'
    Стартовал второй тайм на "Месталье".
Прогнозы на футбол - новый раздел!
Прогнозы
  • Первый тайм
  • Перерыв
    Свисток на перерыв! Футболисты удаляются на разговор с наставниками, а мы - на 15-минутный отдых.
  • Дополнительное время
    45'
    1 минута добавлена к тайму.
  • 45'
    Гости оказываются на подступах к штрафной соперника, хотя на этом пока все и заканчивается.
  • 44'
    Успокоилась окончательно игра. Совершенно без ворот идет футбол. Хозяева позволяют соперникам пасоваться поперек поля в центральной зоне.
  • 43'
    Вновь на поле много единоборств и частых взаимных потерь.
  • Фол, нарушение
    42'
    И ещё одна остановка. Сольдадо на этот раз сфолил в центральном круге.
  • Офсайд
    41'
    Очередной заброс на Сольдадо прерван, на этот раз из-за офсайда.
  • 40'
    Совсем в нашей игре стало много брака и хаоса. Однозначно, перерыв пойдет на пользу обоим командам.
  • Судья
    39'
    Заброс на Сольдадо завершается падением форварда в штрафной. Судья не увидел здесь нарушения.
  • 38'
    Не сказать, что "Валенсия" имеет какое-то подавляющее преимущество. Но пока их победа в этом матче не вызывает сомнений.
  • Фол, нарушение
    37'
    Рачич нарушает правила на чужой половине поля.
  • Угловой
    36'
    "Валенсия" добивается углового, передавая мяч вперед по правой бровке. Розыгрыш мяча с угла поля довольно быстро заканчивается его потерей, но будет атака вторым темпом.
  • 35'
    Солер прямым ударом попадает в Кенеди, который удачно пристроился к своей стенке.
  • Желтая карточка
    34'
    Макси Гомеса сбивают у линии штрафной. Герман Санчес наказан карточкой жёлтого цвета.
  • 34'
    А Яспер Силлессен продолжает вступать в игру исключительно в разминочном режиме.
  • 33'
    Вратарь "Гранады" вступает в игру, уверенно выходя на фланговую подачу от Гайя.
  • Фол, нарушение
    32'
    Дьякаби фолит у центрального круга. Игра вновь остановлена.
  • Офсайд
    31'
    Вико Федерико в офсайде мяч принимает.
  • 30'
    Мачис побежал разминаться. Кенеди вернулся в строй, но прихрамывает всё равно бразилец.
  • 29'
    Нога поехала у Кенеди. Наверное, игру он уже не сможет продолжить, растяжение получил 24 номер гостей.
  • Травма, повреждение
    28'
    Кенеди прилёг на газон. Врачи уже на поле.
  • Офсайд
    27'
    Васс был пойман в офсайдную ловушку на правом фланге атаки.
  • 26'
    Растерянными выглядят гости в эти минуты. Вроде и не выглядят они намного хуже соперника, но ничего в атаке не получается.
  • 25'
    Удар Рачича был заблокирован, мяч после рикошета прилетает в руки к голкиперу.
  • 24'
    Вико Федерико ответил сопернику своим ударом метров с 27. Яспер Силлессен размялся.
  • Опасный момент
    23'
    "Валенсия" едва не забила гол в своей атаке, Руи Силва дважды спас, сперва отбил он удар с линии вратарской от Гуэдеша, а затем справился с добиванием Рачича.
  • 22'
    Оба тренера на ногах у бровки и пытаются активно руководить своими подопечными. Много борьбы сейчас за мяч на каждом участке поля.
  • 21'
    На чужой половине поля с мячом расположились гости, правда, особо не знают, что им с ним делать.
  • 20'
    Немного снизились скорости у нас, если сперва была череда опасных моментов, то в последние минуты игра переместилась в середину поля.
  • 19'
    Виктор Диаз решается на удар почти с центра поля. Смелое решение, мяч улетает на пустые трибуны.
  • 18'
    Борьба в центре поля выходит на первый план. Не получается никак надолго одной из команд забрать себе мяч.
  • Угловой
    17'
    "Гранада" зарабатывает угловой после прерванного удара, но корнер гости разыгрывают неудачно.
  • Фол, нарушение
    16'
    Рачич толкает Кенеди у собственной штрафной. Хавьер Альберола Рохас фиксирует этот фол.
  • 15'
    На сумбурные отрезки разбилась игра. Боятся гости идти вперед большими силами, видя сколько моментов сразу создают игроки соперника.
  • Угловой
    14'
    На угловой мяч уходит от Германа Санчеса. Следует подача в центр штрафной, где защита препятствует созданию голевой ситуации у своих ворот.
  • 13'
    Гайя на этот раз размял своей подачей вратаря. Очень высоко, шансов зацепиться у игроков атаки не было.
  • Угловой
    12'
    Затяжной розыгрыш углового завершается без опасного момента, в аут мяч выбит.
  • Опасный момент
    12'
    А вот и ещё одна показательная атака. Опять Гайя прострелил во вратарскую, а там Алехандро Санчес пробил в ближний угол. Руи Силва спасает от пропущенного гола. Будет угловой.
  • 11'
    Ударов опасных пока больше нет, да и рассчитывать на это было бы самонадеянно - вязкой борьбы должно быть много.
  • Фол, нарушение
    10'
    Рачич нарушает правила на половине поля гостей. Игра остановлена.
  • 9'
    Солер решается на удар по воротам с 26 метров. Руи Силва легко справляется с такой угрозой.
  • 8'
    Хорошо прессингует "Гранада", и так высоко выходит, что сразу шесть игроков гостей выстраиваются в линию.
  • 7'
    "Валенсия" же задачу-минимум выполнила и забила быстрый гол. Вряд ли сейчас стоит ждать от этой команды наращивания оборотов.
  • 6'
    Кенеди слабо покатил мяч в сторону ворот "Валенсии". Яспер Силлессен спокойно справляется с такой попыткой обострить.
  • 5'
    Сольдадо лениво обозначил свое присутствие у ворот "Валенсии", и атака гостей ничем серьезным не увенчалась.
  • Описание гола
    4'
    ГО-О-О-О-О-О-О-ОЛ!!! 1:0!!! Васс!!!
    Первую массированную атаку проводят хозяева, Гайя навешивает на линию вратарской, где борьбу за мяч выигрывает Васс.
  • Фол, нарушение
    4'
    Обслуживает встречу бригада арбитров под руководством Хавьера Альберола Рохаса. Фиксирует он первое нарушение правил в матче. Фолит Виктор Диаз в середине поля.
  • 3'
    Гости стараются захватить инициативу и сейчас большими силами в атаке.
  • Угловой
    2'
    А вот и первый угловой в матче у нас, у ворот "Валенсии" он состоялся. Последовал навес в штрафную, защита играет надёжно.
  • 1'
    "Валенсия" проводит матч в комплекте формы бело-чёрного цвета, в красно-синей гости. 
  • Первый тайм начался
    Матч начался! Первыми с центра поля встречу начала "Гранада".
Прогнозы на футбол - новый раздел!
Прогнозы
  • До матча
  • Минута молчания состоится перед началом матча.
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Estadio Mestalla. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!

Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
Бонус: 5 000 ₽ 1.98 3.37 4.36
Бонус: 10 000 ₽ 2.13 3.30 3.75
Бонус: 5 000 ₽ 2.03 3.44 3.70
Бонус: 5 000 ₽ 1.25 4.90 20.00
  1.25 5.32 15.89

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Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.25 3.25 3.5 3.5 3.75 3.75 4 4 4.25 4.25 4.5 4.5 5 5 5.5 5.5 6 6
8.80 1.06 3.96 1.25 2.85 1.45 2.07 1.84 1.60 2.39 1.29 3.62 1.17 5.15 1.06 8.80
8.00 1.08 3.05 1.39 2.28 1.64 1.68 2.20 1.25 3.95 1.08 8.00
7.90 1.04 6.70 1.08 2.94 1.38 2.24 1.65 1.72 2.25 1.34 3.26 1.23 3.98 1.07 7.10 1.05 7.60
9.00 1.05 7.00 1.09 2.27 1.62 1.48 2.63 1.90 1.96 1.33 3.25 1.03 14.00 1.02 17.00 1.04 12.00 1.03 14.00 1.04 21.00 1.04 12.00 0.00 22.00
3.12 1.40 2.84 1.46 2.22 1.70 1.72 2.19 2.35 1.63 1.90 1.98 1.43 2.96 1.28 3.88 1.59 2.44
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 3 3 3.5 3.5
2.38 1.61 1.55 2.56 1.27 4.04 1.08 7.30
2.55 1.47 1.69 2.09 1.33 3.15 1.07 7.60
2.68 1.47 1.76 2.06 1.36 3.15 1.10 7.10 1.07 8.50
2.75 1.44 1.69 2.17 1.17 4.90 1.27 3.70 1.15 5.30 1.02 17.00 1.02 17.00
2.73 1.51 2.23 1.72 1.74 2.23 1.47 2.86 1.77 2.13 1.47 2.78 1.18 5.11 1.36 3.28
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5
3.10 1.39 1.95 1.85 1.48 2.72 1.17 5.15
3.45 1.28 2.36 1.55 1.57 2.31 1.14 5.20
3.60 1.29 2.31 1.61 1.56 2.43 1.23 4.20 1.14 5.75
2.33 1.53 1.57 2.33 1.21 4.10

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
1.85 1.95
1.91 1.83
5.80 1.13
Букмекер Да Нет
5.09 1.18
5.00 1.15
9.50 1.05
Букмекер Да Нет
3.48 1.31
3.70 1.25
3.70 1.25
Где смотреть матч Валенсия 2:1 Гранада онлайн

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Прогнозы на матч Валенсия 2:1 Гранада

Исход игры
Валенсия
77.2% (115)
Ничья
15.4% (23)
Гранада
7.4% (11)
Тотал 2.5
Больше
54.42% (80)
Меньше
45.58% (67)
Обе команды забьют
Да
68.71% (101)
Нет
31.29% (46)
Популярный счёт
2:1 Валенсия
49% (73)
1:0 Валенсия
18.1% (27)
1:1 Ничья
14.1% (21)
2:0 Валенсия
8.7% (13)
1:2 Гранада
3.4% (5)
0:1 Гранада
3.4% (5)
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