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Реал Сосьедад
1:6
Конец матча

Стадион:
Барселона
0'
9' Желтая карточка
Субименди Мартин
27' Желтая карточка
Бускетс Серхио
0:1
37' Гол
Гризманн Антуан
0:2
43' Гол
Дест Серджино
0:3
53' Гол
Дест Серджино
0:4
56' Гол
Месси Лионель
0:5
71' Гол
Дембеле Усман
1:5
77' Гол
Барренечеа Андер
79' Желтая карточка
Субельдия Игор
88' Желтая карточка
Брайтвайт Мартин
1:6
89' Гол
Месси Лионель
90' Желтая карточка
Фернандес Карлос
90'+5
1
Ремиро
Алехандро
5
Субельдия
Игор
36
Субименди
Мартин
24
Ле
Норман
Робен
18
Горосабел
Андони
16
Гевара
Андер
8
Мерино
Микель
17
Меркеланс
Мартин
7
Порту
Кристиан
19
Исак
Александр
10
Оярсабаль
Микель
1
Тер
Штеген
Марк-Андре
28
Мингеса
Оскар
21
Де
Йонг
Френки
15
Ленгле
Клеман
2
Дест
Серджино
5
Бускетс
Серхио
16
Гонсалес
Педро
18
Альба
Жорди
10
Месси
Лионель
7
Гризманн
Антуан
11
Дембеле
Усман
Реал Сосьедад
3-4-3
Барселона
3-4-2-1

Ход матча

9'
Субименди Мартин
 
27'
 
Бускетс Серхио
37'
0:1
Гризманн Антуан
43'
0:2
Дест Серджино
(Месси Лионель)
53'
0:3
Дест Серджино
56'
0:4
Месси Лионель
(Бускетс Серхио)
61'
Барренечеа Андер
Горосабел Андони
 
61'
Янузай Аднан
Порту Кристиан
 
67'
 
Араухо Рональд
Бускетс Серхио
68'
 
Мориба Илайкс
Гонсалес Педро
71'
0:5
Дембеле Усман
(Мориба Илайкс)
72'
Фернандес Карлос
Субименди Мартин
 
77'
Барренечеа Андер
(Фернандес Карлос)
1:5
79'
Субельдия Игор
 
79'
 
Брайтвайт Мартин
Дембеле Усман
83'
Модибо Саньян
Субельдия Игор
 
83'
Баутиста Хон
Исак Александр
 
84'
 
Тринкан Франсишку
Дест Серджино
85'
 
Пуч Рикард
Гризманн Антуан
88'
 
Брайтвайт Мартин
89'
1:6
Месси Лионель
(Альба Жорди)
90'
Фернандес Карлос
 

Статистика матча

  • 1 Голы 6
  • 1 Удары по воротам 0
  • 6 Удары в створ 9
  • 1 Угловые 1
  • 1 Офсайды 2
  • 11 Нарушения правил 12
  • 3 Жёлтые карточки 2
  • 0 Красные карточки 0
  • 5 Замены 5
  • 31 Владение мячом, % 69

Владение мячом

Бомбардиры внутри турнира

Реал Сосьедад
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Исак Александр 12 0.43
2. Оярсабаль Микель 10 (6) 0.36
3. Порту Кристиан 7 0.25
4. Виллиан Жозе 3 0.11
5. Барренечеа Андер 3 0.11
6. Мерино Микель 2 0.07
7. Янузай Аднан 2 (1) 0.07
8. Лопес Роберто III 2 0.07
9. Сильва Давид 1 0.04
10. Монреаль Начо 1 0.04
11. Горосабел Андони 0 0
12. Фернандес Карлос 0 0
13. Гуриди Хон 0 0
14. Муньос Айхен 0 0
Барселона
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Месси Лионель 23 (3) 0.82
2. Гризманн Антуан 8 0.29
3. Дембеле Усман 4 0.14
4. Фати Ансу 4 0.14
5. Альба Жорди 3 0.11
6. Де Йонг Френки 3 0.11
7. Тринкан Франсишку 3 0.11
8. Гонсалес Педро 2 0.07
9. Брайтвайт Мартин 2 0.07
10. Коутиньо Филиппе 2 0.07
11. Дест Серджино 2 0.07
12. Роберто Серхи 1 0.04
13. Мориба Илайкс 1 0.04
14. Фирпо Жуниор 1 0.04
15. Мингеса Оскар 1 0.04
16. Ленгле Клеман 1 0.04
17. Пуч Рикард 1 0.04
18. Араухо Рональд 1 0.04
19. Бускетс Серхио 0 0

Карточки

Реал Сосьедад
# Игрок      
1. Ле Норман Робен 5 1
2. Мерино Микель 5 0
3. Муньос Айхен 5 0
4. Барренечеа Андер 5 0
5. Сильва Давид 4 0
6. Ариц Элустондо 4 0
7. Субельдия Игор 4 0
8. Гевара Андер 4 0
9. Субименди Мартин 4 0
10. Исак Александр 3 0
11. Ильяраменди Асьер 2 0
12. Сальдуа Хосеба 2 0
13. Горосабел Андони 2 0
14. Фернандес Карлос 2 0
15. Порту Кристиан 2 0
16. Баутиста Хон 2 0
17. Гуриди Хон 2 0
18. Модибо Саньян 2 0
19. Янузай Аднан 1 0
20. Оярсабаль Микель 1 0
Барселона
# Игрок      
1. Ленгле Клеман 6 1
2. Альба Жорди 7 0
3. Бускетс Серхио 7 0
4. Месси Лионель 4 0
5. Де Йонг Френки 4 0
6. Пике Херард 2 0
7. Брайтвайт Мартин 2 0
8. Гризманн Антуан 2 0
9. Дембеле Усман 2 0
10. Мингеса Оскар 2 0
11. Пьянич Миралем 1 0
12. Роберто Серхи 1 0
13. Юмтити Самуэль 1 0
14. Аленья Карлес 1 0
15. Тринкан Франсишку 1 0
16. Дест Серджино 1 0
17. Фирпо Жуниор 1 0
18. Гонсалес Педро 1 0
19. Фати Ансу 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Реал Сосьедад 6.98% (3) 20.93% (9) 13.95% (6) 25.58% (11) 13.95% (6) 18.6% (8)
 Барселона 11.11% (7) 14.29% (9) 23.81% (15) 12.7% (8) 20.63% (13) 17.46% (11)

Предыдущие игры

Реал Сосьедад Последние 20 матчей: +6 =6 -8
Гранада 1:0 Реал Сосьедад Реал Сосьедад 1:0 Леванте Реал Мадрид 1:1 Реал Сосьедад Манчестер Юнайтед 0:0 Реал Сосьедад
Реал Сосьедад 4:0 Алавес Реал Сосьедад 0:4 Манчестер Юнайтед Хетафе 0:1 Реал Сосьедад Реал Сосьедад 4:1 Кадис Вильярреал 1:1 Реал Сосьедад Бетис 3:1 Реал Сосьедад Реал Сосьедад 2:2 Бетис Кордова 0:2 Реал Сосьедад Реал Сосьедад 1:1 Барселона Севилья 3:2 Реал Сосьедад Реал Сосьедад 1:1 Осасуна Атлетик Б 0:1 Реал Сосьедад Реал Сосьедад 0:2 Атлетико М Леванте 2:1 Реал Сосьедад Барселона 2:1 Реал Сосьедад Реал Сосьедад 1:1 Эйбар
Барселона Последние 20 матчей: +15 =2 -3
Барселона 4:1 Уэска ПСЖ 1:1 Барселона Осасуна 0:2 Барселона Барселона 3:0 Севилья
Севилья 0:2 Барселона Барселона 3:0 Эльче Барселона 1:1 Кадис Барселона 1:4 ПСЖ Барселона 5:1 Алавес Севилья 2:0 Барселона Бетис 2:3 Барселона Гранада 3:5 Барселона Барселона 2:1 Атлетик Б Райо Вальекано 1:2 Барселона Эльче 0:2 Барселона Корнелья 0:2 Барселона Барселона 2:3 Атлетик Б Реал Сосьедад 1:1 Барселона Гранада 0:4 Барселона Атлетик Б 2:3 Барселона

Последние игры между собой

Реал Сосьедад: победы: 3, ничьи: 3, поражения: 14
Барселона: победы: 14, ничьи: 3, поражения: 3
Реал Сосьедад 1:1 Барселона Суперкубок Барселона 2:1 Реал Сосьедад Ла Лига Барселона 1:0 Реал Сосьедад Ла Лига Реал Сосьедад 2:2 Барселона Ла Лига
Барселона 2:1 Реал Сосьедад Примера Реал Сосьедад 1:2 Барселона Примера Барселона 1:0 Реал Сосьедад Примера Реал Сосьедад 2:4 Барселона Примера Барселона 3:2 Реал Сосьедад Примера Барселона 5:2 Реал Сосьедад Кубок Короля Реал Сосьедад 0:1 Барселона Кубок Короля Реал Сосьедад 1:1 Барселона Примера Реал Сосьедад 1:0 Барселона Примера Барселона 4:0 Реал Сосьедад Примера Барселона 2:0 Реал Сосьедад Примера Реал Сосьедад 1:0 Барселона Примера Реал Сосьедад 3:1 Барселона Примера Реал Сосьедад 1:1 Барселона Кубок Короля Барселона 2:0 Реал Сосьедад Кубок Короля Барселона 4:1 Реал Сосьедад Примера
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Атлетико М Заявка 28 20 6 2 51 - 18 66
2. Барселона Заявка 28 19 5 4 67 - 24 62
3. Реал Мадрид Заявка 28 18 6 4 49 - 23 60
4. Севилья Заявка 28 17 4 7 39 - 21 55
5. Бетис Заявка 28 14 3 11 38 - 41 45
6. Реал Сосьедад Заявка 28 12 9 7 44 - 28 45
7. Вильярреал Заявка 28 10 13 5 39 - 31 43
8. Гранада Заявка 28 10 6 12 34 - 46 36
9. Атлетик Б Заявка 28 9 8 11 38 - 32 35
10. Леванте Заявка 28 8 11 9 36 - 37 35
11. Сельта Заявка 28 8 10 10 35 - 43 34
12. Валенсия Заявка 28 8 9 11 34 - 38 33
13. Осасуна Заявка 28 7 9 12 23 - 35 30
14. Хетафе Заявка 28 7 8 13 22 - 33 29
15. Кадис Заявка 28 7 8 13 24 - 44 29
16. Вальядолид Заявка 28 5 12 11 26 - 38 27
17. Эльче Заявка 28 5 10 13 25 - 42 25
18. Алавес Заявка 28 5 8 15 23 - 44 23
19. Эйбар Заявка 28 4 11 13 22 - 33 23
20. Уэска Заявка 28 3 12 13 26 - 44 21
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Атлетико М Заявка 15 11 3 1 30 - 9 36
2. Севилья Заявка 14 10 1 3 22 - 9 31
3. Барселона Заявка 14 9 4 1 36 - 14 31
4. Реал Мадрид Заявка 13 9 1 3 23 - 9 28
5. Гранада Заявка 14 8 3 3 20 - 16 27
6. Бетис Заявка 14 8 2 4 21 - 17 26
7. Атлетик Б Заявка 14 7 3 4 23 - 13 24
8. Вильярреал Заявка 14 6 6 2 20 - 15 24
9. Реал Сосьедад Заявка 14 6 5 3 24 - 16 23
10. Валенсия Заявка 14 6 5 3 22 - 16 23
11. Леванте Заявка 14 5 7 2 21 - 17 22
12. Сельта Заявка 14 6 3 5 20 - 22 21
13. Хетафе Заявка 15 5 5 5 13 - 10 20
14. Осасуна Заявка 14 4 4 6 13 - 19 16
15. Эльче Заявка 13 3 6 4 13 - 18 15
16. Алавес Заявка 14 3 5 6 11 - 17 14
17. Вальядолид Заявка 14 3 5 6 15 - 22 14
18. Кадис Заявка 14 3 4 7 12 - 22 13
19. Уэска Заявка 14 2 6 6 12 - 18 12
20. Эйбар Заявка 14 1 6 7 8 - 17 9
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Реал Мадрид Заявка 15 9 5 1 26 - 14 32
2. Барселона Заявка 14 10 1 3 31 - 10 31
3. Атлетико М Заявка 13 9 3 1 21 - 9 30
4. Севилья Заявка 14 7 3 4 17 - 12 24
5. Реал Сосьедад Заявка 14 6 4 4 20 - 12 22
6. Бетис Заявка 14 6 1 7 17 - 24 19
7. Вильярреал Заявка 14 4 7 3 19 - 16 19
8. Кадис Заявка 14 4 4 6 12 - 22 16
9. Эйбар Заявка 14 3 5 6 14 - 16 14
10. Осасуна Заявка 14 3 5 6 10 - 16 14
11. Леванте Заявка 14 3 4 7 15 - 20 13
12. Вальядолид Заявка 14 2 7 5 11 - 16 13
13. Сельта Заявка 14 2 7 5 15 - 21 13
14. Атлетик Б Заявка 14 2 5 7 15 - 19 11
15. Валенсия Заявка 14 2 4 8 12 - 22 10
16. Эльче Заявка 15 2 4 9 12 - 24 10
17. Хетафе Заявка 13 2 3 8 9 - 23 9
18. Алавес Заявка 14 2 3 9 12 - 27 9
19. Гранада Заявка 14 2 3 9 14 - 30 9
20. Уэска Заявка 14 1 6 7 14 - 26 9
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  • — Лига конференций УЕФА (Квалификация)
  • — Вылет в Сегунду
Новости матча
  • Второй тайм
  • Свисток
    Всё! "Барселона" разгромила "Реал Сосьедад" в гостях. Фантастический матч выдали подопечные Кумана. Для вас на игре работал Георгий Артмеладзе. Доброй ночи, друзья!
  • 90'
    Главный арбитр снова о чём-то общается с ассистентами, сидящими в кабинете.
  • Желтая карточка
    90'
    Фернандес получил предупреждение за то, что навалился всем телом на лежавшего Лангле.
  • 90'
    "Реал Сосьедад" летит в атаку - Янузай в штрафной площади "Барселоны падает, но выкатывает мяч под удар партнёру.
  • Дополнительное время
    90'
    Нет, всё чётко - засчитан мяч. 4 минуты добавлено ко второму тайму.
  • 90'
    Так, арбитр совещается со своими ассистентами - кажется ему, что было нарушение правил со стороны Мориба.
  • 2 гола - дубль!
    89'
    Г-О-О-О-О-О-О-О-Л! 1-6! МЕССИ! Запутали игроки "Барселоны" защитников "Реала Сосьедад" - покатил Альба в сторону Месси, который в угол ворот элегантно пробил.
  • 88'
    По жёлтым карточкам, к слову, сравнялись команды - по два предупреждения было выписано футболистам.
  • Желтая карточка
    87'
    На жёлтую карточку нарвался Брайтуайт. "Барселона" влипла с трансфером датчанина - толку от него не слишком много.
  • 86'
    "Барселона", напомню, набирает шестьдесят два очка. "Реал Сосьедад" остаётся с сорока пятью баллами.
  • Опасный момент
    85'
    Опасно! Фернандес пробил, но попал прямо в руки тер Штегену. Немецкий голкипер упал на колени и спокойно забрал снаряд.
  • Замена
    84'
    У "Барселоны" также рокировки - Гризман отправился на заслуженный отдых и уступил место на газоне Рики Пучу. Дест же ушёл на скамейку запасных ради выхода Тринкана.
  • Замена
    83'
    Двойная замена в составе "Реала Сосьедад". Орхильес и Саньян заменили Исака и Субельдию.
  • Фол, нарушение
    82'
    Янузай вновь оказался за боковой линией. Бельгийца по ногам частенько бьют, но это записная истина - если против футболиста нарушают правила, значит, он всё делает правильно.
  • 81'
    "Барселона" устремилась за шестым мячом, но Ле Норман и Кастельянос выталкивают игроков "Барсы" за пределы поля.
  • Замена
    80'
    Замена в составе "Барселоны" - датчанин Брайтуайт вышел на поле вместо Дембеле, оформившего классный сольный гол.
  • Желтая карточка
    79'
    Субельдия получил жёлтую карточку за фол против Мориба. Ловко подставился под нарушение молодой хавбек "Барселоны".
  • 78'
    Никак этот мяч не повлияет на исход встречи, но с психологической точки зрения "Реал Сосьедад" немного утолил жажду.
  • Описание гола
    77'
    Г-О-О-О-О-О-О-О-О-О-ОЛ! 1-5! БАРРЕНЕЧЕА! Втроём не смогли остановить испанца футболисты "Барселоны" - он не стал сближаться с тер Штегеном и мощно выстрелил в верхний угол!
  • 75'
    "Барселона" продолжает наседать на ворота "Реала Сосьедад". Альба забегал к лицевой, но передача на испанца оказалась неточной.
  • Опасный момент
    74'
    Всё в порядке с Аднаном. Проверил он на прочность тер Штегена - немец для вида подпрыгнул на несколько сантиметров и зафиксировал мяч в руках.
  • Травма, повреждение
    73'
    Янузай от боли корчится, выкатившись за пределы поля. Лангле грязным приёмом остановил бывшего игрока "Манчестер Юнайтед".
  • Замена
    72'
    Субименди ушёл - его место занял Фернандес.
  • Описание гола
    71'
    Г-О-О-О-О-О-О-О-Л! 0-5! ДЕМБЕЛЕ! Забил, наконец, Усман. Француз сам гол сделал - прошёл он метров пятнадцать со снарядом в ногах и, качнув Субельдию, прошил ворота Ремиро.
  • 70'
    У Гризмана нога поехала, поэтому не смог он своевременно откликнуться на передачу Деста, находясь возле линии штрафной.
  • Замена
    69'
    Замены в составе "Барселоны" - Бускетс и Педри ушли на скамейку запасных, а их места заняли Мориба и Араухо.
  • Видеоповтор
    68'
    Арбитр проверяет эпизод на наличие офсайда. Судьи из кабинета активно с ним общаются сейчас удалённо.
  • Офсайд
    67'
    Дембеле забил, но оказался в положении вне игры. Судья тут же поднял флажок.
  • Фол, нарушение
    66'
    Приземлился на газон Янузай - Лангле и сам упал, и бельгийцу "помог" проверить на мягкость газон в Сан-Себастьяне.
  • 65'
    Исак вновь очень глубоко принимает мяч. Форвард сборной Швеции, скорее всего, по километражу лидирует.
  • 64'
    По владению мячом сейчас "Барселона" впереди - 63% против 37% у "Реала Сосьедад". Во всех аспектах сокрушают гости команду Альгуасиля.
  • Опасный момент
    63'
    Дембеле исхитрился пробить с близкой дистанции ножницами - удар через себя в падении смотрелся сурово.
  • 62'
    Куман на бровке общается с двумя резервистами. Решил Рональд, что запасные футболисты должны насладиться общим успехом.
  • Замена
    61'
    Двойная замена у хозяев - Янузай и Барренечеа появились на поле вместо Горосабеля и Порту.
  • Опасный момент
    60'
    Ещё один удар! Альба, не став сближаться с воротами Ремиро, пробил издали - голкипер "Реала Сосьедад" зафиксировал снаряд с первой попытки.
  • Опасный момент
    59'
    Опасно! Дест вывел Дембеле на ударную позицию, но француз заработал только право на угловой удар, пробив прямо в Ремиро.
  • 58'
    Готовится замена у "Реала Сосьедад". Экстренные рокировки должны освежить игру хозяев, иначе всё может закончиться ещё более плачевно.
  • Фол, нарушение
    57'
    Зафиксирован фол на Оярсабале. Извинился перед ним Альба, поэтому конфликт в зародыше исчерпан.
  • Описание гола
    56'
    Г-О-О-О-О-О-О-О-О-О-Л! 0-4! МЕССИ! Разрывают просто "Реал Сосьедад" футболисты Кумана. Бускетс филигранно забросил мяч в сторону Месси, который даже не заметил присутствия Субименди и Ле Нормана.
  • 55'
    Последовал заброс на Деста, но передача назад не прошла - ловко отработал в обороне Ле Норман.
  • 54'
    По ударам в створ ворот "Барселона" лидирует - пять против двух. "Сине-гранатовые" продолжают поджимать хозяев.
  • 2 гола - дубль!
    53'
    Г-О-О-О-О-О-О-О-О-О-ОЛ! 0-3! ДЕСТ! Альба шикарно прошёл вдоль лицевой и выкатил прямо на Деста в пустую зону - мяч после удара американца едва заметно коснулся ноги Горосабеля и влетел в ворота.
  • 52'
    Месси не справился с Субельдией - испанец ловко накрыл аргентинскую звезду на подступах к вратарской площади хозяев.
  • 51'
    Напрашивается выход Янузая в течение ближайших двадцати минут - креатив бельгийца должен привнести положительный импульс в игру "Реала Сосьедад".
  • 50'
    "Реал Сосьедад" выдавил "сине-гранатовых" на безопасное от ворот Ремиро расстояние. Гарсия рвался в атаку, но Субименди грамотно подстраховал.
  • 49'
    Оярсабаль прошёл вдоль лицевой линии, однако его удар взял на себя Лангле. "Реал Сосьедад" большими силами отправился на половину поля "Барселоны".
  • 48'
    Гризман отошёл чуть назад для приёма мяча, наградил снарядом Лангле, но удар французского защитника пришёлся в ногу Горосабеля.
  • 47'
    По флангу пронёсся Дест, закинул на Дембеле, но скидка француза в сторону Месси выдалась неудачной.
  • 46'
    "Барселона" вновь атакует, будто и не было перерыва. Из-под прессинга Гризмана сейчас еле вышел Мерино.
  • Второй тайм начался
    45'
    Второй тайм начинается!
Прогнозы на футбол - новый раздел!
Прогнозы
  • Первый тайм
  • Перерыв
    Первый тайм завершён. "Барселона" реализовала два стопроцентных момента. Отдохнём 15 минут.
  • Дополнительное время
    45'
    1 минуту к первому тайму добавил главный судья.
  • Фол, нарушение
    45'
    Фол фиксируется - Ле Норман Бускетса уложил на газон. Испанцу по колену попал француз, но жёлтая карточка не появилась в руках арбитра.
  • Описание гола
    44'
    Г-О-О-О-О-О-О-О-Л! 0-2! ДЕСТ! Куман сдержанно очень радуется, хотя есть чему поаплодировать. Американец совершил фантастический рывок, принял пас от Месси и вколотил снаряд в угол ворот Ремиро!
  • 43'
    Вынужденная замена в составе "Реала Сосьедад" готовится - Субельдия не в состоянии продолжить игру.
  • Травма, повреждение
    42'
    Медицинский штаб хозяев появился на поле. Оказывают первую помощь травмированному Субельдии.
  • Фол, нарушение
    41'
    Субельдия и Дембеле оказались на газоне. Если француз поднялся, то игрок "Реала Сосьедад" всё ещё изнывает от боли.
  • Опасный момент
    40'
    Опасно ответил "Реал Сосьедад"! Тер Штеген - просто красавец! Немец отбил мяч из убойной позиции после выстрела Исака.
  • Описание гола
    38'
    Г-О-О-О-О-О-О-О-О-ОО-Л! 0-1! ГРИЗМАН! Не стал радоваться француз, ведь он огорчил бывший клуб. Дембеле с метра пробил в Ремиро после передачи Альбы, но от туловища испанского голкипера снаряд отлетел к Антуану.
  • Фол, нарушение
    37'
    На газон после фола опустился Альба, но арбитр, остановив матч, о жёлтой карточке даже не задумался.
  • Опасный момент
    37'
    Ух, какой момент! Дест то ли ударил, то ли навесил (нечто среднее удалось американцу), и Ремиро пришлось кончиками пальцев забрасывать за спину.
  • Опасный момент
    36'
    Опасно! Педри оказался на линии штрафной и пробил - мяч угодил в Субельдию, который отчаянно оборонял ворота.
  • Фол, нарушение
    35'
    Бускетс очень жёстко остановил Марино в центре поля - арбитр вполне мог удалить Серхио по совокупности двух жёлтых карточек.
  • 34'
    Куман чем-то недоволен, и судья незамедлительно подбежал к специалисту из Нидерландов. Спокойно они пообщались, и голландец всё понял.
  • 33'
    Кастельянос и Оярсабаль возле углового флажка удерживали Деста, но юркий американец вырвался из-под опеки.
  • Фол, нарушение
    32'
    Здорово поборолся Гевара в районе центрального круга и отдал пас в сторону Горосабеля. Альба придержал защитника хозяев за руку.
  • 31'
    "Реал Сосьедад" заработал вбрасывание из аута. Исак чуть ли не в опорную зону отошёл, чтобы помочь Горосабелю.
  • 30'
    Месси в центре поля бросил в прорыв Гарсию, и 28-й номер "Барселоны" ошибся в передаче - мяч по задумке испанца должен был дойти до Дембеле.
  • 29'
    Альба отчаянно спорит с арбитром. Гризман подошёл к спорщикам, чтобы также пообщаться с судьёй на тему вбрасывания мяча из аута.
  • 28'
    Месси ошибся при приёме мяча - его счастье, что сзади дежурил Дест, который тут же принял снаряд.
  • Желтая карточка
    27'
    Бускетс за срыв потенциально опасной атаки удостоился жёлтой карточки. Въехал он по бедру Исака, и швед приземлился на газон.
  • 26'
    Дест забрал мяч на фланге, подключил Бускетса, но "Барселона" атакует большими силами, и Порту отвоевал снаряд.
  • 25'
    Де Йонг перемещается по полю очень вдумчиво - путает хавбеков "Реала Сосьедад" голландец.
  • Опасный момент
    24'
    Опасно! "Барселона" околачивалась в штрафной площади "Реала Сосьедад", и мог забивать Мерино с близкого расстояния!
  • Опасный момент
    23'
    Исак в районе центральной линии поля был, затем ускорился, ворвался в штрафную и мощно пробил - тер Штеген классно отвёл угрозу ногой!
  • 22'
    Лангле допустил ошибку (очередную) в простейшей ситуации. Как он убеждает Кумана в своей профпригодности?
  • 21'
    Скорее всего, во втором тайме увидим на поле португальца Тринкана. Он набрал неплохую форму и может сыграть важную роль в потенциальной победе.
  • 20'
    Оярсабаль пытался зацепиться за мяч на линии штрафной, но снаряд дошёл до тер Штегена после своевременного подката Альбы.
  • 19'
    А вот и статистические показатели подъехали - 28% игрового времени мячом владеет "Реал Сосьедад", а остальные 72% - "Барселона".
  • 18'
    Де Йонг активно разбрасывается мячом - на оба фланга отправляет мяч голландец. На Месси сейчас не прошёл пас.
  • 17'
    Мерино и Оярсабаль вдвоём принялись прессовать тер Штегена, но немец показал стальные нервы, выкатив мяч на Лангле.
  • 16'
    Ремиро вылетел из пределов вратарской, и могло это печальным образом завершиться для "Реала Сосьедад".
  • 15'
    Исак опустился в оборону, чтобы помочь средней линии справиться с Месси. Швед регулярно смещается в эту зону.
  • 14'
    Наставник "Реала Сосьедад" Альгуасиль что-то выговаривает подопечным. Не устраивает его, видимо, общая скорость игры.
  • 14'
    Не прошла передача Месси на Дембеле - француз явно не ожидал, поэтому его не оказалось в зоне, куда полетел мяч.
  • 13'
    Продолжают "сине-гранатовые" владеть мячом. Не знаю, какие цифры по контролю снаряда у "Барселоны", но визуально команда Кумана держит мяч намного чаще.
  • 12'
    Месси подключил к атаке Деста, но эшелонированная оборона "Реала Сосьедад" выбила мяч из-под ног американца.
  • 11'
    "Барселона" идёт в атаку - Месси закинул в сторону Альбы, но прострел у испанца не получился - Горосабель ловко сыграл на перехвате.
  • Желтая карточка
    10'
    Субименди нарвался на жёлтую карточку - Дембеле получил по ногам, намеренно подставившись под испанца.
  • 9'
    Оярсабаль и Исак очень грамотно располагаются на линии, оказывая воздействие на защитников "Барселоны".
  • 8'
    Оярсабаль разгоняет атаку, отдаёт на Исака, но швед попадает прямо в Де Йонга.
  • 7'
    Пока на поле ничего занятного не происходит, скажу, что Месси - рекордсмен "Барселоны" по количеству матчей в составе "блаугранас". 768-й поединок за клуб проводит Лионель. Потрясающие цифры!
  • Фол, нарушение
    6'
    Оярсабалю досталось после контакта с Гризманом - испанец всем видом показал, что заехал ему по ноге француз из "Барселоны".
  • 5'
    Мерино прошёл мимо Гризмана и сильно ударил по мячу - Ремиро внимательно наблюдал за полётом снаряда.
  • 4'
    Футболисты "Реала Сосьедад" прижались к своим воротам - Де Йонг и Лангле высоко выдвинулись, чтобы тут же нейтрализовать любую атаку.
  • 3'
    Гризман, пробегая вдоль линии ворот, отдал какие-то указания Бускетсу.
  • 2'
    "Барселона" завладела мячом, но выжать максимум из подхода к штрафной не удалось "сине-гранатовым".
  • Первый тайм начался
    1'
    Первый тайм начался!
Прогнозы на футбол - новый раздел!
Прогнозы
  • До матча
  • Сегодняшняя игра пройдет с пустыми трибунами из-за коронавирусных ограничений.
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Reale Seguros Stadium. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!

Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
Бонус: 5 000 ₽ 4.64 3.86 1.82
Бонус: 10 000 ₽ 3.90 4.10 1.82
Бонус: 5 000 ₽ 4.90 3.96 1.80
Бонус: 5 000 ₽ 34.00 15.00 1.05
  13.77 6.55 1.21

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Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.25 3.25 3.5 3.5 3.75 3.75 4 4 4.25 4.25 4.5 4.5 4.75 4.75 5 5 5.25 5.25 5.5 5.5 5.75 5.75 6 6 6.5 6.5 6.75 6.75 7 7 7.5 7.5
6.25 1.12 4.68 1.19 2.94 1.40 2.17 1.69 1.77 2.22 1.44 2.81 1.26 3.78 1.16 5.20 1.07 8.40 1.01 11.00
11.00 1.03 5.00 1.17 3.70 1.27 2.43 1.56 1.93 1.88 1.59 2.37 1.27 3.70 1.24 4.10 1.09 7.00 1.09 7.60
11.75 1.00 11.25 1.00 4.80 1.14 3.90 1.22 2.43 1.53 1.92 1.88 1.65 2.52 1.31 3.45 1.22 4.10 1.05 8.00 1.05 7.20
7.20 1.09 5.55 1.14 2.55 1.50 1.92 1.87 4.90 1.17 2.12 1.75 3.60 1.28 1.78 2.11 1.97 1.82 1.47 2.65 3.60 1.28 2.45 1.55 1.95 1.85 1.30 3.50 1.16 5.10 1.03 12.00 1.02 13.00
5.48 1.18 2.67 1.51 2.13 1.76 2.72 1.49 2.36 1.63 3.68 1.30 2.50 1.57 2.04 1.85 1.77 2.13 1.50 2.68 1.24 4.46 2.54 1.55 1.99 1.89 1.61 2.42 1.59 2.45 1.36 3.30
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5
3.20 1.35 1.91 1.89 1.45 2.77 1.20 4.54
3.45 1.28 2.39 1.54 1.59 2.27 1.15 4.90
3.85 1.26 2.59 1.50 1.65 2.24 1.26 3.85 1.17 5.10
1.55 2.45 1.10 6.80 1.06 8.80 1.07 7.20 1.04 8.50
2.26 1.68 1.85 2.03 1.43 2.95 1.29 3.79 1.38 3.19 1.20 4.73
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5
4.28 1.22 2.43 1.56 1.73 2.11 1.37 3.10
5.00 1.15 2.02 1.74 1.50 2.49 1.30 3.30
5.10 1.17 3.68 1.28 1.99 1.82 1.48 2.65 1.30 3.52
4.55 1.17 3.55 1.25 2.04 1.87 1.50 2.39 1.27 3.70

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
1.57 2.33
1.54 2.37
4.05 1.23
Букмекер Да Нет
3.32 1.33
3.65 1.26
15.00 1.01
Букмекер Да Нет
2.68 1.47
2.70 1.43
3.05 1.38
Где смотреть матч Реал Сосьедад 1:6 Барселона онлайн

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Прогнозы на матч Реал Сосьедад 1:6 Барселона

Исход игры
Реал Сосьедад
3.9% (6)
Ничья
8.4% (13)
Барселона
87.7% (136)
Тотал 2.5
Больше
75.66% (115)
Меньше
24.34% (37)
Обе команды забьют
Да
79.61% (121)
Нет
20.39% (31)
Популярный счёт
1:2 Барселона
51.6% (80)
1:3 Барселона
13.5% (21)
0:2 Барселона
11% (17)
1:1 Ничья
6.5% (10)
0:1 Барселона
5.8% (9)
2:1 Реал Сосьедад
3.2% (5)
0:3 Барселона
2.6% (4)
2:2 Ничья
1.9% (3)
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