Нет, всё чётко - засчитан мяч. 4 минуты добавлено ко второму тайму.

"Реал Сосьедад" летит в атаку - Янузай в штрафной площади "Барселоны падает, но выкатывает мяч под удар партнёру.

Фернандес получил предупреждение за то, что навалился всем телом на лежавшего Лангле.

Главный арбитр снова о чём-то общается с ассистентами, сидящими в кабинете.

Всё! "Барселона" разгромила "Реал Сосьедад" в гостях. Фантастический матч выдали подопечные Кумана. Для вас на игре работал Георгий Артмеладзе . Доброй ночи, друзья!

90' Так, арбитр совещается со своими ассистентами - кажется ему, что было нарушение правил со стороны Мориба.

89' Г-О-О-О-О-О-О-О-Л! 1-6! МЕССИ! Запутали игроки "Барселоны" защитников "Реала Сосьедад" - покатил Альба в сторону Месси, который в угол ворот элегантно пробил.

88' По жёлтым карточкам, к слову, сравнялись команды - по два предупреждения было выписано футболистам.

87' На жёлтую карточку нарвался Брайтуайт. "Барселона" влипла с трансфером датчанина - толку от него не слишком много.

86' "Барселона", напомню, набирает шестьдесят два очка. "Реал Сосьедад" остаётся с сорока пятью баллами.

85' Опасно! Фернандес пробил, но попал прямо в руки тер Штегену. Немецкий голкипер упал на колени и спокойно забрал снаряд.

84' У "Барселоны" также рокировки - Гризман отправился на заслуженный отдых и уступил место на газоне Рики Пучу. Дест же ушёл на скамейку запасных ради выхода Тринкана.

83' Двойная замена в составе "Реала Сосьедад". Орхильес и Саньян заменили Исака и Субельдию.

82' Янузай вновь оказался за боковой линией. Бельгийца по ногам частенько бьют, но это записная истина - если против футболиста нарушают правила, значит, он всё делает правильно.

81' "Барселона" устремилась за шестым мячом, но Ле Норман и Кастельянос выталкивают игроков "Барсы" за пределы поля.

80' Замена в составе "Барселоны" - датчанин Брайтуайт вышел на поле вместо Дембеле, оформившего классный сольный гол.

79' Субельдия получил жёлтую карточку за фол против Мориба. Ловко подставился под нарушение молодой хавбек "Барселоны".

78' Никак этот мяч не повлияет на исход встречи, но с психологической точки зрения "Реал Сосьедад" немного утолил жажду.

77' Г-О-О-О-О-О-О-О-О-О-ОЛ! 1-5! БАРРЕНЕЧЕА! Втроём не смогли остановить испанца футболисты "Барселоны" - он не стал сближаться с тер Штегеном и мощно выстрелил в верхний угол!

75' "Барселона" продолжает наседать на ворота "Реала Сосьедад". Альба забегал к лицевой, но передача на испанца оказалась неточной.

74' Всё в порядке с Аднаном. Проверил он на прочность тер Штегена - немец для вида подпрыгнул на несколько сантиметров и зафиксировал мяч в руках.

73' Янузай от боли корчится, выкатившись за пределы поля. Лангле грязным приёмом остановил бывшего игрока "Манчестер Юнайтед".

72' Субименди ушёл - его место занял Фернандес.

71' Г-О-О-О-О-О-О-О-Л! 0-5! ДЕМБЕЛЕ! Забил, наконец, Усман. Француз сам гол сделал - прошёл он метров пятнадцать со снарядом в ногах и, качнув Субельдию, прошил ворота Ремиро.

70' У Гризмана нога поехала, поэтому не смог он своевременно откликнуться на передачу Деста, находясь возле линии штрафной.

69' Замены в составе "Барселоны" - Бускетс и Педри ушли на скамейку запасных, а их места заняли Мориба и Араухо.

68' Арбитр проверяет эпизод на наличие офсайда. Судьи из кабинета активно с ним общаются сейчас удалённо.

67' Дембеле забил, но оказался в положении вне игры. Судья тут же поднял флажок.

66' Приземлился на газон Янузай - Лангле и сам упал, и бельгийцу "помог" проверить на мягкость газон в Сан-Себастьяне.

65' Исак вновь очень глубоко принимает мяч. Форвард сборной Швеции, скорее всего, по километражу лидирует.

64' По владению мячом сейчас "Барселона" впереди - 63% против 37% у "Реала Сосьедад". Во всех аспектах сокрушают гости команду Альгуасиля.

63' Дембеле исхитрился пробить с близкой дистанции ножницами - удар через себя в падении смотрелся сурово.

62' Куман на бровке общается с двумя резервистами. Решил Рональд, что запасные футболисты должны насладиться общим успехом.

61' Двойная замена у хозяев - Янузай и Барренечеа появились на поле вместо Горосабеля и Порту.

60' Ещё один удар! Альба, не став сближаться с воротами Ремиро, пробил издали - голкипер "Реала Сосьедад" зафиксировал снаряд с первой попытки.

59' Опасно! Дест вывел Дембеле на ударную позицию, но француз заработал только право на угловой удар, пробив прямо в Ремиро.

58' Готовится замена у "Реала Сосьедад". Экстренные рокировки должны освежить игру хозяев, иначе всё может закончиться ещё более плачевно.

57' Зафиксирован фол на Оярсабале. Извинился перед ним Альба, поэтому конфликт в зародыше исчерпан.

56' Г-О-О-О-О-О-О-О-О-О-Л! 0-4! МЕССИ! Разрывают просто "Реал Сосьедад" футболисты Кумана. Бускетс филигранно забросил мяч в сторону Месси, который даже не заметил присутствия Субименди и Ле Нормана.

55' Последовал заброс на Деста, но передача назад не прошла - ловко отработал в обороне Ле Норман.

54' По ударам в створ ворот "Барселона" лидирует - пять против двух. "Сине-гранатовые" продолжают поджимать хозяев.

53' Г-О-О-О-О-О-О-О-О-О-ОЛ! 0-3! ДЕСТ! Альба шикарно прошёл вдоль лицевой и выкатил прямо на Деста в пустую зону - мяч после удара американца едва заметно коснулся ноги Горосабеля и влетел в ворота.

52' Месси не справился с Субельдией - испанец ловко накрыл аргентинскую звезду на подступах к вратарской площади хозяев.

51' Напрашивается выход Янузая в течение ближайших двадцати минут - креатив бельгийца должен привнести положительный импульс в игру "Реала Сосьедад".

50' "Реал Сосьедад" выдавил "сине-гранатовых" на безопасное от ворот Ремиро расстояние. Гарсия рвался в атаку, но Субименди грамотно подстраховал.

49' Оярсабаль прошёл вдоль лицевой линии, однако его удар взял на себя Лангле. "Реал Сосьедад" большими силами отправился на половину поля "Барселоны".

48' Гризман отошёл чуть назад для приёма мяча, наградил снарядом Лангле, но удар французского защитника пришёлся в ногу Горосабеля.

47' По флангу пронёсся Дест, закинул на Дембеле, но скидка француза в сторону Месси выдалась неудачной.

46' "Барселона" вновь атакует, будто и не было перерыва. Из-под прессинга Гризмана сейчас еле вышел Мерино.