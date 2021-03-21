Реал Сосьедад
1:6
Конец матча
Стадион: Reale Seguros Stadium
Барселона
9' Желтая карточкаСубименди Мартин
27' Желтая карточкаБускетс Серхио
0:1
37' ГолГризманн Антуан
0:2
43' ГолДест Серджино
0:3
53' ГолДест Серджино
0:4
56' ГолМесси Лионель
0:5
71' ГолДембеле Усман
1:5
77' ГолБарренечеа Андер
79' Желтая карточкаСубельдия Игор
88' Желтая карточкаБрайтвайт Мартин
1:6
89' ГолМесси Лионель
90' Желтая карточкаФернандес Карлос
16
Гевара
Андер
18
Альба
Жорди
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
16 Гевара АндерПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
31 Марреро УнаиВратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
25 Баутиста ХонНападающий
- Нападающий
-
11 Янузай АднанНападающий
-
Главный тренер: Альгуасиль Иманоль
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Под вопросом
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
18 Альба ЖордиПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
13 Нето МурараВратарь
-
36 Тенас АрнауВратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
24 Фирпо ЖуниорПолузащитник
-
12 Пуч РикардПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Куман Рональд
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Под вопросом
Ход матча
27'
37'
0:1
43'
0:2
53'
0:3
56'
0:4
71'
0:5
77'
79'
88'
89'
1:6
90'
Статистика матча
-
1 Голы 6
-
1 Удары по воротам 0
-
6 Удары в створ 9
-
1 Угловые 1
-
1 Офсайды 2
-
11 Нарушения правил 12
-
3 Жёлтые карточки 2
-
0 Красные карточки 0
-
5 Замены 5
-
31 Владение мячом, % 69
Владение мячом
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Исак Александр
|12
|0.43
|2.
|Оярсабаль Микель
|10 (6)
|0.36
|3.
|Порту Кристиан
|7
|0.25
|4.
|Виллиан Жозе
|3
|0.11
|5.
|Барренечеа Андер
|3
|0.11
|6.
|Мерино Микель
|2
|0.07
|7.
|Янузай Аднан
|2 (1)
|0.07
|8.
|Лопес Роберто III
|2
|0.07
|9.
|Сильва Давид
|1
|0.04
|10.
|Монреаль Начо
|1
|0.04
|11.
|Горосабел Андони
|0
|0
|12.
|Фернандес Карлос
|0
|0
|13.
|Гуриди Хон
|0
|0
|14.
|Муньос Айхен
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Месси Лионель
|23 (3)
|0.82
|2.
|Гризманн Антуан
|8
|0.29
|3.
|Дембеле Усман
|4
|0.14
|4.
|Фати Ансу
|4
|0.14
|5.
|Альба Жорди
|3
|0.11
|6.
|Де Йонг Френки
|3
|0.11
|7.
|Тринкан Франсишку
|3
|0.11
|8.
|Гонсалес Педро
|2
|0.07
|9.
|Брайтвайт Мартин
|2
|0.07
|10.
|Коутиньо Филиппе
|2
|0.07
|11.
|Дест Серджино
|2
|0.07
|12.
|Роберто Серхи
|1
|0.04
|13.
|Мориба Илайкс
|1
|0.04
|14.
|Фирпо Жуниор
|1
|0.04
|15.
|Мингеса Оскар
|1
|0.04
|16.
|Ленгле Клеман
|1
|0.04
|17.
|Пуч Рикард
|1
|0.04
|18.
|Араухо Рональд
|1
|0.04
|19.
|Бускетс Серхио
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Ле Норман Робен
|5
|1
|2.
|Мерино Микель
|5
|0
|3.
|Муньос Айхен
|5
|0
|4.
|Барренечеа Андер
|5
|0
|5.
|Сильва Давид
|4
|0
|6.
|Ариц Элустондо
|4
|0
|7.
|Субельдия Игор
|4
|0
|8.
|Гевара Андер
|4
|0
|9.
|Субименди Мартин
|4
|0
|10.
|Исак Александр
|3
|0
|11.
|Ильяраменди Асьер
|2
|0
|12.
|Сальдуа Хосеба
|2
|0
|13.
|Горосабел Андони
|2
|0
|14.
|Фернандес Карлос
|2
|0
|15.
|Порту Кристиан
|2
|0
|16.
|Баутиста Хон
|2
|0
|17.
|Гуриди Хон
|2
|0
|18.
|Модибо Саньян
|2
|0
|19.
|Янузай Аднан
|1
|0
|20.
|Оярсабаль Микель
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Ленгле Клеман
|6
|1
|2.
|Альба Жорди
|7
|0
|3.
|Бускетс Серхио
|7
|0
|4.
|Месси Лионель
|4
|0
|5.
|Де Йонг Френки
|4
|0
|6.
|Пике Херард
|2
|0
|7.
|Брайтвайт Мартин
|2
|0
|8.
|Гризманн Антуан
|2
|0
|9.
|Дембеле Усман
|2
|0
|10.
|Мингеса Оскар
|2
|0
|11.
|Пьянич Миралем
|1
|0
|12.
|Роберто Серхи
|1
|0
|13.
|Юмтити Самуэль
|1
|0
|14.
|Аленья Карлес
|1
|0
|15.
|Тринкан Франсишку
|1
|0
|16.
|Дест Серджино
|1
|0
|17.
|Фирпо Жуниор
|1
|0
|18.
|Гонсалес Педро
|1
|0
|19.
|Фати Ансу
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Реал Сосьедад
|6.98% (3)
|20.93% (9)
|13.95% (6)
|25.58% (11)
|13.95% (6)
|18.6% (8)
|Барселона
|11.11% (7)
|14.29% (9)
|23.81% (15)
|12.7% (8)
|20.63% (13)
|17.46% (11)
Предыдущие игры
Реал Сосьедад Последние 20 матчей: +6 =6 -8Гранада 1:0 Реал Сосьедад Реал Сосьедад 1:0 Леванте Реал Мадрид 1:1 Реал Сосьедад Манчестер Юнайтед 0:0 Реал Сосьедад
Реал Сосьедад 4:0 Алавес Реал Сосьедад 0:4 Манчестер Юнайтед Хетафе 0:1 Реал Сосьедад Реал Сосьедад 4:1 Кадис Вильярреал 1:1 Реал Сосьедад Бетис 3:1 Реал Сосьедад Реал Сосьедад 2:2 Бетис Кордова 0:2 Реал Сосьедад Реал Сосьедад 1:1 Барселона Севилья 3:2 Реал Сосьедад Реал Сосьедад 1:1 Осасуна Атлетик Б 0:1 Реал Сосьедад Реал Сосьедад 0:2 Атлетико М Леванте 2:1 Реал Сосьедад Барселона 2:1 Реал Сосьедад Реал Сосьедад 1:1 Эйбар
Барселона Последние 20 матчей: +15 =2 -3Барселона 4:1 Уэска ПСЖ 1:1 Барселона Осасуна 0:2 Барселона Барселона 3:0 Севилья
Севилья 0:2 Барселона Барселона 3:0 Эльче Барселона 1:1 Кадис Барселона 1:4 ПСЖ Барселона 5:1 Алавес Севилья 2:0 Барселона Бетис 2:3 Барселона Гранада 3:5 Барселона Барселона 2:1 Атлетик Б Райо Вальекано 1:2 Барселона Эльче 0:2 Барселона Корнелья 0:2 Барселона Барселона 2:3 Атлетик Б Реал Сосьедад 1:1 Барселона Гранада 0:4 Барселона Атлетик Б 2:3 Барселона
Последние игры между собой
Реал Сосьедад: победы: 3, ничьи: 3, поражения: 14
Барселона: победы: 14, ничьи: 3, поражения: 3
Барселона 2:1 Реал Сосьедад Примера Реал Сосьедад 1:2 Барселона Примера Барселона 1:0 Реал Сосьедад Примера Реал Сосьедад 2:4 Барселона Примера Барселона 3:2 Реал Сосьедад Примера Барселона 5:2 Реал Сосьедад Кубок Короля Реал Сосьедад 0:1 Барселона Кубок Короля Реал Сосьедад 1:1 Барселона Примера Реал Сосьедад 1:0 Барселона Примера Барселона 4:0 Реал Сосьедад Примера Барселона 2:0 Реал Сосьедад Примера Реал Сосьедад 1:0 Барселона Примера Реал Сосьедад 3:1 Барселона Примера Реал Сосьедад 1:1 Барселона Кубок Короля Барселона 2:0 Реал Сосьедад Кубок Короля Барселона 4:1 Реал Сосьедад Примера
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Атлетико М
|Заявка
|28
|20
|6
|2
|51 - 18
|66
|2.
|Барселона
|Заявка
|28
|19
|5
|4
|67 - 24
|62
|3.
|Реал Мадрид
|Заявка
|28
|18
|6
|4
|49 - 23
|60
|4.
|Севилья
|Заявка
|28
|17
|4
|7
|39 - 21
|55
|5.
|Бетис
|Заявка
|28
|14
|3
|11
|38 - 41
|45
|6.
|Реал Сосьедад
|Заявка
|28
|12
|9
|7
|44 - 28
|45
|7.
|Вильярреал
|Заявка
|28
|10
|13
|5
|39 - 31
|43
|8.
|Гранада
|Заявка
|28
|10
|6
|12
|34 - 46
|36
|9.
|Атлетик Б
|Заявка
|28
|9
|8
|11
|38 - 32
|35
|10.
|Леванте
|Заявка
|28
|8
|11
|9
|36 - 37
|35
|11.
|Сельта
|Заявка
|28
|8
|10
|10
|35 - 43
|34
|12.
|Валенсия
|Заявка
|28
|8
|9
|11
|34 - 38
|33
|13.
|Осасуна
|Заявка
|28
|7
|9
|12
|23 - 35
|30
|14.
|Хетафе
|Заявка
|28
|7
|8
|13
|22 - 33
|29
|15.
|Кадис
|Заявка
|28
|7
|8
|13
|24 - 44
|29
|16.
|Вальядолид
|Заявка
|28
|5
|12
|11
|26 - 38
|27
|17.
|Эльче
|Заявка
|28
|5
|10
|13
|25 - 42
|25
|18.
|Алавес
|Заявка
|28
|5
|8
|15
|23 - 44
|23
|19.
|Эйбар
|Заявка
|28
|4
|11
|13
|22 - 33
|23
|20.
|Уэска
|Заявка
|28
|3
|12
|13
|26 - 44
|21
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Атлетико М
|Заявка
|15
|11
|3
|1
|30 - 9
|36
|2.
|Севилья
|Заявка
|14
|10
|1
|3
|22 - 9
|31
|3.
|Барселона
|Заявка
|14
|9
|4
|1
|36 - 14
|31
|4.
|Реал Мадрид
|Заявка
|13
|9
|1
|3
|23 - 9
|28
|5.
|Гранада
|Заявка
|14
|8
|3
|3
|20 - 16
|27
|6.
|Бетис
|Заявка
|14
|8
|2
|4
|21 - 17
|26
|7.
|Атлетик Б
|Заявка
|14
|7
|3
|4
|23 - 13
|24
|8.
|Вильярреал
|Заявка
|14
|6
|6
|2
|20 - 15
|24
|9.
|Реал Сосьедад
|Заявка
|14
|6
|5
|3
|24 - 16
|23
|10.
|Валенсия
|Заявка
|14
|6
|5
|3
|22 - 16
|23
|11.
|Леванте
|Заявка
|14
|5
|7
|2
|21 - 17
|22
|12.
|Сельта
|Заявка
|14
|6
|3
|5
|20 - 22
|21
|13.
|Хетафе
|Заявка
|15
|5
|5
|5
|13 - 10
|20
|14.
|Осасуна
|Заявка
|14
|4
|4
|6
|13 - 19
|16
|15.
|Эльче
|Заявка
|13
|3
|6
|4
|13 - 18
|15
|16.
|Алавес
|Заявка
|14
|3
|5
|6
|11 - 17
|14
|17.
|Вальядолид
|Заявка
|14
|3
|5
|6
|15 - 22
|14
|18.
|Кадис
|Заявка
|14
|3
|4
|7
|12 - 22
|13
|19.
|Уэска
|Заявка
|14
|2
|6
|6
|12 - 18
|12
|20.
|Эйбар
|Заявка
|14
|1
|6
|7
|8 - 17
|9
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Реал Мадрид
|Заявка
|15
|9
|5
|1
|26 - 14
|32
|2.
|Барселона
|Заявка
|14
|10
|1
|3
|31 - 10
|31
|3.
|Атлетико М
|Заявка
|13
|9
|3
|1
|21 - 9
|30
|4.
|Севилья
|Заявка
|14
|7
|3
|4
|17 - 12
|24
|5.
|Реал Сосьедад
|Заявка
|14
|6
|4
|4
|20 - 12
|22
|6.
|Бетис
|Заявка
|14
|6
|1
|7
|17 - 24
|19
|7.
|Вильярреал
|Заявка
|14
|4
|7
|3
|19 - 16
|19
|8.
|Кадис
|Заявка
|14
|4
|4
|6
|12 - 22
|16
|9.
|Эйбар
|Заявка
|14
|3
|5
|6
|14 - 16
|14
|10.
|Осасуна
|Заявка
|14
|3
|5
|6
|10 - 16
|14
|11.
|Леванте
|Заявка
|14
|3
|4
|7
|15 - 20
|13
|12.
|Вальядолид
|Заявка
|14
|2
|7
|5
|11 - 16
|13
|13.
|Сельта
|Заявка
|14
|2
|7
|5
|15 - 21
|13
|14.
|Атлетик Б
|Заявка
|14
|2
|5
|7
|15 - 19
|11
|15.
|Валенсия
|Заявка
|14
|2
|4
|8
|12 - 22
|10
|16.
|Эльче
|Заявка
|15
|2
|4
|9
|12 - 24
|10
|17.
|Хетафе
|Заявка
|13
|2
|3
|8
|9 - 23
|9
|18.
|Алавес
|Заявка
|14
|2
|3
|9
|12 - 27
|9
|19.
|Гранада
|Заявка
|14
|2
|3
|9
|14 - 30
|9
|20.
|Уэска
|Заявка
|14
|1
|6
|7
|14 - 26
|9
- — Лига чемпионов (Групповой этап)
- — Лига Европы (Групповой этап)
- — Лига конференций УЕФА (Квалификация)
- — Вылет в Сегунду
Победитель
Самый высокий коэффициент на матч «Реал Сосьедад» – «Барселона» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Реал Сосьедад» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Барселона» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Реал Сосьедад» – «Барселона», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров
Тотал
Прогнозы на матч Реал Сосьедад 1:6 Барселона
Исход игры
Реал Сосьедад
3.9% (6)
Ничья
8.4% (13)
Барселона
87.7% (136)
Тотал 2.5
Больше
75.66% (115)
Меньше
24.34% (37)
Обе команды забьют
Да
79.61% (121)
Нет
20.39% (31)
Популярный счёт
1:2 Барселона
51.6% (80)
1:3 Барселона
13.5% (21)
0:2 Барселона
11% (17)
1:1 Ничья
6.5% (10)
0:1 Барселона
5.8% (9)
2:1 Реал Сосьедад
3.2% (5)
0:3 Барселона
2.6% (4)
2:2 Ничья
1.9% (3)
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