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  3. Испания
Вильярреал
2:1
Конец матча

Стадион:
Кадис
0'
4' Желтая карточка
Йонссон Йенс
1:0
5' Пенальти
Морено Херард
15' Желтая карточка
Кала Хуан
35' Желтая карточка
Фойт Хуан
60' Желтая карточка
Тригерос Мануэль
2:0
67' Гол
Бакка Карлос
2:1
69' Гол
Алекс Фернандес
90' Желтая карточка
Альбиоль Рауль
90' Желтая карточка
Хименес Фали
90'+6
1
Асенхо
Серхио
2
Марио
Гаспар
6
Фунес
Мори
3
Альбиоль
Рауль
15
Эступиньян
Первис
11
Чуквезе
Саму
8
Фойт
Хуан
5
Парехо
Даниэль
14
Тригерос
Мануэль
7
Морено
Херард
9
Бакка
Карлос
1
Ледесма
Херемиас
20
Карселен
Исаак
3
Хименес
Фали
16
Кала
Хуан
22
Альфонсо
Луис
7
Санчес
Сальвадор
2
Йонссон
Йенс
6
Мари
Хосе
8
Алекс
Фернандес
21
Собрино
Рубен
18
Негредо
Альваро
Вильярреал
4-4-2
Кадис
4-4-2

Ход матча

4'
 
Йонссон Йенс
5'
Морено Херард
1:0
15'
 
Кала Хуан
35'
Фойт Хуан
 
60'
Тригерос Мануэль
 
63'
 
Переа Альберто
Йонссон Йенс
67'
Бакка Карлос
(Морено Херард)
2:0
69'
2:1
Алекс Фернандес
74'
Гомес Мойсес
Тригерос Мануэль
 
74'
Алькасер Пако
Бакка Карлос
 
75'
 
Алехо Иван
Санчес Сальвадор
75'
 
Искьердо Хайро
Альфонсо Луис
81'
Пино Йереми
Чуквезе Саму
 
86'
 
Помбо Хорхе
Мари Хосе
86'
 
Малбашич Филип
Собрино Рубен
90'
Педраса Альфонсо
Морено Херард
 
90'
Альбиоль Рауль
 
90'
 
Хименес Фали

Статистика матча

  • 2 Голы 1
  • 5 Удары по воротам 2
  • 4 Удары в створ 4
  • 5 Угловые 6
  • 2 Офсайды 2
  • 14 Нарушения правил 7
  • 3 Жёлтые карточки 3
  • 0 Красные карточки 0
  • 4 Замены 5
  • 59 Владение мячом, % 41

Владение мячом

Бомбардиры внутри турнира

Вильярреал
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Морено Херард 16 (7) 0.57
2. Алькасер Пако 5 (1) 0.18
3. Парехо Даниэль 3 0.11
4. Ниньо Фер 3 0.11
5. Гомес Мойсес 3 (1) 0.11
6. Бакка Карлос 2 0.07
7. Торрес Пау II 2 0.07
8. Тригерос Мануэль 1 0.04
9. Педраса Альфонсо 1 0.04
10. Чуквезе Саму 1 0.04
11. Пино Йереми 1 0.04
12. Пенья Рубен 1 0.04
13. Марио Гаспар 0 0
14. Коста Хауме 0 0
Кадис
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Негредо Альваро 7 0.25
2. Алекс Фернандес 4 (2) 0.14
3. Лосано Энтони 3 0.11
4. Хименес Альваро 2 0.07
5. Санчес Сальвадор 2 0.07
6. Переа Альберто 1 0.04
7. Кала Хуан 1 0.04
8. Помбо Хорхе 1 0.04
9. Искьердо Хайро 1 0.04
10. Алехо Иван 1 0.04
11. Альфонсо Луис 0 0
12. Малбашич Филип 0 0

Карточки

Вильярреал
# Игрок      
1. Педраса Альфонсо 7 0
2. Альбиоль Рауль 6 0
3. Фойт Хуан 6 0
4. Капу Этьен 4 1
5. Тригерос Мануэль 5 0
6. Иборра Висенте 4 0
7. Парехо Даниэль 3 0
8. Коклен Франсис 3 0
9. Морено Херард 3 0
10. Пино Йереми 3 0
11. Кубо Такефуса 1 1
12. Марио Гаспар 2 0
13. Асенхо Серхио 1 0
14. Бакка Карлос 1 0
15. Коста Хауме 1 0
16. Гомес Мойсес 1 0
17. Пенья Рубен 1 0
18. Ниньо Фер 1 0
19. Торрес Пау II 1 0
Кадис
# Игрок      
1. Хименес Фали 8 0
2. Кала Хуан 7 0
3. Лосано Энтони 4 0
4. Искьердо Хайро 4 0
5. Негредо Альваро 2 1
6. Мауро Маркос 2 1
7. Йонссон Йенс 3 0
8. Мари Хосе 3 0
9. Альфонсо Луис 3 0
10. Санчес Сальвадор 3 0
11. Алехо Иван 3 0
12. Акапо Карлос 1 1
13. Алькала Педро 2 0
14. Малбашич Филип 2 0
15. Шапоньич Иван 2 0
16. Алекс Фернандес 1 0
17. Аугусто Фернандес 1 0
18. Собрино Рубен 1 0
19. Помбо Хорхе 1 0
20. Гарридо Хон 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Вильярреал 28.21% (11) 20.51% (8) 15.38% (6) 2.56% (1) 25.64% (10) 7.69% (3)
 Кадис 13.04% (3) 13.04% (3) 17.39% (4) 21.74% (5) 21.74% (5) 13.04% (3)

Предыдущие игры

Вильярреал Последние 20 матчей: +10 =5 -5
Вильярреал 2:0 Динамо Киев Эйбар 1:3 Вильярреал Динамо Киев 0:2 Вильярреал Валенсия 2:1 Вильярреал
Вильярреал 0:2 Атлетико М Вильярреал 2:1 Ред Булл Зальцбург Атлетик Б 1:1 Вильярреал Ред Булл Зальцбург 0:2 Вильярреал Вильярреал 1:2 Бетис Эльче 2:2 Вильярреал Леванте 1:0 Вильярреал Вильярреал 1:1 Реал Сосьедад Жирона 0:1 Вильярреал Уэска 0:0 Вильярреал Вильярреал 2:2 Гранада Тенерифе 0:1 Вильярреал Сельта 0:4 Вильярреал Самора 1:4 Вильярреал Вильярреал 2:1 Леванте Севилья 2:0 Вильярреал
Кадис Последние 20 матчей: +5 =6 -9
Алавес 1:1 Кадис Кадис 1:0 Эйбар Кадис 0:1 Бетис Барселона 1:1 Кадис
Кадис 0:4 Атлетик Б Реал Сосьедад 4:1 Кадис Кадис 2:4 Атлетико М Севилья 3:0 Кадис Кадис 2:2 Леванте Жирона 2:0 Кадис Кадис 3:1 Алавес Понтеведра 0:0 Кадис Валенсия 1:1 Кадис Кадис 0:0 Вальядолид Бетис 1:0 Кадис Кадис 0:2 Хетафе Рибадумия 0:2 Кадис Сельта 4:0 Кадис Кадис 2:1 Барселона Эльче 1:1 Кадис

Последние игры между собой

Вильярреал: победы: 3, ничьи: 1, поражения: 0
Кадис: победы: 0, ничьи: 1, поражения: 3
Кадис 0:0 Вильярреал Ла Лига Кадис 0:3 Вильярреал Товарищеские матчи Вильярреал 3:0 Кадис Кубок Короля Кадис 1:2 Вильярреал Кубок Короля
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Атлетико М Заявка 28 20 6 2 51 - 18 66
2. Барселона Заявка 28 19 5 4 67 - 24 62
3. Реал Мадрид Заявка 28 18 6 4 49 - 23 60
4. Севилья Заявка 28 17 4 7 39 - 21 55
5. Бетис Заявка 28 14 3 11 38 - 41 45
6. Реал Сосьедад Заявка 28 12 9 7 44 - 28 45
7. Вильярреал Заявка 28 10 13 5 39 - 31 43
8. Гранада Заявка 28 10 6 12 34 - 46 36
9. Атлетик Б Заявка 28 9 8 11 38 - 32 35
10. Леванте Заявка 28 8 11 9 36 - 37 35
11. Сельта Заявка 28 8 10 10 35 - 43 34
12. Валенсия Заявка 28 8 9 11 34 - 38 33
13. Осасуна Заявка 28 7 9 12 23 - 35 30
14. Хетафе Заявка 28 7 8 13 22 - 33 29
15. Кадис Заявка 28 7 8 13 24 - 44 29
16. Вальядолид Заявка 28 5 12 11 26 - 38 27
17. Эльче Заявка 28 5 10 13 25 - 42 25
18. Алавес Заявка 28 5 8 15 23 - 44 23
19. Эйбар Заявка 28 4 11 13 22 - 33 23
20. Уэска Заявка 28 3 12 13 26 - 44 21
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Атлетико М Заявка 15 11 3 1 30 - 9 36
2. Севилья Заявка 14 10 1 3 22 - 9 31
3. Барселона Заявка 14 9 4 1 36 - 14 31
4. Реал Мадрид Заявка 13 9 1 3 23 - 9 28
5. Гранада Заявка 14 8 3 3 20 - 16 27
6. Бетис Заявка 14 8 2 4 21 - 17 26
7. Атлетик Б Заявка 14 7 3 4 23 - 13 24
8. Вильярреал Заявка 14 6 6 2 20 - 15 24
9. Реал Сосьедад Заявка 14 6 5 3 24 - 16 23
10. Валенсия Заявка 14 6 5 3 22 - 16 23
11. Леванте Заявка 14 5 7 2 21 - 17 22
12. Сельта Заявка 14 6 3 5 20 - 22 21
13. Хетафе Заявка 15 5 5 5 13 - 10 20
14. Осасуна Заявка 14 4 4 6 13 - 19 16
15. Эльче Заявка 13 3 6 4 13 - 18 15
16. Алавес Заявка 14 3 5 6 11 - 17 14
17. Вальядолид Заявка 14 3 5 6 15 - 22 14
18. Кадис Заявка 14 3 4 7 12 - 22 13
19. Уэска Заявка 14 2 6 6 12 - 18 12
20. Эйбар Заявка 14 1 6 7 8 - 17 9
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Реал Мадрид Заявка 15 9 5 1 26 - 14 32
2. Барселона Заявка 14 10 1 3 31 - 10 31
3. Атлетико М Заявка 13 9 3 1 21 - 9 30
4. Севилья Заявка 14 7 3 4 17 - 12 24
5. Реал Сосьедад Заявка 14 6 4 4 20 - 12 22
6. Бетис Заявка 14 6 1 7 17 - 24 19
7. Вильярреал Заявка 14 4 7 3 19 - 16 19
8. Кадис Заявка 14 4 4 6 12 - 22 16
9. Эйбар Заявка 14 3 5 6 14 - 16 14
10. Осасуна Заявка 14 3 5 6 10 - 16 14
11. Леванте Заявка 14 3 4 7 15 - 20 13
12. Вальядолид Заявка 14 2 7 5 11 - 16 13
13. Сельта Заявка 14 2 7 5 15 - 21 13
14. Атлетик Б Заявка 14 2 5 7 15 - 19 11
15. Валенсия Заявка 14 2 4 8 12 - 22 10
16. Эльче Заявка 15 2 4 9 12 - 24 10
17. Хетафе Заявка 13 2 3 8 9 - 23 9
18. Алавес Заявка 14 2 3 9 12 - 27 9
19. Гранада Заявка 14 2 3 9 14 - 30 9
20. Уэска Заявка 14 1 6 7 14 - 26 9
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  • — Лига конференций УЕФА (Квалификация)
  • — Вылет в Сегунду
Новости матча
Прогнозы на футбол - новый раздел!
Прогнозы
  • До матча
  • Сегодняшняя игра пройдет с пустыми трибунами из-за коронавирусных ограничений.
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Estadio de la Ceramica. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы 146
Вильярреал 97.9% (143)
X 1.4% (2)
Кадис 0.7% (1)
Все прогнозы
1.73 Прогноз на матч от Liveresult

Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
Бонус: 5 000 ₽ 1.47 4.41 8.13
Бонус: 10 000 ₽ 1.46 4.40 7.80
Бонус: 5 000 ₽ 1.47 4.35 7.60
Бонус: 5 000 ₽ 1.08 9.00 74.00
  1.12 7.85 40.39

Самый высокий коэффициент на матч «Вильярреал» – «Кадис» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Вильярреал» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Кадис» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Вильярреал» – «Кадис», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров

Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.25 3.25 3.5 3.5 3.75 3.75 4 4 4.25 4.25 4.5 4.5 5 5 5.5 5.5 6 6
9.80 1.05 4.06 1.24 2.87 1.44 2.11 1.76 1.65 2.29 1.32 3.32 1.19 4.64 1.08 7.70
9.20 1.06 3.25 1.34 2.49 1.54 1.78 2.04 1.43 2.85 1.29 3.60 1.10 7.00
8.50 1.03 7.40 1.06 3.10 1.35 2.40 1.57 1.80 2.12 1.39 3.00 1.25 3.78 1.09 6.30 1.06 6.85
9.00 1.05 7.50 1.09 2.65 1.47 1.75 2.05 1.98 1.79 1.35 3.15 1.09 7.20 1.07 8.40 1.05 10.50 1.05 10.50 1.05 21.00 1.04 21.00 0.00 19.50
2.53 1.55 2.07 1.81 1.60 2.42 1.39 3.11 1.64 2.34 1.43 2.92 1.85 2.02 1.61 2.40 1.31 3.59 1.17 5.46 1.10 8.18
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 3 3 3.5 3.5
2.39 1.61 1.59 2.50 1.29 4.04 1.09 7.20
2.75 1.42 1.81 1.93 1.37 2.95 1.08 7.00
2.79 1.44 1.84 1.96 1.38 3.04 1.11 6.55 1.08 8.10
2.85 1.42 1.77 1.99 1.17 4.90 1.30 3.50 1.16 5.10 1.02 17.00 1.02 17.00
2.95 1.45 2.41 1.63 1.87 2.04 1.54 2.62 1.85 2.03 1.53 2.61 1.21 4.60 1.42 2.98
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5
2.95 1.40 1.86 1.94 1.42 2.87 1.18 4.90
3.65 1.25 2.50 1.49 1.62 2.21 1.16 4.80
3.60 1.29 2.43 1.56 1.59 2.36 1.23 4.20 1.16 5.35
2.55 1.48 1.64 2.17 1.22 3.70

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
2.15 1.70
2.27 1.59
3.35 1.31
Букмекер Да Нет
6.02 1.14
5.60 1.12
4.44 1.20
Букмекер Да Нет
4.06 1.24
4.30 1.19
4.00 1.22
Где смотреть матч Вильярреал 2:1 Кадис онлайн

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Прогнозы на матч Вильярреал 2:1 Кадис

Исход игры
Вильярреал
97.9% (143)
Ничья
1.4% (2)
Кадис
0.7% (1)
Тотал 2.5
Больше
36.81% (53)
Меньше
63.19% (91)
Обе команды забьют
Да
36.81% (53)
Нет
63.19% (91)
Популярный счёт
2:0 Вильярреал
39.7% (58)
2:1 Вильярреал
28.1% (41)
1:0 Вильярреал
21.2% (31)
3:1 Вильярреал
6.2% (9)
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