Вильярреал
2:1
Конец матча
Стадион: Эстадио де ла Керамика
Кадис
4' Желтая карточкаЙонссон Йенс
1:0
5' ПенальтиМорено Херард
15' Желтая карточкаКала Хуан
35' Желтая карточкаФойт Хуан
60' Желтая карточкаТригерос Мануэль
2:0
67' ГолБакка Карлос
2:1
69' ГолАлекс Фернандес
90' Желтая карточкаАльбиоль Рауль
90' Желтая карточкаХименес Фали
11
Чуквезе
Саму
16
Кала
Хуан
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
11 Чуквезе СамуПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
21 Коста ХаумеЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
20 Пенья РубенЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
30 Пино ЙеремиНападающий
-
23 Гомес МойсесНападающий
-
12 Раба ДаниэльНападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Эмери Унаи
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Дисквалифицирован
- Под вопросом
- Под вопросом
- Под вопросом
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
16 Кала ХуанЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
13 Хиль ДавидВратарь
- Вратарь
-
15 Акапо КарлосЗащитник
- Защитник
-
14 Алехо ИванПолузащитник
-
11 Помбо ХорхеПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Cервера Альваро
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Под вопросом
Ход матча
4'
5'
1:0
15'
35'
60'
67'
2:0
69'
2:1
86'
90'
90'
Статистика матча
-
2 Голы 1
-
5 Удары по воротам 2
-
4 Удары в створ 4
-
5 Угловые 6
-
2 Офсайды 2
-
14 Нарушения правил 7
-
3 Жёлтые карточки 3
-
0 Красные карточки 0
-
4 Замены 5
-
59 Владение мячом, % 41
Владение мячом
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Морено Херард
|16 (7)
|0.57
|2.
|Алькасер Пако
|5 (1)
|0.18
|3.
|Парехо Даниэль
|3
|0.11
|4.
|Ниньо Фер
|3
|0.11
|5.
|Гомес Мойсес
|3 (1)
|0.11
|6.
|Бакка Карлос
|2
|0.07
|7.
|Торрес Пау II
|2
|0.07
|8.
|Тригерос Мануэль
|1
|0.04
|9.
|Педраса Альфонсо
|1
|0.04
|10.
|Чуквезе Саму
|1
|0.04
|11.
|Пино Йереми
|1
|0.04
|12.
|Пенья Рубен
|1
|0.04
|13.
|Марио Гаспар
|0
|0
|14.
|Коста Хауме
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Негредо Альваро
|7
|0.25
|2.
|Алекс Фернандес
|4 (2)
|0.14
|3.
|Лосано Энтони
|3
|0.11
|4.
|Хименес Альваро
|2
|0.07
|5.
|Санчес Сальвадор
|2
|0.07
|6.
|Переа Альберто
|1
|0.04
|7.
|Кала Хуан
|1
|0.04
|8.
|Помбо Хорхе
|1
|0.04
|9.
|Искьердо Хайро
|1
|0.04
|10.
|Алехо Иван
|1
|0.04
|11.
|Альфонсо Луис
|0
|0
|12.
|Малбашич Филип
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Педраса Альфонсо
|7
|0
|2.
|Альбиоль Рауль
|6
|0
|3.
|Фойт Хуан
|6
|0
|4.
|Капу Этьен
|4
|1
|5.
|Тригерос Мануэль
|5
|0
|6.
|Иборра Висенте
|4
|0
|7.
|Парехо Даниэль
|3
|0
|8.
|Коклен Франсис
|3
|0
|9.
|Морено Херард
|3
|0
|10.
|Пино Йереми
|3
|0
|11.
|Кубо Такефуса
|1
|1
|12.
|Марио Гаспар
|2
|0
|13.
|Асенхо Серхио
|1
|0
|14.
|Бакка Карлос
|1
|0
|15.
|Коста Хауме
|1
|0
|16.
|Гомес Мойсес
|1
|0
|17.
|Пенья Рубен
|1
|0
|18.
|Ниньо Фер
|1
|0
|19.
|Торрес Пау II
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Хименес Фали
|8
|0
|2.
|Кала Хуан
|7
|0
|3.
|Лосано Энтони
|4
|0
|4.
|Искьердо Хайро
|4
|0
|5.
|Негредо Альваро
|2
|1
|6.
|Мауро Маркос
|2
|1
|7.
|Йонссон Йенс
|3
|0
|8.
|Мари Хосе
|3
|0
|9.
|Альфонсо Луис
|3
|0
|10.
|Санчес Сальвадор
|3
|0
|11.
|Алехо Иван
|3
|0
|12.
|Акапо Карлос
|1
|1
|13.
|Алькала Педро
|2
|0
|14.
|Малбашич Филип
|2
|0
|15.
|Шапоньич Иван
|2
|0
|16.
|Алекс Фернандес
|1
|0
|17.
|Аугусто Фернандес
|1
|0
|18.
|Собрино Рубен
|1
|0
|19.
|Помбо Хорхе
|1
|0
|20.
|Гарридо Хон
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Вильярреал
|28.21% (11)
|20.51% (8)
|15.38% (6)
|2.56% (1)
|25.64% (10)
|7.69% (3)
|Кадис
|13.04% (3)
|13.04% (3)
|17.39% (4)
|21.74% (5)
|21.74% (5)
|13.04% (3)
Предыдущие игры
Вильярреал Последние 20 матчей: +10 =5 -5Вильярреал 2:0 Динамо Киев Эйбар 1:3 Вильярреал Динамо Киев 0:2 Вильярреал Валенсия 2:1 Вильярреал
Вильярреал 0:2 Атлетико М Вильярреал 2:1 Ред Булл Зальцбург Атлетик Б 1:1 Вильярреал Ред Булл Зальцбург 0:2 Вильярреал Вильярреал 1:2 Бетис Эльче 2:2 Вильярреал Леванте 1:0 Вильярреал Вильярреал 1:1 Реал Сосьедад Жирона 0:1 Вильярреал Уэска 0:0 Вильярреал Вильярреал 2:2 Гранада Тенерифе 0:1 Вильярреал Сельта 0:4 Вильярреал Самора 1:4 Вильярреал Вильярреал 2:1 Леванте Севилья 2:0 Вильярреал
Кадис Последние 20 матчей: +5 =6 -9Алавес 1:1 Кадис Кадис 1:0 Эйбар Кадис 0:1 Бетис Барселона 1:1 Кадис
Кадис 0:4 Атлетик Б Реал Сосьедад 4:1 Кадис Кадис 2:4 Атлетико М Севилья 3:0 Кадис Кадис 2:2 Леванте Жирона 2:0 Кадис Кадис 3:1 Алавес Понтеведра 0:0 Кадис Валенсия 1:1 Кадис Кадис 0:0 Вальядолид Бетис 1:0 Кадис Кадис 0:2 Хетафе Рибадумия 0:2 Кадис Сельта 4:0 Кадис Кадис 2:1 Барселона Эльче 1:1 Кадис
Последние игры между собой
Вильярреал: победы: 3, ничьи: 1, поражения: 0
Кадис: победы: 0, ничьи: 1, поражения: 3
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Атлетико М
|Заявка
|28
|20
|6
|2
|51 - 18
|66
|2.
|Барселона
|Заявка
|28
|19
|5
|4
|67 - 24
|62
|3.
|Реал Мадрид
|Заявка
|28
|18
|6
|4
|49 - 23
|60
|4.
|Севилья
|Заявка
|28
|17
|4
|7
|39 - 21
|55
|5.
|Бетис
|Заявка
|28
|14
|3
|11
|38 - 41
|45
|6.
|Реал Сосьедад
|Заявка
|28
|12
|9
|7
|44 - 28
|45
|7.
|Вильярреал
|Заявка
|28
|10
|13
|5
|39 - 31
|43
|8.
|Гранада
|Заявка
|28
|10
|6
|12
|34 - 46
|36
|9.
|Атлетик Б
|Заявка
|28
|9
|8
|11
|38 - 32
|35
|10.
|Леванте
|Заявка
|28
|8
|11
|9
|36 - 37
|35
|11.
|Сельта
|Заявка
|28
|8
|10
|10
|35 - 43
|34
|12.
|Валенсия
|Заявка
|28
|8
|9
|11
|34 - 38
|33
|13.
|Осасуна
|Заявка
|28
|7
|9
|12
|23 - 35
|30
|14.
|Хетафе
|Заявка
|28
|7
|8
|13
|22 - 33
|29
|15.
|Кадис
|Заявка
|28
|7
|8
|13
|24 - 44
|29
|16.
|Вальядолид
|Заявка
|28
|5
|12
|11
|26 - 38
|27
|17.
|Эльче
|Заявка
|28
|5
|10
|13
|25 - 42
|25
|18.
|Алавес
|Заявка
|28
|5
|8
|15
|23 - 44
|23
|19.
|Эйбар
|Заявка
|28
|4
|11
|13
|22 - 33
|23
|20.
|Уэска
|Заявка
|28
|3
|12
|13
|26 - 44
|21
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Атлетико М
|Заявка
|15
|11
|3
|1
|30 - 9
|36
|2.
|Севилья
|Заявка
|14
|10
|1
|3
|22 - 9
|31
|3.
|Барселона
|Заявка
|14
|9
|4
|1
|36 - 14
|31
|4.
|Реал Мадрид
|Заявка
|13
|9
|1
|3
|23 - 9
|28
|5.
|Гранада
|Заявка
|14
|8
|3
|3
|20 - 16
|27
|6.
|Бетис
|Заявка
|14
|8
|2
|4
|21 - 17
|26
|7.
|Атлетик Б
|Заявка
|14
|7
|3
|4
|23 - 13
|24
|8.
|Вильярреал
|Заявка
|14
|6
|6
|2
|20 - 15
|24
|9.
|Реал Сосьедад
|Заявка
|14
|6
|5
|3
|24 - 16
|23
|10.
|Валенсия
|Заявка
|14
|6
|5
|3
|22 - 16
|23
|11.
|Леванте
|Заявка
|14
|5
|7
|2
|21 - 17
|22
|12.
|Сельта
|Заявка
|14
|6
|3
|5
|20 - 22
|21
|13.
|Хетафе
|Заявка
|15
|5
|5
|5
|13 - 10
|20
|14.
|Осасуна
|Заявка
|14
|4
|4
|6
|13 - 19
|16
|15.
|Эльче
|Заявка
|13
|3
|6
|4
|13 - 18
|15
|16.
|Алавес
|Заявка
|14
|3
|5
|6
|11 - 17
|14
|17.
|Вальядолид
|Заявка
|14
|3
|5
|6
|15 - 22
|14
|18.
|Кадис
|Заявка
|14
|3
|4
|7
|12 - 22
|13
|19.
|Уэска
|Заявка
|14
|2
|6
|6
|12 - 18
|12
|20.
|Эйбар
|Заявка
|14
|1
|6
|7
|8 - 17
|9
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Реал Мадрид
|Заявка
|15
|9
|5
|1
|26 - 14
|32
|2.
|Барселона
|Заявка
|14
|10
|1
|3
|31 - 10
|31
|3.
|Атлетико М
|Заявка
|13
|9
|3
|1
|21 - 9
|30
|4.
|Севилья
|Заявка
|14
|7
|3
|4
|17 - 12
|24
|5.
|Реал Сосьедад
|Заявка
|14
|6
|4
|4
|20 - 12
|22
|6.
|Бетис
|Заявка
|14
|6
|1
|7
|17 - 24
|19
|7.
|Вильярреал
|Заявка
|14
|4
|7
|3
|19 - 16
|19
|8.
|Кадис
|Заявка
|14
|4
|4
|6
|12 - 22
|16
|9.
|Эйбар
|Заявка
|14
|3
|5
|6
|14 - 16
|14
|10.
|Осасуна
|Заявка
|14
|3
|5
|6
|10 - 16
|14
|11.
|Леванте
|Заявка
|14
|3
|4
|7
|15 - 20
|13
|12.
|Вальядолид
|Заявка
|14
|2
|7
|5
|11 - 16
|13
|13.
|Сельта
|Заявка
|14
|2
|7
|5
|15 - 21
|13
|14.
|Атлетик Б
|Заявка
|14
|2
|5
|7
|15 - 19
|11
|15.
|Валенсия
|Заявка
|14
|2
|4
|8
|12 - 22
|10
|16.
|Эльче
|Заявка
|15
|2
|4
|9
|12 - 24
|10
|17.
|Хетафе
|Заявка
|13
|2
|3
|8
|9 - 23
|9
|18.
|Алавес
|Заявка
|14
|2
|3
|9
|12 - 27
|9
|19.
|Гранада
|Заявка
|14
|2
|3
|9
|14 - 30
|9
|20.
|Уэска
|Заявка
|14
|1
|6
|7
|14 - 26
|9
- — Лига чемпионов (Групповой этап)
- — Лига Европы (Групповой этап)
- — Лига конференций УЕФА (Квалификация)
- — Вылет в Сегунду
Победитель
Самый высокий коэффициент на матч «Вильярреал» – «Кадис» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Вильярреал» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Кадис» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Вильярреал» – «Кадис», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров
Тотал
Прогнозы на матч Вильярреал 2:1 Кадис
Исход игры
Вильярреал
97.9% (143)
Ничья
1.4% (2)
Кадис
0.7% (1)
Тотал 2.5
Больше
36.81% (53)
Меньше
63.19% (91)
Обе команды забьют
Да
36.81% (53)
Нет
63.19% (91)
Популярный счёт
2:0 Вильярреал
39.7% (58)
2:1 Вильярреал
28.1% (41)
1:0 Вильярреал
21.2% (31)
3:1 Вильярреал
6.2% (9)
Ваш прогноз
Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!